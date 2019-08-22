Battery Documentation

Battery operated LEGO Products
Radio Based LEGO Products
Consumer products for US containing button cell or coin batteries

Covering Letter_LPF_battery_8878
MSDS-Pack-802848
RZUN2016-0803

Covering Letter_Energy Storage_9669
datasheet-VARTA-56722
VARTA_MSDS_02_Rechargeable_NiMH_en

Covering Letter_Renewable Energy Add-on Set_9688
datasheet-VARTA-56722
VARTA_MSDS_02_Rechargeable_NiMH_en

Covering Letter_NXT_battery_ 9693
Lithium Ion 2019MSDS_English
UNT150420C12-LEGO-87622-UN383-report

Covering Letter_RECHARGEABLE BATTERY, NO. 16_ 42176
1123090270-un38.3 test report
20231106042302547-BY SEA
20231106042311969-BY AIR
20240205113923119_0001-BY SEA
20240205113923119_0002-BY AIR
PD10109481-A.01-DWG
SDS-SUZ-00152_E
WI-LS Europe Packing 1110
Battery UN38.3 test summary report

Covering Letter_Product No 42214
113558海运鉴定_20250218
113558空运鉴定_20250218
1125010850_跌落报告_20250218
3325010102_堆码报告_20250218
SDS-SUZ-00211_Pack IB_E

Covering Letter_Smarthub 2 I_O Rechargeable Battery_ 45302
ATL-HK-MSDS-(902738)
UN383-test-reportID19106
ATL Battery spec_ Rev. A 20150521

Covering Letter_RECHARGEABLE BATTERY NO. 4_ 45345
DGXNY20200624U01-1（东莞新能源 LGOYU89_713030
MSDS_2026
DGXND20240201D01（东莞新能德 LGOYU89_ Hub No.7 - 1.2m Drop Test Report

Covering Letter_EV3_battery in 45501
d_95656_F1-Main-Assembly
Lithium Ion 2019MSDS_English
LEGO UN150420C11R1-UN38.3-Report

Covering Letter_Product No 45521
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report
Sensor Colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air): PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea): SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test

Covering Letter_Product No 45522_27012026
Handset no 5
391520 1.2M 跌落NO.1125040857
391520 UN38.3 NO.1125040735
391520 授权书- 欧之
安安森 391520 3.8V 90mAh 锂电池 MSDS_GTG 20250101
Motor no 24
LGOHJX7 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX7-海运鉴定书_20250317
LGOHJX7-空运鉴定书_20250317
LGOHJX7-试验概要_812500800421467
MSDS_LGOHJX7
WT23122913-LGOHJX7 Coral#2 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122915-LGOHJX7 Drop Detection Report
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317.
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report
Sensor colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air):  PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea): SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test

Covering Letter_EV3_battery in 45544
d_95656_F1-Main-Assembly
Lithium Ion 2019MSDS_English
LEGO UN150420C11R1-UN38.3-Report

Covering Letter RECHARGEABLE BATTERY, NO. 2 in 45601
743662_MSDS_20240806
RTN-UN-1901-4004-LGOYN57(743662)何亚欣-Battery
DGXND20230203D01（东莞新能德 LGOYN57）_ Hub No.6 - 1.2m Drop Test Report

Covering Letter_RECHARGEABLE BATTERY NO. 4_ 45609
DGXNY20200624U01-1（东莞新能源 LGOYU89_713030
MSDS_2026
DGXND20240201D01（东莞新能德 LGOYU89_ Hub No.7 - 1.2m Drop Test Report

Covering Letter RECHARGEABLE BATTERY, NO. 2 in 45610
743662_MSDS_20240806
RTN-UN-1901-4004-LGOYN57(743662)何亚欣-Battery
DGXND20230203D01（东莞新能德 LGOYN57）_ Hub No.6 - 1.2m Drop Test Report

Covering Letter_Covering Letter_RECHARGEABLE BATTERY NO. 4_ 45612
DGXNY20200624U01-1（东莞新能源 LGOYU89_713030
713030_MSDS_2024
DGXND20240201D01（东莞新能德 LGOYU89_ Hub No.7 - 1.2m Drop Test Report

Covering Letter_Product No 45620
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report

Covering Letter_Product No 45621
Handset no 5
391520 1.2M 跌落NO.1125040857
391520 UN38.3 NO.1125040735
391520 UN38.3试验概要 812500700143630
391520 授权书- 欧之
安安森 391520 3.8V 90mAh 锂电池 MSDS_GTG 20250101
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report

Covering Letter_Product No 45622
Handset no 5
391520 1.2M 跌落NO.1125040857
391520 UN38.3 NO.1125040735
391520 UN38.3试验概要 812500700143630
391520 授权书- 欧之
安安森 391520 3.8V 90mAh 锂电池 MSDS_GTG 20250101
Motor no 24
LGOHJX7 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX7-海运鉴定书_20250317
LGOHJX7-空运鉴定书_20250317
LGOHJX7-试验概要_812500800421467
MSDS_LGOHJX7
WT23122913-LGOHJX7 Coral#2 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122915-LGOHJX7 Drop Detection Report
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report
Sensor colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air) ：PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea)：SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test

Covering Letter_Product No 45650
Motor no 24
LGOHJX7 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX7-海运鉴定书_20250317
LGOHJX7-空运鉴定书_20250317
LGOHJX7-试验概要_812500800421467
MSDS_LGOHJX7
WT23122913-LGOHJX7 Coral#2 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122915-LGOHJX7 Drop Detection Report

Covering Letter_Product No 45651
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report

Covering Letter_Product No 45652
Handset no 5
391520 1.2M 跌落NO.1125040857
391520 UN38.3 NO.1125040735
391520 UN38.3试验概要 812500700143630
391520 授权书- 欧之
安安森 391520 3.8V 90mAh 锂电池 MSDS_GTG 20250101

Covering Letter_Product No 45653
Sensor colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air) ：PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea)：SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test

Covering Letter RECHARGEABLE BATTERY, NO. 2_in 45678
743662_MSDS_20240806
RTN-UN-1901-4004-LGOYN57(743662)何亚欣-Battery
DGXND20230203D01（东莞新能德 LGOYN57）_ Hub No.6 - 1.2m Drop Test Report

Covering_Letter_RECHARGEABLE_BATTERY_NO._6_51515
RTN-UN-1901-4004-LGOYN57(743662)何亚欣-Battery
01_ATL LEGO 743662 MSDS_20220323_V2

Covering Letter_Product No 75421
P11 SDS 20260101
P11_1,2M Drop test report
P11_3M Stack test report
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By air
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By SEA
P11_Certificate for UN38.3
P11_UN38.3 Test summary

Covering Letter_Product No 75423
P11 SDS 20260101
P11_1,2M Drop test report
P11_3M Stack test report
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By air
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By SEA
P11_Certificate for UN38.3
P11_UN38.3 Test summary

Covering Letter_Product No 75427
P11 SDS 20260101
P11_1,2M Drop test report
P11_3M Stack test report
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By air
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By SEA
P11_Certificate for UN38.3
P11_UN38.3 Test summary

Covering_Letter_RECHARGEABLE_BATTERY_NO._6_88016
01_ATL LEGO 743662 MSDS_20220323_V2
RTN-UN-1901-4004-LGOYN57(743662)何亚欣-Battery

Covering Letter_Product No 88021
113558海运鉴定_20250218
113558空运鉴定_20250218
1125010850_跌落报告_20250218
3325010102_堆码报告_20250218
SDS-SUZ-00211_Pack IB_E

Covering Letter_Product No 4000710
P11 SDS 20260101
P11_1,2M Drop test report
P11_3M Stack test report
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By air
P11_Certificate for Safe transport for Goods_By SEA
P11_Certificate for UN38.3
P11_UN38.3 Test summary

Covering Letter_CR1216
MSDS-CR Series – Not for recharge

Covering Letter_LR41
MSDS_-LR41-_240101
天球LR41H_空运_2023年

Covering Letter_LR44
天球LR44H_OSHA_SDS_1225868

Covering Letter_LR20
4588469_D-batteries_Panasonic_Alkaline_LR20AD
Product_safety_data_sheet_Panasonic_LR20