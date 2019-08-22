Battery Documentation
List of Products
Product 9669
Product 9688
Product 9693
Product 42176
Product 42214
Product 45302
Product 45345
Product 45501
Product 45521
Covering Letter_Product No 45521
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report
Sensor Colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air): PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea): SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test
Product 45522
Covering Letter_Product No 45522_27012026
Handset no 5
391520 1.2M 跌落NO.1125040857
391520 UN38.3 NO.1125040735
391520 授权书- 欧之
安安森 391520 3.8V 90mAh 锂电池 MSDS_GTG 20250101
Motor no 24
LGOHJX7 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX7-海运鉴定书_20250317
LGOHJX7-空运鉴定书_20250317
LGOHJX7-试验概要_812500800421467
MSDS_LGOHJX7
WT23122913-LGOHJX7 Coral#2 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122915-LGOHJX7 Drop Detection Report
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317.
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report
Sensor colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air): PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea): SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test
Product 45544
Product 45601
Product 45609
Product 45610
Product 45612
Product 45620
Product 45621
Covering Letter_Product No 45621
Handset no 5
391520 1.2M 跌落NO.1125040857
391520 UN38.3 NO.1125040735
391520 UN38.3试验概要 812500700143630
391520 授权书- 欧之
安安森 391520 3.8V 90mAh 锂电池 MSDS_GTG 20250101
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report
Product 45622
Covering Letter_Product No 45622
Handset no 5
391520 1.2M 跌落NO.1125040857
391520 UN38.3 NO.1125040735
391520 UN38.3试验概要 812500700143630
391520 授权书- 欧之
安安森 391520 3.8V 90mAh 锂电池 MSDS_GTG 20250101
Motor no 24
LGOHJX7 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX7-海运鉴定书_20250317
LGOHJX7-空运鉴定书_20250317
LGOHJX7-试验概要_812500800421467
MSDS_LGOHJX7
WT23122913-LGOHJX7 Coral#2 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122915-LGOHJX7 Drop Detection Report
Motor no 29
LGOHJX2 - 一致性及差异申明 20250310
LGOHJX2-海运鉴定书_20250317
LGOHJX2-空运鉴定书_20250317
LGOHJX2-试验概要_812500400121866
MSDS_LGOHJX2
WT23122910-LGOHJX2 Coral#1 UN38.3 （T1-T8）检测报告
WT23122912-LGOHJX2 Drop Detection Report
Sensor colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air) ：PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea)：SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test
Product 45650
Product 45651
Product 45652
Product 45653
Covering Letter_Product No 45653
Sensor colour no 4
ICRATG 491618PF4 (By air) ：PEKSZ202504010763ZN920001
ICRATG 491618PF4 (By sea)：SEKSZ202504018822ZN120001
P25020706501 491618PF4 UN38.3
P25020706601 491618PF4 Test summary
P25020706701 491618PF4 MSDS
P25020706801 491618PF4 1.2 m drop test
P25020706901 491618PF4 3m Stacking test