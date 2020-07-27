Notificare juridică

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Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza site-ul. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu acești termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu termenii, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Site-ul este deținut și operat de LEGO A/S, o corporație constituită în conformitate cu legislația Danemarcei, cu sediul central în Danemarca. LEGO A/S menține site-ul pentru divertismentul dvs. personal și informații. Nu ezitați să navigați pe site. Puteți descărca materialul afișat pe site numai pentru uz necomercial, personal, la domiciliu, cu condiția să mențineți intacte toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte notificări de proprietate. Nu aveți însă permisiunea de a copia, reproduce, republica, încărca, posta, transmite sau distribui în niciun fel conținutul acestui site, inclusiv textul, imaginile, clipurile audio și video în scopuri publice sau comerciale, fără acordul scris al LEGO A/S. Pentru serviciile furnizate de LEGO Group pe shop.LEGO.com, o entitate LEGO Group poate acționa drept comerciant local pentru afacerea shop.LEGO.com. Entitatea LEGO Group acționând drept comerciant va fi specificată clar pe site-ul local shop.LEGO.com.

Termeni și condiții

Trebuie să presupuneți că tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest site este protejat prin drepturi de autor dacă nu se specifică altfel, și poate fi utilizat numai în conformitate cu acești termeni și condiții. LEGO A/S nu garantează sau susține că utilizarea materialelor afișate pe acest site nu încalcă drepturile unor terțe părți care nu sunt deținute de sau afiliate cu LEGO A/S. Imaginile sunt proprietatea LEGO A/S, sau sunt utilizate cu permisiunea LEGO A/S. Utilizarea acestor imagini de către dvs., sau oricine altcineva autorizat de dvs., este interzisă, exceptând cazul în care este permisă în mod specific de către acești Termeni și condiții. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile dreptului de autor, legile mărcii comerciale, legile de confidențialitate și publicitate, și reglementările și codurile privind comunicațiile. LEGO A/S depune eforturi rezonabile pentru a include informații actualizate și exacte pe site. Totuși, LEGO A/S nu garantează și nu susține acuratețea informațiilor. LEGO A/S nu își asumă nicio responsabilitate și nu răspunde pentru nicio eroare sau omisiune în conținutul acestui site.

3 Mai mult, utilizarea și navigarea acestui site este pe propriul dvs. risc. LEGO A/S sau oricare altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu răspunde pentru niciun fel de daune directe, indirecte, incidentale, subsecvente sau punitive ce decurg din accesul la site sau utilizarea acestuia. Fără a se limita la cele de mai sus, tot ceea ce este pe site este furnizat „CA ATARE”, FĂRĂ GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE COMERCIALIZARE IMPLICITE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR. Vă rugăm să rețineți că unele jurisdicții pot să nu permită excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele dintre excluderile de mai sus pot să nu vi se aplice. Consultați legislația locală pentru orice restricții sau limitări privind excluderea garanțiilor implicite. De asemenea, LEGO A/S nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau virusuri care pot infecta computerul dvs. sau alte proprietăți în urma accesului, utilizării sau navigării site-ului precum și prin descărcarea oricăror materiale, date, texte, imagini, clipuri video sau audio de pe site.

Orice comunicare sau material transmis pe site prin poștă electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemănătoare, vor fi tratate ca neconfidențiale şi neprotejate de brevet. Orice transmiteți sau postați poate fi utilizat de LEGO A/S sau afiliații săi în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare și postare. Mai mult, LEGO A/S are libertatea de a folosi orice idei, concepte, cunoștințe sau tehnici conținute în orice comunicare transmisă pe site în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse, folosind astfel de informații. Mărcile comerciale și siglele afișate pe site sunt mărci comerciale ale LEGO Group. Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, blocare sau în alt mod, orice licență sau drept de a utiliza orice marcă comercială afișată pe site fără acordul scris al LEGO Group sau al altor terțe părți care ar putea deține mărcile comerciale afișate pe site. În privința utilizării mărcilor comerciale, consultați Politica fairplay a LEGO Group. LEGO Group nu a revizuit toate site-urile legate de site și nu este responsabil pentru conținutul niciunei pagini din afara site-ului, sau al oricăror alte site-uri legate de site. Conectarea la orice alte pagini din afara site-ului sau la alte site-uri este pe propriul dvs. risc. Acest site poate conține linkuri către alte site-uri web operate de terți, alții decât LEGO Group. Astfel de linkuri sunt oferite numai pentru confortul dvs.. LEGO Group nu controlează aceste site-uri web și nu este responsabil pentru conținutul lor. Faptul că acest site conține linkuri către alte site-uri nu înseamnă că LEGO Group aprobă, susține sau recomandă aceste site-uri, și nu implică nicio asociere cu operatorii acestora. LEGO Group nu acordă nicio garanție, explicită sau implicită, privind exactitatea, legalitatea, fiabilitatea sau valabilitatea oricărui conținut de pe orice alt site și își declină orice responsabilitate pentru orice pierdere, vătămare, revendicare, răspundere sau daune de orice tip ce rezultă din site-uri web terțe sau din conținutul acestora, accesate direct sau indirect prin linkurile de pe acest site. LEGO Group poate revizui în orice moment acești termeni și condiții prin actualizarea acestei postări. Aveți obligația să respectați aceste revizuiri și trebuie deci să vizitați periodic această pagină pentru a revedea termenii și condițiile curente pe care trebuie să le respectați.

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