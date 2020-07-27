Politica de confidențialitate, inclusiv actualizările informațiilor completate

Politica de confidențialitate

Ultima modificare: 27 februarie 2026

Cuprins

PARTEA 1: LEGEA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DIGITALE În ce constă prezenta Politică? Bun venit la Politica noastră de confidențialitate! Este minunat că doriți să aflați mai multe despre modul în care păstrăm informațiile dumneavoastră în siguranță. Prezenta politică vă oferă informații despre modul în care avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați sau utilizați serviciile sau aplicațiile noastre. Politica vă informează, de asemenea, cu privire la drepturile dumneavoastră de confidențialitate și la modul în care legea vă protejează. Nu în ultimul rând, Politica de confidențialitate acoperă atât activitățile noastre online, cât și pe cele offline de colectare a datelor, inclusiv datele cu caracter personal pe care le putem colecta prin intermediul diferitelor noastre canale, cum ar fi site-uri, aplicații, rețele de socializare terțe, magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de vânzare și evenimente. Aceasta este Politica noastră generală de confidențialitate. Pentru anumite jurisdicții se aplică prevederile suplimentare specifice țării/statului respective. Dacă vă aflați în Statele Unite, ar trebui să consultați și notificarea noastră Informații importante pentru rezidenții din SUA și anexa Drepturile federale din SUA cu privire la confidențialitate pentru informații legate de legile federale din SUA privind confidențialitatea. Cu alte cuvinte, dacă sunteți în căutarea mai multor informații despre modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal, acesta este locul unde le veți găsi! Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal? LEGO Group este compus din mai multe entități juridice diferite răspândite în întreaga lume. Citiți mai multe despre LEGO Group aici https://www.LEGO.com/aboutus. Prezenta Politică de confidențialitate este emisă în numele tuturor companiilor care compun LEGO Group, în care LEGO System A/S este operatorul de date (entitatea responsabilă, care și-a asumat totodată și responsabilitatea cu privire la date) sau, în cazul în care aveți o relație contractuală directă cu o entitate LEGO Group locală, entitatea LEGO Group respectivă este operatorul de date, exclusiv în legătură cu contractul respectiv. În sensul prezentei Politici de confidențialitate, atunci când folosim termenii „noi”, „nouă” sau „al nostru” în prezenta Politică, facem referire la LEGO System A/S și la entitatea locală din LEGO Group cu care aveți o relație contractuală directă. Am numit un responsabil pentru protecția datelor („RPD”), care răspunde de gestionarea întrebărilor privind prezenta Politică de confidențialitate. Dacă aveți întrebări legate de prezenta Politică, vă rugăm să ne contactați. De asemenea, puteți trimite o scrisoare către RPD la adresa: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Danemarca

În atenția: RPD Vă rugăm să precizați numele dumneavoastră și țara la care se referă solicitarea dumneavoastră. În general, vom răspunde în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care este impus un timp de răspuns mai scurt conform legilor privind confidențialitatea din țara dumneavoastră de reședință, caz în care vom respecta acest timp de răspuns. În cazul în care modificăm modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom actualiza prezenta Politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Politici de confidențialitate în orice moment, așa că vă rugăm să reveniți frecvent pentru orice actualizări sau modificări ale Politicii noastre de confidențialitate. Drepturile dumneavoastră de confidențialitate În funcție de locul în care domiciliați, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem: – Să solicitați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal pe care le deținem. În multe cazuri, aceste informații vă sunt deja prezentate în serviciile online pe care vi le oferim. Cu toate acestea, dreptul dumneavoastră de acces poate fi restricționat de legislație, de protecția vieții private a altor persoane și de respectarea practicilor comerciale, a know-how-ului, a secretelor comerciale și a evaluărilor interne ale LEGO Group. – Să solicitați corectarea datelor incorecte sau incomplete. În cazul în care datele pe care le deținem referitoare la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a obține corectarea datelor, cu limitările care decurg din legislație. – Să solicitați ștergerea. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate în alt mod;

– vă retrageți consimțământul pentru prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea lor;

– vă opuneți prelucrării și nu există niciun motiv legitim pentru continuarea prelucrării lor;

– prelucrarea datelor este ilegală. Vă rugăm să rețineți că, în anumite situații, este posibil să ni se ceară să păstrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal după ce ați solicitat ștergerea lor, pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau contractuale. De asemenea, este posibil ca legislația corespunzătoare să ne permită să păstrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale. – Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am înregistrat sau legalitatea prelucrării sau dacă v-ați opus prelucrării datelor în conformitate cu dreptul dumneavoastră la opoziție, ne puteți solicita să limităm prelucrarea acestor date. Prelucrarea va fi limitată exclusiv la stocare, până când se poate stabili corectitudinea datelor sau se poate verifica dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră. Chiar și atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost limitată conform descrierii de mai sus, LEGO Group poate prelucra datele dumneavoastră în alte moduri, dacă acest lucru este necesar pentru a pune în aplicare o acțiune legală sau pentru a prelucra datele colectate anterior, în cazul în care anterior v-ați dat consimțământul. – Opoziția cu privire la prelucrarea efectuată în temeiul interesului nostru legitim. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care a fost efectuată în baza unui interes legitim. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct și crearea de profiluri ale consumatorilor în legătură cu marketingul respectiv, opoziția dumneavoastră va fi întotdeauna aprobată. În cazul obiecțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, vom efectua un test de echilibrare a interesului legitim și vom lua în considerare posibilitatea de a aproba obiecția dumneavoastră. – Portabilitatea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format care poate fi citit automat. Acest drept se aplică datelor cu caracter personal prelucrate numai prin mijloace automatizate și în baza consimțământului sau a executării unui contract. – Alte drepturi. Dacă sunteți nemulțumit/ă de modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Agenția daneză pentru protecția datelor. Veți găsi informațiile de contact ale Agenției daneze pentru protecția datelor la www.datatilsynet.dk. Dacă vă aflați într-o jurisdicție din afara Danemarcei, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor sau la o altă autoritate competentă din țara în care domiciliați. Ne puteți contacta pentru mai multe detalii. Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta Politică sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care vă gestionăm datele cu caracter personal, contactați-ne. Dacă sunteți rezident al SUA, consultați anexa noastră privind drepturile statale din SUA cu privire la confidențialitate pentru a afla despre drepturile de care puteți beneficia în conformitate cu legile statale privind confidențialitatea din SUA.

PARTEA 2: DATE CU CARACTER PERSONAL Ce date cu caracter personal colectează LEGO Group? Datele cu caracter personal reprezintă orice informații legate de o persoană, în baza cărora aceasta poate fi identificată. Putem să colectăm, să utilizăm, să stocăm și să transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le-am grupat după cum urmează: – Datele de identitate includ prenumele, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator similar unic, starea civilă, titlul, data nașterii și sexul.

– Datele de contact includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, numerele de telefon sau date de contact similare.

– Datele financiare includ detaliile contului bancar și ale cardului bancar.

– Datele privind tranzacțiile includ detalii privind plățile către și de la dumneavoastră și alte detalii privind produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi (sau, în cazul www.bricklink.com, de la noi sau de la alte entități pe platforma BrickLink®), serviciile solicitate de dumneavoastră, precum și recompensele și/sau beneficiile solicitate sau utilizate de dumneavoastră.

– Datele de verificare a vânzătorului (dacă ați ales să participați la piața noastră online pe BrickLink) includ acte de identitate și documente de înregistrare a societății emise de autorități publice, necesare pentru noua procedură de verificare a vânzătorului.

– Datele tehnice includ adresa de protocol internet (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile de plug-in pentru browser, sistemul și platforma de operare, ID-ul de utilizator, ID-ul MAC, precum și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site, aplicația sau experiența digitală.

– Datele de profil includ numele dumneavoastră de utilizator și parola, precum și interesele dumneavoastră.

– Datele de utilizare includ informații legate de modul în care utilizați site-ul, produsele și serviciile noastre și sesizările privind erorile.

– Datele de marketing și comunicare includ preferințele dumneavoastră în ceea ce privește primirea de date de marketing din partea noastră și a terților noștri, interesul și participarea la tombole și alte concursuri cu premii și preferințele dumneavoastră privind comunicarea.

– Datele de pe rețelele de socializare includ informații despre interacțiunile dumneavoastră cu noi pe platformele de socializare (de exemplu, în cazul în care apreciați sau comentați pe marginea postărilor noastre sau ne etichetați într-un comentariu), precum și feedbackul și comentariile dumneavoastră în legătură cu marca noastră pe care le postați pe paginile publice de pe platformele de socializare. De asemenea, colectăm detalii din profilul dumneavoastră disponibil public pe platforma relevantă de socializare, cum ar fi handle-ul, imaginea de profil și date demografice, precum vârsta și sexul.

– Datele de urmărire includ date despre paginile pe care le-ați vizitat înainte de a accesa site-urile noastre sau pe care le-ați accesat după ce ați vizitat site-ul nostru, precum și modul în care ați interacționat cu e-mailurile sau alte mesaje trimise de noi (de exemplu, dacă ați șters sau ați deschis e-mailul) sau dacă ați dat click pe o reclamă legată de produsele sau serviciile noastre pe rețelele de socializare sau pe alte platforme.

– Datele despre recenzii și feedback includ evaluări și recenzii publice între 1) cumpărători și vânzători pe piața BrickLink, care sunt asociate cu conturile respective și sunt disponibile pentru alți vizitatori, 2) recenzii și evaluări ale produselor și serviciilor pe site-urile LEGO.com și pe site-urile LEGOLAND® Discovery Center și LEGO® Discovery Center, care sunt asociate cu conturile respective și disponibile pentru alți utilizatori și vizitatori, precum și 3) alte date colectate prin intermediul grupurilor de discuții, cercetărilor privind utilizatorii și evenimentelor LEGO.

– Datele privind litigiile includ litigiile private legate de tranzacții transmise de cumpărători și vânzători, inclusiv toate comunicările și înregistrările acțiunilor referitoare la aceste litigii.

– Datele de pe forum includ informații publicate în comunități precum Rețeaua de ambasadori, forumurile BrickLink și Galerie, care sunt considerate informații publice. De asemenea, colectăm, folosim și partajăm date agregate, cum ar fi datele statistice sau demografice, în orice scop. Datele agregate pot proveni din datele dumneavoastră cu caracter personal, însă nu sunt considerate date cu caracter personal, deoarece aceste date nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră. De exemplu, este posibil să strângem datele dumneavoastră privind utilizarea pentru a calcula procentul de utilizatori care accesează o anumită funcție a site-ului. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau conectăm datele agregate cu datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât acestea să vă poată identifica în mod direct sau indirect, tratăm datele combinate ca fiind date cu caracter personal, care vor fi utilizate în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate. Utilizăm date pseudonimizate pentru a diminua impactul asupra confidențialității datelor dumneavoastră. Pseudonimizarea este o metodă care înlocuiește sau elimină informațiile din setul de date care identifică o persoană, dar care permite unui operator de date sau unei terțe părți să reidentifice datele cu caracter personal cu un efort rezonabil. Este important de știut faptul că, spre deosebire de anonimizare, pseudonimizarea nu elimină toate informațiile legate de identificare din date, ci reduce capacitatea de corelare a unui set de date cu identitatea unei persoane. Nu colectăm în mod proactiv categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră (acestea includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, convingeri religioase sau filozofice, viață sexuală, orientare sexuală, opinii politice, apartenența la un sindicat, informații despre sănătatea dumneavoastră sau informații genetice și date biometrice în scopuri de identificare sau informații legate de condamnări și infracțiuni). Cu toate acestea, atunci când vizitați sau interacționați cu noi în timpul planificării unei vizite la LEGO® Discovery Centers și LEGOLAND® Discovery Centers, puteți decide să ne furnizați anumite categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi cerințe alimentare sau nevoi în materie de accesibilitate, astfel încât să vă putem oferi cea mai bună experiență. În cazul în care nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare (vă vom anunța atunci când este cazul, de exemplu, prin specificarea acestor informații în formularele noastre de înregistrare), este posibil să nu vă putem furniza produsele și/sau serviciile noastre. Cum colectează LEGO Group datele dumneavoastră cu caracter personal? Colectăm date cu caracter personal din următoarele surse:

– Site-uri, care includ toate site-urile operate de către sau pentru LEGO Group, inclusiv site-urile pe care le operăm sub propriile domenii/URL-uri și minisite-urile pe care le administrăm pe rețelele de socializare terțe, cum ar fi Facebook.

– Jocuri/aplicații mobile, care includ jocurile sau aplicațiile mobile operate de către sau pentru LEGO Group, cum ar fi aplicațiile pentru smartphone.

– Jucăriile conectate la aplicație includ jucării care se conectează la o aplicație printr-un protocol wireless sau prin cablu, realizate de sau pentru LEGO Group.

– E-mailul, mesajele text și alte mesaje electronice includ comunicările electronice între dumneavoastră și LEGO Group.

– Serviciul pentru clienți include apeluri sau discuții online cu personalul nostru din cadrul Serviciului pentru clienți.

– Magazinele de vânzare cu amănuntul includ magazinele administrate de către sau pentru LEGO Group. LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers.

– Formularele de înregistrare online includ înregistrarea contului LEGO ® Insiders/a contului LEGO, abonamentele la LEGO Magazine și procedurile BrickLink de verificare a vânzătorului.

– Formularele de înregistrare offline includ formulare de înregistrare tipărite și formulare similare pe care le colectăm, de exemplu, prin poștă, prin intermediul demonstrațiilor în magazine, concursurilor și al altor promoții sau evenimente.

– Concursuri, sondaje și tombole online pentru consumatori.

– Programul nostru LEGO Insiders, inclusiv activitățile dumneavoastră în cadrul programului.

– Cercetări la care puteți participa dumneavoastră și/sau copiii dumneavoastră, atât în persoană, cât și online.

– Funcționalități de recenzii și feedback pe site-urile noastre, forumuri, aplicații sau în magazinele sau atracțiile noastre pe care ați ales să le faceți sau la care ați participat. Date cu caracter personal pe care LEGO Group le poate colecta de la terțe părți Este posibil să primim datele dumneavoastră cu caracter personal de la diverse părți terțe și surse publice, după cum urmează:

– Date tehnice de la următoarele părți:

– furnizori de servicii de analiză;

– rețele de publicitate; și

– furnizori de informații de căutare.

– Date de contact, financiare și privind tranzacțiile de la furnizorii de servicii tehnice, de plată și de livrare.

– Date de identitate și de contact de la brokeri sau agregatori de date.

– Date de identitate și de contact din surse disponibile public.

– Date de identitate, de contact și de conectare de la terțe părți pe care le-ați instruit să partajeze date cu noi (de exemplu, pentru a vă conecta la contul dumneavoastră LEGO® utilizând un joc terț sau un serviciu de socializare precum Epic Games sau Facebook).

– Datele de identitate, de contact și privind tranzacțiile de la parteneri de vânzare cu amănuntul și de divertisment, precum Merlin Entertainments, vânzători și cumpărători de pe piața BrickLink (inclusiv recenzii publice și feedback) LEGOLAND® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers și parteneri LEGO Certified Store.

– Datele de urmărire de pe platforme terțe, cum ar fi platformele rețelelor de socializare sau motoarele de căutare, sau site-uri, cum ar fi site-urile sau aplicațiile partenere.

– Date de pe platformele rețelelor de socializare. Primim aceste informații prin intermediul furnizorului nostru de analize extern.

– Date privind recenziile și feedbackul pe care le putem primi de la terțe părți de sindicare a recenziilor sau de la alte terțe părți.

– Date de identitate și de contact de la membrii familiei sau tutorii legali. Cum utilizează LEGO Group datele dumneavoastră cu caracter personal? Scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrare Aplicații LEGO ® , jucării conectate la aplicație și canale online Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce le colectăm/cum le utilizăm Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Utilizați o aplicație LEGO ® , jucării conectate la aplicație sau canale online. Date tehnice

Date de utilizare

Date de urmărire

Date legate de tranzacție

Date de identitate

Date de profil

Date privind recenziile și feedbackul

Date de pe forum

Date de marketing și comunicare

În plus, unele dintre Datele de mai sus sunt colectate folosind module cookie din aplicațiile, jucăriile conectate la aplicații sau site-urile noastre. Consultați secțiunea 3 din prezenta Politică sau din [Politica noastră privind modulele cookie][5]

Dacă doriți să vă creați un cont LEGO ® Insiders/un cont LEGO (Cont LEGO) pentru a-l utiliza în aplicațiile și canalele noastre online, prelucrăm anumite Date de identitate, Date de contact și Date de profil, pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont LEGO Insiders/un cont LEGO când sau vă editați profilul. Pentru a optimiza experiența de utilizare și funcționalitatea aplicațiilor, a jucăriilor conectate la aplicații și a canalelor noastre online.

Pentru a oferi mesaje de marketing personalizate, inclusiv redirecționarea, utilizatorilor care au împlinit vârsta majoratului.

Pentru a măsura eficiența mesajelor noastre de marketing pe platforme terțe pentru utilizatorii care au împlinit vârsta majoratului.

Pentru utilizatorii majori, pentru a oferi conținut și experiențe personalizate pe site-ul pe baza datelor pe care le deținem despre dumneavoastră.

Pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dumneavoastră în raport cu aplicațiile, site-urile și serviciile noastre (cum ar fi programul LEGO Insiders, www.bricklink.com și www.LEGO.com).

Pentru a ne asigura de optimizarea conținutului din aplicațiile și site-urile noastre pentru dumneavoastră și pentru computerul sau dispozitivul dumneavoastră.

Pentru a vă permite să participați la funcții interactive atunci când alegeți să faceți acest lucru.

Pentru a vă ajuta să configurați un cont LEGO Insiders/un cont LEGO.

Pentru a verifica și a documenta faptul că persoana care a creat un cont LEGO Insiders/un cont LEGO nu este un copil sub vârsta necesară pentru consimțământul digital.

Pentru a putea genera statistici și informații pe baza datelor agregate, cu scopul de a înțelege stabilitatea activității noastre comerciale și pentru a măsura eficacitatea campaniilor și promoțiilor noastre publicitare.

Pentru a oferi utilizatorilor adulți marketing relevant atunci când interacționează cu noi prin propriile noastre canale, precum și prin canale ale unor terți (de exemplu, rețele de socializare, site-uri de căutare, piețe).

Pentru a găsi/ recruta clienți potențiali noi cu același profil ca și clienții noștri actuali.

Pentru a detecta și a răspunde la evenimente de securitate cibernetică care vizează conturile clienților, inclusiv pentru a preveni frauda și abuzul și pentru a reduce riscurile de preluare a controlului asupra contului și/sau de încălcare a securității datelor.

Pentru a activa caracteristicile comunității, inclusiv forumuri, recenzii și conținut generat de utilizatori.

Pentru a partaja recenziile și comentariile făcute pe site-urile noastre cu terțe părți în vederea publicării pe site-uri sau platforme terțe. Consimțământul dumneavoastră, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în legătură cu utilizarea modulelor cookie de către noi (în măsura în care este furnizat un astfel de consimțământ).

Consimțământul dumneavoastră, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în legătură cu furnizarea unei experiențe personalizate pe site.

Consimțământul dumneavoastră, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în legătură cu distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe platforme terțe în scopul activităților de remarketing, identificare a persoanelor similare, suprimarea mesajelor de marketing irelevante și atribuire.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este acela de a putea optimiza și îmbunătăți aplicațiile și canalele noastre online, de a fi cât mai relevanți pentru consumatorii noștri adulți în eforturile noastre de marketing, atât în propriile noastre canale, cât și în canale ale terților; de a ne asigura că aplicațiile, jucăriile conectate la aplicații și site-urile noastre funcționează fără sincope pentru consumatori.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim de a putea răspunde prompt la amenințările privind confidențialitatea și siguranța legate de utilizarea conturilor clienților noștri.

Executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD] - În cazul în care publicarea unei recenzii face parte din serviciul pe care îl oferim (cum este cazul atunci când oferim un produs, un serviciu sau o intrare gratuită la o atracție în schimbul unei recenzii), prelucrarea recenziei este necesară pentru executarea contractului respectiv; sau



Interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR] - Noi și partenerii noștri comerciali avem un interes legitim de a oferi un forum pentru feedbackul consumatorilor și evaluarea transparentă a produselor, serviciilor și atracțiilor și de a permite comunității și forumurilor LEGO să prospere și să primim feedback pentru a ne îmbunătăți activitatea.

Onorarea comenzilor Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Plasați o comandă la noi sau la un vânzător terț pe piața BrickLink ® . Date de identitate și date de contact

Date legate de tranzacție

Date financiare

Date privind litigiile

Dacă doriți să vă creați un cont LEGO ® Insiders/un cont LEGO (Cont LEGO) pentru a-l utiliza în aplicațiile și canalele noastre online, prelucrăm anumite Date de identitate, Date de contact și Date de profil, pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont LEGO Insiders când sau vă editați profilul.

Insiders/un cont LEGO (Cont LEGO) pentru a-l utiliza în aplicațiile și canalele noastre online, prelucrăm anumite Date de identitate, Date de contact și Date de profil, pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont LEGO Insiders când sau vă editați profilul. Date legate de tranzacție

Date tehnice

Date de marketing și comunicare Pentru executarea contractului de achiziție încheiat cu dumneavoastră, care include procesarea și expedierea comenzilor și administrarea drepturilor dumneavoastră de a returna produse sau de a depune o reclamație.

Pentru a respecta legislația privind, de exemplu, rechemarea produselor, evidența contabilă și drepturile consumatorului.

Pentru a ne cunoaște cumpărătorii.

Pentru a vă permite să stocați Datele de plată, Datele de identitate și Datele de contact sau altele similare pentru a facilita achizițiile sau interacțiunile viitoare cu noi.

Pentru a desfășura activități de prevenire a fraudei.

Pentru a vă trimite mesaje de marketing. Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, în legătură cu acordul nostru de achiziție.

Obligație juridică, conform articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD, în legătură cu respectarea de către noi a legislației privind, de exemplu, rechemarea produselor, evidența contabilă și drepturile consumatorului.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim de a ne cunoaște cumpărătorii și de a le oferi o experiență de cumpărături cât mai fluidă.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a preveni activitățile frauduloase în legătură cu cumpărăturile efectuate pe site-urile noastre.

Consimțământul, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD – pentru a vă trimite mesaje de marketing.

Asistență clienți Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Interacționați cu funcțiile noastre de asistență pentru clienți, inclusiv cu chatbotul nostru Date de identitate

Date de contact

Date legate de tranzacție

Date de utilizare

Date tehnice și informații legate de aspecte tehnice

Întrebări/reclamații despre produse

Date de pe rețelele de socializare și alt feedback (de exemplu, transmis prin intermediul canalelor noastre de comunicare)

Date privind recenziile și feedbackul

Date privind litigiile

Date de verificare a vânzătorului

Întrebări generale

Alte informații sau conținut cu privire la motivul solicitării dumneavoastră Pentru a vă oferi asistență.

Pentru a localiza comenzile sau pentru a vă trimite înlocuiri.

Pentru a obține informații despre modul în care ne putem îmbunătăți produsele, serviciile și atracțiile.

Pentru a acționa în conformitate cu legislația aplicabilă și standardele de reglementare în ceea ce privește răspunsul la reclamațiile consumatorilor.

Pentru a îndeplini acordul pe care l-am încheiat cu dumneavoastră cu privire la achiziția efectuată de dumneavoastră.

Pentru a vă oferi acces la un chatbot ca parte a serviciului nostru pentru clienți. Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a optimiza serviciile oferite clienților și produsele noastre și de a le oferi clienților noștri o asistență excelentă.

Obligația juridică, conform articolului 6 alineatul (1) litera (c), RGPD, în legătură cu respectarea legislației de către noi.

Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, în legătură cu acordul nostru de achiziție.

Comunicări de marketing digital (de exemplu, e-mailuri, SMS-uri, mesaje push, mesaje în aplicație sau marketing electronic direct similar) Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Sunteți de acord cu una sau mai multe dintre comunicările noastre de marketing digital în țările în care abonarea prin optare este impusă de lege.

Nu v-ați retras consimțământul de a primi una sau mai multe dintre comunicările noastre de marketing digital. Date de marketing și comunicare

Date de identitate necesare

Informații despre tipul de comunicare de marketing pe care o deschideți și despre modul în care interacționați cu conținutul, inclusiv Datele de urmărire și Datele de utilizare. Pentru a vă putea trimite comunicările noastre de marketing digital relevante.

Pentru a efectua statistici interne și a obține informații și pentru a optimiza și personaliza conținutul și trimiterea newsletterului nostru de comunicare pentru cei care doresc să îl primească.

Pentru a vă oferi marketing relevant în baza intereselor și preferințelor dumneavoastră, atât atunci când interacționați cu noi în propriile noastre canale cu marca LEGO ® , cât și prin canale ale terților (de exemplu, rețele de socializare, site-uri de căutare, piețe).

, cât și prin canale ale terților (de exemplu, rețele de socializare, site-uri de căutare, piețe). Pentru a găsi/recruta noi clienți potențiali cu același profil ca și clienții noștri actuali („similaritate”) sau pentru a ne asigura că clienții noștri actuali nu sunt vizați cu mesaje de marketing irelevante („suprimare”). Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, pe care îl exprimați în momentul abonării la comunicarea de marketing.

Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la înțelegerea eficacității acțiunilor noastre de marketing în afara propriilor noastre canale (de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor).

Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, pentru a ne permite să vă vizăm cu marketing personalizat în afara propriilor noastre canale cu marca noastră (de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor).

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim de a vă oferi mesaje de marketing cu conținut relevant pentru dumneavoastră în baza informațiilor agregate de la cumpărători și utilizatorii de pe site-ul nostru.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a obține statistici pentru uz intern, în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre.

Materiale de marketing tipărite, incluzând cataloage și buletine informative, precum și alte tipuri de materiale de marketing tipărite Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Ați făcut cumpărături pe site-ul nostru.

Nu ați renunțat la primirea de materiale de marketing tipărite de la noi.

Solicitați în mod activ să primiți un catalog LEGO ® .

. Permiteți unui broker de date terț să vă trimită informații de marketing prin poștă. Date de marketing și comunicare

Date de identitate și de contact necesare

Date privind tranzacțiile și utilizarea Pentru a vă trimite materialele noastre de marketing prin poștă, inclusiv cataloage.

Pentru a le partaja cu brokerii și agregatorii de date externi pentru a ne asigura că nu primiți Catalogul LEGO sau materiale de marketing LEGO tipărite de la ambii în același timp (procedeu numit și suprimarea datelor) sau pentru a le transmite cererea dumneavoastră de retragere (în cazul în care aceștia sunt operatori de date cu caracter personal).

În baza datelor agregate, înțelegeți relevanța și eficacitatea marketingului nostru adresat dumneavoastră pentru a găsi noi clienți care sunt similari cu dumneavoastră. Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD cu privire la trimiterea de materiale de marketing tipărite care conțin produse similare cu cele pe care le-ați cumpărat sau consultat (permițându-vă ulterior să vă retrageți).

Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD cu privire la trimiterea de materiale de marketing tipărite, inclusiv cataloagele pe care ni le-ați solicitat în mod explicit.

Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD pentru a ne permite să utilizăm alte date pe care le avem despre dumneavoastră, pentru a personaliza în mod specific conținutul materialelor de marketing tipărite, inclusiv al cataloagelor pe care vi le trimitem.

Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD pentru asigurarea unei bune experiențe în legătură cu brandul LEGO.

Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD cu privire la înțelegerea eficacității generale a materialelor noastre de marketing tipărite.

Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră pentru a înțelege mai bine caracteristicile și preferințele clienților noștri existenți și pentru a le folosi în scopul găsirii de noi clienți similari cu dumneavoastră.

Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD pentru a ne permite să utilizăm alte date pe care le avem despre dumneavoastră, pentru a personaliza în mod specific conținutul materialelor de marketing tipărite, inclusiv al cataloagelor pe care vi le trimitem.

Administrarea contului LEGO ® Insiders/a contului LEGO, statistici și analize Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Înregistrarea și utilizarea unui cont LEGO ® Insiders/a unui cont LEGO. Prelucrăm anumite date de identitate, date de contact și date de profil, pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont LEGO ® Insiders/un cont LEGO sau când vă editați profilul.

Insiders/un cont LEGO sau când vă editați profilul. Informații despre numărul cardului dumneavoastră LEGO Insiders.

Date privind tranzacția, dacă v-ați folosit calitatea de membru LEGO Insiders/contul LEGO în legătură cu cumpărăturile

Informații colectate cu ajutorul modulelor cookie (în măsura în care ați consimțit la utilizarea modulelor cookie), inclusiv Date tehnice, Date de urmărire și Date de utilizare. Pentru ca noi să vă putem administra calitatea de membru LEGO Insiders/contul LEGO și să vă oferim acces la beneficiile de membru LEGO Insiders sau la cele asociate contului LEGO.

Pentru ca noi să putem comunica cu dumneavoastră în legătură cu statutul dumneavoastră de membru LEGO Insiders.

Pentru a vedea cum v-ați câștigat și cheltuit punctele LEGO Insiders.

Pentru a crea o experiență personalizată atunci când sunteți conectat la contul LEGO Insiders/contul LEGO, care include afișarea produselor care credem că v-ar putea plăcea.

Pentru a genera statistici și informații pe baza datelor agregate, pentru a îmbunătăți programul LEGO Insiders și pentru a crea mai multă valoare pentru cumpărătorii noștri, consumatorii și utilizatorii BrickLink ® care se înscriu. De exemplu, cum ar fi îmbunătățirea viitoarelor selecții de recompense și modificări ale politicii programului LEGO Insiders. Facem acest lucru pentru a putea evalua și optimiza eficiența programului LEGO Insiders/serviciilor BrickLink și pentru a administra, a dezvolta și a comercializa programul.

care se înscriu. De exemplu, cum ar fi îmbunătățirea viitoarelor selecții de recompense și modificări ale politicii programului LEGO Insiders. Facem acest lucru pentru a putea evalua și optimiza eficiența programului LEGO Insiders/serviciilor BrickLink și pentru a administra, a dezvolta și a comercializa programul. Pentru a vă oferi marketing relevant în baza intereselor și preferințelor dumneavoastră, atât atunci când interacționați cu noi în propriile noastre canale cu marca LEGO, cât și prin canale ale terților (de exemplu, rețele de socializare, site-uri de căutare, piețe).

Pentru a găsi/recruta noi clienți potențiali cu același profil ca și clienții noștri actuali („similaritate”) sau pentru a ne asigura că clienții noștri actuali nu sunt vizați cu mesaje de marketing irelevante („suprimare”). Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, care reprezintă acordul nostru cu dumneavoastră cu privire la contul LEGO Insiders.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este acela de a vă oferi informații relevante atunci când utilizați platformele noastre.

Consimțământul dumneavoastră, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în legătură cu utilizarea modulelor cookie de către noi (în măsura în care este furnizat un astfel de consimțământ).

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD în legătură cu generarea de statistici și informații bazate pe datele agregate.

Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră pentru a înțelege mai bine caracteristicile și preferințele clienților noștri existenți și pentru a le folosi în scopul găsirii de noi clienți care sunt similari cu dumneavoastră.

Interesul nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f), RGPD, cu privire la înțelegerea eficacității acțiunilor noastre de marketing în afara propriilor noastre canale (de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor).

Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD pentru a ne permite să partajăm datele dumneavoastră cu terțe părți pentru a vă transmite conținut de marketing relevant în afara propriilor noastre canale (remarketing sau suprimare) sau pentru a găsi alte persoane ca dumneavoastră cărora să le transmitem un astfel de conținut de marketing („similaritate”), de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare, al motoarelor de căutare sau al piețelor.

Experiență personalizată și marketing pentru contul LEGO ® Insiders/contul LEGO Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Utilizați contul LEGO ® Insiders/contul LEGO după ce ne-ați dat consimțământul dumneavoastră pentru a vă oferi conținut și experiențe relevante. Date privind tranzacțiile, date de urmărire și date despre tranzacție, dacă v-ați utilizat calitatea de membru LEGO Insiders/contul LEGO în legătură cu cumpărăturile, care includ informații despre paginile web pe care le parcurgeți pe LEGO.com și produsele pe care faceți click atunci când sunteți conectat la contul dumneavoastră LEGO Insiders/contul LEGO.

Informații despre e-mailuri sau alte mesaje de marketing pe care le deschideți și pe care dați click.

Informații colectate cu ajutorul modulelor cookie (în măsura în care ați consimțit la utilizarea modulelor cookie), inclusiv Date tehnice, Date de urmărire și Date de utilizare.

Informații legate de concursurile sau tombolele la care participați.

Informații despre tipurile de produse pe care le-ați înregistrat în contul dumneavoastră LEGO Insiders. Pentru ca noi să putem adapta automat marketingul și experiențele dumneavoastră la dumneavoastră și intereselor dumneavoastră, pornind de la preferințele dumneavoastră în baza informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv informații referitoare la soldurile de puncte Insiders, istoricul de rambursare a punctelor LEGO Insiders, activitatea de membru LEGO Insiders, istoricul achizițiilor, preferințele de produse, datele cookie de navigare online (dacă se optează separat), datele dumneavoastră de localizare și orice alte informații legate de contul dumneavoastră LEGO Insiders. Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD în legătură cu analizele avansate. Consimțământul dumneavoastră poate fi exprimat în momentul creării unui cont LEGO Insiders sau prin exprimarea consimțământului pe pagina contului dumneavoastră LEGO Insiders.

Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD în legătură cu fluxul de personalizare pe LEGO.com.

Consimțământul dumneavoastră, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în legătură cu utilizarea modulelor cookie de către noi (în măsura în care este furnizat un astfel de consimțământ).

Concursuri, tombole, marketing și alte promoții Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Participați la un concurs sau la o tombolă sau primiți comunicări de la noi legate de concursuri, tombole, campanii sau promoții. Date de identitate

Date de contact

Date de pe rețelele de socializare Pentru administrarea concursurilor și tombolelor.

Pentru generarea de statistici și informații pe baza datelor agregate, cu scopul de a stabili eficiența activității noastre comerciale, precum și a campaniilor și promoțiilor noastre.

Pentru a vă contacta, în cazul în care câștigați un premiu.

Pentru îndeplinirea cerințelor de reglementare. Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, care reprezintă acordul nostru cu dumneavoastră cu privire la condițiile concursului sau ale tombolei.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD în legătură cu generarea de statistici și informații pe baza datelor agregate și în legătură cu contactarea dumneavoastră, în cazul în care câștigați un premiu.

Obligație legală, conform articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD.

Rețelele sociale aparținând LEGO Group Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Interacționați cu rețelele sociale ale LEGO Group (cum ar fi aplicația LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, comunitatea LEGO Insiders, LEGO Ideas și inclusiv caracteristicile BrickLink ® cum ar fi programul BrickLink Studio, seria BrickLink Designer Program și forumurile de discuții BrickLink și BrickLink Studio). Informațiile pe care le-ați pus la dispoziție, care pot include comentarii, imagini, modele, reacții, partajarea postărilor din conturile noastre de rețele de socializare sau alt conținut generat de utilizatori pentru utilizatorii BrickLink: – Date privind recenziile și feedbackul

– Date de pe forum

– Date tehnice

– Date de urmărire

– Date de utilizare

– Date de pe rețelele de socializare Pentru a vă răspunde la întrebări.

Pentru moderarea conținutului și detectarea comportamentelor inadecvate în conformitate cu cerințele Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act), inclusiv moderarea conținutului pe forumurile comunității BrickLink.

Pentru a facilita discuțiile și interacțiunile în cadrul comunității.

Pentru a raporta și a analiza nivelul de participare al utilizatorilor pe platformă.

Pentru a vă oferi posibilitatea de a influența ce produse noi să lansăm.

Pentru a vă permite să partajați informații cu alți utilizatori. Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD în legătură cu răspunsul la întrebările dumneavoastră și raportarea și analizarea nivelului de participare al utilizatorilor.

Obligație legală, conform articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD în legătură cu cerințele de moderare a conținutului și de verificare a vârstei în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv Legea privind serviciile digitale (Digital Services Act).

Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, care este acordul nostru încheiat cu dumneavoastră cu privire la forumul și piața comunității BrickLink.

Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, care reprezintă acordul nostru cu dumneavoastră cu privire la cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală.

Consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD în legătură cu analiza avansată și conținutul pe care îl postați pe rețelele noastre de socializare.

Rețele de socializare terțe Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Interacționați cu funcțiile rețelelor de socializare ale unor terțe părți, cum ar fi funcțiile de apreciere.*



Interacționați cu noi sau oferiți feedback în legătură cu marca noastră pe platformele de socializare. De exemplu, în cazul în care comentați pe marginea postărilor noastre de pe rețelele de socializare sau furnizați în alt mod feedback cu privire la produsele/activitățile LEGO ® pe alte pagini sau postări publice. Datele de pe rețelele de socializare, inclusiv orice distribuire a postărilor din contul nostru de pe rețelele de socializare sau a altui conținut generat de utilizatori.

Date analitice de performanță pentru postările de pe rețelele de socializare și reclamele digitale.

Date de pe rețelele de socializare

Date de profil

Date privind recenziile și feedbackul Pentru a raporta și a analiza nivelul de interacționare al utilizatorilor cu conținutul postat pe platformă/platforme.

Pentru a vă oferi posibilitatea de a influența ce produse noi să lansăm.

Pentru a ne permite să colectăm mesajele pe care le primim prin intermediul platformelor de socializare într-un sistem central, astfel încât să putem răspunde mai eficient persoanelor în conformitate cu imaginea și valorile mărcii noastre.

Pentru a obține informații spre a putea înțelege percepția brandului nostru și datele demografice ale persoanelor care interacționează și oferă feedback în legătură cu brandul nostru pe platformele de socializare. Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD în legătură cu analiza și raportarea cu privire la participarea utilizatorilor și la performanța ulterioară. *Platformele de socializare pot utiliza informațiile personale colectate de pe contul de rețea de socializare LEGO Group pe platforma lor în scopuri proprii, așa cum sunt descrise în propriile politici de confidențialitate. Interesele legitime, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, atunci când este necesar pentru a obține analize despre percepția brandului nostru și a persoanelor care interacționează cu acesta și pentru a oferi feedback în legătură cu brandul nostru și pentru a oferi asistență mai eficientă pentru clienți în conformitate cu imaginea și valorile brandului nostru.

Evenimente cu transmisie live (în magazin și online) Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Participați direct la un eveniment cu transmisiune în direct sau sunteți surprins/ă întâmplător în public sau pe fundal în timpul unui astfel de eveniment.*



*Zonele vor fi marcate în mod clar și vom obține consimțământul pentru persoanele incluse direct. Transmisiune video în direct a evenimentului, care include persoanele din zona înregistrată. Date de identitate Date de contact Date de urmărire Date de pe rețelele de socializare Pentru a putea găzdui evenimente cu transmisiune în direct pentru a interacționa cu consumatorii.

Pentru a le permite consumatorilor să interacționeze cu noi în chatul live în timpul transmisiei în direct.

Pentru a verifica identitatea vânzătorului și a preveni frauda pe piață. Cu consimțământul dumneavoastră, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, în legătură cu participarea dumneavoastră directă la astfel de evenimente cu transmisiune în direct.

Interesele legitime, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a), RGPD, în legătură cu persoanele care sunt surprinse în public sau pe fundalul unui eveniment cu transmisiune în direct, în mod întâmplător.

Monitorizare video și colectarea de imagini (în magazine și în alte locații LEGO Group relevante) Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Vizitați magazinele noastre LEGO ® sau o altă locație LEGO Group accesibilă publicului. Vizitați LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers. Înregistrare video a sediului nostru. Date privind imaginea sau identitatea În plus, atunci când vizitați LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers: Filmări cu camera de corp Detalii privind numerele de înmatriculare ale vehiculelor Date biometrice (tehnologie de recunoaștere facială) Pentru a preveni și a documenta încălcările penale, inclusiv intrarea prin efracție, jaful, furtul, agresiunea sau frauda și pentru a asigura securitatea și siguranța angajaților.

Pentru a analiza traficul pietonal, amenajarea magazinului și ofertele de servicii în magazin, pentru a permite cea mai bună experiență posibilă în magazin.

Pentru a identifica persoana corectă din fotografiile din atracții. Interesele legitime, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, în legătură cu prevenirea încălcării legii sau a infracțiunilor comise în locații LEGO ® .

. Atunci când utilizăm date biometrice, ne bazăm pe articolul 9 alineatul (2) litera (f) din RGPD, și anume că prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Folosiți Creatorul de mozaic sau Fabrica de minifigurine Înregistrare video a sediului nostru

Date privind imaginea sau identitatea Pentru a permite Creatorului de mozaic sau Fabricii de minifigurine să creeze imaginea sau eticheta solicitată de consumator. Aducerea la îndeplinire a contractului, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD pentru a permite prestarea serviciului solicitat în mod specific de consumator. Utilizați parcările LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers. Detalii privind numerele de înmatriculare ale vehiculelor

Recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare (ANPR) care include: Unele dintre LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers dispun de un sistem automat de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare pentru a monitoriza intrarea în parcările noastre. Interese legitime, art. 6(1)(f), GDPR, asociate cu gestionarea intrării mașinilor la LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers. Utilizarea atracțiilor noastre de la LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers. Imagine Unele atracții oferă servicii de fotografiere pe durata vizitei, servicii pe care le puteți achiziționa. Interesele legitime, art. 6(1)(f), GDPR, în promovarea și marketingul mărcii noastre. Oaspeții au opțiunea de a-și cumpăra la anumite atracții fotografiile în care apar. În locurile în care se oferă servicii de fotografiere există anunțuri care menționează acest lucru.

Parteneri de afaceri și relații comerciale Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Intrați într-o relație comercială cu noi în calitate de persoană juridică sau persoană fizică. Date de identitate

Date de contact

Date legate de tranzacție

Date de profil

Alte informații cu caracter personal pe care ni le furnizați

Date de verificare a vânzătorului Pentru a putea gestiona relația comercială cu dumneavoastră sau cu societatea dumneavoastră.

Pentru a ne îndeplini obligațiile în relația comercială. Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD în legătură cu relația noastră contractuală.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a gestiona relația noastră cu dumneavoastră sau cu societatea dumneavoastră. Alegeți să participați ca vânzător pe piața noastră online de pe BrickLink ® Date de identitate

Date de contact

Date legate de tranzacție

Date de profil

Alte informații cu caracter personal pe care ni le furnizați

Date de verificare a vânzătorului Pentru a efectua o evaluare automată a riscurilor pentru tranzacțiile de pe piață. Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD în legătură cu relația noastră contractuală.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim de a preveni frauda, de a asigura securitatea platformei și de a efectua evaluări de risc pentru tranzacțiile de pe piață.

Obligație legală, conform articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD, în legătură cu conformitatea noastră cu legislația privind, de exemplu, soluționarea litigiilor și prevenirea fraudei.

Cercetare Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Participați la sondaje de cercetare, focus-grupuri sau alte cercetări. Date de identitate

Date de contact

Fotografii sau videoclipuri (dacă cercetarea este realizată în persoană)

Date privind recenziile și feedbackul

Alte informații cu caracter personal pe care ni le furnizați Pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile existente.

Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea de noi produse și servicii. Aducerea la îndeplinire a unui contract, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD în legătură cu divulgarea datelor participanților la studii de piață.

Consimțământul, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, pentru orice utilizare a răspunsurilor la sondaj furnizate de participant în marketingul direct personalizat care vizează în mod specific participantul.

Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, pentru utilizarea datelor și a informațiilor colectate la nivel agregat în vederea dezvoltării și/sau a îmbunătățirii produselor și serviciilor noi sau existente.

Interacțiunea cu LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers Ce faceți dumneavoastră Ce colectăm noi De ce colectăm date cu caracter personal Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE Vizitați LEGO ® Discovery Centers și LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers. Rezervați pachete VIP Date de identitate

Date de contact

Alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați (inclusiv detalii despre ocazii speciale, cerințe alimentare, nevoi în materie de accesibilitate și cereri speciale). Pentru a răspunde ocaziilor speciale, cerințelor alimentare, nevoilor în materie de accesibilitate și cererilor speciale. Aducerea la îndeplinire a contractului, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, în legătură cu furnizarea serviciilor pe care le-ați achiziționat.

Consimțământul, conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) și articolului 9 alineatul 2 litera a din RGPD, privind prelucrarea oricăror date din categorii speciale pe care ați putea decide să le împărtășiți cu noi.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de raportare. Este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă mai lungă în cazul unei reclamații sau în cazul în care credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu în ceea ce privește relația noastră cu dumneavoastră. Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu în urma utilizării sau divulgării neautorizate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de altă natură aplicabile. Utilizarea instrumentelor AI Utilizăm instrumente AI în scopul eficientizării activității și în scopuri analitice. AI este utilizată:

– Pentru a analiza e-mailurile/conținutul pe care le-ați furnizat LEGO, cum ar fi sugestii de răspunsuri pe care le oferim oaspeților și pentru a ajuta la gestionarea la nivel intern a conținutului, cum ar fi furnizarea rezumatului unui e-mail. Atunci când este utilizată, toate răspunsurile pot fi vizualizate de LEGO înainte de a fi oferite, iar datele cu caracter personal sunt utilizate numai în conformitate cu scopurile inițiale pentru care au fost furnizate și/sau prelucrate în conformitate cu prezenta notificare.

– Pentru a direcționa solicitările dvs. de asistență prin intermediul interacțiunii inițiale cu un chatbot de asistență – vă vom informa când interacționați cu un chatbot înainte de începerea comunicării.

– De către lanțul nostru de aprovizionare verificat în ofertele lor de produse și servicii.

– Pentru a vă oferi informații despre preferințele dvs. personale, putem utiliza instrumente de analiză bazate pe inteligență artificială pentru a analiza eficacitatea reclamelor.

– Pentru analizarea și prelucrarea datelor în vederea îmbunătățirii eficienței proceselor.

– Pentru analizarea datelor ce țin de performanța operațională și inițiativele strategice.

– Pentru a automatiza procesele din cadrul atracțiilor noastre, în scopul îmbunătățirii experienței oaspeților (dar numai în ceea ce privește centrele LEGO® Discovery și LEGOLAND® Discovery).

– Pentru a vă oferi acces la un chatbot ca parte a serviciului nostru pentru clienți. #### Utilizarea instrumentelor interne de inteligență artificială pentru rezumare

Utilizăm instrumente interne de inteligență artificială (AI) pentru a-i ajuta pe angajații Serviciului pentru clienți să rezume interacțiunile cu clienții prin telefon sau chat. În cazul în care înregistrăm apeluri sau chaturi, aceste instrumente nu înregistrează sau captează apelurile sau chaturile în timp real, dar după terminarea unui apel sau a unui chat, înregistrarea apelului telefonic sau textele din chat pot fi introduse în instrumentul AI pentru a crea un rezumat. Instrumentul de inteligență artificială este utilizat exclusiv pentru rezumare și analiză, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor noastre, monitorizării performanței și asigurării conformității cu standardele noastre. Instrumentul de inteligență artificială nu adoptă decizii automatizate cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare; toate deciziile sunt luate de consilierii noștri umani.

Pentru apelurile telefonice, la începutul fiecărui apel va exista o notificare verbală în care se precizează că apelul poate fi înregistrat și transcris cu ajutorul AI. Puteți să acceptați, apăsând 1 sau rămânând la telefon, sau să refuzați, apăsând 2. În cazul interacțiunilor de chat, la începutul sesiunii este afișată o notificare care vă informează că conversația poate fi înregistrată și transcrisă cu ajutorul AI; prin continuarea utilizării chatului, vă exprimați consimțământul în acest sens. Cu cine va partaja LEGO Group datele cu caracter personal? Partajarea informațiilor cu alte companii din LEGO Group Filialele noastre (celelalte companii din LEGO Group) pot avea uneori nevoie să acceseze informațiile dumneavoastră pentru a vă oferi servicii în numele nostru sau al lor. Acestea au nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ca noi sau ele să își poată desfășura activitățile din tabelul de mai sus, inclusiv, de exemplu: – Livrarea produselor și serviciilor pe care le-ați solicitat

– Luarea legăturii cu dumneavoastră despre contul sau tranzacțiile dumneavoastră

– Trimiterea de informații despre site-urile, aplicațiile și politicile noastre

– Trimiterea de mesaje de marketing direct

– Pentru a vă trimite cataloage de produse și alte materiale de marketing tipărite

– Prelucrarea informațiilor pe care filiala este angajată în mod oficial să le prelucreze în numele nostru, de exemplu, pentru a efectua o achiziție plasată de dumneavoastră, pentru a vă gestiona contul dumneavoastră LEGO®, activitatea LEGO Insiders și/sau pentru a gestiona preferințele dumneavoastră în Centrul nostru de preferințe de pe LEGO.com sau în setările noastre privind modulele cookie

– Cercetare internă, analiză și raportare

– Identificarea, revizuirea și oprirea oricărei activități care ar putea încălca politicile noastre sau ar putea încălca legea Transferurile către companiile din LEGO Group din afara Spațiului Economic European se bazează pe reguli corporatiste obligatorii. Partajarea informațiilor cu alte companii Consultați mai jos lista noastră de categorii de terți de încredere cu care putem partaja informațiile dumneavoastră. Partajăm date cu caracter personal cu terți/furnizori din următoarele categorii:

– Furnizorii de servicii IT. Utilizăm mai mulți parteneri de încredere din întreaga lume care ne furnizează servicii IT și servicii de administrare de sistem, inclusiv furnizorii platformei pentru piață, atât în privința activităților noastre orientate către clienți și parteneri, cât și cu privire la sistemele noastre IT și de administrare interne.

– Furnizorul global de plăți și partenerii de prelucrare. Aceștia ne ajută să asigurăm un proces de plată sigur și eficient atât online, în magazinele noastre, cât și prin facturare sau transferuri de bani și tranzacții pe piață.

– Partenerii de stocare în cloud. Stocăm datele noastre și ale dumneavoastră în centre de date sigure din întreaga lume.

– Furnizorii de CDN. Folosim o rețea de livrare de conținut (CDN) pentru a optimiza performanța și securitatea site-ului nostru. O CDN contribuie la distribuirea eficientă a conținutului folosind servere situate în diferite locații geografice. Aceasta înseamnă că, atunci când vizitați site-ul nostru, unele dintre datele dumneavoastră (cum ar fi adresa IP și informațiile despre browser) pot fi prelucrate de furnizorul nostru CDN pentru a asigura livrarea rapidă și fiabilă a conținutului nostru.

– Partenerii și autoritățile pentru prevenirea și detectarea fraudei. Acestea colaborează cu LEGO Group pentru a garanta că LEGO Group nu este fraudat și pentru a asigura prevenirea și detectarea fraudelor pe piață.

– Partenerii de depozitare, ambalare, transport și livrare. Aceștia ne ajută ca produsele noastre să ajungă în mâinile clienților și partenerilor noștri de afaceri.

– Partenerii de tipărire și expediere a cataloagelor și partenerii poștali. Aceștia ne ajută să ne asigurăm că revistele, cataloagele sau alte materiale de marketing tipărite ajung la dumneavoastră.

– Brokerii de date și partenerii agregatori de date. Aceștia ne ajută să ajungem la potențiali noi cumpărători prin intermediul cataloagelor, revistelor și al altor materiale de marketing și publicitate tipărite sau online. De asemenea, ne ajută să prevenim, de exemplu, ca mai multe cataloage LEGO® să ajungă la dumneavoastră în același timp.

– Partenerii de marketing și publicitate. Aceștia ne ajută să vă putem oferi reclame, promoții, tombole, concursuri și campanii personalizate, atunci când interacționați cu LEGO Group pe platformele online, pe rețelele de socializare, în magazin sau în alt mod. Ei ne ajută, de asemenea, să găsim noi cumpărători potențiali cărora să le transmitem mesaje de marketing (proces denumit și „similaritate”) sau ne ajută să ne asigurăm că nu transmitem un mesaj de marketing cumpărătorilor care nu sunt interesați de produsul sau serviciul în cauză (proces denumit și „suprimare”).

– Parteneri B2B, inclusiv Merlin Entertainments și parteneri LEGO® Certified Stores. Aceștia ne ajută să putem derula promoții, tombole, concursuri și campanii, inclusiv programul de loialitate LEGO® Insiders sau Clubul LEGO Family, precum și să putem oferi reclame personalizate și informații despre cumpărători.

– Rețele de socializare partenere și platforme de căutare online. Acestea ne ajută să fim prezenți, vă permit dumneavoastră să interacționați cu LEGO Group pe platformele pe care vă aflați și ne permit nouă să oferim marketing personalizat pentru produsele noastre. De asemenea, ne oferă o înțelegere mai largă a modului în care cumpărătorii și consumatorii noștri interacționează cu noi prin intermediul acestor platforme și parteneri, a percepției brandului nostru și a tipurilor de persoane care interacționează cu brandul nostru și oferă feedback despre acesta pe platformele de socializare.

– Furnizori terți care ne ajută să oferim asistență pentru clienți și să obținem analize. Acestea ne ajută să obținem date de pe rețelele de socializare de pe platformele rețelelor de socializare, să înțelegem percepția brandului nostru, să creăm analize despre persoanele care interacționează cu noi și să oferim feedback despre brandul nostru pe platformele rețelelor de socializare și să oferim asistență mai eficientă pentru clienți.

– Furnizorii de sondaje, chestionare și recenzii de produse. Aceștia ne ajută să obținem feedbackul dumneavoastră foarte important cu privire la experiența LEGO®.

– Autoritățile fiscale și vamale, organisme de reglementare și alte autorități la nivel global. Acestea solicită raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe.

– Consilierii de specialitate. Inclusiv avocați, personal bancar, auditori și asiguratori la nivel global. Aceștia furnizează servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurări și de contabilitate pentru LEGO Group și includ partenerii pentru combaterea spălării banilor și verificarea identității clientelei. Comunicăm date acestor parteneri pentru a efectua controale de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientelei pentru toți vânzătorii de pe BrickLink®, pentru a asigura conformitatea cu reglementările financiare și pentru a preveni activitățile frauduloase.

– Parteneri ai platformelor de gaming. Aceștia ne ajută să fim prezenți, vă permit dumneavoastră să interacționați cu LEGO Group și să vă asociați contul LEGO® la contul platformei de jocuri unde este disponibilă această funcționalitate.

– Partenerii de pe piața online. Inclusiv vânzători și cumpărători terți BrickLink®, procesatori de plăți, servicii de soluționare a litigiilor, moderatori de forumuri comunitare și servicii de verificare a vânzătorilor. Aceștia ne ajută să operăm piața și serviciile BrickLink®, să facilităm tranzacțiile dintre cumpărători și vânzători, să verificăm identitatea vânzătorilor prin verificarea documentelor, să rezolvăm disputele legate de tranzacții și să menținem spații comunitare sigure.

– Cumpărători și vânzători de pe piața BrickLink®. Comunicăm datele dumneavoastră cu vânzătorii în scopul îndeplinirii comenzilor și, în mod similar, cumpărătorii pot vedea informațiile de contact ale vânzătorilor.

– Utilizatori ai forumului. Dacă participați la forumurile BrickLink®, orice informații pe care le postați vor fi disponibile pentru toți utilizatorii forumului, inclusiv pentru utilizatorii publici care nu sunt conectați. Furnizor de servicii fotografice. – Atunci când folosiți una dintre atracțiile noastre, folosim un furnizor de servicii fotografice de încredere pentru a surprinde imagini ale experienței dumneavoastră. Alte utilizări și comunicări De asemenea, vom utiliza și dezvălui date cu caracter personal după cum considerăm că este necesar sau adecvat: (a) pentru a respecta legile aplicabile (care pot include legi din afara țării în care locuiți); (b) pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice și guvernamentale (care pot include autorități din afara țării în care locuiți); (c) pentru a coopera cu autoritățile care aplică legea; (d) pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea, precum și pe cele ale afiliaților noștri, ale dumneavoastră sau ale altor persoane. În plus, vom utiliza, dezvălui sau transfera date cu caracter personal către o terță parte în cazul oricărei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în participațiune sau cesiuni potențiale sau efective. Transferuri către țări terțe LEGO Group își desfășoară activitatea la nivel global și poate transfera date cu caracter personal într-o locație din afara țării în care locuiți sau în care vi se furnizează servicii.

LEGO Group stochează toate datele cu caracter personal pe servere situate în Spațiul Economic European („SEE”).

În situațiile necesare (de exemplu, pentru a vă furniza servicii), datele cu caracter personal pot fi transferate către (sau accesibile din) locații care pot include Regatul Unit, Australia, Canada, Japonia, Malaysia, Mexic, Singapore, Coreea de Sud, Statele Unite și Hong Kong. Ori de câte ori sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal, vom asigura același nivel de protecție pentru datele dumneavoastră cu caracter personal oriunde sunt prelucrate prin implementarea măsurilor de protecție contractuale, tehnice și/sau organizatorice adecvate.

Dacă transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE, vom asigura un nivel similar de protecție pentru datele dumneavoastră cu caracter personal, asigurându-ne că se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții;

– Comisia UE a decis că există un nivel adecvat de protecție în țara în cauză; sau

– Există reguli corporative obligatorii (BCR) (pentru transferurile între companii); sau Se utilizează Clauze contractuale standard (clauze-tip la nivelul UE); sau

– În situații speciale se aplică excepții, cum ar fi îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau consimțământul dumneavoastră pentru un transfer specific.

PARTEA 3: MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE („MODULE COOKIE”) Modulele cookie sunt mici fișiere de date pe care browserul dumneavoastră le încarcă pe calculator sau pe dispozitiv. Un modul cookie în sine nu conține și nu colectează informații. Cu toate acestea, atunci când este citit de un server prin intermediul unui browser, poate ajuta un site să furnizeze un serviciu mai ușor de utilizat – de exemplu, reținând cumpărăturile anterioare sau detaliile contului.

Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul de gestionare a acestora, citiți în integralitate [Politica noastră privind modulele cookie][7] și [Declarația privind modulele cookie][8] sau să dați click pe setările legate de modulele cookie pe LEGO.com sau în jocul sau aplicația digitală (dacă este cazul).

PARTEA 4: INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI Informații pentru părinți: modul în care LEGO Group gestionează datele cu caracter personal ale copiilor Menținerea siguranței copiilor online Noi suntem preocupați profund de siguranța online a copiilor și avem proceduri suplimentare de confidențialitate pentru a ne asigura că păstrăm tinerii noștri fani în siguranță când utilizează canalele noastre online. De fapt, unele funcții au sisteme de verificare a vârstei pentru a împiedica copiii să utilizeze neintenționat respectivele funcții. De asemenea, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că nu colectăm, nu stocăm, nu utilizăm sau nu prelucrăm conștient informații cu caracter personal de la copiii care ar putea utiliza respectivele funcții fără consimțământul parental corespunzător. Pentru a ne asigura că respectăm regulile în modul în care interacționăm online cu copiii, ne-am alăturat unui program digital pentru siguranța copiilor, care auditează compania noastră anual. În ceea ce privește datele cu caracter personal, solicităm consimțământul părinților pentru orice persoană cu vârsta sub 16 ani (sau mai mult, în jurisdicțiile în care legile locale impun acest lucru). Pentru BrickLink®, utilizatorii trebuie să aibă 18 ani (sau mai mult, în jurisdicțiile în care legislația locală impune acest lucru) pentru a se înregistra în calitate de cumpărători sau vânzători. Dacă aveți întrebări legate de Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați. Când prelucrăm informații cu caracter personal de la copii, luăm măsuri suplimentare pentru a le proteja confidențialitatea, inclusiv:

– Avem grijă să le spunem părinților ce informații cu caracter personal colectăm, stocăm, utilizăm și prelucrăm de la copilul lor, explicând dacă partajăm sau nu informațiile;

– Respectăm cerințele legale prin solicitarea consimțământului parental pentru colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor unui copil și solicităm consimțământul pentru a trimite copiilor lor informații despre produsele și serviciile noastre;

– Limităm modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și prelucrăm informațiile cu caracter personal de la copii, astfel încât să fie colectate numai datele care sunt necesare în mod rezonabil pentru ca aceștia să poată participa la o activitate online;

– Oferim părinților accesul sau opțiunea de a solicita accesul la informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la copilul lor – părinții pot cere, de asemenea, modificarea sau ștergerea informațiilor cu caracter personal ale copiilor lor. Colectarea și utilizarea informațiilor copiilor În timp ce unele dintre site-urile, canalele și aplicațiile noastre sunt concepute pentru familii și utilizatori de toate vârstele, altele sunt destinate în principal copiilor. Ori de câte ori colectăm informații cu caracter personal de la un copil, păstrăm informațiile numai pe perioada necesară furnizării unui serviciu sau pe perioada de timp impusă de lege privind păstrarea în evidență a acestora. Deși copiii pot opta dacă vor sau nu să ne comunice informațiile lor, există funcții ale site-urilor noastre care nu vor fi active dacă ei nu ne furnizează informațiile lor. În cazurile în care sunt necesare informații cu caracter personal pentru ca funcțiile să fie active, vom cere numai informațiile rezonabil necesare pentru a participa la activitate. Iată câteva exemple de situații în care colectăm date despre copii:

– Atunci când copii se înregistrează online. Copiii se pot înregistra pe site-urile noastre pentru a accesa o varietate de servicii, incluzând conținut, jocuri și concursuri. În timpul înregistrării, putem cere unui copil să ne furnizeze adresa de e-mail a părintelui sau tutorelui, precum și prenumele, sexul, data nașterii, numele de utilizator și parola copilului. Utilizăm aceste informații din motive de securitate și notificare. Recomandăm cu tărie copiilor să creeze un nume de utilizator care să excludă orice informație personală.

– Atunci când copii partajează conținut pe care l-au creat personal. Unele dintre site-urile noastre permit copiilor să creeze sau să utilizeze ei înșiși conținut. Întrucât numai unele dintre aceste funcții necesită informații cu caracter personal de la copil, nu toate activitățile necesită consimțământul unui părinte sau al unui tutore. Ori de câte ori o activitate ar putea permite unui copil să partajeze informații cu caracter personal, vom solicita părintelui sau tutorelui „consimțământul parental verificabil” (care este un nivel mai ridicat de consimțământ parental). Exemplele de date cu caracter personal includ povești, câmpuri cu text liber, desene care permit introducere de text sau introducerea liberă de informații, fotografii ale copilului, clipuri audio, fișiere de filme sau orice tip de conținut sau alte identificatoare persistente care identifică în mod clar copilul sub o formă sau alta.

– Atunci când copiii participă la concursuri și tombole. În cazul în care un copil dorește să participe la un concurs, solicităm informațiile cu caracter personal necesare pentru ca acesta să poată participa. De obicei, solicităm doar prenumele copilului (pentru a putea face diferența între copiii din aceeași familie) și adresa de e-mail a unui părinte sau tutore (pentru a îndeplini cerințele legale cu privire la notificarea adultului responsabil). Vom contacta părintele doar în cazul în care copilul câștigă concursul sau tombola pentru a afla unde să trimitem premiul. În cazul în care, în cadrul concursului, copilului i se solicită să creeze conținut pentru a participa, este posibil să fie necesar să solicităm în prealabil consimțământul parental prin e-mail pentru a ne asigura că respectăm cerințele de confidențialitate pentru conținutul creat de copii (a se vedea informațiile de mai sus despre copiii care creează conținut). Fără consimțământ, copiii nu vor putea participa la concursurile noastre.

– Atunci când copiii primesc e-mailuri de la noi. Este posibil să fie necesar să solicităm datele de contact ale unui copil (inclusiv adresa de e-mail) pentru a putea răspunde la o întrebare pe care ne-a adresat-o. În cazul în care trebuie să luăm legătura cu copilul a doua oară, de exemplu pentru a răspunde la întrebări suplimentare, vom solicita o adresă de e-mail de la părintele sau tutorele acestuia. În acest caz, păstrăm informațiile de contact online ale copilului doar pentru perioada de timp necesară pentru a răspunde la solicitarea acestuia și nu vom folosi informațiile respective în niciun alt scop. Dacă avem vreodată nevoie de informațiile de contact online ale unui copil pentru o comunicare continuă, vom cere adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui cât mai curând posibil pentru a putea informa adultul cu privire la datele pe care le colectăm și pentru a oferi părintelui opțiunea de a ne cere să nu mai colectăm date. Părinții sau tutorii pot renunța în orice moment la orice comunicare pe care o purtăm cu copilul lor, urmând instrucțiunile de dezabonare din cadrul fiecărei comunicări (în cazul în care există mai multe tipuri de comunicare, este posibil ca adultul să fie nevoit să renunțe la fiecare dintre ele în parte). Alternativ, aceștia pot contacta echipa Serviciului nostru de asistență pentru clienți LEGO®.

– Atunci când copiii primesc notificări de tip push în aplicații. Multe aplicații trimit utilizatorilor „notificări push” pe telefoanele sau dispozitivele mobile ale clienților pentru a-i anunța despre actualizări (uneori chiar și atunci când aplicația nu este utilizată). Unele dintre aplicațiile noastre sunt concepute pentru a fi utilizate de copii. Solicităm copiilor să furnizeze adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui, astfel încât să putem informa adultul cu privire la solicitarea copilului înainte de a trimite copiilor notificări push din aplicațiile noastre. Nu asociem identificatorul dispozitivului cu alte informații personale fără consimțământul parental. În cazul în care doriți ca copilul dumneavoastră să nu mai primească notificări push de la una dintre aplicațiile noastre, puteți modifica în orice moment setările de pe dispozitivul pe care îl folosește copilul dumneavoastră.

– Atunci când colectăm informații privind locația. Unele dintre site-urile, canalele și aplicațiile noastre sunt concepute pentru copii. Înainte de a colecta informații privind numele de stradă, adresa sau coordonatele unui copil, solicităm consimțământul unui părinte sau al unui tutore prin e-mail. Procedăm astfel deoarece aceste informații ne vor da efectiv posibilitatea de a putea identifica un anumit copil. În schimb, nu cerem consimțământul parental pentru a colecta informații despre orașul, țara sau regiunea copilului, atât timp cât acestea nu sunt legate direct de copilul respectiv. Procedăm așa deoarece astfel de informații generice nu ne dau posibilitatea de a identifica un anumit copil. Dacă doriți ca noi să nu mai colectăm acest tip de informații despre locație, puteți modifica oricând setările de pe dispozitivul pe care îl utilizează copilul. Alternativ, contactați echipa noastră Serviciul pentru clienți LEGO®.

– Atunci când colectăm „identificatori persistenți”. Pentru a oferi vizitatorilor canalelor noastre online experiențe online mai relevante și personalizate, colectăm anumite tipuri de informații (de exemplu, informații privind adresele IP, identificatoarele dispozitivelor mobile, browserele, furnizorii de servicii de internet, paginile de trimitere, paginile de ieșire, frecvența vizitatorilor, sistemele de operare, marcajele temporale și datele legate de fluxul de clickuri). Colectăm aceste informații folosind tehnologii precum cookie-uri, pixeli, cookie-uri flash, semnalizatoare web și alți identificatori unici (pe care îi definim în secțiunea Cookie din prezenta Politică de confidențialitate). Putem colecta aceste informații singuri sau putem solicita unei terțe părți să prelucreze datele în numele nostru. Utilizăm aceste date pentru a oferi copiilor acces la caracteristici și activități online, pentru a personaliza conținutul, pentru a îmbunătăți canalele noastre online, pentru a analiza performanța canalului nostru online și pentru a crea rapoarte anonime. Dacă vom dori vreodată să colectăm datele cu caracter personal ale copiilor din orice motiv, vom contacta în prealabil părintele sau tutorele copilului pentru a obține consimțământul acestuia. O listă a operatorilor terți care colectează „identificatori persistenți” pe site-urile și aplicațiile noastre poate fi găsită în Politica privind modulele cookie și în Declarația privind modulele cookie. Solicitarea consimțământului parental Utilizăm diferite tipuri de consimțământ parental în funcție de tipul de date ale copiilor pe care le prelucrăm și în ce scop.





Solicitarea consimțământului parental prin e-mail

În cazul în care trebuie să colectăm informațiile personale ale unui copil pentru a furniza un serviciu solicitat de acesta, vom solicita consimțământul parental în conformitate cu cerințele legale (de exemplu, COPPA pentru SUA și RGPD pentru UE). Noi vom trimite un e-mail părintelui sau tutorelui copilului explicând informațiile pe care le colectăm, cum intenționăm să le utilizăm, și vom solicita părintelui să-și dea sau să refuze consimțământul. Dacă nu primim consimțământul parental într-un timp rezonabil, vom șterge toate informațiile pe care le-am colectat de la copil, inclusiv informațiile de contact ale adultului, pe care le-am solicitat pentru consimțământ.





Solicitarea unui „consimțământ parental verificat”

În cazul în care un copil dorește să împărtășească informații personale în mod public sau cu o terță parte prin intermediul unuia dintre site-urile noastre sau al experiențelor noastre digitale, vom solicita un nivel superior de consimțământ parental față de solicitarea prin e-mail descrisă mai sus. Este posibil să solicităm o verificare prin intermediul unui card de credit sau al unei alte metode de plată (cu o taxă nominală) sau o verificare a actului de identitate al părintelui, emis de guvern.





Ce se întâmplă dacă un părinte sau tutore nu a fost contactat pentru consimțământ?

Dacă un copil cu vârsta sub 16 ani (sau mai mult, în țările în care legea impune astfel) accesează un canal online destinat copiilor, care utilizează un sistem de verificare a vârstei, vom trimite un e-mail părintelui sau tutorelui copilului înainte de a colecta orice tip de informații cu caracter personal de la copil. Dacă sunteți de părere că copilul dumneavoastră participă la o activitate online care colectează informațiile cu caracter personal ale acestuia, iar dumneavoastră sau un alt părinte/tutore nu ați primit un e-mail care să vă solicite consimțământul, vă rugăm să ne contactați. Noi nu vom utiliza adresele de e-mail furnizate pentru consimțământul parental în alt scop, decât dacă adultul a optat în mod expres pentru e-mailuri de marketing sau a luat parte la o activitate care permite contactul prin e-mail. Opțiuni și controale parentale În orice moment, părinții sau tutorii pot refuza să ne permită să utilizăm și să colectăm informații cu caracter personal suplimentare ale copilului lor. Părinții sau tutorii ne pot cere să ștergem din evidențele noastre informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat în legătură cu contul copilului lor. Întrucât informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru unele servicii, ștergerea evidențelor unui copil poate duce la indisponibilitatea unui cont, a calității de membru sau a unui serviciu furnizat copilului în viitor.

Dacă un copil are un cont LEGO® înregistrat, părinții sau tutorii pot accesa, modifica sau șterge informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la copilul lor prin:

– Utilizarea numelui de utilizator și parolei copilului lor pentru a se conecta la contul LEGO al copilului lor; sau

– Contactarea echipei Serviciului nostru de asistență clienți LEGO Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să ne comunicați numele de utilizator al copilului dumneavoastră, împreună cu numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail. Înainte de a acorda accesul la informațiile cu caracter personal ale copilului, va trebui să vă confirmăm identitatea de părinte sau tutore al acestuia. Vom răspunde solicitării dumneavoastră într-un termen rezonabil.