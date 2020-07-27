Politica de confidențialitate, inclusiv actualizările informațiilor completate
Politica de confidențialitate
Ultima modificare: 27 februarie 2026
Cuprins
PARTEA 1: LEGEA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DIGITALE
În ce constă prezenta Politică?
Bun venit la Politica noastră de confidențialitate! Este minunat că doriți să aflați mai multe despre modul în care păstrăm informațiile dumneavoastră în siguranță. Prezenta politică vă oferă informații despre modul în care avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați sau utilizați serviciile sau aplicațiile noastre. Politica vă informează, de asemenea, cu privire la drepturile dumneavoastră de confidențialitate și la modul în care legea vă protejează. Nu în ultimul rând, Politica de confidențialitate acoperă atât activitățile noastre online, cât și pe cele offline de colectare a datelor, inclusiv datele cu caracter personal pe care le putem colecta prin intermediul diferitelor noastre canale, cum ar fi site-uri, aplicații, rețele de socializare terțe, magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de vânzare și evenimente.
Aceasta este Politica noastră generală de confidențialitate. Pentru anumite jurisdicții se aplică prevederile suplimentare specifice țării/statului respective. Dacă vă aflați în Statele Unite, ar trebui să consultați și notificarea noastră Informații importante pentru rezidenții din SUA și anexa Drepturile federale din SUA cu privire la confidențialitate pentru informații legate de legile federale din SUA privind confidențialitatea.
Cu alte cuvinte, dacă sunteți în căutarea mai multor informații despre modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal, acesta este locul unde le veți găsi!
Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal?
LEGO Group este compus din mai multe entități juridice diferite răspândite în întreaga lume. Citiți mai multe despre LEGO Group aici https://www.LEGO.com/aboutus.
Prezenta Politică de confidențialitate este emisă în numele tuturor companiilor care compun LEGO Group, în care LEGO System A/S este operatorul de date (entitatea responsabilă, care și-a asumat totodată și responsabilitatea cu privire la date) sau, în cazul în care aveți o relație contractuală directă cu o entitate LEGO Group locală, entitatea LEGO Group respectivă este operatorul de date, exclusiv în legătură cu contractul respectiv. În sensul prezentei Politici de confidențialitate, atunci când folosim termenii „noi”, „nouă” sau „al nostru” în prezenta Politică, facem referire la LEGO System A/S și la entitatea locală din LEGO Group cu care aveți o relație contractuală directă.
Am numit un responsabil pentru protecția datelor („RPD”), care răspunde de gestionarea întrebărilor privind prezenta Politică de confidențialitate. Dacă aveți întrebări legate de prezenta Politică, vă rugăm să ne contactați. De asemenea, puteți trimite o scrisoare către RPD la adresa:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Danemarca
În atenția: RPD
Vă rugăm să precizați numele dumneavoastră și țara la care se referă solicitarea dumneavoastră.
În general, vom răspunde în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care este impus un timp de răspuns mai scurt conform legilor privind confidențialitatea din țara dumneavoastră de reședință, caz în care vom respecta acest timp de răspuns.
În cazul în care modificăm modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom actualiza prezenta Politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Politici de confidențialitate în orice moment, așa că vă rugăm să reveniți frecvent pentru orice actualizări sau modificări ale Politicii noastre de confidențialitate.
Drepturile dumneavoastră de confidențialitate
În funcție de locul în care domiciliați, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem:
– Să solicitați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal pe care le deținem. În multe cazuri, aceste informații vă sunt deja prezentate în serviciile online pe care vi le oferim. Cu toate acestea, dreptul dumneavoastră de acces poate fi restricționat de legislație, de protecția vieții private a altor persoane și de respectarea practicilor comerciale, a know-how-ului, a secretelor comerciale și a evaluărilor interne ale LEGO Group.
– Să solicitați corectarea datelor incorecte sau incomplete. În cazul în care datele pe care le deținem referitoare la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a obține corectarea datelor, cu limitările care decurg din legislație.
– Să solicitați ștergerea. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate în alt mod;
– vă retrageți consimțământul pentru prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea lor;
– vă opuneți prelucrării și nu există niciun motiv legitim pentru continuarea prelucrării lor;
– prelucrarea datelor este ilegală.
Vă rugăm să rețineți că, în anumite situații, este posibil să ni se ceară să păstrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal după ce ați solicitat ștergerea lor, pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau contractuale. De asemenea, este posibil ca legislația corespunzătoare să ne permită să păstrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale.
– Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am înregistrat sau legalitatea prelucrării sau dacă v-ați opus prelucrării datelor în conformitate cu dreptul dumneavoastră la opoziție, ne puteți solicita să limităm prelucrarea acestor date. Prelucrarea va fi limitată exclusiv la stocare, până când se poate stabili corectitudinea datelor sau se poate verifica dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră. Chiar și atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost limitată conform descrierii de mai sus, LEGO Group poate prelucra datele dumneavoastră în alte moduri, dacă acest lucru este necesar pentru a pune în aplicare o acțiune legală sau pentru a prelucra datele colectate anterior, în cazul în care anterior v-ați dat consimțământul.
– Opoziția cu privire la prelucrarea efectuată în temeiul interesului nostru legitim. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care a fost efectuată în baza unui interes legitim. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct și crearea de profiluri ale consumatorilor în legătură cu marketingul respectiv, opoziția dumneavoastră va fi întotdeauna aprobată. În cazul obiecțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, vom efectua un test de echilibrare a interesului legitim și vom lua în considerare posibilitatea de a aproba obiecția dumneavoastră.
– Portabilitatea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format care poate fi citit automat. Acest drept se aplică datelor cu caracter personal prelucrate numai prin mijloace automatizate și în baza consimțământului sau a executării unui contract.
– Alte drepturi. Dacă sunteți nemulțumit/ă de modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Agenția daneză pentru protecția datelor. Veți găsi informațiile de contact ale Agenției daneze pentru protecția datelor la www.datatilsynet.dk. Dacă vă aflați într-o jurisdicție din afara Danemarcei, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor sau la o altă autoritate competentă din țara în care domiciliați. Ne puteți contacta pentru mai multe detalii. Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta Politică sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care vă gestionăm datele cu caracter personal, contactați-ne.
Dacă sunteți rezident al SUA, consultați anexa noastră privind drepturile statale din SUA cu privire la confidențialitate pentru a afla despre drepturile de care puteți beneficia în conformitate cu legile statale privind confidențialitatea din SUA.
PARTEA 2: DATE CU CARACTER PERSONAL
Ce date cu caracter personal colectează LEGO Group?
Datele cu caracter personal reprezintă orice informații legate de o persoană, în baza cărora aceasta poate fi identificată. Putem să colectăm, să utilizăm, să stocăm și să transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le-am grupat după cum urmează:
– Datele de identitate includ prenumele, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator similar unic, starea civilă, titlul, data nașterii și sexul.
– Datele de contact includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, numerele de telefon sau date de contact similare.
– Datele financiare includ detaliile contului bancar și ale cardului bancar.
– Datele privind tranzacțiile includ detalii privind plățile către și de la dumneavoastră și alte detalii privind produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi (sau, în cazul www.bricklink.com, de la noi sau de la alte entități pe platforma BrickLink ), serviciile solicitate de dumneavoastră, precum și recompensele și/sau beneficiile solicitate sau utilizate de dumneavoastră.
– Datele de verificare a vânzătorului (dacă ați ales să participați la piața noastră online pe BrickLink) includ acte de identitate și documente de înregistrare a societății emise de autorități publice, necesare pentru noua procedură de verificare a vânzătorului.
– Datele tehnice includ adresa de protocol internet (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile de plug-in pentru browser, sistemul și platforma de operare, ID-ul de utilizator, ID-ul MAC, precum și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site, aplicația sau experiența digitală.
– Datele de profil includ numele dumneavoastră de utilizator și parola, precum și interesele dumneavoastră.
– Datele de utilizare includ informații legate de modul în care utilizați site-ul, produsele și serviciile noastre și sesizările privind erorile.
– Datele de marketing și comunicare includ preferințele dumneavoastră în ceea ce privește primirea de date de marketing din partea noastră și a terților noștri, interesul și participarea la tombole și alte concursuri cu premii și preferințele dumneavoastră privind comunicarea.
– Datele de pe rețelele de socializare includ informații despre interacțiunile dumneavoastră cu noi pe platformele de socializare (de exemplu, în cazul în care apreciați sau comentați pe marginea postărilor noastre sau ne etichetați într-un comentariu), precum și feedbackul și comentariile dumneavoastră în legătură cu marca noastră pe care le postați pe paginile publice de pe platformele de socializare. De asemenea, colectăm detalii din profilul dumneavoastră disponibil public pe platforma relevantă de socializare, cum ar fi handle-ul, imaginea de profil și date demografice, precum vârsta și sexul.
– Datele de urmărire includ date despre paginile pe care le-ați vizitat înainte de a accesa site-urile noastre sau pe care le-ați accesat după ce ați vizitat site-ul nostru, precum și modul în care ați interacționat cu e-mailurile sau alte mesaje trimise de noi (de exemplu, dacă ați șters sau ați deschis e-mailul) sau dacă ați dat click pe o reclamă legată de produsele sau serviciile noastre pe rețelele de socializare sau pe alte platforme.
– Datele despre recenzii și feedback includ evaluări și recenzii publice între 1) cumpărători și vânzători pe piața BrickLink, care sunt asociate cu conturile respective și sunt disponibile pentru alți vizitatori, 2) recenzii și evaluări ale produselor și serviciilor pe site-urile LEGO.com și pe site-urile LEGOLAND Discovery Center și LEGO Discovery Center, care sunt asociate cu conturile respective și disponibile pentru alți utilizatori și vizitatori, precum și 3) alte date colectate prin intermediul grupurilor de discuții, cercetărilor privind utilizatorii și evenimentelor LEGO.
– Datele privind litigiile includ litigiile private legate de tranzacții transmise de cumpărători și vânzători, inclusiv toate comunicările și înregistrările acțiunilor referitoare la aceste litigii.
– Datele de pe forum includ informații publicate în comunități precum Rețeaua de ambasadori, forumurile BrickLink și Galerie, care sunt considerate informații publice.
De asemenea, colectăm, folosim și partajăm date agregate, cum ar fi datele statistice sau demografice, în orice scop. Datele agregate pot proveni din datele dumneavoastră cu caracter personal, însă nu sunt considerate date cu caracter personal, deoarece aceste date nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră. De exemplu, este posibil să strângem datele dumneavoastră privind utilizarea pentru a calcula procentul de utilizatori care accesează o anumită funcție a site-ului. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau conectăm datele agregate cu datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât acestea să vă poată identifica în mod direct sau indirect, tratăm datele combinate ca fiind date cu caracter personal, care vor fi utilizate în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.
Utilizăm date pseudonimizate pentru a diminua impactul asupra confidențialității datelor dumneavoastră.
Pseudonimizarea este o metodă care înlocuiește sau elimină informațiile din setul de date care identifică o persoană, dar care permite unui operator de date sau unei terțe părți să reidentifice datele cu caracter personal cu un efort rezonabil. Este important de știut faptul că, spre deosebire de anonimizare, pseudonimizarea nu elimină toate informațiile legate de identificare din date, ci reduce capacitatea de corelare a unui set de date cu identitatea unei persoane.
Nu colectăm în mod proactiv categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră (acestea includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, convingeri religioase sau filozofice, viață sexuală, orientare sexuală, opinii politice, apartenența la un sindicat, informații despre sănătatea dumneavoastră sau informații genetice și date biometrice în scopuri de identificare sau informații legate de condamnări și infracțiuni). Cu toate acestea, atunci când vizitați sau interacționați cu noi în timpul planificării unei vizite la LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers, puteți decide să ne furnizați anumite categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi cerințe alimentare sau nevoi în materie de accesibilitate, astfel încât să vă putem oferi cea mai bună experiență.
În cazul în care nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare (vă vom anunța atunci când este cazul, de exemplu, prin specificarea acestor informații în formularele noastre de înregistrare), este posibil să nu vă putem furniza produsele și/sau serviciile noastre.
Cum colectează LEGO Group datele dumneavoastră cu caracter personal?
Colectăm date cu caracter personal din următoarele surse:
– Site-uri, care includ toate site-urile operate de către sau pentru LEGO Group, inclusiv site-urile pe care le operăm sub propriile domenii/URL-uri și minisite-urile pe care le administrăm pe rețelele de socializare terțe, cum ar fi Facebook.
– Jocuri/aplicații mobile, care includ jocurile sau aplicațiile mobile operate de către sau pentru LEGO Group, cum ar fi aplicațiile pentru smartphone.
– Jucăriile conectate la aplicație includ jucării care se conectează la o aplicație printr-un protocol wireless sau prin cablu, realizate de sau pentru LEGO Group.
– E-mailul, mesajele text și alte mesaje electronice includ comunicările electronice între dumneavoastră și LEGO Group.
– Serviciul pentru clienți include apeluri sau discuții online cu personalul nostru din cadrul Serviciului pentru clienți.
– Magazinele de vânzare cu amănuntul includ magazinele administrate de către sau pentru LEGO Group.
- LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers.
– Formularele de înregistrare online includ înregistrarea contului LEGO Insiders/a contului LEGO, abonamentele la LEGO Magazine și procedurile BrickLink de verificare a vânzătorului.
– Formularele de înregistrare offline includ formulare de înregistrare tipărite și formulare similare pe care le colectăm, de exemplu, prin poștă, prin intermediul demonstrațiilor în magazine, concursurilor și al altor promoții sau evenimente.
– Concursuri, sondaje și tombole online pentru consumatori.
– Programul nostru LEGO Insiders, inclusiv activitățile dumneavoastră în cadrul programului.
– Cercetări la care puteți participa dumneavoastră și/sau copiii dumneavoastră, atât în persoană, cât și online.
– Funcționalități de recenzii și feedback pe site-urile noastre, forumuri, aplicații sau în magazinele sau atracțiile noastre pe care ați ales să le faceți sau la care ați participat.
Date cu caracter personal pe care LEGO Group le poate colecta de la terțe părți
Este posibil să primim datele dumneavoastră cu caracter personal de la diverse părți terțe și surse publice, după cum urmează:
– Date tehnice de la următoarele părți:
– furnizori de servicii de analiză;
– rețele de publicitate; și
– furnizori de informații de căutare.
– Date de contact, financiare și privind tranzacțiile de la furnizorii de servicii tehnice, de plată și de livrare.
– Date de identitate și de contact de la brokeri sau agregatori de date.
– Date de identitate și de contact din surse disponibile public.
– Date de identitate, de contact și de conectare de la terțe părți pe care le-ați instruit să partajeze date cu noi (de exemplu, pentru a vă conecta la contul dumneavoastră LEGO utilizând un joc terț sau un serviciu de socializare precum Epic Games sau Facebook).
– Datele de identitate, de contact și privind tranzacțiile de la parteneri de vânzare cu amănuntul și de divertisment, precum Merlin Entertainments, vânzători și cumpărători de pe piața BrickLink (inclusiv recenzii publice și feedback) LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers și parteneri LEGO Certified Store.
– Datele de urmărire de pe platforme terțe, cum ar fi platformele rețelelor de socializare sau motoarele de căutare, sau site-uri, cum ar fi site-urile sau aplicațiile partenere.
– Date de pe platformele rețelelor de socializare. Primim aceste informații prin intermediul furnizorului nostru de analize extern.
– Date privind recenziile și feedbackul pe care le putem primi de la terțe părți de sindicare a recenziilor sau de la alte terțe părți.
– Date de identitate și de contact de la membrii familiei sau tutorii legali.
Cum utilizează LEGO Group datele dumneavoastră cu caracter personal?
Scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrare
Aplicații LEGO, jucării conectate la aplicație și canale online
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce le colectăm/cum le utilizăm
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Utilizați o aplicație LEGO, jucării conectate la aplicație sau canale online.
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Onorarea comenzilor
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Plasați o comandă la noi sau la un vânzător terț pe piața BrickLink.
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Asistență clienți
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Interacționați cu funcțiile noastre de asistență pentru clienți, inclusiv cu chatbotul nostru
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Comunicări de marketing digital (de exemplu, e-mailuri, SMS-uri, mesaje push, mesaje în aplicație sau marketing electronic direct similar)
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
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Materiale de marketing tipărite, incluzând cataloage și buletine informative, precum și alte tipuri de materiale de marketing tipărite
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
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Administrarea contului LEGO Insiders/a contului LEGO, statistici și analize
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Înregistrarea și utilizarea unui cont LEGO Insiders/a unui cont LEGO.
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Experiență personalizată și marketing pentru contul LEGO Insiders/contul LEGO
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Utilizați contul LEGO Insiders/contul LEGO după ce ne-ați dat consimțământul dumneavoastră pentru a vă oferi conținut și experiențe relevante.
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|Pentru ca noi să putem adapta automat marketingul și experiențele dumneavoastră la dumneavoastră și intereselor dumneavoastră, pornind de la preferințele dumneavoastră în baza informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv informații referitoare la soldurile de puncte Insiders, istoricul de rambursare a punctelor LEGO Insiders, activitatea de membru LEGO Insiders, istoricul achizițiilor, preferințele de produse, datele cookie de navigare online (dacă se optează separat), datele dumneavoastră de localizare și orice alte informații legate de contul dumneavoastră LEGO Insiders.
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Concursuri, tombole, marketing și alte promoții
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Participați la un concurs sau la o tombolă sau primiți comunicări de la noi legate de concursuri, tombole, campanii sau promoții.
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Rețelele sociale aparținând LEGO Group
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Interacționați cu rețelele sociale ale LEGO Group (cum ar fi aplicația LEGO Play, LEGO Insiders Club, comunitatea LEGO Insiders, LEGO Ideas și inclusiv caracteristicile BrickLink cum ar fi programul BrickLink Studio, seria BrickLink Designer Program și forumurile de discuții BrickLink și BrickLink Studio).
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Informațiile pe care le-ați pus la dispoziție, care pot include comentarii, imagini, modele, reacții, partajarea postărilor din conturile noastre de rețele de socializare sau alt conținut generat de utilizatori pentru utilizatorii BrickLink:
– Date privind recenziile și feedbackul
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Rețele de socializare terțe
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
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Interacționați cu funcțiile rețelelor de socializare ale unor terțe părți, cum ar fi funcțiile de apreciere.*
Interacționați cu noi sau oferiți feedback în legătură cu marca noastră pe platformele de socializare. De exemplu, în cazul în care comentați pe marginea postărilor noastre de pe rețelele de socializare sau furnizați în alt mod feedback cu privire la produsele/activitățile LEGO pe alte pagini sau postări publice.
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Interesul legitim, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD în legătură cu analiza și raportarea cu privire la participarea utilizatorilor și la performanța ulterioară.
*Platformele de socializare pot utiliza informațiile personale colectate de pe contul de rețea de socializare LEGO Group pe platforma lor în scopuri proprii, așa cum sunt descrise în propriile politici de confidențialitate.
Interesele legitime, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, atunci când este necesar pentru a obține analize despre percepția brandului nostru și a persoanelor care interacționează cu acesta și pentru a oferi feedback în legătură cu brandul nostru și pentru a oferi asistență mai eficientă pentru clienți în conformitate cu imaginea și valorile brandului nostru.
Evenimente cu transmisie live (în magazin și online)
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
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Participați direct la un eveniment cu transmisiune în direct sau sunteți surprins/ă întâmplător în public sau pe fundal în timpul unui astfel de eveniment.*
*Zonele vor fi marcate în mod clar și vom obține consimțământul pentru persoanele incluse direct.
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Transmisiune video în direct a evenimentului, care include persoanele din zona înregistrată.
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Monitorizare video și colectarea de imagini (în magazine și în alte locații LEGO Group relevante)
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Vizitați magazinele noastre LEGO sau o altă locație LEGO Group accesibilă publicului. Vizitați LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers.
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|Folosiți Creatorul de mozaic sau Fabrica de minifigurine
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|Pentru a permite Creatorului de mozaic sau Fabricii de minifigurine să creeze imaginea sau eticheta solicitată de consumator.
|Aducerea la îndeplinire a contractului, conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD pentru a permite prestarea serviciului solicitat în mod specific de consumator.
|Utilizați parcările LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers.
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|Unele dintre LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers dispun de un sistem automat de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare pentru a monitoriza intrarea în parcările noastre.
|Interese legitime, art. 6(1)(f), GDPR, asociate cu gestionarea intrării mașinilor la LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers.
|Utilizarea atracțiilor noastre de la LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers.
|Imagine
|Unele atracții oferă servicii de fotografiere pe durata vizitei, servicii pe care le puteți achiziționa.
|Interesele legitime, art. 6(1)(f), GDPR, în promovarea și marketingul mărcii noastre. Oaspeții au opțiunea de a-și cumpăra la anumite atracții fotografiile în care apar. În locurile în care se oferă servicii de fotografiere există anunțuri care menționează acest lucru.
Parteneri de afaceri și relații comerciale
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Intrați într-o relație comercială cu noi în calitate de persoană juridică sau persoană fizică.
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|Alegeți să participați ca vânzător pe piața noastră online de pe BrickLink
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|Pentru a efectua o evaluare automată a riscurilor pentru tranzacțiile de pe piață.
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Cercetare
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
|Participați la sondaje de cercetare, focus-grupuri sau alte cercetări.
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Interacțiunea cu LEGO Discovery Centers și LEGOLAND Discovery Centers
|Ce faceți dumneavoastră
|Ce colectăm noi
|De ce colectăm date cu caracter personal
|Temei juridic dacă locuiți în spațiul UE/SEE
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|Pentru a răspunde ocaziilor speciale, cerințelor alimentare, nevoilor în materie de accesibilitate și cererilor speciale.
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Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de raportare. Este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă mai lungă în cazul unei reclamații sau în cazul în care credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu în ceea ce privește relația noastră cu dumneavoastră.
Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu în urma utilizării sau divulgării neautorizate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de altă natură aplicabile.
Utilizarea instrumentelor AI
Utilizăm instrumente AI în scopul eficientizării activității și în scopuri analitice. AI este utilizată:
– Pentru a analiza e-mailurile/conținutul pe care le-ați furnizat LEGO, cum ar fi sugestii de răspunsuri pe care le oferim oaspeților și pentru a ajuta la gestionarea la nivel intern a conținutului, cum ar fi furnizarea rezumatului unui e-mail. Atunci când este utilizată, toate răspunsurile pot fi vizualizate de LEGO înainte de a fi oferite, iar datele cu caracter personal sunt utilizate numai în conformitate cu scopurile inițiale pentru care au fost furnizate și/sau prelucrate în conformitate cu prezenta notificare.
– Pentru a direcționa solicitările dvs. de asistență prin intermediul interacțiunii inițiale cu un chatbot de asistență – vă vom informa când interacționați cu un chatbot înainte de începerea comunicării.
– De către lanțul nostru de aprovizionare verificat în ofertele lor de produse și servicii.
– Pentru a vă oferi informații despre preferințele dvs. personale, putem utiliza instrumente de analiză bazate pe inteligență artificială pentru a analiza eficacitatea reclamelor.
– Pentru analizarea și prelucrarea datelor în vederea îmbunătățirii eficienței proceselor.
– Pentru analizarea datelor ce țin de performanța operațională și inițiativele strategice.
– Pentru a automatiza procesele din cadrul atracțiilor noastre, în scopul îmbunătățirii experienței oaspeților (dar numai în ceea ce privește centrele LEGO Discovery și LEGOLAND Discovery).
– Pentru a vă oferi acces la un chatbot ca parte a serviciului nostru pentru clienți.
#### Utilizarea instrumentelor interne de inteligență artificială pentru rezumare
Utilizăm instrumente interne de inteligență artificială (AI) pentru a-i ajuta pe angajații Serviciului pentru clienți să rezume interacțiunile cu clienții prin telefon sau chat. În cazul în care înregistrăm apeluri sau chaturi, aceste instrumente nu înregistrează sau captează apelurile sau chaturile în timp real, dar după terminarea unui apel sau a unui chat, înregistrarea apelului telefonic sau textele din chat pot fi introduse în instrumentul AI pentru a crea un rezumat. Instrumentul de inteligență artificială este utilizat exclusiv pentru rezumare și analiză, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor noastre, monitorizării performanței și asigurării conformității cu standardele noastre. Instrumentul de inteligență artificială nu adoptă decizii automatizate cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare; toate deciziile sunt luate de consilierii noștri umani.
Pentru apelurile telefonice, la începutul fiecărui apel va exista o notificare verbală în care se precizează că apelul poate fi înregistrat și transcris cu ajutorul AI. Puteți să acceptați, apăsând 1 sau rămânând la telefon, sau să refuzați, apăsând 2. În cazul interacțiunilor de chat, la începutul sesiunii este afișată o notificare care vă informează că conversația poate fi înregistrată și transcrisă cu ajutorul AI; prin continuarea utilizării chatului, vă exprimați consimțământul în acest sens.
Cu cine va partaja LEGO Group datele cu caracter personal?
Partajarea informațiilor cu alte companii din LEGO Group
Filialele noastre (celelalte companii din LEGO Group) pot avea uneori nevoie să acceseze informațiile dumneavoastră pentru a vă oferi servicii în numele nostru sau al lor. Acestea au nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ca noi sau ele să își poată desfășura activitățile din tabelul de mai sus, inclusiv, de exemplu:
– Livrarea produselor și serviciilor pe care le-ați solicitat
– Luarea legăturii cu dumneavoastră despre contul sau tranzacțiile dumneavoastră
– Trimiterea de informații despre site-urile, aplicațiile și politicile noastre
– Trimiterea de mesaje de marketing direct
– Pentru a vă trimite cataloage de produse și alte materiale de marketing tipărite
– Prelucrarea informațiilor pe care filiala este angajată în mod oficial să le prelucreze în numele nostru, de exemplu, pentru a efectua o achiziție plasată de dumneavoastră, pentru a vă gestiona contul dumneavoastră LEGO, activitatea LEGO Insiders și/sau pentru a gestiona preferințele dumneavoastră în Centrul nostru de preferințe de pe LEGO.com sau în setările noastre privind modulele cookie
– Cercetare internă, analiză și raportare
– Identificarea, revizuirea și oprirea oricărei activități care ar putea încălca politicile noastre sau ar putea încălca legea
Transferurile către companiile din LEGO Group din afara Spațiului Economic European se bazează pe reguli corporatiste obligatorii.
Partajarea informațiilor cu alte companii
Consultați mai jos lista noastră de categorii de terți de încredere cu care putem partaja informațiile dumneavoastră. Partajăm date cu caracter personal cu terți/furnizori din următoarele categorii:
– Furnizorii de servicii IT. Utilizăm mai mulți parteneri de încredere din întreaga lume care ne furnizează servicii IT și servicii de administrare de sistem, inclusiv furnizorii platformei pentru piață, atât în privința activităților noastre orientate către clienți și parteneri, cât și cu privire la sistemele noastre IT și de administrare interne.
– Furnizorul global de plăți și partenerii de prelucrare. Aceștia ne ajută să asigurăm un proces de plată sigur și eficient atât online, în magazinele noastre, cât și prin facturare sau transferuri de bani și tranzacții pe piață.
– Partenerii de stocare în cloud. Stocăm datele noastre și ale dumneavoastră în centre de date sigure din întreaga lume.
– Furnizorii de CDN. Folosim o rețea de livrare de conținut (CDN) pentru a optimiza performanța și securitatea site-ului nostru. O CDN contribuie la distribuirea eficientă a conținutului folosind servere situate în diferite locații geografice. Aceasta înseamnă că, atunci când vizitați site-ul nostru, unele dintre datele dumneavoastră (cum ar fi adresa IP și informațiile despre browser) pot fi prelucrate de furnizorul nostru CDN pentru a asigura livrarea rapidă și fiabilă a conținutului nostru.
– Partenerii și autoritățile pentru prevenirea și detectarea fraudei. Acestea colaborează cu LEGO Group pentru a garanta că LEGO Group nu este fraudat și pentru a asigura prevenirea și detectarea fraudelor pe piață.
– Partenerii de depozitare, ambalare, transport și livrare. Aceștia ne ajută ca produsele noastre să ajungă în mâinile clienților și partenerilor noștri de afaceri.
– Partenerii de tipărire și expediere a cataloagelor și partenerii poștali. Aceștia ne ajută să ne asigurăm că revistele, cataloagele sau alte materiale de marketing tipărite ajung la dumneavoastră.
– Brokerii de date și partenerii agregatori de date. Aceștia ne ajută să ajungem la potențiali noi cumpărători prin intermediul cataloagelor, revistelor și al altor materiale de marketing și publicitate tipărite sau online. De asemenea, ne ajută să prevenim, de exemplu, ca mai multe cataloage LEGO să ajungă la dumneavoastră în același timp.
– Partenerii de marketing și publicitate. Aceștia ne ajută să vă putem oferi reclame, promoții, tombole, concursuri și campanii personalizate, atunci când interacționați cu LEGO Group pe platformele online, pe rețelele de socializare, în magazin sau în alt mod. Ei ne ajută, de asemenea, să găsim noi cumpărători potențiali cărora să le transmitem mesaje de marketing (proces denumit și „similaritate”) sau ne ajută să ne asigurăm că nu transmitem un mesaj de marketing cumpărătorilor care nu sunt interesați de produsul sau serviciul în cauză (proces denumit și „suprimare”).
– Parteneri B2B, inclusiv Merlin Entertainments și parteneri LEGO Certified Stores. Aceștia ne ajută să putem derula promoții, tombole, concursuri și campanii, inclusiv programul de loialitate LEGO Insiders sau Clubul LEGO Family, precum și să putem oferi reclame personalizate și informații despre cumpărători.
– Rețele de socializare partenere și platforme de căutare online. Acestea ne ajută să fim prezenți, vă permit dumneavoastră să interacționați cu LEGO Group pe platformele pe care vă aflați și ne permit nouă să oferim marketing personalizat pentru produsele noastre. De asemenea, ne oferă o înțelegere mai largă a modului în care cumpărătorii și consumatorii noștri interacționează cu noi prin intermediul acestor platforme și parteneri, a percepției brandului nostru și a tipurilor de persoane care interacționează cu brandul nostru și oferă feedback despre acesta pe platformele de socializare.
– Furnizori terți care ne ajută să oferim asistență pentru clienți și să obținem analize. Acestea ne ajută să obținem date de pe rețelele de socializare de pe platformele rețelelor de socializare, să înțelegem percepția brandului nostru, să creăm analize despre persoanele care interacționează cu noi și să oferim feedback despre brandul nostru pe platformele rețelelor de socializare și să oferim asistență mai eficientă pentru clienți.
– Furnizorii de sondaje, chestionare și recenzii de produse. Aceștia ne ajută să obținem feedbackul dumneavoastră foarte important cu privire la experiența LEGO.
– Autoritățile fiscale și vamale, organisme de reglementare și alte autorități la nivel global. Acestea solicită raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe.
– Consilierii de specialitate. Inclusiv avocați, personal bancar, auditori și asiguratori la nivel global. Aceștia furnizează servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurări și de contabilitate pentru LEGO Group și includ partenerii pentru combaterea spălării banilor și verificarea identității clientelei. Comunicăm date acestor parteneri pentru a efectua controale de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientelei pentru toți vânzătorii de pe BrickLink , pentru a asigura conformitatea cu reglementările financiare și pentru a preveni activitățile frauduloase.
– Parteneri ai platformelor de gaming. Aceștia ne ajută să fim prezenți, vă permit dumneavoastră să interacționați cu LEGO Group și să vă asociați contul LEGO la contul platformei de jocuri unde este disponibilă această funcționalitate.
– Partenerii de pe piața online. Inclusiv vânzători și cumpărători terți BrickLink , procesatori de plăți, servicii de soluționare a litigiilor, moderatori de forumuri comunitare și servicii de verificare a vânzătorilor. Aceștia ne ajută să operăm piața și serviciile BrickLink , să facilităm tranzacțiile dintre cumpărători și vânzători, să verificăm identitatea vânzătorilor prin verificarea documentelor, să rezolvăm disputele legate de tranzacții și să menținem spații comunitare sigure.
– Cumpărători și vânzători de pe piața BrickLink . Comunicăm datele dumneavoastră cu vânzătorii în scopul îndeplinirii comenzilor și, în mod similar, cumpărătorii pot vedea informațiile de contact ale vânzătorilor.
– Utilizatori ai forumului. Dacă participați la forumurile BrickLink , orice informații pe care le postați vor fi disponibile pentru toți utilizatorii forumului, inclusiv pentru utilizatorii publici care nu sunt conectați. Furnizor de servicii fotografice. – Atunci când folosiți una dintre atracțiile noastre, folosim un furnizor de servicii fotografice de încredere pentru a surprinde imagini ale experienței dumneavoastră.
Alte utilizări și comunicări
De asemenea, vom utiliza și dezvălui date cu caracter personal după cum considerăm că este necesar sau adecvat: (a) pentru a respecta legile aplicabile (care pot include legi din afara țării în care locuiți); (b) pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice și guvernamentale (care pot include autorități din afara țării în care locuiți); (c) pentru a coopera cu autoritățile care aplică legea; (d) pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea, precum și pe cele ale afiliaților noștri, ale dumneavoastră sau ale altor persoane.
În plus, vom utiliza, dezvălui sau transfera date cu caracter personal către o terță parte în cazul oricărei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în participațiune sau cesiuni potențiale sau efective.
Transferuri către țări terțe
LEGO Group își desfășoară activitatea la nivel global și poate transfera date cu caracter personal într-o locație din afara țării în care locuiți sau în care vi se furnizează servicii.
LEGO Group stochează toate datele cu caracter personal pe servere situate în Spațiul Economic European („SEE”).
În situațiile necesare (de exemplu, pentru a vă furniza servicii), datele cu caracter personal pot fi transferate către (sau accesibile din) locații care pot include Regatul Unit, Australia, Canada, Japonia, Malaysia, Mexic, Singapore, Coreea de Sud, Statele Unite și Hong Kong. Ori de câte ori sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal, vom asigura același nivel de protecție pentru datele dumneavoastră cu caracter personal oriunde sunt prelucrate prin implementarea măsurilor de protecție contractuale, tehnice și/sau organizatorice adecvate.
Dacă transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE, vom asigura un nivel similar de protecție pentru datele dumneavoastră cu caracter personal, asigurându-ne că se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții;
– Comisia UE a decis că există un nivel adecvat de protecție în țara în cauză; sau
– Există reguli corporative obligatorii (BCR) (pentru transferurile între companii); sau
- Se utilizează Clauze contractuale standard (clauze-tip la nivelul UE); sau
– În situații speciale se aplică excepții, cum ar fi îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau consimțământul dumneavoastră pentru un transfer specific.
PARTEA 3: MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE („MODULE COOKIE”)Modulele cookie sunt mici fișiere de date pe care browserul dumneavoastră le încarcă pe calculator sau pe dispozitiv. Un modul cookie în sine nu conține și nu colectează informații. Cu toate acestea, atunci când este citit de un server prin intermediul unui browser, poate ajuta un site să furnizeze un serviciu mai ușor de utilizat – de exemplu, reținând cumpărăturile anterioare sau detaliile contului.
Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul de gestionare a acestora, citiți în integralitate [Politica noastră privind modulele cookie][7] și [Declarația privind modulele cookie][8] sau să dați click pe setările legate de modulele cookie pe LEGO.com sau în jocul sau aplicația digitală (dacă este cazul).
PARTEA 4: INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI
Informații pentru părinți: modul în care LEGO Group gestionează datele cu caracter personal ale copiilor
Menținerea siguranței copiilor online
Noi suntem preocupați profund de siguranța online a copiilor și avem proceduri suplimentare de confidențialitate pentru a ne asigura că păstrăm tinerii noștri fani în siguranță când utilizează canalele noastre online. De fapt, unele funcții au sisteme de verificare a vârstei pentru a împiedica copiii să utilizeze neintenționat respectivele funcții. De asemenea, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că nu colectăm, nu stocăm, nu utilizăm sau nu prelucrăm conștient informații cu caracter personal de la copiii care ar putea utiliza respectivele funcții fără consimțământul parental corespunzător.
Pentru a ne asigura că respectăm regulile în modul în care interacționăm online cu copiii, ne-am alăturat unui program digital pentru siguranța copiilor, care auditează compania noastră anual.
În ceea ce privește datele cu caracter personal, solicităm consimțământul părinților pentru orice persoană cu vârsta sub 16 ani (sau mai mult, în jurisdicțiile în care legile locale impun acest lucru). Pentru BrickLink, utilizatorii trebuie să aibă 18 ani (sau mai mult, în jurisdicțiile în care legislația locală impune acest lucru) pentru a se înregistra în calitate de cumpărători sau vânzători.
Dacă aveți întrebări legate de Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.
Când prelucrăm informații cu caracter personal de la copii, luăm măsuri suplimentare pentru a le proteja confidențialitatea, inclusiv:
– Avem grijă să le spunem părinților ce informații cu caracter personal colectăm, stocăm, utilizăm și prelucrăm de la copilul lor, explicând dacă partajăm sau nu informațiile;
– Respectăm cerințele legale prin solicitarea consimțământului parental pentru colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor unui copil și solicităm consimțământul pentru a trimite copiilor lor informații despre produsele și serviciile noastre;
– Limităm modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și prelucrăm informațiile cu caracter personal de la copii, astfel încât să fie colectate numai datele care sunt necesare în mod rezonabil pentru ca aceștia să poată participa la o activitate online;
– Oferim părinților accesul sau opțiunea de a solicita accesul la informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la copilul lor – părinții pot cere, de asemenea, modificarea sau ștergerea informațiilor cu caracter personal ale copiilor lor.
Colectarea și utilizarea informațiilor copiilor
În timp ce unele dintre site-urile, canalele și aplicațiile noastre sunt concepute pentru familii și utilizatori de toate vârstele, altele sunt destinate în principal copiilor. Ori de câte ori colectăm informații cu caracter personal de la un copil, păstrăm informațiile numai pe perioada necesară furnizării unui serviciu sau pe perioada de timp impusă de lege privind păstrarea în evidență a acestora.
Deși copiii pot opta dacă vor sau nu să ne comunice informațiile lor, există funcții ale site-urilor noastre care nu vor fi active dacă ei nu ne furnizează informațiile lor. În cazurile în care sunt necesare informații cu caracter personal pentru ca funcțiile să fie active, vom cere numai informațiile rezonabil necesare pentru a participa la activitate.
Iată câteva exemple de situații în care colectăm date despre copii:
– Atunci când copii se înregistrează online. Copiii se pot înregistra pe site-urile noastre pentru a accesa o varietate de servicii, incluzând conținut, jocuri și concursuri. În timpul înregistrării, putem cere unui copil să ne furnizeze adresa de e-mail a părintelui sau tutorelui, precum și prenumele, sexul, data nașterii, numele de utilizator și parola copilului. Utilizăm aceste informații din motive de securitate și notificare. Recomandăm cu tărie copiilor să creeze un nume de utilizator care să excludă orice informație personală.
– Atunci când copii partajează conținut pe care l-au creat personal. Unele dintre site-urile noastre permit copiilor să creeze sau să utilizeze ei înșiși conținut. Întrucât numai unele dintre aceste funcții necesită informații cu caracter personal de la copil, nu toate activitățile necesită consimțământul unui părinte sau al unui tutore. Ori de câte ori o activitate ar putea permite unui copil să partajeze informații cu caracter personal, vom solicita părintelui sau tutorelui „consimțământul parental verificabil” (care este un nivel mai ridicat de consimțământ parental). Exemplele de date cu caracter personal includ povești, câmpuri cu text liber, desene care permit introducere de text sau introducerea liberă de informații, fotografii ale copilului, clipuri audio, fișiere de filme sau orice tip de conținut sau alte identificatoare persistente care identifică în mod clar copilul sub o formă sau alta.
– Atunci când copiii participă la concursuri și tombole. În cazul în care un copil dorește să participe la un concurs, solicităm informațiile cu caracter personal necesare pentru ca acesta să poată participa. De obicei, solicităm doar prenumele copilului (pentru a putea face diferența între copiii din aceeași familie) și adresa de e-mail a unui părinte sau tutore (pentru a îndeplini cerințele legale cu privire la notificarea adultului responsabil). Vom contacta părintele doar în cazul în care copilul câștigă concursul sau tombola pentru a afla unde să trimitem premiul. În cazul în care, în cadrul concursului, copilului i se solicită să creeze conținut pentru a participa, este posibil să fie necesar să solicităm în prealabil consimțământul parental prin e-mail pentru a ne asigura că respectăm cerințele de confidențialitate pentru conținutul creat de copii (a se vedea informațiile de mai sus despre copiii care creează conținut). Fără consimțământ, copiii nu vor putea participa la concursurile noastre.
– Atunci când copiii primesc e-mailuri de la noi. Este posibil să fie necesar să solicităm datele de contact ale unui copil (inclusiv adresa de e-mail) pentru a putea răspunde la o întrebare pe care ne-a adresat-o. În cazul în care trebuie să luăm legătura cu copilul a doua oară, de exemplu pentru a răspunde la întrebări suplimentare, vom solicita o adresă de e-mail de la părintele sau tutorele acestuia. În acest caz, păstrăm informațiile de contact online ale copilului doar pentru perioada de timp necesară pentru a răspunde la solicitarea acestuia și nu vom folosi informațiile respective în niciun alt scop. Dacă avem vreodată nevoie de informațiile de contact online ale unui copil pentru o comunicare continuă, vom cere adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui cât mai curând posibil pentru a putea informa adultul cu privire la datele pe care le colectăm și pentru a oferi părintelui opțiunea de a ne cere să nu mai colectăm date. Părinții sau tutorii pot renunța în orice moment la orice comunicare pe care o purtăm cu copilul lor, urmând instrucțiunile de dezabonare din cadrul fiecărei comunicări (în cazul în care există mai multe tipuri de comunicare, este posibil ca adultul să fie nevoit să renunțe la fiecare dintre ele în parte). Alternativ, aceștia pot contacta echipa Serviciului nostru de asistență pentru clienți LEGO.
– Atunci când copiii primesc notificări de tip push în aplicații. Multe aplicații trimit utilizatorilor „notificări push” pe telefoanele sau dispozitivele mobile ale clienților pentru a-i anunța despre actualizări (uneori chiar și atunci când aplicația nu este utilizată). Unele dintre aplicațiile noastre sunt concepute pentru a fi utilizate de copii. Solicităm copiilor să furnizeze adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui, astfel încât să putem informa adultul cu privire la solicitarea copilului înainte de a trimite copiilor notificări push din aplicațiile noastre. Nu asociem identificatorul dispozitivului cu alte informații personale fără consimțământul parental. În cazul în care doriți ca copilul dumneavoastră să nu mai primească notificări push de la una dintre aplicațiile noastre, puteți modifica în orice moment setările de pe dispozitivul pe care îl folosește copilul dumneavoastră.
– Atunci când colectăm informații privind locația. Unele dintre site-urile, canalele și aplicațiile noastre sunt concepute pentru copii. Înainte de a colecta informații privind numele de stradă, adresa sau coordonatele unui copil, solicităm consimțământul unui părinte sau al unui tutore prin e-mail. Procedăm astfel deoarece aceste informații ne vor da efectiv posibilitatea de a putea identifica un anumit copil. În schimb, nu cerem consimțământul parental pentru a colecta informații despre orașul, țara sau regiunea copilului, atât timp cât acestea nu sunt legate direct de copilul respectiv. Procedăm așa deoarece astfel de informații generice nu ne dau posibilitatea de a identifica un anumit copil. Dacă doriți ca noi să nu mai colectăm acest tip de informații despre locație, puteți modifica oricând setările de pe dispozitivul pe care îl utilizează copilul. Alternativ, contactați echipa noastră Serviciul pentru clienți LEGO.
– Atunci când colectăm „identificatori persistenți”. Pentru a oferi vizitatorilor canalelor noastre online experiențe online mai relevante și personalizate, colectăm anumite tipuri de informații (de exemplu, informații privind adresele IP, identificatoarele dispozitivelor mobile, browserele, furnizorii de servicii de internet, paginile de trimitere, paginile de ieșire, frecvența vizitatorilor, sistemele de operare, marcajele temporale și datele legate de fluxul de clickuri). Colectăm aceste informații folosind tehnologii precum cookie-uri, pixeli, cookie-uri flash, semnalizatoare web și alți identificatori unici (pe care îi definim în secțiunea Cookie din prezenta Politică de confidențialitate). Putem colecta aceste informații singuri sau putem solicita unei terțe părți să prelucreze datele în numele nostru. Utilizăm aceste date pentru a oferi copiilor acces la caracteristici și activități online, pentru a personaliza conținutul, pentru a îmbunătăți canalele noastre online, pentru a analiza performanța canalului nostru online și pentru a crea rapoarte anonime. Dacă vom dori vreodată să colectăm datele cu caracter personal ale copiilor din orice motiv, vom contacta în prealabil părintele sau tutorele copilului pentru a obține consimțământul acestuia. O listă a operatorilor terți care colectează „identificatori persistenți” pe site-urile și aplicațiile noastre poate fi găsită în Politica privind modulele cookie și în Declarația privind modulele cookie.
Solicitarea consimțământului parental
Utilizăm diferite tipuri de consimțământ parental în funcție de tipul de date ale copiilor pe care le prelucrăm și în ce scop.
Solicitarea consimțământului parental prin e-mail
În cazul în care trebuie să colectăm informațiile personale ale unui copil pentru a furniza un serviciu solicitat de acesta, vom solicita consimțământul parental în conformitate cu cerințele legale (de exemplu, COPPA pentru SUA și RGPD pentru UE). Noi vom trimite un e-mail părintelui sau tutorelui copilului explicând informațiile pe care le colectăm, cum intenționăm să le utilizăm, și vom solicita părintelui să-și dea sau să refuze consimțământul. Dacă nu primim consimțământul parental într-un timp rezonabil, vom șterge toate informațiile pe care le-am colectat de la copil, inclusiv informațiile de contact ale adultului, pe care le-am solicitat pentru consimțământ.
Solicitarea unui „consimțământ parental verificat”
În cazul în care un copil dorește să împărtășească informații personale în mod public sau cu o terță parte prin intermediul unuia dintre site-urile noastre sau al experiențelor noastre digitale, vom solicita un nivel superior de consimțământ parental față de solicitarea prin e-mail descrisă mai sus. Este posibil să solicităm o verificare prin intermediul unui card de credit sau al unei alte metode de plată (cu o taxă nominală) sau o verificare a actului de identitate al părintelui, emis de guvern.
Ce se întâmplă dacă un părinte sau tutore nu a fost contactat pentru consimțământ?
Dacă un copil cu vârsta sub 16 ani (sau mai mult, în țările în care legea impune astfel) accesează un canal online destinat copiilor, care utilizează un sistem de verificare a vârstei, vom trimite un e-mail părintelui sau tutorelui copilului înainte de a colecta orice tip de informații cu caracter personal de la copil. Dacă sunteți de părere că copilul dumneavoastră participă la o activitate online care colectează informațiile cu caracter personal ale acestuia, iar dumneavoastră sau un alt părinte/tutore nu ați primit un e-mail care să vă solicite consimțământul, vă rugăm să ne contactați. Noi nu vom utiliza adresele de e-mail furnizate pentru consimțământul parental în alt scop, decât dacă adultul a optat în mod expres pentru e-mailuri de marketing sau a luat parte la o activitate care permite contactul prin e-mail.
Opțiuni și controale parentale
În orice moment, părinții sau tutorii pot refuza să ne permită să utilizăm și să colectăm informații cu caracter personal suplimentare ale copilului lor. Părinții sau tutorii ne pot cere să ștergem din evidențele noastre informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat în legătură cu contul copilului lor. Întrucât informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru unele servicii, ștergerea evidențelor unui copil poate duce la indisponibilitatea unui cont, a calității de membru sau a unui serviciu furnizat copilului în viitor.
Dacă un copil are un cont LEGO înregistrat, părinții sau tutorii pot accesa, modifica sau șterge informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la copilul lor prin:
– Utilizarea numelui de utilizator și parolei copilului lor pentru a se conecta la contul LEGO al copilului lor; sau
– Contactarea echipei Serviciului nostru de asistență clienți LEGO
Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să ne comunicați numele de utilizator al copilului dumneavoastră, împreună cu numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail. Înainte de a acorda accesul la informațiile cu caracter personal ale copilului, va trebui să vă confirmăm identitatea de părinte sau tutore al acestuia. Vom răspunde solicitării dumneavoastră într-un termen rezonabil.
PARTEA 5: INFORMAȚII PENTRU COPII
Informații pentru copii: Informații de confidențialitate pentru copii
Cine suntem?
Suntem LEGO Group și vrem să inspirăm și să dezvoltăm constructorii de mâine. Realizăm o mulțime de produse precum cărămizi și seturi LEGO, dar și aplicații și jocuri digitale. De asemenea, administrăm magazine de vânzare cu amănuntul în întreaga lume și pe internet și administrăm site-ul LEGO.com.
Această Politică de confidențialitate îți spune cum utilizăm datele tale cu caracter personal, astfel încât să știi ce se întâmplă cu acestea atunci când le colectăm.
Uneori, există linkuri către alte pagini. Este posibil să vrei ca un adult să te ajute cu acestea, deoarece uneori pot fi derutante.
Date cu caracter personal? Ce sunt acestea?
Orice informație care poate fi utilizată pentru a te identifica sunt datele tale cu caracter personal. S-ar putea să știi deja că poate fi vorba de lucruri precum numele tău sau o fotografie cu tine, însă și de lucruri precum adresa de e-mail sau numele de utilizator online.
LEGO Group utilizează o mulțime de date cu caracter personal. Dacă dorești să afli mai multe, roagă un adult să te ajute să citești integral Politica de confidențialitate.
De ce aveți nevoie de datele mele cu caracter personal?
Principalul motiv pentru care avem nevoie să îți utilizăm datele cu caracter personal este pentru a ști cine ești.
Dacă ești conectat la una dintre aplicațiile sau jocurile noastre, îți vom folosi datele cu caracter personal pentru a-ți urmări progresul jocului, pentru a te ajuta să rămâi conectat cu prietenii în aplicație sau în joc sau pentru a-ți permite să salvezi conținutul pe care l-ai încărcat în contul tău LEGO.
Uneori, folosim datele tale cu caracter personal în legătură cu un eveniment la care participi sau cu un concurs pe care îl organizăm, pentru a ne asigura că primești premiul, în cazul în care câștigi.
Dacă nu avem datele tale cu caracter personal, înseamnă că este posibil să nu putem face anumite lucruri pentru tine. S-ar putea să nu ne amintim cât de departe ai ajuns într-un anumit joc sau să nu îți permitem să încarci fotografii pentru a le partaja cu prietenii.
Dacă vrei să afli mai multe despre ce facem cu datele tale cu caracter personal, poți ruga un adult să citească împreună cu tine întreaga Politică de confidențialitate pentru a te ajuta să înțelegi detaliile.
Asta înseamnă că puteți folosi datele mele cu caracter personal pentru orice?
Nici vorbă! Putem utiliza datele tale cu caracter personal numai pentru anumite scopuri.
Furnizăm o mulțime de servicii online și există anumite reguli care prevăd că trebuie să folosim datele tale cu caracter personal pentru a ne face treaba și pentru a-ți furniza serviciul și putem face acest lucru fără să te întrebăm înainte pe tine sau pe părintele tău.
Alteori, trebuie să obținem consimțământul părinților tăi. Dacă tu sau părinții (sau tutorii) tăi spuneți nu, atunci nu vom folosi (și nu putem folosi) datele tale cu caracter personal.
Poate altcineva să îmi vadă datele cu caracter personal?
Uneori, trebuie să partajăm datele tale cu caracter personal pentru a ne desfășura activitatea. Suntem foarte atenți la modul în care facem acest lucru, ceea ce înseamnă că există și mai multe reguli.
Este posibil să fie necesar să partajăm datele tale cu caracter personal cu familia, dacă te ajută. De asemenea, este posibil să fie necesar să partajăm datele tale cu caracter personal cu alte persoane. Te rugăm să ceri unui adult să te ajute să citești integral Politica de confidențialitate, Politica privind modulele cookie și Declarația privind modulele cookie.
Îmi păstrați datele cu caracter personal pentru totdeauna?
Avem voie să păstrăm datele tale cu caracter personal doar atât timp cât avem nevoie de ele. În funcție de situație, această perioadă poate varia.
Am un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă cu datele mele cu caracter personal?
Desigur! Ai ceea ce numim „drepturi” atunci când îți utilizăm datele. Unul dintre acestea este dreptul de a ști ce facem cu ele. Pentru acest lucru am dezvoltat această pagină.
Ne poți cere să îți spunem ce date cu caracter personal avem despre tine, sau ne poți spune să nu le mai utilizăm sau să le ștergem. Dacă datele tale cu caracter personal sunt greșite sau incorecte, ne poți spune și vom remedia situația.
Drepturile pe care le ai depind de scopul pentru care folosim datele tale și există mai multe informații în această Politică de confidențialitate în acest sens. Roagă un adult să te ajute să o citești.
Cine se asigură că respecți toate regulile?
Avem pe cineva aici, la LEGO Group, numit responsabilul nostru de protecție a datelor, iar misiunea lui este să îți protejeze datele. Acest lucru înseamnă că se asigură că respectăm toate regulile și că datele tale sunt în siguranță. Dacă observă ceva în neregulă, ne spune cum putem rezolva problema.
Este foarte important pentru noi să îți păstrăm datele în siguranță și să respectăm toate regulile. Dacă ești îngrijorat cu privire la ce facem cu datele tale cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi.
Există, de asemenea, agenții guvernamentale a căror sarcină este să se asigure că companiile precum a noastră respectă regulile și să ne corecteze dacă facem lucruri greșite. În Danemarca, poți de asemenea să le trimiți un e-mail sau să le scrii. Vei găsi informațiile lor de contact la www.datatilsynet.dk.
Despre site-ul nostru
La fel ca o mulțime de alte site-uri, site-ul nostru descarcă fișiere mici numite „cookie-uri” pe computerul tău. Acestea ajută site-ul nostru să funcționeze corect pentru tine. Puteți afla mai multe despre modulele cookie în videoclipul nostru cu Căpitanul Siguranță aici.