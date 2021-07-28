Declarație privind fișierele cookie
Ultima modificare: 16 ianuarie 2026
Fișierele cookie și tehnologiile similare setate pe LEGO.com
Vă rugăm să găsiți lista fișierelor cookie și a tehnologiilor similare („fișiere cookie”) setate pe domeniul LEGO.com. Fișierele cookie sunt setate fie de LEGO System A/S, fie de părți terțe selectate. În cazul în care o terță parte este operator asociat sau operator independent, acest lucru va fi indicat în coloana „operator”. Vă informăm că, atunci când vă autentificați cu un cont LEGO pentru copii, pe LEGO.com/kids și pe domeniul LEGO.com sunt setate exclusiv fișierele cookie strict necesare relevante.
Fișiere cookie și informații cu caracter personal
Pentru a afla mai multe informații despre fișierele cookie, vă rugăm să consultați politica noastră privind fișierele cookie. Pentru a afla mai multe despre confidențialitatea dumneavoastră și despre modul în care vă puteți controla datele, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.
„Durata de viață” a tuturor fișierelor cookie ale aplicației LEGO Insiders este perioada în care aplicația este instalată pe telefonul utilizatorului. Dacă utilizatorul șterge aplicația, poate alege să șteargă și toate datele stocate odată cu aceasta.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID sesiune New Relic
Monitorizează numărul de vizite ale unui utilizator pentru a determina performanța aplicației.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID sesiune de plată Adyen
ID-ul unic este atribuit unui utilizator LEGO.com pe tot parcursul sesiunii de procesare a plăților.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Telemetrie Adyen
Operațiuni de plată securizate.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identificator utilizator Insider
Identifică utilizatorul pentru a-i afișa detaliile contului său Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Acordare puncte Insiders
Identifică utilizatorul astfel încât să putem premia membrul pentru acțiunile sale.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Activator limbă preferată
Identifică utilizatorul astfel încât conținutul să poată fi afișat în limba preferată.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
ID sesiune – Motor de recomandări
Acesta este aplicat ca un cookie necesar pentru caracteristicile de conectare/bună funcționare și rulare ale site-ului. Atunci când este acordat consimțământul, permite formularea de recomandări pe baza activității de navigare „în sesiune” (de exemplu, produsele/temele vizualizate și adăugate în coș).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numărul comenzii (când comanda este plasată în timpul unei sesiuni)
Session storage
|Both
|Until session ends
Amprentă Iovation
Captează și urmărește informațiile despre amprente pentru a contribui la protecția împotriva fraudei. Procesul decizional automatizat are loc în scopul efectuării operațiunilor strict necesare de prevenire a fraudelor în domeniul LEGO.com
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Da, captează informațiile despre dispozitiv utilizate pentru detectarea fraudelor.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Token de validare anti-falsificare
Acest fișier cookie, utilizat de sistemul anti-falsificare, face parte dintr-un sistem de securitate care este necesar când se utilizează autentificarea bazată pe fișiere cookie. Procesul decizional automatizat are loc de asemenea în scopul efectuării operațiunilor strict necesare de prevenire a fraudelor pe domeniul LEGO.com
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Conține ID-ul universal unic (GUID)
Session storage
|Both
|Until session ends
Identificator de sesiune în cont
Identificator de sesiune necesar pentru gestionarea sesiunilor de utilizator din sistemul de conturi.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Conține ID-ul universal unic (GUID)
Session storage
|Both
|Until session ends
Autentificare cu doi factori
Fișier cookie utilizat pentru a reține clientul în cazul conectării pe baza unei autentificări cu doi factori.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Conține ID-ul public al utilizatorului (PUID) și ștampila de securitate.
Persistent
|Both
|14 days
Autentificare furnizori de conectare externi
Fișier cookie de autentificare provenit de la furnizori externi de autentificare (Google, Facebook și Twitter) pentru contul LEGO al utilizatorului.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Da, tichet de autentificare, inclusiv o listă claims principal (atribute de identitate) [informații de referință despre utilizatorul autentificat].
Persistent
|Both
|15 mins
Identificator sesiune de autentificare
Identificator de sesiune pentru „Flask”, un sistem de autentificare a utilizatorilor folosit în LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Conține ID-ul universal unic (GUID)
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Verificare vârstă
Dacă utilizatorul selectează o vârstă sub 18 ani, va fi considerat copil.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vârstă
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Sala de așteptare
Fișiere cookie setate pentru a activa sala de așteptare în perioadele de trafic intens, pentru a permite LEGO.com să funcționeze în continuare.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Conține agent utilizator
Cookie
|Both
|1 hour
Identificator unic de consimțământ
Utilizat ca identificator unic pentru platforma noastră de gestionare a consimțământului.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Identificator unic
Cookie
|Both
|12 months
ID browser Salesforce Embedded Chat
Asigură protecția de securitate pentru funcționalitatea noastră de chat live.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Flux proxy Salesforce Embedded Chat
Asigură faptul că solicitările utilizatorului ajung la același host proxy Salesforce, pentru a prelua temporar conținut din memoria cache.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
ID agent live Salesforce Embedded Chat
Captează un ID pseudonim unic pentru o anumită sesiune de browser, în timpul chat-ului.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID respins al agentului live Salesforce Embedded Chat
Reține regulile stabilite de un administrator pentru a ascunde butonul de invitație la chat după ce un vizitator îl acceptă sau îl respinge. Fără acest fișier cookie, butonul apare în mod repetat atunci când este declanșat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID de depanare browser Salesforce Embedded Chat
Corelează liniile de jurnal ale browserului din backend pentru a facilita depanarea.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Limbă Salesforce Embedded Chat
Identifică limba pentru componente personalizate, sondaje și fluxuri, care acceptă mai multe limbi.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID utilizator
Se utilizează pentru a identifica utilizatorii și pentru a urmări activitatea acestora la nivelul unui domeniu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
ID sesiune
Determină dacă utilizatorul se află într-o sesiune activă pe un site sau dacă este vorba despre o sesiune nouă (de exemplu, fișierul cookie nu există sau a expirat).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
ID utilizator la nivel de server
Stochează un identificator unic al utilizatorului, generat de colectorul de date la nivel de server, care este transmis împreună cu toate evenimentele de urmărire ulterioare.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Utilizat pentru a reține datele deja completate într-un feedback al utilizatorului
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Utilizat pentru a proteja site-ul web împotriva amenințărilor automate, precum atacurile de tip bot, ajutând la diferențierea utilizatorilor reali de boți.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Utilizat pentru limitarea traficului în situațiile în care mai mulți utilizatori partajează aceeași adresă IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Fișier cookie setat pentru a activa sala de așteptare în perioadele de trafic intens, astfel încât LEGO.com să poată continua să funcționeze.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Categorii de cumpărături Cache
O memorie cache a navigării pe categorii, utilizată pentru a îmbunătăți performanța.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Produse vizualizate recent
Utilizat pentru a popula funcția Produse vizualizate recent. O listă de ID-uri de produs
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Date utilizator offline
Date limitate ale utilizatorului pentru a susține modul offline în cazul scanării codurilor de bare în magazin, fără conexiune la internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numele utilizatorului, numerele contului Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Preferințe de inițiere
Avatarul selectat în timpul inițierii.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Setări de consimțământ pentru fișierele cookie
Utilizat pentru a stoca preferințele de consimțământ privind fișierele cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Setări de consimțământ pentru retragerea consimțământului (opt-out)
Utilizat pentru a stoca preferințele de retragere a consimțământului (opt-out).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identificator pentru funcționalități experimentale
ID unic atribuit unui utilizator LEGO.com pentru a activa sau dezactiva funcționalități.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Conține ID-ul universal unic (GUID).
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID de rezervă Adobe
Folosit pentru a asocia toți utilizatorii pe toate celelalte produse Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID experiență cloud Adobe
Identifică vizitatorii unici și diferențiază vizitele acestora.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Stare activată a fișierelor cookie Adobe
Consemnează care fișiere cookie au fost acceptate/respinse pentru a înțelege nivelul de informații care pot fi văzute comparativ cu realitatea.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Nume pagină pentru urmărirea vizualizării paginilor Adobe
Înregistrează numărul de vizualizări ale paginilor pentru a înțelege nivelul de popularitate al unei pagini.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – În sesiune
Permite îmbunătățirea parcursurilor eficientizate pentru dumneavoastră ca utilizator LEGO.com atunci când treceți de la o vizualizare regională la alta.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Între sesiuni
Permite îmbunătățirea parcursurilor eficientizate pentru dumneavoastră ca utilizator LEGO.com atunci când treceți de la o vizualizare regională la alta.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Performanță iPerceptions
Îmbunătățește performanța site-ului prin minimizarea numărului de solicitări.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Informații despre browser și platformă iPerceptions
Ne indică ce platformă și ce browser utilizați, pentru a afișa informațiile și formatul corecte (de exemplu, limba, tipul de dispozitiv etc.).
: iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Pagină vizualizată iPerceptions
Reține unde ați fost, prin urmare nu trebuie să căutați pentru a reveni la o anumită pagină.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Mesaje declanșate iPerceptions
Simplifică vizita utilizatorului gestionând câte mesaje declanșate vede acesta.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Numărătoare pagini vizualizate iPerceptions
Ține evidența paginilor pe care le-a vizualizat un utilizator la fiecare vizită.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID sesiune iPerceptions
Identifică vizita dumneavoastră atribuind un ID de sesiune.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID sesiune Optimizely
Oferă posibilitatea de a introduce un utilizator într-un experiment de testare A/B pentru a testa noi caracteristici.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Sesiune UEC
Folosit pentru a identifica sesiunea utilizatorului în timpul unei vizite pe site.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC între sesiuni
Utilizat pentru a păstra informațiile despre sesiunea utilizatorului între sesiuni, până la expirarea duratei de viață a fișierului cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
ID vizitator Snowplow
Stochează informațiile despre utilizator generate în timpul vizitei inițiale pe un site și le actualizează în timpul vizitelor ulterioare.
ID vizitator Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S și Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
ID sesiune Snowplow
Stabilește dacă utilizatorul se află într-o sesiune activă pe site sau dacă este începutul unei sesiuni noi (de exemplu, în cazul în care fișierul cookie lipsește sau a expirat).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S și Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
ID colector Snowplow
Stochează un identificator unic al utilizatorului, generat de colectorul de date la nivel de server, care este inclus în toate evenimentele de urmărire viitoare.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S și Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Monitorizează numărul de vizite ale unui utilizator pentru a determina modul în care aplicația funcționează din punct de vedere al performanței.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Cookie identificator unic Smartlink
Recunoaște un utilizator și oferă o experiență personalizată, începând cu solicitarea consimțământului pentru fișiere cookie.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Da, conține ID-ul universal unic (GUID)
Script
|LEGO.com
|1 year
ID între sesiuni – Motor de recomandări
Formulează recomandări pe baza activității de achiziție anterioare.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numărul comenzii (când comanda este plasată în timpul unei sesiuni)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Identificator unic utilizat ca număr de referință pentru utilizator.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identificator
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Adresă de e-mail Salesforce Marketing Cloud
Adresa de e-mail a abonatului.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Adresa de e-mail
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Identificatorul activității legat de trimiterea mesajului de e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID listă Salesforce Marketing Cloud
Identificatorul de listă al abonatului.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Un identificator numeric al lotului asociat cu un e-mail lansat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Un identificator unic pentru adresa URL individuală dintr-o trimitere.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
ID unitate de business Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising și ID experiență cloud Adobe
Permite sincronizarea ID-ului cu site-uri ale terților, precum Adobe, Google și Facebook, pentru direcționarea reclamelor, cum ar fi retargetarea de excludere și direcționarea către segmente de audiență similare.
LEGO System A/S
Adobe Analytics și Adobe Advertising
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID marcaj orar Adobe Ad Cloud
Aplică un marcaj orar vizitei utilizatorului pe site, în raport cu ultima căutare bazată pe publicitate.
LEGO System A/S
Anunțuri Adobe
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Asigură faptul că vizitatorii primesc doar anunțuri Meta relevante și direcționate.
Meta
Meta
LEGO System A/S și Meta sunt operatori de date independenți. Meta CAPI permite LEGO Group să urmărească activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Utilizăm acest lucru pentru a măsura eficiența anunțurilor noastre, pentru a înțelege și defini audiența în scopul direcționării publicității și pentru a analiza eficiența canalelor de conversie ale site-ului nostru (de exemplu, dacă o vizită se finalizează printr-o achiziție). Meta acționează în calitate de persoană împuternicită de operator în numele LEGO System A/S pentru serviciile menționate mai sus. Cu toate acestea, Meta va utiliza, de asemenea, datele colectate prin intermediul CAPI în scopuri proprii și le poate combina cu datele existente pe care le poate avea deja despre dumneavoastră.
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Etichete Google Ad și Doubleclick (Campaign Manager 360)
Monitorizează activitatea utilizatorilor pe LEGO.com pentru a sprijini măsurarea și direcționarea. Aceasta va include modelarea evenimentelor de pe LEGO.com pentru a îmbunătăți acuratețea măsurării și optimizării Direcționarea va include suprimarea, audiențele similare (lookalike) și retargetarea.
LEGO System A/S și Google LLC sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S Utilizează aceste date ca serviciu plătit furnizat de Google LLC pe LEGO.com, colectate pe baza consimțământului, pentru a vă afișa reclame personalizate în timpul utilizării site-urilor (de exemplu, Google și YouTube) și serviciilor afiliate Alphabet Inc., precum și ulterior, atunci când accesați sau reveniți pe LEGO.com. Google Inc: Colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, pe baza consimțământului, pentru a urmări vizitele pe paginile LEGO.com, în scopuri de măsurare, modelare a măsurării, suprimare a direcționării, retargetare a reclamelor pe site-urile și serviciile afiliate Alphabet Inc., precum și pentru a furniza comunicări de marketing către persoane cu profil similar cu al dumneavoastră.
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Colector de date privind vizitele pe site și utilizatorii
Stochează date referitoare la vizita pe site și la utilizator
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Colectează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, date tehnice, date din fișierele cookie, informații privind utilizarea și date de geolocalizare), care pot fi utilizate pentru a personaliza mai bine experiențele dumneavoastră la vizitele ulterioare pe LEGO.com și/sau pe site-urile afiliate Rakuten. De asemenea, putem folosi aceste date pentru a identifica și atrage noi segmente de public care pot fi similare cu dumneavoastră în ceea ce privește profilul de date și care accesează LEGO.com și/sau site-urile afiliate Rakuten. Rakuten: Colectează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, date tehnice, date din fișierele cookie, informații privind utilizarea și date de geolocalizare), în scopul publicității personalizate sau bazate pe interese, direcționate către dumneavoastră. Rakuten poate utiliza, de asemenea, aceste date pentru identifica și atrage noi segmente de public care pot fi similare cu dumneavoastră în ceea ce privește profilul de date. Pentru mai multe informații, vizitați politica Rakuten privind fișierele cookie: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Urmărire conversii vânzări
Urmărește vizita pe site și datele utilizatorilor atunci când se efectuează o vânzare.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Folosim un identificator unic pentru accesarea prin intermediul unui site-afiliat, identificator setat de Rakuten și stocat pentru fiecare vizitator nou care accesează LEGO.com pornind de la un site afiliat Rakuten și care are ca rezultat o achiziție pe LEGO.com. Aceste date sunt utilizate de LEGO.com pentru a reconcilia plata pentru conversiile de vânzări atribuite direct serviciilor Rakuten. Rakuten: Setează un identificator unic pentru accesarea prin intermediul unui editor, identificator care va fi stocat și conectat la achizițiile specifice ale unui utilizator pe LEGO.com. Acesta permite efectuarea de plăți către Rakuten pentru vânzările „noi” asociate traficului pe site-uri afiliate.
ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identificator Rakuten
Identifică utilizatorii Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Poate utiliza aceste date pentru a identifica utilizatorii Rakuten dintre diversele site-uri afiliate din rețea. LEGO.com poate utiliza aceste date pe baza consimțământului pentru servicii analitice legate de date și personalizare. Rakuten: Stochează și utilizează datele dumneavoastră pe baza consimțământului pentru a vă urmări în calitate de utilizator pe diverse site-uri afiliate din rețea, utilizând ID-ul la nivelul rețelei și ID-ul de căutare și accesare. Aceste date sunt utilizate pentru personalizarea reclamelor, precum și în scopuri analitice legate de date.
ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Urmărire eveniment universal Microsoft Advertising
Urmărește activitatea pe site în scopul redirecționării pe internet și în legătură cu alte activități.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S și Microsoft sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S colectează și controlează datele dumneavoastră de utilizator pe baza consimțământului pentru a segmenta, viza și recruta public prin comunicări de marketing în rețeaua MS, incluzând atât motorul de căutare Bing, cât și rețeaua MS Ad Display. Microsoft utilizează datele dumneavoastră pe baza consimțământului în scopuri proprii de marketing. Link la politică: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Etichetă Demandbase
Eticheta Demandbase colectează informații pentru a identifica ce companii vizitează site-ul web, în scopuri de marketing B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase și LEGO System A/S
Adresa IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Instrument de urmărire primară Rakuten
ID unic al site-ului pentru a urmări „Ofertele speciale” (evenimente de înscriere) și „Ofertele standard” (evenimente de comandă), în scopul plății afiliaților. Este setat de fiecare dată când un utilizator accesează pagina gateway Rakuten, dacă acesta intră pe această pagină cu o valoare siteID= în șirul de interogare.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
ID utilizator Firework
ID de utilizator generat aleatoriu pentru a ține evidența unui utilizator între sesiuni. Ajută la corelarea evenimentelor pixel pentru parcursurile utilizatorilor.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Ultima oră de vizionare Firework
Ultimul marcaj temporal de vizionare cu interacțiune, în UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
UTM Firework UTM
Cei mai recenți parametri UTM proveniți din parametrii de căutare ai URL-ului. Sursa de referință este reprezentată de parametrii de căutare ai URL-ului => parametrii UTM stocați anterior.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Fără date identificabile personal în cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID canal Firework
Ultimul ID de canal, setat la nivelul wrapperului widgetului, pentru a acoperi toate tipurile și aranjamentele de widgeturi.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Fără date identificabile personal în cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Ultimul videoclip Firework
Ultimul ID de videoclip codificat pe care un utilizator l-a vizionat.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID business Firework
Ultimul ID de afiliere business cu care utilizatorul a accesat pagina.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID sesiune Firework
Valoarea sesiunii conține un șir de caractere cu delimitator „.” Șirul de caractere este alcătuit din: fws2 – versiunea sesiunii fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sesiune3 – numărul sesiunilor (numărul de sesiuni pe care le-a avut acest utilizator)1694441101864 – ora de început a sesiunii
Firework
Firework
LEGO System A/S
Fără date identificabile personal în cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID de clic Snapchat
Ajută la identificarea vizitatorilor site-ului proveniți din reclamele Snapchat și la atribuirea evenimentelor de pe site acestor reclame.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S și Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Ajută la identificarea vizitatorilor site-ului proveniți din reclamele Pinterest și la atribuirea evenimentelor de pe site acestor reclame.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S și Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identificator pentru agenții de publicitate
Un identificator unic al dispozitivului, furnizat de Apple, utilizat pentru a măsura eficiența campaniilor noastre de publicitate, inclusiv urmărirea instalărilor aplicației și atribuirea performanței de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Fără date identificabile personal în cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identificator pentru furnizori
Un identificator unic al dispozitivului, furnizat de Apple, utilizat pentru a recunoaște dispozitivul unui utilizator în cadrul aplicațiilor și serviciilor noastre, în scopuri de analiză și funcționalitate, cum ar fi măsurarea utilizării aplicației și îmbunătățirea performanței acesteia.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID - ID de publicitate Google
Un identificator unic al dispozitivului, resetabil, furnizat de Google, utilizat pentru a măsura eficiența campaniilor noastre de publicitate, inclusiv urmărirea instalărilor aplicației și atribuirea performanței de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Fără date identificabile personal în cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – ID securizat Android
Un identificator specific dispozitivului, furnizat de sistemul de operare Android, utilizat pentru a susține funcționalitatea aplicației și analizele interne, cum ar fi asigurarea stabilității tehnice și îmbunătățirea performanței aplicației.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a