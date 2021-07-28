Declarație privind fișierele cookie

Adobe Analytics, Adobe Advertising și ID experiență cloud Adobe Permite sincronizarea ID-ului cu site-uri ale terților, precum Adobe, Google și Facebook, pentru direcționarea reclamelor, cum ar fi retargetarea de excludere și direcționarea către segmente de audiență similare. LEGO System A/S Adobe Analytics și Adobe Advertising LEGO System A/S Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Beacon LEGO.com 2 years

ID marcaj orar Adobe Ad Cloud Aplică un marcaj orar vizitei utilizatorului pe site, în raport cu ultima căutare bazată pe publicitate. LEGO System A/S Anunțuri Adobe LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Asigură faptul că vizitatorii primesc doar anunțuri Meta relevante și direcționate. Meta Meta LEGO System A/S și Meta sunt operatori de date independenți. Meta CAPI permite LEGO Group să urmărească activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Utilizăm acest lucru pentru a măsura eficiența anunțurilor noastre, pentru a înțelege și defini audiența în scopul direcționării publicității și pentru a analiza eficiența canalelor de conversie ale site-ului nostru (de exemplu, dacă o vizită se finalizează printr-o achiziție). Meta acționează în calitate de persoană împuternicită de operator în numele LEGO System A/S pentru serviciile menționate mai sus. Cu toate acestea, Meta va utiliza, de asemenea, datele colectate prin intermediul CAPI în scopuri proprii și le poate combina cu datele existente pe care le poate avea deja despre dumneavoastră. Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Etichete Google Ad și Doubleclick (Campaign Manager 360) Monitorizează activitatea utilizatorilor pe LEGO.com pentru a sprijini măsurarea și direcționarea. Aceasta va include modelarea evenimentelor de pe LEGO.com pentru a îmbunătăți acuratețea măsurării și optimizării Direcționarea va include suprimarea, audiențele similare (lookalike) și retargetarea. Google Google LEGO System A/S și Google LLC sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S Utilizează aceste date ca serviciu plătit furnizat de Google LLC pe LEGO.com, colectate pe baza consimțământului, pentru a vă afișa reclame personalizate în timpul utilizării site-urilor (de exemplu, Google și YouTube) și serviciilor afiliate Alphabet Inc., precum și ulterior, atunci când accesați sau reveniți pe LEGO.com. Google Inc: Colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, pe baza consimțământului, pentru a urmări vizitele pe paginile LEGO.com, în scopuri de măsurare, modelare a măsurării, suprimare a direcționării, retargetare a reclamelor pe site-urile și serviciile afiliate Alphabet Inc., precum și pentru a furniza comunicări de marketing către persoane cu profil similar cu al dumneavoastră. Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Colector de date privind vizitele pe site și utilizatorii Stochează date referitoare la vizita pe site și la utilizator Rakuten Rakuten LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Colectează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, date tehnice, date din fișierele cookie, informații privind utilizarea și date de geolocalizare), care pot fi utilizate pentru a personaliza mai bine experiențele dumneavoastră la vizitele ulterioare pe LEGO.com și/sau pe site-urile afiliate Rakuten. De asemenea, putem folosi aceste date pentru a identifica și atrage noi segmente de public care pot fi similare cu dumneavoastră în ceea ce privește profilul de date și care accesează LEGO.com și/sau site-urile afiliate Rakuten. Rakuten: Colectează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, date tehnice, date din fișierele cookie, informații privind utilizarea și date de geolocalizare), în scopul publicității personalizate sau bazate pe interese, direcționate către dumneavoastră. Rakuten poate utiliza, de asemenea, aceste date pentru identifica și atrage noi segmente de public care pot fi similare cu dumneavoastră în ceea ce privește profilul de date. Pentru mai multe informații, vizitați politica Rakuten privind fișierele cookie: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Urmărire conversii vânzări Urmărește vizita pe site și datele utilizatorilor atunci când se efectuează o vânzare. Rakuten Rakuten LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Folosim un identificator unic pentru accesarea prin intermediul unui site-afiliat, identificator setat de Rakuten și stocat pentru fiecare vizitator nou care accesează LEGO.com pornind de la un site afiliat Rakuten și care are ca rezultat o achiziție pe LEGO.com. Aceste date sunt utilizate de LEGO.com pentru a reconcilia plata pentru conversiile de vânzări atribuite direct serviciilor Rakuten. Rakuten: Setează un identificator unic pentru accesarea prin intermediul unui editor, identificator care va fi stocat și conectat la achizițiile specifice ale unui utilizator pe LEGO.com. Acesta permite efectuarea de plăți către Rakuten pentru vânzările „noi” asociate traficului pe site-uri afiliate. ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu) Javascript LEGO.com 30 days

Identificator Rakuten Identifică utilizatorii Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Poate utiliza aceste date pentru a identifica utilizatorii Rakuten dintre diversele site-uri afiliate din rețea. LEGO.com poate utiliza aceste date pe baza consimțământului pentru servicii analitice legate de date și personalizare. Rakuten: Stochează și utilizează datele dumneavoastră pe baza consimțământului pentru a vă urmări în calitate de utilizator pe diverse site-uri afiliate din rețea, utilizând ID-ul la nivelul rețelei și ID-ul de căutare și accesare. Aceste date sunt utilizate pentru personalizarea reclamelor, precum și în scopuri analitice legate de date. ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu) Javascript LEGO.com 13 months

Urmărire eveniment universal Microsoft Advertising Urmărește activitatea pe site în scopul redirecționării pe internet și în legătură cu alte activități. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S și Microsoft sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S colectează și controlează datele dumneavoastră de utilizator pe baza consimțământului pentru a segmenta, viza și recruta public prin comunicări de marketing în rețeaua MS, incluzând atât motorul de căutare Bing, cât și rețeaua MS Ad Display. Microsoft utilizează datele dumneavoastră pe baza consimțământului în scopuri proprii de marketing. Link la politică: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement. No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Etichetă Demandbase Eticheta Demandbase colectează informații pentru a identifica ce companii vizitează site-ul web, în scopuri de marketing B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase și LEGO System A/S Adresa IP Javascript LEGO.com 13 months

Instrument de urmărire primară Rakuten ID unic al site-ului pentru a urmări „Ofertele speciale” (evenimente de înscriere) și „Ofertele standard” (evenimente de comandă), în scopul plății afiliaților. Este setat de fiecare dată când un utilizator accesează pagina gateway Rakuten, dacă acesta intră pe această pagină cu o valoare siteID= în șirul de interogare. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Cookie LEGO.com 30 days

ID utilizator Firework ID de utilizator generat aleatoriu pentru a ține evidența unui utilizator între sesiuni. Ajută la corelarea evenimentelor pixel pentru parcursurile utilizatorilor. Firework Firework LEGO System A/S Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Ultima oră de vizionare Firework Ultimul marcaj temporal de vizionare cu interacțiune, în UTC. Firework Firework LEGO System A/S Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Cookie LEGO.com 60 days

UTM Firework UTM Cei mai recenți parametri UTM proveniți din parametrii de căutare ai URL-ului. Sursa de referință este reprezentată de parametrii de căutare ai URL-ului => parametrii UTM stocați anterior. Firework Firework LEGO System A/S Fără date identificabile personal în cookie Cookie LEGO.com 60 days

ID canal Firework Ultimul ID de canal, setat la nivelul wrapperului widgetului, pentru a acoperi toate tipurile și aranjamentele de widgeturi. Firework Firework LEGO System A/S Fără date identificabile personal în cookie Cookie LEGO.com 60 days

Ultimul videoclip Firework Ultimul ID de videoclip codificat pe care un utilizator l-a vizionat. Firework Firework LEGO System A/S Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID business Firework Ultimul ID de afiliere business cu care utilizatorul a accesat pagina. Firework Firework LEGO System A/S Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID sesiune Firework Valoarea sesiunii conține un șir de caractere cu delimitator „.” Șirul de caractere este alcătuit din: fws2 – versiunea sesiunii fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sesiune3 – numărul sesiunilor (numărul de sesiuni pe care le-a avut acest utilizator)1694441101864 – ora de început a sesiunii Firework Firework LEGO System A/S Fără date identificabile personal în cookie Cookie LEGO.com 60 days

ID de clic Snapchat Ajută la identificarea vizitatorilor site-ului proveniți din reclamele Snapchat și la atribuirea evenimentelor de pe site acestor reclame. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S și Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Ajută la identificarea vizitatorilor site-ului proveniți din reclamele Pinterest și la atribuirea evenimentelor de pe site acestor reclame. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S și Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identificator pentru agenții de publicitate Un identificator unic al dispozitivului, furnizat de Apple, utilizat pentru a măsura eficiența campaniilor noastre de publicitate, inclusiv urmărirea instalărilor aplicației și atribuirea performanței de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Fără date identificabile personal în cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identificator pentru furnizori Un identificator unic al dispozitivului, furnizat de Apple, utilizat pentru a recunoaște dispozitivul unui utilizator în cadrul aplicațiilor și serviciilor noastre, în scopuri de analiză și funcționalitate, cum ar fi măsurarea utilizării aplicației și îmbunătățirea performanței acesteia. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID - ID de publicitate Google Un identificator unic al dispozitivului, resetabil, furnizat de Google, utilizat pentru a măsura eficiența campaniilor noastre de publicitate, inclusiv urmărirea instalărilor aplicației și atribuirea performanței de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Fără date identificabile personal în cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a