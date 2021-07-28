Declarație privind fișierele cookie

Ultima modificare: 16 ianuarie 2026

Fișierele cookie și tehnologiile similare setate pe LEGO.com
Vă rugăm să găsiți lista fișierelor cookie și a tehnologiilor similare („fișiere cookie”) setate pe domeniul LEGO.com. Fișierele cookie sunt setate fie de LEGO System A/S, fie de părți terțe selectate. În cazul în care o terță parte este operator asociat sau operator independent, acest lucru va fi indicat în coloana „operator”. Vă informăm că, atunci când vă autentificați cu un cont LEGO pentru copii, pe LEGO.com/kids și pe domeniul LEGO.com sunt setate exclusiv fișierele cookie strict necesare relevante.

Fișiere cookie și informații cu caracter personal
Pentru a afla mai multe informații despre fișierele cookie, vă rugăm să consultați politica noastră privind fișierele cookie. Pentru a afla mai multe despre confidențialitatea dumneavoastră și despre modul în care vă puteți controla datele, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.

„Durata de viață” a tuturor fișierelor cookie ale aplicației LEGO Insiders este perioada în care aplicația este instalată pe telefonul utilizatorului. Dacă utilizatorul șterge aplicația, poate alege să șteargă și toate datele stocate odată cu aceasta.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID sesiune New Relic

Monitorizează numărul de vizite ale unui utilizator pentru a determina performanța aplicației.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID sesiune de plată Adyen

ID-ul unic este atribuit unui utilizator LEGO.com pe tot parcursul sesiunii de procesare a plăților.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Telemetrie Adyen

Operațiuni de plată securizate.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identificator utilizator Insider

Identifică utilizatorul pentru a-i afișa detaliile contului său Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Acordare puncte Insiders

Identifică utilizatorul astfel încât să putem premia membrul pentru acțiunile sale.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Activator limbă preferată

Identifică utilizatorul astfel încât conținutul să poată fi afișat în limba preferată.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

ID sesiune – Motor de recomandări

Acesta este aplicat ca un cookie necesar pentru caracteristicile de conectare/bună funcționare și rulare ale site-ului. Atunci când este acordat consimțământul, permite formularea de recomandări pe baza activității de navigare „în sesiune” (de exemplu, produsele/temele vizualizate și adăugate în coș).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numărul comenzii (când comanda este plasată în timpul unei sesiuni)

Session storage
BothUntil session ends

Amprentă Iovation

Captează și urmărește informațiile despre amprente pentru a contribui la protecția împotriva fraudei. Procesul decizional automatizat are loc în scopul efectuării operațiunilor strict necesare de prevenire a fraudelor în domeniul LEGO.com

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Da, captează informațiile despre dispozitiv utilizate pentru detectarea fraudelor.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Token de validare anti-falsificare

Acest fișier cookie, utilizat de sistemul anti-falsificare, face parte dintr-un sistem de securitate care este necesar când se utilizează autentificarea bazată pe fișiere cookie. Procesul decizional automatizat are loc de asemenea în scopul efectuării operațiunilor strict necesare de prevenire a fraudelor pe domeniul LEGO.com

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Conține ID-ul universal unic (GUID)

Session storage
BothUntil session ends

Identificator de sesiune în cont

Identificator de sesiune necesar pentru gestionarea sesiunilor de utilizator din sistemul de conturi.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Conține ID-ul universal unic (GUID)

Session storage
BothUntil session ends

Autentificare cu doi factori

Fișier cookie utilizat pentru a reține clientul în cazul conectării pe baza unei autentificări cu doi factori.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Conține ID-ul public al utilizatorului (PUID) și ștampila de securitate.

Persistent
Both14 days

Autentificare furnizori de conectare externi

Fișier cookie de autentificare provenit de la furnizori externi de autentificare (Google, Facebook și Twitter) pentru contul LEGO al utilizatorului.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Da, tichet de autentificare, inclusiv o listă claims principal (atribute de identitate) [informații de referință despre utilizatorul autentificat].

Persistent
Both15 mins

Identificator sesiune de autentificare

Identificator de sesiune pentru „Flask”, un sistem de autentificare a utilizatorilor folosit în LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Conține ID-ul universal unic (GUID)

Session storage
LEGO.com30 days

Verificare vârstă

Dacă utilizatorul selectează o vârstă sub 18 ani, va fi considerat copil.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vârstă

Persistent
LEGO.com30 mins

Sala de așteptare

Fișiere cookie setate pentru a activa sala de așteptare în perioadele de trafic intens, pentru a permite LEGO.com să funcționeze în continuare.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Conține agent utilizator

Cookie
Both1 hour

Identificator unic de consimțământ

Utilizat ca identificator unic pentru platforma noastră de gestionare a consimțământului.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Identificator unic

Cookie
Both12 months

ID browser Salesforce Embedded Chat

Asigură protecția de securitate pentru funcționalitatea noastră de chat live.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Flux proxy Salesforce Embedded Chat

Asigură faptul că solicitările utilizatorului ajung la același host proxy Salesforce, pentru a prelua temporar conținut din memoria cache.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

ID agent live Salesforce Embedded Chat

Captează un ID pseudonim unic pentru o anumită sesiune de browser, în timpul chat-ului.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID respins al agentului live Salesforce Embedded Chat

Reține regulile stabilite de un administrator pentru a ascunde butonul de invitație la chat după ce un vizitator îl acceptă sau îl respinge. Fără acest fișier cookie, butonul apare în mod repetat atunci când este declanșat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID de depanare browser Salesforce Embedded Chat

Corelează liniile de jurnal ale browserului din backend pentru a facilita depanarea.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Limbă Salesforce Embedded Chat

Identifică limba pentru componente personalizate, sondaje și fluxuri, care acceptă mai multe limbi.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID utilizator

Se utilizează pentru a identifica utilizatorii și pentru a urmări activitatea acestora la nivelul unui domeniu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Script
LEGO.com2 years

ID sesiune

Determină dacă utilizatorul se află într-o sesiune activă pe un site sau dacă este vorba despre o sesiune nouă (de exemplu, fișierul cookie nu există sau a expirat).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Script
LEGO.com30 mins

ID utilizator la nivel de server

Stochează un identificator unic al utilizatorului, generat de colectorul de date la nivel de server, care este transmis împreună cu toate evenimentele de urmărire ulterioare.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Utilizat pentru a reține datele deja completate într-un feedback al utilizatorului

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Utilizat pentru a proteja site-ul web împotriva amenințărilor automate, precum atacurile de tip bot, ajutând la diferențierea utilizatorilor reali de boți.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Utilizat pentru limitarea traficului în situațiile în care mai mulți utilizatori partajează aceeași adresă IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Fișier cookie setat pentru a activa sala de așteptare în perioadele de trafic intens, astfel încât LEGO.com să poată continua să funcționeze.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Categorii de cumpărături Cache

O memorie cache a navigării pe categorii, utilizată pentru a îmbunătăți performanța.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Produse vizualizate recent

Utilizat pentru a popula funcția Produse vizualizate recent. O listă de ID-uri de produs

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Date utilizator offline

Date limitate ale utilizatorului pentru a susține modul offline în cazul scanării codurilor de bare în magazin, fără conexiune la internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numele utilizatorului, numerele contului Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Preferințe de inițiere

Avatarul selectat în timpul inițierii.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Setări de consimțământ pentru fișierele cookie

Utilizat pentru a stoca preferințele de consimțământ privind fișierele cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Setări de consimțământ pentru retragerea consimțământului (opt-out)

Utilizat pentru a stoca preferințele de retragere a consimțământului (opt-out).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Identificator pentru funcționalități experimentale

ID unic atribuit unui utilizator LEGO.com pentru a activa sau dezactiva funcționalități.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Conține ID-ul universal unic (GUID).

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID de rezervă Adobe

Folosit pentru a asocia toți utilizatorii pe toate celelalte produse Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

ID experiență cloud Adobe

Identifică vizitatorii unici și diferențiază vizitele acestora.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Stare activată a fișierelor cookie Adobe

Consemnează care fișiere cookie au fost acceptate/respinse pentru a înțelege nivelul de informații care pot fi văzute comparativ cu realitatea.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Nume pagină pentru urmărirea vizualizării paginilor Adobe

Înregistrează numărul de vizualizări ale paginilor pentru a înțelege nivelul de popularitate al unei pagini.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – În sesiune

Permite îmbunătățirea parcursurilor eficientizate pentru dumneavoastră ca utilizator LEGO.com atunci când treceți de la o vizualizare regională la alta.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Între sesiuni

Permite îmbunătățirea parcursurilor eficientizate pentru dumneavoastră ca utilizator LEGO.com atunci când treceți de la o vizualizare regională la alta.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Performanță iPerceptions

Îmbunătățește performanța site-ului prin minimizarea numărului de solicitări.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Informații despre browser și platformă iPerceptions

Ne indică ce platformă și ce browser utilizați, pentru a afișa informațiile și formatul corecte (de exemplu, limba, tipul de dispozitiv etc.).

: iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Pagină vizualizată iPerceptions

Reține unde ați fost, prin urmare nu trebuie să căutați pentru a reveni la o anumită pagină.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Mesaje declanșate iPerceptions

Simplifică vizita utilizatorului gestionând câte mesaje declanșate vede acesta.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Numărătoare pagini vizualizate iPerceptions

Ține evidența paginilor pe care le-a vizualizat un utilizator la fiecare vizită.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID sesiune iPerceptions

Identifică vizita dumneavoastră atribuind un ID de sesiune.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID sesiune Optimizely

Oferă posibilitatea de a introduce un utilizator într-un experiment de testare A/B pentru a testa noi caracteristici.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Sesiune UEC

Folosit pentru a identifica sesiunea utilizatorului în timpul unei vizite pe site.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC între sesiuni

Utilizat pentru a păstra informațiile despre sesiunea utilizatorului între sesiuni, până la expirarea duratei de viață a fișierului cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

ID vizitator Snowplow

Stochează informațiile despre utilizator generate în timpul vizitei inițiale pe un site și le actualizează în timpul vizitelor ulterioare.

ID vizitator Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S și Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

ID sesiune Snowplow

Stabilește dacă utilizatorul se află într-o sesiune activă pe site sau dacă este începutul unei sesiuni noi (de exemplu, în cazul în care fișierul cookie lipsește sau a expirat).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S și Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

ID colector Snowplow

Stochează un identificator unic al utilizatorului, generat de colectorul de date la nivel de server, care este inclus în toate evenimentele de urmărire viitoare.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S și Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Monitorizează numărul de vizite ale unui utilizator pentru a determina modul în care aplicația funcționează din punct de vedere al performanței.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Cookie identificator unic Smartlink

Recunoaște un utilizator și oferă o experiență personalizată, începând cu solicitarea consimțământului pentru fișiere cookie.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Da, conține ID-ul universal unic (GUID)

Script
LEGO.com1 year

ID între sesiuni – Motor de recomandări

Formulează recomandări pe baza activității de achiziție anterioare.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numărul comenzii (când comanda este plasată în timpul unei sesiuni)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Identificator unic utilizat ca număr de referință pentru utilizator.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identificator

Cookie
LEGO.com7 days

Adresă de e-mail Salesforce Marketing Cloud

Adresa de e-mail a abonatului.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Adresa de e-mail

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Identificatorul activității legat de trimiterea mesajului de e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID listă Salesforce Marketing Cloud

Identificatorul de listă al abonatului.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Un identificator numeric al lotului asociat cu un e-mail lansat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Un identificator unic pentru adresa URL individuală dintr-o trimitere.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

ID unitate de business Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising și ID experiență cloud Adobe

Permite sincronizarea ID-ului cu site-uri ale terților, precum Adobe, Google și Facebook, pentru direcționarea reclamelor, cum ar fi retargetarea de excludere și direcționarea către segmente de audiență similare.

LEGO System A/S

Adobe Analytics și Adobe Advertising

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

ID marcaj orar Adobe Ad Cloud

Aplică un marcaj orar vizitei utilizatorului pe site, în raport cu ultima căutare bazată pe publicitate.

LEGO System A/S

Anunțuri Adobe

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Asigură faptul că vizitatorii primesc doar anunțuri Meta relevante și direcționate.

Meta

Meta

LEGO System A/S și Meta sunt operatori de date independenți. Meta CAPI permite LEGO Group să urmărească activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Utilizăm acest lucru pentru a măsura eficiența anunțurilor noastre, pentru a înțelege și defini audiența în scopul direcționării publicității și pentru a analiza eficiența canalelor de conversie ale site-ului nostru (de exemplu, dacă o vizită se finalizează printr-o achiziție). Meta acționează în calitate de persoană împuternicită de operator în numele LEGO System A/S pentru serviciile menționate mai sus. Cu toate acestea, Meta va utiliza, de asemenea, datele colectate prin intermediul CAPI în scopuri proprii și le poate combina cu datele existente pe care le poate avea deja despre dumneavoastră.

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Etichete Google Ad și Doubleclick (Campaign Manager 360)

Monitorizează activitatea utilizatorilor pe LEGO.com pentru a sprijini măsurarea și direcționarea. Aceasta va include modelarea evenimentelor de pe LEGO.com pentru a îmbunătăți acuratețea măsurării și optimizării Direcționarea va include suprimarea, audiențele similare (lookalike) și retargetarea.

Google

Google

LEGO System A/S și Google LLC sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S Utilizează aceste date ca serviciu plătit furnizat de Google LLC pe LEGO.com, colectate pe baza consimțământului, pentru a vă afișa reclame personalizate în timpul utilizării site-urilor (de exemplu, Google și YouTube) și serviciilor afiliate Alphabet Inc., precum și ulterior, atunci când accesați sau reveniți pe LEGO.com. Google Inc: Colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, pe baza consimțământului, pentru a urmări vizitele pe paginile LEGO.com, în scopuri de măsurare, modelare a măsurării, suprimare a direcționării, retargetare a reclamelor pe site-urile și serviciile afiliate Alphabet Inc., precum și pentru a furniza comunicări de marketing către persoane cu profil similar cu al dumneavoastră.

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Colector de date privind vizitele pe site și utilizatorii

Stochează date referitoare la vizita pe site și la utilizator

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Colectează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, date tehnice, date din fișierele cookie, informații privind utilizarea și date de geolocalizare), care pot fi utilizate pentru a personaliza mai bine experiențele dumneavoastră la vizitele ulterioare pe LEGO.com și/sau pe site-urile afiliate Rakuten. De asemenea, putem folosi aceste date pentru a identifica și atrage noi segmente de public care pot fi similare cu dumneavoastră în ceea ce privește profilul de date și care accesează LEGO.com și/sau site-urile afiliate Rakuten. Rakuten: Colectează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, date tehnice, date din fișierele cookie, informații privind utilizarea și date de geolocalizare), în scopul publicității personalizate sau bazate pe interese, direcționate către dumneavoastră. Rakuten poate utiliza, de asemenea, aceste date pentru identifica și atrage noi segmente de public care pot fi similare cu dumneavoastră în ceea ce privește profilul de date. Pentru mai multe informații, vizitați politica Rakuten privind fișierele cookie: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Urmărire conversii vânzări

Urmărește vizita pe site și datele utilizatorilor atunci când se efectuează o vânzare.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Folosim un identificator unic pentru accesarea prin intermediul unui site-afiliat, identificator setat de Rakuten și stocat pentru fiecare vizitator nou care accesează LEGO.com pornind de la un site afiliat Rakuten și care are ca rezultat o achiziție pe LEGO.com. Aceste date sunt utilizate de LEGO.com pentru a reconcilia plata pentru conversiile de vânzări atribuite direct serviciilor Rakuten. Rakuten: Setează un identificator unic pentru accesarea prin intermediul unui editor, identificator care va fi stocat și conectat la achizițiile specifice ale unui utilizator pe LEGO.com. Acesta permite efectuarea de plăți către Rakuten pentru vânzările „noi” asociate traficului pe site-uri afiliate.

ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu)

Javascript
LEGO.com30 days

Identificator Rakuten

Identifică utilizatorii Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S și Rakuten sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S: Poate utiliza aceste date pentru a identifica utilizatorii Rakuten dintre diversele site-uri afiliate din rețea. LEGO.com poate utiliza aceste date pe baza consimțământului pentru servicii analitice legate de date și personalizare. Rakuten: Stochează și utilizează datele dumneavoastră pe baza consimțământului pentru a vă urmări în calitate de utilizator pe diverse site-uri afiliate din rețea, utilizând ID-ul la nivelul rețelei și ID-ul de căutare și accesare. Aceste date sunt utilizate pentru personalizarea reclamelor, precum și în scopuri analitice legate de date.

ID unic generat de furnizor (GUID aleatoriu)

Javascript
LEGO.com13 months

Urmărire eveniment universal Microsoft Advertising

Urmărește activitatea pe site în scopul redirecționării pe internet și în legătură cu alte activități.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S și Microsoft sunt operatori de date independenți. LEGO System A/S colectează și controlează datele dumneavoastră de utilizator pe baza consimțământului pentru a segmenta, viza și recruta public prin comunicări de marketing în rețeaua MS, incluzând atât motorul de căutare Bing, cât și rețeaua MS Ad Display. Microsoft utilizează datele dumneavoastră pe baza consimțământului în scopuri proprii de marketing. Link la politică: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Etichetă Demandbase

Eticheta Demandbase colectează informații pentru a identifica ce companii vizitează site-ul web, în scopuri de marketing B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase și LEGO System A/S

Adresa IP

Javascript
LEGO.com13 months

Instrument de urmărire primară Rakuten

ID unic al site-ului pentru a urmări „Ofertele speciale” (evenimente de înscriere) și „Ofertele standard” (evenimente de comandă), în scopul plății afiliaților. Este setat de fiecare dată când un utilizator accesează pagina gateway Rakuten, dacă acesta intră pe această pagină cu o valoare siteID= în șirul de interogare.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

ID utilizator Firework

ID de utilizator generat aleatoriu pentru a ține evidența unui utilizator între sesiuni. Ajută la corelarea evenimentelor pixel pentru parcursurile utilizatorilor.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Ultima oră de vizionare Firework

Ultimul marcaj temporal de vizionare cu interacțiune, în UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

UTM Firework UTM

Cei mai recenți parametri UTM proveniți din parametrii de căutare ai URL-ului. Sursa de referință este reprezentată de parametrii de căutare ai URL-ului => parametrii UTM stocați anterior.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Fără date identificabile personal în cookie

Cookie
LEGO.com60 days

ID canal Firework

Ultimul ID de canal, setat la nivelul wrapperului widgetului, pentru a acoperi toate tipurile și aranjamentele de widgeturi.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Fără date identificabile personal în cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Ultimul videoclip Firework

Ultimul ID de videoclip codificat pe care un utilizator l-a vizionat.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID business Firework

Ultimul ID de afiliere business cu care utilizatorul a accesat pagina.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID sesiune Firework

Valoarea sesiunii conține un șir de caractere cu delimitator „.” Șirul de caractere este alcătuit din: fws2 – versiunea sesiunii fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sesiune3 – numărul sesiunilor (numărul de sesiuni pe care le-a avut acest utilizator)1694441101864 – ora de început a sesiunii

Firework

Firework

LEGO System A/S

Fără date identificabile personal în cookie

Cookie
LEGO.com60 days

ID de clic Snapchat

Ajută la identificarea vizitatorilor site-ului proveniți din reclamele Snapchat și la atribuirea evenimentelor de pe site acestor reclame.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S și Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Ajută la identificarea vizitatorilor site-ului proveniți din reclamele Pinterest și la atribuirea evenimentelor de pe site acestor reclame.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S și Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identificator pentru agenții de publicitate

Un identificator unic al dispozitivului, furnizat de Apple, utilizat pentru a măsura eficiența campaniilor noastre de publicitate, inclusiv urmărirea instalărilor aplicației și atribuirea performanței de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Fără date identificabile personal în cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identificator pentru furnizori

Un identificator unic al dispozitivului, furnizat de Apple, utilizat pentru a recunoaște dispozitivul unui utilizator în cadrul aplicațiilor și serviciilor noastre, în scopuri de analiză și funcționalitate, cum ar fi măsurarea utilizării aplicației și îmbunătățirea performanței acesteia.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID - ID de publicitate Google

Un identificator unic al dispozitivului, resetabil, furnizat de Google, utilizat pentru a măsura eficiența campaniilor noastre de publicitate, inclusiv urmărirea instalărilor aplicației și atribuirea performanței de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Fără date identificabile personal în cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – ID securizat Android

Un identificator specific dispozitivului, furnizat de sistemul de operare Android, utilizat pentru a susține funcționalitatea aplicației și analizele interne, cum ar fi asigurarea stabilității tehnice și îmbunătățirea performanței aplicației.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Nu sunt incluse informații cu caracter personal în fișierul cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a