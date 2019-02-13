Jogi nyilatkozat

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A Honlap működtetője és tulajdonosa a LEGO A/S, egy dán törvények szerint alapított nagyvállalat, amelynek székhelye Dániában van. A LEGO A/S a Honlapot az ön személyes tájékoztatása és szórakoztatása érdekében tartja fent. Böngésszen szabadon a Honlapon. A Honlapon közzétett anyagokat kizárólag nem kereskedelmi, házi használat céljából töltheti le, ha minden szerzői jogot, márkajelzést és egyéb tulajdonosi jelzést változatlanul hagy. Azonban semmilyen módon sem tölthető le a Honlap tartalma, beleértve a szöveget, a képeket, az audió és videó tartalmakat, másolás, reprodukálás, újra kiadás, feltöltés, közzététel, átküldés vagy szétosztás céljából közösségi vagy kereskedelmi szándékkal, a LEGO A/S írásbeli engedélye nélkül. A LEGO Csoport által a shop.LEGO.com oldalon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, a LEGO Csoport mint jogi személy, működhet helyi kereskedőként a shop.LEGO.com vállalkozás érdekében. A kereskedőként eljáró LEGO Csoport mint jogi személy a helyi shop.LEGO.com honlapon egyértelműen meg lesz nevezve.

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A Honlapon látható védjegyek és logók a LEGO Csoport védjegyei. A Honlap tartalmából semmit sem szabad úgy értelmezni, hogy ezáltal bármilyen hallgatólagosan, álláspont megváltoztatásának kizárásával (estoppel) vagy más módon licence vagy jog adományozása jön létre a Honlapon megjelenő bármilyen védjegy használatára vonatkozóan, a LEGO Csoport vagy olyan harmadik fél írásos engedélye nélkül, amely a Honlapon látható védjegy tulajdonosa. A védjegyek használatára vonatkozóan lásd a Szellemi Tulajdonjogok Védelmét LEGO Csoport Tisztességes eljárás szabályzat.

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