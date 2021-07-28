Cookie-nyilatkozat
Legutóbbi módosítás: 2026. január 16.
A LEGO.com oldalon beállított cookie-k és hasonló technológiák
Itt megtekintheted a LEGO.com domainen beállított cookie-k és hasonló technológiák („cookie-k”) listáját. A cookie-kat a LEGO System A/S vagy a kiválasztott harmadik felek állítják be. Ha egy harmadik fél közös vagy független adatkezelő, az az „adatkezelő” oszlopban van jelölve. Tájékoztatunk, hogy a LEGO.com/kids oldalon és a LEGO.com domainen csak a vonatkozó, feltétlenül szükséges cookie-k kerülnek beállításra, amikor egy gyermek a LEGO fiókjával jelentkezik be.
Cookie-k és személyes adatok
Ha többet szeretnél megtudni a cookie-król, kérjük, olvasd el a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat. Ha többet szeretnél megtudni a személyes adataidról és az adatok kezeléséről, kérjük, olvasd el Adatvédelmi szabályzatunkat.
A LEGO Insiders alkalmazás összes cookie-jának „élettartama” az az időtartam, amíg az alkalmazás telepítve van a felhasználó telefonján. Ha az alkalmazás törlésre kerül, az összes tárolt adat is törlésre kerülhet vele együtt.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic munkamenet-azonosító
Figyelemmel kíséri, hogy egy felhasználó hányszor látogatja meg az oldalt, hogy megállapítsa az alkalmazás teljesítményét.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen fizetési munkamenet-azonosító
A fizetésfeldolgozási munkamenet során egyedi azonosító van rendelve a LEGO.com felhasználójához.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen telemetria
Biztonságos fizetési tranzakciók.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders-felhasználói azonosító
Azonosítja a felhasználót, hogy megjelenítse számára az Insiders-fiók adatait.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders pontok odaítélője
Azonosítja a felhasználót, hogy a tagokat jutalmazni lehessen a tevékenységükért.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
A kívánt nyelv engedélyezője
Azonosítja a felhasználót, hogy a tartalom az általa preferált nyelven jelenjen meg.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Munkamenet-azonosító – Ajánlómotor
Ez Szükséges cookie-ként jelenik meg a webhely naplózási/egészségi és bevezetési funkcióihoz. A hozzájárulás megadása után lehetővé teszi a „munkamenetbeli” böngészési tevékenységen alapuló ajánlások megtételét (pl. megtekintett és kosárba tett termékek/témák).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Rendelési szám (ha rendelést adnak fel egy munkamenetben)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation ujjlenyomat
Rögzíti és nyomon követi az ujjlenyomatadatokat, ezzel segítve a védekezést a csalás ellen. Automatizált döntéshozatalra kerül sor a feltétlenül szükséges csalásmegelőzés végrehajtása céljából a LEGO.com domainen.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Igen, csalás ellenőrzéséhez használt eszközadatokat rögzít.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Hamisítás elleni érvényesítési igazolás (token)
Ez a cookie, amit a hamisításvédelmi rendszer használ, egy olyan biztonsági rendszer része, amire szükség van a cookie-alapú hitelesítés használata során. Az automatizált döntéshozatal a LEGO.com domainen a szükséges csalásmegelőzés céljából is történik.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID-ot tartalmaz
Session storage
|Both
|Until session ends
Fiók munkamenet-azonosító
A felhasználói munkamenetek fiókrendszerben való kezeléséhez szükséges munkamenet-azonosító.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID-ot tartalmaz
Session storage
|Both
|Until session ends
Kétfaktoros hitelesítés
Cookie, aminek feladata arra emlékezni, hogy az ügyfél kétfaktoros hitelesítéssel jelentkezett be.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nyilvános felhasználói azonosítót (PUID) és biztonsági bélyegzőt tartalmaz.
Persistent
|Both
|14 days
Külső bejelentkezési szolgáltatók hitelesítése
Hitelesítési cookie külső bejelentkezési szolgáltatóktól (Google, Facebook és Twitter) az ő LEGO fiókjukhoz.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Igen, hitelesítési jegy, amely tartalmazza a követelési azonosítót. [a bejelentkezett felhasználó adataira hivatkozva].
Persistent
|Both
|15 mins
Hitelesítési munkamenet-azonosító
A LEGO Ideas-on használt felhasználói/hitelesítési rendszer a „Flask” munkamenet-azonosítója.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID-ot tartalmaz
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Életkor-ellenőrzés
Ha a felhasználó egy 18 év alatti életkort választ ki, akkor gyereknek tekintjük.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Életkor beírása
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Váróterem
A cookie-k úgy vannak beállítva, hogy a forgalmas időszakokban engedélyezzék a váróterem működését, hogy a LEGO.com tovább működhessen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Felhasználói azonosítót tartalmaz
Cookie
|Both
|1 hour
A hozzájárulás egyedi azonosítója
Hozzájárulás-kezelési platformunk egyedi azonosítójaként használjuk.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Egyedi azonosító
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce beágyazott csevegés böngésző-azonosítója
Biztonsági védelmet nyújt élő csevegési funkciónkhoz.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce beágyazott csevegési proxy stream
Biztosítja, hogy a felhasználói kérések ugyanarra a Salesforce proxy hosztra érkezzenek, hogy ideiglenesen lekérjék a tartalmat a gyorsítótárból.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce beágyazott csevegés élő ügynök azonosítója
Egy adott böngésző-munkamenethez tartozó egyedi álneves azonosítót rögzít csevegés közben.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce beágyazott csevegés élő ügynök elutasított azonosítója
Megjegyzi az adminisztrátor által beállított szabályokat, amelyek a csevegésmeghívó gomb elrejtésére vonatkoznak, miután a látogató elfogadta vagy elutasította azt. Süti nélkül a gomb többször is megjelenik, amikor aktiválják.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce beágyazott csevegés böngésző hibakeresési azonosítója
A háttérben összehangolja a böngésző naplósorokat, hogy segítsen a hibakeresésben.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce beágyazott csevegés nyelv
Meghatározza a több nyelvet támogató egyéni összetevők, felmérések és folyamatok nyelvét.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Felhasználó-azonosító
A felhasználók azonosítására és a felhasználók tevékenységének nyomon követésére szolgál egy domainen belül.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Script
|LEGO.com
|2 years
Munkamenet-azonosító
Annak azonosítására szolgál, hogy a felhasználó aktív munkamenetben van-e egy webhelyen, vagy ez egy új munkamenet a felhasználó számára (azaz a cookie nem létezik vagy lejárt).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Szerveroldali felhasználói azonosító
A szerveroldali gyűjtő által generált egyedi azonosítót tárolja a felhasználó számára, amelyet a rendszer az összes további követési eseménnyel együtt elküld.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
A felhasználói visszajelzésekben már kitöltött adatok megjegyzésére szolgál.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
A weboldal automatizált fenyegetések, például bottámadások elleni védelemre szolgál, azáltal, hogy segít megkülönböztetni a valódi felhasználókat a botoktól.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
A forgalom korlátozására szolgál, ha több felhasználó ugyanazt az IP-címet használja.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
A cookie-k úgy vannak beállítva, hogy a forgalmas időszakokban engedélyezzék a váróterem működését, hogy a LEGO.com tovább működhessen.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Vásárlási kategóriák gyorsítótár
A kategória navigációjának gyorsítótára a teljesítmény felgyorsítása érdekében.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Legutóbb megtekintett termékek
A legutóbb megtekintett termékek funkciójának feltöltésére szolgál. Termékazonosítók listája
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline felhasználói adatok
Korlátozott felhasználói adatmennyiség az offline mód támogatásához az üzletben történő vonalkód-leolvasáshoz internetkapcsolat nélkül
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Felhasználó neve, Insiders-fiókszámok
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Regisztrációs beállítások
A regisztráció során kiválasztott avatar.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie-k elfogadási beállításai
A cookie-k elfogadására vonatkozó beállítások tárolására szolgál.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Leiratkozási hozzájárulási beállítások
A leiratkozási hozzájárulási beállítások tárolására szolgál.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Funkciójelzők azonosítója
A LEGO.com felhasználókhoz rendelt egyedi azonosító, amelynek segítségével a funkciók be- és kikapcsolhatók.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID-ot tartalmaz.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe háttérazonosító
Az összes többi Adobe-termék összes felhasználójának összefűzésére használatos.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud azonosító
Azonosítja az egyedi látogatókat, és különbséget tesz a látogatásaik között.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe cookie-k engedélyezésének állapota
Megjegyzi, hogy mely sütiket fogadták el/utasították el, hogy megértse a látható információk szintjét a valósághoz képest.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview oldal neve
Rögzíti, hogy hányszor látták az oldalakat, hogy mérhető legyen egy weboldal népszerűségi szintje.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – Munkamenetben
Lehetővé teszi az akadálymentesebb mozgást neked mint LEGO.com felhasználónak, amikor egyik regionális nézetről a másikra váltasz.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Munkamenetek között
Lehetővé teszi az akadálymentesebb mozgást neked mint LEGO.com felhasználónak, amikor egyik regionális nézetről a másikra váltasz.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Teljesítmény
Javítja a webhely teljesítményét a kérelmek számának minimalizálása révén.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Böngésző és platform információk
Megmutatja, hogy milyen platformot és milyen böngészőt használsz a megfelelő információk és formátum (pl. nyelv, eszköztípus stb.) megjelenítéséhez.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions megtekintett oldal
Emlékszik arra, hogy hol jártál, így nem kell keresést indítanod, hogy visszatérj egy bizonyos oldalra.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions által aktivált üzenetek
Leegyszerűsíti a felhasználói látogatást azáltal, hogy kezeli, hogy hány aktivált üzenetet lát a felhasználó.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions megtekintett oldal számláló
Nyomon követi, hogy a felhasználó mely oldalakat látogatta meg az egyes látogatások során.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Munkamenet-azonosító
Munkamenet-azonosító hozzárendelésével azonosítja a látogatásodat.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Munkamenet-azonosító
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó belépjen egy A/B tesztkísérletbe, hogy új funkciókat próbáljon ki.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC-munkamenet
A weboldal látogatás során a felhasználói munkamenet azonosítására szolgál.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC kereszt-munkamenet
A felhasználói munkamenet-információk munkamenetek közötti megőrzésére szolgál, a süti élettartamáig.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor azonosító
A felhasználó első látogatásakor generált felhasználói információkat tárolja, és azokat a későbbi látogatások során frissíti.
Snowplow Visitor azonosító
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S és Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow munkamenet-azonosító
Annak meghatározására szolgál, hogy a felhasználó jelenleg aktív munkamenetben van-e a weboldalon, vagy egy új munkamenet kezdetét veszi-e (például, ha a süti hiányzik vagy lejárt).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S és Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow gyűjtőazonosító
Egy egyedi azonosítót tárol, amelyet a szerveroldali gyűjtő generál a felhasználó számára, és amely minden jövőbeli követési eseményben szerepel.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S és Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Figyelemmel kíséri, hogy egy felhasználó hányszor látogatja meg az oldalt, hogy megállapítsa az alkalmazás teljesítményét.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink egyedi azonosító cookie
Felismeri a felhasználót, és személyre szabott élményt nyújt, a cookie-k elfogadásának kérésével kezdve.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Igen, GUID-ot tartalmaz.
Script
|LEGO.com
|1 year
Munkamenetek közötti azonosító – Ajánlómotor
Javaslatokat tesz a korábbi vásárlási tevékenység alapján.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Rendelésszám (ha rendelést adnak fel egy munkamenetben)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud előfizetői azonosító
A felhasználó hivatkozási számaként használt egyedi azonosító.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Azonosító
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud e-mail-cím
Előfizetői e-mail-cím.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-mail-cím
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud feladatazonosító
Az elküldött e-mailhez kapcsolódó feladatazonosító.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud listaazonosító
Az előfizető listaazonosítója.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Tételazonosító
Egy aktivált e-mailhez társított tétel numerikus azonosítója.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL-azonosító
A küldés egyedi URL-címének egyedi azonosítója.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud tagsági azonosító
Marketing Cloud Business részlegazonosító.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising és Experience Cloud azonosító
Lehetővé teszi az azonosító szinkronizálását harmadik fél webhelyeivel, például az Adobe-val, a Google-lel és a Facebookkal a hirdetések célzásához, például a letiltás, az újracélzás és a hasonló közönségek célzása érdekében.
LEGO System A/S
Adobe Analytics és Adobe Advertising
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud időbélyeg azonosító
Időbélyegekkel látja el a felhasználó látogatását az oldalon az utolsó hirdetési kereséshez viszonyítva.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Gondoskodik arról, hogy a látogatók csak releváns, célzott Meta-hirdetéseket kapjanak.
Meta
Meta
A LEGO System A/S és a Meta független adatkezelők. A Meta CAPI megengedi a LEGO Csoport számára, hogy nyomon kövesse a weboldalunkon végzett tevékenységedet. Ezt arra használjuk, hogy mérjük hirdetéseink hatékonyságát, megértsük és meghatározzuk hirdetési célközönségünket, és elemezzük webhelyünk konverziós csatornáinak hatékonyságát (pl. a látogatás eredményez-e értékesítést?). A Meta a LEGO System A/S nevében adatfeldolgozóként működik a fenti szolgáltatások tekintetében. A Meta azonban a CAPI-n keresztül gyűjtött adatokat saját céljaira is felhasználja, és összeszerkesztheti a rólad rendelkezésére álló adatokkal.
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad és Doubleclick (Campaign Manager 360) címkék
Nyomon követi a felhasználók tevékenységét a LEGO.com oldalon a mérés és a célcsoport-meghatározás céljából. Ez magában foglalja a LEGO.com oldalon található események modellezését a mérés és az optimalizálás pontosságának javítása érdekében. A célzás magában foglalja az elnyomást, a hasonmásként való megjelenést és az újracélzást.
A LEGO System A/S és a Google LLC független adatkezelők. LEGO System A/S: Ezeket az adatokat a Google LLC fizetett szolgáltatásaként használja a LEGO.com oldalon, és hozzájárulás alapján gyűjti azokat, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a felhasználó az Alphabet Inc. kapcsolt webhelyeit (például a Google-t és a YouTube-ot) és szolgáltatásait használja, majd ezt követően belép vagy újra belép a LEGO.com oldalra. Google Inc: Személyes adataid a te hozzájárulásod alapján gyűjti és használja fel a LEGO.com webhelyen tett látogatások nyomon követésére, mérésre, mérési modellezésre, célzott hirdetések visszaszorítására, az Alphabet Inc. kapcsolt webhelyein és szolgáltatásaiban megjelenő hirdetések újracélzására, valamint a hozzád hasonló személyeknek szóló marketinganyagok küldésére.
A cookie-ban nincs személyes adat.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Webhelylátogatás és felhasználói adatgyűjtő
Tárolja a webhelylátogatást és felhasználói adatokat
Rakuten
Rakuten
A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Összegyűjti és tárolja a személyes adataidat (például technikai adatokat, cookie-adatokat, használati adatokat és földrajzi helymeghatározási adatokat), amik felhasználhatók a LEGO.com és/vagy Rakuten partneroldalakon tett visszatérési látogatásaid során szerzett személyes élményednek jobb személyre szabása érdekében. Ezeket az adatokat arra is felhasználjuk, hogy azonosítsuk és bevonzzunk olyan új közönséget, ami hozzád hasonló lehet az adatprofilok és a LEGO.com és/vagy Rakuten társoldalakra való belépés tekintetében. Rakuten: Gyűjti és tárolja a személyes adataidat (például technikai adatokat, cookie-adatokat, használati adatokat és földrajzi helymeghatározási adatokat), hogy személyre szabott vagy érdeklődésen alapuló hirdetéseket szolgáltasson neked. Ezek az adatok arra is felhasználhatók, hogy azonosítsanak és bevonzzanak olyan új közönséget, ami hasonló lehet hozzád az adatprofil tekintetében. További információért olvasd el a Rakuten cookie szabályzatát itt: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Értékesítési konverziókövetés
Nyomon követi a webhelylátogatási és a felhasználói adatokat, amikor eladásra kerül sor.
Rakuten
Rakuten
A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Egy egyedi partneri kattintásazonosítót használunk, amelyet a Rakuten állít be és tárol minden olyan új látogató esetében, aki belép a LEGO.com oldalra, egy Rakuten partneri oldalról származik, és vásárlást eredményez a LEGO.com oldalon. Ezeket az adatokat a LEGO.com a Rakuten szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó értékesítési konverziók kifizetésének egyeztetésére használja fel. Rakuten: Egyedi közzétevői kattintási azonosítót állít be, és csatlakoztatja azt egy a LEGO.com oldalon történt, felhasználóspecifikus vásárláshoz. Ez lehetővé teszi, hogy a Rakuten az „új” társult forgalomból keletkező értékesítéseknek megfelelően kapjon díjazást.
Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten azonosító
Azonosítja a Rakuten felhasználókat.
Rakuten
Rakuten
A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Felhasználhatja ezeket az adatokat a Rakuten felhasználóinak azonosítására szerte a különféle társult hálózati oldalakon. A LEGO.com felhasználhatja ezeket az adatokat hozzájárulás alapján adatelemzéshez és személyre szabási szolgáltatásokhoz. Rakuten: Hozzájárulástól függően tárolja és használja az adataidat, hogy nyomon kövessen téged, mint különféle társult hálózati oldalak látogatóját, a hálózatközi azonosító és a keresés és kattintás azonosító felhasználásával. Ezek az adatok a hirdetések személyre szabására, valamint adatelemzési célokra szolgálnak.
Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Hirdetési UET
Nyomon követi a tevékenységeket a webhelyen a célközönség újbóli meghatározása céljából az interneten és a tevékenységeken keresztül.
Microsoft (Bing hirdetési hálózat)
Microsoft (Bing hirdetési hálózat)
A LEGO System A/S és a Microsoft független adatkezelők. A LEGO System A/S összegyűjti és kezeli a hozzájárulásoddal megadott felhasználói adatokat annak érdekében, hogy az MS Network marketingkommunikációja révén megcélozza és toborozza a közönséget, beleértve a Bing keresést és az MS Ad Display Network-öt is. A Microsoft a hozzájárulásoddal megadott adatokat saját marketingcéljaira használja fel. Lásd az irányelveket ezen a linken: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase címke
A Demandbase címke információkat gyűjt annak azonosítására, hogy mely cégek látogatják a weboldalt B2B marketing célokból.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase és LEGO System A/S
IP-cím
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten elsődleges nyomkövető
Egyedi webhelyazonosító a „Különleges ajánlatok” (regisztrációs események) és a „Standard ajánlatok” (rendelési események) nyomon követéséhez a partnerek kifizetéseihez. Minden alkalommal beállításra kerül, amikor egy felhasználó belép a Rakuten átjáró oldalára, ha a felhasználó a lekérdezési karakterláncban siteID= értékkel lép be erre az oldalra.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework felhasználói azonosító
Véletlenszerűen generált felhasználói azonosító, amely a felhasználó munkamenetek közötti nyomon követését szolgálja. Segít összekapcsolni a pixeleseményeket a felhasználói utazások során.
Firework
Firework
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Utoljára megtekintett időpont
Az utolsó megtekintett időbélyeg UTC időzónában.
Firework
Firework
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
A legújabb UTM paraméterek az URL keresési paramétereiből származnak. A valóság forrása az URL keresési paraméterek => Korábban tárolt UTM paraméterek.
Firework
Firework
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework csatornaazonosító
Az utolsó csatornaazonosító, amelyet a widget wrapper szintjén állítottak be, hogy minden widget típus és elrendezés figyelembe legyen véve.
Firework
Firework
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Utolsó videó
Az utolsó kódolt videóazonosító, amelyet a felhasználó megnézett.
Firework
Firework
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework üzleti azonosító
Az utolsó üzleti tagsági azonosító, amellyel a felhasználó az oldalra érkezett.
Firework
Firework
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework munkamenet-azonosító
A munkamenet értéke .delimiter karakterláncot tartalmaz. A karakterlánc a következőket tartalmazza: fws2 – munkamenet-verzió fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – munkamenet-azonosító 3 – munkamenetek száma (a felhasználó munkameneteinek száma) 1694441101864 – munkamenet kezdete
Firework
Firework
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat kattintási azonosító
Segít azonosítani a Snapchat-hirdetésekből érkező látogatókat, és a webhelyen történt eseményeket ezekhez a hirdetésekhez rendelni.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S és Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Segít azonosítani a Pinterest-hirdetésekből érkező látogatókat, és a webhelyen történt eseményeket ezekhez a hirdetésekhez rendelni.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S és Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Hirdetői azonosító
Az Apple által biztosított egyedi eszközazonosító, amely a hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésére szolgál, beleértve az alkalmazástelepítések nyomon követését és a marketingteljesítmény hozzárendelését.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Szállítói azonosító
Az Apple által biztosított egyedi eszközazonosító, amely felismeri a felhasználó eszközét az alkalmazásainkban és szolgáltatásainkban elemzési és funkcionális célokra, például az alkalmazáshasználat mérésére és az alkalmazásteljesítmény javítására.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google hirdetési azonosító
A Google által biztosított egyedi, visszaállítható eszközazonosító, amely a hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésére szolgál, beleértve az alkalmazástelepítések nyomon követését és a marketingteljesítmény hozzárendelését.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android biztonságos azonosító
Az Android operációs rendszer által biztosított eszközspecifikus azonosító, amely az alkalmazás funkcionalitásának és a belső elemzéseknek a támogatására szolgál, például a technikai stabilitás biztosítására és az alkalmazás teljesítményének javítására.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
A cookie-ban nincs személyes adat.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a