Cookie-nyilatkozat

Legutóbbi módosítás: 2026. január 16.

A LEGO.com oldalon beállított cookie-k és hasonló technológiák
Itt megtekintheted a LEGO.com domainen beállított cookie-k és hasonló technológiák („cookie-k”) listáját. A cookie-kat a LEGO System A/S vagy a kiválasztott harmadik felek állítják be. Ha egy harmadik fél közös vagy független adatkezelő, az az „adatkezelő” oszlopban van jelölve. Tájékoztatunk, hogy a LEGO.com/kids oldalon és a LEGO.com domainen csak a vonatkozó, feltétlenül szükséges cookie-k kerülnek beállításra, amikor egy gyermek a LEGO fiókjával jelentkezik be.

Cookie-k és személyes adatok
Ha többet szeretnél megtudni a cookie-król, kérjük, olvasd el a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat. Ha többet szeretnél megtudni a személyes adataidról és az adatok kezeléséről, kérjük, olvasd el Adatvédelmi szabályzatunkat.

A LEGO Insiders alkalmazás összes cookie-jának „élettartama” az az időtartam, amíg az alkalmazás telepítve van a felhasználó telefonján. Ha az alkalmazás törlésre kerül, az összes tárolt adat is törlésre kerülhet vele együtt.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic munkamenet-azonosító

Figyelemmel kíséri, hogy egy felhasználó hányszor látogatja meg az oldalt, hogy megállapítsa az alkalmazás teljesítményét.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen fizetési munkamenet-azonosító

A fizetésfeldolgozási munkamenet során egyedi azonosító van rendelve a LEGO.com felhasználójához.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen telemetria

Biztonságos fizetési tranzakciók.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders-felhasználói azonosító

Azonosítja a felhasználót, hogy megjelenítse számára az Insiders-fiók adatait.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders pontok odaítélője

Azonosítja a felhasználót, hogy a tagokat jutalmazni lehessen a tevékenységükért.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

A kívánt nyelv engedélyezője

Azonosítja a felhasználót, hogy a tartalom az általa preferált nyelven jelenjen meg.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Munkamenet-azonosító – Ajánlómotor

Ez Szükséges cookie-ként jelenik meg a webhely naplózási/egészségi és bevezetési funkcióihoz. A hozzájárulás megadása után lehetővé teszi a „munkamenetbeli” böngészési tevékenységen alapuló ajánlások megtételét (pl. megtekintett és kosárba tett termékek/témák).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Rendelési szám (ha rendelést adnak fel egy munkamenetben)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation ujjlenyomat

Rögzíti és nyomon követi az ujjlenyomatadatokat, ezzel segítve a védekezést a csalás ellen. Automatizált döntéshozatalra kerül sor a feltétlenül szükséges csalásmegelőzés végrehajtása céljából a LEGO.com domainen.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Igen, csalás ellenőrzéséhez használt eszközadatokat rögzít.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Hamisítás elleni érvényesítési igazolás (token)

Ez a cookie, amit a hamisításvédelmi rendszer használ, egy olyan biztonsági rendszer része, amire szükség van a cookie-alapú hitelesítés használata során. Az automatizált döntéshozatal a LEGO.com domainen a szükséges csalásmegelőzés céljából is történik.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID-ot tartalmaz

Session storage
BothUntil session ends

Fiók munkamenet-azonosító

A felhasználói munkamenetek fiókrendszerben való kezeléséhez szükséges munkamenet-azonosító.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID-ot tartalmaz

Session storage
BothUntil session ends

Kétfaktoros hitelesítés

Cookie, aminek feladata arra emlékezni, hogy az ügyfél kétfaktoros hitelesítéssel jelentkezett be.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nyilvános felhasználói azonosítót (PUID) és biztonsági bélyegzőt tartalmaz.

Persistent
Both14 days

Külső bejelentkezési szolgáltatók hitelesítése

Hitelesítési cookie külső bejelentkezési szolgáltatóktól (Google, Facebook és Twitter) az ő LEGO fiókjukhoz.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Igen, hitelesítési jegy, amely tartalmazza a követelési azonosítót. [a bejelentkezett felhasználó adataira hivatkozva].

Persistent
Both15 mins

Hitelesítési munkamenet-azonosító

A LEGO Ideas-on használt felhasználói/hitelesítési rendszer a „Flask” munkamenet-azonosítója.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID-ot tartalmaz

Session storage
LEGO.com30 days

Életkor-ellenőrzés

Ha a felhasználó egy 18 év alatti életkort választ ki, akkor gyereknek tekintjük.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Életkor beírása

Persistent
LEGO.com30 mins

Váróterem

A cookie-k úgy vannak beállítva, hogy a forgalmas időszakokban engedélyezzék a váróterem működését, hogy a LEGO.com tovább működhessen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Felhasználói azonosítót tartalmaz

Cookie
Both1 hour

A hozzájárulás egyedi azonosítója

Hozzájárulás-kezelési platformunk egyedi azonosítójaként használjuk.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Egyedi azonosító

Cookie
Both12 months

Salesforce beágyazott csevegés böngésző-azonosítója

Biztonsági védelmet nyújt élő csevegési funkciónkhoz.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce beágyazott csevegési proxy stream

Biztosítja, hogy a felhasználói kérések ugyanarra a Salesforce proxy hosztra érkezzenek, hogy ideiglenesen lekérjék a tartalmat a gyorsítótárból.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce beágyazott csevegés élő ügynök azonosítója

Egy adott böngésző-munkamenethez tartozó egyedi álneves azonosítót rögzít csevegés közben.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce beágyazott csevegés élő ügynök elutasított azonosítója

Megjegyzi az adminisztrátor által beállított szabályokat, amelyek a csevegésmeghívó gomb elrejtésére vonatkoznak, miután a látogató elfogadta vagy elutasította azt. Süti nélkül a gomb többször is megjelenik, amikor aktiválják.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce beágyazott csevegés böngésző hibakeresési azonosítója

A háttérben összehangolja a böngésző naplósorokat, hogy segítsen a hibakeresésben.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce beágyazott csevegés nyelv

Meghatározza a több nyelvet támogató egyéni összetevők, felmérések és folyamatok nyelvét.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Felhasználó-azonosító

A felhasználók azonosítására és a felhasználók tevékenységének nyomon követésére szolgál egy domainen belül.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Script
LEGO.com2 years

Munkamenet-azonosító

Annak azonosítására szolgál, hogy a felhasználó aktív munkamenetben van-e egy webhelyen, vagy ez egy új munkamenet a felhasználó számára (azaz a cookie nem létezik vagy lejárt).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Script
LEGO.com30 mins

Szerveroldali felhasználói azonosító

A szerveroldali gyűjtő által generált egyedi azonosítót tárolja a felhasználó számára, amelyet a rendszer az összes további követési eseménnyel együtt elküld.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

A felhasználói visszajelzésekben már kitöltött adatok megjegyzésére szolgál.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

A weboldal automatizált fenyegetések, például bottámadások elleni védelemre szolgál, azáltal, hogy segít megkülönböztetni a valódi felhasználókat a botoktól.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

A forgalom korlátozására szolgál, ha több felhasználó ugyanazt az IP-címet használja.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

A cookie-k úgy vannak beállítva, hogy a forgalmas időszakokban engedélyezzék a váróterem működését, hogy a LEGO.com tovább működhessen.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com5 mins

Vásárlási kategóriák gyorsítótár

A kategória navigációjának gyorsítótára a teljesítmény felgyorsítása érdekében.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Legutóbb megtekintett termékek

A legutóbb megtekintett termékek funkciójának feltöltésére szolgál. Termékazonosítók listája

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline felhasználói adatok

Korlátozott felhasználói adatmennyiség az offline mód támogatásához az üzletben történő vonalkód-leolvasáshoz internetkapcsolat nélkül

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Felhasználó neve, Insiders-fiókszámok

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Regisztrációs beállítások

A regisztráció során kiválasztott avatar.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie-k elfogadási beállításai

A cookie-k elfogadására vonatkozó beállítások tárolására szolgál.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com12 months

Leiratkozási hozzájárulási beállítások

A leiratkozási hozzájárulási beállítások tárolására szolgál.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com12 months

Funkciójelzők azonosítója

A LEGO.com felhasználókhoz rendelt egyedi azonosító, amelynek segítségével a funkciók be- és kikapcsolhatók.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID-ot tartalmaz.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe háttérazonosító

Az összes többi Adobe-termék összes felhasználójának összefűzésére használatos.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud azonosító

Azonosítja az egyedi látogatókat, és különbséget tesz a látogatásaik között.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe cookie-k engedélyezésének állapota

Megjegyzi, hogy mely sütiket fogadták el/utasították el, hogy megértse a látható információk szintjét a valósághoz képest.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview oldal neve

Rögzíti, hogy hányszor látták az oldalakat, hogy mérhető legyen egy weboldal népszerűségi szintje.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – Munkamenetben

Lehetővé teszi az akadálymentesebb mozgást neked mint LEGO.com felhasználónak, amikor egyik regionális nézetről a másikra váltasz.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Munkamenetek között

Lehetővé teszi az akadálymentesebb mozgást neked mint LEGO.com felhasználónak, amikor egyik regionális nézetről a másikra váltasz.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Teljesítmény

Javítja a webhely teljesítményét a kérelmek számának minimalizálása révén.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Böngésző és platform információk

Megmutatja, hogy milyen platformot és milyen böngészőt használsz a megfelelő információk és formátum (pl. nyelv, eszköztípus stb.) megjelenítéséhez.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions megtekintett oldal

Emlékszik arra, hogy hol jártál, így nem kell keresést indítanod, hogy visszatérj egy bizonyos oldalra.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions által aktivált üzenetek

Leegyszerűsíti a felhasználói látogatást azáltal, hogy kezeli, hogy hány aktivált üzenetet lát a felhasználó.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions megtekintett oldal számláló

Nyomon követi, hogy a felhasználó mely oldalakat látogatta meg az egyes látogatások során.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Munkamenet-azonosító

Munkamenet-azonosító hozzárendelésével azonosítja a látogatásodat.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Munkamenet-azonosító

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó belépjen egy A/B tesztkísérletbe, hogy új funkciókat próbáljon ki.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC-munkamenet

A weboldal látogatás során a felhasználói munkamenet azonosítására szolgál.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC kereszt-munkamenet

A felhasználói munkamenet-információk munkamenetek közötti megőrzésére szolgál, a süti élettartamáig.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor azonosító

A felhasználó első látogatásakor generált felhasználói információkat tárolja, és azokat a későbbi látogatások során frissíti.

Snowplow Visitor azonosító

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S és Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow munkamenet-azonosító

Annak meghatározására szolgál, hogy a felhasználó jelenleg aktív munkamenetben van-e a weboldalon, vagy egy új munkamenet kezdetét veszi-e (például, ha a süti hiányzik vagy lejárt).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S és Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow gyűjtőazonosító

Egy egyedi azonosítót tárol, amelyet a szerveroldali gyűjtő generál a felhasználó számára, és amely minden jövőbeli követési eseményben szerepel.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S és Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Figyelemmel kíséri, hogy egy felhasználó hányszor látogatja meg az oldalt, hogy megállapítsa az alkalmazás teljesítményét.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink egyedi azonosító cookie

Felismeri a felhasználót, és személyre szabott élményt nyújt, a cookie-k elfogadásának kérésével kezdve.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Igen, GUID-ot tartalmaz.

Script
LEGO.com1 year

Munkamenetek közötti azonosító – Ajánlómotor

Javaslatokat tesz a korábbi vásárlási tevékenység alapján.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Rendelésszám (ha rendelést adnak fel egy munkamenetben)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud előfizetői azonosító

A felhasználó hivatkozási számaként használt egyedi azonosító.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Azonosító

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud e-mail-cím

Előfizetői e-mail-cím.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-mail-cím

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud feladatazonosító

Az elküldött e-mailhez kapcsolódó feladatazonosító.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud listaazonosító

Az előfizető listaazonosítója.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Tételazonosító

Egy aktivált e-mailhez társított tétel numerikus azonosítója.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL-azonosító

A küldés egyedi URL-címének egyedi azonosítója.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud tagsági azonosító

Marketing Cloud Business részlegazonosító.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising és Experience Cloud azonosító

Lehetővé teszi az azonosító szinkronizálását harmadik fél webhelyeivel, például az Adobe-val, a Google-lel és a Facebookkal a hirdetések célzásához, például a letiltás, az újracélzás és a hasonló közönségek célzása érdekében.

LEGO System A/S

Adobe Analytics és Adobe Advertising

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud időbélyeg azonosító

Időbélyegekkel látja el a felhasználó látogatását az oldalon az utolsó hirdetési kereséshez viszonyítva.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Gondoskodik arról, hogy a látogatók csak releváns, célzott Meta-hirdetéseket kapjanak.

Meta

Meta

A LEGO System A/S és a Meta független adatkezelők. A Meta CAPI megengedi a LEGO Csoport számára, hogy nyomon kövesse a weboldalunkon végzett tevékenységedet. Ezt arra használjuk, hogy mérjük hirdetéseink hatékonyságát, megértsük és meghatározzuk hirdetési célközönségünket, és elemezzük webhelyünk konverziós csatornáinak hatékonyságát (pl. a látogatás eredményez-e értékesítést?). A Meta a LEGO System A/S nevében adatfeldolgozóként működik a fenti szolgáltatások tekintetében. A Meta azonban a CAPI-n keresztül gyűjtött adatokat saját céljaira is felhasználja, és összeszerkesztheti a rólad rendelkezésére álló adatokkal.

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad és Doubleclick (Campaign Manager 360) címkék

Nyomon követi a felhasználók tevékenységét a LEGO.com oldalon a mérés és a célcsoport-meghatározás céljából. Ez magában foglalja a LEGO.com oldalon található események modellezését a mérés és az optimalizálás pontosságának javítása érdekében. A célzás magában foglalja az elnyomást, a hasonmásként való megjelenést és az újracélzást.

Google

Google

A LEGO System A/S és a Google LLC független adatkezelők. LEGO System A/S: Ezeket az adatokat a Google LLC fizetett szolgáltatásaként használja a LEGO.com oldalon, és hozzájárulás alapján gyűjti azokat, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a felhasználó az Alphabet Inc. kapcsolt webhelyeit (például a Google-t és a YouTube-ot) és szolgáltatásait használja, majd ezt követően belép vagy újra belép a LEGO.com oldalra. Google Inc: Személyes adataid a te hozzájárulásod alapján gyűjti és használja fel a LEGO.com webhelyen tett látogatások nyomon követésére, mérésre, mérési modellezésre, célzott hirdetések visszaszorítására, az Alphabet Inc. kapcsolt webhelyein és szolgáltatásaiban megjelenő hirdetések újracélzására, valamint a hozzád hasonló személyeknek szóló marketinganyagok küldésére.

A cookie-ban nincs személyes adat.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Webhelylátogatás és felhasználói adatgyűjtő

Tárolja a webhelylátogatást és felhasználói adatokat

Rakuten

Rakuten

A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Összegyűjti és tárolja a személyes adataidat (például technikai adatokat, cookie-adatokat, használati adatokat és földrajzi helymeghatározási adatokat), amik felhasználhatók a LEGO.com és/vagy Rakuten partneroldalakon tett visszatérési látogatásaid során szerzett személyes élményednek jobb személyre szabása érdekében. Ezeket az adatokat arra is felhasználjuk, hogy azonosítsuk és bevonzzunk olyan új közönséget, ami hozzád hasonló lehet az adatprofilok és a LEGO.com és/vagy Rakuten társoldalakra való belépés tekintetében. Rakuten: Gyűjti és tárolja a személyes adataidat (például technikai adatokat, cookie-adatokat, használati adatokat és földrajzi helymeghatározási adatokat), hogy személyre szabott vagy érdeklődésen alapuló hirdetéseket szolgáltasson neked. Ezek az adatok arra is felhasználhatók, hogy azonosítsanak és bevonzzanak olyan új közönséget, ami hasonló lehet hozzád az adatprofil tekintetében. További információért olvasd el a Rakuten cookie szabályzatát itt: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Értékesítési konverziókövetés

Nyomon követi a webhelylátogatási és a felhasználói adatokat, amikor eladásra kerül sor.

Rakuten

Rakuten

A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Egy egyedi partneri kattintásazonosítót használunk, amelyet a Rakuten állít be és tárol minden olyan új látogató esetében, aki belép a LEGO.com oldalra, egy Rakuten partneri oldalról származik, és vásárlást eredményez a LEGO.com oldalon. Ezeket az adatokat a LEGO.com a Rakuten szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó értékesítési konverziók kifizetésének egyeztetésére használja fel. Rakuten: Egyedi közzétevői kattintási azonosítót állít be, és csatlakoztatja azt egy a LEGO.com oldalon történt, felhasználóspecifikus vásárláshoz. Ez lehetővé teszi, hogy a Rakuten az „új” társult forgalomból keletkező értékesítéseknek megfelelően kapjon díjazást.

Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten azonosító

Azonosítja a Rakuten felhasználókat.

Rakuten

Rakuten

A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Felhasználhatja ezeket az adatokat a Rakuten felhasználóinak azonosítására szerte a különféle társult hálózati oldalakon. A LEGO.com felhasználhatja ezeket az adatokat hozzájárulás alapján adatelemzéshez és személyre szabási szolgáltatásokhoz. Rakuten: Hozzájárulástól függően tárolja és használja az adataidat, hogy nyomon kövessen téged, mint különféle társult hálózati oldalak látogatóját, a hálózatközi azonosító és a keresés és kattintás azonosító felhasználásával. Ezek az adatok a hirdetések személyre szabására, valamint adatelemzési célokra szolgálnak.

Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Hirdetési UET

Nyomon követi a tevékenységeket a webhelyen a célközönség újbóli meghatározása céljából az interneten és a tevékenységeken keresztül.

Microsoft (Bing hirdetési hálózat)

Microsoft (Bing hirdetési hálózat)

A LEGO System A/S és a Microsoft független adatkezelők. A LEGO System A/S összegyűjti és kezeli a hozzájárulásoddal megadott felhasználói adatokat annak érdekében, hogy az MS Network marketingkommunikációja révén megcélozza és toborozza a közönséget, beleértve a Bing keresést és az MS Ad Display Network-öt is. A Microsoft a hozzájárulásoddal megadott adatokat saját marketingcéljaira használja fel. Lásd az irányelveket ezen a linken: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase címke

A Demandbase címke információkat gyűjt annak azonosítására, hogy mely cégek látogatják a weboldalt B2B marketing célokból.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase és LEGO System A/S

IP-cím

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten elsődleges nyomkövető

Egyedi webhelyazonosító a „Különleges ajánlatok” (regisztrációs események) és a „Standard ajánlatok” (rendelési események) nyomon követéséhez a partnerek kifizetéseihez. Minden alkalommal beállításra kerül, amikor egy felhasználó belép a Rakuten átjáró oldalára, ha a felhasználó a lekérdezési karakterláncban siteID= értékkel lép be erre az oldalra.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework felhasználói azonosító

Véletlenszerűen generált felhasználói azonosító, amely a felhasználó munkamenetek közötti nyomon követését szolgálja. Segít összekapcsolni a pixeleseményeket a felhasználói utazások során.

Firework

Firework

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Utoljára megtekintett időpont

Az utolsó megtekintett időbélyeg UTC időzónában.

Firework

Firework

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

A legújabb UTM paraméterek az URL keresési paramétereiből származnak. A valóság forrása az URL keresési paraméterek => Korábban tárolt UTM paraméterek.

Firework

Firework

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework csatornaazonosító

Az utolsó csatornaazonosító, amelyet a widget wrapper szintjén állítottak be, hogy minden widget típus és elrendezés figyelembe legyen véve.

Firework

Firework

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Utolsó videó

Az utolsó kódolt videóazonosító, amelyet a felhasználó megnézett.

Firework

Firework

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework üzleti azonosító

Az utolsó üzleti tagsági azonosító, amellyel a felhasználó az oldalra érkezett.

Firework

Firework

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework munkamenet-azonosító

A munkamenet értéke .delimiter karakterláncot tartalmaz. A karakterlánc a következőket tartalmazza: fws2 – munkamenet-verzió fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – munkamenet-azonosító 3 – munkamenetek száma (a felhasználó munkameneteinek száma) 1694441101864 – munkamenet kezdete

Firework

Firework

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat kattintási azonosító

Segít azonosítani a Snapchat-hirdetésekből érkező látogatókat, és a webhelyen történt eseményeket ezekhez a hirdetésekhez rendelni.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S és Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Segít azonosítani a Pinterest-hirdetésekből érkező látogatókat, és a webhelyen történt eseményeket ezekhez a hirdetésekhez rendelni.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S és Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Hirdetői azonosító

Az Apple által biztosított egyedi eszközazonosító, amely a hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésére szolgál, beleértve az alkalmazástelepítések nyomon követését és a marketingteljesítmény hozzárendelését.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Szállítói azonosító

Az Apple által biztosított egyedi eszközazonosító, amely felismeri a felhasználó eszközét az alkalmazásainkban és szolgáltatásainkban elemzési és funkcionális célokra, például az alkalmazáshasználat mérésére és az alkalmazásteljesítmény javítására.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google hirdetési azonosító

A Google által biztosított egyedi, visszaállítható eszközazonosító, amely a hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésére szolgál, beleértve az alkalmazástelepítések nyomon követését és a marketingteljesítmény hozzárendelését.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android biztonságos azonosító

Az Android operációs rendszer által biztosított eszközspecifikus azonosító, amely az alkalmazás funkcionalitásának és a belső elemzéseknek a támogatására szolgál, például a technikai stabilitás biztosítására és az alkalmazás teljesítményének javítására.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

A cookie-ban nincs személyes adat.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a