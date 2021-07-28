Cookie-nyilatkozat

Adobe Analytics, Adobe Advertising és Experience Cloud azonosító Lehetővé teszi az azonosító szinkronizálását harmadik fél webhelyeivel, például az Adobe-val, a Google-lel és a Facebookkal a hirdetések célzásához, például a letiltás, az újracélzás és a hasonló közönségek célzása érdekében. LEGO System A/S Adobe Analytics és Adobe Advertising LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud időbélyeg azonosító Időbélyegekkel látja el a felhasználó látogatását az oldalon az utolsó hirdetési kereséshez viszonyítva. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Gondoskodik arról, hogy a látogatók csak releváns, célzott Meta-hirdetéseket kapjanak. Meta Meta A LEGO System A/S és a Meta független adatkezelők. A Meta CAPI megengedi a LEGO Csoport számára, hogy nyomon kövesse a weboldalunkon végzett tevékenységedet. Ezt arra használjuk, hogy mérjük hirdetéseink hatékonyságát, megértsük és meghatározzuk hirdetési célközönségünket, és elemezzük webhelyünk konverziós csatornáinak hatékonyságát (pl. a látogatás eredményez-e értékesítést?). A Meta a LEGO System A/S nevében adatfeldolgozóként működik a fenti szolgáltatások tekintetében. A Meta azonban a CAPI-n keresztül gyűjtött adatokat saját céljaira is felhasználja, és összeszerkesztheti a rólad rendelkezésére álló adatokkal. A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad és Doubleclick (Campaign Manager 360) címkék Nyomon követi a felhasználók tevékenységét a LEGO.com oldalon a mérés és a célcsoport-meghatározás céljából. Ez magában foglalja a LEGO.com oldalon található események modellezését a mérés és az optimalizálás pontosságának javítása érdekében. A célzás magában foglalja az elnyomást, a hasonmásként való megjelenést és az újracélzást. Google Google A LEGO System A/S és a Google LLC független adatkezelők. LEGO System A/S: Ezeket az adatokat a Google LLC fizetett szolgáltatásaként használja a LEGO.com oldalon, és hozzájárulás alapján gyűjti azokat, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a felhasználó az Alphabet Inc. kapcsolt webhelyeit (például a Google-t és a YouTube-ot) és szolgáltatásait használja, majd ezt követően belép vagy újra belép a LEGO.com oldalra. Google Inc: Személyes adataid a te hozzájárulásod alapján gyűjti és használja fel a LEGO.com webhelyen tett látogatások nyomon követésére, mérésre, mérési modellezésre, célzott hirdetések visszaszorítására, az Alphabet Inc. kapcsolt webhelyein és szolgáltatásaiban megjelenő hirdetések újracélzására, valamint a hozzád hasonló személyeknek szóló marketinganyagok küldésére. A cookie-ban nincs személyes adat. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Webhelylátogatás és felhasználói adatgyűjtő Tárolja a webhelylátogatást és felhasználói adatokat Rakuten Rakuten A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Összegyűjti és tárolja a személyes adataidat (például technikai adatokat, cookie-adatokat, használati adatokat és földrajzi helymeghatározási adatokat), amik felhasználhatók a LEGO.com és/vagy Rakuten partneroldalakon tett visszatérési látogatásaid során szerzett személyes élményednek jobb személyre szabása érdekében. Ezeket az adatokat arra is felhasználjuk, hogy azonosítsuk és bevonzzunk olyan új közönséget, ami hozzád hasonló lehet az adatprofilok és a LEGO.com és/vagy Rakuten társoldalakra való belépés tekintetében. Rakuten: Gyűjti és tárolja a személyes adataidat (például technikai adatokat, cookie-adatokat, használati adatokat és földrajzi helymeghatározási adatokat), hogy személyre szabott vagy érdeklődésen alapuló hirdetéseket szolgáltasson neked. Ezek az adatok arra is felhasználhatók, hogy azonosítsanak és bevonzzanak olyan új közönséget, ami hasonló lehet hozzád az adatprofil tekintetében. További információért olvasd el a Rakuten cookie szabályzatát itt: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Értékesítési konverziókövetés Nyomon követi a webhelylátogatási és a felhasználói adatokat, amikor eladásra kerül sor. Rakuten Rakuten A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Egy egyedi partneri kattintásazonosítót használunk, amelyet a Rakuten állít be és tárol minden olyan új látogató esetében, aki belép a LEGO.com oldalra, egy Rakuten partneri oldalról származik, és vásárlást eredményez a LEGO.com oldalon. Ezeket az adatokat a LEGO.com a Rakuten szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó értékesítési konverziók kifizetésének egyeztetésére használja fel. Rakuten: Egyedi közzétevői kattintási azonosítót állít be, és csatlakoztatja azt egy a LEGO.com oldalon történt, felhasználóspecifikus vásárláshoz. Ez lehetővé teszi, hogy a Rakuten az „új” társult forgalomból keletkező értékesítéseknek megfelelően kapjon díjazást. Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten azonosító Azonosítja a Rakuten felhasználókat. Rakuten Rakuten A LEGO System A/S és a Rakuten független adatkezelők. LEGO System A/S: Felhasználhatja ezeket az adatokat a Rakuten felhasználóinak azonosítására szerte a különféle társult hálózati oldalakon. A LEGO.com felhasználhatja ezeket az adatokat hozzájárulás alapján adatelemzéshez és személyre szabási szolgáltatásokhoz. Rakuten: Hozzájárulástól függően tárolja és használja az adataidat, hogy nyomon kövessen téged, mint különféle társult hálózati oldalak látogatóját, a hálózatközi azonosító és a keresés és kattintás azonosító felhasználásával. Ezek az adatok a hirdetések személyre szabására, valamint adatelemzési célokra szolgálnak. Szolgáltató által létrehozott egyedi azonosító (véletlenszerű GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Hirdetési UET Nyomon követi a tevékenységeket a webhelyen a célközönség újbóli meghatározása céljából az interneten és a tevékenységeken keresztül. Microsoft (Bing hirdetési hálózat) Microsoft (Bing hirdetési hálózat) A LEGO System A/S és a Microsoft független adatkezelők. A LEGO System A/S összegyűjti és kezeli a hozzájárulásoddal megadott felhasználói adatokat annak érdekében, hogy az MS Network marketingkommunikációja révén megcélozza és toborozza a közönséget, beleértve a Bing keresést és az MS Ad Display Network-öt is. A Microsoft a hozzájárulásoddal megadott adatokat saját marketingcéljaira használja fel. Lásd az irányelveket ezen a linken: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement. No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase címke A Demandbase címke információkat gyűjt annak azonosítására, hogy mely cégek látogatják a weboldalt B2B marketing célokból. LEGO System A/S Demandbase Demandbase és LEGO System A/S IP-cím Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten elsődleges nyomkövető Egyedi webhelyazonosító a „Különleges ajánlatok” (regisztrációs események) és a „Standard ajánlatok” (rendelési események) nyomon követéséhez a partnerek kifizetéseihez. Minden alkalommal beállításra kerül, amikor egy felhasználó belép a Rakuten átjáró oldalára, ha a felhasználó a lekérdezési karakterláncban siteID= értékkel lép be erre az oldalra. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 30 days

Firework felhasználói azonosító Véletlenszerűen generált felhasználói azonosító, amely a felhasználó munkamenetek közötti nyomon követését szolgálja. Segít összekapcsolni a pixeleseményeket a felhasználói utazások során. Firework Firework LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Utoljára megtekintett időpont Az utolsó megtekintett időbélyeg UTC időzónában. Firework Firework LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM A legújabb UTM paraméterek az URL keresési paramétereiből származnak. A valóság forrása az URL keresési paraméterek => Korábban tárolt UTM paraméterek. Firework Firework LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 60 days

Firework csatornaazonosító Az utolsó csatornaazonosító, amelyet a widget wrapper szintjén állítottak be, hogy minden widget típus és elrendezés figyelembe legyen véve. Firework Firework LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Utolsó videó Az utolsó kódolt videóazonosító, amelyet a felhasználó megnézett. Firework Firework LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 60 days

Firework üzleti azonosító Az utolsó üzleti tagsági azonosító, amellyel a felhasználó az oldalra érkezett. Firework Firework LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 60 days

Firework munkamenet-azonosító A munkamenet értéke .delimiter karakterláncot tartalmaz. A karakterlánc a következőket tartalmazza: fws2 – munkamenet-verzió fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – munkamenet-azonosító 3 – munkamenetek száma (a felhasználó munkameneteinek száma) 1694441101864 – munkamenet kezdete Firework Firework LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat kattintási azonosító Segít azonosítani a Snapchat-hirdetésekből érkező látogatókat, és a webhelyen történt eseményeket ezekhez a hirdetésekhez rendelni. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S és Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Segít azonosítani a Pinterest-hirdetésekből érkező látogatókat, és a webhelyen történt eseményeket ezekhez a hirdetésekhez rendelni. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S és Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Hirdetői azonosító Az Apple által biztosított egyedi eszközazonosító, amely a hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésére szolgál, beleértve az alkalmazástelepítések nyomon követését és a marketingteljesítmény hozzárendelését. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Szállítói azonosító Az Apple által biztosított egyedi eszközazonosító, amely felismeri a felhasználó eszközét az alkalmazásainkban és szolgáltatásainkban elemzési és funkcionális célokra, például az alkalmazáshasználat mérésére és az alkalmazásteljesítmény javítására. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google hirdetési azonosító A Google által biztosított egyedi, visszaállítható eszközazonosító, amely a hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésére szolgál, beleértve az alkalmazástelepítések nyomon követését és a marketingteljesítmény hozzárendelését. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S A cookie-ban nincs személyes adat. Cookie LEGO® Insiders App n/a