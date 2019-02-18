Adatvédelmi szabályzat, beleértve a beviteli adatok frissítéseit

Adatvédelmi szabályzat

Legutóbbi módosítás: 2026. február 27.

Tartalomjegyzék

1 SZAKASZ: ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÖN DIGITÁLIS JOGAI Miről szól ez a szabályzat? Üdvözöljük Adatvédelmi szabályzatunkban! Örülünk, hogy többet szeretne megtudni arról, hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról. Ebből a szabályzatból megtudhatja, miként vigyázunk adataira, ha meglátogatja vagy amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy használja az alkalmazásainkat. Továbbá az adatvédelmi szabályzatból megismerheti a személyes adataihoz fűződő jogait, valamint azt is, hogy a törvények milyen védelmet nyújtanak Önnek. Illetve ez az adatvédelmi szabályzat mind az online, mind pedig az offline adatgyűjtési tevékenységeinkre is kiterjed, beleértve azokat a személyes adatokat, amelyeket különböző csatornáinkon, például webhelyeken, alkalmazásokban, harmadik féltől származó közösségi hálózatokon, kiskereskedelmi üzletekben, értékesítési pontokon és rendezvényeken keresztül gyűjthetünk. Ez az általános Adatvédelmi szabályzatunk. Egyes jogrendszerekben további ország-/államspecifikus rendelkezések alkalmazandók. Ha Ön az Egyesült Államokból származik, akkor olvassa el a Fontos információk az Egyesült Államok lakosai számáraértesítésünket és az Amerikai állami adatvédelmi jogok kiegészítést is az amerikai állami adatvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért. Tehát ha többet szeretne megtudni arról, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk és osztjuk meg a személyes adatokat, akkor a megfelelő helyen jár! Ki a felelős az Ön személyes adataiért? A LEGO Csoport különböző, a világ számos részén található jogi entitásokból áll. A LEGO Csoportról itt olvashat bővebben: https://www.LEGO.com/aboutus. Jelen Adatvédelmi szabályzat a LEGO Csoport összes olyan vállalata nevében kerül kiadásra, ahol a LEGO System A/S az adatkezelő (azaz az adatokért felelős és felügyeleti joggal rendelkező fél). Ha Ön közvetlenül egy helyi LEGO Csoporttal áll szerződésben, akkor az a LEGO Csoport-szervezet minősül adatkezelőnek, kizárólag az adott szerződéssel kapcsolatban. Jelen Adatvédelmi szabályzat alkalmazásában, amikor többes szám első személyt alkalmazunk („mi”, „bennünket”, „miénk”), voltaképp a LEGO System A/S vállalatot és a helyi LEGO Csoport azon szervezetét értjük, amellyel Ön közvetlenül szerződésben áll. Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, aki a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdésekben illetékes. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a szabályzattal kapcsolatban, [vegye fel velünk a kapcsolatot].4 Emellett az adatvédelmi tisztviselőnek is küldhet levelet a következő címre: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Dánia

Att (címzett): DPO Kérjük, tüntesse fel a nevét és országát, amelyre kérése vonatkozik! Általában 30 napon belül válaszolunk, kivéve, ha az Ön lakóhelye szerinti ország adatvédelmi törvényei rövidebb válaszidőt írnak elő, amely esetben ezt tiszteletben tartjuk. Ha megváltoztatjuk a személyes adatainak feldolgozásának módját, frissítjük ezt az adatvédelmi szabályzatot. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk a módszereinket és ezt az adatvédelmi szabályzatot, ezért kérjük, látogasson vissza rendszeresen, hogy megtekinthesse az adatvédelmi szabályzatunk frissítéseit vagy változásait! Adatvédelmi jogok Lakóhelyétől függően, érintettként a következő jogok illethetik meg az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban: – Hozzáférés kérése a személyes adataihoz. Joga van hozzáférni az Önről tárolt személyes adatokhoz. Sok esetben ezeket az adatokat megtalálja az online szolgáltatásainkban. A hozzáféréshez való jogát azonban jogszabályok, más személyek adatvédelme, valamint a LEGO Csoport üzleti gyakorlatainak, szakértelmének, bizalmas információinak és belső értékeléseinek figyelembevétele korlátozhatja. – Helytelen vagy hiányos adatok korrigálásának kérése. Ha az Önre vonatkozó adataink helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok korrigálását, a szabályozásból következő korlátozásokkal. Törlés kérése. Önnek joga van az adatainak törlését kérni, ha:

– a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez eredetileg begyűjtésre kerültek vagy más módon feldolgozták;

– Ön visszavonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását, és a feldolgozásnak nincs más jogos indoka;

– Ön kifogásolja a feldolgozást, és nincs alátámasztott oka a feldolgozás folytatásának; vagy

– az adatkezelés jogellenes. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy jogi vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Ön személyes adatainak egy részét, miután Ön kérte azok törlését. Továbbá az alkalmazandó jogszabályok azt is lehetővé tehetik, hogy néhány személyes adatot üzleti igényeink érdekében megőrizzünk. – A személyes adatok feldolgozásának korlátozása. Ha vitatja az Önről nyilvántartott adatok helyességét vagy a feldolgozás jogszerűségét, vagy ha a tiltakozáshoz való jogának megfelelően tiltakozott az adatok feldolgozása ellen, kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok feldolgozását. A feldolgozás kizárólag a tárolásra korlátozódik, amíg az adatok helyessége nem állapítható meg, vagy amíg nem ellenőrizhető, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben. Még akkor is, ha a fent említettek szerint az Ön adatainak feldolgozása korlátozott, a LEGO Csoport más módon is feldolgozhatja az Ön adatait, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítéséhez vagy a korábban gyűjtött adatok feldolgozásához, ha Ön korábban hozzájárulását adta. – A jogos érdekünkön alapuló feldolgozás elleni tiltakozás. Bármikor tiltakozhat az Önről szóló személyes adatok jogos érdeken alapuló feldolgozása ellen. Ha direkt marketing és az ilyen marketinggel kapcsolatos profilkészítés céljából dolgozzuk fel az adatait, Ön jogosult a tiltakozásra. A más célú feldolgozással szembeni tiltakozások esetén a jogos érdekeink egyensúlyvizsgálatát végezzük el, és mérlegeljük, hogy támogatjuk-e az Ön tiltakozását. – Adathordozhatóság. Joga van ahhoz, hogy géppel olvasható formátumban kapja meg az Ön által megadott személyes adatokat. Ez a jog kizárólag az automatizált módon és hozzájárulás vagy szerződés teljesítése alapján feldolgozott személyes adatokra vonatkozik. – Egyéb jogok. Ha elégedetlen a személyes adatainak feldolgozását illetően, joga van panaszt tenni a Dán Adatvédelmi Hatóságnál. A Dán Adatvédelmi Hatóság elérhetőségeit a www.datatilsynet.dk oldalon találja. Ha Ön Dánián kívüli joghatóságban él, joga van panaszt tenni a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi vagy más illetékes hatóságánál. További részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot! Ha bármilyen kérdése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, vagy panaszt szeretne tenni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! Ha Ön az Egyesült Államokban él, kérjük, olvassa el Amerikai állami adatvédelmi jogokról szóló kiegészítésünket az amerikai állami adatvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért.

2 SZAKASZ: SZEMÉLYES ADATOK Milyen személyes adatokat gyűjt a LEGO Csoport? Személyes adatnak minősül minden olyan személyre vonatkozó információ, amely alapján az adott személy beazonosítható. Különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önről, amelyeket a következők szerint csoportosítottunk: – A Személyazonosító adatok közé tartozik a keresztnév, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosító, családi állapot, cím, születési dátum és nem.

– A Kapcsolattartási adatok közé tartozik a számlázási cím, a szállítási cím, az e-mail-cím és a telefonszám.

– A Pénzügyi adatok közé tartoznak a bankszámla- és a bankkártyaadatok.

– A Tranzakciós adatok tartalmazzák az Ön felé és az Ön részéről teljesített kifizetések részleteit, valamint az Ön által vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb részleteit (tőlünk, illetve a www.bricklink.com esetén a BrickLink® platformon tőlünk vagy másoktól), az Ön által igényelt szolgáltatásokat, valamint az Ön által igényelt vagy felhasznált jutalmakat és/vagy előnyöket.

– Eladó-ellenőrzési adatok (ha úgy döntött, hogy eladóként vesz részt a BrickLink online piacterén) tartalmazzák a hatóság által kiállított személyazonosító okmányokat és cégbejegyzési dokumentumokat, amelyek az új eladó-ellenőrzési eljáráshoz szükségesek.

– A Technikai adatok közé tartozik az internetprotokoll-cím (IP), az Ön bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna és a hely, a böngészőbővítmények típusai és verziói, az operációs rendszer és platform, a felhasználói azonosító, a MAC-cím, valamint ezen weboldal, alkalmazás vagy digitális élmény eléréséhez használt eszközök egyéb technológiája.

– A Profiladatok közé tartozik az Ön felhasználóneve és jelszava, valamint érdeklődési körei.

– A Felhasználási adatok a weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információkat, valamint a hibajelentéseket tartalmazzák.

– A Marketing és kommunikációs adatok közé tartoznak az Ön preferenciái a tőlünk és harmadik felektől származó marketingszolgáltatásokat illetően, a sorsolások és egyéb nyereményjátékok felé irányuló érdeklődés és az azokban való részvétel, valamint az Ön kommunikációs preferenciái.

– A Közösségimédia-adatok közé tartoznak a közösségimédia-platformokon való interakcióira vonatkozó információk (például amikor kedveli vagy kommenteli a bejegyzéseinket, vagy megjelöl minket egy hozzászólásban), valamint a márkánkkal kapcsolatos visszajelzései és hozzászólásai, amelyeket a közösségimédia-platformok nyilvános oldalain tesz közzé. A nyilvánosan elérhető profiljából is gyűjtünk adatokat a releváns közösségimédia-platformon, például az Ön felhasználónevét, profilképét, valamint demográfiai adatait, például az életkorát és a nemét.

– A Nyomon követési adatok közé tartoznak az arra vonatkozó adatok, hogy milyen oldalakat látogatott meg, mielőtt és miután a weboldalunkra érkezett, valamint milyen interakcióba lépett az általunk küldött e-mailekkel vagy egyéb üzenetekkel (pl. törölte-e vagy megnyitotta-e az e-mailt) vagy rákattintott egy termékeinkről vagy szolgáltatásainkról szóló hirdetésre a közösségi médiában vagy más platformokon.

– A Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok tartalmazzák a BrickLink piactéren 1) a vevők és eladók közötti nyilvános értékeléseket és véleményeket, amelyek a megfelelő fiókokhoz kapcsolódnak és más látogatók számára is elérhetők, 2) a LEGO.com webhelyeken, valamint a LEGOLAND® Discovery Center és a LEGO® Discovery Center webhelyeken található termékek és szolgáltatások értékeléseit és véleményeket, amelyek a megfelelő fiókokhoz kapcsolódnak és más felhasználók és látogatók számára is elérhetők; 3) valamint a vitafórumokon, felhasználói kutatások során és LEGO rendezvényeken gyűjtött egyéb adatokat.

– A Vitás ügyekkel kapcsolatos adatok tartalmazzák a vevők és eladók által benyújtott tranzakciókkal kapcsolatos privát vitákat, beleértve az ezekkel a vitákkal kapcsolatos összes kommunikációt és intézkedést.

– A Fórumadatok tartalmazzák a közösségekben, például az Ambassador Networkben, a BrickLink fórumokon és galériában közzétett adatokat, amelyek nyilvános adatoknak minősülnek. Összesített adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk bármilyen célból. Az összesített adatok származhatnak az Ön személyes adataiból, de nem minősülnek személyes adatoknak, mivel ezek az adatok sem közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Összesíthetjük például az Ön felhasználási adatait, hogy kiszámítsuk egy adott weboldalfunkcióhoz hozzáférő felhasználók százalékos arányát. Ha azonban az összesített adatokat kombináljuk vagy összekapcsoljuk az Ön személyes adataival, hogy azok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehessen Önt, akkor a kombinált adatokat személyes adatokként kezeljük, amelyeket a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használunk fel. Álnevesített adatokat használunk annak érdekében, hogy minimalizáljuk az Önre gyakorolt adatvédelmi hatást. Az álnevesítés olyan módszer, amely helyettesíti vagy eltávolítja az adathalmazból az egyént azonosító információkat, de lehetővé teszi az adatkezelő vagy harmadik fél számára, hogy észszerű erőfeszítéssel újra azonosítsa a személyes adatokat. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az anonimizálással ellentétben az álnevesítés nem távolít el minden azonosítói információt az adatokból, hanem csökkenti az adathalmaz és az egyén személyazonosságának összekapcsolhatóságát. Nem gyűjtünk Önről proaktív megközelítéssel semmilyen különleges kategóriájú személyes adatot (ide tartozik az Ön faji vagy etnikai hovatartozására, vallási vagy filozófiai meggyőződése, szexuális élete, szexuális irányultsága, politikai véleménye, szakszervezeti tagsága, egészségi állapotára vonatkozó információk vagy genetikai adatok, azonosítási célú biometrikus adatok vagy büntetőjogi felelősségre és bűncselekményekre vonatkozó információk). Amikor azonban meglátogatja a LEGO® Discovery Center vagy a LEGOLAND® Discovery Center létesítményeket, vagy kapcsolatba lép velünk egy látogatás tervezése során, dönthet úgy, hogy megoszt velünk bizonyos különleges kategóriájú személyes adatokat, például étkezési igényeket vagy akadálymentességi igényeket, hogy a legjobb élményt nyújthassuk Önnek. Ha nem adja meg nekünk a szükséges személyes adatokat (ebben az esetben tájékoztatjuk Önt, például a regisztrációs űrlapokon egyértelművé tesszük ezt az információt), előfordulhat, hogy nem tudunk termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek. Hogyan gyűjt Öntől személyes adatokat a LEGO Csoport? Személyes adatokat a következő forrásokból gyűjtünk:

– A Weboldalak közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára üzemeltetett weboldalak, beleértve a saját domainek/URL-ek alatt üzemeltetett oldalakat és a harmadik féltől származó közösségi hálózatokon, például a Facebookon üzemeltetett miniwebhelyeket.

– A Mobiljátékok/alkalmazások közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára üzemeltetett mobiljátékok vagy alkalmazások, például az okostelefonos alkalmazások.

– Az Applikációval összekapcsolt játékok olyan játékokat tartalmaznak, amelyek vezeték nélküli protokollon vagy kábelen keresztül csatlakoznak egy alkalmazáshoz, amelyet a LEGO Csoport készített vagy számára készítettek.

– Az e-mailek, szövegek és egyéb elektronikus üzenetek közé tartoznak az Ön és a LEGO Csoport közötti elektronikus kommunikációs formák.

– Az Ügyfélszolgálat magában foglalja az ügyfélszolgálati munkatársainkkal folytatott hívásokat vagy online csevegéseket.

– A Kiskereskedelmi üzletek közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára működtetett üzletek. LEGO ® Discovery Center és LEGOLAND ® Discovery Center .

– Az Online regisztrációs űrlapok magukban foglalják a LEGO ® Insiders-fiók/LEGO fiók regisztrációját, a LEGO Life Magazine előfizetéseket, valamint a BrickLink eladó-ellenőrzési eljárásait.

– Az Offline regisztrációs űrlapok közé tartoznak a nyomtatott regisztrációs és hasonló űrlapok, amelyeket például postai úton, bolti bemutatókon, versenyeken és egyéb ajánlatokon vagy eseményeken keresztül gyűjtünk.

– Online fogyasztói versenyek, kérdőívek és sorsolások .

– LEGO ® Insiders programunk magában foglalja a programon belüli tevékenységeit.

– A Felmérés , amelyben Ön és/vagy gyermekei személyesen és online egyaránt részt vehetnek.

és . – Az magukban foglalják a Insiders-fiók/LEGO fiók regisztrációját, a LEGO Life Magazine előfizetéseket, valamint a BrickLink eladó-ellenőrzési eljárásait. – Az közé tartoznak a nyomtatott regisztrációs és hasonló űrlapok, amelyeket például postai úton, bolti bemutatókon, versenyeken és egyéb ajánlatokon vagy eseményeken keresztül gyűjtünk. – . – magában foglalja a programon belüli tevékenységeit. – A , amelyben Ön és/vagy gyermekei személyesen és online egyaránt részt vehetnek. Vélemények és visszajelzések funkciók a weboldalainkon, fórumainkon, alkalmazásainkban, vagy az Ön által választott áruházainkban vagy látványosságainknál, amelyeket Ön készített vagy amelyekben részt vett. Személyes adatok, amelyeket a LEGO Csoport harmadik felektől gyűjthet Különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból személyes adatokat kaphatunk Önről az alábbiakban meghatározottak szerint:

– A Technikai adatok a következő felektől: elemzési szolgáltatók;

hirdetési hálózatok; és

keresési információs szolgáltatók.

– A Kapcsolattartási, pénzügyi és tranzakciós adatok a technikai, fizetési és szállítási szolgáltatások szolgáltatóitól.

– Személyazonossági és kapcsolattartási adatok adatkereskedőktől vagy aggregátoroktól.

– A Személyazonosító és kapcsolattartási adatok nyilvánosan elérhető forrásokból.

– A Személyazonosító, kapcsolattartási és bejelentkezési adatok olyan harmadik felektől, akiket Ön megbízott azzal, hogy osszanak meg velünk adatokat (például ha a LEGO ® fiókjába egy harmadik féltől származó játék- vagy közösségimédia-szolgáltatás, például az Epic Games vagy a Facebook használatával jelentkezik be).

– Személyazonosító, kapcsolattartási és tranzakciós adatok kiskereskedelmi és szórakoztatóipari partnerektől, például a Merlin Entertainments-től, a BrickLink piactéren részt vevő eladóktól és vevőktől (beleértve a nyilvános értékeléseket és visszajelzéseket), a LEGOLAND ® Discovery Centerektől, LEGO Discovery Centerektől valamint a hivatalos LEGO áruház partnereitől.

– Harmadik felek platformjairól, például közösségimédia-platformokról vagy keresőmotorokból, illetve olyan webhelyekről származó Nyomon követési adatok , mint a partnerek webhelyei vagy alkalmazásai.

– Közösségimédia-adatok a közösségimédia-platformokról. Ezeket az információkat harmadik fél statisztikai szolgáltatónktól kapjuk.

– A a technikai, fizetési és szállítási szolgáltatások szolgáltatóitól. – adatkereskedőktől vagy aggregátoroktól. – A nyilvánosan elérhető forrásokból. – A olyan harmadik felektől, akiket Ön megbízott azzal, hogy osszanak meg velünk adatokat (például ha a fiókjába egy harmadik féltől származó játék- vagy közösségimédia-szolgáltatás, például az Epic Games vagy a Facebook használatával jelentkezik be). – kiskereskedelmi és szórakoztatóipari partnerektől, például a Merlin Entertainments-től, a BrickLink piactéren részt vevő eladóktól és vevőktől (beleértve a nyilvános értékeléseket és visszajelzéseket), a LEGOLAND Discovery Centerektől, LEGO Discovery Centerektől valamint a hivatalos LEGO áruház partnereitől. – Harmadik felek platformjairól, például közösségimédia-platformokról vagy keresőmotorokból, illetve olyan webhelyekről származó , mint a partnerek webhelyei vagy alkalmazásai. – a közösségimédia-platformokról. Ezeket az információkat harmadik fél statisztikai szolgáltatónktól kapjuk. Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok, amelyeket harmadik fél értékelési szindikátumoktól vagy más harmadik felektől kaphatunk.

szóló adatok, amelyeket harmadik fél értékelési szindikátumoktól vagy más harmadik felektől kaphatunk. Személyazonosító és kapcsolattartási adatok családtagoktól vagy törvényes gondviselőktől. Hogyan használja fel a személyes adatokat a LEGO Csoport? A feldolgozás céljai és jogalapjai LEGO ® alkalmazások, alkalmazásokhoz csatlakoztatott játékok és online csatornák Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Miért gyűjtjük/hogyan használjuk fel Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel LEGO ® alkalmazás, csatlakoztatott játékok vagy online csatornák használata. Technikai adatok

Felhasználási adatok

Adatok nyomon követése

Tranzakciós adatok

Személyazonosító adatok

Profiladatok

Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok

Fórumadatok

Marketing- és kommunikációs adatok

Továbbá a fent említett adatokat az alkalmazásainkban, az alkalmazásokkal összekapcsolt játékokban vagy weboldalakon található cookie-k segítségével gyűjtjük. Lásd a jelen Szabályzat 3. szakaszát vagy a [Cookie-szabályzatunkat][5]

Ha Ön LEGO ® Insiders-fiókot/LEGO fiókot (LEGO fiók) kíván létrehozni az alkalmazásainkban és online csatornáinkon való használatra, olyan azonosítói adatokat, kapcsolattartási adatokat és profiladatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön a LEGO Insiders-fiók/LEGO fiók regisztrációjakor vagy profilja szerkesztésekor ad meg. A felhasználói élmény, valamint az alkalmazásaink, az alkalmazásokhoz csatlakoztatott játékok és online csatornáink funkcionalitásának optimalizálása érdekében.

Személyre szabott marketing biztosítása, beleértve a célközönség újbóli meghatározását a nagykorú felhasználók számára.

A harmadik fél platformokon történő marketingtevékenységünk hatékonyságának mérése a nagykorú felhasználók számára.

Nagykorú felhasználók számára, hogy személyre szabott weboldaltartalmakat és élményt nyújtsunk az Önről rendelkezésünkre álló adatok alapján.

Alkalmazásaink, weboldalaink és szolgáltatásaink (például a LEGO Insiders program, a www.bricklink.com és a www.LEGO.com) fejlesztése és testreszabása érdekében.

Annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmazásaink és weboldalaink tartalma az Ön számára és az Ön számítógépére vagy eszközére legyen optimalizálva.

Annak érdekében, hogy Ön részt vehessen az interaktív funkciókban, amennyiben szeretne.

Annak érdekében, hogy segítsünk a LEGO Insiders-fiók/LEGO fiók létrehozásában.

Annak ellenőrzésére és dokumentálására, hogy a LEGO Insiders-fiók/LEGO fiók létrehozója nem olyan gyermek, aki még nem érte el a digitális beleegyezéshez szükséges életkort.

Annak érdekében, hogy az összesített adatok alapján statisztikákat és elemzéseket tudjunk készíteni, így megértve üzletünk állapotát, és hogy fel tudjuk mérni reklámkampányaink és ajánlataink hatékonyságát.

Hogy releváns marketinget nyújtsunk a felnőtt felhasználóknak, mind a saját csatornáinkon, mind a harmadik fél csatornáin (pl. közösségi média, keresőoldalak, piacterek) keresztül történő kapcsolatfelvétel során.

Potenciális új ügyfelek felkutatására/toborzására, akik hasonlóak a jelenlegi ügyfeleinkhez.

Az ügyfélfiókokat célzó kiberbiztonsági események felderítése és kezelése érdekében, beleértve a csalás és visszaélés megelőzését, valamint a fiók jogosulatlan átvételének és/vagy adatsértések kockázatának csökkentését.

A közösségi funkciók, például fórumok, vélemények és felhasználók által létrehozott tartalmak engedélyezéséhez.

A webhelyeinken megjelent értékelések és visszajelzések megosztásához harmadik felekkel, harmadik felek webhelyein vagy platformjain való közzététel céljából. Az Ön beleegyezése alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a cookie-k felhasználásával kapcsolatban (amennyiben meg van adva a hozzájárulás).

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a személyre szabott weboldalélmény biztosításával kapcsolatban.

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, személyes adatainak harmadik fél platformokkal való megosztásához remarketing, „hasonmások” keresése, szűrés és attribúciós tevékenységek céljából.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy optimalizálni és fejleszteni tudjuk alkalmazásainkat és online csatornáinkat, hogy marketingtevékenységeink során a lehető legrelevánsabbak legyünk felnőtt fogyasztóink számára mind saját csatornáinkon, mind harmadik fél csatornáin, hogy biztosítsuk alkalmazásaink, alkalmazásokhoz csatlakoztatott játékaink és weboldalaink zökkenőmentes működését a fogyasztók számára.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy időben reagálhassunk az ügyfeleink fiókjainak használatával kapcsolatos adatvédelmi és biztonsági veszélyekre.

A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) – Ha a vélemény közzététele a szolgáltatásunk részét képezi (például amikor ingyenes terméket, szolgáltatást vagy belépést biztosítunk egy véleményért cserébe), a vélemény feldolgozása szükséges a szerződés teljesítéséhez; vagy



Jogszerű érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) – Mi és kereskedelmi partnereink jogszerű érdeke, hogy fórumot biztosítsunk a fogyasztói visszajelzésekhez, valamint a termékek, szolgáltatások és attrakciók átlátható értékeléséhez, és hogy LEGO közösségünk és fórumaink virágozhassanak, valamint visszajelzéseket kapjunk üzleti tevékenységünk fejlesztése érdekében.

Rendelés teljesítése Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Rendelést ad le nálunk vagy egy harmadik félnél a BrickLink ® piactéren. Személyazonosító adatok és kapcsolattartási adatok

Tranzakciós adatok

Pénzügyi adatok

Vitás ügyekkel kapcsolatos adatok

Ha Ön LEGO ® Insiders-fiókot/LEGO fiókot (LEGO fiók) kíván létrehozni az alkalmazásainkban és online csatornáinkon való használatra, olyan azonosítói adatokat, kapcsolattartási adatokat és profiladatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön a LEGO Insiders-fiók regisztrációjakor vagy profilja szerkesztésekor ad meg.

Insiders-fiókot/LEGO fiókot (LEGO fiók) kíván létrehozni az alkalmazásainkban és online csatornáinkon való használatra, olyan azonosítói adatokat, kapcsolattartási adatokat és profiladatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön a LEGO Insiders-fiók regisztrációjakor vagy profilja szerkesztésekor ad meg. Tranzakciós adatok

Technikai adatok

Marketing- és kommunikációs adatok Az Önnel kötött vásárlási megállapodás teljesítése érdekében, amely magában foglalja a megrendelések feldolgozását és szállítását, valamint az áruk visszaküldésére vagy panasz benyújtására vonatkozó jogainak kezelését.

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében, pl. a termékvisszahívásokra, a könyvelésre és a fogyasztói jogokra vonatkozóan.

Hogy tudjuk, kik a vásárlóink.

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük fizetési adatainak, személyazonossági adatainak és kapcsolattartási adatainak vagy hasonló adatainak tárolását a jövőbeli vásárlások vagy a velünk való interakciók megkönnyítése érdekében.

Csalásmegelőzési tevékenységek végzése érdekében.

Marketingüzenetek küldéséhez. Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, kölcsönös adásvételi megállapodásunkkal kapcsolatban.

Jogi kötelezettség, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a jogszabályaink betartásával kapcsolatban, pl. termékvisszahívásokra, könyvelésre és fogyasztói jogokra vonatkozóan.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy megismerjük vásárlóinkat, és zökkenőmentes vásárlási élményt nyújtsunk számukra.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy megakadályozzuk a weboldalainkon történő vásárlásokkal kapcsolatos csalásokat.

Hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – marketingüzenetek küldéséhez.

Ügyfélszolgálat Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Kapcsolatba lép ügyfélszolgálati funkcióinkkal,többek között chatbotunkon keresztül Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Tranzakciós adatok

Felhasználási adatok

Technikai adatok és technikai problémákkal kapcsolatos információk

Termékkel kapcsolatos kérdések/panaszok

Közösségimédia-adatok és egyéb visszajelzések (pl. kommunikációs csatornáinkon keresztül továbbítva)

Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok

Vitás ügyekkel kapcsolatos adatok

Eladó-ellenőrzési adatok

Általános kérdések

Egyéb információk vagy tartalmak az Ön kérdésével kapcsolatban Támogatásnyújtás érdekében.

A megrendelések keresése vagy pótlások küldése érdekében.

Annak érdekében, hogy betekintést nyerjen a termékeink, szolgáltatásaink és attrakcióink fejlesztésének módjába.

Annak érdekében, hogy a fogyasztói panaszok megválaszolása során az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozási követelményeknek megfelelően járjunk el.

A tőlünk történő vásárlással kapcsolatos megállapodás teljesítése érdekében.

Az ügyfélszolgálatunk részeként chatbotot biztosítunk Önnek. Az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk az ügyfélszolgálatunk és termékeink optimalizálása, valamint kiváló támogatás nyújtása ügyfeleink számára.

Jogi kötelezettség, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a jogszabályaink betartásával kapcsolatban.

Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, kölcsönös adásvételi megállapodásunkkal kapcsolatban.

Digitális marketingkommunikáció (pl. e-mail, SMS, push-üzenetek alkalmazásüzenetekben vagy hasonló, közvetlen elektronikus marketing) Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Hozzájárult egy vagy több digitális marketingkommunikációnkhoz azokban az országokban, ahol a beleegyezés törvényileg kötelező.

Nem mondott le arról, hogy egy vagy több digitális marketingkommunikációnkat megkapja. Marketing- és kommunikációs adatok

Szükséges személyazonosító adatok

Információk arról, hogy Ön milyen típusú marketingkommunikációt nyit meg, és hogyan kezeli a tartalmat, beleértve a nyomon követési adatokat és a felhasználói adatokat. Annak érdekében, hogy a releváns digitális marketingkommunikációnkat el tudjuk juttatni Önhöz.

Belső statisztikák működtetése és betekintés szerzése, valamint kommunikációs hírlevelünk tartalmának és kézbesítésének optimalizálása és személyre szabása azok számára, akik szeretnék megkapni.

Hogy az Ön érdeklődési körén és preferenciáin alapuló releváns marketinget nyújtsunk Önnek, mind a saját LEGO ® márkájú csatornáinkon, mind a harmadik fél csatornáin (pl. közösségi média, keresőoldalak, piacterek) keresztül történő kapcsolatfelvétel során.

márkájú csatornáinkon, mind a harmadik fél csatornáin (pl. közösségi média, keresőoldalak, piacterek) keresztül történő kapcsolatfelvétel során. Olyan potenciális új ügyfelek felkutatására/toborzására, akik hasonlóak jelenlegi ügyfeleinkhez („hasonmások”), vagy annak biztosítására, hogy jelenlegi ügyfeleinket ne célozzák meg irreleváns marketingüzenetekkel („szűrés”). Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amelyet a marketingkommunikációra való feliratkozáskor ad meg.

Jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, hogy megértsük marketingtevékenységünk hatékonyságát a saját csatornáinkon kívül (pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piactereken keresztül).

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amely lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott marketinggel célozzuk meg Önt a saját márkás csatornáinkon kívül (pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piacokon keresztül).

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy a weboldalunk vásárlóitól és felhasználóitól származó összesített információk alapján releváns tartalmú marketingüzenetet küldjünk Önnek.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy belső használatra statisztikákat kapjunk termékeink és szolgáltatásaink javítása érdekében.

Nyomtatott marketing, beleértve a katalógusokat, hírleveleket és más nyomtatott marketinganyagokat Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Vásárolt a weboldalunkon.

Nem iratkozott le a tőlünk kapott nyomtatott marketingről.

LEGO ® katalógus aktív kérése.

katalógus aktív kérése. Engedélyezte egy harmadik fél adatbrókernek, hogy normál postai úton marketinginformációkat küldjön Önnek. Marketing- és kommunikációs adatok

Szükséges személyazonosító és kapcsolattartási adatok

Tranzakciós és felhasználói adatok Marketinganyagok küldése postai úton, beleértve a katalógusokat is.

Külső adatkereskedőinkkel és adatösszesítőinkkel való megosztása érdekében, így biztosítva, hogy ne kapjon egyszerre mindkettőnktől LEGO katalógust vagy más nyomtatott LEGO marketinganyagot (más néven adatszűrés), vagy hogy továbbítsuk számukra az Ön lemondási kérelmét (amennyiben ők az Ön személyes adatainak adatkezelői).

Az összesített adatok alapján megérthetjük az Önnel kapcsolatos marketingünk relevanciáját és hatékonyságát, hogy Önhöz hasonló új ügyfeleket találjunk. Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja értelmében, hogy nyomtatott marketinganyagokat küldjünk Önnek, amelyek hasonló termékeket tartalmaznak, mint amelyeket megvásárolt vagy megtekintett (lehetővé téve Önnek a későbbi leiratkozást).

Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján, hogy elküldjük Önnek a tőlünk kifejezetten kért nyomtatott marketinganyagokat, beleértve a katalógusokat is.

Az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja alapján, hogy az Önről rendelkezésünkre álló egyéb adatokat felhasználhassuk az Önnek küldött nyomtatott katalógus tartalmának célzott személyre szabásához.

Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján, hogy pozitív LEGO márkaélményt biztosítsunk.

Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján, hogy megértsük nyomtatott marketinganyagaink általános marketinghatékonyságát.

Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján, hogy az Ön adatainak felhasználása során jobban megértsük meglévő ügyfeleink jellemzőit és preferenciáit, és ezeket felhasználjuk az Önhöz hasonló új ügyfelek megtalálására.

Az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja alapján, hogy az Önről rendelkezésünkre álló egyéb adatokat felhasználhassuk az Önnek küldött nyomtatott katalógus tartalmának célzott személyre szabásához.

LEGO ® Insiders-fiók/LEGO fiók/adminisztráció, statisztikák és betekintések Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel LEGO ® Insiders-fiókot/LEGO fiókot regisztrál és használ. Feldolgozunk bizonyos személyazonossági adatokat, kapcsolattartási adatokat és profiladatokat, amelyeket Ön a LEGO ® Insiders-fiók/LEGO fiók regisztrációja vagy a profilja szerkesztése során ad meg.

Insiders-fiók/LEGO fiók regisztrációja vagy a profilja szerkesztése során ad meg. Információ az Ön LEGO Insiders-kártyaszámáról.

Tranzakciós adatok, ha LEGO Insiders-tagságát/LEGO fiókját vásárlásokkal kapcsolatban használta.

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok (amennyiben Ön hozzájárult a cookie-k használatához), beleértve a technikai adatokat, a nyomon követési adatokat és a felhasználói adatokat. Annak érdekében, hogy adminisztrálni tudjuk a LEGO Insiders-tagságát/LEGO fiókját, és hozzáférést biztosítsunk Önnek a LEGO Insiders-tagság/LEGO fiók előnyeihez.

Hogy kommunikálni tudjunk Önnel LEGO Insiders-tagságával kapcsolatban.

Hogy lássuk, hogyan gyűjtötte és használta fel LEGO Insiders-pontjait.

Annak érdekében, hogy személyre szabott élményben legyen része, amikor be van jelentkezve LEGO Insiders-fiókjába/LEGO fiókjába, beleértve az olyan termékek megjelenítését, amelyekről úgy gondoljuk, hogy tetszenének Önnek.

Az összesített adatokon alapuló statisztikák és elemzések készítése érdekében, hogy fejleszthessük a LEGO Insiders-programot, és nagyobb értékeket biztosíthassunk a regisztrált vásárlóink, fogyasztóink, valamint BrickLink ® felhasználóink számára. Ez magában foglalja például a LEGO Insiders-program jövőbeli jutalmai kiválasztásának és szabályzatmódosításainak fejlesztését is. Ezt azért tesszük, hogy fel tudjuk mérni és optimalizálni tudjuk a LEGO Insiders-program/BrickLink szolgáltatások állapotát, valamint adminisztrálni, fejleszteni és értékesíteni tudjuk a programot.

felhasználóink számára. Ez magában foglalja például a LEGO Insiders-program jövőbeli jutalmai kiválasztásának és szabályzatmódosításainak fejlesztését is. Ezt azért tesszük, hogy fel tudjuk mérni és optimalizálni tudjuk a LEGO Insiders-program/BrickLink szolgáltatások állapotát, valamint adminisztrálni, fejleszteni és értékesíteni tudjuk a programot. Hogy az Ön érdeklődési körén és preferenciáin alapuló releváns marketinget nyújtsunk Önnek, mind a saját LEGO márkájú csatornáinkon, mind a harmadik fél csatornáin (pl. közösségi médián, keresőoldalakon, piactereken) keresztül történő kapcsolatfelvétel során.

Olyan potenciális új ügyfelek felkutatására/toborzására, akik hasonlóak jelenlegi ügyfeleinkhez („hasonmások”), vagy annak biztosítására, hogy jelenlegi ügyfeleinket ne célozzák meg irreleváns marketingüzenetekkel („szűrés”). Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján, amely az Ön LEGO Insiders-fiókjával kötött megállapodásunkról szól.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy platformjaink használata során releváns információkat nyújtsunk Önnek.

Az Ön beleegyezése alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a cookie-k felhasználásával kapcsolatban (amennyiben meg van adva a hozzájárulás).

Jogos érdek, az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az összesített adatokon alapuló statisztikák és betekintések készítésével kapcsolatban.

Jogos érdekünk, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, hogy az Ön adatainak felhasználása során jobban megértsük meglévő ügyfeleink jellemzőit és preferenciáit, és ezeket felhasználjuk azoknak az új ügyfelek megtalálására, akik hasonlóak Önhöz.

Jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, hogy megértsük marketingtevékenységünk hatékonyságát a saját csatornáinkon kívül (pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piactereken keresztül).

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja alapján lehetővé teszi számunkra, hogy megosszuk adatait harmadik felekkel, hogy releváns marketingtartalmakkal célozzuk meg Önt a saját csatornáinkon kívül (remarketing vagy szűrés), vagy hogy hasonló személyeket találjunk („hasonmás”), akiknek ilyen marketingtartalmat jelenítünk meg, pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piactereken keresztül.

LEGO ® Insiders-fiók/LEGO fiók személyre szabott élmény és marketing Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel LEGO ® Insiders-fiókjának/LEGO fiókjának használata, miközben hozzájárulását adja ahhoz, hogy releváns tartalmakat és élményeket nyújthassunk Önnek. Tranzakciós és nyomon követési adatok, ha Ön LEGO Insiders-tagságát/LEGO fiókját vásárlásokkal kapcsolatban használta fel, amelyek információkat tartalmaznak arról, hogy Ön mely aloldalakat böngészi a LEGO.com oldalon, és mely termékekre kattint, amikor be van jelentkezve LEGO Insiders-fiókjába/LEGO fiókjába.

Információ arról, hogy mely e-maileket vagy más marketingüzeneteket nyitja meg, és melyekre kattint.

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok (amennyiben Ön hozzájárult a cookie-k használatához), beleértve a technikai adatokat, a nyomon követési adatokat és a felhasználói adatokat.

Információ arról, hogy mely versenyeken vagy nyereményjátékokban vesz részt.

Információ arról, hogy Ön mely termékeket regisztrálta LEGO Insiders-fiókjában. Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai alapján a preferenciáiból marketingtevékenységünket automatikusan az Ön és az Ön személyes érdeklődési köréhez tudjuk igazítani, beleértve a LEGO Insiders-pontok egyenlegét, az Insiders-pontok beváltási előzményeit, a LEGO Insiders-tagok tevékenységeit, a vásárlási előzményeket, a termékpreferenciákat, az online böngészési cookie-adatokat (ha azokat külön engedélyezte), az Ön tartózkodási helyére vonatkozó adatokat és a LEGO Insiders-fiókjához kapcsolódó bármely más információra vonatkozó adatokat. Az Ön beleegyezése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a fejlett elemzési módszerekkel kapcsolatban. Hozzájárulását megadhatja a LEGO Insiders-fiók létrehozásakor vagy a LEGO Insiders-fiókja oldalán való hozzájárulással.

Az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, a LEGO.com oldalon történő személyre szabási folyamattal kapcsolatban.

Az Ön beleegyezése alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a cookie-k felhasználásával kapcsolatban (amennyiben meg van adva a hozzájárulás).

Versenyek, nyereményjátékok, marketing és egyéb ajánlatok Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Egy versenyen vagy nyereményjátékban való részvétele, vagy versenyekkel, nyereményjátékokkal, kampányokkal vagy ajánlatokkal kapcsolatos információk fogadása tőlünk. Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Közösségimédia-adatok A versenyek és nyereményjátékok adminisztrálása érdekében.

Statisztikák és betekintések létrehozásához az összesített adatok alapján, hogy megállapíthassuk cégünk, kampányaink és ajánlataink állapotát.

Annak érdekében, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, ha díjat nyer.

A szabályozási követelmények teljesítése érdekében. Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése b) pontja értelmében, amely a verseny vagy nyereményjáték feltételeire vonatkozó megállapodásunkat jelenti Önnel.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, statisztikák és betekintések generálásával kapcsolatban az összesített adatok alapján, valamint a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban, ha nyereményt nyer.

Jogi kötelezettség, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének (c) pontja.

A LEGO Csoport közösségi hálózata Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Interakcióba lép a LEGO Csoport közösségi hálózataival (például a LEGO ® Play appal, a LEGO Insiders Clubbal, a LEGO Insiders-közösséggel, a LEGO Ideas platformmal, valamint olyan BrickLink ® funkciókkal, mint például a BrickLink Studio programmal, a BrickLink Designer Program sorozattal, valamint a BrickLink és BrickLink Studio fórumokkal). Az Ön által elérhetővé tett információk, amelyek magukban foglalhatják a megjegyzéseket, képeket, terveket, reakciókat, a közösségimédia-fiók bejegyzéseink megosztását vagy más, felhasználó által generált tartalmat BrickLink felhasználók számára: – Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok

– Fórumadatok

– Technikai adatok

– Nyomon követési adatok

– Felhasználói adatok

– Közösségimédia-adatok Az Ön kérdéseinek megválaszolása érdekében.

A tartalom moderálása és a nem helyénvaló viselkedés felismerése érdekében a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály követelményeinek megfelelően, beleértve a BrickLink közösségi fórumok tartalmának moderálását is.

A közösségi beszélgetések és interakciók elősegítése érdekében.

Annak érdekében, hogy jelentsük és elemezzük a felhasználói elkötelezettséget a platformon.

Annak érdekében, lehetőséget biztosítsunk Önnek arra, hogy hatással legyen rá, milyen új termékek jelenjenek meg.

Annak érdekében, hogy információkat osszon meg más felhasználókkal. Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Ön kérdéseire való válaszadással, valamint a felhasználói elkötelezettséggel kapcsolatos jelentésekkel és elemzéssel kapcsolatban.

Jogi kötelezettség, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a tartalom moderálásával és az életkor ellenőrzésével kapcsolatos követelményeket illetően az alkalmazandó jogszabályok, többek között a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján.

Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely az Önnel kötött megállapodásunk a BrickLink közösségi fórummal és piactérrel kapcsolatban.

Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely a szellemi tulajdonjogok átruházásáról szóló megállapodásunk

Az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja szerint, a közösségi hálózatainkon közzétett fejlett elemzésekkel és tartalommal kapcsolatban.

Harmadik féltől származó közösségi hálózatok Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Interakció harmadik féltől származó közösségi hálózati funkciókkal, mint például a „Tetszik” funkcióval.*



Velünk való kapcsolatfelvétel, vagy visszajelzés nyújtása a márkánkkal kapcsolatban a közösségimédia-platformokon. Például, ha hozzászólást ír közösségimédia-bejegyzéseinkhez, vagy más módon visszajelzést ad a LEGO ® termékekkel/tevékenységekkel kapcsolatban más nyilvános oldalakon vagy bejegyzésekben. Közösségimédia-adatok, beleértve a közösségimédia-fiók bejegyzéseink vagy más, felhasználó által létrehozott tartalom megosztását.

A közösségimédia-bejegyzések és digitális hirdetések analitikus teljesítményadatai.

Közösségimédia-adatok

Profiladatok

Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok Annak érdekében, hogy jelentsük és elemezzük a felhasználói elkötelezettséget a platform(ok)on közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

Annak érdekében, lehetőséget biztosítsunk Önnek arra, hogy hatással legyen rá, milyen új termékek jelenjenek meg.

Annak lehetővé tétele, hogy a közösségimédia-platformokon keresztül kapott üzeneteket egy központi rendszerbe egyesítsük, így hatékonyabban, márkaimázsunkkal és értékeinkkel összhangban tudunk válaszolni az egyéneknek.

Hogy betekintést nyerjünk márkánk megítélésének megértésébe, valamint azon személyek demográfiai összetételébe, akik kapcsolatba lépnek márkánkkal és visszajelzést adnak róla a közösségimédia-platformokon. Jogos érdek, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja, a felhasználói elköteleződés és az utólagos teljesítmény elemzésével és jelentésével kapcsolatban. *A közösségimédia-platformok a LEGO Csoport közösségi hálózati fiókjáról gyűjtött személyes adatokat saját céljaikra használhatják fel a platformjukon, a saját adatvédelmi szabályzatukban leírtak szerint. Jogos érdekek, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján, ahol szükséges betekintést nyerni márkánk és a márkánkkal kapcsolatba lépő és azzal kapcsolatban visszajelzést adó személyek megítélésébe, valamint hatékonyabb ügyfélszolgálatot nyújtani márkaimázsunkkal és értékeinkkel összhangban.

Élő közvetítési események (üzletekben és online) Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Közvetlen részvétel egy élő közvetítésben vagy véletlenszerű rögzítés a közönségben vagy a háttérben.*



*A területeket egyértelműen megjelöljük, és a közvetlenül érintett személyek beleegyezését kérjük. Az esemény élő videós közvetítése, amely magában foglalja a rögzített területen lévő embereket is. Személyazonosító adatok Kapcsolattartási adatok Adatok nyomon követése Közösségimédia-adatok Élő közvetítési események megrendezése érdekében, hogy interakcióba lépjünk a fogyasztókkal.

Lehetővé tenni a fogyasztók számára, hogy élő csevegésen keresztül kapcsolatba lépjenek velünk az élő közvetítés során.

Az eladó személyazonosságának ellenőrzése és a piactéri csalások megelőzése érdekében. Az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében, az ilyen élő közvetítéseken való közvetlen részvételével kapcsolatban.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, az élő közvetítés során a nézőtéren vagy a háttérben véletlenszerűen rögzített személyekkel kapcsolatban.

Videómegfigyelés és képgyűjtés (üzletekben és más releváns LEGO Csoport helyszíneken) Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel LEGO ® Store-ba vagy más nyilvánosan elérhető LEGO Csoport létesítménybe való látogatás. - LEGO ® Discovery Centerbe és LEGOLAND ® Discovery Centerbe való látogatás. Videófelvételek a létesítményünkről. Kép- vagy személyazonosításra szolgáló adatok Ezenkívül LEGO ® Discovery Centerbe és LEGOLAND ® Discovery Centerbe való látogatáskor: Testkamerás felvételek A jármű regisztrációs számának részletei Biometrikus adatok (arcfelismerő technológia) Bűncselekmények - beleértve az erőszakos behatolást, rablást, lopást, támadást vagy csalást - megelőzése és dokumentálása, valamint az alkalmazottak biztonságának és védelmének biztosítása érdekében.

A gyalogos forgalom, az üzlet elrendezésének és az üzleten belüli szolgáltatási kínálatnak az elemzése a lehető legjobb áruházi élmény érdekében.

A megfelelő személy azonosítása a járművezetői fényképeken. Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a LEGO ® helyszíneken elkövetett törvénysértések vagy bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban.

helyszíneken elkövetett törvénysértések vagy bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban. A biometrikus adatok felhasználásakor a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének f) pontjára támaszkodunk, azaz az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelemhez szükséges. Mozaikkészítőnk vagy Minifiguragyárunk használata Videófelvételek a létesítményünkről

Kép- vagy személyazonosításra szolgáló adatok Annak érdekében, hogy a Mozaikkészítő vagy a Minifiguragyár létrehozza a fogyasztó által kért képet vagy címkét. Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése b) pontja alapján, a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatás teljesítése érdekében. A LEGO ® Discovery Center és a LEGOLAND ® Discovery Center parkolóit használhatja. A jármű regisztrációs számának részletei

Automatikus rendszámfelismerés (ANPR), amely a következőket tartalmazza: Néhány LEGO ® Discovery Center és LEGOLAND ® Discovery Center automatikus rendszámfelismerő rendszerrel rendelkezik, amely a parkolóinkba való bejutást ellenőrzi. Jogos érdekek, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, a LEGO ® Discovery Center és a LEGOLAND ® Discovery Center autós belépéseinek kezelésével kapcsolatban. Attrakcióink használata a LEGO ® Discovery Centerben és LEGOLAND ® Discovery Centerben. Kép Néhány attrakció fotózási szolgáltatásokat kínál a látogatás során, amelyeket megvásárolhat. Jogos érdekek, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, márkánk népszerűsítése és marketingje. A vendégek bizonyos látványosságoknál megvásárolhatják saját fényképeiket. A fényképezési szolgáltatások helyszínén figyelmeztető táblák vannak kihelyezve.

Üzleti partnerek és kereskedelmi kapcsolatok Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Vállalatként vagy magánszemélyként kereskedelmi kapcsolatot létesít velünk. Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Tranzakciós adatok

Profiladatok

Az Ön által megadott további személyes adatok

Eladó-ellenőrzési adatok Annak érdekében, hogy kezelni tudjuk az Önnel vagy a vállalatával fennálló kereskedelmi kapcsolatot.

Kötelezettségeink teljesítése érdekében, a kereskedelmi kapcsolatot illetően. Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a kölcsönös szerződéses jogviszonyunkkal kapcsolatban.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy kezeljük az Önnel vagy az Ön vállalatával fennálló kapcsolatunkat. Úgy dönt, hogy eladóként szeretne részt venni a BrickLink ® online piacterén. Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Tranzakciós adatok

Profiladatok

Az Ön által megadott további személyes adatok

Eladó-ellenőrzési adatok A piactéri tranzakciók automatizált kockázatértékelésének elvégzése érdekében. Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a kölcsönös szerződéses jogviszonyunkkal kapcsolatban.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a csalások megelőzése, a platform biztonságának biztosítása, valamint a piactéri tranzakciók kockázatértékelésének elvégzése.

Jogi kötelezettség, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében, például a vitarendezés és a csalásmegelőzés terén.

Kutatás Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel Felmérésekben, célcsoportokban vagy más kutatási tevékenységekben való részvétel. Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Fotók vagy videók (ha a kutatást személyesen végzik)

Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok

Az Ön által megadott további személyes adatok Meglévő termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.

Új termékek és szolgáltatások létrehozása és fejlesztése érdekében. Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a piackutatási részvétel kiadásával kapcsolatban.

Hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a résztvevő által adott felmérési válaszok személyre szabott, közvetlen marketing célú felhasználásához, amely kifejezetten a résztvevőre irányul.

Jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az összesített szinten gyűjtött adatok és elemzések felhasználására új vagy meglévő termékek és szolgáltatások fejlesztése és/vagy javítása érdekében.

LEGO ® Discovery Centerrel és LEGOLAND ® Discovery Centerrel való interakció Az Ön tevékenységei Amit gyűjtünk Amiért gyűjtjük Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel - LEGO ® Discovery Centerbe és LEGOLAND ® Discovery Centerbe való látogatás.

Discovery Centerbe és LEGOLAND Discovery Centerbe való látogatás. VIP csomagok foglalása Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Egyéb személyes adatok, amelyeket Ön megad nekünk (beleértve különleges alkalmak részleteit, étkezési igényeket, akadálymentességi igényeket és különleges kéréseket). Különleges alkalmak, étkezési igények, akadálymentességi igények és különleges kérések figyelembevétele. A szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az Ön által megvásárolt szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.

Hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja az Ön által velünk megosztani kívánt különleges adatkategóriák feldolgozása tekintetében.

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az ésszerűen szükséges azon célok eléréséhez, amelyekhez begyűjtöttük őket, beleértve a jogi, szabályozási, adózási, könyvelési vagy jelentési követelmények teljesítését is. Panasz esetén, vagy ha ésszerűen úgy véljük, hogy pereskedésre van kilátás az Önnel való kapcsolatunkat illetően, személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük. A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, a személyes adatok feldolgozásának céljait és azt, hogy ezeket a célokat más eszközökkel is el tudjuk-e érni, valamint az alkalmazandó jogi, szabályozási, adózási, könyvelési vagy egyéb követelményeket is. MI eszközök használata Az üzleti hatékonyság és az elemzés céljából MI eszközöket használunk. MI használata az alábbiakhoz: A LEGO vállaltnak megadott e-mailek/tartalmak elemzése, például a vendégeknek adott válaszok javaslása, valamint a tartalom belső kezelésének segítése, például egy e-mail összefoglalásának elkészítése. Ahol használják, minden válasz a LEGO által megtekinthető, mielőtt kiadják, és a személyes adatokat csak az eredeti célokra használják fel, amelyekre azokat megadták és/vagy feldolgozták, összhangban ezzel a tájékoztatással.

Támogatási kéréseinek irányítása a támogatási chatbot segítségével történő első kapcsolatfelvétel során – a kommunikáció megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt, ha chatbottal lép kapcsolatba.

Áru- és szolgáltatáskínálatukban ellenőrzött ellátási láncunk révén.

Az Ön személyes preferenciáinak megismerése érdekében MI elemző eszközöket használhatunk a hirdetések hatékonyságának elemzésére.

Az adatok elemzése és feldolgozása a folyamatok hatékonyságának javítása érdekében.

Az üzleti teljesítményhez és stratégiai kezdeményezésekhez kapcsolódó adatok elemzése.

Az attrakcióinkon belüli folyamatok automatizálása a vendégélmény javítása érdekében (de csak a LEGO ® Discovery Center és a LEGOLAND ® Discovery Center esetében).

Discovery Center és a LEGOLAND Discovery Center esetében). Az ügyfélszolgálatunk részeként chatbotot biztosítunk Önnek. #### Belső MI-eszközök használata összefoglalókhoz

Belső MI-eszközöket (Mesterséges Intelligencia) használunk, hogy segítsünk az Ügyfélszolgálat munkatársainak a telefonon vagy a szöveges üzeneten keresztül történő ügyfélmegkeresések összefoglalásában. Ahol hívásokat vagy csevegéseket rögzítünk, ezek az eszközök nem rögzítik a hívásokat vagy csevegéseket valós időben, hanem a hívás vagy csevegés befejezése után a telefonhívás rögzítése vagy a csevegés szövege bevihető a MI eszközbe, hogy összefoglalót készítsen. A MI-eszközt kizárólag összefoglalás és elemzés céljára használjuk, szolgáltatásaink minőségének javítása, a teljesítmény figyelemmel kísérése és szabványaink betartásának támogatása érdekében. A MI-eszköz nem hoz automatizált döntéseket, amelyek joghatással vagy hasonlóan jelentős következményekkel járnak; minden döntést emberek, a tanácsadóink hoznak meg.

Telefonhívások esetén minden hívás elején szóban tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a hívás rögzítésre és MI segítségével leírásra kerülhet. Az 1-es gomb megnyomásával vagy a vonalban maradással hozzájárulhat, a 2-es gomb megnyomásával pedig lemondhatja. A csevegési interakciók esetében a munkamenet kezdetén megjelenik egy értesítés, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a beszélgetést MI segítségével rögzíthetik és leírhatják; a csevegés folytatásával Ön hozzájárul ehhez a feldolgozáshoz. Kivel osztja meg a LEGO Csoport a személyes adatokat? Adatok megosztása a LEGO Csoport vállalataival Időnként leányvállalatainknak (a LEGO Csoport más vállalatainak) is hozzá kell férniük az Ön adataihoz, hogy a nevünkben vagy a saját nevükben szolgáltatásokat nyújthassanak Önnek. A személyes adataira azért van szükségük, hogy mi vagy ők elvégezhessék a fenti táblázatban felsorolt tevékenységeket, beleértve például a következőket: – biztosíthassák az Ön által igényelt termékeket és szolgáltatásokat;

– kapcsolatba léphessenek Önnel a fiókjával vagy az egyes ügyletekkel kapcsolatban;

– információkat küldhessenek Önnek a webhelyeinkkel, alkalmazásainkkal és szabályzatainkkal kapcsolatban;

– direkt marketingüzeneteket küldhessenek;

– termékkatalógusokat és egyéb nyomtatott marketinganyagokat küldhessenek;

– feldolgozhassák azon adatokat, amelyek kezelésére a nevünkben történő feldolgozásra hivatalosan szerződést kötöttek, például hogy intézkedjenek az Ön valamely vásárlása ügyében, felügyeljék LEGO® fiókjának tevékenységeit vagy LEGO Insiders-fiókadatait, és/vagy kezeljék a LEGO.com weboldalunk Preferenciaközpontjában megadott preferenciáit;

– belső kutatást, elemzést és jelentést készíthessenek;

– olyan tevékenységeket azonosíthassanak, vizsgálhassanak felül és szüntethessenek meg, amelyek sérthetik szabályzatainkat vagy a törvényt. A LEGO Csoport Európai Gazdasági Térségen kívüli vállalataihoz történő továbbítás kötelező erejű vállalati szabályokon alapul. Adatok megosztása más vállalatokkal A megbízható külső partnereink kategóriáinak listáját – akikkel adatait megoszthatjuk – alább tekintheti meg. Személyes adatait a következő kategóriákba tartozó harmadik felekkel/szállítókkal osztjuk meg:

– Informatikai szolgáltatók. Világszerte számos megbízható partner biztosít számunkra informatikai és rendszer-adminisztrációs szolgáltatásokat, többek között piactéri platformszolgáltatók, mind ügyfeleink és partnereink irányában végzett tevékenységeink, mind belső informatikai és adminisztrációs rendszereink vonatkozásában.

– Globális fizetési szolgáltató és feldolgozó partnerek. Ezek biztosítják az interneten, az üzleteinkben vagy a számlák, átutalások és piactéri tranzakciók útján végzett fizetések biztonságát és hatékonyságát.

– Felhőtárhely-szolgáltató partnerek. Saját és ügyfeleink adatait biztonságos adatközpontokban tároljuk.

– Tartalomszolgáltató (CDN) szolgáltatók. Weboldalunk teljesítményének és biztonságának optimalizálása érdekében tartalomszolgáltató hálózatot (CDN) használunk. A CDN hatékony tartalomterjesztést tesz lehetővé azáltal, hogy különböző földrajzi helyeken található szervereket használ. Ez azt jelenti, hogy amikor ellátogat weboldalunkra, bizonyos adatait (például IP-címét és böngészőadatait) CDN-szolgáltatónk feldolgozhatja a tartalom gyors és megbízható kézbesítésének biztosítása érdekében.

– Csalásmegelőzési és -észlelési partnerek és hivatalok. A LEGO Csoporttal együttműködve dolgoznak azon, hogy a LEGO Csoport ne eshessen csalás áldozatául, valamint biztosítják a piactéri csalások megelőzését és észlelését.

– Raktározó, csomagoló, szállító és kézbesítő partnerek. Segítenek, hogy termékeink ügyfeleink és üzleti partnereink kezébe kerülhessenek.

– Katalógusnyomtató és postázó partnerek. Ezek segítenek nekünk abban, hogy a katalógusok, magazinok vagy más nyomtatott marketinganyagok eljussanak Önhöz.

– Adatkereskedői és adatösszesítő partnerek. Ezek segítenek nekünk abban, hogy katalógusokkal, magazinokkal és egyéb nyomatott vagy online marketingtevékenységgel és hirdetésekkel elérjük a potenciális új vásárlókat. Emellett abban is segítenek, hogy megakadályozzuk, hogy pl. egynél több LEGO® katalógus egyszerre érkezzen Önhöz.

– Marketing- és hirdetési partnerek. Ezek segítenek személyre szabott reklámokat, ajánlatokat, nyereményjátékokat, versenyeket és kampányokat kínálni, amikor Ön a LEGO Csoporttal találkozik online platformjainkon, a közösségi oldalakon, az üzletekben és egyéb helyeken. Abban is segítenek, hogy új potenciális vásárlókat találjunk a marketingüzenetek kiszolgálására (más néven „hasonmás”), vagy abban, hogy jobban biztosíthassuk, hogy ne szolgáljunk marketingüzenetet azoknak a vásárlóknak, akik nem mutatnak érdeklődést az adott termék vagy szolgáltatás iránt (más néven „szűrés”).

– B2B partnerek, köztük a Merlin Entertainments és a hivatalos LEGO® áruházi partnerek. Segítenek nekünk abban, hogy ajánlatokat, nyereményjátékokat, versenyeket és kampányokat működtessünk, beleértve a LEGO® Insiders-programot vagy a LEGO Family Clubot is, valamint abban, hogy személyre szabott hirdetéseket és vásárlói betekintéseket nyújthassunk.

– Közösségimédia-partnerek és online keresési platformok. Ezek segítenek nekünk abban, hogy jelen legyünk, lehetővé téve Önnek, hogy kapcsolatba lépjen a LEGO Csoporttal azokon a platformokon, ahol épp tartózkodik, és lehetővé téve számunkra, hogy személyre szabott marketinganyagot biztosítsunk termékeinkről, valamint szélesebb körben megértsük, hogy vásárlóink és fogyasztóink hogyan lépnek kapcsolatba velünk ezeken a platformokon és partnereken keresztül, milyen a márkánk megítélése, és milyen típusú emberek lépnek kapcsolatba és adnak visszajelzést márkánkról a közösségimédia-platformokon.

– Harmadik fél szolgáltatók, akik segítenek nekünk abban, hogy ügyfélszolgálatot nyújtsunk és betekintést nyerjünk. Ezek segítenek nekünk közösségimédia-adatokat szerezni a közösségimédia-platformokról, megérteni a márkaképünket, megismerni a velünk interakcióba lépő személyek szokásait, visszajelzést adni a márkánkról a közösségimédia-platformokon, és hatékonyabb ügyfélszolgálatot nyújtani.

– Felmérési, közvélemény-kutatási és termékvéleményezési szolgáltatók. Segítenek eljuttatni hozzánk az Ön – számunkra rendkívül fontos – visszajelzéseit a LEGO® nyújtotta élményről.

– Az adó-és vámhatóságok, törvényhozók és más hatóságok globálisan. Bizonyos körülmények között előírják a feldolgozási tevékenységek jelentését.

– Szaktanácsadók. Ide tartoznak az ügyvédek, bankárok, könyvvizsgálók és biztosítók világszerte. Ezek tanácsadói, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak a LEGO Csoport számára, ideértve a pénzmosás elleni és ügyfélazonosítási ellenőrzéseket végző partnereket is. Ezekkel a partnerekkel azért kerül sor az adatok megosztására, hogy a BrickLink® összes eladójánál pénzmosás elleni és ügyfélazonosítási ellenőrzéseket végezzenek, ezzel biztosítva a pénzügyi szabályozásoknak való megfelelést és a csalárd tevékenységek megelőzését.

– Játékplatform-partnerek. Ők segítenek nekünk abban, hogy jelen legyünk, lehetővé téve Önnek, hogy kapcsolatba lépjen a LEGO® Csoporttal, és összekapcsolja LEGO fiókját a játékplatform-fiókkal, ahol ez a funkció elérhető.

– Online piactéri partnerek. Ide tartoznak a BrickLink® harmadik fél eladói és vásárlói, a fizetési feldolgozók, a vitarendezési szolgáltatások, a közösségifórum-moderátorok és az eladó-ellenőrzési szolgáltatások. Ezek segítik a BrickLink® piactér és szolgáltatások működtetését, elősegítik a vevők és eladók közötti tranzakciókat, az eladók azonosítását dokumentum-ellenőrzés révén, a tranzakciós viták rendezését, valamint a biztonságos közösségi terek fenntartását.

– Vásárlók és eladók a BrickLink® piactéren. Az eladók számára történő adatok megosztása a megrendelések teljesítése céljából történik, és hasonlóképpen a vásárlók is láthatják az eladók elérhetőségeit.

– Fórumfelhasználók. Ha részt vesz a BrickLink® fórumokon, az Ön által közzétett információk minden fórumfelhasználó számára elérhetők lesznek, beleértve a be nem jelentkezett nyilvános felhasználókat is. Fotózási szolgáltató. - Amikor Ön valamelyik attrakciónkat veszi igénybe, megbízható fotós szolgáltatót alkalmazunk, hogy képet készítsen a tapasztalatairól. Egyéb felhasználások és közzétételek Személyes adatokat is felhasználunk és nyilvánosságra hozunk, ha úgy gondoljuk, hogy ez szükséges vagy helyénvaló: (a) a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében (beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli törvényeket is); (b) állami és kormányzati hatóságok megkereséseire való válaszadás érdekében (beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli hatóságokat is); (c) a bűnüldözéssel való együttműködés érdekében; (d) saját jogaink, magánéletünk, biztonságunk vagy tulajdonunk, valamint leányvállalataink, Ön vagy mások jogainak, magánéletének vagy biztonságának védelme érdekében. Továbbá bármilyen lehetséges vagy létező átszervezés, egyesülés, eladás, közös vállalkozás, megbízás esetén felhasználjuk, nyilvánosságra hozzuk vagy továbbítjuk a személyes adatokat egy harmadik félnek. Adattovábbítás harmadik országokba A LEGO Csoport globálisan működik, és személyes adatokat továbbíthat az Ön országán kívülre, vagy olyan helyre, ahol szolgáltatásokat nyújtanak Önnek.

A LEGO Csoport minden személyes adatot az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén található szervereken tárol.

Szükség esetén (pl. az Önnek nyújtott szolgáltatások érdekében) a személyes adatokat olyan helyszínekre is továbbíthatjuk (vagy azokról hozzáférhetünk), amelyek közé tartozhat az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Japán, Malajzia, Mexikó, Szingapúr, Dél-Korea, az Egyesült Államok és Hongkong. Bárhová is továbbítjuk a személyes adatokat, a megfelelő szerződéses, technikai és/vagy szervezeti óvintézkedések bevezetésével biztosítjuk személyes adatainak azonos szintű védelmét, bárhol is dolgozzuk fel azokat.

Ha személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, hasonló szintű védelmet biztosítunk személyes adatai számára, annak biztosításával, hogy az alábbi feltételek közül legalább egy érvényes legyen;

– Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a szóban forgó országban megfelelő szintű védelem áll fenn; vagy

– Kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) vannak érvényben (a vállalatok közötti áthelyezések esetén); vagy

– Általános szerződési feltételeket („uniós mintazáradékokat”) használnak; vagy

– Kivételt képeznek a különleges helyzetek, például az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az Ön hozzájárulása az adott továbbításhoz.

3. SZAKASZ: COOKIE-K ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK („COOKIE-K”) A cookie-k a böngésző által a számítógépen vagy eszközön elhelyezett kis méretű adatfájlok. A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt adatokat. Azáltal azonban, hogy egy kiszolgáló a böngészőn keresztül beolvassa azt, a webhely felhasználóbarát szolgáltatásokat képes nyújtani – például emlékszik a korábbi vásárlásokra vagy a fiókadatokra.

A cookie-król és azok kezeléséről szóló további információkat a teljes [7][Cookie-szabályzatunkban][8] és [Cookie-nyilatkozatunkban] olvashat, vagy kattintson a cookie-beállításokra a LEGO.com oldalon, illetve a digitális játékban vagy (adott esetben) alkalmazásban!

4. SZAKASZ: INFORMÁCIÓK SZÜLŐKNEK Információk szülőknek: így kezeli a LEGO Csoport a gyermekek személyes adatait A gyermekek online biztonságának megőrzése Rendkívül fontos számunkra, hogy vigyázzunk a gyermekek online biztonságára, és külön adatvédelmi intézkedéseket léptettünk érvénybe, hogy biztosak lehessünk abban, hogy fiatalabb rajongóink biztonságosan használhatják internetes csatornáinkat. Sőt, egyes szolgáltatások korhatárosak, hogy megelőzhessük, hogy az ilyen szolgáltatásokat a gyermekek véletlenül használhassák. Minden észszerű óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy nem gyűjtünk, tárolunk, használunk vagy dolgozunk fel olyan gyermekektől származó adatokat, akik esetleg ezeket a szolgáltatásokat megfelelő szülői beleegyezés nélkül használják. Csatlakoztunk egy digitális gyermekbiztonsági programhoz, amely évente felülvizsgálja vállalatunkat, és megbizonyosodik arról, hogy a gyermekekkel folytatott internetes interakcióinkra vonatkozó szabályokat betartjuk. A személyes adatok esetében szülői beleegyezést kérünk minden 16 éven aluli (vagy az adott jogrendszer törvénye szerint ennél idősebb) személyek számára. A BrickLink® esetében a felhasználóknak legalább 18 évesnek kell lenniük (vagy az adott jogrendszer törvénye szerint ennél idősebb) ahhoz, hogy vevőként vagy eladóként regisztrálhassanak. Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne Adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A gyermekektől származó személyes adatok kezelése során további lépéseket teszünk az adatok védelme érdekében, beleértve a következőket is:

– Ügyelünk arra, hogy a szülőket tájékoztassuk az általunk gyűjtött, tárolt, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegét, valamint azok esetleges megosztását illetően;

– Annak érdekében, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak, a gyermekek adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és feldolgozásához, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatók gyermekeknek való küldéséhez szülői beleegyezést kérünk;

– A gyermekektől származó személyes adatok gyűjtését, tárolását, felhasználását és feldolgozását korlátozzuk, így csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek észszerűen szükségesek ahhoz, hogy a gyermek az internetes tevékenységekben részt vehessen;

– Hozzáférést adunk (esetenként kérésre) a szülők számára a gyermekükről gyűjtött személyes adatokhoz, továbbá a szülők kérhetik gyermekeik személyes adatainak módosítását vagy törlését. A gyermekek adatainak gyűjtése és felhasználása Míg egyes webhelyeink, csatornáink és alkalmazásaink a családok és a felhasználók minden korosztálya általi felhasználásra lettek kialakítva, másokat elsősorban gyermekek általi felhasználásra szántunk. Ha gyermekektől gyűjtünk személyes adatokat, azokat csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig azokra a szolgáltatásaink nyújtásához szükségünk van, vagy ameddig azok nyilvántartására törvény kötelez. Bár a gyermekek eldönthetik, hogy megosztják-e velünk az adataikat, a webhelyeink egyes szolgáltatásai az adatok megadása nélkül nem működnek. Amennyiben valamely szolgáltatás működéséhez személyes adatokra van szükség, csak olyan adatokat kérünk, amelyek észszerűen szükségesek a tevékenységben való részvételhez. Íme néhány példa olyan esetekre, amikor gyermekektől személyes adatokat gyűjtünk:

– Amikor gyermekek online regisztrálnak. A gyermekek a webhelyeinken regisztrálva különféle szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, többek között tartalmakhoz, játékokhoz és versenyekhez. A regisztráció során megkérhetjük a gyermeket, hogy adja meg szülője vagy gondviselője e-mail címét, a saját utónevét, nemét, születési dátumát, felhasználónevét és jelszavát. Ezeket az adatokat biztonsági és tájékoztatási célokra használjuk. A gyermekeknek kifejezetten javasoljuk, hogy olyan felhasználónevet adjanak meg, amely nem tartalmaz személyes adatokat.

– Amikor gyermekek saját készítésű tartalmakat osztanak meg. Egyes webhelyeinken a gyermekek maguk is készíthetnek vagy használhatnak tartalmakat. Mivel az ilyen szolgáltatások közül nem mindegyikhez szükségesek a gyermekek személyes adatai, nem mindegyik tevékenységhez szükséges a szülő vagy gondviselő hozzájárulása. Ha egy tevékenység potenciálisan lehetővé teheti egy gyermek számára, hogy személyes adatokat osszon meg, „ellenőrizhető szülői beleegyezést” kérünk a szülőtől vagy gondviselőtől (amely magasabb szintű szülői beleegyezést jelent). Személyes adatok lehetnek például történetek, szabadszöveges mezőkben megadott tartalmak, rajzok (amelyek szöveges vagy szabadkézi adatbevitelt tesznek lehetővé), a gyermekről készült fényképek, hangfájlok, filmfájlok, illetve más olyan tartalmak vagy tartós azonosítók, amelyek valamilyen módon egyértelműen azonosították a gyermeket.

– Amikor gyermekek versenyeken vagy nyereményjátékokon vesznek részt. Ha egy gyermek be szeretne nevezni egy versenyre, bekérjük tőle azokat a személyes adatokat, amelyekre a gyermek részvételéhez szükségünk van. Általában a gyermek utónevének megadását kérjük (hogy az egy családba tartozó gyermekeket meg tudjuk különböztetni egymástól), valamint valamely szülő vagy gondviselő e-mail címét (hogy a felelős felnőttek tájékoztatására vonatkozó törvényi kötelezettségeinknek megfelelhessünk). A szülővel csak akkor vesszük fel a kapcsolatot, ha a gyermek nyer a versenyen vagy a nyereményjátékon, hogy kideríthessük, hová küldhetjük a nyereményt. Amennyiben a versenybe való nevezéshez a gyermeknek tartalmakat kell készítenie, esetleg előzetesen e-mailben szülői beleegyezést kell kérnünk ehhez, hogy biztosíthassuk a gyermekek által létrehozott tartalmakra vonatkozó adatvédelmi előírásoknak való megfelelést (lásd a gyermekek által létrehozott tartalmakra vonatkozó szakaszt). Beleegyezés hiányában a gyermekek nem vehetnek részt a versenyeken.

– Amikor a gyermekek e-maileket kapnak tőlünk. Esetenként el kell kérnünk a gyermek kapcsolattartási adatait (beleértve az e-mail címet), hogy válaszolhassunk az általuk feltett kérdésekre. Amennyiben másodszor is fel kell vennünk a kapcsolatot a gyermekkel, például további kérdések megválaszolásához, arra kérjük majd, hogy adja meg szülője vagy gondviselője e-mail címét. Ezután a gyermek internetes kapcsolattartási adatait csak addig őrizzük meg, amíg a kérését teljesítjük, és az adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel. Ha valamikor is a fennálló kommunikáció érdekében lenne szükségünk a gyermek internetes kapcsolattartási adataira, a legelső alkalommal elkérjük a szülő vagy gondviselő e-mail címét, hogy az általunk gyűjtött adatokról tájékoztathassuk, és lehetőséget adjunk számára, hogy az adatgyűjtés beszüntetését kérhesse. A szülő vagy a gondviselő bármikor letilthatja a gyermekkel folytatott bárminemű kommunikációt az adott kommunikációban megadott leiratkozási utasításokat követve (ha több típusú kommunikáció is folyamatban van, a felelős felnőttnek ezekről esetleg egyenként kell leiratkoznia). Alternatív megoldásként a LEGO® Ügyfélszolgálati csapatához is fordulhatnak.

– Amikor gyermekek az alkalmazásokban leküldéses, azaz push értesítéseket kapnak. Számos alkalmazás „push értesítéseket” küld a felhasználók mobiltelefonjára vagy eszközére az elérhető frissítésekkel kapcsolatban (néha olyankor is, ha az alkalmazás épp nincs használatban). Egyes alkalmazásainkat gyermekek általi használatra szántuk. A gyermekeket megkérjük, hogy adják meg szülőjük vagy gondviselőjük e-mail címét, hogy mielőtt még push értesítéseket küldenénk az alkalmazásokból, tájékoztathassuk a felnőtteket gyermekük kéréséről. Az eszközazonosítót szülői beleegyezés hiányában nem kapcsoljuk össze más személyes adatokkal. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke ne kapjon több push értesítést valamely alkalmazásunkból, bármikor módosíthatja a gyermek által használt eszköz beállításait.

– Amikor helymeghatározási adatokat gyűjtünk. Egyes webhelyeinket, csatornáinkat és alkalmazásainkat gyermekek számára készítettük. Mielőtt a gyermek lakhelye szerinti utca nevével, a címmel vagy a koordinátákkal kapcsolatos adatokat gyűjtenénk e-mailben, kikérjük a szülő vagy gondviselő beleegyezését. Azért járunk el így, mivel az ilyen adatok birtokában képessé válunk az adott gyermeket beazonosítani. Ezzel ellentétben nem kérjük a szülői beleegyezését, ha a gyermek városával, országával vagy régiójával kapcsolatos adatokat gyűjtünk, amennyiben ezek nem kapcsolhatók közvetlenül az adott gyermekhez. Ennek az az oka, hogy az ilyen adatok birtokában nem vagyunk képesek az adott gyermeket beazonosítani. Amennyiben azt szeretné, hogy ne gyűjtsünk többé ilyen típusú helymeghatározási adatokat, bármikor módosíthatja a gyermek által használt eszköz beállításait. Alternatív megoldásként a LEGO® ügyfélszolgálati csapatához is fordulhat.

– Amikor „tartós azonosítókat” gyűjtünk. Annak érdekében, hogy internetes csatornáink látogatóinak megfelelő és személyre szabott internetes élményeket biztosíthassunk, bizonyos típusú adatokat gyűjtünk (pl. az IP-címmel, a mobileszköz azonosítójával, a böngészővel, az internetszolgáltatóval, a hivatkozó oldalakkal, a kilépési oldalakkal, a látogatási gyakorisággal, az operációs rendszerrel, dátum- és időbélyegekkel, valamint a kattintássorozattal kapcsolatos adatokat). Ezeket az adatokat különféle technológiák, például cookie-k, képpontok, flash cookie-k, webes adatgyűjtők és egyéb egyedi azonosítók alkalmazásával gyűjtjük (melyeket az adatvédelmi szabályzat cookie-kra vonatkozó szakaszában ismertetünk). Ezeket az adatokat magunk is gyűjthetjük, vagy megbízhatunk külső szolgáltatókat, hogy az adatokat a nevünkben feldolgozzák. Az adatok használatával hozzáférést biztosíthatunk a gyermekek számára az internetes szolgáltatásokhoz és tevékenységekhez, testre szabhatjuk a tartalmakat, továbbfejleszthetjük internetes csatornáinkat, illetve elemezhetjük azok teljesítményét, továbbá anonimizált jelentéseket készíthetünk. Ha bármikor egyéb célokra is szeretnénk a gyermekek személyes adatait gyűjteni, ehhez kikérjük majd a gyermekek szüleinek vagy gondviselőinek előzetes beleegyezését. A webhelyeinken és alkalmazásainkban „tartós azonosítókat” gyűjtő külső szolgáltatók listáját a Cookie-szabályzatunkban és Cookie-nyilatkozatunkban találja. A szülők beleegyezésének kikérése A szülői beleegyezés különböző típusait attól függően használjuk, hogy milyen típusú gyermekadatokat dolgozunk fel és milyen célból.





E-mailben adott szülői beleegyezés kérése

Ha a gyermek által kért szolgáltatás nyújtásához szükségünk van a gyermek személyes adatainak begyűjtésére, a törvényi előírásoknak megfelelően (pl. az USA-ban COPPA, az EU-ban GDPR szerint) szülői beleegyezést kérünk. Egy e-mailt küldünk a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének, amelyben tájékoztatjuk, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan tervezzük azokat felhasználni, és kérjük a szülőt, hogy adja meg a beleegyezését, vagy nyilatkozzon annak megtagadásáról. Amennyiben a szülői beleegyezést észszerű időn belül nem kapjuk meg, a gyermektől gyűjtött minden adatot törlünk, beleértve a felnőtt azon kapcsolattartási adatait, amelyeket a szülői beleegyezés kikérése érdekében kértünk.





„Ellenőrzött szülői beleegyezés” kérése

Amennyiben egy gyermek nyilvánosan vagy külső felekkel is meg szeretné osztani személyes adatait a weboldalaink vagy digitális élményeink valamelyikén keresztül, ehhez a fent ismertetett, e-mailben adottnál magasabb szintű szülői beleegyezést kérünk. Kérhetünk bankkártyával vagy más fizetési módszerrel történő igazolást (névleges díj ellenében), vagy a szülő kormány által kiállított hatósági igazolványának ellenőrzését.





Mi történik akkor, ha a szülőt vagy gondviselőt nem kerestük meg a beleegyezéssel kapcsolatban?

Ha egy 16 évesnél fiatalabb (vagy az adott ország törvénye szerint ennél idősebb) gyermek egy olyan online csatornánkat szeretné használni, amely gyermekek számára korhatáros, e-mailt küldünk a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének, mielőtt személyes adatokat gyűjtenénk a gyermektől. Amennyiben úgy gondolja, hogy gyermeke részt vesz egy olyan internetes tevékenységben, amely személyes adatokat gyűjt, és Ön vagy egy másik szülő/gondviselő nem kapott ezzel kapcsolatban tájékoztató vagy beleegyezést kérő e-mailt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A szülői beleegyezés céljával megadott e-mail-címeket más célra nem használjuk fel, hacsak az adott felnőtt kifejezetten hozzá nem járul a marketingcélú e-mailek küldéséhez, vagy részt nem vesz olyan tevékenységben, amely lehetővé teszi az e-mailes kapcsolattartást. Szülői döntések és ellenőrzési lehetőségek A szülők vagy gondviselők bármikor megtagadhatják, hogy gyermekeiktől további személyes adatokat gyűjtsünk, vagy azokat felhasználjuk. A szülők vagy gondviselők kérhetik, hogy töröljük a gyermekek fiókjával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a nyilvántartásunkból. Mivel bizonyos szolgáltatásokhoz személyes adatokra van szükség, a gyermek nyilvántartott adatainak törlésével a gyermek a jövőben esetleg nem tudja majd használni a fiókját, a tagságait vagy a szolgáltatásokat.

Amennyiben a gyermek rendelkezik regisztrált LEGO® fiókkal, a szülő vagy gondviselő a következő módokon férhet hozzá, módosíthatja vagy törölheti a gyermekétől gyűjtött személyes adatokat:

– A gyermek felhasználónevével és jelszavával bejelentkezik a gyermek LEGO fiókjába, vagy

– Felveszi a kapcsolatot a LEGO Ügyfélszolgálati csapatunkkal. Amennyiben inkább felvenné velünk a kapcsolatot, adja meg gyermeke felhasználónevét, valamint a saját telefonszámát és e-mail-címét. Mielőtt hozzáférést adnánk Önnek a gyermek személyes adataihoz, ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát, hogy valóban a gyermek szülője vagy gondviselője-e. Észszerű időn belül válaszolunk kérésére.