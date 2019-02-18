Adatvédelmi szabályzat, beleértve a beviteli adatok frissítéseit
Adatvédelmi szabályzat
Legutóbbi módosítás: 2026. február 27.
Tartalomjegyzék
1 SZAKASZ: ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÖN DIGITÁLIS JOGAI
Miről szól ez a szabályzat?
Üdvözöljük Adatvédelmi szabályzatunkban! Örülünk, hogy többet szeretne megtudni arról, hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról. Ebből a szabályzatból megtudhatja, miként vigyázunk adataira, ha meglátogatja vagy amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy használja az alkalmazásainkat. Továbbá az adatvédelmi szabályzatból megismerheti a személyes adataihoz fűződő jogait, valamint azt is, hogy a törvények milyen védelmet nyújtanak Önnek. Illetve ez az adatvédelmi szabályzat mind az online, mind pedig az offline adatgyűjtési tevékenységeinkre is kiterjed, beleértve azokat a személyes adatokat, amelyeket különböző csatornáinkon, például webhelyeken, alkalmazásokban, harmadik féltől származó közösségi hálózatokon, kiskereskedelmi üzletekben, értékesítési pontokon és rendezvényeken keresztül gyűjthetünk.
Ez az általános Adatvédelmi szabályzatunk. Egyes jogrendszerekben további ország-/államspecifikus rendelkezések alkalmazandók. Ha Ön az Egyesült Államokból származik, akkor olvassa el a Fontos információk az Egyesült Államok lakosai számáraértesítésünket és az Amerikai állami adatvédelmi jogok kiegészítést is az amerikai állami adatvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért.
Tehát ha többet szeretne megtudni arról, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk és osztjuk meg a személyes adatokat, akkor a megfelelő helyen jár!
Ki a felelős az Ön személyes adataiért?
A LEGO Csoport különböző, a világ számos részén található jogi entitásokból áll. A LEGO Csoportról itt olvashat bővebben: https://www.LEGO.com/aboutus.
Jelen Adatvédelmi szabályzat a LEGO Csoport összes olyan vállalata nevében kerül kiadásra, ahol a LEGO System A/S az adatkezelő (azaz az adatokért felelős és felügyeleti joggal rendelkező fél). Ha Ön közvetlenül egy helyi LEGO Csoporttal áll szerződésben, akkor az a LEGO Csoport-szervezet minősül adatkezelőnek, kizárólag az adott szerződéssel kapcsolatban. Jelen Adatvédelmi szabályzat alkalmazásában, amikor többes szám első személyt alkalmazunk („mi”, „bennünket”, „miénk”), voltaképp a LEGO System A/S vállalatot és a helyi LEGO Csoport azon szervezetét értjük, amellyel Ön közvetlenül szerződésben áll.
Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, aki a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdésekben illetékes. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a szabályzattal kapcsolatban, [vegye fel velünk a kapcsolatot].4 Emellett az adatvédelmi tisztviselőnek is küldhet levelet a következő címre:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dánia
Att (címzett): DPO
Kérjük, tüntesse fel a nevét és országát, amelyre kérése vonatkozik!
Általában 30 napon belül válaszolunk, kivéve, ha az Ön lakóhelye szerinti ország adatvédelmi törvényei rövidebb válaszidőt írnak elő, amely esetben ezt tiszteletben tartjuk.
Ha megváltoztatjuk a személyes adatainak feldolgozásának módját, frissítjük ezt az adatvédelmi szabályzatot. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk a módszereinket és ezt az adatvédelmi szabályzatot, ezért kérjük, látogasson vissza rendszeresen, hogy megtekinthesse az adatvédelmi szabályzatunk frissítéseit vagy változásait!
Adatvédelmi jogok
Lakóhelyétől függően, érintettként a következő jogok illethetik meg az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban:
– Hozzáférés kérése a személyes adataihoz. Joga van hozzáférni az Önről tárolt személyes adatokhoz. Sok esetben ezeket az adatokat megtalálja az online szolgáltatásainkban. A hozzáféréshez való jogát azonban jogszabályok, más személyek adatvédelme, valamint a LEGO Csoport üzleti gyakorlatainak, szakértelmének, bizalmas információinak és belső értékeléseinek figyelembevétele korlátozhatja.
– Helytelen vagy hiányos adatok korrigálásának kérése. Ha az Önre vonatkozó adataink helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok korrigálását, a szabályozásból következő korlátozásokkal.
- Törlés kérése. Önnek joga van az adatainak törlését kérni, ha:
– a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez eredetileg begyűjtésre kerültek vagy más módon feldolgozták;
– Ön visszavonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását, és a feldolgozásnak nincs más jogos indoka;
– Ön kifogásolja a feldolgozást, és nincs alátámasztott oka a feldolgozás folytatásának; vagy
– az adatkezelés jogellenes.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy jogi vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Ön személyes adatainak egy részét, miután Ön kérte azok törlését. Továbbá az alkalmazandó jogszabályok azt is lehetővé tehetik, hogy néhány személyes adatot üzleti igényeink érdekében megőrizzünk.
– A személyes adatok feldolgozásának korlátozása. Ha vitatja az Önről nyilvántartott adatok helyességét vagy a feldolgozás jogszerűségét, vagy ha a tiltakozáshoz való jogának megfelelően tiltakozott az adatok feldolgozása ellen, kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok feldolgozását. A feldolgozás kizárólag a tárolásra korlátozódik, amíg az adatok helyessége nem állapítható meg, vagy amíg nem ellenőrizhető, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben. Még akkor is, ha a fent említettek szerint az Ön adatainak feldolgozása korlátozott, a LEGO Csoport más módon is feldolgozhatja az Ön adatait, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítéséhez vagy a korábban gyűjtött adatok feldolgozásához, ha Ön korábban hozzájárulását adta.
– A jogos érdekünkön alapuló feldolgozás elleni tiltakozás. Bármikor tiltakozhat az Önről szóló személyes adatok jogos érdeken alapuló feldolgozása ellen. Ha direkt marketing és az ilyen marketinggel kapcsolatos profilkészítés céljából dolgozzuk fel az adatait, Ön jogosult a tiltakozásra. A más célú feldolgozással szembeni tiltakozások esetén a jogos érdekeink egyensúlyvizsgálatát végezzük el, és mérlegeljük, hogy támogatjuk-e az Ön tiltakozását.
– Adathordozhatóság. Joga van ahhoz, hogy géppel olvasható formátumban kapja meg az Ön által megadott személyes adatokat. Ez a jog kizárólag az automatizált módon és hozzájárulás vagy szerződés teljesítése alapján feldolgozott személyes adatokra vonatkozik.
– Egyéb jogok. Ha elégedetlen a személyes adatainak feldolgozását illetően, joga van panaszt tenni a Dán Adatvédelmi Hatóságnál. A Dán Adatvédelmi Hatóság elérhetőségeit a www.datatilsynet.dk oldalon találja. Ha Ön Dánián kívüli joghatóságban él, joga van panaszt tenni a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi vagy más illetékes hatóságánál. További részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot! Ha bármilyen kérdése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, vagy panaszt szeretne tenni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Ha Ön az Egyesült Államokban él, kérjük, olvassa el Amerikai állami adatvédelmi jogokról szóló kiegészítésünket az amerikai állami adatvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért.
2 SZAKASZ: SZEMÉLYES ADATOK
Milyen személyes adatokat gyűjt a LEGO Csoport?
Személyes adatnak minősül minden olyan személyre vonatkozó információ, amely alapján az adott személy beazonosítható. Különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önről, amelyeket a következők szerint csoportosítottunk:
– A Személyazonosító adatok közé tartozik a keresztnév, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosító, családi állapot, cím, születési dátum és nem.
– A Kapcsolattartási adatok közé tartozik a számlázási cím, a szállítási cím, az e-mail-cím és a telefonszám.
– A Pénzügyi adatok közé tartoznak a bankszámla- és a bankkártyaadatok.
– A Tranzakciós adatok tartalmazzák az Ön felé és az Ön részéről teljesített kifizetések részleteit, valamint az Ön által vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb részleteit (tőlünk, illetve a www.bricklink.com esetén a BrickLink platformon tőlünk vagy másoktól), az Ön által igényelt szolgáltatásokat, valamint az Ön által igényelt vagy felhasznált jutalmakat és/vagy előnyöket.
– Eladó-ellenőrzési adatok (ha úgy döntött, hogy eladóként vesz részt a BrickLink online piacterén) tartalmazzák a hatóság által kiállított személyazonosító okmányokat és cégbejegyzési dokumentumokat, amelyek az új eladó-ellenőrzési eljáráshoz szükségesek.
– A Technikai adatok közé tartozik az internetprotokoll-cím (IP), az Ön bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna és a hely, a böngészőbővítmények típusai és verziói, az operációs rendszer és platform, a felhasználói azonosító, a MAC-cím, valamint ezen weboldal, alkalmazás vagy digitális élmény eléréséhez használt eszközök egyéb technológiája.
– A Profiladatok közé tartozik az Ön felhasználóneve és jelszava, valamint érdeklődési körei.
– A Felhasználási adatok a weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információkat, valamint a hibajelentéseket tartalmazzák.
– A Marketing és kommunikációs adatok közé tartoznak az Ön preferenciái a tőlünk és harmadik felektől származó marketingszolgáltatásokat illetően, a sorsolások és egyéb nyereményjátékok felé irányuló érdeklődés és az azokban való részvétel, valamint az Ön kommunikációs preferenciái.
– A Közösségimédia-adatok közé tartoznak a közösségimédia-platformokon való interakcióira vonatkozó információk (például amikor kedveli vagy kommenteli a bejegyzéseinket, vagy megjelöl minket egy hozzászólásban), valamint a márkánkkal kapcsolatos visszajelzései és hozzászólásai, amelyeket a közösségimédia-platformok nyilvános oldalain tesz közzé. A nyilvánosan elérhető profiljából is gyűjtünk adatokat a releváns közösségimédia-platformon, például az Ön felhasználónevét, profilképét, valamint demográfiai adatait, például az életkorát és a nemét.
– A Nyomon követési adatok közé tartoznak az arra vonatkozó adatok, hogy milyen oldalakat látogatott meg, mielőtt és miután a weboldalunkra érkezett, valamint milyen interakcióba lépett az általunk küldött e-mailekkel vagy egyéb üzenetekkel (pl. törölte-e vagy megnyitotta-e az e-mailt) vagy rákattintott egy termékeinkről vagy szolgáltatásainkról szóló hirdetésre a közösségi médiában vagy más platformokon.
– A Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok tartalmazzák a BrickLink piactéren 1) a vevők és eladók közötti nyilvános értékeléseket és véleményeket, amelyek a megfelelő fiókokhoz kapcsolódnak és más látogatók számára is elérhetők, 2) a LEGO.com webhelyeken, valamint a LEGOLAND Discovery Center és a LEGO Discovery Center webhelyeken található termékek és szolgáltatások értékeléseit és véleményeket, amelyek a megfelelő fiókokhoz kapcsolódnak és más felhasználók és látogatók számára is elérhetők; 3) valamint a vitafórumokon, felhasználói kutatások során és LEGO rendezvényeken gyűjtött egyéb adatokat.
– A Vitás ügyekkel kapcsolatos adatok tartalmazzák a vevők és eladók által benyújtott tranzakciókkal kapcsolatos privát vitákat, beleértve az ezekkel a vitákkal kapcsolatos összes kommunikációt és intézkedést.
– A Fórumadatok tartalmazzák a közösségekben, például az Ambassador Networkben, a BrickLink fórumokon és galériában közzétett adatokat, amelyek nyilvános adatoknak minősülnek.
Összesített adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk bármilyen célból. Az összesített adatok származhatnak az Ön személyes adataiból, de nem minősülnek személyes adatoknak, mivel ezek az adatok sem közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Összesíthetjük például az Ön felhasználási adatait, hogy kiszámítsuk egy adott weboldalfunkcióhoz hozzáférő felhasználók százalékos arányát. Ha azonban az összesített adatokat kombináljuk vagy összekapcsoljuk az Ön személyes adataival, hogy azok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehessen Önt, akkor a kombinált adatokat személyes adatokként kezeljük, amelyeket a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használunk fel.
Álnevesített adatokat használunk annak érdekében, hogy minimalizáljuk az Önre gyakorolt adatvédelmi hatást.
Az álnevesítés olyan módszer, amely helyettesíti vagy eltávolítja az adathalmazból az egyént azonosító információkat, de lehetővé teszi az adatkezelő vagy harmadik fél számára, hogy észszerű erőfeszítéssel újra azonosítsa a személyes adatokat. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az anonimizálással ellentétben az álnevesítés nem távolít el minden azonosítói információt az adatokból, hanem csökkenti az adathalmaz és az egyén személyazonosságának összekapcsolhatóságát.
Nem gyűjtünk Önről proaktív megközelítéssel semmilyen különleges kategóriájú személyes adatot (ide tartozik az Ön faji vagy etnikai hovatartozására, vallási vagy filozófiai meggyőződése, szexuális élete, szexuális irányultsága, politikai véleménye, szakszervezeti tagsága, egészségi állapotára vonatkozó információk vagy genetikai adatok, azonosítási célú biometrikus adatok vagy büntetőjogi felelősségre és bűncselekményekre vonatkozó információk). Amikor azonban meglátogatja a LEGO Discovery Center vagy a LEGOLAND Discovery Center létesítményeket, vagy kapcsolatba lép velünk egy látogatás tervezése során, dönthet úgy, hogy megoszt velünk bizonyos különleges kategóriájú személyes adatokat, például étkezési igényeket vagy akadálymentességi igényeket, hogy a legjobb élményt nyújthassuk Önnek.
Ha nem adja meg nekünk a szükséges személyes adatokat (ebben az esetben tájékoztatjuk Önt, például a regisztrációs űrlapokon egyértelművé tesszük ezt az információt), előfordulhat, hogy nem tudunk termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek.
Hogyan gyűjt Öntől személyes adatokat a LEGO Csoport?
Személyes adatokat a következő forrásokból gyűjtünk:
– A Weboldalak közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára üzemeltetett weboldalak, beleértve a saját domainek/URL-ek alatt üzemeltetett oldalakat és a harmadik féltől származó közösségi hálózatokon, például a Facebookon üzemeltetett miniwebhelyeket.
– A Mobiljátékok/alkalmazások közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára üzemeltetett mobiljátékok vagy alkalmazások, például az okostelefonos alkalmazások.
– Az Applikációval összekapcsolt játékok olyan játékokat tartalmaznak, amelyek vezeték nélküli protokollon vagy kábelen keresztül csatlakoznak egy alkalmazáshoz, amelyet a LEGO Csoport készített vagy számára készítettek.
– Az e-mailek, szövegek és egyéb elektronikus üzenetek közé tartoznak az Ön és a LEGO Csoport közötti elektronikus kommunikációs formák.
– Az Ügyfélszolgálat magában foglalja az ügyfélszolgálati munkatársainkkal folytatott hívásokat vagy online csevegéseket.
– A Kiskereskedelmi üzletek közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára működtetett üzletek.
- LEGO Discovery Center és LEGOLAND Discovery Center.
– Az Online regisztrációs űrlapok magukban foglalják a LEGO Insiders-fiók/LEGO fiók regisztrációját, a LEGO Life Magazine előfizetéseket, valamint a BrickLink eladó-ellenőrzési eljárásait.
– Az Offline regisztrációs űrlapok közé tartoznak a nyomtatott regisztrációs és hasonló űrlapok, amelyeket például postai úton, bolti bemutatókon, versenyeken és egyéb ajánlatokon vagy eseményeken keresztül gyűjtünk.
– Online fogyasztói versenyek, kérdőívek és sorsolások.
– LEGO Insiders programunk magában foglalja a programon belüli tevékenységeit.
– A Felmérés, amelyben Ön és/vagy gyermekei személyesen és online egyaránt részt vehetnek.
- Vélemények és visszajelzések funkciók a weboldalainkon, fórumainkon, alkalmazásainkban, vagy az Ön által választott áruházainkban vagy látványosságainknál, amelyeket Ön készített vagy amelyekben részt vett.
Személyes adatok, amelyeket a LEGO Csoport harmadik felektől gyűjthet
Különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból személyes adatokat kaphatunk Önről az alábbiakban meghatározottak szerint:
– A Technikai adatok a következő felektől:
- elemzési szolgáltatók;
- hirdetési hálózatok; és
- keresési információs szolgáltatók.
– A Kapcsolattartási, pénzügyi és tranzakciós adatok a technikai, fizetési és szállítási szolgáltatások szolgáltatóitól.
– Személyazonossági és kapcsolattartási adatok adatkereskedőktől vagy aggregátoroktól.
– A Személyazonosító és kapcsolattartási adatok nyilvánosan elérhető forrásokból.
– A Személyazonosító, kapcsolattartási és bejelentkezési adatok olyan harmadik felektől, akiket Ön megbízott azzal, hogy osszanak meg velünk adatokat (például ha a LEGO fiókjába egy harmadik féltől származó játék- vagy közösségimédia-szolgáltatás, például az Epic Games vagy a Facebook használatával jelentkezik be).
– Személyazonosító, kapcsolattartási és tranzakciós adatok kiskereskedelmi és szórakoztatóipari partnerektől, például a Merlin Entertainments-től, a BrickLink piactéren részt vevő eladóktól és vevőktől (beleértve a nyilvános értékeléseket és visszajelzéseket), a LEGOLAND Discovery Centerektől, LEGO Discovery Centerektől valamint a hivatalos LEGO áruház partnereitől.
– Harmadik felek platformjairól, például közösségimédia-platformokról vagy keresőmotorokból, illetve olyan webhelyekről származó Nyomon követési adatok, mint a partnerek webhelyei vagy alkalmazásai.
– Közösségimédia-adatok a közösségimédia-platformokról. Ezeket az információkat harmadik fél statisztikai szolgáltatónktól kapjuk.
- Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok, amelyeket harmadik fél értékelési szindikátumoktól vagy más harmadik felektől kaphatunk.
- Személyazonosító és kapcsolattartási adatok családtagoktól vagy törvényes gondviselőktől.
Hogyan használja fel a személyes adatokat a LEGO Csoport?
A feldolgozás céljai és jogalapjai
LEGO alkalmazások, alkalmazásokhoz csatlakoztatott játékok és online csatornák
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Miért gyűjtjük/hogyan használjuk fel
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|LEGO alkalmazás, csatlakoztatott játékok vagy online csatornák használata.
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Rendelés teljesítése
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|Rendelést ad le nálunk vagy egy harmadik félnél a BrickLinkpiactéren.
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Ügyfélszolgálat
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|Kapcsolatba lép ügyfélszolgálati funkcióinkkal,többek között chatbotunkon keresztül
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Digitális marketingkommunikáció (pl. e-mail, SMS, push-üzenetek alkalmazásüzenetekben vagy hasonló, közvetlen elektronikus marketing)
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
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Nyomtatott marketing, beleértve a katalógusokat, hírleveleket és más nyomtatott marketinganyagokat
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
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LEGO Insiders-fiók/LEGO fiók/adminisztráció, statisztikák és betekintések
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|LEGO Insiders-fiókot/LEGO fiókot regisztrál és használ.
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LEGO Insiders-fiók/LEGO fiók személyre szabott élmény és marketing
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|LEGO Insiders-fiókjának/LEGO fiókjának használata, miközben hozzájárulását adja ahhoz, hogy releváns tartalmakat és élményeket nyújthassunk Önnek.
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|Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai alapján a preferenciáiból marketingtevékenységünket automatikusan az Ön és az Ön személyes érdeklődési köréhez tudjuk igazítani, beleértve a LEGO Insiders-pontok egyenlegét, az Insiders-pontok beváltási előzményeit, a LEGO Insiders-tagok tevékenységeit, a vásárlási előzményeket, a termékpreferenciákat, az online böngészési cookie-adatokat (ha azokat külön engedélyezte), az Ön tartózkodási helyére vonatkozó adatokat és a LEGO Insiders-fiókjához kapcsolódó bármely más információra vonatkozó adatokat.
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Versenyek, nyereményjátékok, marketing és egyéb ajánlatok
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|Egy versenyen vagy nyereményjátékban való részvétele, vagy versenyekkel, nyereményjátékokkal, kampányokkal vagy ajánlatokkal kapcsolatos információk fogadása tőlünk.
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A LEGO Csoport közösségi hálózata
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|Interakcióba lép a LEGO Csoport közösségi hálózataival (például a LEGO Play appal, a LEGO Insiders Clubbal, a LEGO Insiders-közösséggel, a LEGO Ideas platformmal, valamint olyan BrickLink funkciókkal, mint például a BrickLink Studio programmal, a BrickLink Designer Program sorozattal, valamint a BrickLink és BrickLink Studio fórumokkal).
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Az Ön által elérhetővé tett információk, amelyek magukban foglalhatják a megjegyzéseket, képeket, terveket, reakciókat, a közösségimédia-fiók bejegyzéseink megosztását vagy más, felhasználó által generált tartalmat BrickLink felhasználók számára:
– Véleményekről és visszajelzésekről szóló adatok
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Harmadik féltől származó közösségi hálózatok
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
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Interakció harmadik féltől származó közösségi hálózati funkciókkal, mint például a „Tetszik” funkcióval.*
Velünk való kapcsolatfelvétel, vagy visszajelzés nyújtása a márkánkkal kapcsolatban a közösségimédia-platformokon. Például, ha hozzászólást ír közösségimédia-bejegyzéseinkhez, vagy más módon visszajelzést ad a LEGO termékekkel/tevékenységekkel kapcsolatban más nyilvános oldalakon vagy bejegyzésekben.
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Jogos érdek, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja, a felhasználói elköteleződés és az utólagos teljesítmény elemzésével és jelentésével kapcsolatban.
*A közösségimédia-platformok a LEGO Csoport közösségi hálózati fiókjáról gyűjtött személyes adatokat saját céljaikra használhatják fel a platformjukon, a saját adatvédelmi szabályzatukban leírtak szerint.
Jogos érdekek, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján, ahol szükséges betekintést nyerni márkánk és a márkánkkal kapcsolatba lépő és azzal kapcsolatban visszajelzést adó személyek megítélésébe, valamint hatékonyabb ügyfélszolgálatot nyújtani márkaimázsunkkal és értékeinkkel összhangban.
Élő közvetítési események (üzletekben és online)
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
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Közvetlen részvétel egy élő közvetítésben vagy véletlenszerű rögzítés a közönségben vagy a háttérben.*
*A területeket egyértelműen megjelöljük, és a közvetlenül érintett személyek beleegyezését kérjük.
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Az esemény élő videós közvetítése, amely magában foglalja a rögzített területen lévő embereket is.
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Videómegfigyelés és képgyűjtés (üzletekben és más releváns LEGO Csoport helyszíneken)
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|LEGO Store-ba vagy más nyilvánosan elérhető LEGO Csoport létesítménybe való látogatás. - LEGO Discovery Centerbe és LEGOLAND Discovery Centerbe való látogatás.
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|Mozaikkészítőnk vagy Minifiguragyárunk használata
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|Annak érdekében, hogy a Mozaikkészítő vagy a Minifiguragyár létrehozza a fogyasztó által kért képet vagy címkét.
|Szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése b) pontja alapján, a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatás teljesítése érdekében.
|A LEGO Discovery Center és a LEGOLAND Discovery Center parkolóit használhatja.
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|Néhány LEGO Discovery Center és LEGOLAND Discovery Center automatikus rendszámfelismerő rendszerrel rendelkezik, amely a parkolóinkba való bejutást ellenőrzi.
|Jogos érdekek, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, a LEGO Discovery Center és a LEGOLAND Discovery Center autós belépéseinek kezelésével kapcsolatban.
|Attrakcióink használata a LEGO Discovery Centerben és LEGOLAND Discovery Centerben.
|Kép
|Néhány attrakció fotózási szolgáltatásokat kínál a látogatás során, amelyeket megvásárolhat.
|Jogos érdekek, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, márkánk népszerűsítése és marketingje. A vendégek bizonyos látványosságoknál megvásárolhatják saját fényképeiket. A fényképezési szolgáltatások helyszínén figyelmeztető táblák vannak kihelyezve.
Üzleti partnerek és kereskedelmi kapcsolatok
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|Vállalatként vagy magánszemélyként kereskedelmi kapcsolatot létesít velünk.
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|Úgy dönt, hogy eladóként szeretne részt venni a BrickLinkonline piacterén.
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|A piactéri tranzakciók automatizált kockázatértékelésének elvégzése érdekében.
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Kutatás
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
|Felmérésekben, célcsoportokban vagy más kutatási tevékenységekben való részvétel.
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LEGO Discovery Centerrel és LEGOLAND Discovery Centerrel való interakció
|Az Ön tevékenységei
|Amit gyűjtünk
|Amiért gyűjtjük
|Jogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
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|Különleges alkalmak, étkezési igények, akadálymentességi igények és különleges kérések figyelembevétele.
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Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az ésszerűen szükséges azon célok eléréséhez, amelyekhez begyűjtöttük őket, beleértve a jogi, szabályozási, adózási, könyvelési vagy jelentési követelmények teljesítését is. Panasz esetén, vagy ha ésszerűen úgy véljük, hogy pereskedésre van kilátás az Önnel való kapcsolatunkat illetően, személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük.
A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, a személyes adatok feldolgozásának céljait és azt, hogy ezeket a célokat más eszközökkel is el tudjuk-e érni, valamint az alkalmazandó jogi, szabályozási, adózási, könyvelési vagy egyéb követelményeket is.
MI eszközök használata
Az üzleti hatékonyság és az elemzés céljából MI eszközöket használunk. MI használata az alábbiakhoz:
- A LEGO vállaltnak megadott e-mailek/tartalmak elemzése, például a vendégeknek adott válaszok javaslása, valamint a tartalom belső kezelésének segítése, például egy e-mail összefoglalásának elkészítése. Ahol használják, minden válasz a LEGO által megtekinthető, mielőtt kiadják, és a személyes adatokat csak az eredeti célokra használják fel, amelyekre azokat megadták és/vagy feldolgozták, összhangban ezzel a tájékoztatással.
- Támogatási kéréseinek irányítása a támogatási chatbot segítségével történő első kapcsolatfelvétel során – a kommunikáció megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt, ha chatbottal lép kapcsolatba.
- Áru- és szolgáltatáskínálatukban ellenőrzött ellátási láncunk révén.
- Az Ön személyes preferenciáinak megismerése érdekében MI elemző eszközöket használhatunk a hirdetések hatékonyságának elemzésére.
- Az adatok elemzése és feldolgozása a folyamatok hatékonyságának javítása érdekében.
- Az üzleti teljesítményhez és stratégiai kezdeményezésekhez kapcsolódó adatok elemzése.
- Az attrakcióinkon belüli folyamatok automatizálása a vendégélmény javítása érdekében (de csak a LEGO Discovery Center és a LEGOLAND Discovery Center esetében).
- Az ügyfélszolgálatunk részeként chatbotot biztosítunk Önnek.
#### Belső MI-eszközök használata összefoglalókhoz
Belső MI-eszközöket (Mesterséges Intelligencia) használunk, hogy segítsünk az Ügyfélszolgálat munkatársainak a telefonon vagy a szöveges üzeneten keresztül történő ügyfélmegkeresések összefoglalásában. Ahol hívásokat vagy csevegéseket rögzítünk, ezek az eszközök nem rögzítik a hívásokat vagy csevegéseket valós időben, hanem a hívás vagy csevegés befejezése után a telefonhívás rögzítése vagy a csevegés szövege bevihető a MI eszközbe, hogy összefoglalót készítsen. A MI-eszközt kizárólag összefoglalás és elemzés céljára használjuk, szolgáltatásaink minőségének javítása, a teljesítmény figyelemmel kísérése és szabványaink betartásának támogatása érdekében. A MI-eszköz nem hoz automatizált döntéseket, amelyek joghatással vagy hasonlóan jelentős következményekkel járnak; minden döntést emberek, a tanácsadóink hoznak meg.
Telefonhívások esetén minden hívás elején szóban tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a hívás rögzítésre és MI segítségével leírásra kerülhet. Az 1-es gomb megnyomásával vagy a vonalban maradással hozzájárulhat, a 2-es gomb megnyomásával pedig lemondhatja. A csevegési interakciók esetében a munkamenet kezdetén megjelenik egy értesítés, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a beszélgetést MI segítségével rögzíthetik és leírhatják; a csevegés folytatásával Ön hozzájárul ehhez a feldolgozáshoz.
Kivel osztja meg a LEGO Csoport a személyes adatokat?
Adatok megosztása a LEGO Csoport vállalataival
Időnként leányvállalatainknak (a LEGO Csoport más vállalatainak) is hozzá kell férniük az Ön adataihoz, hogy a nevünkben vagy a saját nevükben szolgáltatásokat nyújthassanak Önnek. A személyes adataira azért van szükségük, hogy mi vagy ők elvégezhessék a fenti táblázatban felsorolt tevékenységeket, beleértve például a következőket:
– biztosíthassák az Ön által igényelt termékeket és szolgáltatásokat;
– kapcsolatba léphessenek Önnel a fiókjával vagy az egyes ügyletekkel kapcsolatban;
– információkat küldhessenek Önnek a webhelyeinkkel, alkalmazásainkkal és szabályzatainkkal kapcsolatban;
– direkt marketingüzeneteket küldhessenek;
– termékkatalógusokat és egyéb nyomtatott marketinganyagokat küldhessenek;
– feldolgozhassák azon adatokat, amelyek kezelésére a nevünkben történő feldolgozásra hivatalosan szerződést kötöttek, például hogy intézkedjenek az Ön valamely vásárlása ügyében, felügyeljék LEGO fiókjának tevékenységeit vagy LEGO Insiders-fiókadatait, és/vagy kezeljék a LEGO.com weboldalunk Preferenciaközpontjában megadott preferenciáit;
– belső kutatást, elemzést és jelentést készíthessenek;
– olyan tevékenységeket azonosíthassanak, vizsgálhassanak felül és szüntethessenek meg, amelyek sérthetik szabályzatainkat vagy a törvényt.
A LEGO Csoport Európai Gazdasági Térségen kívüli vállalataihoz történő továbbítás kötelező erejű vállalati szabályokon alapul.
Adatok megosztása más vállalatokkal
A megbízható külső partnereink kategóriáinak listáját – akikkel adatait megoszthatjuk – alább tekintheti meg. Személyes adatait a következő kategóriákba tartozó harmadik felekkel/szállítókkal osztjuk meg:
– Informatikai szolgáltatók. Világszerte számos megbízható partner biztosít számunkra informatikai és rendszer-adminisztrációs szolgáltatásokat, többek között piactéri platformszolgáltatók, mind ügyfeleink és partnereink irányában végzett tevékenységeink, mind belső informatikai és adminisztrációs rendszereink vonatkozásában.
– Globális fizetési szolgáltató és feldolgozó partnerek. Ezek biztosítják az interneten, az üzleteinkben vagy a számlák, átutalások és piactéri tranzakciók útján végzett fizetések biztonságát és hatékonyságát.
– Felhőtárhely-szolgáltató partnerek. Saját és ügyfeleink adatait biztonságos adatközpontokban tároljuk.
– Tartalomszolgáltató (CDN) szolgáltatók. Weboldalunk teljesítményének és biztonságának optimalizálása érdekében tartalomszolgáltató hálózatot (CDN) használunk. A CDN hatékony tartalomterjesztést tesz lehetővé azáltal, hogy különböző földrajzi helyeken található szervereket használ. Ez azt jelenti, hogy amikor ellátogat weboldalunkra, bizonyos adatait (például IP-címét és böngészőadatait) CDN-szolgáltatónk feldolgozhatja a tartalom gyors és megbízható kézbesítésének biztosítása érdekében.
– Csalásmegelőzési és -észlelési partnerek és hivatalok. A LEGO Csoporttal együttműködve dolgoznak azon, hogy a LEGO Csoport ne eshessen csalás áldozatául, valamint biztosítják a piactéri csalások megelőzését és észlelését.
– Raktározó, csomagoló, szállító és kézbesítő partnerek. Segítenek, hogy termékeink ügyfeleink és üzleti partnereink kezébe kerülhessenek.
– Katalógusnyomtató és postázó partnerek. Ezek segítenek nekünk abban, hogy a katalógusok, magazinok vagy más nyomtatott marketinganyagok eljussanak Önhöz.
– Adatkereskedői és adatösszesítő partnerek. Ezek segítenek nekünk abban, hogy katalógusokkal, magazinokkal és egyéb nyomatott vagy online marketingtevékenységgel és hirdetésekkel elérjük a potenciális új vásárlókat. Emellett abban is segítenek, hogy megakadályozzuk, hogy pl. egynél több LEGO katalógus egyszerre érkezzen Önhöz.
– Marketing- és hirdetési partnerek. Ezek segítenek személyre szabott reklámokat, ajánlatokat, nyereményjátékokat, versenyeket és kampányokat kínálni, amikor Ön a LEGO Csoporttal találkozik online platformjainkon, a közösségi oldalakon, az üzletekben és egyéb helyeken. Abban is segítenek, hogy új potenciális vásárlókat találjunk a marketingüzenetek kiszolgálására (más néven „hasonmás”), vagy abban, hogy jobban biztosíthassuk, hogy ne szolgáljunk marketingüzenetet azoknak a vásárlóknak, akik nem mutatnak érdeklődést az adott termék vagy szolgáltatás iránt (más néven „szűrés”).
– B2B partnerek, köztük a Merlin Entertainments és a hivatalos LEGO áruházi partnerek. Segítenek nekünk abban, hogy ajánlatokat, nyereményjátékokat, versenyeket és kampányokat működtessünk, beleértve a LEGO Insiders-programot vagy a LEGO Family Clubot is, valamint abban, hogy személyre szabott hirdetéseket és vásárlói betekintéseket nyújthassunk.
– Közösségimédia-partnerek és online keresési platformok. Ezek segítenek nekünk abban, hogy jelen legyünk, lehetővé téve Önnek, hogy kapcsolatba lépjen a LEGO Csoporttal azokon a platformokon, ahol épp tartózkodik, és lehetővé téve számunkra, hogy személyre szabott marketinganyagot biztosítsunk termékeinkről, valamint szélesebb körben megértsük, hogy vásárlóink és fogyasztóink hogyan lépnek kapcsolatba velünk ezeken a platformokon és partnereken keresztül, milyen a márkánk megítélése, és milyen típusú emberek lépnek kapcsolatba és adnak visszajelzést márkánkról a közösségimédia-platformokon.
– Harmadik fél szolgáltatók, akik segítenek nekünk abban, hogy ügyfélszolgálatot nyújtsunk és betekintést nyerjünk. Ezek segítenek nekünk közösségimédia-adatokat szerezni a közösségimédia-platformokról, megérteni a márkaképünket, megismerni a velünk interakcióba lépő személyek szokásait, visszajelzést adni a márkánkról a közösségimédia-platformokon, és hatékonyabb ügyfélszolgálatot nyújtani.
– Felmérési, közvélemény-kutatási és termékvéleményezési szolgáltatók. Segítenek eljuttatni hozzánk az Ön – számunkra rendkívül fontos – visszajelzéseit a LEGO nyújtotta élményről.
– Az adó-és vámhatóságok, törvényhozók és más hatóságok globálisan. Bizonyos körülmények között előírják a feldolgozási tevékenységek jelentését.
– Szaktanácsadók. Ide tartoznak az ügyvédek, bankárok, könyvvizsgálók és biztosítók világszerte. Ezek tanácsadói, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak a LEGO Csoport számára, ideértve a pénzmosás elleni és ügyfélazonosítási ellenőrzéseket végző partnereket is. Ezekkel a partnerekkel azért kerül sor az adatok megosztására, hogy a BrickLink összes eladójánál pénzmosás elleni és ügyfélazonosítási ellenőrzéseket végezzenek, ezzel biztosítva a pénzügyi szabályozásoknak való megfelelést és a csalárd tevékenységek megelőzését.
– Játékplatform-partnerek. Ők segítenek nekünk abban, hogy jelen legyünk, lehetővé téve Önnek, hogy kapcsolatba lépjen a LEGO Csoporttal, és összekapcsolja LEGO fiókját a játékplatform-fiókkal, ahol ez a funkció elérhető.
– Online piactéri partnerek. Ide tartoznak a BrickLink harmadik fél eladói és vásárlói, a fizetési feldolgozók, a vitarendezési szolgáltatások, a közösségifórum-moderátorok és az eladó-ellenőrzési szolgáltatások. Ezek segítik a BrickLink piactér és szolgáltatások működtetését, elősegítik a vevők és eladók közötti tranzakciókat, az eladók azonosítását dokumentum-ellenőrzés révén, a tranzakciós viták rendezését, valamint a biztonságos közösségi terek fenntartását.
– Vásárlók és eladók a BrickLink piactéren. Az eladók számára történő adatok megosztása a megrendelések teljesítése céljából történik, és hasonlóképpen a vásárlók is láthatják az eladók elérhetőségeit.
– Fórumfelhasználók. Ha részt vesz a BrickLink fórumokon, az Ön által közzétett információk minden fórumfelhasználó számára elérhetők lesznek, beleértve a be nem jelentkezett nyilvános felhasználókat is. Fotózási szolgáltató. - Amikor Ön valamelyik attrakciónkat veszi igénybe, megbízható fotós szolgáltatót alkalmazunk, hogy képet készítsen a tapasztalatairól.
Egyéb felhasználások és közzétételek
Személyes adatokat is felhasználunk és nyilvánosságra hozunk, ha úgy gondoljuk, hogy ez szükséges vagy helyénvaló: (a) a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében (beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli törvényeket is); (b) állami és kormányzati hatóságok megkereséseire való válaszadás érdekében (beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli hatóságokat is); (c) a bűnüldözéssel való együttműködés érdekében; (d) saját jogaink, magánéletünk, biztonságunk vagy tulajdonunk, valamint leányvállalataink, Ön vagy mások jogainak, magánéletének vagy biztonságának védelme érdekében.
Továbbá bármilyen lehetséges vagy létező átszervezés, egyesülés, eladás, közös vállalkozás, megbízás esetén felhasználjuk, nyilvánosságra hozzuk vagy továbbítjuk a személyes adatokat egy harmadik félnek.
Adattovábbítás harmadik országokba
A LEGO Csoport globálisan működik, és személyes adatokat továbbíthat az Ön országán kívülre, vagy olyan helyre, ahol szolgáltatásokat nyújtanak Önnek.
A LEGO Csoport minden személyes adatot az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén található szervereken tárol.
Szükség esetén (pl. az Önnek nyújtott szolgáltatások érdekében) a személyes adatokat olyan helyszínekre is továbbíthatjuk (vagy azokról hozzáférhetünk), amelyek közé tartozhat az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Japán, Malajzia, Mexikó, Szingapúr, Dél-Korea, az Egyesült Államok és Hongkong. Bárhová is továbbítjuk a személyes adatokat, a megfelelő szerződéses, technikai és/vagy szervezeti óvintézkedések bevezetésével biztosítjuk személyes adatainak azonos szintű védelmét, bárhol is dolgozzuk fel azokat.
Ha személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, hasonló szintű védelmet biztosítunk személyes adatai számára, annak biztosításával, hogy az alábbi feltételek közül legalább egy érvényes legyen;
– Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a szóban forgó országban megfelelő szintű védelem áll fenn; vagy
– Kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) vannak érvényben (a vállalatok közötti áthelyezések esetén); vagy
– Általános szerződési feltételeket („uniós mintazáradékokat”) használnak; vagy
– Kivételt képeznek a különleges helyzetek, például az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az Ön hozzájárulása az adott továbbításhoz.
3. SZAKASZ: COOKIE-K ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK („COOKIE-K”)A cookie-k a böngésző által a számítógépen vagy eszközön elhelyezett kis méretű adatfájlok. A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt adatokat. Azáltal azonban, hogy egy kiszolgáló a böngészőn keresztül beolvassa azt, a webhely felhasználóbarát szolgáltatásokat képes nyújtani – például emlékszik a korábbi vásárlásokra vagy a fiókadatokra.
A cookie-król és azok kezeléséről szóló további információkat a teljes [7][Cookie-szabályzatunkban][8] és [Cookie-nyilatkozatunkban] olvashat, vagy kattintson a cookie-beállításokra a LEGO.com oldalon, illetve a digitális játékban vagy (adott esetben) alkalmazásban!
4. SZAKASZ: INFORMÁCIÓK SZÜLŐKNEK
Információk szülőknek: így kezeli a LEGO Csoport a gyermekek személyes adatait
A gyermekek online biztonságának megőrzése
Rendkívül fontos számunkra, hogy vigyázzunk a gyermekek online biztonságára, és külön adatvédelmi intézkedéseket léptettünk érvénybe, hogy biztosak lehessünk abban, hogy fiatalabb rajongóink biztonságosan használhatják internetes csatornáinkat. Sőt, egyes szolgáltatások korhatárosak, hogy megelőzhessük, hogy az ilyen szolgáltatásokat a gyermekek véletlenül használhassák. Minden észszerű óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy nem gyűjtünk, tárolunk, használunk vagy dolgozunk fel olyan gyermekektől származó adatokat, akik esetleg ezeket a szolgáltatásokat megfelelő szülői beleegyezés nélkül használják.
Csatlakoztunk egy digitális gyermekbiztonsági programhoz, amely évente felülvizsgálja vállalatunkat, és megbizonyosodik arról, hogy a gyermekekkel folytatott internetes interakcióinkra vonatkozó szabályokat betartjuk.
A személyes adatok esetében szülői beleegyezést kérünk minden 16 éven aluli (vagy az adott jogrendszer törvénye szerint ennél idősebb) személyek számára. A BrickLinkesetében a felhasználóknak legalább 18 évesnek kell lenniük (vagy az adott jogrendszer törvénye szerint ennél idősebb) ahhoz, hogy vevőként vagy eladóként regisztrálhassanak.
Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne Adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
A gyermekektől származó személyes adatok kezelése során további lépéseket teszünk az adatok védelme érdekében, beleértve a következőket is:
– Ügyelünk arra, hogy a szülőket tájékoztassuk az általunk gyűjtött, tárolt, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegét, valamint azok esetleges megosztását illetően;
– Annak érdekében, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak, a gyermekek adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és feldolgozásához, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatók gyermekeknek való küldéséhez szülői beleegyezést kérünk;
– A gyermekektől származó személyes adatok gyűjtését, tárolását, felhasználását és feldolgozását korlátozzuk, így csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek észszerűen szükségesek ahhoz, hogy a gyermek az internetes tevékenységekben részt vehessen;
– Hozzáférést adunk (esetenként kérésre) a szülők számára a gyermekükről gyűjtött személyes adatokhoz, továbbá a szülők kérhetik gyermekeik személyes adatainak módosítását vagy törlését.
A gyermekek adatainak gyűjtése és felhasználása
Míg egyes webhelyeink, csatornáink és alkalmazásaink a családok és a felhasználók minden korosztálya általi felhasználásra lettek kialakítva, másokat elsősorban gyermekek általi felhasználásra szántunk. Ha gyermekektől gyűjtünk személyes adatokat, azokat csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig azokra a szolgáltatásaink nyújtásához szükségünk van, vagy ameddig azok nyilvántartására törvény kötelez.
Bár a gyermekek eldönthetik, hogy megosztják-e velünk az adataikat, a webhelyeink egyes szolgáltatásai az adatok megadása nélkül nem működnek. Amennyiben valamely szolgáltatás működéséhez személyes adatokra van szükség, csak olyan adatokat kérünk, amelyek észszerűen szükségesek a tevékenységben való részvételhez.
Íme néhány példa olyan esetekre, amikor gyermekektől személyes adatokat gyűjtünk:
– Amikor gyermekek online regisztrálnak. A gyermekek a webhelyeinken regisztrálva különféle szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, többek között tartalmakhoz, játékokhoz és versenyekhez. A regisztráció során megkérhetjük a gyermeket, hogy adja meg szülője vagy gondviselője e-mail címét, a saját utónevét, nemét, születési dátumát, felhasználónevét és jelszavát. Ezeket az adatokat biztonsági és tájékoztatási célokra használjuk. A gyermekeknek kifejezetten javasoljuk, hogy olyan felhasználónevet adjanak meg, amely nem tartalmaz személyes adatokat.
– Amikor gyermekek saját készítésű tartalmakat osztanak meg. Egyes webhelyeinken a gyermekek maguk is készíthetnek vagy használhatnak tartalmakat. Mivel az ilyen szolgáltatások közül nem mindegyikhez szükségesek a gyermekek személyes adatai, nem mindegyik tevékenységhez szükséges a szülő vagy gondviselő hozzájárulása. Ha egy tevékenység potenciálisan lehetővé teheti egy gyermek számára, hogy személyes adatokat osszon meg, „ellenőrizhető szülői beleegyezést” kérünk a szülőtől vagy gondviselőtől (amely magasabb szintű szülői beleegyezést jelent). Személyes adatok lehetnek például történetek, szabadszöveges mezőkben megadott tartalmak, rajzok (amelyek szöveges vagy szabadkézi adatbevitelt tesznek lehetővé), a gyermekről készült fényképek, hangfájlok, filmfájlok, illetve más olyan tartalmak vagy tartós azonosítók, amelyek valamilyen módon egyértelműen azonosították a gyermeket.
– Amikor gyermekek versenyeken vagy nyereményjátékokon vesznek részt. Ha egy gyermek be szeretne nevezni egy versenyre, bekérjük tőle azokat a személyes adatokat, amelyekre a gyermek részvételéhez szükségünk van. Általában a gyermek utónevének megadását kérjük (hogy az egy családba tartozó gyermekeket meg tudjuk különböztetni egymástól), valamint valamely szülő vagy gondviselő e-mail címét (hogy a felelős felnőttek tájékoztatására vonatkozó törvényi kötelezettségeinknek megfelelhessünk). A szülővel csak akkor vesszük fel a kapcsolatot, ha a gyermek nyer a versenyen vagy a nyereményjátékon, hogy kideríthessük, hová küldhetjük a nyereményt. Amennyiben a versenybe való nevezéshez a gyermeknek tartalmakat kell készítenie, esetleg előzetesen e-mailben szülői beleegyezést kell kérnünk ehhez, hogy biztosíthassuk a gyermekek által létrehozott tartalmakra vonatkozó adatvédelmi előírásoknak való megfelelést (lásd a gyermekek által létrehozott tartalmakra vonatkozó szakaszt). Beleegyezés hiányában a gyermekek nem vehetnek részt a versenyeken.
– Amikor a gyermekek e-maileket kapnak tőlünk. Esetenként el kell kérnünk a gyermek kapcsolattartási adatait (beleértve az e-mail címet), hogy válaszolhassunk az általuk feltett kérdésekre. Amennyiben másodszor is fel kell vennünk a kapcsolatot a gyermekkel, például további kérdések megválaszolásához, arra kérjük majd, hogy adja meg szülője vagy gondviselője e-mail címét. Ezután a gyermek internetes kapcsolattartási adatait csak addig őrizzük meg, amíg a kérését teljesítjük, és az adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel. Ha valamikor is a fennálló kommunikáció érdekében lenne szükségünk a gyermek internetes kapcsolattartási adataira, a legelső alkalommal elkérjük a szülő vagy gondviselő e-mail címét, hogy az általunk gyűjtött adatokról tájékoztathassuk, és lehetőséget adjunk számára, hogy az adatgyűjtés beszüntetését kérhesse. A szülő vagy a gondviselő bármikor letilthatja a gyermekkel folytatott bárminemű kommunikációt az adott kommunikációban megadott leiratkozási utasításokat követve (ha több típusú kommunikáció is folyamatban van, a felelős felnőttnek ezekről esetleg egyenként kell leiratkoznia). Alternatív megoldásként a LEGO Ügyfélszolgálati csapatához is fordulhatnak.
– Amikor gyermekek az alkalmazásokban leküldéses, azaz push értesítéseket kapnak. Számos alkalmazás „push értesítéseket” küld a felhasználók mobiltelefonjára vagy eszközére az elérhető frissítésekkel kapcsolatban (néha olyankor is, ha az alkalmazás épp nincs használatban). Egyes alkalmazásainkat gyermekek általi használatra szántuk. A gyermekeket megkérjük, hogy adják meg szülőjük vagy gondviselőjük e-mail címét, hogy mielőtt még push értesítéseket küldenénk az alkalmazásokból, tájékoztathassuk a felnőtteket gyermekük kéréséről. Az eszközazonosítót szülői beleegyezés hiányában nem kapcsoljuk össze más személyes adatokkal. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke ne kapjon több push értesítést valamely alkalmazásunkból, bármikor módosíthatja a gyermek által használt eszköz beállításait.
– Amikor helymeghatározási adatokat gyűjtünk. Egyes webhelyeinket, csatornáinkat és alkalmazásainkat gyermekek számára készítettük. Mielőtt a gyermek lakhelye szerinti utca nevével, a címmel vagy a koordinátákkal kapcsolatos adatokat gyűjtenénk e-mailben, kikérjük a szülő vagy gondviselő beleegyezését. Azért járunk el így, mivel az ilyen adatok birtokában képessé válunk az adott gyermeket beazonosítani. Ezzel ellentétben nem kérjük a szülői beleegyezését, ha a gyermek városával, országával vagy régiójával kapcsolatos adatokat gyűjtünk, amennyiben ezek nem kapcsolhatók közvetlenül az adott gyermekhez. Ennek az az oka, hogy az ilyen adatok birtokában nem vagyunk képesek az adott gyermeket beazonosítani. Amennyiben azt szeretné, hogy ne gyűjtsünk többé ilyen típusú helymeghatározási adatokat, bármikor módosíthatja a gyermek által használt eszköz beállításait. Alternatív megoldásként a LEGO ügyfélszolgálati csapatához is fordulhat.
– Amikor „tartós azonosítókat” gyűjtünk. Annak érdekében, hogy internetes csatornáink látogatóinak megfelelő és személyre szabott internetes élményeket biztosíthassunk, bizonyos típusú adatokat gyűjtünk (pl. az IP-címmel, a mobileszköz azonosítójával, a böngészővel, az internetszolgáltatóval, a hivatkozó oldalakkal, a kilépési oldalakkal, a látogatási gyakorisággal, az operációs rendszerrel, dátum- és időbélyegekkel, valamint a kattintássorozattal kapcsolatos adatokat). Ezeket az adatokat különféle technológiák, például cookie-k, képpontok, flash cookie-k, webes adatgyűjtők és egyéb egyedi azonosítók alkalmazásával gyűjtjük (melyeket az adatvédelmi szabályzat cookie-kra vonatkozó szakaszában ismertetünk). Ezeket az adatokat magunk is gyűjthetjük, vagy megbízhatunk külső szolgáltatókat, hogy az adatokat a nevünkben feldolgozzák. Az adatok használatával hozzáférést biztosíthatunk a gyermekek számára az internetes szolgáltatásokhoz és tevékenységekhez, testre szabhatjuk a tartalmakat, továbbfejleszthetjük internetes csatornáinkat, illetve elemezhetjük azok teljesítményét, továbbá anonimizált jelentéseket készíthetünk. Ha bármikor egyéb célokra is szeretnénk a gyermekek személyes adatait gyűjteni, ehhez kikérjük majd a gyermekek szüleinek vagy gondviselőinek előzetes beleegyezését. A webhelyeinken és alkalmazásainkban „tartós azonosítókat” gyűjtő külső szolgáltatók listáját a Cookie-szabályzatunkban és Cookie-nyilatkozatunkban találja.
A szülők beleegyezésének kikérése
A szülői beleegyezés különböző típusait attól függően használjuk, hogy milyen típusú gyermekadatokat dolgozunk fel és milyen célból.
E-mailben adott szülői beleegyezés kérése
Ha a gyermek által kért szolgáltatás nyújtásához szükségünk van a gyermek személyes adatainak begyűjtésére, a törvényi előírásoknak megfelelően (pl. az USA-ban COPPA, az EU-ban GDPR szerint) szülői beleegyezést kérünk. Egy e-mailt küldünk a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének, amelyben tájékoztatjuk, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan tervezzük azokat felhasználni, és kérjük a szülőt, hogy adja meg a beleegyezését, vagy nyilatkozzon annak megtagadásáról. Amennyiben a szülői beleegyezést észszerű időn belül nem kapjuk meg, a gyermektől gyűjtött minden adatot törlünk, beleértve a felnőtt azon kapcsolattartási adatait, amelyeket a szülői beleegyezés kikérése érdekében kértünk.
„Ellenőrzött szülői beleegyezés” kérése
Amennyiben egy gyermek nyilvánosan vagy külső felekkel is meg szeretné osztani személyes adatait a weboldalaink vagy digitális élményeink valamelyikén keresztül, ehhez a fent ismertetett, e-mailben adottnál magasabb szintű szülői beleegyezést kérünk. Kérhetünk bankkártyával vagy más fizetési módszerrel történő igazolást (névleges díj ellenében), vagy a szülő kormány által kiállított hatósági igazolványának ellenőrzését.
Mi történik akkor, ha a szülőt vagy gondviselőt nem kerestük meg a beleegyezéssel kapcsolatban?
Ha egy 16 évesnél fiatalabb (vagy az adott ország törvénye szerint ennél idősebb) gyermek egy olyan online csatornánkat szeretné használni, amely gyermekek számára korhatáros, e-mailt küldünk a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének, mielőtt személyes adatokat gyűjtenénk a gyermektől. Amennyiben úgy gondolja, hogy gyermeke részt vesz egy olyan internetes tevékenységben, amely személyes adatokat gyűjt, és Ön vagy egy másik szülő/gondviselő nem kapott ezzel kapcsolatban tájékoztató vagy beleegyezést kérő e-mailt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A szülői beleegyezés céljával megadott e-mail-címeket más célra nem használjuk fel, hacsak az adott felnőtt kifejezetten hozzá nem járul a marketingcélú e-mailek küldéséhez, vagy részt nem vesz olyan tevékenységben, amely lehetővé teszi az e-mailes kapcsolattartást.
Szülői döntések és ellenőrzési lehetőségek
A szülők vagy gondviselők bármikor megtagadhatják, hogy gyermekeiktől további személyes adatokat gyűjtsünk, vagy azokat felhasználjuk. A szülők vagy gondviselők kérhetik, hogy töröljük a gyermekek fiókjával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a nyilvántartásunkból. Mivel bizonyos szolgáltatásokhoz személyes adatokra van szükség, a gyermek nyilvántartott adatainak törlésével a gyermek a jövőben esetleg nem tudja majd használni a fiókját, a tagságait vagy a szolgáltatásokat.
Amennyiben a gyermek rendelkezik regisztrált LEGO fiókkal, a szülő vagy gondviselő a következő módokon férhet hozzá, módosíthatja vagy törölheti a gyermekétől gyűjtött személyes adatokat:
– A gyermek felhasználónevével és jelszavával bejelentkezik a gyermek LEGO fiókjába, vagy
– Felveszi a kapcsolatot a LEGO Ügyfélszolgálati csapatunkkal.
Amennyiben inkább felvenné velünk a kapcsolatot, adja meg gyermeke felhasználónevét, valamint a saját telefonszámát és e-mail-címét. Mielőtt hozzáférést adnánk Önnek a gyermek személyes adataihoz, ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát, hogy valóban a gyermek szülője vagy gondviselője-e. Észszerű időn belül válaszolunk kérésére.
5. SZAKASZ: INFORMÁCIÓK GYEREKEKNEK
Információk gyerekeknek: Gyermekbarát adatvédelmi információk
Kik vagyunk?
Mi vagyunk a LEGO Csoport, és az a célunk, hogy inspiráljuk és fejlesszük a jövő építőit. Rengeteg terméket készítünk, például LEGO kockákat és készleteket, emellett digitális alkalmazásaink és játékaink is vannak. Világszerte és az interneten is vannak üzleteink, és mi működtetjük a LEGO.com honlapot.
Ez az adatvédelmi szabályzat bemutatja, hogyan használjuk fel a személyes adataidat, így tudni fogod, mi történik velük, amikor begyűjtjük őket.
Néha más oldalakra irányító hivatkozásokkal is találkozhatsz. Ilyenkor érdemes egy felnőtt segítségét kérned, hiszen ezek néha összezavarhatnak.
Személyes adatok? Mi az?
Bármi, ami felhasználható az azonosításodra, azok a te személyes adataid. Talán már tudod is, hogy ezek lehetnek olyan dolgok, mint a neved vagy egy téged ábrázoló fotó, de akár az e-mail címed vagy az online felhasználóneved is.
A LEGO Csoport sok személyes adatot használ. Ha többet szeretnél tudni, kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen elolvasni a teljes Adatvédelmi szabályzatot.
Miért van szükség a személyes adataimra?
A legfőbb ok, amiért fel szeretnénk használni a személyes adataidat, az, hogy megismerjünk téged.
Ha be vagy jelentkezve valamelyik alkalmazásunkba vagy játékunkba, arra használjuk a személyes adataid, hogy nyomon követhessük a játékban való haladásod, így segíthetünk abban, hogy együtt maradj a barátaiddal az alkalmazásban vagy a játékban. Emellett azért is fontos, hogy el tudj menteni olyan tartalmakat, amiket feltöltöttél a LEGO fiókodba.
Néha a személyes adataidat egy eseményen való részvételed vagy egy általunk szervezett verseny miatt is felhasználjuk, így biztosítva, hogy ha nyersz, akkor megkapd a nyereményedet.
Ha nincsenek meg a személyes adataid, az azt jelenti, hogy nem fogunk tudni bizonyos dolgokat teljesíteni számodra. Lehet, hogy nem fogunk emlékezni, milyen messzire jutottál egy adott játékban, vagy nem tudsz fotókat feltölteni, hogy megoszd azokat a barátaiddal.
Ha többet szeretnél tudni arról, hogy mire használjuk a személyes adataidat, kérj meg egy felnőttet, hogy olvassa el veled a teljes adatvédelmi szabályzatot, és segítsen megérteni a részleteket!
Szóval bármire felhasználhatjátok a személyes adataimat?
Nem, dehogy! A személyes adataidat csupán bizonyos okokból használhatjuk fel.
Rengeteg online szolgáltatást nyújtunk, és van néhány szabály, amik szerint fel kell használnunk a személyes adataidat a munkánkhoz és azért, hogy szolgáltatásokat tudjunk nyújtani neked, ezt pedig anélkül is megtehetjük, hogy előtte megkérdeznénk téged vagy a szüleidet.
Máskor pedig szükségünk van a szüleid beleegyezésére. Ha te, vagy a szüleid (vagy gondviselőid) ezt elutasítják, akkor nem fogjuk (és nem is tudjuk) felhasználni a személyes adataidat.
Más is láthatja a személyes adataimat?
Néha muszáj megosztanunk másokkal a személyes adataidat ahhoz, hogy el tudjuk végezni a munkánkat. Ezt azonban nagyon óvatosan kezeljük, ami azt jelenti, hogy még több szabályt kell betartanunk.
Ha a családod segít neked, akkor lehet, hogy velük kell megosztanunk az adataidat. Előfordulhat, hogy más emberekkel is meg kell osztanunk az adataidat. Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen elolvasni a teljes adatvédelmi szabályzatunkat, valamint a cookie szabályzatunkat és cookie nyilatkozatunkat!
Örökre megőrzitek a személyes adataimat?
A személyes adataidat csakis addig őrizhetjük meg, amíg szükségünk van rájuk. A körülményektől függően ez az időtartam változhat.
Van beleszólásom abba, hogy mi történik a személyes adataimmal?
Persze, hogy van. Úgynevezett „jogaid” vannak, amikor az adataidat használjuk. Az egyik ilyen jogod az, hogy tudd, mit csinálunk azokkal. Erre való ez az oldal.
Megkérhetsz minket, hogy mondjuk el, milyen személyes adataink vannak rólad, vagy akár arra is, hogy ne használjuk tovább vagy töröljük azokat. Ha a személyes adataid tévesek vagy helytelenek, csak szólj nekünk, és kijavítjuk.
Hogy milyen jogaid vannak, az attól függ, mire használjuk az adataidat, ebben az adatvédelmi szabályzatban pedig még sok más információt olvashatsz. Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen elolvasni!
Ki gondoskodik arról, hogy minden szabályt betartsatok?
Itt, a LEGO Csoportban van egy úgynevezett adatvédelmi tisztviselőnk, akinek az a munkája, hogy megvédje az adataidat. Ez azt jelenti, hogy gondoskodik a szabályok betartásáról és arról, hogy az adataid biztonságban legyenek. Ha úgy látja, hogy valami nincs rendben, akkor elmondja nekünk, hogyan tudjuk azt kijavítani.
Nagyon fontos számunkra, hogy az adataid biztonságban legyenek, és hogy minden szabályt betartsunk. Ha aggódsz amiatt, hogy mit csinálunk a személyes adataiddal, akkor ]}vedd fel velünk a kapcsolatot.
Emellett olyan kormányhivatalok is léteznek, amelyeknek az a munkája, hogy gondoskodjon arról, hogy az olyan cégek, mint mi, betartsuk a szabályokat, és kijavít minket, ha valamit rosszul csinálunk. Dániában nekik is küldhetsz e-mailt vagy levelet. Az elérhetőségeiket a www.datatilsynet.dk oldalon találod.
Néhány szó a honlapunkról
Mint sok más honlap, úgy a mi honlapunk is aprócska fájlokat, azaz „cookie”-kat tölt le a számítógépedre. Ezek segítenek abban, hogy a honlapunk zökkenőmentesen működjön, amikor használod azt. Biztonság kapitány videónkban többet megtudhatsz a cookie-król, itt.