REACH
Informații privind substanțele candidate pe lista REACH
Următoarele produse includ o baterie cu litiu polimer. Producătorul acestei baterii ne-a informat că aceasta poate conține substanța „1,3 propansultonă (nr. CAS 1120-71-4)”, în cantități care depășesc 0,1 % (în greutate).
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Următoarele produse includ o diodă pe o placă cu circuite inaccesibilă despre care producătorul ne-a informat că conține „Plumb (nr. CAS 7439-92-1)” în cantități care depășesc 0,1 % (în greutate).
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Următoarele produse includ un material piezoelectric inaccesibil despre care producătorul ne-a informat că conține „oxid de zirconiu de titan-plumb (nr. CAS 12626-81-2)” în cantități care depășesc 0,1% (în greutate).
- 10969 - Fire Truck
Substanțele menționate figurează în versiunea actuală a Listei REACH a substanțelor candidate conform Agenției Europene pentru Produse Chimice. Conform reglementărilor UE (articolul 33, 1907/2006 REACH), suntem obligați să vă informăm dacă o astfel de substanță ar putea fi prezentă, chiar și la niveluri foarte scăzute.
Nu există niciun risc de siguranță și oamenii nu vor fi expuși la substanță în condiții normale.
În afara celor menționate mai sus nu există alte produse LEGO care să conțină substanțe incluse în Lista actuală a substanțelor candidate REACH în cantități mai mari de 0,1 % (în greutate).
Protejați mediul înconjurător și nu dezafectați bateriile sau produsele care conțin baterii împreună cu deșeurile menajere. Consultați autoritățile locale pentru recomandări și facilități de reciclare.
Mai multe informații despre siguranța produselor pot fi găsite la www.LEGO.com/aboutus/responsibility sau sunând la 00800 5346 5555