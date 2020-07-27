Informații privind substanțele candidate pe lista REACH

Următoarele produse includ o baterie cu litiu polimer. Producătorul acestei baterii ne-a informat că aceasta poate conține substanța „1,3 propansultonă (nr. CAS 1120-71-4)”, în cantități care depășesc 0,1 % (în greutate).

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Următoarele produse includ o diodă pe o placă cu circuite inaccesibilă despre care producătorul ne-a informat că conține „Plumb (nr. CAS 7439-92-1)” în cantități care depășesc 0,1 % (în greutate).

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Următoarele produse includ un material piezoelectric inaccesibil despre care producătorul ne-a informat că conține „oxid de zirconiu de titan-plumb (nr. CAS 12626-81-2)” în cantități care depășesc 0,1% (în greutate).

10969 - Fire Truck

Substanțele menționate figurează în versiunea actuală a Listei REACH a substanțelor candidate conform Agenției Europene pentru Produse Chimice. Conform reglementărilor UE (articolul 33, 1907/2006 REACH), suntem obligați să vă informăm dacă o astfel de substanță ar putea fi prezentă, chiar și la niveluri foarte scăzute.

Nu există niciun risc de siguranță și oamenii nu vor fi expuși la substanță în condiții normale.

În afara celor menționate mai sus nu există alte produse LEGO® care să conțină substanțe incluse în Lista actuală a substanțelor candidate REACH în cantități mai mari de 0,1 % (în greutate).

Protejați mediul înconjurător și nu dezafectați bateriile sau produsele care conțin baterii împreună cu deșeurile menajere. Consultați autoritățile locale pentru recomandări și facilități de reciclare.

Mai multe informații despre siguranța produselor pot fi găsite la www.LEGO.com/aboutus/responsibility sau sunând la 00800 5346 5555