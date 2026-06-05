Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History

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Complete list (items 151-180 of 667)

Complete list (items 151-180 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
215/1Pr. 1947: 12/2Hund, sort terrierDog, Black Terrier
215/2Pr. 1947: 8/3Hund, skotsk terrierDog, Scottish Terrier
215/3Pr. 1947: 8/4PekingeserPekingese
215/4HundDog
215/5Hund, PekingeserDog, Pekingese
215/6Pr. 1947: 6/2. Pr. August 1958: 1021. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)HundDog/
215/7Pr. 1947: 10/4HundehvalpPuppy
215/8Pr. 1947: 9/3. Pr. August 1958: 1041. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)Hund, skotsk terrierDog, Scottish Terrier
215/9Tysk SchæferhundGerman Alsatian
215/aPr. 1947: 18/2Hund/ ruhåret terrierDog/ Wirehaired Terrier
215/bHund med led Dog with segments/
215/cPr. 1947: 18/4Hund/Ruhåret Terrier/Stor hundDog/ Wirehaired Terrier/ Large Dog
216DueDove
216/1Pr. 1947: 6/3DueDove
217Pr. 1947: 6/1. Pr. August 1958: 1021. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)ÆllingDuckling/
217/aÆlling med vogn / ÆllingevognDuckling with Wagon
218Pr. 1947: 9/4KaninRabbit
218/1HareHare
218/2Hare/kaninHare/ Rabbit
219Pr. 1947: 9/5KoCow
219/1Pr. 1947: 10/5TyrBull
219/2Pr. 1947: 18/1Tyr, Højager NakkeBull, "Højager Nakke"
220Pr. 1947: 16/5KatCat
220/1Pr. 1947: 12/3Kat/mindreCat, Smaller/
220/2Pr. 1947: 8/5KatCat
221Pr. 1947: 10/6BamseTeddy Bear/
222Pr. 1947: 9/6. Pr. August 1958: 1041. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)Hingst / Hest - prisliste 1938Stallion / Horse - pricelist 1938/
222/1Pr. 1947: 8/6VæddeløbshestRacing Horse
222/2Pr. 1947: 16/6Hest storHorse, Large
222/3Pr. 1947: 12/4HestHorse/
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