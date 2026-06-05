Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 151-180 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|215/1
|Pr. 1947: 12/2
|Hund, sort terrier
|Dog, Black Terrier
|215/2
|Pr. 1947: 8/3
|Hund, skotsk terrier
|Dog, Scottish Terrier
|215/3
|Pr. 1947: 8/4
|Pekingeser
|Pekingese
|215/4
|Hund
|Dog
|215/5
|Hund, Pekingeser
|Dog, Pekingese
|215/6
|Pr. 1947: 6/2. Pr. August 1958: 1021. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Hund
|Dog
|/
|215/7
|Pr. 1947: 10/4
|Hundehvalp
|Puppy
|215/8
|Pr. 1947: 9/3. Pr. August 1958: 1041. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)
|Hund, skotsk terrier
|Dog, Scottish Terrier
|215/9
|Tysk Schæferhund
|German Alsatian
|215/a
|Pr. 1947: 18/2
|Hund/ ruhåret terrier
|Dog/ Wirehaired Terrier
|215/b
|Hund med led
|Dog with segments
|/
|215/c
|Pr. 1947: 18/4
|Hund/Ruhåret Terrier/Stor hund
|Dog/ Wirehaired Terrier/ Large Dog
|216
|Due
|Dove
|216/1
|Pr. 1947: 6/3
|Due
|Dove
|217
|Pr. 1947: 6/1. Pr. August 1958: 1021. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Ælling
|Duckling
|/
|217/a
|Ælling med vogn / Ællingevogn
|Duckling with Wagon
|218
|Pr. 1947: 9/4
|Kanin
|Rabbit
|218/1
|Hare
|Hare
|218/2
|Hare/kanin
|Hare/ Rabbit
|219
|Pr. 1947: 9/5
|Ko
|Cow
|219/1
|Pr. 1947: 10/5
|Tyr
|Bull
|219/2
|Pr. 1947: 18/1
|Tyr, Højager Nakke
|Bull, "Højager Nakke"
|220
|Pr. 1947: 16/5
|Kat
|Cat
|220/1
|Pr. 1947: 12/3
|Kat/mindre
|Cat, Smaller
|/
|220/2
|Pr. 1947: 8/5
|Kat
|Cat
|221
|Pr. 1947: 10/6
|Bamse
|Teddy Bear
|/
|222
|Pr. 1947: 9/6. Pr. August 1958: 1041. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)
|Hingst / Hest - prisliste 1938
|Stallion / Horse - pricelist 1938
|/
|222/1
|Pr. 1947: 8/6
|Væddeløbshest
|Racing Horse
|222/2
|Pr. 1947: 16/6
|Hest stor
|Horse, Large
|222/3
|Pr. 1947: 12/4
|Hest
|Horse
|/