LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 661-667 of 667)

Complete list (items 661-667 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
A/90Sprællemand (1946- Mester-Trille)Jumping Jack (1946: "Mester Trille")
A/200ByggeklodserBuilding Blocks
A/597ByggeklodserBuilding Blocks
A/598ByggeklodserBuilding Blocks
A/599ByggeklodserBuilding Blocks
A/600ByggeklodserBuilding Blocks
A/700ByggeklodserBuilding Blocks
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