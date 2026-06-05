LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
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Complete list (items 661-667 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|A/90
|Sprællemand (1946- Mester-Trille)
|Jumping Jack (1946: "Mester Trille")
|A/200
|Byggeklodser
|Building Blocks
|A/597
|Byggeklodser
|Building Blocks
|A/598
|Byggeklodser
|Building Blocks
|A/599
|Byggeklodser
|Building Blocks
|A/600
|Byggeklodser
|Building Blocks
|A/700
|Byggeklodser
|Building Blocks