LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 631-660 of 667)

Complete list (items 631-660 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
1727Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)KlodsvognBlock Carrier
1735Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)LokomotivLocomotive
1860Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Symaskine Sewing Machine
2001Pr. August 1958: 1801. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Fejesæt (fejekost, støvekost, fejeblad)Sweeping Set (Broom, Dust Broom and Dustpan)/
2002Pr. August 1958: 1802. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)FejekostBroom/
2003Pr. August 1958: 1803. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)StøvekostDust Broom/
2004Pr. August 1958: 1804. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)GulvskrubbeScrubbing Brush/
2005Pr. August 1958: 1805. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Gadekost, alm. Broom, Regular/
2006Pr. August 1958: 1806. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Gadekost, rødBroom, Red/
2007Pr. August 1958. 1807. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Fejeblad (metal)Dustpan/
2010Pr. August 1958: 1810. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Sjippetov med lakeret håndtagJump Rope with lacqured handles/
2011Pr. August 1958: 1811. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Sjippetov med lakeret håndtagJump Rope with lacqured handles/
A/2Billedklodser i æskePicture Blocks in Box
A/12Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. Cube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures.
A/13Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. StørreCube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures. Larger
A/14Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. størreCube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures. Larger/
A/40KlodserBlocks
A/41KlodserBlocks
A/44Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æskeBuilding Set: Traffic and Model- Engineer in box
A/45Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æskeBuilding Set: Traffic and Model- Engineer in box
A/46Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æskeBuilding Set: Traffic and Model- Engineer in box
A/47Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æskeBuilding Set: Traffic and Model- Engineer in box/
A/50ByggeklodserBuilding Blocks
A/55Dukkestue, enkeltDoll's House, Single/
A/55Dukkestue, dobb. sammenfoldeligDoll's House. Double - Foldable/
A/72Byggeklodser, store, til helt små børn, i æskeBuilding Blocks, Large. For small children, in box
A/76Gods-Tog, Lokomotiv og to vogne i æskeGoods Train, Locomotive and 2 Wagons in a box
A/82Byggeklodser i flere farverBuilding Blocks in several Colours/
A/84ByggeklodserBuilding Blocks
A/86ByggeklodserBuilding Blocks
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