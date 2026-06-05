Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 631-660 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|1727
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Klodsvogn
|Block Carrier
|1735
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)
|Lokomotiv
|Locomotive
|1860
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Symaskine
|Sewing Machine
|2001
|Pr. August 1958: 1801. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Fejesæt (fejekost, støvekost, fejeblad)
|Sweeping Set (Broom, Dust Broom and Dustpan)
|/
|2002
|Pr. August 1958: 1802. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Fejekost
|Broom
|/
|2003
|Pr. August 1958: 1803. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Støvekost
|Dust Broom
|/
|2004
|Pr. August 1958: 1804. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Gulvskrubbe
|Scrubbing Brush
|/
|2005
|Pr. August 1958: 1805. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Gadekost, alm.
|Broom, Regular
|/
|2006
|Pr. August 1958: 1806. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Gadekost, rød
|Broom, Red
|/
|2007
|Pr. August 1958. 1807. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Fejeblad (metal)
|Dustpan
|/
|2010
|Pr. August 1958: 1810. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Sjippetov med lakeret håndtag
|Jump Rope with lacqured handles
|/
|2011
|Pr. August 1958: 1811. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Sjippetov med lakeret håndtag
|Jump Rope with lacqured handles
|/
|A/2
|Billedklodser i æske
|Picture Blocks in Box
|A/12
|Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder.
|Cube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures.
|A/13
|Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. Større
|Cube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures. Larger
|A/14
|Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. større
|Cube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures. Larger
|/
|A/40
|Klodser
|Blocks
|A/41
|Klodser
|Blocks
|A/44
|Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske
|Building Set: Traffic and Model- Engineer in box
|A/45
|Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske
|Building Set: Traffic and Model- Engineer in box
|A/46
|Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske
|Building Set: Traffic and Model- Engineer in box
|A/47
|Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske
|Building Set: Traffic and Model- Engineer in box
|/
|A/50
|Byggeklodser
|Building Blocks
|A/55
|Dukkestue, enkelt
|Doll's House, Single
|/
|A/55
|Dukkestue, dobb. sammenfoldelig
|Doll's House. Double - Foldable
|/
|A/72
|Byggeklodser, store, til helt små børn, i æske
|Building Blocks, Large. For small children, in box
|A/76
|Gods-Tog, Lokomotiv og to vogne i æske
|Goods Train, Locomotive and 2 Wagons in a box
|A/82
|Byggeklodser i flere farver
|Building Blocks in several Colours
|/
|A/84
|Byggeklodser
|Building Blocks
|A/86
|Byggeklodser
|Building Blocks