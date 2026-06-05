Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History

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Complete list (items 601-630 of 667)

Complete list (items 601-630 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
851KranbilWrecking Car
851/1Blokvogn til kranbilFlatbed Truck to Wrecking Car
851/aKranbil med blokvognWrecking Car with Flatbed Truck
855BrandbilFire Truck
855/1Påhængssprøjte til brandbilOutboard Sprayer for Fire Truck
855/aBrandbil med sprøjteFire Truck with Hose
860Ambulance (rød og sort)Ambulance (red and black)
861Ambulance (rød og sort) med båreAmbulance (red and black) with Stretcher
1021Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Ælling, HundDuckling, Dog/
1041Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Høne, kid, kat, hane, and,hund, hestHen, Kid, Cat, Rooster, Duck, Dog, Horse/
1051Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Hane, høne, and, elefant, hest, katRooster, Hen, Duck, Elephant, Horse, Cat/
1150Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)JeepJeep
1151Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Anhænger til JeepTrailer for Jeep
1225Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Lastbil, UnimogTruck, Unimog/
1226Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Anhænger til UnimogTrailer for Unimog/
1343Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)RumpistolSpace Gun
1345SkydeskiveTarget/
1350Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)DamptromleSteam Roller/
1380Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Kuglespil, lille.Ball Game, small./
1382Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Kuglespil, stor. Fortunaspil 1959Ball Game, Large. 1959: Fortune Game/
1393Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Kran med skovlCrane with Shovel/
1395Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Kran med skovlCrane with Shovel/
1408Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Det lille GodstogSmall Cargo Train/
1510Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)KuglerammeAbacus/
1526Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Tavle 1, uden rammeBlackboard 1 - no Frame/
1527Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Tavle 2, uden rammeBlackboard 2 - No Frame/
1528Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Tavle 3, uden rammeBlackboard 3, No Frame/
1677Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)RiveRake/
1681Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Anhænger med vippeladTrailer with Tipping Body
1688Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Anhænger med vippeladTrailer with Tipping Body
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