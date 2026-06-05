Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 601-630 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|851
|Kranbil
|Wrecking Car
|851/1
|Blokvogn til kranbil
|Flatbed Truck to Wrecking Car
|851/a
|Kranbil med blokvogn
|Wrecking Car with Flatbed Truck
|855
|Brandbil
|Fire Truck
|855/1
|Påhængssprøjte til brandbil
|Outboard Sprayer for Fire Truck
|855/a
|Brandbil med sprøjte
|Fire Truck with Hose
|860
|Ambulance (rød og sort)
|Ambulance (red and black)
|861
|Ambulance (rød og sort) med båre
|Ambulance (red and black) with Stretcher
|1021
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Ælling, Hund
|Duckling, Dog
|/
|1041
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Høne, kid, kat, hane, and,hund, hest
|Hen, Kid, Cat, Rooster, Duck, Dog, Horse
|/
|1051
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Hane, høne, and, elefant, hest, kat
|Rooster, Hen, Duck, Elephant, Horse, Cat
|/
|1150
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Jeep
|Jeep
|1151
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Anhænger til Jeep
|Trailer for Jeep
|1225
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Lastbil, Unimog
|Truck, Unimog
|/
|1226
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Anhænger til Unimog
|Trailer for Unimog
|/
|1343
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Rumpistol
|Space Gun
|1345
|Skydeskive
|Target
|/
|1350
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Damptromle
|Steam Roller
|/
|1380
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Kuglespil, lille.
|Ball Game, small.
|/
|1382
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Kuglespil, stor. Fortunaspil 1959
|Ball Game, Large. 1959: Fortune Game
|/
|1393
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Kran med skovl
|Crane with Shovel
|/
|1395
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Kran med skovl
|Crane with Shovel
|/
|1408
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Det lille Godstog
|Small Cargo Train
|/
|1510
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Kugleramme
|Abacus
|/
|1526
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Tavle 1, uden ramme
|Blackboard 1 - no Frame
|/
|1527
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Tavle 2, uden ramme
|Blackboard 2 - No Frame
|/
|1528
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Tavle 3, uden ramme
|Blackboard 3, No Frame
|/
|1677
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)
|Rive
|Rake
|/
|1681
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Anhænger med vippelad
|Trailer with Tipping Body
|1688
|Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Anhænger med vippelad
|Trailer with Tipping Body