Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 571-600 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|671/3
|Stor traktor med vogn og 8 rasleklodser
|Large Tractor with Carriage and 8 Rattle Blocks
|671/a
|Traktor med gummihjul, stor
|Tractor with Rubber Wheels, Large
|672
|Pr. August 1958: 1672. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Ringtromle
|Roller
|/
|672
|Tromle, som kan bruges til begge traktorer
|Reel, which can be used for both Tractors
|673
|Pr. August 1958: 1673. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Sneplov
|Snow Plough
|/
|676
|Pr. August 1958: 1676. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Transportlad med junger
|Transport platform with Milk Cans
|/
|678
|Pr. August 1958: 1678. Pr. August 1959 BILOfix (samme nr.)
|Vogn til "Farmall" traktor (4 hjul)
|Carriage to "Farmall" Tractor (4 Wheels)
|/
|679
|Pr. august 1958: 1679. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Selvbinder
|Harvester Binder
|/
|680
|Dukkevugge, monteret
|Doll's Cradle, Mounted
|680/1
|Dukkevugge, ikke monteret
|Doll's Cradle, Not Mounted
|681
|Seng, monteret
|Bed, Mounted
|681/1
|Seng, ikke monteret
|Bed, Not Mounted
|682
|Børnebøjler
|Hangers
|690
|Skovl med håndtag
|Shovel with Handle
|691
|Spade
|Spade
|692
|Rive
|Reek
|693
|Skovl
|Shovel
|801
|DSB transport
|DSB Transport
|802
|Kongens Bryghus
|"Kongens Bryghus", The King's Brewery
|803
|Kul og koks
|Coal and Coke van
|804
|Mælkebil med junger
|Milk Delivery Van with Milk Cans
|805
|Transportbil med dyr
|Transport loader with Animals
|806
|Transportbil med vippelad
|Transport Loader with Tipping Body
|807
|B.P. gasbil med gasflasker.
|B. P. (British Petrol) Gasoline Van with Gas Cylinders
|808
|Sten -og grusbil
|Stone and Gravel Van
|809
|Benzinbil
|Petrol Car
|820
|Folkevogn, samlesæt
|Volkswagen, Assembly Set
|821
|Folkevogn, personbil, (1/2 rugbrød)
|Volkswagen, Car, Kleinbus ("1/2 Rugbrød")
|822
|Folkevogn, varebil (1/2 rugbrød)
|Volkswagen, Delivery Van ("1/2 Rugbrød")
|823
|Folkevogn, lastbil,
|Volkswagen, Truck,