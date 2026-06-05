Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History

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Complete list (items 571-600 of 667)

Complete list (items 571-600 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
671/3Stor traktor med vogn og 8 rasleklodserLarge Tractor with Carriage and 8 Rattle Blocks
671/aTraktor med gummihjul, storTractor with Rubber Wheels, Large
672Pr. August 1958: 1672. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)RingtromleRoller/
672Tromle, som kan bruges til begge traktorerReel, which can be used for both Tractors
673Pr. August 1958: 1673. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)SneplovSnow Plough/
676Pr. August 1958: 1676. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Transportlad med jungerTransport platform with Milk Cans/
678Pr. August 1958: 1678. Pr. August 1959 BILOfix (samme nr.)Vogn til "Farmall" traktor (4 hjul)Carriage to "Farmall" Tractor (4 Wheels)/
679Pr. august 1958: 1679. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)SelvbinderHarvester Binder/
680Dukkevugge, monteretDoll's Cradle, Mounted
680/1Dukkevugge, ikke monteretDoll's Cradle, Not Mounted
681Seng, monteretBed, Mounted
681/1Seng, ikke monteretBed, Not Mounted
682BørnebøjlerHangers
690Skovl med håndtagShovel with Handle
691SpadeSpade
692RiveReek
693SkovlShovel
801DSB transportDSB Transport
802Kongens Bryghus"Kongens Bryghus", The King's Brewery
803Kul og koksCoal and Coke van
804Mælkebil med jungerMilk Delivery Van with Milk Cans
805Transportbil med dyrTransport loader with Animals
806Transportbil med vippeladTransport Loader with Tipping Body
807B.P. gasbil med gasflasker.B. P. (British Petrol) Gasoline Van with Gas Cylinders
808Sten -og grusbilStone and Gravel Van
809BenzinbilPetrol Car
820Folkevogn, samlesætVolkswagen, Assembly Set
821Folkevogn, personbil, (1/2 rugbrød)Volkswagen, Car, Kleinbus ("1/2 Rugbrød")
822Folkevogn, varebil (1/2 rugbrød)Volkswagen, Delivery Van ("1/2 Rugbrød")
823Folkevogn, lastbil, Volkswagen, Truck,
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