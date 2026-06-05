LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 541-570 of 667)

Complete list (items 541-570 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
614Pr. August 1958: nr. 1124BusBus/
615Lastvogn med træhjulTruck with Wooden Wheels
615/1Lastbil med jungerTruck with Milk Cans
624Lastbil med gummihjulTruck with Rubber Wheels
624/1Lastbil med gummihjul - med jungerTruck with Rubber Wheels, with Milk Cans
625Lastbil med gummihjulTruck with Rubber Wheels
625/1Lastbil med jungerTruck with Milk Cans
626LastbilTruck
650Knallert "Diesella"Moped "Diesella"
651Løse knald til knallertBangs for Moped
662Trambus med gummihjulTrambus with Rubber Wheels
662/1Trambus med gummihjul og store jungerTrambus with Rubber Wheels and Large Milk Cans
662/2Trambus med klodserTrambus with Blocks
663Trambus med anhænger/sættevogn. Trambus with Trailer/Semi Trailer.
664Trambus større med 10 hjulet sættevognLarger Trambus with 10 Wheeler Semi Trailer/
667Pr. August 1958: 1667. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)SåmaskineSeed Sower/
668Pr. august 1958: 1668. Pr. august 1959: BILOfix (samme nr.)JordtransportørDirt Conveyer/
669Traktor miniatureTractor, Miniature
670Pr. August 1958: 1670. Pr. august 1959: BILOfix (samme nr.)Den lille traktorThe Small Tractor1949 og 19571951 og 1958/1959
670/1Pr. August 1958: 1671. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Vogn m. 2 hjulCarriage with 2 Wheels/
670/1Den lille traktor med vognThe Small Tractor with Wagon
670/2Pr. August 1958: 1671 J. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Vogn med jungerCarriage with Milk Cans/
670/3Den lille traktor med vogn og 8 klodser i CellophanThe small Tractor with Carriage and 8 Blocks in Cellophane
670/4Den lille traktor med vogn og 4 lakerede klodserThe Small Tractor with Carriage and 4 laquered Blocks
670/aTraktor med gummihjul - lilleTractor with Rubber Wheels, Small
671Traktor med træhjul, storTractor with Wooden Wheels, Large
671/1Vogn til stor traktor m. gummihjulCarriage to large Tractor with Rubber Wheels
671/1Stor traktor med vognLarge Tractor with Carriage
671/2Vogn med jungerCarriage with Milk Cans
671/2Stor traktor med vogn og 27 store jungerLarge Tractor with Carriage and 27 Large Milk Cans
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