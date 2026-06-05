Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 541-570 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|614
|Pr. August 1958: nr. 1124
|Bus
|Bus
|/
|615
|Lastvogn med træhjul
|Truck with Wooden Wheels
|615/1
|Lastbil med junger
|Truck with Milk Cans
|624
|Lastbil med gummihjul
|Truck with Rubber Wheels
|624/1
|Lastbil med gummihjul - med junger
|Truck with Rubber Wheels, with Milk Cans
|625
|Lastbil med gummihjul
|Truck with Rubber Wheels
|625/1
|Lastbil med junger
|Truck with Milk Cans
|626
|Lastbil
|Truck
|650
|Knallert "Diesella"
|Moped "Diesella"
|651
|Løse knald til knallert
|Bangs for Moped
|662
|Trambus med gummihjul
|Trambus with Rubber Wheels
|662/1
|Trambus med gummihjul og store junger
|Trambus with Rubber Wheels and Large Milk Cans
|662/2
|Trambus med klodser
|Trambus with Blocks
|663
|Trambus med anhænger/sættevogn.
|Trambus with Trailer/Semi Trailer.
|664
|Trambus større med 10 hjulet sættevogn
|Larger Trambus with 10 Wheeler Semi Trailer
|/
|667
|Pr. August 1958: 1667. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Såmaskine
|Seed Sower
|/
|668
|Pr. august 1958: 1668. Pr. august 1959: BILOfix (samme nr.)
|Jordtransportør
|Dirt Conveyer
|/
|669
|Traktor miniature
|Tractor, Miniature
|670
|Pr. August 1958: 1670. Pr. august 1959: BILOfix (samme nr.)
|Den lille traktor
|The Small Tractor
|1949 og 1957
|1951 og 1958/1959
|670/1
|Pr. August 1958: 1671. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Vogn m. 2 hjul
|Carriage with 2 Wheels
|/
|670/1
|Den lille traktor med vogn
|The Small Tractor with Wagon
|670/2
|Pr. August 1958: 1671 J. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Vogn med junger
|Carriage with Milk Cans
|/
|670/3
|Den lille traktor med vogn og 8 klodser i Cellophan
|The small Tractor with Carriage and 8 Blocks in Cellophane
|670/4
|Den lille traktor med vogn og 4 lakerede klodser
|The Small Tractor with Carriage and 4 laquered Blocks
|670/a
|Traktor med gummihjul - lille
|Tractor with Rubber Wheels, Small
|671
|Traktor med træhjul, stor
|Tractor with Wooden Wheels, Large
|671/1
|Vogn til stor traktor m. gummihjul
|Carriage to large Tractor with Rubber Wheels
|671/1
|Stor traktor med vogn
|Large Tractor with Carriage
|671/2
|Vogn med junger
|Carriage with Milk Cans
|671/2
|Stor traktor med vogn og 27 store junger
|Large Tractor with Carriage and 27 Large Milk Cans