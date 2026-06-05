Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

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Complete list (items 511-540 of 667)

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Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
525/1ArtistenThe Artist
540LastbilTruck/
540/1Lastbil med klodserTruck with Blocks
540/2Lastbil med jungerTruck with Milk Cans/
542Benzinbil, 6 hjul Petrol Car, 6 Wheels (GULF - ESSO)/
543KranbilWrecking Car/
545Brandbil, 6 hjulFire Truck, 6 Wheels
550"Monypoli" Køreprøvespil, Færdselsspillet"Monypoli" Driving Test Game, Traffic Game
600Pr. August 1958: 1106Chevrolet "Bel Air", personbilChevrolet "Bel Air" Car/
600FalckstationEmergency Station
600/7Pyramide KubusPyramid Cube
600/8Pyramide KubusPyramid Cube
600/9Pyramide KubusPyramid Cube
600/10Pyramide KubusPyramid Cube
601De legende børnPlaying Children
602Vore husdyrOur Domestic Animals
603SvinedrengenThe Swineherd
604PersonbilCar
605LastbilTruck
605/1Lastbil med jungerTruck with Milk Cans
606KranbilWrecking Car
607BrandbilFire Truck
608Benzinbil m. 4 hjulPetrol Car, 4 Wheels
609Benzinbil, 6 hjulPetrol Car, 6 Wheels
610AmbulanceAmbulance
611Ambulance med BåreAmbulance with Stretcher
612Lastvogn med Anhænger (sættevogn)Truck with Trailer (Semi Trailer)
612/1Lastvogn med PåhængsvognTruck with Trailer
613KølevognRefrigerated Truck
614Kølevogn med anhængerRefrigerated Truck with Trailer
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