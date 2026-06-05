Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

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Complete list (items 511-540 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|525/1
|Artisten
|The Artist
|540
|Lastbil
|Truck
|/
|540/1
|Lastbil med klodser
|Truck with Blocks
|540/2
|Lastbil med junger
|Truck with Milk Cans
|/
|542
|Benzinbil, 6 hjul
|Petrol Car, 6 Wheels (GULF - ESSO)
|/
|543
|Kranbil
|Wrecking Car
|/
|545
|Brandbil, 6 hjul
|Fire Truck, 6 Wheels
|550
|"Monypoli" Køreprøvespil, Færdselsspillet
|"Monypoli" Driving Test Game, Traffic Game
|600
|Pr. August 1958: 1106
|Chevrolet "Bel Air", personbil
|Chevrolet "Bel Air" Car
|/
|600
|Falckstation
|Emergency Station
|600/7
|Pyramide Kubus
|Pyramid Cube
|600/8
|Pyramide Kubus
|Pyramid Cube
|600/9
|Pyramide Kubus
|Pyramid Cube
|600/10
|Pyramide Kubus
|Pyramid Cube
|601
|De legende børn
|Playing Children
|602
|Vore husdyr
|Our Domestic Animals
|603
|Svinedrengen
|The Swineherd
|604
|Personbil
|Car
|605
|Lastbil
|Truck
|605/1
|Lastbil med junger
|Truck with Milk Cans
|606
|Kranbil
|Wrecking Car
|607
|Brandbil
|Fire Truck
|608
|Benzinbil m. 4 hjul
|Petrol Car, 4 Wheels
|609
|Benzinbil, 6 hjul
|Petrol Car, 6 Wheels
|610
|Ambulance
|Ambulance
|611
|Ambulance med Båre
|Ambulance with Stretcher
|612
|Lastvogn med Anhænger (sættevogn)
|Truck with Trailer (Semi Trailer)
|612/1
|Lastvogn med Påhængsvogn
|Truck with Trailer
|613
|Kølevogn
|Refrigerated Truck
|614
|Kølevogn med anhænger
|Refrigerated Truck with Trailer