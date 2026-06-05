LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 481-510 of 667)

Complete list (items 481-510 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
452TrillebørWheel-barrowN/A
455LegevognToy Cart
462Lastbil med gummihjulTruck with Rubber Wheels
462/2Lastbil med gummihjul, sandskovl og vippeladTruck with Rubber Wheels, Seaside Spade and Tipping Body
463Lastbil med gummihjulTruck with Rubber Wheels
463/1Lastbil med anhængerTruck with Trailer
464Lastbil med gummihjulTruck with Rubber Wheels
464/1Lastbil med gummihjul med vippeladTruck with Rubber Wheels with Tipping Body
473Brandbil med gummihjulFire Truck with Rubber Wheels
474Brandbil med gummihjulFire Truck with Rubber Wheels
482Pr. August 1958: 1782. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)And med Rap stemmeDuck with Quacking Voice/
483Kranbil med gummihjulWrecking Car with Rubber Wheels
484Kranbil med gummihjulWrecking Car with Rubber Wheels
490Kran, stor med skovlCrane, Large with Shovel
491Kran, lille med skovlCrane, Small with Shovel
492ByggekranBuilding Crane
500Pr. August 1958: 1500. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)LEGO-klodser 36 stk - ABC klodserLEGO-blocks 36 pcs - ABC Blocks/
501Pr. August 1958: 1501. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)ABC klodser lille æske. 18 stk.ABC Blocks in small box 18 Pcs/
505PersonbilCar
506VarebilDelivery Van
507LastbilTruck
508KranbilWrecking Car
509BrandbilFire Truck
510Værktøjskasse m. værktøj og skruerTool Box with Tools and Screws
510Benzinbil Petrol Car
516Pr. August 1958: 1516. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Ambolt med hammerAnvil with Hammer/
521Pr. August 1958: 1521. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Lille tavle m. rammeSmall Blackboard with Frame/
522Pr. August 1958: 1522. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Mellem tavle m. rammeMedium Blackboard with Frame/
523Pr. August 1958: 1523. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Stor tavle m. rammeLarge Blackboard with Frame/
525ArtistenThe Artist
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