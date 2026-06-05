Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 481-510 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|452
|Trillebør
|Wheel-barrow
|N/A
|455
|Legevogn
|Toy Cart
|462
|Lastbil med gummihjul
|Truck with Rubber Wheels
|462/2
|Lastbil med gummihjul, sandskovl og vippelad
|Truck with Rubber Wheels, Seaside Spade and Tipping Body
|463
|Lastbil med gummihjul
|Truck with Rubber Wheels
|463/1
|Lastbil med anhænger
|Truck with Trailer
|464
|Lastbil med gummihjul
|Truck with Rubber Wheels
|464/1
|Lastbil med gummihjul med vippelad
|Truck with Rubber Wheels with Tipping Body
|473
|Brandbil med gummihjul
|Fire Truck with Rubber Wheels
|474
|Brandbil med gummihjul
|Fire Truck with Rubber Wheels
|482
|Pr. August 1958: 1782. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|And med Rap stemme
|Duck with Quacking Voice
|/
|483
|Kranbil med gummihjul
|Wrecking Car with Rubber Wheels
|484
|Kranbil med gummihjul
|Wrecking Car with Rubber Wheels
|490
|Kran, stor med skovl
|Crane, Large with Shovel
|491
|Kran, lille med skovl
|Crane, Small with Shovel
|492
|Byggekran
|Building Crane
|500
|Pr. August 1958: 1500. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|LEGO-klodser 36 stk - ABC klodser
|LEGO-blocks 36 pcs - ABC Blocks
|/
|501
|Pr. August 1958: 1501. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|ABC klodser lille æske. 18 stk.
|ABC Blocks in small box 18 Pcs
|/
|505
|Personbil
|Car
|506
|Varebil
|Delivery Van
|507
|Lastbil
|Truck
|508
|Kranbil
|Wrecking Car
|509
|Brandbil
|Fire Truck
|510
|Værktøjskasse m. værktøj og skruer
|Tool Box with Tools and Screws
|510
|Benzinbil
|Petrol Car
|516
|Pr. August 1958: 1516. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Ambolt med hammer
|Anvil with Hammer
|/
|521
|Pr. August 1958: 1521. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Lille tavle m. ramme
|Small Blackboard with Frame
|/
|522
|Pr. August 1958: 1522. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Mellem tavle m. ramme
|Medium Blackboard with Frame
|/
|523
|Pr. August 1958: 1523. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Stor tavle m. ramme
|Large Blackboard with Frame
|/
|525
|Artisten
|The Artist