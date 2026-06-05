Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 451-480 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|416
|Pr. August 1958: 1116
|Turistbus
|Tourist Bus
|/
|425
|Pr. August 1958: 1725
|Æggevognen
|Egg Carriage
|/
|426
|Abemand på trolje/dræsine, halvmekanisk
|Monkey on Trolley/Dandy Horse, Semi Mechanical
|426
|Pr. August 1958: 1726. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Bogstavvogn
|Letter Carriage
|/
|427
|PLUTO
|PLUTO
|427
|Væddeløbskører m. lyd
|Racing Driver with Sound
|428
|Pr. August 1958: 1728
|Græshoppe
|Grasshopper
|/
|428
|Klovn på hjul
|Clown on Wheels
|429
|Andevogn
|Duck Carriage
|429
|Pr. August 1958: 1729
|Plæneklipper
|Lawn Mower
|/
|430
|Godstoget
|Goods Train
|431
|Cowboy
|Cowboy
|432
|Teddybil med klokke
|Teddy Car with Bell
|433
|Cowboy
|Cowboy
|433
|Teddy
|Teddy
|434
|Damptromle med fører
|Steam Roller with Driver
|435
|Lokomotiv
|Locomotive
|436
|Cris-craft i bølgegang
|Cris-Craft in Rough Sea
|437
|Kugletransportør
|Ball Conveyer
|438
|Ford med "Lille Claus"
|Ford with "Little Claus"
|439
|Kraftprøve
|Test of Strength
|440
|Gevær, 5 skuds, træfsikker
|Rifle, 5 Shots, Accurate
|440/1
|Løse kugler til gevær
|Bullets for Rifle
|441
|Pr. August 1958: 1341
|Gevær "Muskedonner
|Blunderbuss Rifle
|/
|441/1
|Pr. August 1958: 1341 K
|Løse kugler til gevær, 5 stk. pose
|Bullets for Rifle, 5 Pcs pr Bag
|/
|442
|Pr. August 1958:. 1342. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Pistol "Musketer"
|Pistol "Musketer"
|/
|442/1
|Pr. August 1958: K. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Løse kugler til pistol
|Bullets for Gun
|/
|445
|Grisevogn
|Pig's Carriage
|450
|Trillebør
|Wheel-barrow
|451
|Trillebør
|Wheel-barrow
|N/A