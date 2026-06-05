LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 451-480 of 667)

Complete list (items 451-480 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
416Pr. August 1958: 1116TuristbusTourist Bus/
425Pr. August 1958: 1725ÆggevognenEgg Carriage/
426Abemand på trolje/dræsine, halvmekaniskMonkey on Trolley/Dandy Horse, Semi Mechanical
426Pr. August 1958: 1726. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)BogstavvognLetter Carriage/
427PLUTOPLUTO
427Væddeløbskører m. lydRacing Driver with Sound
428Pr. August 1958: 1728GræshoppeGrasshopper/
428Klovn på hjulClown on Wheels
429AndevognDuck Carriage
429Pr. August 1958: 1729PlæneklipperLawn Mower/
430GodstogetGoods Train
431CowboyCowboy
432Teddybil med klokkeTeddy Car with Bell
433CowboyCowboy
433TeddyTeddy
434Damptromle med førerSteam Roller with Driver
435LokomotivLocomotive
436Cris-craft i bølgegangCris-Craft in Rough Sea
437KugletransportørBall Conveyer
438Ford med "Lille Claus"Ford with "Little Claus"
439KraftprøveTest of Strength
440Gevær, 5 skuds, træfsikkerRifle, 5 Shots, Accurate
440/1Løse kugler til geværBullets for Rifle
441Pr. August 1958: 1341Gevær "MuskedonnerBlunderbuss Rifle /
441/1Pr. August 1958: 1341 KLøse kugler til gevær, 5 stk. poseBullets for Rifle, 5 Pcs pr Bag/
442Pr. August 1958:. 1342. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Pistol "Musketer"Pistol "Musketer"/
442/1Pr. August 1958: K. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Løse kugler til pistolBullets for Gun/
445GrisevognPig's Carriage
450TrillebørWheel-barrow
451TrillebørWheel-barrowN/A
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