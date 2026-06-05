Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History

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Complete list (items 421-450 of 667)

Complete list (items 421-450 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
400/1PolitibilPolice Car
400/2PostbilMail Van
400/3SlagterbilButcher's van
400/4MælkebilMilk Van
400/5BagerbilBaker's Van
401Varebil med gasDelivery Van with Gas/
401Pr. August 1958: 1401TogTrain/
402Varebil/lastbil, samme størrelse ny modelDelivery Van / Truck, same Size, new Model
402Pr. August 1958: 1402EksprestogExpress Train/
403PersonbilCar
403Pr. August 1958: 1403GodstogGoods Train/
405LastbilTruck
405/1KranbilWrecking Car
405/2BrandbilFire Truck
405/3Tankbil med 4 hjul / Benzinbil 1946Tanker with 4 Wheels/ Petrol Car 1946
405/4Tankbil med 6 hjul / Benzin 1946Tanker with 6 Wheels/ Petrol car 1946
405/5AmbulanceAmbulance
405/aLastbil med gengasTruck with "gengas"/
406Benzinstander med målerPetrol Pump with Meter
407BenzinstanderPetrol Pump
408TogTrain
409Tog "Futti"Train "Futti"
410Tog Train
411Tog - sæt Train Set
412Pr. August 1958: 1412Sporvogn med BivognTram with Trailer/
412/1Pr. August 1958: 1402 FSporvogn, forvognTram, Fore-Carriage/
412/2Pr. August 1958: 1402 BSporvogn, bivognTram, Trailer/
413Pr. August 1958: 1113Enkelt BusSingle Bus
414Dobbelt, engelsk busDouble-Decker, English Bus
415Røde ormBus "Røde Orm"
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