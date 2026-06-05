LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Back to top
Complete list (items 421-450 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|400/1
|Politibil
|Police Car
|400/2
|Postbil
|Mail Van
|400/3
|Slagterbil
|Butcher's van
|400/4
|Mælkebil
|Milk Van
|400/5
|Bagerbil
|Baker's Van
|401
|Varebil med gas
|Delivery Van with Gas
|/
|401
|Pr. August 1958: 1401
|Tog
|Train
|/
|402
|Varebil/lastbil, samme størrelse ny model
|Delivery Van / Truck, same Size, new Model
|402
|Pr. August 1958: 1402
|Eksprestog
|Express Train
|/
|403
|Personbil
|Car
|403
|Pr. August 1958: 1403
|Godstog
|Goods Train
|/
|405
|Lastbil
|Truck
|405/1
|Kranbil
|Wrecking Car
|405/2
|Brandbil
|Fire Truck
|405/3
|Tankbil med 4 hjul / Benzinbil 1946
|Tanker with 4 Wheels/ Petrol Car 1946
|405/4
|Tankbil med 6 hjul / Benzin 1946
|Tanker with 6 Wheels/ Petrol car 1946
|405/5
|Ambulance
|Ambulance
|405/a
|Lastbil med gengas
|Truck with "gengas"
|/
|406
|Benzinstander med måler
|Petrol Pump with Meter
|407
|Benzinstander
|Petrol Pump
|408
|Tog
|Train
|409
|Tog "Futti"
|Train "Futti"
|410
|Tog
|Train
|411
|Tog - sæt
|Train Set
|412
|Pr. August 1958: 1412
|Sporvogn med Bivogn
|Tram with Trailer
|/
|412/1
|Pr. August 1958: 1402 F
|Sporvogn, forvogn
|Tram, Fore-Carriage
|/
|412/2
|Pr. August 1958: 1402 B
|Sporvogn, bivogn
|Tram, Trailer
|/
|413
|Pr. August 1958: 1113
|Enkelt Bus
|Single Bus
|414
|Dobbelt, engelsk bus
|Double-Decker, English Bus
|415
|Røde orm
|Bus "Røde Orm"