Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 91-120 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|166
|Gal gås
|Angry Goose
|/
|168
|Lille klovn
|Small Clown
|/
|169
|Racerbil
|Racing Car
|/
|171 - 4
|Strømliniebiler
|Streamline Cars
|/
|175
|Varevogn
|Van
|/
|176
|Lastvogn, strømliniet
|Truck, Streamlined
|/
|180
|Svæveflyvere
|Gliders
|/
|181
|And, halvmekanisk.
|Duck, Semi-mechanical
|/
|182
|And, halvmekanisk, større
|Duck, Semi-mechanical, larger
|/
|/
|183
|And, halvmekanisk, meget stor
|Duck, Semi-mechanical, very large
|/
|184
|Hund, halvmekanisk
|Dog, Semi-mechanical
|/
|185
|Hund, halvmekanisk
|Dog, Semi-mechanical
|/
|186
|Ridende dreng/Rytterknægten
|Riding Boy/ Rider's Jack
|190
|Hund, skotsk terrier
|Dog, Scottish Terrier
|/
|191
|Hund, skotsk terrier, mindre
|Dog, Scottish Terrier, smaller
|/
|192
|Hund og kat
|Dog and Cat
|/
|193
|Kat med killinger
|Cat with Kittens
|/
|194
|Kat med killinger
|Cat with Kittens
|/
|194
|Ringspil m/ 3 ringe
|Ring Game with 3 Rings
|195
|Fisk på hjul
|Fish on Wheels
|196
|Gravhund, stor, smuk, leddelt
|Dachshund, large, beautiful, segmented
|197
|Slange / hugorm / øgle med led
|Snake, Viper, Lizard with segments
|198
|Krokodille med led
|Crocodile with segments
|198/a
|Krokodille m/stiv krop
|Crocodile with rigid body
|198/b
|Krokodille hel stiv
|Crocodile, rigid
|199
|Gaas med Gæslinger
|Goose with goslings
|200
|Motorcyklist
|Motorcyclist
|200
|Legospillet i æske
|LEGO game in a box
|/
|201
|Lastbil lille / med blikhjul
|Truck, Small with Tin Wheels
|202
|Lastbil større / med blikhjul
|Truck, Larger/ with Tin Wheels