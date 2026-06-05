LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 91-120 of 667)

Complete list (items 91-120 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
166Gal gåsAngry Goose/
168Lille klovnSmall Clown/
169RacerbilRacing Car/
171 - 4StrømliniebilerStreamline Cars/
175VarevognVan/
176Lastvogn, strømlinietTruck, Streamlined/
180SvæveflyvereGliders/
181And, halvmekanisk.Duck, Semi-mechanical/
182And, halvmekanisk, størreDuck, Semi-mechanical, larger//
183And, halvmekanisk, meget storDuck, Semi-mechanical, very large/
184Hund, halvmekaniskDog, Semi-mechanical/
185Hund, halvmekaniskDog, Semi-mechanical/
186Ridende dreng/RytterknægtenRiding Boy/ Rider's Jack
190Hund, skotsk terrierDog, Scottish Terrier/
191Hund, skotsk terrier, mindreDog, Scottish Terrier, smaller/
192Hund og katDog and Cat/
193Kat med killingerCat with Kittens/
194Kat med killingerCat with Kittens/
194Ringspil m/ 3 ringeRing Game with 3 Rings
195Fisk på hjulFish on Wheels
196Gravhund, stor, smuk, leddeltDachshund, large, beautiful, segmented
197Slange / hugorm / øgle med ledSnake, Viper, Lizard with segments
198Krokodille med ledCrocodile with segments
198/aKrokodille m/stiv kropCrocodile with rigid body
198/bKrokodille hel stivCrocodile, rigid
199Gaas med GæslingerGoose with goslings
200MotorcyklistMotorcyclist
200Legospillet i æskeLEGO game in a box/
201Lastbil lille / med blikhjulTruck, Small with Tin Wheels
202Lastbil større / med blikhjulTruck, Larger/ with Tin Wheels
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