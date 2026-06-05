LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 61-90 of 667)

Complete list (items 61-90 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
125Billund AutoBillund Auto
126Billund AutoBillund Auto
127Billund AutoBillund Auto
128Billund AutoBillund Auto
130KyllingChicken/
134Mecky Mouse eller en anden model. Vandrende figur m. planMecky Mouse or another model. Walking figure./
135Lyn-tog, stor i æske med køreplanHigh Speed Train, large. in box with Timetable/
136Lyn-tog, stor i æske. MindreHigh Speed Train in box, smaller/
137GyngeænderRocking Ducks/
139Hund efter hareDog after hare/
140DukkevognDoll's Carriage/
141DukkevognDoll's Carriage/
143DukkevognDoll's Carriage/
144Klovn på æselClown on Donkey/
150LastvognTruck
151Luksusbil / Personbil / Personbil m. vindspejlLuxury Car/ Car/ Car with Windscreen
152KaleschebilBarouche/
153Lastbil med blikhjulTruck with Tin Wheels
153Personbil med blikhjul og kofangerCar with Tin Wheels and Bumper
154Ny lastbilNew Truck
155Mekanisk HestekøretøjMechanical Horse-drawn Vehicle
156Dyrevogn, Hund og andAnimal Carriage, Dog and Duck/
157RytterRider/
158Klods-Hans på geden/gedebukClumsy Hans on the goat/
159UglespilOwl's Game/
160SvanerSwans/
161Dyr, forskelligeDifferent Animals/
162Dyr, Kat og HaneAnimals, Cat and Rooster/
163Akrobat m/ stativAcrobat with Stand/
165SandspilSand Game/
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