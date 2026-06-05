Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 61-90 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|125
|Billund Auto
|Billund Auto
|126
|Billund Auto
|Billund Auto
|127
|Billund Auto
|Billund Auto
|128
|Billund Auto
|Billund Auto
|130
|Kylling
|Chicken
|/
|134
|Mecky Mouse eller en anden model. Vandrende figur m. plan
|Mecky Mouse or another model. Walking figure.
|/
|135
|Lyn-tog, stor i æske med køreplan
|High Speed Train, large. in box with Timetable
|/
|136
|Lyn-tog, stor i æske. Mindre
|High Speed Train in box, smaller
|/
|137
|Gyngeænder
|Rocking Ducks
|/
|139
|Hund efter hare
|Dog after hare
|/
|140
|Dukkevogn
|Doll's Carriage
|/
|141
|Dukkevogn
|Doll's Carriage
|/
|143
|Dukkevogn
|Doll's Carriage
|/
|144
|Klovn på æsel
|Clown on Donkey
|/
|150
|Lastvogn
|Truck
|151
|Luksusbil / Personbil / Personbil m. vindspejl
|Luxury Car/ Car/ Car with Windscreen
|152
|Kaleschebil
|Barouche
|/
|153
|Lastbil med blikhjul
|Truck with Tin Wheels
|153
|Personbil med blikhjul og kofanger
|Car with Tin Wheels and Bumper
|154
|Ny lastbil
|New Truck
|155
|Mekanisk Hestekøretøj
|Mechanical Horse-drawn Vehicle
|156
|Dyrevogn, Hund og and
|Animal Carriage, Dog and Duck
|/
|157
|Rytter
|Rider
|/
|158
|Klods-Hans på geden/gedebuk
|Clumsy Hans on the goat
|/
|159
|Uglespil
|Owl's Game
|/
|160
|Svaner
|Swans
|/
|161
|Dyr, forskellige
|Different Animals
|/
|162
|Dyr, Kat og Hane
|Animals, Cat and Rooster
|/
|163
|Akrobat m/ stativ
|Acrobat with Stand
|/
|165
|Sandspil
|Sand Game
|/