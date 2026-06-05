LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Back to top
Complete list (items 31-60 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|102/2
|Skib / Pram
|Ship/ Barge
|103
|Rutebil med 4 hjul, tvillingehjul
|Bus with 4 Wheels, Twin Wheels
|/
|104
|Lastvogn med førerhus, Tvillingehjul
|Truck with Cap, Twin Wheels
|/
|104/a
|Påhængsvogn til samme
|Trailer for Truck with Cap
|/
|105
|Lastvogn med førerhus
|Truck with Cap
|/
|105
|Pr. August 1958: 1555 Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)
|Garder
|Guard
|/
|105/a
|Påhængsvogn til samme
|Trailer to Truck with Cap
|/
|106
|Lastvogn med førerhus
|Truck with Cap
|/
|107
|Brandbil m/ stige dobbelt
|Fire Truck with Double Ladder
|107
|Brandbil med brandstige
|Fire Ladder
|/
|108
|Brandbil, Mandskabsvogn med slange
|Fire Truck, Crew Carrier with Hose
|/
|109
|Kranvogn med kran
|Tow Truck with Crane
|/
|110
|Sportsbil
|Sports Car
|/
|111
|Racerbil
|Racing Car
|/
|111
|Tog i æske. Lokomotiv m. 3 vogne
|Train in box. Locomotive with 3 Wagons
|/
|112
|Lokomotiv med tender, 6 hjul
|Locomotive with Tender, 6 Wheels
|/
|112/a
|Personvogne til en togstamme
|Passenger Wagons for a Trainset
|/
|112/b
|Pakvogne til en togstamme
|Wagons for a Train Set
|/
|112/c
|Fragtvogne, åbne til en togstamme
|Freight Wagons, open - for a Train Set
|/
|112/d
|Fragtvogne, åbne til en togstamme
|Freight Wagons, open - for a Train Set
|/
|113
|Vejtromle
|Road Roller
|/
|114
|Sporvogn
|Tram
|/
|115
|Flyvemaskine
|Air Plane
|/
|116
|Hjulfærge
|Wheel Ferry
|/
|117
|Legevogn, lakeret, lakmalet, lille
|Play Cart, Laquered, Small
|118
|Legevogn, lakeret, lakmalet, stor
|Play Cart, Laquered, Large
|119
|Lokomotiver, små
|Locomotives, small
|120
|Banevogne, små
|Wagons, small
|121
|Sparebøsse for 10-ører
|Money Box for '10-ører'
|122
|Sparebøsse for 25-ører
|Money Box for '25-ører'