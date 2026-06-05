LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 31-60 of 667)

Complete list (items 31-60 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
102/2Skib / PramShip/ Barge
103Rutebil med 4 hjul, tvillingehjulBus with 4 Wheels, Twin Wheels/
104Lastvogn med førerhus, TvillingehjulTruck with Cap, Twin Wheels/
104/aPåhængsvogn til sammeTrailer for Truck with Cap/
105Lastvogn med førerhusTruck with Cap/
105Pr. August 1958: 1555 Pr. August 1959: BILOfix (samme nr)GarderGuard/
105/aPåhængsvogn til sammeTrailer to Truck with Cap/
106Lastvogn med førerhusTruck with Cap/
107Brandbil m/ stige dobbeltFire Truck with Double Ladder
107Brandbil med brandstigeFire Ladder/
108Brandbil, Mandskabsvogn med slangeFire Truck, Crew Carrier with Hose/
109Kranvogn med kranTow Truck with Crane/
110SportsbilSports Car/
111RacerbilRacing Car/
111Tog i æske. Lokomotiv m. 3 vogneTrain in box. Locomotive with 3 Wagons/
112Lokomotiv med tender, 6 hjulLocomotive with Tender, 6 Wheels/
112/aPersonvogne til en togstammePassenger Wagons for a Trainset/
112/bPakvogne til en togstammeWagons for a Train Set/
112/cFragtvogne, åbne til en togstammeFreight Wagons, open - for a Train Set/
112/dFragtvogne, åbne til en togstammeFreight Wagons, open - for a Train Set/
113VejtromleRoad Roller/
114SporvognTram/
115FlyvemaskineAir Plane/
116HjulfærgeWheel Ferry/
117Legevogn, lakeret, lakmalet, lillePlay Cart, Laquered, Small
118Legevogn, lakeret, lakmalet, storPlay Cart, Laquered, Large
119Lokomotiver, småLocomotives, small
120Banevogne, småWagons, small
121Sparebøsse for 10-ørerMoney Box for '10-ører'
122Sparebøsse for 25-ørerMoney Box for '25-ører'
Back to top