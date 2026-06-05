Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 361-390 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|316/1
|Lille Trambus med 8 rasleklodser
|Small "Trambus" Truck with 8 Blocks
|317
|Hinkesten (3 dusin i æske)
|Hop-Scotch Stone (3 Dozen in box)
|/
|318
|Kærre forspændt 1 dyr fra Serie 9 (309)
|Cart, Drawn by 1 Animal from Series 9 (309)
|318/1
|Kærre med 15 terninger, forspændt 1 dyr fra Serie 9 (309)
|Cart with 15 Blocks, Drawn by 1 Animal from Series 9 (309)
|318/2
|Kærre m. 2 rasleklodser, forspændt 1 dyr fra Serie 9 (309)
|Cart with 2 Blocks, Drawn by 1 Animal from Series 9 (309)
|319
|Vogn m. skrå sider, forspændt 1 dyr fra serie 9
|Carriage with Sloping Sides, Drawn by 1 Animal from Series 9
|320
|Gig med sæde, forspændt 1 dyr fra serie 9
|Gig with Seat, Drawn by 1 Animal from Series 9
|321
|Poser med huse og træer
|Bags with Houses and Trees
|/
|321/1
|Poser med huse og træer
|Bags with Houses and Trees
|/
|321/2
|Poser med huse og træer
|Bags with Houses and Trees
|/
|325
|Pr. 1949: 325/a
|Fredspistol, 3 skuds
|Peace Gun, 3 Shot
|326
|Ammunition/Skud til Freds-Pistol
|Ammunition/Shots for Peace Gun
|327
|LEGO Skydeskive
|LEGO Target
|330
|Pr. August 1958: 1330. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr,)
|Færge
|Ferry
|/
|330
|Tog, (Fra 1946 "Iltoget")
|Train, (from 1946 "Iltoget")
|330/1
|Lokomotiv, Iltoget
|Locomotive, "Iltoget"
|330/2
|Tender, Iltoget
|Tender, "Iltoget"
|330/3
|Godsvogn, Iltoget
|Gargo Wagon, "Iltoget"
|330/4
|Personvogn, Iltoget
|Passenger Wagon, "Iltoget"
|335
|Lyntog
|High-Speed Train
|339
|Høne med kyllinger
|Hen with Chickens
|340
|Triangel lastvogn
|Truck, "Triangel"
|340/1
|Triangel lastvogn m. 6 stk. 4 cm klodser
|"Triangel" Truck with 6 Pcs 4 cm Blocks
|340/2
|Triangel lastvogn med 12 Junger
|"Triangel" Truck with 12 Milk Cans
|341
|Triangel lastvogn
|"Triangel" Truck
|341/1
|Triangel lastvogn med Hæk
|"Triangel" Truck with rack
|341/2
|Triangel lastvogn med 8 stk.4 cm klodser i cellophan
|"Triangel" Truck with 8 Pcs 4 cm Blocks in Cellophane
|341/3
|Triangel lastvogn med 4 hjulet påhængsvogn
|"Triangel" Truck with 4-Wheeler Trailer
|342
|Triangel Benzinbil / Tankbil med 4 hjul
|"Triangel" Petrol Car/ Tanker with 4 Wheels
|343
|Triangel Kranbil
|"Triangel" Wrecking Car