Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History

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Complete list (items 361-390 of 667)

Complete list (items 361-390 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
316/1Lille Trambus med 8 rasleklodserSmall "Trambus" Truck with 8 Blocks
317Hinkesten (3 dusin i æske)Hop-Scotch Stone (3 Dozen in box)/
318Kærre forspændt 1 dyr fra Serie 9 (309)Cart, Drawn by 1 Animal from Series 9 (309)
318/1Kærre med 15 terninger, forspændt 1 dyr fra Serie 9 (309)Cart with 15 Blocks, Drawn by 1 Animal from Series 9 (309)
318/2Kærre m. 2 rasleklodser, forspændt 1 dyr fra Serie 9 (309)Cart with 2 Blocks, Drawn by 1 Animal from Series 9 (309)
319Vogn m. skrå sider, forspændt 1 dyr fra serie 9 Carriage with Sloping Sides, Drawn by 1 Animal from Series 9
320Gig med sæde, forspændt 1 dyr fra serie 9Gig with Seat, Drawn by 1 Animal from Series 9
321Poser med huse og træerBags with Houses and Trees/
321/1Poser med huse og træerBags with Houses and Trees/
321/2Poser med huse og træerBags with Houses and Trees/
325Pr. 1949: 325/aFredspistol, 3 skudsPeace Gun, 3 Shot
326Ammunition/Skud til Freds-PistolAmmunition/Shots for Peace Gun
327LEGO SkydeskiveLEGO Target
330Pr. August 1958: 1330. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr,)FærgeFerry/
330Tog, (Fra 1946 "Iltoget")Train, (from 1946 "Iltoget")
330/1Lokomotiv, IltogetLocomotive, "Iltoget"
330/2Tender, IltogetTender, "Iltoget"
330/3Godsvogn, IltogetGargo Wagon, "Iltoget"
330/4Personvogn, IltogetPassenger Wagon, "Iltoget"
335LyntogHigh-Speed Train
339Høne med kyllingerHen with Chickens
340Triangel lastvognTruck, "Triangel"
340/1Triangel lastvogn m. 6 stk. 4 cm klodser"Triangel" Truck with 6 Pcs 4 cm Blocks
340/2Triangel lastvogn med 12 Junger"Triangel" Truck with 12 Milk Cans
341Triangel lastvogn"Triangel" Truck
341/1Triangel lastvogn med Hæk"Triangel" Truck with rack
341/2Triangel lastvogn med 8 stk.4 cm klodser i cellophan"Triangel" Truck with 8 Pcs 4 cm Blocks in Cellophane
341/3Triangel lastvogn med 4 hjulet påhængsvogn"Triangel" Truck with 4-Wheeler Trailer
342Triangel Benzinbil / Tankbil med 4 hjul"Triangel" Petrol Car/ Tanker with 4 Wheels
343Triangel Kranbil"Triangel" Wrecking Car
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