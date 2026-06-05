Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 301-330 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|263/a
|Lastbil med 8 rasleklodser.
|Truck with 8 Rattle Blocks.
|264/1
|Lastbil med anhænger
|Truck with Trailer
|/
|264/2
|Lastbil med tømmervogn
|Truck with Timber Wagon
|265
|Lastbil
|Truck. Pr 1952 with Rubber Wheels
|265/1
|Lastbil med hæk
|Truck with rack
|265/2
|Lastbil med vippelad
|Dumper Truck
|265/2
|Lastbil med 2 hjulet Påhængsvogn
|Truck with 2 Wheels' Trailer
|266
|Lastbil - forvogn
|Truck, Fore- Carriage
|266
|Pr. August 1958. 1266. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Trambus
|"Trambus"
|266/1
|Lastbil med anhænger/sættevogn.
|Truck with Trailer/ Semi-Trailer
|266/2
|Kranvogn - Lastbil med kran.
|Wrecking Car - Truck with Crane
|266/3
|Lastbil med Tømmervogn
|Truck with Timber Wagon
|267
|Lastvogn med Anhænger /sættevogn. M. 10 hjul.
|Truck with trailer/ Semi-Trailer. With 10 Wheels
|270
|Poser med byggesæt
|Bags with Bulding Set
|/
|270
|Pr. August 1958: 1170
|Brandbil
|Fire Truck
|273
|Pr. August 1958: 1173
|Brandbil
|Fire Truck
|/
|276
|Pr. august 1958: 1176
|Brandbil
|Fire Truck
|280
|Pr. August 1958: 1180. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Kranbil
|Wrecking Car - Truck with Crane
|282
|And med bevægelig næb
|Duck with moveable Beak
|283
|Pr. August 1958: 1183
|Kranbil
|Wrecking Car
|/
|286
|Pr. august 1958 : 1186
|Kranbil
|Wrecking Car
|299
|Sandsæt i papæske
|Sand Set in Cardboard Box
|299/a
|Redskabssæt/hakke, skovl, rive
|Tool Set/ Pickaxe, Shovel, Rake
|299/b
|Spand
|Bucket
|300
|Bondegård, 2 længet m. gårdsplads, indhegning og dyr
|Farm, 2 Winged with Courtyard, Fencing and Animals
|300
|Penalhuse
|Pencil Case
|300
|Tip-Tog i æske
|Tipping Train in Box
|/
|301
|Staldbygning med dyr
|Stable with Animals
|301
|Trambus Lastbil
|"Trambus" Truck
|/
|301/1
|Trambus lastbil m. hæk
|"Trambus" Truck with rack
|/