Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History

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Complete list (items 301-330 of 667)

Complete list (items 301-330 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
263/aLastbil med 8 rasleklodser.Truck with 8 Rattle Blocks.
264/1Lastbil med anhængerTruck with Trailer/
264/2Lastbil med tømmervognTruck with Timber Wagon
265LastbilTruck. Pr 1952 with Rubber Wheels
265/1Lastbil med hækTruck with rack
265/2Lastbil med vippeladDumper Truck
265/2Lastbil med 2 hjulet PåhængsvognTruck with 2 Wheels' Trailer
266Lastbil - forvognTruck, Fore- Carriage
266Pr. August 1958. 1266. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Trambus"Trambus"
266/1Lastbil med anhænger/sættevogn. Truck with Trailer/ Semi-Trailer
266/2Kranvogn - Lastbil med kran. Wrecking Car - Truck with Crane
266/3Lastbil med TømmervognTruck with Timber Wagon
267Lastvogn med Anhænger /sættevogn. M. 10 hjul. Truck with trailer/ Semi-Trailer. With 10 Wheels
270Poser med byggesætBags with Bulding Set/
270Pr. August 1958: 1170BrandbilFire Truck
273Pr. August 1958: 1173BrandbilFire Truck/
276Pr. august 1958: 1176BrandbilFire Truck
280Pr. August 1958: 1180. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)KranbilWrecking Car - Truck with Crane
282And med bevægelig næbDuck with moveable Beak
283Pr. August 1958: 1183KranbilWrecking Car/
286Pr. august 1958 : 1186KranbilWrecking Car
299Sandsæt i papæskeSand Set in Cardboard Box
299/aRedskabssæt/hakke, skovl, riveTool Set/ Pickaxe, Shovel, Rake
299/bSpandBucket
300Bondegård, 2 længet m. gårdsplads, indhegning og dyrFarm, 2 Winged with Courtyard, Fencing and Animals
300PenalhusePencil Case
300Tip-Tog i æskeTipping Train in Box/
301Staldbygning med dyrStable with Animals
301Trambus Lastbil"Trambus" Truck/
301/1Trambus lastbil m. hæk"Trambus" Truck with rack/
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