LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

Complete list (items 271-300 of 667)

Complete list (items 271-300 of 667)
Product NumberAlternate NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
258/4Vogn med skrå sider, forspændt Gris. Med dyr fra serie 8Cart with Sloping Sides, Drawn by Pig. With Animal from Series 8
258/5Vogn med skrå sider, forspændt Terrier. Dyr fra serie 8Cart with Sloping Sides, Drawn by Terrier. Animal from Series 8
258/6Vogn med skrå sider, forspændt Pekingeser. Dyr fra serie 8Cart with Sloping Sides, Drawn by Pekingese. Animal from Series 8
258/7Vogn med skrå sider, forspændt Kat. Dyr fra serie 8Cart with Sloping Sides. Drawn by Cat. Animal from Series 8
258/8Vogn med skrå sider, forspændt Hest. Dyr fra serie 8Cart with Sloping Sides, Drawn by Horse. Animal from Series 8
258/9Vogn med skrå sider, forspændt JulemandCart with Sloping Sides, Drawn by Father Christmas
258/10Vogn med skrå sider, forspændt AbemandCart with Sloping Sides, Drawn by Monkey
259Gig forspændt et dyr fra Serie 8Gig, Drawn by an Animal from Series 8
259/1Gig med JulemandGig with Father Christmas
259/2Gig med AbemandGig with Monkey
259/2Gig med sæde, forspændt Høne. Dyr fra serie 8Gig with Seat, Drawn by Hen. Animal from Series 8
259/3Gig med sæde, forspændt Gedekid. Dyr fra serie 8Gig with Seat. Drawn by Kid. Animal from Series 8
259/4Gig med sæde, forspændt Gris. Dyr fra serie 8Gig with Seat, Drawn by Pig. Animal from Series 8
259/5Gig med sæde, forspændt Terrier. Med dyr fra serie 8Gig with Seat, Drawn by Terrier. With Animal from Series 8.
259/6Gig med sæde, forspændt Pekingeser. Dyr fra serie 8Gig with Seat, Drawn by Pekingese. Animal from Series 8
259/7Gig med sæde, forspændt Kat. Dyr fra serie 8Gig with Seat, Drawn by Cat. Animal from Series 8
259/8Gig med sæde, forspændt Hest. Dyr fra serie 8Gig with Seat, Drawn by Horse. Animal from Series 8
259/9Gig med sæde, forspændt JulemandGig with Seat, Drawn by Father Christmas
259/1Gig med sæde, forspændt DueGig with seat, Drawn by Dove
259/10Gig med sæde, forspændt AbemandGig with Seat, Drawn by Monkey
262Trambus-Lastbil"Trambus" Truck
262/1Trambus-Lastbil med hæk"Trambus"- Truck with rack
262/aTrambus-Lastbil med 8 klodser nr. 351 i Cellofan"Trambus" - Truck with 8 Blocks nbr 351 in Cellophane
263Lastbil. Fra 1953 m. gummihjulTruck. From 1953 with Rubber Wheels
263Pr. August 1958: 1263. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)Trambus"Trambus"
263/1Lastbil med hæk. Pr. 1953 m. gummihjulTruck with rack. From 1953 with Rubber Wheels
263/2Lastbil m. påhængsvogn med 2 hjulTruck with Trailer with 2 Wheels
263/3Lastbil med påhængsvogn med 4 hjul. Fra 1953 m. gummihjulTruck with Trailer with 4 Wheels. From 1953 w. Rubber Wheels
263/4Lastbil, FladvognPlatform Truck/
263/5Varevogn med presenningDelivery Van with Tarpaulin/
Back to top