Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 271-300 of 667)
|Product Number
|Alternate Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|258/4
|Vogn med skrå sider, forspændt Gris. Med dyr fra serie 8
|Cart with Sloping Sides, Drawn by Pig. With Animal from Series 8
|258/5
|Vogn med skrå sider, forspændt Terrier. Dyr fra serie 8
|Cart with Sloping Sides, Drawn by Terrier. Animal from Series 8
|258/6
|Vogn med skrå sider, forspændt Pekingeser. Dyr fra serie 8
|Cart with Sloping Sides, Drawn by Pekingese. Animal from Series 8
|258/7
|Vogn med skrå sider, forspændt Kat. Dyr fra serie 8
|Cart with Sloping Sides. Drawn by Cat. Animal from Series 8
|258/8
|Vogn med skrå sider, forspændt Hest. Dyr fra serie 8
|Cart with Sloping Sides, Drawn by Horse. Animal from Series 8
|258/9
|Vogn med skrå sider, forspændt Julemand
|Cart with Sloping Sides, Drawn by Father Christmas
|258/10
|Vogn med skrå sider, forspændt Abemand
|Cart with Sloping Sides, Drawn by Monkey
|259
|Gig forspændt et dyr fra Serie 8
|Gig, Drawn by an Animal from Series 8
|259/1
|Gig med Julemand
|Gig with Father Christmas
|259/2
|Gig med Abemand
|Gig with Monkey
|259/2
|Gig med sæde, forspændt Høne. Dyr fra serie 8
|Gig with Seat, Drawn by Hen. Animal from Series 8
|259/3
|Gig med sæde, forspændt Gedekid. Dyr fra serie 8
|Gig with Seat. Drawn by Kid. Animal from Series 8
|259/4
|Gig med sæde, forspændt Gris. Dyr fra serie 8
|Gig with Seat, Drawn by Pig. Animal from Series 8
|259/5
|Gig med sæde, forspændt Terrier. Med dyr fra serie 8
|Gig with Seat, Drawn by Terrier. With Animal from Series 8.
|259/6
|Gig med sæde, forspændt Pekingeser. Dyr fra serie 8
|Gig with Seat, Drawn by Pekingese. Animal from Series 8
|259/7
|Gig med sæde, forspændt Kat. Dyr fra serie 8
|Gig with Seat, Drawn by Cat. Animal from Series 8
|259/8
|Gig med sæde, forspændt Hest. Dyr fra serie 8
|Gig with Seat, Drawn by Horse. Animal from Series 8
|259/9
|Gig med sæde, forspændt Julemand
|Gig with Seat, Drawn by Father Christmas
|259/1
|Gig med sæde, forspændt Due
|Gig with seat, Drawn by Dove
|259/10
|Gig med sæde, forspændt Abemand
|Gig with Seat, Drawn by Monkey
|262
|Trambus-Lastbil
|"Trambus" Truck
|262/1
|Trambus-Lastbil med hæk
|"Trambus"- Truck with rack
|262/a
|Trambus-Lastbil med 8 klodser nr. 351 i Cellofan
|"Trambus" - Truck with 8 Blocks nbr 351 in Cellophane
|263
|Lastbil. Fra 1953 m. gummihjul
|Truck. From 1953 with Rubber Wheels
|263
|Pr. August 1958: 1263. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.)
|Trambus
|"Trambus"
|263/1
|Lastbil med hæk. Pr. 1953 m. gummihjul
|Truck with rack. From 1953 with Rubber Wheels
|263/2
|Lastbil m. påhængsvogn med 2 hjul
|Truck with Trailer with 2 Wheels
|263/3
|Lastbil med påhængsvogn med 4 hjul. Fra 1953 m. gummihjul
|Truck with Trailer with 4 Wheels. From 1953 w. Rubber Wheels
|263/4
|Lastbil, Fladvogn
|Platform Truck
|/
|263/5
|Varevogn med presenning
|Delivery Van with Tarpaulin
|/