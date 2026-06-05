Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview

258/4 Vogn med skrå sider, forspændt Gris. Med dyr fra serie 8 Cart with Sloping Sides, Drawn by Pig. With Animal from Series 8 1940 1945

258/5 Vogn med skrå sider, forspændt Terrier. Dyr fra serie 8 Cart with Sloping Sides, Drawn by Terrier. Animal from Series 8 1940 1945

258/6 Vogn med skrå sider, forspændt Pekingeser. Dyr fra serie 8 Cart with Sloping Sides, Drawn by Pekingese. Animal from Series 8 1940 1945

258/7 Vogn med skrå sider, forspændt Kat. Dyr fra serie 8 Cart with Sloping Sides. Drawn by Cat. Animal from Series 8 1940 1945

258/8 Vogn med skrå sider, forspændt Hest. Dyr fra serie 8 Cart with Sloping Sides, Drawn by Horse. Animal from Series 8 1940 1945

258/9 Vogn med skrå sider, forspændt Julemand Cart with Sloping Sides, Drawn by Father Christmas 1940 1945

258/10 Vogn med skrå sider, forspændt Abemand Cart with Sloping Sides, Drawn by Monkey 1940 1945

259 Gig forspændt et dyr fra Serie 8 Gig, Drawn by an Animal from Series 8 1946 1946

259/1 Gig med Julemand Gig with Father Christmas 1946 1946

259/2 Gig med Abemand Gig with Monkey 1946 1946

259/2 Gig med sæde, forspændt Høne. Dyr fra serie 8 Gig with Seat, Drawn by Hen. Animal from Series 8 1940 1945

259/3 Gig med sæde, forspændt Gedekid. Dyr fra serie 8 Gig with Seat. Drawn by Kid. Animal from Series 8 1940 1945

259/4 Gig med sæde, forspændt Gris. Dyr fra serie 8 Gig with Seat, Drawn by Pig. Animal from Series 8 1940 1945

259/5 Gig med sæde, forspændt Terrier. Med dyr fra serie 8 Gig with Seat, Drawn by Terrier. With Animal from Series 8. 1940 1945

259/6 Gig med sæde, forspændt Pekingeser. Dyr fra serie 8 Gig with Seat, Drawn by Pekingese. Animal from Series 8 1940 1945

259/7 Gig med sæde, forspændt Kat. Dyr fra serie 8 Gig with Seat, Drawn by Cat. Animal from Series 8 1940 1945

259/8 Gig med sæde, forspændt Hest. Dyr fra serie 8 Gig with Seat, Drawn by Horse. Animal from Series 8 1940 1945

259/9 Gig med sæde, forspændt Julemand Gig with Seat, Drawn by Father Christmas 1940 1945

259/1 Gig med sæde, forspændt Due Gig with seat, Drawn by Dove 1940 1945

259/10 Gig med sæde, forspændt Abemand Gig with Seat, Drawn by Monkey 1940 1945

262 Trambus-Lastbil "Trambus" Truck 1940 1948

262/1 Trambus-Lastbil med hæk "Trambus"- Truck with rack 1940 1948

262/a Trambus-Lastbil med 8 klodser nr. 351 i Cellofan "Trambus" - Truck with 8 Blocks nbr 351 in Cellophane 1940 1948

263 Lastbil. Fra 1953 m. gummihjul Truck. From 1953 with Rubber Wheels 1940 1954

263 Pr. August 1958: 1263. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) Trambus "Trambus" 1957 1959

263/1 Lastbil med hæk. Pr. 1953 m. gummihjul Truck with rack. From 1953 with Rubber Wheels 1940 1954

263/2 Lastbil m. påhængsvogn med 2 hjul Truck with Trailer with 2 Wheels 1940 1947

263/3 Lastbil med påhængsvogn med 4 hjul. Fra 1953 m. gummihjul Truck with Trailer with 4 Wheels. From 1953 w. Rubber Wheels 1940 1954

263/4 Lastbil, Fladvogn Platform Truck 1940 1943 / 1944