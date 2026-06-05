Search Page for the LEGO® Plastic Products Overview

LEGO®LEGO®History

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Complete list (items 181-210 of 247)

Complete list (items 181-210 of 247)
Product NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
781 AReservedelesæske til Ferguson traktorSpare parts to Ferguson Tractor
901 aLøse lad til lastbilTruck beds for Truck
901 pPåhængsvogn til lastbilTrailer for Truck
902 aLøse lad til MælkebilTruck beds for Dairy Van
902 pPåhængsvogn til MælkebilTrailer for Dairy Van
903 aLøse lad til gasbilTruck beds for Gasoline Van
903 pPåhængsvogn til gasbilTrailer for Gasoline Van
904 aLøse lad til kul og koksTruck beds for Coal and Coke Van
904 pPåhængsvogn til kul og koksTrailer for Coal and Coke Van
905 aLøse lad til grusbilTruck beds for Gravel Van
905 pPåhængsvogn til grusbilTrailer for Gravel Van
907 aLøse lad til dyretransportTruck beds for Animal Transport
907 pPåhængsvogn til dyretransportTrailer for Animal Transport
908 aLøse lad til benzinbilTruck beds for Petrol Van
911 aLøse sættevogne til lastbilSemi-trailers for Truck
912 aSættevogne til mælkebilSemi-trailers for Dairy Van
913 aLøse sættevogne til gasbilSemi-trailers for Gasoline Van
914 aLøse sættevogne til kul og koksSemi-trailers for Coal and Coke Van
915 aLøse sættevogne til grusbilSemi-trailers for Gravel Van
918 aLøse sættevogne til benzinbilSemi-trailers for Petrol Van
1200 MMasonit byplanMasonit Town Plan
1224 ABjælker uden navneBeams without names
1224 INavnebjælkerBeams with names
1231 ALøssalgsæske, assorteredeSingle-sale set, assorted
1231/1Butiksvindue, 10 stkShopwindow, 10 pcs.
1231/23-karms vindue, 10 stk3-bar window, 10 pcs
1231/3Skoddevindue, 10 stkShutter window, 10 pcs
1231/44 knops vindue, 10 stk4-stud window, 10 pcs
1231/53 knops vindue, 20 stk3-stud window, 20 pcs
1231/62 knops vindue, 20 stk2-stud window, 20 pcs
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