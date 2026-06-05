Search Page for the LEGO® Plastic Products Overview

LEGO®LEGO®History
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Complete list (items 181-210 of 247)
|Product Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|781 A
|Reservedelesæske til Ferguson traktor
|Spare parts to Ferguson Tractor
|901 a
|Løse lad til lastbil
|Truck beds for Truck
|901 p
|Påhængsvogn til lastbil
|Trailer for Truck
|902 a
|Løse lad til Mælkebil
|Truck beds for Dairy Van
|902 p
|Påhængsvogn til Mælkebil
|Trailer for Dairy Van
|903 a
|Løse lad til gasbil
|Truck beds for Gasoline Van
|903 p
|Påhængsvogn til gasbil
|Trailer for Gasoline Van
|904 a
|Løse lad til kul og koks
|Truck beds for Coal and Coke Van
|904 p
|Påhængsvogn til kul og koks
|Trailer for Coal and Coke Van
|905 a
|Løse lad til grusbil
|Truck beds for Gravel Van
|905 p
|Påhængsvogn til grusbil
|Trailer for Gravel Van
|907 a
|Løse lad til dyretransport
|Truck beds for Animal Transport
|907 p
|Påhængsvogn til dyretransport
|Trailer for Animal Transport
|908 a
|Løse lad til benzinbil
|Truck beds for Petrol Van
|911 a
|Løse sættevogne til lastbil
|Semi-trailers for Truck
|912 a
|Sættevogne til mælkebil
|Semi-trailers for Dairy Van
|913 a
|Løse sættevogne til gasbil
|Semi-trailers for Gasoline Van
|914 a
|Løse sættevogne til kul og koks
|Semi-trailers for Coal and Coke Van
|915 a
|Løse sættevogne til grusbil
|Semi-trailers for Gravel Van
|918 a
|Løse sættevogne til benzinbil
|Semi-trailers for Petrol Van
|1200 M
|Masonit byplan
|Masonit Town Plan
|1224 A
|Bjælker uden navne
|Beams without names
|1224 I
|Navnebjælker
|Beams with names
|1231 A
|Løssalgsæske, assorterede
|Single-sale set, assorted
|1231/1
|Butiksvindue, 10 stk
|Shopwindow, 10 pcs.
|1231/2
|3-karms vindue, 10 stk
|3-bar window, 10 pcs
|1231/3
|Skoddevindue, 10 stk
|Shutter window, 10 pcs
|1231/4
|4 knops vindue, 10 stk
|4-stud window, 10 pcs
|1231/5
|3 knops vindue, 20 stk
|3-stud window, 20 pcs
|1231/6
|2 knops vindue, 20 stk
|2-stud window, 20 pcs