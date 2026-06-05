LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Plastic Products Overview

Complete list (items 211-240 of 247)

Complete list (items 211-240 of 247)
Product NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
1231/71 knops vindue, 20 stk1-stud window, 20 pcs
1231/8Kældervindue, 20 stkBasement window, 20 pcs
1231/9Kældervindue, 20 stkBasement window, 20 pcs
1242 DFlag, danskeFlags, Danish
1250 ASortiment BILPARKAssortment of cars
353/12Vogn med 12 klodserWagon with 12 blocks
353/20Vogn med 20 klodserWagon with 20 blocks
700 flLEGO Mursten (1/4 flammede, 250 stks æske)LEGO Mursten (1/4 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
700 flLEGO Mursten (1/2 flammede, 250 stks æske)LEGO Mursten (1/2 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
700 flLEGO Mursten (3/4 flammede, 250 stks æske)LEGO Mursten (3/4 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
700 flLEGO Mursten (1/1 flammede, 250 stks æske)LEGO Mursten (1/1 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
700/16Bjælker m. 16 knopper, 25 stk æskerBeams with 16 studs, 25 pcs. set
700/20Bjælker med 20 knopper, 25 stk æskerBeams with 20 studs, 25 pcs. set
700/24Bjælker med 24 knopperBeams with 24 studs
700/28Bjælker med 28 knopperBeams with 28 studs
727/28Dyr ass. I cellofanAssorted animals in cellophane
730/10Byggeklodser 10 stk i æskeBuilding blocks, 10 pcs in a set
730/20Byggeklodser 20 stk i æskeBuilding blocks, 20 pcs in a set
1231/10Dør, 20 stkDoor, 20 pcs
700 1/2LEGO Mursten (1/2 sten, 100 stk æske)LEGO Mursten (1/2 elements, 100 pcs. Set)
700 1/4LEGO Mursten (1/4 sten, 100 stk æske)LEGO Mursten (1/4 elements, 100 pcs. Set)
700 3/4LEGO Mursten (3/4 sten, 100 stk æske)LEGO Mursten (3/4 elements, 100 pcs. Set)
700 b/1Æske med 25 vinduerSet with 25 windows
700 b/2Æske med 25 vinduerSet with 25 windows
700 b/3Æske med 25 vinduerSet with 25 windows
700 b/4Æske med 25 døreSet with 25 doors
700 b/cLøssalgsæske med alle slags vinduer og døreSingle-sale-set with all kinds of windows and doors
700 c/1Æsker med 10 vinduer m. glasSets with 10 windows with pane
700 c/2Æsker med 10 vinduer m. glasSets with 10 windows with pane
700 c/3Æsker med 10 vinduer m. glasSets with 10 windows with pane
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