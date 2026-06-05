LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Plastic Products Overview
Back to top
Complete list (items 211-240 of 247)
|Product Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|1231/7
|1 knops vindue, 20 stk
|1-stud window, 20 pcs
|1231/8
|Kældervindue, 20 stk
|Basement window, 20 pcs
|1231/9
|Kældervindue, 20 stk
|Basement window, 20 pcs
|1242 D
|Flag, danske
|Flags, Danish
|1250 A
|Sortiment BILPARK
|Assortment of cars
|353/12
|Vogn med 12 klodser
|Wagon with 12 blocks
|353/20
|Vogn med 20 klodser
|Wagon with 20 blocks
|700 fl
|LEGO Mursten (1/4 flammede, 250 stks æske)
|LEGO Mursten (1/4 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
|700 fl
|LEGO Mursten (1/2 flammede, 250 stks æske)
|LEGO Mursten (1/2 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
|700 fl
|LEGO Mursten (3/4 flammede, 250 stks æske)
|LEGO Mursten (3/4 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
|700 fl
|LEGO Mursten (1/1 flammede, 250 stks æske)
|LEGO Mursten (1/1 multi coloured elements, 250 pcs. Set)
|700/16
|Bjælker m. 16 knopper, 25 stk æsker
|Beams with 16 studs, 25 pcs. set
|700/20
|Bjælker med 20 knopper, 25 stk æsker
|Beams with 20 studs, 25 pcs. set
|700/24
|Bjælker med 24 knopper
|Beams with 24 studs
|700/28
|Bjælker med 28 knopper
|Beams with 28 studs
|727/28
|Dyr ass. I cellofan
|Assorted animals in cellophane
|730/10
|Byggeklodser 10 stk i æske
|Building blocks, 10 pcs in a set
|730/20
|Byggeklodser 20 stk i æske
|Building blocks, 20 pcs in a set
|1231/10
|Dør, 20 stk
|Door, 20 pcs
|700 1/2
|LEGO Mursten (1/2 sten, 100 stk æske)
|LEGO Mursten (1/2 elements, 100 pcs. Set)
|700 1/4
|LEGO Mursten (1/4 sten, 100 stk æske)
|LEGO Mursten (1/4 elements, 100 pcs. Set)
|700 3/4
|LEGO Mursten (3/4 sten, 100 stk æske)
|LEGO Mursten (3/4 elements, 100 pcs. Set)
|700 b/1
|Æske med 25 vinduer
|Set with 25 windows
|700 b/2
|Æske med 25 vinduer
|Set with 25 windows
|700 b/3
|Æske med 25 vinduer
|Set with 25 windows
|700 b/4
|Æske med 25 døre
|Set with 25 doors
|700 b/c
|Løssalgsæske med alle slags vinduer og døre
|Single-sale-set with all kinds of windows and doors
|700 c/1
|Æsker med 10 vinduer m. glas
|Sets with 10 windows with pane
|700 c/2
|Æsker med 10 vinduer m. glas
|Sets with 10 windows with pane
|700 c/3
|Æsker med 10 vinduer m. glas
|Sets with 10 windows with pane