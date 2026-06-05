LEGO®LEGO®History

Search Page for the LEGO® Plastic Products Overview

Complete list (items 241-247 of 247)

Complete list (items 241-247 of 247)
Product NumberOriginal TitleEnglish TitleLaunch YearExit YearImage
700 c/4Æsker med 10 vinduer m. glasSets with 10 windows with pane
700 c/5Æsker med 10 vinduer m. glasSets with 10 windows with pane
700 c/6Æsker med 10 døre med glasSets with 10 doors with pane
700/ 3aLEGO Mursten (gaveæske)LEGO Mursten (Gift set)
727/100100 husdyr ass.100 domestic animals assorted
728/100100 zoologiske dyr ass. I æske100 Zoological animals assorted in a set
700 1/1LEGO Mursten (1/1 sten, 100 stk æske)LEGO Mursten (1/1 elements, 100 pcs. Set)
Back to top