LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Plastic Products Overview
Back to top
Complete list (items 241-247 of 247)
|Product Number
|Original Title
|English Title
|Launch Year
|Exit Year
|Image
|700 c/4
|Æsker med 10 vinduer m. glas
|Sets with 10 windows with pane
|700 c/5
|Æsker med 10 vinduer m. glas
|Sets with 10 windows with pane
|700 c/6
|Æsker med 10 døre med glas
|Sets with 10 doors with pane
|700/ 3a
|LEGO Mursten (gaveæske)
|LEGO Mursten (Gift set)
|727/100
|100 husdyr ass.
|100 domestic animals assorted
|728/100
|100 zoologiske dyr ass. I æske
|100 Zoological animals assorted in a set
|700 1/1
|LEGO Mursten (1/1 sten, 100 stk æske)
|LEGO Mursten (1/1 elements, 100 pcs. Set)