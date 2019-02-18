Licencia typu Open Source
Open Sans
Spoločnosť LEGO Group využíva na sprostredkovanie digitálnych zážitkov skupinu písiem Open Sans.
Do digitálnych zážitkov sprostredkovaných spoločnosťou LEGO spadajú webové lokality, sociálne médiá, aplikácie, hry, webové stránky, digitálne obrázky, online videá, digitálne údaje a databázy.
Autorské práva 2020 The Open Sans Project Authors
https://github.com/googlefonts/opensans pod vedením hlavného autora Steva Mattesona. Vyhradený názov písma „Open Sans“
EXO 2.0
Spoločnosť LEGO Group využíva na sprostredkovanie digitálnych zážitkov skupinu písiem Exo 2.0:
Do digitálnych zážitkov sprostredkovaných spoločnosťou LEGO spadajú webové lokality, sociálne médiá, aplikácie, hry, webové stránky, digitálne obrázky, online videá, digitálne údaje a databázy.
Skupina písiem Exo 2.0
Copyright 2013 Autori projektu Exo 2 (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)
Licencia na tento písmový softvér sa poskytuje na základe licencie SIL Open Font License, verzia 1.1.
Kópia tejto licencie je uvedená ďalej a je k dispozícii aj v sekcii Najčastejšie otázky na adrese: http://scripts.sil.org/OFL
Noto
Spoločnosť LEGO Group využíva na sprostredkovanie digitálnych zážitkov skupinu písiem Google Noto.
Do digitálnych zážitkov sprostredkovaných spoločnosťou LEGO spadajú webové lokality, sociálne médiá, aplikácie, hry, webové stránky, digitálne obrázky, online videá, digitálne údaje a databázy.
Čínština (Noto Sans CJK TC & SC)
Japončina (Noto Sans CJK JP a Noto Serif CJK JP)
Kórejčina (Noto Sans CJK KR a Noto Serif CJK KR)
Ruština (Noto Sans)
Noto je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), s vyhradeným názvom písma: Čínština (Noto Sans CJK TC & SC), Japončina (Noto Sans CJK JP a Noto Serif CJK JP), Kórejčina (Noto Sans CJK KR a Noto Serif CJK KR), Ruština (Noto Sans)
Preklad
Ide o neoficiálny preklad licencie SIL Open Font License do „čínskeho, japonského, kórejského a ruského“ jazyka. Nezverejnila ho spoločnosť SIL International a z právneho hľadiska sa v ňom neuvádzajú podmienky šírenia skupín písiem, ktoré využívajú OFL. Vydanie v rámci OFL je platné iba v prípade, ak používate pôvodné anglické znenie.
Uvedomujeme si však, že tento neoficiálny preklad pomôže používateľom a dizajnérom, ktorí angličtinu neovládajú, lepšie pochopiť SIL OFL a zároveň zjednodušiť používanie a zverejňovanie typov písma v rámci tohto kolaboratívneho dizajnového modelu. Dizajnérom, ktorí rozmýšľajú nad zverejnením svojich výtvorov v rámci OFL, odporúčame, aby si prečítali sekciu s najčastejšími otázkami vo vlastnom jazyku (ak je k dispozícii).
Oficiálnu verziu licencie a s ňou súvisiace najčastejšie otázky nájdete na adrese https://scripts.sil.org/OFL
Licencia na tento písmový softvér sa poskytuje na základe licencie SIL Open Font License, verzia 1.1.
Kópia tejto licencie je uvedená ďalej a je k dispozícii aj v sekcii Najčastejšie otázky na adrese: http://scripts.sil.org/OFL
Licencia SIL Open Font License
Verzia 1.1 – 26. februára 2007
Preambula
Cieľom licencie Open Font License (OFL) je podnecovať celosvetový rozvoj spolupráce na projektoch písiem, podporovať úsilie akademických a jazykových spoločenstiev o tvorbu písma a poskytovať bezplatný a otvorený rámec, v ktorom sa v spolupráci s ostatnými môžu skupiny písiem zdieľať a zdokonaľovať.
Licencia OFL umožňuje použitie, študovanie, úpravu a voľné šírenie licencovaných skupín písiem za predpokladu, že sa nepredáva samostatne. Skupiny písiem, vrátane akéhokoľvek odvodeného diela, môžu byť zabalené, vložené, šírené a/alebo predávané spolu s akýmkoľvek softvérom za predpokladu, že odvodené diela nepoužívajú žiadne vyhradené názvy. Skupiny písiem a ich odvodeniny však nesmú byť vydané pod žiadnym iným typom licencie. Požiadavka, aby skupiny písiem zostali pod touto licenciou, sa nevzťahuje na žiadny dokument vytvorený použitím týchto skupín písiem alebo ich odvodenín.
Vymedzenie pojmov
– „Písmový softvér“ odkazuje na skupinu súborov vydaných držiteľom/držiteľmi autorských práv v rámci tejto licencie, ktoré sú takto zreteľne označené. To môže zahŕňať zdrojové súbory, vytvorené skripty a dokumentáciu.
– „Vyhradený názov písma“ sa vzťahuje na všetky názvy, ktoré sú takto označené a uvedené pod vyhlásením o autorských právach.
– „Pôvodná verzia“ sa vzťahuje na súbor súčastí písmového softvéru šíreného držiteľom, prípadne držiteľmi autorských práv.
– „Upravená verzia“ sa vzťahuje na akýkoľvek derivát vytvorený pridaním, odstránením alebo nahradením – čiastočne alebo v celku – súčastí pôvodnej verzie prostredníctvom zmien formátu alebo prenosom písmového softvéru do nového prostredia.
– „Autor“ sa vzťahuje na akéhokoľvek dizajnéra, technika, programátora, technického editora alebo inú osobu, ktorá prispela k vytvoreniu písmového softvéru.
Povolenie a podmienky
Týmto sa každej osobe, ktorá si obstaráva kópiu písmového softvéru, udeľuje bezplatné povolenie používať, študovať, kopírovať, zlučovať, vkladať, upravovať, ďalej šíriť a predávať upravené a neupravené kópie písmového softvéru za týchto podmienok:
- Písmový softvér ani žiadna z jeho jednotlivých súčastí sa nesmú predávať samostatne, či už v pôvodnej alebo upravenej verzii.
- Pôvodné alebo upravené verzie písmového softvéru môžu byť zabalené, šírené a/alebo predávané spolu s akýmkoľvek softvérom za predpokladu, že každá kópia obsahuje vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a tejto licencii. Tieto môžu byť zahrnuté ako samostatné textové súbory, čitateľné hlavičky alebo ako vhodné strojovo čitateľné metaúdaje v poliach v rámci textových alebo binárnych súborov za predpokladu, že tieto polia si používatelia dokážu ľahko prezerať.
- Upravené verzie softvéru nesmú používať vyhradené názvy písiem, pokiaľ na to zodpovedajúci držiteľ autorských práv neudelí výslovné písomné povolenie. Toto obmedzenie sa týka len primárneho názvu písma zobrazeného používateľom.
- Názov/názvy držiteľa/držiteľov autorských práv alebo autora/autorov písmového softvéru sa nesmú použiť na podporu, schvaľovanie alebo propagovanie akejkoľvek upravenej verzie, okrem uznania príspevku držiteľa/držiteľov autorských práv alebo autora/autorov alebo inak len s ich výslovným písomným súhlasom.
- Písmový softvér, upravený alebo neupravený, čiastočne alebo v celku, sa musí šíriť výlučne podľa tejto licencie a nesmie sa šíriť pod inými licenciami. Požiadavka, aby skupiny písiem zostali pod touto licenciou, sa nevzťahuje na žiadny dokument vytvorený pomocou písmového softvéru.
Ukončenie
Táto licencia sa stáva neplatnou, ak nie sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Písmový softvér sa poskytuje „ako stojí a leží“ bez akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk, okrem iného bez akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia autorských práv, neporušenia práv z patentu, ochrannej známky alebo iných práv. Držiteľ autorských práv v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné nároky, škody alebo iné záväzky vrátane akejkoľvek všeobecnej, osobitej, nepriamej, náhodnej alebo následnej škody, či už v rámci žaloby na základe zmluvy, mimozmluvného záväzku alebo inak, vyplývajúcej z používania alebo neschopnosti používať písmový softvér, prípadne z iného zaobchádzania s písmovým softvérom.