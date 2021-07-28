Vyhlásenie o súboroch cookie

Posledná úprava: 16. januára 2026

Súbory cookie a podobné technológie nastavené na doméne LEGO.com**
Zoznam súborov cookie a podobných technológií (ďalej len „súbory cookie“) je uvedený na doméne LEGO.com. Súbory cookie nasadzuje spoločnosť LEGO System A/S alebo vybrané tretie strany. Ak je treťou stranou kolektívny alebo nezávislý prevádzkovateľ, bude to uvedené v stĺpci „prevádzkovateľ“. Upozorňujeme, že ak sa prihlásite pomocou detského účtu LEGO, na adrese LEGO.com/kids a na doméne LEGO.com budú nasadené iba striktne nevyhnutné a relevantné súbory cookie.

Súbory cookie a osobné údaje
Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojom súkromí a o tom, ako môžete spravovať svoje údaje, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

„Životnosť“ všetkých súborov cookie aplikácie LEGO Insiders je obdobie, počas ktorého je aplikácia nainštalovaná v telefóne používateľa. Ak odstránia aplikáciu, môžu sa rozhodnúť, že spolu s ňou odstránia aj všetky uložené údaje.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID relácie New Relic

Monitoruje počet návštev používateľa s cieľom určiť, aké výsledky aplikácia dosahuje.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID relácie Adyen Payment

Počas relácie spracovania platby sa doméne LEGO.com pridelí jedinečný identifikátor.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Zabezpečené platobné transakcie.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identifikátor používateľa Insiders

Identifikuje používateľa s cieľom zobraziť mu údaje o jeho účte Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Udeľovateľ bodov Insiders

Identifikuje používateľa, aby sme mohli oceniť člena za jeho konanie.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Povolenie preferovaného jazyka

Identifikuje používateľa, aby sa mu mohol zobrazovať obsah v preferovanom jazyku.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

ID relácie – nástroj na odporúčanie

Týmto sa nasadí potrebný súbor cookie na zapisovanie do denníka/kontrolu stavu na lokalite a zavádzanie funkcií. Po udelení súhlasu umožňuje poskytovať odporúčania na základe aktivity prehliadania „v relácii“ (napr. produkty/témy, ktoré boli zobrazené a pridané do košíka).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Číslo objednávky (ak je objednávka vytvorená počas relácie)

Session storage
BothUntil session ends

Odtlačok prsta pre Iovation

Zachytáva a sleduje informácie o odtlačkoch prstov s cieľom poskytovať ochranu pred podvodmi. Automatizované rozhodovanie sa uskutočňuje s cieľom vykonať striktne nevyhnutnú prevenciu podvodov na doméne LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Áno, zachytáva informácie o zariadení, ktoré sa používajú na účely kontroly podvodov.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Overovacia značka na boj proti falšovaniu

Tento súbor cookie, ktorý využíva systém na prevenciu falšovania, je súčasťou bezpečnostného systému, ktorý je potrebný pri používaní overovania na základe súborov cookie. Automatizované rozhodovanie sa zároveň uskutočňuje s cieľom vykonať nevyhnutnú prevenciu podvodov na doméne LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identifikátor relácie účtu

Identifikátor relácie, ktorý je potrebný na správu používateľských relácií v systéme účtov.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje GUID

Session storage
BothUntil session ends

Dvojstupňové overovanie

Súbor cookie sa používa na zapamätanie klienta pri prihlasovaní pomocou dvojstupňového overovania.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje ID verejného používateľa (PUID) a bezpečnostnú pečiatku.

Persistent
Both14 days

Overenia prostredníctvom externých poskytovateľov prihlásenia

Overovací súbor cookie od externých poskytovateľov prihlásenia (Google, Facebook a Twitter) do ich účtu LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Áno, overovací lístok vrátane objektu claimsprincipal. [odkazujúci na informácie o používateľovi, ktorý bol prihlásený].

Persistent
Both15 mins

Identifikátor relácie overovania

Identifikátor relácie pre „Flask“, používateľský/overovací systém, ktorý sa používa v rámci LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Overenie veku

Ak si používateľ vyberie vek do 18 rokov, bude sa považovať za dieťa.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zadávanie veku

Persistent
LEGO.com30 mins

Čakáreň

Súbor cookie je nastavený tak, aby umožňoval prevádzku čakárne aj v rušných obdobiach, čím môže stránka LEGO.com aj naďalej fungovať.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje používateľského agenta

Cookie
Both1 hour

Jedinečný identifikátor súhlasu

Používa sa ako jedinečný identifikátor pre našu platformu na správu súhlasu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Jedinečný identifikátor

Cookie
Both12 months

ID prehliadača vstavaného chatu Salesforce

Poskytuje bezpečnostnú ochranu pre naše funkcie živého chatu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com12 months

Vstavaný proxy stream chatu Salesforce

Zabezpečuje, aby sa požiadavky používateľov dostali na rovnakého hostiteľa proxy servera Salesforce, ktorý dočasne načíta obsah z vyrovnávacej pamäte.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com3 hours

ID agenta služby vstavaného chatu Salesforce

Zaznamenáva jedinečný pseudonymný identifikátor pre konkrétnu reláciu prehliadača počas chatu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID odmietnutého agenta služby vstavaného chatu Salesforce

Pamätá si pravidlá nastavené administrátorom na skrytie tlačidla pozvánky do chatu po tom, ako ju návštevník prijme alebo odmietne. Bez súboru cookie sa tlačidlo opakovane zobrazuje po spustení.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID ladenia prehliadača pre vstavaný chat Salesforce

Prepája riadky záznamov prehliadača na backendovej strane s cieľom uľahčiť ladenie.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com12 months

Jazyk vstavaného chatu Salesforce

Identifikuje jazyk pre vlastné komponenty, prieskumy a procesy, ktoré podporujú viacero jazykov.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID používateľa

Používa sa na identifikáciu používateľov a sledovanie ich aktivity v rámci domény.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Script
LEGO.com2 years

ID relácie

Používa sa na zistenie, či si používateľ práve aktívne prehliada lokalitu alebo či ide o nové prehliadanie používateľa (t. j. súbor cookie neexistuje alebo jeho platnosť vypršala).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Script
LEGO.com30 mins

Identifikátor používateľa na strane servera

Ukladá jedinečný identifikátor užívateľa vytvorený serverom, ktorý sa odosiela pri každom ďalšom sledovaní aktivity.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Slúži na zapamätanie údajov už vyplnených v spätnej väzbe používateľa

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Slúži na ochranu webovej stránky pred automatizovanými hrozbami, ako sú útoky botov, tým, že pomáha rozlišovať skutočných používateľov od botov.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Používa sa na obmedzenie rýchlosti prevádzky, keď viacero používateľov zdieľa rovnakú IP adresu.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Súbor cookie je nastavený tak, aby umožňoval prevádzku čakárne aj v rušných obdobiach, čím môže stránka LEGO.com aj naďalej fungovať.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Vyrovnávacia pamäť nákupných kategórií

Vyrovnávacia pamäť navigácie kategórií na zrýchlenie výkonu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nedávno zobrazené produkty

Slúži na vyplnenie funkcie nedávno zobrazených produktov. Zoznam identifikátorov produktov

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline údaje o používateľovi

Obmedzené používateľské údaje na podporu režimu offline na skenovanie čiarových kódov v predajni bez pripojenia na internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Meno používateľa, čísla účtov Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Predvoľby pri registrácii

Vybraný avatar pri registrácii.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nastavenia súhlasu so súbormi cookie

Slúži na uloženie predvolieb súhlasu so súbormi cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com12 months

Nastavenia súhlasu s odhlásením

Používa sa na ukladanie predvolieb súhlasu s odhlásením.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com12 months

Identifikátor príznakov funkcií

Jedinečné ID pridelené používateľovi LEGO.com na prepínanie funkcií.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Záložné ID pre Adobe

Používa sa na spájanie všetkých používateľov naprieč všetkými produktmi spoločnosti Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

ID cloudu Adobe Experience

Identifikuje jedinečných návštevníkov a odlišuje od seba ich jednotlivé návštevy.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Stav aktivácie súboru Cookie pre Adobe

Zaznamenáva, ktoré súbory cookie boli prijaté/zamietnuté, s cieľom pochopiť mieru informácií, ktoré možno vidieť, v porovnaní so skutočným stavom.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Názov stránky pre zobrazenie Adobe

Zaznamenáva, koľkokrát boli stránky zobrazené, s cieľom pochopiť mieru popularity určitej stránky.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – počas relácie

Umožňuje vylepšenia s cieľom pripraviť vám ako používateľovi domény LEGO.com zjednotené prostredia pri prechode z jedného regionálneho zobrazenia na druhé.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – naprieč reláciami

Umožňuje vylepšenia s cieľom pripraviť vám ako používateľovi domény LEGO.com zjednotené prostredia pri prechode z jedného regionálneho zobrazenia na druhé.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions – výkonnosť

Zlepšuje výkonnosť lokality pomocou minimalizácie počtu požiadaviek.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions – informácie o prehliadači a platforme

Prezradí nám, akú platformu a aký prehliadač používate, s cieľom zobraziť vám správne informácie a formát (t. j. jazyk, typ zariadenia atď.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions – zobrazená stránka

Zapamätá si, kde ste boli, aby ste pri návrate na určitú stránku nemuseli použiť vyhľadávanie.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions – aktivované správy

Zjednoduší návštevu používateľa vďaka regulácii množstva zobrazených vyskakovacích správ.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions – počet zobrazených stránok

Sleduje, ktoré stránky si používateľ pri jednotlivých návštevách prezeral.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions – ID relácie

Identifikuje vašu návštevu vďaka priradeniu ID relácie.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID relácie pre Optimizely

Umožňuje zadanie používateľa do testovacieho experimentu A/B s cieľom vyskúšať nové funkcie.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Relácia UEC

Slúži na identifikáciu relácie používateľa počas návštevy webovej lokality.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC naprieč reláciami

Používa sa na uchovávanie informácií o relácii používateľa v rámci relácií až do uplynutia obdobia platnosti súboru cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow – ID návštevníka

Obchoduje s informáciami o používateľovi vytvorenými počas prvej návštevy používateľa na lokalite a aktualizuje ich počas budúcich návštev.

Snowplow – ID návštevníka

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow – ID návštevníka

Slúži na určenie, či je používateľ na webovej lokalite práve v aktívnej relácii alebo či ide o začiatok novej relácie (napríklad ak chýba súbor cookie alebo jeho platnosť vypršala).

LEGO System A/S

Spoločnosť Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

ID komponentu Snowplow Collector

Ukladá jedinečný identifikátor vygenerovaný serverovým komponentom Collector pre používateľa, ktorý je následne zahrnutý vo všetkých budúcich sledovacích udalostiach.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Monitoruje počet návštev používateľa s cieľom určiť, aké výsledky aplikácia dosahuje.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Súbor cookie jedinečného identifikátora pre Smartlink

Rozpozná používateľa a vytvorí mu prispôsobené prostredie, pričom na začiatok ho požiada o súhlas s použitím súborov cookie.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Áno, obsahuje GUID.

Script
LEGO.com1 year

ID medzi reláciami – nástroj na odporúčanie

Poskytuje odporúčania na základe predchádzajúcich nákupov.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Číslo objednávky (ak je objednávka vytvorená počas relácie)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Jedinečný identifikátor použitý ako referenčné číslo používateľa.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifikátor

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

E-mailová adresa odberateľa.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-mailová adresa

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Identifikátor zákazky súvisiaci s odoslaním e-mailu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Identifikátor zoznamu odberateľa.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Číselný identifikátor skupiny spojenej s aktivovaným e-mailom.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Jedinečný identifikátor pre individuálne URL adresy v odoslanej správe.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

ID obchodnej jednotky Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising a Experience Cloud ID

Umožňuje synchronizáciu ID s webmi tretích strán, ako sú Adobe, Google a Facebook, na účely cielenia reklám, ako je napríklad potlačenie v rámci opätovného zacielenia a podobné cielenie na publikum.

LEGO System A/S

Adobe Analytics a Adobe Advertising

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Beacon
LEGO.com2 years

ID časovej pečiatky pre Adobe Ad Cloud

Označí návštevu používateľa na lokalite časovou pečiatkou vo vzťahu k poslednému reklamnému vyhľadávaniu.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Stará sa o to, aby návštevníci dostávali iba relevantné a cielené reklamy v sieti Meta.

Meta

Meta

LEGO System A/S a Meta sú nezávislí prevádzkovatelia. Meta CAPI umožňuje spoločnosti LEGO Group sledovať vašu aktivitu na našej webovej lokalite. Používame ju na meranie účinnosti našich reklám, na pochopenie a definovanie nášho publika pri zacielení reklám a na analýzu účinnosti konverzných kanálov našej webovej lokality (napr. toho, či je výsledkom návštevy predaj). Meta pôsobí ako spracovateľ údajov v mene spoločnosti LEGO System A/S pri vyššie uvedených službách. Meta však použije údaje zhromaždené cez službu CAPI aj na vlastné účely a môže ich skompilovať s existujúcimi údajmi o vás, ktorými môže disponovať.

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com90 days

Značky Google Ads a Doubleclick (Campaign Manager 360)

Sleduje aktivitu používateľov na stránke LEGO.com na účely merania a cielenia. To bude zahŕňať modelovanie udalostí na stránke LEGO.com s cieľom zlepšiť presnosť merania a optimalizácie. Cielenie bude zahŕňať potlačenie, vyhľadávanie a opätovné zacielenie.

Google

Google

LEGO System A/S a Google LLC sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Používa tieto údaje ako platenú službu od spoločnosti Google LLC na stránke LEGO.com, ktoré sa zbierajú na základe súhlasu, aby vám zobrazovali personalizované reklamy pri používaní stránok a služieb pridružených k spoločnosti Alphabet Inc. (napríklad Google a YouTube) a následne pri vstupe alebo opätovnom vstupe na stránku LEGO.com. Google Inc: Zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na základe súhlasu na sledovanie návštev stránok LEGO.com, ktoré sa používajú na meranie, modelovanie merania, potlačenie cielenia, opätovné zacielenie reklám na stránkach a službách pridružených k spoločnosti Alphabet Inc. a na poskytovanie marketingu osobám, ktoré sú vám podobné.

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Návšteva lokality a zber údajov o používateľoch

Ukladá údaje o návštevách lokality a používateľoch.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S a Rakuten sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Zhromažďuje a ukladá vaše osobné údaje (napríklad technické údaje, údaje o súboroch cookie, informácie o používaní a údaje o geografickej polohe), ktoré sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie vašich zážitkov pri opakovaných návštevách lokalít pridružených k doménam LEGO.com alebo Rakuten. Tieto údaje môžeme použiť aj na identifikáciu a získanie nového publika s podobným profilom údajov, ako je ten váš, a na prístup k lokalitám pridruženým k doménam LEGO.com alebo Rakuten. Rakuten: Zhromažďuje a ukladá vaše osobné údaje (napríklad technické údaje, údaje o súboroch cookie, informácie o používaní a údaje o geografickej polohe) na účely poskytovania reklám, ktoré sú vám prispôsobené alebo založené na vašich záujmoch. Tieto údaje sa môžu použiť aj na identifikáciu a získanie nového publika s podobným profilom údajov, ako je ten váš. Ďalšie informácie nájdete v zásadách používania súborov cookie spoločnosti Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Jedinečný identifikátor vygenerovaný poskytovateľom (náhodné GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Sledovanie konverzie predaja

Sleduje údaje o návštevách lokality a používateľoch pri predaji.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S a Rakuten sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Používame jedinečný identifikátor pridružených kliknutí, ktorý nastavuje spoločnosť Rakuten a ktorý sa ukladá pri každom novom návštevníkovi domény LEGO.com, ktorý prichádza z pridruženej stránky spoločnosti Rakuten a ktorého následkom je nákup na doméne LEGO.com. Tieto údaje používa doména LEGO.com na vyrovnanie platieb pri úspešných predajoch, za ktoré priamo zodpovedajú služby spoločnosti Rakuten. Rakuten: Nastavuje jedinečný identifikátor kliknutí u vydavateľa, ktorý sa ukladá a pripája k nákupom konkrétnych používateľov na doméne LEGO.com. Vďaka tomu môžeme spoločnosti Rakuten náležite zaplatiť za „nové“ predaje vyplývajúce z pridružených návštev.

Jedinečný identifikátor vygenerovaný poskytovateľom (náhodné GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Identifikátor Rakuten

Identifikuje používateľov služby Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S a Rakuten sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Tieto údaje sa môžu použiť na identifikáciu používateľov služby Rakuten z rôznych lokalít v pridruženej sieti. LEGO.com môže tieto údaje na základe súhlasu použiť na účely analýzy údajov a poskytovania prispôsobených služieb. Rakuten: Vaše údaje sa ukladajú a používajú na základe súhlasu s cieľom sledovať vás ako používateľa na rôznych lokalitách v pridruženej sieti, a to pomocou medzisieťového ID a vyhľadávacieho ID. Tieto údaje sa používajú na prispôsobenie reklám, ako aj na účely analýzy údajov.

Jedinečný identifikátor vygenerovaný poskytovateľom (náhodné GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Sleduje aktivitu na lokalite na účely opätovného zacielenia na internete a v rámci aktivít.

Microsoft (reklamná sieť Bing)

Microsoft (reklamná sieť Bing)

LEGO System A/S a Microsoft sú nezávislí prevádzkovatelia. Spoločnosť Lego System A/S zhromažďuje a kontroluje vaše odsúhlasené používateľské údaje s cieľom segmentovať, zacieliť a získať publikum prostredníctvom marketingových správ v sieti MS Network vrátane vyhľadávania cez Bing aj siete MS Ad Display Network. Microsoft využíva vaše odsúhlasené údaje na vlastné marketingové účely. Prepojenie na zásady: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Značka Demandbase

Značka Demandbase zhromažďuje informácie na identifikáciu spoločností, ktoré navštevujú webové stránky na marketingové účely B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase a LEGO System A/S

IP adresa

Javascript
LEGO.com13 months

Sledovanie prvej strany Rakuten

Jedinečné ID stránky na sledovanie „Špeciálnych ponúk“ (udalosti registrácie) a „Štandardných ponúk“ (udalosti objednávok) na účely vyplácania provízií partnerom. Nastavuje sa vždy, keď používateľ vstúpi na stránku brány Rakuten, ak na túto stránku príde s hodnotou siteID= v reťazci dopytu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com30 days

Identifikátor používateľa Firework

Náhodne vygenerovaný identifikátor používateľa na sledovanie používateľa medzi reláciami. Pomáha prepojiť pixelové udalosti v rámci používateľských ciest.

Firework

Firework

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework – čas posledného sledovania

Časová pečiatka posledného sledovania so zapojením používateľa v UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Najnovšie parametre UTM pochádzajúce z parametrov vyhľadávania v URL. Zdroj pravdy sú parametre vyhľadávania v URL → predtým uložené parametre UTM.

Firework

Firework

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework – identifikátor kanála

ID posledného kanála, nastavené na úrovni obalu widgetu, aby zahŕňalo všetky typy a rozloženia widgetov.

Firework

Firework

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework – posledné video

Identifikátor posledného zakódovaného videa, ktoré používateľ pozeral.

Firework

Firework

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework – obchodný identifikátor

Identifikátor posledného obchodného členstva, s ktorým používateľ prišiel na stránku.

Firework

Firework

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework – ID relácie

Hodnota relácie obsahuje reťazec s oddeľovačom „.“. Reťazec pozostáva z: fws2 – verzia relácie fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID relácie 3 – počet relácií (počet relácií, ktoré mal tento používateľ) 1694441101864 – čas začiatku relácie

Firework

Firework

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID kliknutia zo Snapchatu

Pomáha identifikovať návštevníkov webu z reklám Snapchat a priradiť udalosti na webovej lokalite k týmto reklamám.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S a Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Pomáha identifikovať návštevníkov webu z reklám Pinterest a priradiť udalosti na webovej lokalite k týmto reklamám.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S a Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifikátor pre inzerentov

Jedinečný identifikátor zariadenia poskytnutý spoločnosťou Apple na meranie účinnosti našich reklamných kampaní vrátane sledovania inštalácií aplikácií a priradenia marketingového výkonu.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifikátor pre predajcov

Jedinečný identifikátor zariadenia poskytnutý spoločnosťou Apple na rozpoznanie zariadenia používateľa v našich aplikáciách a službách na účely analýzy a funkčnosti, napríklad na meranie používania aplikácií a zlepšenie ich výkonu.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – ID reklamy Google

Jedinečný, resetovateľný identifikátor zariadenia poskytovaný spoločnosťou Google na meranie efektívnosti našich reklamných kampaní vrátane sledovania inštalácií aplikácií a pripisovania výkonnosti marketingových aktivít.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Zabezpečené ID systému Android

Identifikátor špecifický pre zariadenie, ktorý poskytuje operačný systém Android na podporu funkčnosti aplikácie a internej analýzy, napríklad na zabezpečenie technickej stability a zlepšenie výkonu aplikácie.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a