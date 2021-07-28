Vyhlásenie o súboroch cookie
Posledná úprava: 16. januára 2026
Súbory cookie a podobné technológie nastavené na doméne LEGO.com**
Zoznam súborov cookie a podobných technológií (ďalej len „súbory cookie“) je uvedený na doméne LEGO.com. Súbory cookie nasadzuje spoločnosť LEGO System A/S alebo vybrané tretie strany. Ak je treťou stranou kolektívny alebo nezávislý prevádzkovateľ, bude to uvedené v stĺpci „prevádzkovateľ“. Upozorňujeme, že ak sa prihlásite pomocou detského účtu LEGO, na adrese LEGO.com/kids a na doméne LEGO.com budú nasadené iba striktne nevyhnutné a relevantné súbory cookie.
Súbory cookie a osobné údaje
Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojom súkromí a o tom, ako môžete spravovať svoje údaje, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.
„Životnosť“ všetkých súborov cookie aplikácie LEGO Insiders je obdobie, počas ktorého je aplikácia nainštalovaná v telefóne používateľa. Ak odstránia aplikáciu, môžu sa rozhodnúť, že spolu s ňou odstránia aj všetky uložené údaje.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID relácie New Relic
Monitoruje počet návštev používateľa s cieľom určiť, aké výsledky aplikácia dosahuje.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID relácie Adyen Payment
Počas relácie spracovania platby sa doméne LEGO.com pridelí jedinečný identifikátor.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Zabezpečené platobné transakcie.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identifikátor používateľa Insiders
Identifikuje používateľa s cieľom zobraziť mu údaje o jeho účte Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Udeľovateľ bodov Insiders
Identifikuje používateľa, aby sme mohli oceniť člena za jeho konanie.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Povolenie preferovaného jazyka
Identifikuje používateľa, aby sa mu mohol zobrazovať obsah v preferovanom jazyku.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
ID relácie – nástroj na odporúčanie
Týmto sa nasadí potrebný súbor cookie na zapisovanie do denníka/kontrolu stavu na lokalite a zavádzanie funkcií. Po udelení súhlasu umožňuje poskytovať odporúčania na základe aktivity prehliadania „v relácii“ (napr. produkty/témy, ktoré boli zobrazené a pridané do košíka).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Číslo objednávky (ak je objednávka vytvorená počas relácie)
Session storage
|Both
|Until session ends
Odtlačok prsta pre Iovation
Zachytáva a sleduje informácie o odtlačkoch prstov s cieľom poskytovať ochranu pred podvodmi. Automatizované rozhodovanie sa uskutočňuje s cieľom vykonať striktne nevyhnutnú prevenciu podvodov na doméne LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Áno, zachytáva informácie o zariadení, ktoré sa používajú na účely kontroly podvodov.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Overovacia značka na boj proti falšovaniu
Tento súbor cookie, ktorý využíva systém na prevenciu falšovania, je súčasťou bezpečnostného systému, ktorý je potrebný pri používaní overovania na základe súborov cookie. Automatizované rozhodovanie sa zároveň uskutočňuje s cieľom vykonať nevyhnutnú prevenciu podvodov na doméne LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identifikátor relácie účtu
Identifikátor relácie, ktorý je potrebný na správu používateľských relácií v systéme účtov.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Dvojstupňové overovanie
Súbor cookie sa používa na zapamätanie klienta pri prihlasovaní pomocou dvojstupňového overovania.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje ID verejného používateľa (PUID) a bezpečnostnú pečiatku.
Persistent
|Both
|14 days
Overenia prostredníctvom externých poskytovateľov prihlásenia
Overovací súbor cookie od externých poskytovateľov prihlásenia (Google, Facebook a Twitter) do ich účtu LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Áno, overovací lístok vrátane objektu claimsprincipal. [odkazujúci na informácie o používateľovi, ktorý bol prihlásený].
Persistent
|Both
|15 mins
Identifikátor relácie overovania
Identifikátor relácie pre „Flask“, používateľský/overovací systém, ktorý sa používa v rámci LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Overenie veku
Ak si používateľ vyberie vek do 18 rokov, bude sa považovať za dieťa.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zadávanie veku
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Čakáreň
Súbor cookie je nastavený tak, aby umožňoval prevádzku čakárne aj v rušných obdobiach, čím môže stránka LEGO.com aj naďalej fungovať.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje používateľského agenta
Cookie
|Both
|1 hour
Jedinečný identifikátor súhlasu
Používa sa ako jedinečný identifikátor pre našu platformu na správu súhlasu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Jedinečný identifikátor
Cookie
|Both
|12 months
ID prehliadača vstavaného chatu Salesforce
Poskytuje bezpečnostnú ochranu pre naše funkcie živého chatu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Vstavaný proxy stream chatu Salesforce
Zabezpečuje, aby sa požiadavky používateľov dostali na rovnakého hostiteľa proxy servera Salesforce, ktorý dočasne načíta obsah z vyrovnávacej pamäte.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
ID agenta služby vstavaného chatu Salesforce
Zaznamenáva jedinečný pseudonymný identifikátor pre konkrétnu reláciu prehliadača počas chatu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID odmietnutého agenta služby vstavaného chatu Salesforce
Pamätá si pravidlá nastavené administrátorom na skrytie tlačidla pozvánky do chatu po tom, ako ju návštevník prijme alebo odmietne. Bez súboru cookie sa tlačidlo opakovane zobrazuje po spustení.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID ladenia prehliadača pre vstavaný chat Salesforce
Prepája riadky záznamov prehliadača na backendovej strane s cieľom uľahčiť ladenie.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Jazyk vstavaného chatu Salesforce
Identifikuje jazyk pre vlastné komponenty, prieskumy a procesy, ktoré podporujú viacero jazykov.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID používateľa
Používa sa na identifikáciu používateľov a sledovanie ich aktivity v rámci domény.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Script
|LEGO.com
|2 years
ID relácie
Používa sa na zistenie, či si používateľ práve aktívne prehliada lokalitu alebo či ide o nové prehliadanie používateľa (t. j. súbor cookie neexistuje alebo jeho platnosť vypršala).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Identifikátor používateľa na strane servera
Ukladá jedinečný identifikátor užívateľa vytvorený serverom, ktorý sa odosiela pri každom ďalšom sledovaní aktivity.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Slúži na zapamätanie údajov už vyplnených v spätnej väzbe používateľa
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Slúži na ochranu webovej stránky pred automatizovanými hrozbami, ako sú útoky botov, tým, že pomáha rozlišovať skutočných používateľov od botov.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Používa sa na obmedzenie rýchlosti prevádzky, keď viacero používateľov zdieľa rovnakú IP adresu.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Súbor cookie je nastavený tak, aby umožňoval prevádzku čakárne aj v rušných obdobiach, čím môže stránka LEGO.com aj naďalej fungovať.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Vyrovnávacia pamäť nákupných kategórií
Vyrovnávacia pamäť navigácie kategórií na zrýchlenie výkonu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nedávno zobrazené produkty
Slúži na vyplnenie funkcie nedávno zobrazených produktov. Zoznam identifikátorov produktov
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline údaje o používateľovi
Obmedzené používateľské údaje na podporu režimu offline na skenovanie čiarových kódov v predajni bez pripojenia na internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Meno používateľa, čísla účtov Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Predvoľby pri registrácii
Vybraný avatar pri registrácii.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nastavenia súhlasu so súbormi cookie
Slúži na uloženie predvolieb súhlasu so súbormi cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Nastavenia súhlasu s odhlásením
Používa sa na ukladanie predvolieb súhlasu s odhlásením.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identifikátor príznakov funkcií
Jedinečné ID pridelené používateľovi LEGO.com na prepínanie funkcií.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Záložné ID pre Adobe
Používa sa na spájanie všetkých používateľov naprieč všetkými produktmi spoločnosti Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID cloudu Adobe Experience
Identifikuje jedinečných návštevníkov a odlišuje od seba ich jednotlivé návštevy.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Stav aktivácie súboru Cookie pre Adobe
Zaznamenáva, ktoré súbory cookie boli prijaté/zamietnuté, s cieľom pochopiť mieru informácií, ktoré možno vidieť, v porovnaní so skutočným stavom.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Názov stránky pre zobrazenie Adobe
Zaznamenáva, koľkokrát boli stránky zobrazené, s cieľom pochopiť mieru popularity určitej stránky.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – počas relácie
Umožňuje vylepšenia s cieľom pripraviť vám ako používateľovi domény LEGO.com zjednotené prostredia pri prechode z jedného regionálneho zobrazenia na druhé.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – naprieč reláciami
Umožňuje vylepšenia s cieľom pripraviť vám ako používateľovi domény LEGO.com zjednotené prostredia pri prechode z jedného regionálneho zobrazenia na druhé.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions – výkonnosť
Zlepšuje výkonnosť lokality pomocou minimalizácie počtu požiadaviek.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions – informácie o prehliadači a platforme
Prezradí nám, akú platformu a aký prehliadač používate, s cieľom zobraziť vám správne informácie a formát (t. j. jazyk, typ zariadenia atď.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions – zobrazená stránka
Zapamätá si, kde ste boli, aby ste pri návrate na určitú stránku nemuseli použiť vyhľadávanie.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions – aktivované správy
Zjednoduší návštevu používateľa vďaka regulácii množstva zobrazených vyskakovacích správ.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions – počet zobrazených stránok
Sleduje, ktoré stránky si používateľ pri jednotlivých návštevách prezeral.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions – ID relácie
Identifikuje vašu návštevu vďaka priradeniu ID relácie.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID relácie pre Optimizely
Umožňuje zadanie používateľa do testovacieho experimentu A/B s cieľom vyskúšať nové funkcie.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Relácia UEC
Slúži na identifikáciu relácie používateľa počas návštevy webovej lokality.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC naprieč reláciami
Používa sa na uchovávanie informácií o relácii používateľa v rámci relácií až do uplynutia obdobia platnosti súboru cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow – ID návštevníka
Obchoduje s informáciami o používateľovi vytvorenými počas prvej návštevy používateľa na lokalite a aktualizuje ich počas budúcich návštev.
Snowplow – ID návštevníka
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow – ID návštevníka
Slúži na určenie, či je používateľ na webovej lokalite práve v aktívnej relácii alebo či ide o začiatok novej relácie (napríklad ak chýba súbor cookie alebo jeho platnosť vypršala).
LEGO System A/S
Spoločnosť Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
ID komponentu Snowplow Collector
Ukladá jedinečný identifikátor vygenerovaný serverovým komponentom Collector pre používateľa, ktorý je následne zahrnutý vo všetkých budúcich sledovacích udalostiach.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Monitoruje počet návštev používateľa s cieľom určiť, aké výsledky aplikácia dosahuje.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Súbor cookie jedinečného identifikátora pre Smartlink
Rozpozná používateľa a vytvorí mu prispôsobené prostredie, pričom na začiatok ho požiada o súhlas s použitím súborov cookie.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Áno, obsahuje GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
ID medzi reláciami – nástroj na odporúčanie
Poskytuje odporúčania na základe predchádzajúcich nákupov.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Číslo objednávky (ak je objednávka vytvorená počas relácie)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Jedinečný identifikátor použitý ako referenčné číslo používateľa.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifikátor
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
E-mailová adresa odberateľa.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-mailová adresa
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Identifikátor zákazky súvisiaci s odoslaním e-mailu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Identifikátor zoznamu odberateľa.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Číselný identifikátor skupiny spojenej s aktivovaným e-mailom.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Jedinečný identifikátor pre individuálne URL adresy v odoslanej správe.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
ID obchodnej jednotky Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising a Experience Cloud ID
Umožňuje synchronizáciu ID s webmi tretích strán, ako sú Adobe, Google a Facebook, na účely cielenia reklám, ako je napríklad potlačenie v rámci opätovného zacielenia a podobné cielenie na publikum.
LEGO System A/S
Adobe Analytics a Adobe Advertising
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID časovej pečiatky pre Adobe Ad Cloud
Označí návštevu používateľa na lokalite časovou pečiatkou vo vzťahu k poslednému reklamnému vyhľadávaniu.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Stará sa o to, aby návštevníci dostávali iba relevantné a cielené reklamy v sieti Meta.
Meta
Meta
LEGO System A/S a Meta sú nezávislí prevádzkovatelia. Meta CAPI umožňuje spoločnosti LEGO Group sledovať vašu aktivitu na našej webovej lokalite. Používame ju na meranie účinnosti našich reklám, na pochopenie a definovanie nášho publika pri zacielení reklám a na analýzu účinnosti konverzných kanálov našej webovej lokality (napr. toho, či je výsledkom návštevy predaj). Meta pôsobí ako spracovateľ údajov v mene spoločnosti LEGO System A/S pri vyššie uvedených službách. Meta však použije údaje zhromaždené cez službu CAPI aj na vlastné účely a môže ich skompilovať s existujúcimi údajmi o vás, ktorými môže disponovať.
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Značky Google Ads a Doubleclick (Campaign Manager 360)
Sleduje aktivitu používateľov na stránke LEGO.com na účely merania a cielenia. To bude zahŕňať modelovanie udalostí na stránke LEGO.com s cieľom zlepšiť presnosť merania a optimalizácie. Cielenie bude zahŕňať potlačenie, vyhľadávanie a opätovné zacielenie.
LEGO System A/S a Google LLC sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Používa tieto údaje ako platenú službu od spoločnosti Google LLC na stránke LEGO.com, ktoré sa zbierajú na základe súhlasu, aby vám zobrazovali personalizované reklamy pri používaní stránok a služieb pridružených k spoločnosti Alphabet Inc. (napríklad Google a YouTube) a následne pri vstupe alebo opätovnom vstupe na stránku LEGO.com. Google Inc: Zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na základe súhlasu na sledovanie návštev stránok LEGO.com, ktoré sa používajú na meranie, modelovanie merania, potlačenie cielenia, opätovné zacielenie reklám na stránkach a službách pridružených k spoločnosti Alphabet Inc. a na poskytovanie marketingu osobám, ktoré sú vám podobné.
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Návšteva lokality a zber údajov o používateľoch
Ukladá údaje o návštevách lokality a používateľoch.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S a Rakuten sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Zhromažďuje a ukladá vaše osobné údaje (napríklad technické údaje, údaje o súboroch cookie, informácie o používaní a údaje o geografickej polohe), ktoré sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie vašich zážitkov pri opakovaných návštevách lokalít pridružených k doménam LEGO.com alebo Rakuten. Tieto údaje môžeme použiť aj na identifikáciu a získanie nového publika s podobným profilom údajov, ako je ten váš, a na prístup k lokalitám pridruženým k doménam LEGO.com alebo Rakuten. Rakuten: Zhromažďuje a ukladá vaše osobné údaje (napríklad technické údaje, údaje o súboroch cookie, informácie o používaní a údaje o geografickej polohe) na účely poskytovania reklám, ktoré sú vám prispôsobené alebo založené na vašich záujmoch. Tieto údaje sa môžu použiť aj na identifikáciu a získanie nového publika s podobným profilom údajov, ako je ten váš. Ďalšie informácie nájdete v zásadách používania súborov cookie spoločnosti Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Jedinečný identifikátor vygenerovaný poskytovateľom (náhodné GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sledovanie konverzie predaja
Sleduje údaje o návštevách lokality a používateľoch pri predaji.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S a Rakuten sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Používame jedinečný identifikátor pridružených kliknutí, ktorý nastavuje spoločnosť Rakuten a ktorý sa ukladá pri každom novom návštevníkovi domény LEGO.com, ktorý prichádza z pridruženej stránky spoločnosti Rakuten a ktorého následkom je nákup na doméne LEGO.com. Tieto údaje používa doména LEGO.com na vyrovnanie platieb pri úspešných predajoch, za ktoré priamo zodpovedajú služby spoločnosti Rakuten. Rakuten: Nastavuje jedinečný identifikátor kliknutí u vydavateľa, ktorý sa ukladá a pripája k nákupom konkrétnych používateľov na doméne LEGO.com. Vďaka tomu môžeme spoločnosti Rakuten náležite zaplatiť za „nové“ predaje vyplývajúce z pridružených návštev.
Jedinečný identifikátor vygenerovaný poskytovateľom (náhodné GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identifikátor Rakuten
Identifikuje používateľov služby Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S a Rakuten sú nezávislí prevádzkovatelia. LEGO System A/S Tieto údaje sa môžu použiť na identifikáciu používateľov služby Rakuten z rôznych lokalít v pridruženej sieti. LEGO.com môže tieto údaje na základe súhlasu použiť na účely analýzy údajov a poskytovania prispôsobených služieb. Rakuten: Vaše údaje sa ukladajú a používajú na základe súhlasu s cieľom sledovať vás ako používateľa na rôznych lokalitách v pridruženej sieti, a to pomocou medzisieťového ID a vyhľadávacieho ID. Tieto údaje sa používajú na prispôsobenie reklám, ako aj na účely analýzy údajov.
Jedinečný identifikátor vygenerovaný poskytovateľom (náhodné GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Sleduje aktivitu na lokalite na účely opätovného zacielenia na internete a v rámci aktivít.
Microsoft (reklamná sieť Bing)
Microsoft (reklamná sieť Bing)
LEGO System A/S a Microsoft sú nezávislí prevádzkovatelia. Spoločnosť Lego System A/S zhromažďuje a kontroluje vaše odsúhlasené používateľské údaje s cieľom segmentovať, zacieliť a získať publikum prostredníctvom marketingových správ v sieti MS Network vrátane vyhľadávania cez Bing aj siete MS Ad Display Network. Microsoft využíva vaše odsúhlasené údaje na vlastné marketingové účely. Prepojenie na zásady: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Značka Demandbase
Značka Demandbase zhromažďuje informácie na identifikáciu spoločností, ktoré navštevujú webové stránky na marketingové účely B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase a LEGO System A/S
IP adresa
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Sledovanie prvej strany Rakuten
Jedinečné ID stránky na sledovanie „Špeciálnych ponúk“ (udalosti registrácie) a „Štandardných ponúk“ (udalosti objednávok) na účely vyplácania provízií partnerom. Nastavuje sa vždy, keď používateľ vstúpi na stránku brány Rakuten, ak na túto stránku príde s hodnotou siteID= v reťazci dopytu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Identifikátor používateľa Firework
Náhodne vygenerovaný identifikátor používateľa na sledovanie používateľa medzi reláciami. Pomáha prepojiť pixelové udalosti v rámci používateľských ciest.
Firework
Firework
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework – čas posledného sledovania
Časová pečiatka posledného sledovania so zapojením používateľa v UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Najnovšie parametre UTM pochádzajúce z parametrov vyhľadávania v URL. Zdroj pravdy sú parametre vyhľadávania v URL → predtým uložené parametre UTM.
Firework
Firework
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework – identifikátor kanála
ID posledného kanála, nastavené na úrovni obalu widgetu, aby zahŕňalo všetky typy a rozloženia widgetov.
Firework
Firework
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework – posledné video
Identifikátor posledného zakódovaného videa, ktoré používateľ pozeral.
Firework
Firework
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework – obchodný identifikátor
Identifikátor posledného obchodného členstva, s ktorým používateľ prišiel na stránku.
Firework
Firework
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework – ID relácie
Hodnota relácie obsahuje reťazec s oddeľovačom „.“. Reťazec pozostáva z: fws2 – verzia relácie fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID relácie 3 – počet relácií (počet relácií, ktoré mal tento používateľ) 1694441101864 – čas začiatku relácie
Firework
Firework
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID kliknutia zo Snapchatu
Pomáha identifikovať návštevníkov webu z reklám Snapchat a priradiť udalosti na webovej lokalite k týmto reklamám.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S a Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Pomáha identifikovať návštevníkov webu z reklám Pinterest a priradiť udalosti na webovej lokalite k týmto reklamám.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S a Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifikátor pre inzerentov
Jedinečný identifikátor zariadenia poskytnutý spoločnosťou Apple na meranie účinnosti našich reklamných kampaní vrátane sledovania inštalácií aplikácií a priradenia marketingového výkonu.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifikátor pre predajcov
Jedinečný identifikátor zariadenia poskytnutý spoločnosťou Apple na rozpoznanie zariadenia používateľa v našich aplikáciách a službách na účely analýzy a funkčnosti, napríklad na meranie používania aplikácií a zlepšenie ich výkonu.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – ID reklamy Google
Jedinečný, resetovateľný identifikátor zariadenia poskytovaný spoločnosťou Google na meranie efektívnosti našich reklamných kampaní vrátane sledovania inštalácií aplikácií a pripisovania výkonnosti marketingových aktivít.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Zabezpečené ID systému Android
Identifikátor špecifický pre zariadenie, ktorý poskytuje operačný systém Android na podporu funkčnosti aplikácie a internej analýzy, napríklad na zabezpečenie technickej stability a zlepšenie výkonu aplikácie.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
V súbore cookie sa nenachádzajú osobne identifikovateľné informácie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a