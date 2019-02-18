Zásady ochrany osobných údajov vrátane vstupných aktualizácií
Pravidlá ochrany osobných údajov
Posledná úprava: 27. februára 2026
Obsah
SEKCIA 1: ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A VAŠE DIGITÁLNE PRÁVA
Čím sa zaoberajú tieto pravidlá?
Vitajte v našich pravidlách ochrany osobných údajov! Je skvelé, že sa chcete dozvedieť viac o tom, ako chránime vaše údaje. Tieto pravidlá obsahujú informácie o tom, ako sa staráme o vaše osobné údaje, keď navštevujete alebo používate naše služby alebo aplikácie. Nájdete tu aj informácie o svojich právach na ochranu osobných údajov a ochrane, ktorú vám poskytujú zákony. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na náš zber údajov v online aj offline prostredí, vrátane osobných údajov, ktoré môžeme získavať prostredníctvom rôznych kanálov. Môže ísť o webové lokality, aplikácie, externé sociálne siete, maloobchodné predajne, predajné miesta a podujatia.
Toto sú naše všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov. V niektorých jurisdikciách sa môžu uplatňovať dodatočné ustanovenia pre konkrétnu krajinu/štát. Ak ste zo Spojených štátov amerických, mali by ste si prečítať aj naše oznámenie Dôležité informácie pre obyvateľov USA a dodatok Práva na ochranu osobných údajov v jednotlivých štátoch USA, kde nájdete informácie týkajúce sa zákonov o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA.
Inak povedané, ak hľadáte ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme, uchovávame, používame a zdieľame vaše osobné údaje, ste na správnom mieste!
Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?
Spoločnosť LEGO Group pozostáva z niekoľkých rôznych právnických osôb pôsobiacich po celom svete. Ďalšie informácie o spoločnosti LEGO Group nájdete na stránke https://www.LEGO.com/aboutus.
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vydávajú v mene všetkých spoločností v spoločnosti LEGO Group, v ktorých je spoločnosť LEGO System A/S správcom údajov (zodpovedná a zodpovedajúca za údaje), alebo ak priamo uzavriete zmluvu s miestnym subjektom spoločnosti LEGO Group, tento subjekt spoločnosti LEGO Group je správcom údajov výhradne v súvislosti s touto zmluvou. Keď v týchto pravidlách ochrany osobných údajov používame výrazy „my“, „nás“ alebo „naše“, hovoríme o spoločnosti LEGO System A/S a miestnom subjekte spoločnosti LEGO Group, s ktorým priamo uzatvárate zmluvu.
Určili sme povereného zástupcu pre ochranu osobných údajov (ďalej len „zástupca DPO“), ktorý je zodpovedný za dohľad nad záležitosťami týkajúcimi sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmito pravidlami kontaktujte nás. Môžete tiež poslať list zástupcovi DPO na adresu:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dánsko
Att: Data Protection Officer
Uveďte aj svoje meno a názov krajiny, ktorej sa otázka týka.
Vo všeobecnosti odpovieme do 30 dní, pokiaľ na základe zákonov o ochrane osobných údajov krajiny vášho bydliska nie je nariadená kratšia doba odozvy. V takom prípade túto dobu odpovede rešpektujeme.
Ak zmeníme spôsob, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, naše pravidlá ochrany osobných údajov budú aktualizované. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny v našich postupoch a v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Pravidelne teda kontrolujte, či sa v našich pravidlách ochrany osobných údajov neuvádzajú žiadne aktualizácie alebo zmeny.
Vaše práva na ochranu osobných údajov
V závislosti od toho, v akej krajine bývate, ako dotknutá osoba môžete mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi, ktoré uchovávame, nasledujúce práva:
– Právo požiadať o prístup k osobným údajom. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame. V mnohých prípadoch tieto informácie už máte sprístupnené v našich online službách, ktoré využívate. Vaše právo na prístup však môže byť obmedzené právnymi predpismi z dôvodu ochrany osobných údajov iných používateľov alebo vzhľadom na obchodné praktiky spoločnosti LEGO Group, know-how, obchodné tajomstvo a interné hodnotenia.
– Právo požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných údajov. Ak sú údaje, ktoré o vás uchovávame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať o opravu týchto údajov, avšak platia obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov.
– Právo požiadať o vymazanie. Za určitých okolností môžete požiadať o to, aby boli z našich záznamov vymazané vaše údaje, a to ak:
– osobné údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli získané alebo iným spôsobom spracúvané;
– odvoláte svoj súhlas so spracúvaním a neexistuje žiadny iný oprávnený dôvod na spracúvanie;
– vznesiete námietku voči spracúvaniu a neexistuje žiadny oprávnený dôvod na ďalšie spracúvanie;
– spracúvanie je nezákonné.
Upozorňujeme, že za určitých okolností sa od nás môže vyžadovať, aby sme uchovávali niektoré z vašich osobných údajov aj po tom, ako ste požiadali o ich vymazanie, a to preto, aby sme splnili naše povinnosti vyplývajúce zo zákona či zmluvy. Okrem toho nám príslušné práve predpisy môžu umožniť, aby sme ponechali niektoré z vašich osobných údajov na naše obchodné potreby.
– Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak spochybňujete správnosť údajov, ktoré sme o vás zaznamenali, alebo zákonnosť spracúvania, prípadne ak ste vzniesli námietku voči spracúvaniu údajov v súlade s vaším právom na podanie námietky, môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie príslušných údajov. Spracúvanie bude obmedzené len na uchovávanie, kým sa neurčí správnosť príslušných údajov alebo kým neskontrolujeme, či naše oprávnené záujmy prevyšujú nad vašimi záujmami. Aj keď bolo spracúvanie vašich údajov obmedzené tak, ako je uvedené vyššie, spoločnosť LEGO Group môže vaše osobné údaje spracúvať inými spôsobmi, ak je to potrebné na vynútenie právneho nároku alebo na spracúvanie údajov, ktoré sme od vás získali v minulosti, ak ste nám na to už udelili súhlas.
– Právo namietať voči spracúvaniu na základe našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch. Ak spracúvame vaše údaje na účely priameho marketingu a profilovania v súvislosti s takýmto marketingom, vašej námietke vždy vyhovieme. V prípade námietok voči spracúvaniu na iné účely uskutočníme test vyváženia oprávnených záujmov a zvážime, či vašej námietke vyhovieť.
– Právo na prenosnosť údajov. Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa vzťahuje na osobné údaje spracúvané iba automatizovanými prostriedkami a na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy.
– Iné práva. Ak vám nevyhovuje spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, máte právo podať sťažnosť Dánskemu úradu pre ochranu údajov. Kontaktné údaje Dánskeho úradu pre ochranu údajov nájdete na www.datatilsynet.dk. Ak sa nachádzate v jurisdikcii mimo Dánska, máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov alebo na inom príslušnom orgáne v krajine, v ktorej máte bydlisko. Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa nášho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás.
Ak ste obyvateľom USA, prezrite si náš dodatok o právach na ochranu osobných údajov v jednotlivých štátoch USA, kde sa dozviete o právach, ktoré vám môžu byť k dispozícii podľa zákonov o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA.
SEKCIA 2: OSOBNÉ ÚDAJE
Aké osobné údaje zhromažďuje spoločnosť LEGO Group?
Osobné údaje sú akékoľvek informácie o osobe, na základe ktorých je možné danú osobu identifikovať. Môžeme zhromažďovať, používať, uchovávať a prenášať rôzne typy vašich osobných údajov, ktoré sme zoskupili do nižšie uvedených kategórií:
– Údaje o totožnosti zahŕňajú meno, priezvisko, používateľské meno alebo podobný jedinečný identifikátor, rodinný stav, titul, dátum narodenia a pohlavie.
– Kontaktné údaje zahŕňajú fakturačnú adresu, dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne čísla alebo podobné kontaktné údaje.
– Finančné údaje zahŕňajú údaje o bankovom účte a platobnej karte.
– Údaje o transakciách zahŕňajú podrobnosti o platbách od vás a k vám a ďalšie údaje o produktoch a službách, ktoré ste si zakúpili od nás (alebo v prípade www.bricklink.com od nás či od iných na platforme BrickLink ), o službách, ktoré ste si vyžiadali, ako aj o odmenách a/alebo výhodách, ktoré ste si vyžiadali alebo využili.
– Údaje na overenie predajcu (ak ste sa rozhodli zapojiť do nášho online trhoviska na BrickLink) zahŕňajú doklad totožnosti vydaný vládnym orgánom a dokumenty o registrácii spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné pre nový proces overovania predajcov.
– Technické údaje zahŕňajú adresu internetového protokolu (IP), vaše prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie a umiestnenie časového pásma, typy a verzie prehliadača, operačný systém a platformu, ID používateľa, MAC ID a ďalšie technológie v zariadeniach, ktoré používate na prístup na túto webovú lokalitu, do aplikácie alebo digitálneho zážitku.
– Údaje o profile zahŕňajú vaše používateľské meno, heslo a vaše záujmy.
– Údaje o používaní zahŕňajú informácie o tom, ako používate našu webovú lokalitu, produkty a služby a oznámenia o chybách.
– Marketingové a komunikačné údaje zahŕňajú vaše preferencie pri prijímaní marketingových správ od nás a našich tretích strán, záujmoch, účasti v žrebovaniach a iných súťažiach o ceny, ako aj vaše komunikačné preferencie.
– Údaje o sociálnych sieťach zahŕňajú informácie o vašich interakciách s nami na platformách sociálnych sietí (napríklad keď sa vám páčia naše príspevky, komentujete ich alebo nás označíte v komentári), ako aj vašu spätnú väzbu a komentáre v súvislosti s našou značkou, ktorú zverejňujete na verejných stránkach na platformách sociálnych sietí. Údaje z vášho verejne dostupného profilu zhromažďujeme aj na príslušnej platforme sociálnych sietí, ako je vaše používateľské meno, profilový obrázok a demografické údaje, ako je vek a pohlavie.
– Údaje o sledovaní zahŕňajú údaje o tom, aké stránky ste navštívili pred tým, než ste prišli na naše webové stránky alebo na ktoré ste prešli po návšteve našich webových stránok, ako aj o tom, ako ste interagovali s e-mailmi alebo inými správami, ktoré sme vám poslali (napr. či ste e-mail odstránili alebo otvorili alebo či ste klikli na reklamu o našich produktoch alebo službách na sociálnych sieťach alebo iných platformách).
– Údaje o recenziách a spätnej väzbe zahŕňajú verejné hodnotenia a recenzie medzi 1) kupujúcimi a predávajúcimi na trhovisku BrickLink, ktoré sú priradené k príslušným účtom a dostupné ďalším návštevníkom, 2) recenzie a hodnotenia produktov a služieb na stránkach LEGO.com a na webových stránkach LEGOLAND Discovery Center a LEGO Discovery Center, ktoré sú spojené s príslušnými účtami a dostupné ostatným používateľom a návštevníkom, ako aj 3) iné údaje získané prostredníctvom diskusných fór, používateľského výskumu a podujatí LEGO.
– Údaje o sporoch zahŕňajú súkromné spory týkajúce sa transakcií, ktoré podali kupujúci a predávajúci, vrátane celej komunikácie a záznamov o krokoch súvisiacich s týmito spormi.
– Údaje o fórach zahŕňajú informácie zverejnené v komunitách, ako sú napríklad Ambassador Network, diskusné fóra BrickLink a Galéria, pričom tieto informácie sa považujú za verejné.
Okrem toho môžeme na akékoľvek účely zhromažďovať, používať a zdieľať aj súhrnné údaje, ako sú napríklad štatistické alebo demografické údaje. Súhrnné údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, ale nepovažujú sa za osobné údaje, pretože tieto údaje priamo ani nepriamo neodhaľujú vašu totožnosť. Vaše údaje o používaní môžeme napríklad použiť súhrnne s ďalšími údajmi na výpočet percenta používateľov, ktorí používajú určitú funkciu webovej lokality. Keď však súhrnné údaje skombinujeme alebo spojíme s vašimi osobnými údajmi tak, aby vás dokázali priamo alebo nepriamo identifikovať, budeme s takýmito kombinovanými údajmi zaobchádzať ako s osobnými údajmi v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
Aby sme minimalizovali náš vplyv na vaše súkromie, používame pseudonymizované údaje.
Pseudonymizácia je postup, ktorý nahrádza alebo odstraňuje určité informácie zo súboru údajov, ktoré vás dokážu identifikovať ako jednotlivca, ale zároveň prevádzkovateľovi údajov alebo tretej strane umožňuje s primeraným úsilím znova tieto osobné údaje identifikovať. Je dôležité si uvedomiť, že na rozdiel od anonymizácie pseudonymizácia neodstraňuje všetky identifikujúce informácie zo súboru údajov, ale znižuje schopnosť prepojiť súbor údajov s totožnosťou jednotlivca.
Aktívne od vás nezhromažďujeme žiadne špeciálne kategórie osobných údajov (vrátane informácií o vašej rase alebo etnickej príslušnosti, náboženskom vierovyznaní alebo filozofických názoroch, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstvách v odborových zväzoch a vašom zdraví ani žiadne genetické informácie, biometrické údaje na identifikačné účely či informácie o obvineniach z trestných činov). Pri návšteve alebo pri plánovaní návštevy centier LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center sa však môžete rozhodnúť zdieľať niektoré špeciálne kategórie osobných údajov, ako napríklad požiadavky na stravu alebo potreby týkajúce sa prístupnosti, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší zážitok.
Ak nám neposkytnete potrebné osobné údaje (v takom prípade vás o tom informujeme napríklad zdôraznením tejto informácie v našich registračných formulároch), je možné, že vám nebudeme môcť poskytnúť tovar alebo služby.
Ako od vás spoločnosť LEGO Group zhromažďuje osobné údaje?
Osobné údaje zhromažďujeme z nasledujúcich zdrojov:
– Webové lokality zahŕňajú webové lokality prevádzkované spoločnosťou LEGO Group alebo v mene tejto skupiny vrátane lokalít, ktoré prevádzkujeme pod vlastnými doménami a adresami URL, ako aj minilokality, ktoré prevádzkujeme na externých sociálnych sieťach, ako je Facebook.
– Mobilné hry/aplikácie zahŕňajú mobilné hry alebo aplikácie prevádzkované spoločnosťou LEGO Group alebo v mene skupiny, ako sú napríklad aplikácie pre smartfóny.
– Hračky pripojené k aplikáciám zahŕňajú hračky, ktoré sa pripájajú k aplikácii prostredníctvom bezdrôtového protokolu alebo kábla vytvoreného spoločnosťou LEGO Group alebo pre ňu.
– E-mail, textové a iné elektronické správy zahŕňajú elektronickú komunikáciu medzi vami a spoločnosťou LEGO Group.
– Zákaznícky servis zahŕňa hovory alebo správy v online čete so zamestnancami nášho zákazníckeho servisu.
– Maloobchodné predajne zahŕňajú predajne spravované spoločnosťou LEGO Group alebo v jej mene.
– Centrá LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
– Online registračné formuláre zahŕňajú registráciu účtu LEGO Insiders/účtu LEGO, predplatné časopisu LEGO Magazine a postupy overenia predajcov na BrickLink.
– Offline registračné formuláre zahŕňajú tlačené registračné formuláre alebo podobné formuláre, ktoré získavame napríklad poštou, prostredníctvom ukážok v predajniach, súťaží a iných akcií alebo podujatí.
– Online spotrebiteľské súťaže, prieskumy a žrebovania.
– Náš program LEGO Insiders vrátane aktivít v rámci tohto programu.
– Výskum, do ktorého sa vy alebo vyše deti zapojíte, a to osobne aj online.
– Recenzie a spätná väzba v podobe funkcií na našich webových stránkach, fórach, aplikáciách alebo v našich obchodoch či atrakciách, ktoré ste si vybrali alebo sa na nich zúčastnili.
Osobné údaje, ktoré môže spoločnosť LEGO Group získavať od tretích strán
Vaše osobné údaje môžeme získavať od rôznych tretích strán a verejných zdrojov, ako je uvedené nižšie:
– Technické údaje od týchto strán:
– poskytovatelia analytických služieb;
– reklamné siete; a
– poskytovatelia vyhľadávania informácií.
– Kontaktné, finančné a transakčné údaje od poskytovateľov technických, platobných a kuriérskych služieb.
– Údaje o totožnosti a kontaktné údaje od sprostredkovateľov údajov alebo spoločnosti zoskupujúcej údaje.
– Údaje o totožnosti a kontaktné údaje z verejne dostupných zdrojov.
– Identita, kontaktné a prihlasovacie údaje od tretích strán, ktoré ste poverili, aby s nami zdieľali údaje (napríklad na prihlásenie do svojho účtu LEGO pomocou hry alebo služby sociálnych médií tretej strany, ako sú Epic Games alebo Facebook).
– Údaje o totožnosti, kontaktné údaje a údaje o transakciách od maloobchodných a zábavných partnerov, ako sú Merlin Entertainments, predajcovia a kupujúci na trhovisku BrickLink (vrátane verejných recenzií a spätnej väzby), centrá LEGOLAND Discovery Center, centrá LEGO Discovery Center a partneri z certifikovaných predajní LEGO.
– Údaje o sledovaní z platforiem tretích strán, ako sú platformy sociálnych médií alebo vyhľadávače, alebo z webových stránok, ako sú partnerské webové stránky alebo aplikácie.
– Údaje zo sociálnych sietí z platforiem sociálnych sietí. Tieto informácie dostávame prostredníctvom nášho externého poskytovateľa prehľadov.
– Recenzie a spätná väzba v podobe údajov, ktoré môžeme získať od kontrolných syndikátov tretích strán alebo iných tretích strán.
– Údaje o totožnosti a kontaktné údaje od rodinných príslušníkov alebo zákonných zástupcov.
Ako používa spoločnosť LEGO Group vaše osobné údaje?
Účely a právne základy spracúvania
Aplikácie LEGO, hračky pripojené k aplikáciám a online kanály
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo ich zhromažďujeme/ako ich používame
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Používate aplikáciu LEGO, hračky pripojené k aplikáciám a online kanály.
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Vybavenie objednávky
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Zadať objednávku u nás alebo u predajcu tretej strany na trhovisku BrickLink.
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Zákaznícka podpora
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Interagujete s našimi funkciami zákazníckej podpory vrátane nášho chatbota
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Digitálna marketingová komunikácia (napr. e-mail, SMS, push oznámenia alebo podobné priame elektronické marketingové materiály)
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
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Marketingové materiály v tlačenej podobe vrátane katalógov a bulletinov a ďalších marketingových materiálov v tlačenej podobe
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
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Správa účtu LEGO Insiders/účtu LEGO, štatistiky a prehľady
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Zaregistrujete si účet LEGO Insiders/účet LEGO a používate ho.
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Prispôsobené prostredie a marketing v účte LEGO Insiders/účte LEGO
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Používate svoj účet LEGO Insiders/účet LEGO a zároveň ste nám poskytli súhlas s poskytovaním relevantného obsahu a zážitkov.
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|Aby sme mohli automaticky prispôsobiť náš marketing a vaše zážitky vám a vašim osobným záujmom na základe predikcie vašich preferencií na základe vašich osobných údajov vrátane informácií týkajúcich sa zostatku vašich bodov Insiders, histórie uplatnenia bodov LEGO Insiders, členskej aktivity v programe LEGO Insiders, histórie nákupov, produktových preferencií, údajov zo súborov cookie získaných z online prehliadania (ak ste s nimi samostatne vyjadrili súhlas), údajov o vašej polohe a iných informácií súvisiacich s vaším účtom LEGO Insiders.
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Súťaže, žrebovania, marketing a iné propagačné akcie
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Zapojíte sa do súťaže alebo žrebovania alebo od nás dostanete správy o súťažiach, žrebovaniach, kampaniach alebo propagačných akciách.
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Sociálne siete spoločnosti LEGO Group
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Interakcie so sociálnymi sieťami spoločnosti LEGO Group (ako sú aplikácia LEGO Play, LEGO Insiders Club, komunita LEGO Insiders, LEGO Ideas, a tiež funkcie BrickLink , ako program BrickLink Studio, BrickLink Designer Program Series a diskusné fóra BrickLink a BrickLink Studio).
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Informácie, ktoré ste sprístupnili, vrátane komentárov, obrázkov, návrhov, reakcií, zdieľania príspevkov zo sociálnych sietí alebo iného obsahu vytvoreného používateľmi pre používateľov BrickLink:
– Údaje o recenziách a spätnej väzbe
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Externé sociálne siete
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
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Interagujete s funkciami externých sociálnych sietí, ako sú funkcie „Páči sa mi to“.*
Komunikujte s nami alebo nám poskytujte spätnú väzbu v súvislosti s našou značkou na platformách sociálnych sietí. Napríklad ak komentujete naše príspevky na sociálnych sieťach alebo inak poskytnete spätnú väzbu v súvislosti s produktmi/aktivitami LEGO na iných verejných stránkach alebo v príspevkoch.
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Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR v súvislosti s analyzovaním a podávaním správ o zapojení používateľov a účinnosti.
*Platformy sociálnych sietí môžu používať osobné údaje získané z účtu na sociálnych sieťach spoločnosti LEGO Group na vlastné účely, ako je uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov týchto platforiem.
Oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na získanie prehľadu o vnímaní našej značky a jednotlivcov, ktorí komunikujú a poskytujú spätnú väzbu v súvislosti s našou značkou, a na poskytovanie efektívnejšej zákazníckej podpory v súlade s naším imidžom a hodnotami značky.
Podujatia vysielané naživo (v predajniach a online)
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
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Priamo sa zapojíte do podujatia vysielaného naživo alebo budete náhodne nasnímaní v publiku či v pozadí podujatia vysielaného naživo.*
*Príslušné oblasti budú zreteľne označené a od zapojených osôb získame súhlas.
|
Priamy videoprenos podujatia, ktorý zahŕňa osoby v zaznamenanej lokalite
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Videozáznamy a zbierka fotiek (v predajniach alebo iných príslušných prevádzkach spoločnosti LEGO Group)
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Navštevujete naše predajne LEGO alebo iné verejne prístupné prevádzky spoločnosti LEGO Group. Navštevujete centrá LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
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|Používate náš Set na tvorbu mozaiky alebo našu Továreň na minifigúrky
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|Aby Set na tvorbu mozaiky alebo Továreň na minifigúrky mohli vytvoriť obrázok alebo štítok požadovaný zákazníkom.
|Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, aby bolo možné vykonávať službu, ktorú si výslovne vyžiadal zákazník.
|Využívate parkoviská v centrách LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
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|Niektoré z našich centier LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center sú vybavené automatickým rozpoznávaním evidenčných čísel, ktoré monitoruje vstup na naše parkoviská.
|Oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR v súvislosti so správou vstupov áut v centrách LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
|Využívate naše atrakcie v centrách LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
|Obrázok
|Niektoré atrakcie ponúkajú počas návštevy fotografické služby, ktoré si môžete zakúpiť.
|Oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR pri propagácii a marketingu našej značky. Hostia majú možnosť zakúpiť si na niektorých atrakciách vlastné fotografie. V miestach, kde sa poskytujú fotografické služby, sa nachádzajú oznámenia.
Obchodní partneri a obchodné vzťahy
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Uzatvárate s nami obchodný vzťah ako spoločnosť alebo ako fyzická osoba.
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|Rozhodujete sa zapojiť ako predajca na našom online trhovisku BrickLink.
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|Vykonávanie automatizovaného hodnotenia rizík pre transakcie na trhu.
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Výskum
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
|Zapájate sa do výskumných prieskumov, cieľových skupín alebo ste súčasťou iného výskumu.
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Interakcia s centrami LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center
|Čo robíte
|Čo zhromažďujeme
|Prečo to zhromažďujeme
|Právny základ, ak máte bydlisko v EÚ/EHP
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|Na prispôsobenie sa špeciálnym príležitostiam, stravovacím požiadavkám, potrebám týkajúcim sa prístupnosti a špeciálnym požiadavkám.
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Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to odôvodnene potrebné na splnenie účelu, na ktorý sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, regulačných, daňových, účtovných alebo vykazovacích požiadaviek. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie v prípade sťažnosti alebo ak máme dôvod domnievať sa, že v súvislosti s naším zmluvným vzťahom s vami môže dôjsť k sporu.
Pri určovaní vhodného obdobia uchovávania osobných údajov zohľadňujeme množstvo, charakter a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko ujmy vyplývajúce z neoprávneného použitia alebo zverejnenia týchto osobných údajov, účely, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame, to, či môžeme príslušné účely splniť aj inými prostriedkami, ako aj príslušné právne, regulačné, daňové, účtovné alebo iné požiadavky.
Používanie nástrojov AI
Nástroje AI používame na zefektívnenie podnikania a analytické účely. AI sa používa:
– Na analýzu e-mailov/obsahu, ktoré ste poskytli spoločnosti LEGO, napríklad na navrhovanie odpovedí, ktoré poskytujeme hosťom, a na pomoc pri internej správe obsahu, napríklad na poskytnutie zhrnutia e-mailu. Ak sa používajú všetky odpovede, spoločnosť LEGO si ich môže pred vydaním prezrieť a osobné údaje sa používajú len v súlade s pôvodnými účelmi, na ktoré boli poskytnuté a/alebo spracované v súlade s týmto oznámením.
– Smerovanie vašich požiadaviek na podporu prostredníctvom počiatočného zapojenia chatbota podpory – pred začatím komunikácie vás budeme informovať, či interagujete s chatbotom.
– Naším prevereným dodávateľským reťazcom v ich ponukách produktov a služieb.
– Aby sme získali prehľad o vašich osobných preferenciách, môžeme používať analytické nástroje AI na analýzu účinnosti reklám.
– Na analýzu a spracovanie údajov s cieľom zvýšiť efektívnosť procesov.
– Na analýzu údajov v súvislosti s obchodným výkonom a strategickými iniciatívami.
– Na automatizáciu procesov v rámci našich atrakcií s cieľom zlepšiť zážitok hostí (ale len v súvislosti s centrami LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center).
– Aby sme vám poskytli chatbota ako súčasť nášho zákazníckého servisu.
#### Používanie interných nástrojov AI na sumarizáciu
Používame interné nástroje umelej inteligencie (AI), ktoré pomáhajú našim pracovníkom Zákazníckeho servisu sumarizovať interakcie so zákazníkmi po telefóne alebo v chate. Ak nahrávame hovory alebo chaty, tieto nástroje nenahrávajú ani nezachytávajú hovory alebo chaty v reálnom čase, ale po skončení hovoru alebo chatu môže byť záznam telefonického hovoru alebo textu chatu zadaný do nástroja AI, aby bol vytvorený súhrn. Nástroj AI sa používa len na sumarizáciu a analýzu na účely zlepšenia kvality našich služieb, monitorovania výkonu a podpory dodržiavania našich noriem. Nástroj AI nevykonáva automatizované rozhodnutia s právnymi alebo podobne významnými účinkami; všetky rozhodnutia vykonávajú naši ľudskí poradcovia.
V prípade telefonických hovorov na začiatku každého hovoru ústne upozorňujeme, že hovor môže byť nahrávaný a prepisovaný pomocou AI. Súhlas môžete vyjadriť stlačením tlačidla 1 alebo zotrvaním na linke, prípadne ho neposkytnúť stlačením tlačidla 2. Pri interakciách v chate sa na začiatku relácie zobrazí upozornenie, že konverzácia môže byť zaznamenaná a prepísaná pomocou AI; pokračovaním v používaní chatu s týmto spracovaním súhlasíte.
S kým bude spoločnosť LEGO Group zdieľať vaše osobné údaje?
Zdieľanie údajov so spoločnosťami skupiny LEGO Group
Naše dcérske spoločnosti (iné spoločnosti v rámci spoločnosti LEGO Group) môžu niekedy potrebovať získať prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v našom alebo svojom mene. Vaše osobné údaje potrebujú na to, aby sme mohli my alebo tieto spoločnosti vykonávať činnosti uvedené v tabuľke vyššie, napríklad:
– Aby vám mohli poskytovať vyžiadané produkty a služby
– Aby vás mohli kontaktovať v súvislosti s vaším účtom alebo transakciami
– Aby vám mohli odosielať informácie o našich lokalitách, aplikáciách a pravidlách
– Aby vám mohli odosielať priame marketingové správy
– Aby sme vám mohli posielať produktové katalógy a iné marketingové materiály v tlačenej podobe
– Aby sme mohli spracúvať informácie, ktoré tieto dcérske spoločnosti spracúvajú v našom mene na základe zmluvného záväzku, pričom môže ísť napríklad o realizáciu vášho nákupu, spravovanie vášho účtu LEGO, aktivity LEGO Insiders alebo o správu vašich preferencií v našom centre preferencií na lokalite LEGO.com alebo v nastaveniach súborov cookie
– Aby mohli vykonávať interný výskum, analýzy a písať správy
– Aby sme mohli identifikovať, kontrolovať a zastaviť akékoľvek aktivity, ktoré môžu porušovať naše pravidlá alebo zákony
Prevody spoločnostiam v rámci LEGO Group mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa riadia záväznými pravidlami spoločnosti.
Zdieľanie informácií s inými spoločnosťami
Nižšie nájdete zoznam kategórií dôveryhodných tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje. Osobné údaje sprístupňujeme tretím stranám/dodávateľom z nasledujúcich kategórií:
– Poskytovatelia IT služieb V rámci celého sveta spolupracujeme s viacerými dôveryhodnými partnermi, ktorí nám poskytujú IT služby a služby správy systémov vrátane poskytovateľov platformy trhoviska – v súvislosti s aktivitami určenými pre našich zákazníkov a partnerov, ako aj našimi internými IT systémami a systémami správy.
– Globálni poskytovatelia platobných služieb a služieb spracovania Pomáhajú nám zabezpečiť bezpečný a efektívny proces online platieb, platieb v našich predajniach alebo platieb prostredníctvom faktúr či prevodov peňazí a transakcií na trhovisku.
– Poskytovatelia cloudového úložiska Naše a vaše údaje ukladáme v zabezpečených dátových centrách.
– Poskytovatelia siete na dodávanie obsahu (CDN) Na optimalizáciu výkonu a bezpečnosti našej webovej lokality používame sieť na dodávanie obsahu (CDN). CDN pomáha efektívne distribuovať obsah pomocou serverov umiestnených v rôznych geografických lokalitách. To znamená, že keď navštívite našu webovú stránku, môže náš poskytovateľ CDN spracovať niektoré vaše údaje (napríklad IP adresu a informácie o prehliadači), aby sa zabezpečilo rýchle a spoľahlivé poskytovanie nášho obsahu.
– Partneri a agentúry na prevenciu a zisťovanie podvodov Títo spolupracujú so spoločnosťou LEGO Group na zabezpečení toho, aby nedochádzalo k podvodom voči spoločnosti LEGO Group, a na zaistení prevencie a odhaľovania podvodov na trhovisku.
– Partneri pre skladovanie, balenie, dopravu a doručovanie Pomáhajú nám doručovať naše produkty do rúk zákazníkov a obchodných partnerov.
– Partneri pre tlač katalógov, zásielkoví a poštoví partneri Pomáhajú nám zabezpečiť, aby sa k vám dostali katalógy, časopisy alebo iné tlačené marketingové materiály.
– Sprostredkovatelia údajov a partnerské spoločnosti zhromažďujúce údaje Pomáhajú nám osloviť potenciálnych nových zákazníkov a poskytnúť im katalógy, časopisy a iné marketingové a reklamné materiály v tlačenej podobe alebo online. Zároveň nám pomáhajú predchádzať tomu, aby sme vám napríklad neposlali viac ako jeden katalóg LEGO.
– Marketingoví a reklamní partneri Umožňujú nám poskytovať prispôsobené reklamy, propagačné akcie, žrebovania, súťaže a kampane, keď interagujete so skupinou LEGO Group na našich online platformách, sociálnych sieťach, v predajni alebo iným spôsobom. Pomáhajú nám tiež vyhľadávať nových potenciálnych zákazníkov, ktorým môžeme posielať marketingové správy (tzv. „podobné cieľové skupiny“), a tiež zaistiť, aby sme neposielali marketingové správy zákazníkom, ktorí o príslušný výrobok alebo službu nemajú záujem (tzv. „potlačenie“).
– Obchodní partneri vrátane spoločnosti Merlin Entertainments a partneri z certifikovaných predajní LEGO. Pomáhajú nám organizovať propagačné akcie, žrebovania, súťaže a kampane vrátane vernostného programu LEGO Insiders alebo LEGO Family Club a pomáhajú nám poskytovať vám prispôsobené reklamy a prehľady o zákazníkoch.
– Partnerské sociálne siete a platformy online vyhľadávania Pomáhajú nám byť prítomní, umožňujú vám komunikovať so skupinou LEGO na platformách, na ktorých sa nachádzate, a umožňujú nám poskytovať prispôsobený marketing našich produktov, ako aj lepšie porozumieť tomu, ako s nami naši zákazníci a spotrebitelia komunikujú prostredníctvom týchto platforiem a partnerov, vnímaniu našej značky a typu jednotlivcov, ktorí komunikujú s našou značkou a poskytujú na značku spätnú väzbu na platformách sociálnych sietí.
– Poskytovatelia tretích strán, ktorí nám pomáhajú poskytovať zákaznícku podporu a získavať prehľady Pomáhajú nám získavať údaje zo sociálnych sietí z platforiem sociálnych sietí, pochopiť vnímanie našej značky, vytvárať prehľady o osobách, ktoré s nami interagujú, poskytujú spätnú väzbu o našej značke na platformách sociálnych sietí a pomáhajú nám poskytovať efektívnejšiu zákaznícku podporu.
– Poskytovatelia prieskumov, dotazníkov a recenzií produktov Pomáhajú nám zabezpečiť, aby sme dostali vašu dôležitú spätnú väzbu o skúsenostiach so značkou LEGO.
– Daňové a colné úrady, regulačné a iné globálne orgány Za určitých okolností vyžadujú podávanie správ týkajúcich sa činností spracúvania.
– Profesionálni poradcovia Vrátane právnikov, bankových úradníkov, audítorov a poisťovateľov na celom svete. Tieto subjekty poskytujú spoločnosti LEGO Group poradenské, bankové, právne, poisťovacie a účtovné služby, vrátane partnerov na overovanie v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a zásady poznaj svojho klienta. Tieto údaje zdieľame s partnermi na vykonávanie kontrol proti praniu špinavých peňazí a postupov poznaj svojho klienta pre všetkých predajcov na BrickLink , aby sme zabezpečili dodržiavanie finančných predpisov a zabránili podvodným aktivitám.
– Partneri herných platforiem Pomáhajú nám byť prítomní, umožňujú vám komunikovať so spoločnosťou LEGO Group a prepojiť váš účet LEGO s účtom hernej platformy, kde je táto funkcia k dispozícii.
– Partneri online trhoviska Vrátane predajcov a kupujúcich tretích strán na BrickLink , spracovateľov platieb, služieb riešenia sporov, moderátorov komunitných fór a služieb overovania predajcov. Ich úlohou je pomáhať s prevádzkou trhoviska a služieb BrickLink , uľahčovať transakcie medzi predávajúcimi a kupujúcimi, preverovať totožnosť predajcov prostredníctvom dokumentov, riešiť spory z transakcií a udržiavať bezpečné prostredie komunity.
– Kupujúci a predávajúci na trhovisku BrickLink Vaše údaje zdieľame s predajcami na účely plnenia objednávok a podobne aj kupujúci môžu vidieť kontaktné údaje predajcov.
– Používatelia fóra. Ak sa zúčastníte na fóre BrickLink , všetky informácie, ktoré zverejníte, budú dostupné všetkým používateľom fóra vrátane neprihlásených verejných používateľov. Poskytovateľ fotografických služieb. – Pri jazde na niektorej z našich atrakcií využívame služby dôveryhodného poskytovateľa fotografických služieb na zachytenie vašich skúseností.
Iné použitia a zverejnenia
Taktiež budeme používať a zverejňovať osobné údaje, ak to budeme považovať za potrebné alebo za vhodné, v nasledujúcich prípadoch: (a) na zaistenie súladu s príslušnými právnymi predpismi (vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej žijete); (b) aby sme mohli reagovať na žiadosti od verejných alebo štátnych orgánov (vrátane orgánov mimo krajiny, v ktorej žijete); (c) pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní; (d) na ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku nás, našich pridružených spoločností, vás a ďalších osôb.
Okrem toho môžeme osobné údaje použiť, zverejniť alebo previesť tretej strane v prípade potenciálnych alebo skutočných štrukturálnych zmien v spoločnosti, zlúčenia, predaja spoločnosti, spoločného podnikania alebo postúpenia.
Prevody do tretích krajín
Spoločnosť LEGO Group pôsobí na celom svete a môže prenášať osobné údaje mimo krajiny, v ktorej bývate alebo kde vám poskytujeme služby.
Spoločnosť LEGO Group ukladá všetky osobné údaje na serveroch nachádzajúcich sa v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“).
V prípade potreby (napr. na poskytovanie služieb) sa osobné údaje môžu prenášať na miesta (alebo z nich byť prístupné), ktoré môžu zahŕňať Spojené kráľovstvo, Austráliu, Kanadu, Japonsko, Malajziu, Mexiko, Singapur, Južnú Kóreu, Spojené štáty americké a Hong Kong. Vždy, keď sa vaše osobné údaje prenášajú, zaistíme rovnakú úroveň ochrany vašich osobných údajov všade, kde sa spracúvajú, zavedením vhodných zmluvných, technických a/alebo organizačných záruk.
Ak vaše osobné údaje prenesieme mimo EHP, zabezpečíme podobnú úroveň ochrany vašich osobných údajov tým, že zaistíme, aby sa uplatňovala aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
– Európska komisia rozhodla, že v príslušnej krajine je zaistená primeraná úroveň ochrany; alebo
– Sú zavedené záväzné pravidlá spoločnosti (v prípade prevodov medzi spoločnosťami); alebo
– Používajú sa štandardné zmluvné doložky („modelové doložky EÚ“); alebo
– Ide o špecifický prípad, v ktorom sa uplatňuje výnimka, napríklad plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo ste s konkrétnym prevodom vyjadrili súhlas.
SEKCIA 3: SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE (ĎALEJ LEN „SÚBORY COOKIE“)Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení. Samotný súbor cookie neobsahuje ani nezhromažďuje informácie. Keď ho však prostredníctvom webového prehliadača načíta server, súbor cookie môže webovej lokalite pomôcť poskytnúť službu, ktorá je k používateľovi ústretovejšia napríklad tým, že si pamätá predchádzajúce nákupy alebo podrobnosti účtu.
Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich spravujeme, nájdete v plnom znení našich [pravidiel používania súborov cookie][7] a vo [vyhlásení o súboroch cookie][8], prípadne kliknutím na nastavenia súborov cookie na webovej lokalite LEGO.com, v digitálnej hre alebo v aplikácii (podľa vhodnosti).
SEKCIA 4: INFORMÁCIE PRE RODIČOV
Informácie pre rodičov: ako spoločnosť LEGO Group nakladá s osobnými údajmi detí
Bezpečnosť detí na internete
Veľmi nám záleží na bezpečnosti detí na internete a zaviedli sme dodatočné postupy ochrany osobných údajov, ktorých úlohou je zaistiť bezpečnosť našich mladších fanúšikov pri používaní našich online kanálov. Niektoré funkcie sú obmedzené na základe veku, aby sa zabránilo ich neúmyselnému použitiu deťmi. Vynakladáme tiež primerané úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sme vedome nezhromažďovali, neukladali, nepoužívali ani nespracovávali osobné údaje od detí, ktoré môžu tieto funkcie použiť bez náležitého súhlasu rodiča.
Zapojili sme sa do programu digitálnej bezpečnosti detí, ktorý každoročne preveruje, či naša spoločnosť pri online interakcii s deťmi postupuje podľa pravidiel.
Pokiaľ ide o osobné údaje, žiadame o súhlas rodičov pre každú osobu mladšiu ako 16 rokov (alebo staršiu, v jurisdikciách, kde to vyžadujú miestne zákony). V prípade BrickLinkmusia mať používatelia 18 rokov (alebo viac v jurisdikciách, kde to vyžadujú miestne zákony), aby sa mohli zaregistrovať ako kupujúci alebo predávajúci.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa našich pravidiel ochrany osobných údajov nás kontaktujte.
Pri spracúvaní osobných údajov detí vykonávame nasledujúce dodatočné kroky na ich ochranu:
– Informujeme rodičov o tom, aké osobné údaje od ich dieťaťa zhromažďujeme, ukladáme, používame a spracovávame a či tieto údaje zdieľame s ďalšími stranami;
– V záujme splnenia zákonných požiadaviek požiadame rodiča o súhlas so zhromažďovaním, používaním a spracovaním údajov dieťaťa a o súhlas s zasielaním informácií o našich produktoch a službách ich dieťaťu;
– Obmedzujeme spôsob zhromažďovania, používania a spracovania osobných údajov od detí tak, aby sme zhromažďovali len údaje nevyhnutné na to, aby sa deti mohli zúčastniť na online aktivite;
– Poskytujeme rodičom prístup alebo možnosť požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sme od ich dieťaťa zhromaždili. Rodičia tiež môžu požiadať o zmenu alebo odstránenie osobných údajov ich dieťaťa.
Zhromažďovanie a používanie informácií o deťoch
Hoci niektoré z našich webových lokalít, kanálov a aplikácií sú navrhnuté pre rodiny a používateľov všetkých vekových kategórií, iné sú určené najmä pre deti. Pri zhromažďovaní osobných údajov od dieťaťa tieto informácie vždy uchovávame len na obdobie, počas ktorého ich potrebujeme na poskytovanie služby, alebo na obdobie vyžadované zákonom.
Deti si môžu vybrať, či budú s nami zdieľať svoje informácie, na našich webových lokalitách však existujú funkcie, ktoré nebudú fungovať, ak nám svoje údaje neposkytnú. Ak sú osobné údaje potrebné na fungovanie funkcií, budeme požadovať len tie informácie, ktoré sú opodstatnene potrebné na účasť na danej aktivite.
Tu je niekoľko príkladov toho, kedy zhromažďujeme údaje detí:
– Keď sa deti registrujú online. Deti sa môžu na našich webových lokalitách zaregistrovať, aby získali prístup k širokej škále služieb vrátane obsahu, hier a súťaží. Počas registrácie môžeme dieťa požiadať, aby zadalo e-mailovú adresu svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, svoje krstné meno, pohlavie, dátum narodenia, meno používateľa a heslo. Tieto informácie používame z dôvodu zabezpečenia a na odosielanie oznámení. Deťom dôrazne odporúčame, aby si vytvorili meno používateľa, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje.
– Keď deti zdieľajú obsah, ktorý vytvorili. Niektoré naše webové lokality umožňujú deťom vytvárať alebo používať vlastný obsah. Keďže osobné údaje od dieťaťa vyžadujú len niektoré z týchto funkcií, niektoré aktivity nevyžadujú súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Vždy, keď by aktivita mohla dieťaťu potenciálne umožniť zdieľať osobné údaje, požiadame rodiča alebo zákonného zástupcu o „overiteľný súhlas rodiča“ (ktorý predstavuje vyššiu úroveň súhlasu rodiča). Medzi osobné údaje môžu patriť príbehy, polia s voľným textom, kresby, ktoré umožňujú text alebo voľné zadávanie informácií, fotografie dieťaťa, zvukové klipy, video súbory alebo akýkoľvek typ obsahu či iné trvalé identifikátory, ktoré nejakým spôsobom jednoznačne identifikujú dieťa.
– Keď sa deti zúčastňujú na súťažiach alebo žrebovaniach. Ak sa chce dieťa zúčastniť na súťaži, požiadame o osobné údaje, ktoré sú potrebné na účasť dieťaťa. Obvykle žiadame len krstné meno dieťaťa (aby sme mohli rozlíšiť deti z rovnakej rodiny) a e-mailovú adresu rodiča alebo zákonného zástupcu (aby sme splnili zákonnú požiadavku spočívajúcu v upovedomení zodpovednej dospelej osoby). Rodiča budeme kontaktovať len v prípade, že dieťa vyhrá súťaž alebo žrebovanie, aby sme zistili, kam máme odoslať výhru. Ak sa na účasť v súťaži vyžaduje, aby deti vytvorili obsah, je možné, že budeme musieť vopred požiadať o súhlas rodiča e-mailom, aby sme splnili požiadavky na ochranu osobných údajov týkajúce sa obsahu, ktorý deti vytvorili (pozrite si vyššie uvedené informácie o obsahu vytvorenom deťmi). Bez súhlasu sa deti nebudú môcť zúčastniť našich súťaží.
– Keď od nás deti dostávajú e-maily. Dieťa možno budeme musieť požiadať o jeho kontaktné údaje (vrátane jeho e-mailovej adresy), aby sme mu mohli odpovedať na otázku, ktorú nám položilo. Ak sa potrebujeme s dieťaťom spojiť druhýkrát, napríklad preto, aby sme odpovedali na ďalšie otázky, vyžiadame si e-mailovú adresu od jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. Online kontaktné informácie dieťaťa budeme potom uchovávať len počas obdobia nevyhnutného na vybavenie jeho žiadosti a nepoužijeme ich na žiadny iný účel. Ak by sme niekedy potrebovali online kontaktné informácie dieťaťa na pokračujúcu komunikáciu, čo najskôr požiadame o e-mailovú adresu rodiča alebo zákonného zástupcu, aby sme mohli informovať dospelú osobu o údajoch, ktoré zhromažďujeme, a poskytli rodičovi možnosť požiadať nás o ukončenie zhromažďovania údajov. Rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu kedykoľvek zrušiť odber akejkoľvek komunikácie medzi nami a ich dieťaťom podľa pokynov na zrušenie odberu uvedených v jednotlivých komunikáciách (ak prebieha viacero typov komunikácie, môže byť potrebné, aby dospelá osoba zrušila odber každej z nich samostatne). Prípadne môžu kontaktovať náš tím zákazníckeho servisu LEGO.
– Keď deti dostávajú push oznámenia z aplikácie. Mnohé aplikácie odosielajú používateľom oznámenia do mobilných telefónov alebo zariadení, ktorými ich informujú o aktualizáciách (niekedy aj v prípade, keď sa aplikácia nepoužíva). Niektoré naše aplikácie sú navrhnuté pre deti. Deti žiadame o poskytnutie e-mailovej adresy ich rodiča alebo zákonného zástupcu, aby sme mohli informovať dospelú osobu o žiadosti ich dieťaťa predtým, ako mu začneme odosielať oznámenia z našich aplikácií. Identifikátor zariadenia nespájame so žiadnymi inými osobnými údajmi bez súhlasu rodiča. Ak chcete, aby už vaše dieťa nedostávalo oznámenia z niektorej z našich aplikácií, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia v zariadení, ktoré dieťa používa.
– Keď zhromažďujeme informácie o polohe. Niektoré naše webové lokality, kanály a aplikácie sú navrhnuté pre deti. Pred zhromažďovaním názvu ulice, adresy alebo geografických súradníc dieťaťa vyžadujeme súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu e-mailom. Robíme to preto, lebo takéto informácie nám umožnia identifikovať konkrétne dieťa. Súhlas rodiča naopak nevyžadujeme na zhromažďovanie informácií o meste, krajine alebo oblasti dieťaťa, pokiaľ nie sú tieto informácie priamo spojené s konkrétnym dieťaťom. Dôvodom je to, že takéto všeobecné informácie nám neumožnia identifikovať konkrétne dieťa. Ak chcete, aby sme prestali zhromažďovať tento typ informácií o polohe, môžete kedykoľvek upraviť nastavenia v zariadení, ktoré vaše dieťa používa. Prípadne môžete kontaktovať náš tím zákazníckeho servisu LEGO.
– Keď zhromažďujeme „trvalé identifikátory“. Aby sme mohli návštevníkom našich online kanálov poskytovať relevantnejšie a prispôsobené online možnosti, zhromažďujeme niektoré typy informácií (napr. informácie o IP adresách, identifikátoroch mobilných zariadení, prehliadačoch, poskytovateľoch internetových služieb, odkazujúcich stránkach, posledných navštívených stránkach, frekvencii návštev, operačných systémoch, dátumových pečiatkach, časových pečiatkach a údaje o postupnosti kliknutí). Tieto informácie zhromažďujeme pomocou technológií, akými sú napríklad súbory cookie, pixely, súbory flash cookie, webové signály a iné jedinečné identifikátory (ktoré sú definované v časti zaoberajúcej sa súbormi cookie týchto pravidiel ochrany osobných údajov). Tieto informácie môžeme zhromažďovať sami alebo môžeme požiadať tretiu stranu, aby údaje spracovávala v našom mene. Tieto údaje používame na poskytovanie prístupu k online funkciám a aktivitám deťom, prispôsobenie obsahu, zlepšenie našich online kanálov, analýzu výkonu nášho online kanála a vytvorenie anonymných správ. Ak by sme kedykoľvek chceli zhromažďovať osobné údaje detí z akéhokoľvek dôvodu, budeme vopred kontaktovať rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa a požiadame ho o súhlas. Zoznam externých operátorov, ktorí zhromažďujú trvalé identifikátory na našich lokalitách a v našich aplikáciách, nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie a vo vyhlásení o súboroch cookie.
Vyžiadanie súhlasu rodiča
V závislosti od toho, aký typ údajov o deťoch spracúvame a na aký účel ich spracúvame, používame rôzne typy súhlasov rodiča.
Vyžiadanie súhlasu rodiča e-mailom
Ak od dieťaťa potrebujeme získať osobné údaje, aby sme mu mohli poskytnúť službu, o ktorú žiadalo, požiadame o súhlas rodiča v súlade s právnymi požiadavkami (napr. zákon COPPA v USA alebo nariadenie GDPR v EÚ). Rodičovi alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa pošleme e-mail, v ktorom vysvetlíme, aké informácie zhromažďujeme a ako ich plánujeme použiť, a požiadame rodiča o udelenie alebo odmietnutie súhlasu. Ak v primeranom čase nedostaneme súhlas rodiča, odstránime všetky informácie zhromaždené od dieťaťa vrátane kontaktných informácií dospelej osoby, o ktoré sme požiadali, aby sme si mohli vyžiadať súhlas.
Vyžiadanie „overeného súhlasu rodiča“
Ak chce dieťa zdieľať osobné údaje verejne alebo s treťou stranou prostredníctvom niektorej z našich webových lokalít alebo digitálnych prostredí, vyžiadame si súhlas rodiča, ktorý má vyššiu úroveň ako vyššie opísaná žiadosť e-mailom. Môžeme požiadať o overenie kreditnou kartou alebo inou platobnou metódou (za nominálny poplatok), alebo o kontrolu dokladu totožnosti rodiča vydaného štátom.
Aký je postup, ak sme nekontaktovali rodiča alebo zákonného zástupcu so žiadosťou o súhlas?
Ak dieťa mladšie ako 16 rokov (alebo staršie v krajinách, kde to vyžadujú miestne zákony) vstúpi do online kanála, ktorý je určený pre deti a ktorý využíva vekové obmedzenie, pošleme e-mail rodičovi alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa predtým, ako od neho začneme zhromažďovať akékoľvek osobné údaje. Ak si myslíte, že sa vaše dieťa zúčastňuje na online aktivite, ktorá zhromažďuje jeho osobné údaje, a vy ani iný rodič alebo zákonný zástupca ste nedostali e-mail so žiadosťou o súhlas, kontaktujte nás. E-mailové adresy poskytnuté na účel súhlasu rodiča nepoužijeme na žiadny iný účel, pokiaľ sa dospelá osoba výslovne neprihlási na odber marketingových e-mailov alebo sa nezúčastní na aktivite, ktorá umožňuje kontakt e-mailom.
Možnosti nastavenia a kontroly pre rodičov
Rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu kedykoľvek odmietnuť, aby sme používali a zhromažďovali ďalšie osobné údaje ich dieťaťa. Rodičia alebo zákonní zástupcovia nás môžu požiadať, aby sme zo svojich záznamov odstránili osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v súvislosti s účtom ich dieťaťa. Keďže niektoré služby vyžadujú osobné údaje, odstránenie záznamov dieťaťa môže spôsobiť budúcu nedostupnosť účtu, členstva alebo služby.
Ak má dieťa zaregistrovaný účet LEGO, osobné údaje, ktoré sme od dieťaťa získali, môžu rodičia alebo zákonní zástupcovia zobraziť, zmeniť alebo odstrániť týmito spôsobmi:
– Prihlásením sa do účtu LEGO svojho dieťaťa pomocou jeho používateľského mena a hesla; alebo
– Kontaktovaním nášho tímu zákazníckeho servisu LEGO
Ak sa nás rozhodnete kontaktovať, uveďte nám používateľské meno dieťaťa, ako aj svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Pred udelením prístupu k osobným údajom dieťaťa budeme musieť potvrdiť vašu totožnosť ako rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranej časovej lehote.
SEKCIA 5: INFORMÁCIE PRE DETI
Informácie pre deti: Informácie o ochrane osobných údajov určené pre deti
Kto sme?
Sme spoločnosť LEGO Group a chceme inšpirovať a rozvíjať zručnosti staviteľov budúcnosti. Vyrábame množstvo rôznych výrobkov, akými sú kocky a stavebnice LEGO, a takisto vytvárame rôzne digitálne aplikácie a hry. Okrem toho prevádzkujeme maloobchodné predajne po celom svete, ako aj na internete a spravujeme webovú stránku LEGO.com.
V týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa dozvieš, ako používame tvoje osobné údaje a čo sa s nimi deje potom, keď ich zhromaždíme.
Niekedy môžeš naraziť na prepojenia na iné stránky. Možno budeš potrebovať pomoc dospelej osoby, pretože niekedy môžu byť mätúce.
Osobné údaje? Čo je to?
Za osobné údaje sa považuje všetko, čo môže byť použité na tvoju identifikáciu. Možno už vieš, že medzi takéto údaje patrí tvoje meno alebo fotografia, no môže ísť aj o veci, ako sú e-mailová adresa alebo online používateľské meno.
Spoločnosť LEGO Group používa rôzne osobné údaje. Ak sa chceš dozvedieť viac, popros niekoho dospelého, aby ti pomohol prečítať si celé pravidlá ochrany osobných údajov.
Prečo potrebujete moje osobné údaje?
Hlavným dôvodom, prečo potrebujeme použiť tvoje osobné údaje, je zistiť, kto si.
Ak si prihlásený do niektorej z našich aplikácií alebo hier, používame tvoje osobné údaje na sledovanie tvojho pokroku v hre, aby si mohol zostať v kontakte s priateľmi v aplikácii alebo hre, alebo aby si mohol uložiť obsah, ktorý si nahral do svojho LEGO účtu.
Tvoje osobné údaje niekedy používame aj v prípade, ak si sa zapojil do podujatia alebo súťaže, ktorú organizujeme, aby sme ti mohli poslať výhernú cenu.
Ak tvoje osobné údaje nemáme, znamená to, že ti v určitých ohľadoch nebudeme vedieť pomôcť. Je možné, že si nepamätáme, ako ďaleko si sa dostal v nejakej hre, alebo ti neumožníme nahrať fotografie a zdieľať ich s priateľmi.
Ak chceš zistiť viac o tom, čo s tvojimi osobnými údajmi robíme, môžeš poprosiť dospelú osobu, aby si prečítala plné znenie pravidiel ochrany osobných údajov a pomohla ti pochopiť informácie v nich uvedené.
To znamená, že moje osobné údaje môžete použiť akékoľvek účely?
To nie! Tvoje osobné údaje môžeme použiť len na určité účely.
Poskytujeme veľa online služieb a existujú určité pravidlá, podľa ktorých musíme používať tvoje osobné údaje, aby sme mohli vykonávať svoju prácu a poskytovať ti služby, a môžeme to robiť bez toho, aby sme ťa najprv požiadali o súhlas tvojho rodiča.
V iných prípadoch zasa potrebujeme súhlas od tvojich rodičov. Ak ty alebo tvoji rodičia (alebo zákonní zástupcovia) nebudete súhlasiť, tvoje osobné údaje nepoužijeme (a ani ich nemôžeme použiť).
Môžu moje osobné údaje vidieť iní ľudia?
Niekedy musíme tvoje osobné údaje zdieľať, aby sme mohli vykonávať svoju prácu. V takom prípade však s nimi zaobchádzame opatrne, čo znamená, že uplatňujeme ešte viac pravidiel.
Je tiež možné, že tvoje údaje budeme zdieľať s tvojou rodinou, ak ti s niečím pomáha. Ďalej môže byť potrebné tvoje údaje zdieľať aj s inými ľuďmi. Popros dospelú osobu, aby ti pomohla prečítať si celé znenie našich pravidiel ochrany osobných údajov, pravidiel používania súborov cookie a vyhlásenia o súboroch cookie.
Budete moje osobné údaje uchovávať už navždy?
Tvoje osobné údaje môžeme uchovávať len tak dlho, ako ich potrebujeme. V závislosti od okolností sa toto obdobie môže líšiť.
Môžem ovplyvniť, čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?
Áno, môžeš. V súvislosti s našim používaním tvojich údajov máš určité práva. Jedným z nich je právo vedieť, čo s tvojimi údajmi robíme. Na to slúži táto stránka.
Môžeš nás požiadať, aby sme ti povedali, aké osobné údaje o tebe uchovávame, alebo nám môžeš povedať, aby sme ich prestali používať alebo ich vymazali. Ak sú tvoje údaje nesprávne alebo neúplné, môžeš nám to povedať a my ich opravíme.
Tvoje práva závisia od účelu, na ktorý používame tvoje údaje, preto nájdeš podrobnejšie informácie v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Popros dospelú osobu, aby ti pomohla s prečítaním týchto pravidiel.
Kto zaistí, aby ste všetky tieto pravidlá dodržiavali?
V skupine LEGO Group máme vymenovaného zástupcu pre ochranu osobných údajov, ktorého prácou je tvoje údaje chrániť. Jeho úlohou je zaistiť, že dodržiavame všetky pravidlá a že sú tvoje údaje v bezpečí. Ak zistí, že niečo nie je v poriadku, povie nám, ako to napraviť.
Veľmi nám záleží na tom, aby sme tvoje údaje uchovávali v bezpečí a dodržiavali všetky pravidlá. Ak máš obavy z toho, čo s tvojimi osobnými údajmi robíme, kontaktuj nás.
Existujú aj štátne úrady, ktorých úlohou je dohliadať na to, aby spoločnosti ako my dodržiavali pravidlá, a opravovať nás, ak robíme niečo zle. V Dánsku môžeš týmto úradom poslať aj e-mail alebo list. Kontaktné údaje tohoto úradu nájdeš na adrese www.datatilsynet.dk.
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