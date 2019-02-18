Atvērtā pirmkoda licence
Open Sans
LEGO Group izmanto Open Sans fontu saimi digitālām iespējām.
Visas LEGO digitālās iespējas iekļauj tīmekļa vietnes, sociālos tīklus, lietotnes, spēles, tīmekļa lapas, digitālos attēlus, tiešsaistes video, digitālos datus un datu bāzes.
Autortiesības 2020. Open Sans projekta autori
https://github.com/googlefonts/opensans galvenā autora Stīva Matesona vadībā. Rezervēts fonta nosaukums “Open Sans”
EXO 2.0
LEGO Group digitālajās iespējās izmanto Exo 2.0 fontus.
Visas LEGO digitālās iespējas ietver tīmekļa vietnes, sociālos tīklus, lietotnes, spēles, tīmekļa lapas, digitālos attēlus, tiešsaistes video, digitālos datus un datu bāzes.
Exo 2.0 fontu saime
Autortiesības 2013 Exo 2 projekta autori (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)
Šī fontu programmatūra ir licencēta atbilstoši SIL atklātajai fonta licencei, versija 1.1.
Licences kopija ir redzama tālāk tekstā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē kopā ar bieži uzdotajiem jautājumiem: http://scripts.sil.org/OFL.
Noto
LEGO Group digitālajās iespējās izmanto Google Noto fontus.
Visas LEGO digitālās iespējas ietver tīmekļa vietnes, sociālos tīklus, lietotnes, spēles, tīmekļa lapas, digitālos attēlus, tiešsaistes video, digitālos datus un datu bāzes.
Ķīniešu (Noto Sans CJK TC & SC)
Japāņu (Noto Sans CJK JP un Noto Serif CJK JP)
Korejiešu (Noto Sans CJK KR un Noto Serif CJK KR)
Krievu (Noto Sans)
Noto ir Google Inc. preču zīme. Autortiesības (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), ar rezervētajiem fontu nosaukumiem: ķīniešu (Noto Sans CJK TC & SC), japāņu (Noto Sans CJK JP un Noto Serif CJK JP), korejiešu (Noto Sans CJK KR un Noto Serif CJK KR), krievu (Noto Sans)
Tulkojums
Šis ir neoficiāls SIL atklātās fonta licences tulkojums “ķīniešu, japāņu, korejiešu un krievu” valodā. To nav publicējis uzņēmums SIL International, un tajā nav likumīgi norādīti izplatīšanas jēdzieni fontiem, kas izmanto atklātā fonta licenci (AFL). Laidiens saskaņā ar AFL ir derīgs tikai tad, ja tiek izmantots oriģinālais teksts angļu valodā.
Tomēr mēs apzināmies, ka šis neoficiāls tulkojums palīdzēs lietotājiem un dizaineriem, kuri nepārvalda angļu valodu, labāk saprast SIL AFL un atvieglot fontu saimju lietošanu un izlaišanu saskaņā ar šo sadarbības fontu izstrādes modeli. Mēs mudinām dizainerus, kuri apsver iespēju izlaist savus darbus saskaņā ar AFL, lasīt bieži uzdotos jautājumus savā valodā, ja tie ir pieejami.
Lūdzu, apmeklējiet lapu https://scripts.sil.org/OFL, lai skatītu licences oficiālo versiju un pievienotos bieži uzdotos jautājumus
Šī fontu programmatūra ir licencēta atbilstoši SIL atklātajai fonta licencei, versija 1.1.
Licences kopija ir redzama tālāk tekstā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē kopā ar bieži uzdotajiem jautājumiem: http://scripts.sil.org/OFL.
SIL atklātā fonta licence
Versija 1.1 — 2007. gada 26. februāris
Preambula
Atklātās fonta licences (AFL) mērķi ir veicināt starptautisku sadarbību fontu kopprojektu izstrādē, atbalstīt akadēmisko un lingvistisko kopienu centienus fontu izveidē, kā arī nodrošināt brīvu un atklātu regulējumu, kas paredz, ka fontus var kopīgot un uzlabot sadarbībā ar citiem.
AFL atļauj licencētos fontus brīvi izmantot, pētīt, pārveidot un no jauna izplatīt, ja vien tie netiek pārdoti paši par sevi. Fonti, ieskaitot jebkādus atvasinātus darbus, var tikt komplektēti, iegulti, no jauna izplatīti un/vai pārdoti kopā ar jebkuru programmatūru ar nosacījumu, ka atvasinātajos darbos netiek izmantoti nekādi rezervētie nosaukumi. Tomēr fontus un atvasinājumus nevar laist klajā ne ar kāda cita veida licenci. Prasība par šīs licences piemērošanu fontiem neattiecas uz dokumentiem, kas izveidoti, izmantojot šos fontus vai to atvasinājumus.
Definīcijas
- “Fontu programmatūra” ir failu kopums, ko autortiesību īpašnieks(-i) laiž apgrozībā saskaņā ar šo licenci, to skaidri norādot. Tā var ietvert pirmkoda failus, būvējuma skriptus un dokumentāciju.
- “Rezervētais fonta nosaukums” ir jebkurš ar šādu terminu apzīmēts nosaukums atbilstoši autortiesību ziņojumam(-iem).
- “Oriģinālā versija” ir fontu programmatūras komponentu kopums, ko izplata autortiesību īpašnieks(-i).
- “Pārveidotā versija” ir jebkurš atvasinājums, kas izveidots, pilnībā vai daļēji papildinot, dzēšot vai aizvietojot jebkuru oriģinālās versijas komponentu, mainot tā formātu vai pārnesot fontu programmatūru jaunā vidē.
- “Autors” ir jebkurš dizainers, inženieris, programmētājs, tehnisko tekstu autors vai cita persona, kas ir piedalījusies Fontu programmatūras izveidē.
Atļauja un nosacījumi
Jebkurai personai, kas iegūst fontu programmatūras kopiju, ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja lietot, pētīt, kopēt, apvienot, iegult, pārveidot, no jauna izplatīt un pārdot pārveidotās un nepārveidotās fontu programmatūras kopijas, ievērojot tālāk izklāstītos nosacījumus.
- Fontu programmatūra, kā arī jebkura atsevišķa tās sastāvdaļa oriģinālajā vai pārveidotajā versijā nevar tikt pārdota kā neatkarīgs produkts pats par sevi.
- Fontu programmatūras oriģinālās vai pārveidotās versijas var komplektēt, atkārtoti izplatīt un/vai pārdot kopā ar jebkuru programmatūru, ja vien katra šāda kopija ietver iepriekš minēto autortiesību ziņojumu un šo licenci. Tos var iekļaut kā atsevišķus teksta failus, kā galvenes cilvēkam lasāmā formātā vai kā atbilstošus mašīnlasāmus metadatu laukus, kas iestrādāti tekstā vai bināros failos ar nosacījumu, ka šie lauki ir viegli skatāmi lietotājam.
- Neviena fontu programmatūras pārveidotā versija nedrīkst izmantot rezervēto fontu nosaukumu(s), ja vien attiecīgais autortiesību īpašnieks rakstveidā nav skaidri sniedzis šādu atļauju. Šis ierobežojums attiecas vienīgi uz galveno fonta nosaukumu, kas tiek norādīts lietotājiem.
- Fontu programmatūras autortiesību īpašnieka(u) vai autora(u) vārds(i) nedrīkst tikt izmantots(i), lai veicinātu atpazīstamību, apstiprinātu vai reklamētu jebkādu pārveidoto versiju, izņemot, lai apliecinātu autortiesību īpašnieka(u) un autora(u) ieguldījumu, vai ar šo personu skaidri izsniegtu rakstisku atļauju.
- Pilnībā vai daļēji pārveidotu vai nepārveidotu fontu programmatūru drīkst izplatīt tikai atbilstoši šīs licences noteikumiem, un to nedrīkst izplatīt ne ar kādiem citiem licences noteikumiem. Prasība par šīs licences piemērošanu fontiem nav attiecināma uz dokumentiem, kas izveidoti, izmantojot fontu programmatūru.
Darbības izbeigšana
Šī licence kļūst spēkā neesoša, ja netiek ievērots kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem.
Atruna
Fontu programmatūra tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai jebkādām garantijām par atbilstību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam nolūkam vai autortiesību, patentu, preču zīmju vai citu tiesību nepārkāpšanu. Autortiesību īpašnieks nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām prasībām, zaudējumiem vai cita veida saistībām, ieskaitot vispārējos, īpašos, netiešos, saistītos vai izrietošos zaudējumus līgums ietvaros, likumā noteiktos vai citā veidā radītos, kas izriet no fontu programmatūras izmantošanas vai nespējas to izmantot, vai citām darbībām ar fontu programmatūru.