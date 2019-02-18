Privātuma politika, tostarp atjauninājumi par ievadi
Privātuma politika
Pēdējo izmaiņu datums: 2026. gada 27. februāris
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1. NODAĻA. DATU PRIVĀTUMA TIESĪBU AKTI UN JŪSU DIGITĀLĀS TIESĪBAS
Uz ko attiecas šī politika?
Laipni lūdzam mūsu Privātuma politikas sadaļā! Lieliski, ka vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs gādājam par jūsu informācijas drošību. Šajā politikā ir sniegta informācija par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem, kad jūs apmeklējat vai izmantojat mūsu pakalpojumus vai programmas (lietotnes). Privātuma politikā ir arī izskaidrotas jūsu privātuma tiesības un tas, kā jūs aizsargā likumi. Visbeidzot, šajā Privātuma politikā ir aprakstītas mūsu datu vākšanas aktivitātes tiešsaistē un bezsaistē, tostarp personas datus, ko mēs varam vākt dažādos mūsu kanālos, piemēram, tīmekļa vietnēs, lietotnēs, trešo personu sociālajos tīklos, mazumtirdzniecības veikalos, pārdošanas vietās un pasākumos.
Šī ir mūsu vispārējā Privātuma politika. Dažās jurisdikcijās var būt spēkā valsts/štata mēroga papildu noteikumi. Ja esat no Amerikas Savienotajām Valstīm, jums jāiepazīstas arī ar mūsu svarīgo informāciju ASV iedzīvotājiem paziņojumu un ASV štatu privātuma tiesību papildinājumu, lai iegūtu informāciju par ASV štatu privātuma tiesību aktiem.
Citiem vārdiem sakot, ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un kopīgojam jūsu personas datus, jūs esat nokļuvis īstajā vietā.
Kas ir atbildīgs par jūsu personas datiem?
LEGO Group sastāv no vairākām atsevišķām juridiskajām personām dažādās pasaules vietās. Plašāka informācija par LEGO Group ir sniegta vietnē https://www.LEGO.com/aboutus.
Šī Privātuma politika tiek izdota visu to LEGO Group uzņēmumu vārdā, kuros LEGO System A/S ir datu pārzinis (kas ir atbildīgs par datiem), un, ja noslēdzat līgumu tieši ar vietējo LEGO Group uzņēmumu, šī LEGO Group struktūrvienība ir datu pārzinis tikai attiecībā uz šo līgumu. Kad šajā Privātuma politikā tiek lietots vārds “mēs” jebkurā tā locījumā, ar to tiek apzīmēts uzņēmums LEGO System A/S un vietējā LEGO Grupas struktūrvienība, ar kuru jums ir noslēgts līgums tieši.
Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DPO — data protection officer), kurš pārrauga visus jautājumus saistībā ar šo Privātuma politiku. Ja jums ir jautājumi par šo politiku, sazinieties ar mums. Varat arī nosūtīt vēstuli datu aizsardzības speciālistam uz šo adresi:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dānija
Att: DPO
Norādiet savu vārdu un uzvārdu, kā arī valsti, uz kuru attiecas jūsu jautājums.
Mēs parasti atbildēsim 30 dienu laikā, ja vien saskaņā ar jūsu dzīvesvietas valsts privātuma tiesību aktiem nav noteikts īsāks atbildes laiks, un šādā gadījumā mēs ievērosim šo atbildes laiku.
Ja mēs mainīsim veidu, kā apstrādājam jūsu personas datus, mēs atjaunināsim šo Privātuma politiku. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas savā praksē un šajā Privātuma politikā, tāpēc regulāri pārbaudiet, vai mūsu Privātuma politikā nav veikti atjauninājumi vai izmaiņas.
Jūsu privātuma tiesības
Atkarībā no tā, kur jūs dzīvojat, kā datu subjektam jums ir tālāk norādītās tiesības attiecībā uz personas datiem, kuri ir mūsu rīcībā.
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Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kuri ir mūsu rīcībā. Daudzos gadījumos šī informācija jums jau ir pieejama mūsu tiešsaistes pakalpojumos. Tomēr jūsu tiesības var ierobežot tiesību akti, citu personu privātuma aizsardzība un apsvērumi attiecībā uz LEGO Group uzņēmējdarbības praksi, zinātību, komercnoslēpumiem un iekšējiem vērtējumiem.
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Pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu. Ja mūsu rīcībā esošie dati, kas attiecas uz jums, ir nepareizi vai nepilnīgi, jums ir tiesības pieprasīt to labošanu, ņemot vērā tiesību aktos noteiktos ierobežojumus.
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Pieprasīt dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu šādos gadījumos:
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personas dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
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jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei un nav cita likumīga iemesla tos apstrādāt;
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jūs iebilstat pret datu apstrādi un nav pamatota iemesla turpināt apstrādi;
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vai apstrāde ir pretlikumīga
Ņemiet vērā, ka noteiktos apstākļos atbilstoši tiesību aktu vai līguma prasībām mums var būt pienākums saglabāt noteiktus jūsu personas datus pēc tam, kad jūs esat pieprasījis datu dzēšanu. Spēkā esošajos tiesību aktos var arī būt atļauts saglabāt noteiktus jūsu personas datus mūsu uzņēmējdarbības vajadzībām.
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Personas datu apstrādwa ierobežošana. Ja jūs uzskatāt, ka dati, kurus par jums esam reģistrējuši, ir nepareizi vai ka apstrāde ir pretlikumīga, kā arī, ja jūs iebilstat pret datu apstrādi atbilstoši jūsu tiesībām iebilst, jūs varat mums pieprasīt ierobežot šādu datu apstrādi. Apstrāde tiks ierobežota līdz glabāšanai, līdz tiks nodrošināts, ka dati ir pareizi, vai arī tiks pārbaudīts, vai mūsu leģitīmās intereses nav svarīgākas par jūsu interesēm. Pat tad, ja datu apstrāde ir ierobežota, kā aprakstīts iepriekš, LEGO Group var apstrādāt jūsu datus citos veidos, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskas prasības vai lai apstrādātu iepriekš vāktos datus, ja iepriekš esat sniedzis piekrišanu.
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Iebilst pret apstrādi atbilstoši mūsu leģitīmajām interesēm. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi atbilstoši likumīgām interesēm. Ja mēs apstrādājam jūsu datus tiešā mārketinga un profilēšanas nolūkā saistībā ar šādu mārketingu, jūsu iebildumi vienmēr tiks ņemti vērā. Ja iebilstat pret apstrādi citos nolūkos, mēs veiksim likumīgo interešu samērīguma pārbaudi un apsvērsim, vai ņemt vērā jūsu iebildumus.
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Datu pārnesamība. Jums ir tiesības saņemt mums sniegtos personas datus mašīnlasāmā formātā. Šīs tiesības attiecas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti tikai ar automatizētiem līdzekļiem un atbilstoši sniegtajai piekrišanai vai lai izpildītu līgumu.
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Citas tiesības. Ja jūs neapmierina tas, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Dānijas Datu aizsardzības aģentūrā. Dānijas Datu aizsardzības aģentūras kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.datatilsynet.dk. Ja atrodaties ārpus Dānijas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē vai citā kompetentā iestādē valstī, kurā dzīvojat. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar mums. Ja jums ir kādi jautājumi par šo Politiku vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, sazinieties ar mums.
Ja esat ASV rezidents, apmeklējiet mūsu ASV štatu privātuma tiesību papildinājumu, lai uzzinātu par tiesībām, kas jums var būt pieejamas saskaņā ar ASV štatu privātuma tiesību aktiem.
2. NODAĻA: PERSONAS DATI
Kādus personas datus LEGO Group vāc?
Personas dati ir jebkāda informācija par personu, pēc kuras šo personu var identificēt. Mēs varam vākt, izmantot, glabāt un pārsūtīt dažādu veidu personas datus par jums, un mēs esam tos sagrupējuši tālāk minētajās kategorijās.
- Identitātes dati ietver vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu vai tamlīdzīgu unikālu identifikatoru, ģimenes stāvokli, amatu, dzimšanas datumu un dzimumu.
- Kontaktinformācija ietver norēķinu adresi, piegādes adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru vai tamlīdzīgus kontaktinformācijas datus.
- Finanšu dati ietver bankas konta un maksājumu kartes datus.
- Darījumu dati ietver informāciju par maksājumiem jums un no jums, kā arī citu informāciju par produktiem un pakalpojumiem, ko esat iegādājies no mums (vai www.bricklink.com izmantošanas gadījumā — no mums vai citiem BrickLink platformā), jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem, kā arī jūsu pieprasītajām un/vai izmantotajām balvām un/vai priekšrocībām.
- Pārdevēja verifikācijas dati (ja izvēlēsieties piedalīties mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā BrickLink) ietver valsts izsniegtu personu apliecinošu dokumentu un uzņēmuma reģistrācijas dokumentus, kas nepieciešami jauna pārdevēja verifikācijas procedūrai.
- Tehniskie dati ietver interneta protokola (IP) adresi, jūsu pieteikšanās datus, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika zonas iestatījumus un atrašanās vietu, pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu, lietotāja ID, MAC ID un citas tehnoloģijas ierīcēs, ko izmantojat, lai piekļūtu šai vietnei, lietotnei vai digitālajai pieredzei.
- Profila dati ietver jūsu lietotājvārdu un paroli, kā arī jūsu intereses.
- Lietojuma dati ietver informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, produktus un pakalpojumus, kā arī kļūdas ziņojumus.
- Mārketinga un komunikācijas dati ietver jūsu preferences par mārketinga paziņojumu saņemšanu no mums un mūsu trešajām personām, interesēm un dalību izlozēs un citos konkursos ar balvām, kā arī jūsu saziņas preferences.
- Sociālo tīklu dati ietver informāciju par jūsu mijiedarbību ar mums sociālo tīklu platformās (piemēram, ja atzīmējat “patīk”, komentējat mūsu ziņas, vai atzīmējat mūs komentārā), kā arī jūsu atsauksmes un komentārus par mūsu zīmolu, ko publicējat publiskās lapās sociālo tīklu platformās. Mēs vācam informāciju arī no jūsu publiski pieejamā profila attiecīgajā sociālo tīklu platformā, piemēram, jūsu vārdu, profila attēlu un tādus demogrāfiskos datus kā vecumu un dzimumu.
- Izsekošanas dati ietver datus par to, kādas lapas jūs apmeklējāt pirms mūsu tīmekļa vietnes atvēršanas vai kurp jūs devāties pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas, kā arī par to, kā jūs mijiedarbojāties ar e-pasta ziņojumiem vai citiem ziņojumiem, ko jums nosūtījām (piemēram, vai izdzēsāt vai atvērāt e-pasta ziņojumu), vai noklikšķinājāt uz mūsu produktu vai pakalpojumu reklāmas sociālajos tīklos vai citās platformās.
- Pārskatu un atsauksmju dati ietver publiskus novērtējumus un pārskatus, ko sniedz 1) pircēji un pārdevēji BrickLink tirdzniecības vietā, kas ir saistīti ar attiecīgajiem kontiem un pieejami citiem apmeklētājiem, 2) atsauksmes un novērtējumus par produktiem un pakalpojumiem LEGO.com vietnēs un LEGOLANDLEGO atklājumu centra tīmekļa vietnēs, kas ir saistīti ar attiecīgajiem kontiem un pieejami citiem apmeklētājiem, kā arī 3) citus datus, kas savākti, izmantojot diskusiju paneļus, lietotāju izpēti un LEGO pasākumus. atklājumu centrā un
- Strīdu dati ietver ar privātiem darījumiem saistītus strīdus, ko iesnieguši pircēji un pārdevēji, tostarp visu saziņu un informāciju par darbībām, kas saistītas ar šiem strīdiem.
- Foruma dati ietver informāciju, kas publicēta tādās kopienās kā, piemēram, Ambassador Network, BrickLink forumi un Gallery un tiek uzskatīta par publisku informāciju.
Mēs arī jebkādiem mērķiem vācam, izmantojam un kopīgojam apkopotos datus, piemēram, statistikas vai demogrāfiskos datus. Apkopotos datus var iegūt no jūsu personas datiem, bet tie netiek uzskatīti par personas datiem, jo šie dati ne tieši, ne netieši neatklāj jūsu identitāti. Piemēram, mēs varam apkopot jūsu lietojuma datus, lai aprēķinātu to lietotāju procentuālo daļu, kuri piekļūst konkrētai vietnes funkcijai. Tomēr, ja mēs kombinējam vai savienojam apkopotos datus ar jūsu personas datiem tā, ka jūs var tieši vai netieši identificēt, mēs apvienotos datus uzskatām par personas datiem, kas tiek izmantoti atbilstoši šai Privātuma politikai.
Mēs izmantojam pseidonimizētus datus, lai samazinātu ietekmi uz jūsu privātumu.
Pseidonimizācija ir metode, kas aizstāj vai noņem datu kopā esošo informāciju, kas identificē personu, bet ļauj datu pārzinim vai trešajai personai ar saprātīgām pūlēm atkārtoti identificēt personas datus. Ir svarīgi apzināties, ka atšķirībā no anonimizācijas pseidonimizācija nenoņem no datiem visu identificējošo informāciju, bet samazina datu kopas saistāmību ar indivīda identitāti.
Mēs proaktīvi nevācam nekādus īpašu kategoriju personas datus par jums (tostarp informāciju par jūsu rasi vai etnisko piederību, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, informāciju par jūsu veselību vai ģenētisko informāciju, biometriskos datus identifikācijas nolūkos vai informāciju par sodāmību un pārkāpumiem). Tomēr, apmeklējot LEGO atklājumu centrus un LEGOLAND atklājumu centrus vai sazinoties ar mums, kad plānojat apmeklējumu, jūs varat nolemt dalīties ar atsevišķiem īpašu kategoriju personas datiem, piemēram, uztura ierobežojumiem vai pieejamības vajadzībām, lai mēs varētu nodrošināt jums vislabāko pieredzi.
Ja jūs nesniedzat mums nepieciešamos personas datus (šādos gadījumos mēs jūs informēsim, piemēram, skaidri norādot šo informāciju mūsu reģistrācijas veidlapās), mēs, iespējams, nevarēsim jums nodrošināt mūsu preces un/vai pakalpojumus.
Kā LEGO Group vāc no jums personas datus?
Mēs vācam personas datus no tālāk norādītājiem avotiem.
- Tīmekļa vietnes ietver visas tīmekļa vietnes, ko nodrošina uzņēmums LEGO Group vai kas tiek nodrošinātas tā vārdā, tostarp vietnes, kuras mēs darbinām ar saviem domēniem/vietrāžiem URL, un mini vietnes, kuras mēs uzturam trešo personu sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.
- Mobilās spēles/lietotnes ietver mobilās spēles un lietotnes, ko nodrošina uzņēmums LEGO Group vai kas tiek nodrošinātas tā vārdā, piemēram, viedtālruņu lietotnes.
- Ar lietotni savienotas rotaļlietas ietver rotaļlietas, kas savienojas ar lietotni, izmantojot bezvadu protokolu vai vadu, ko izveidojis LEGO Group vai kas izveidots tā vārdā.
- E-pasta ziņas, īsziņas un citas elektroniskās ziņas ietver elektronisko saziņu starp jums un LEGO Group.
- Klientu apkalpošana ietver zvanus vai tiešsaistes tērzēšanu ar mūsu klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem.
- Mazumtirdzniecības veikali ietver veikalus, kurus pārvalda uzņēmums LEGO Group vai kuri tiek pārvaldīti šī uzņēmuma vārdā.
- LEGO atklājumu centri un LEGOLAND atklājumu centri.
- Tiešsaistes reģistrācijas veidlapas ietver LEGO Insiders konta / LEGO konta reģistrāciju, LEGO Magazine abonementus un BrickLink pārdevēja verifikācijas procedūras.
- Bezsaistes reģistrācijas veidlapas ietver drukātas reģistrācijas vai līdzīgas veidlapas, ko mēs vācam, piemēram, pa pastu, demonstrāciju laikā veikalos, konkursos un citās akcijās vai pasākumos.
- Klientu konkursi, aptaujas un izlozes tiešsaistē.
- Mūsu LEGO Insiders programma, tostarp jūsu aktivitātes programmas ietvaros.
- Pētījumi, kuros jūs un/vai jūsu bērni var piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē.
- Pārskatu un atsauksmju funkcijas mūsu tīmekļa vietnēs, forumos, lietotnēs vai mūsu veikalos vai atrakcijās, ko jūs izvēlaties izmantot vai piedalīties.
Personas dati, ko LEGO Group var vākt no trešajām personām
Mēs varam saņemt personas datus par jums no dažādām trešajām personām un publiskiem avotiem, kā norādīts tālāk.
- Tehniskie dati no šādām personām:
- analītikas pakalpojumu sniedzēji;
- reklāmas tīkli;
- meklēšanas informācijas sniedzēji.
- Kontaktinformācija, finanšu un darījumu dati no tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu sniedzējiem.
- Identitāte un kontaktinformācija no datu brokeriem vai apkopotājiem.
- Identitāte un kontaktinformācija no publiski pieejamiem avotiem.
- Identitātes, kontaktinformācijas un pieteikšanās dati no trešajām personām, kurām sniedzāt norādījumu kopīgot datus ar mums (piemēram, pierakstīties savā LEGO kontā, izmantojot kādu trešās personas spēli vai sociālo mediju pakalpojumu, piemēram, Epic Games vai Facebook).
- Identitātes, kontaktinformācijas un darījumu dati no mazumtirdzniecības un izklaides partneriem, piemēram, Merlin Entertainments, BrickLink tirdzniecības vietas pārdevējiem un pircējiem (tostarp publiski pārskati un atsauksmes), LEGOLAND atklājumu centriem, LEGO atklājumu centra un LEGO sertificēta veikala partneriem.
- Izsekošanas dati no trešo personu platformām, piemēram, sociālo mediju platformām vai meklētājprogrammām, vai tīmekļa vietnēm, piemēram, partneru tīmekļa vietnēm vai lietotnēm.
- Sociālo tīklu dati no sociālo tīklu platformām. Mēs saņemam šo informāciju no mūsu trešās personas informācijas nodrošinātāja.
- Pārskatu un atsauksmju dati, kurus mēs varam saņemt no trešo personu atsauksmju apkopojumiem vai citām trešajām personām.
- Identitātes un kontaktinformācija no ģimenes locekļiem vai likumīgajiem aizbildņiem.
Kā LEGO Group izmanto jūsu personas datus?
Apstrādes nolūki un juridiskais pamatojums
LEGO lietotnes, ar lietotnēm savienotas rotaļlietas un tiešsaistes kanāli
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Kāpēc mēs tos vācam/kā mēs tos izmantojam
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Izmantojiet LEGO lietotni, ar lietotni savienotas rotaļlietas vai tiešsaistes kanālus.
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Pasūtījumu izpilde
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Pasūtījuma veikšana pie mums vai trešās personas pārdevēja BrickLinktirdzniecības vietā.
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Klientu atbalsts
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Mijiedarbība ar mūsu klientu atbalsta sistēmām un pakalpojumiem, tostarp, izmantojot mūsu sarunbotu
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Digitālā mārketinga paziņojumi (piemēram, e-pasta ziņojumi, īsziņas, pašpiegādes paziņojumi, ziņojumi lietotnē vai tamlīdzīgs tiešais digitālais mārketings)
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
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Drukātais mārketings, tostarp katalogi un biļeteni, kā arī cits drukāts mārketings
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
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LEGO Insiders konta / LEGO konta administrēšana, statistika un ieskati
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|LEGO Insiders konta / LEGO konta reģistrēšana un tā izmantošana.
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LEGO Insiders konta / LEGO konta personalizēta pieredze un mārketings
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Jūs izmantojat savu LEGO Insiders kontu / LEGO kontu, kad esat sniedzis mums savu piekrišanu sniegt jums atbilstošu saturu un pieredzi.
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|Lai mēs varētu automātiski pielāgot savu mārketingu un jūsu pieredzi jums un jūsu personīgajām interesēm, prognozējot jūsu preferences atbilstoši jūsu personīgajai informācijai, tostarp informācijai, kas saistīta ar LEGO Insiders punktu atlikumiem, LEGO Insiders punktu izmantošanas vēsturi, LEGO Insiders dalībnieka aktivitātēm, pirkumu vēsturi, produktu preferencēm, tiešsaistes pārlūkošanas sīkfailu datiem (ja tiem esat atsevišķi piekritis), jūsu atrašanās vietas datiem un jebkuru citu informāciju attiecībā uz jūsu LEGO Insiders kontu.
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Konkursi, izlozes, mārketings un citas akcijas
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Dalība konkursā vai izlozē vai informācijas saņemšana no mums par konkursiem, izlozēm, kampaņām vai akcijām.
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LEGO Group sociālie tīkli
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Mijiedarbība ar LEGO Group sociālajiem tīkliem (piemēram, lietotni LEGO Play, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders kopienu, LEGO Ideas un tostarp arī tādām BrickLink funkcijām kā BrickLink Studio programma, BrickLink Designer programmas sērija un BrickLink un BrickLink Studio diskusiju forumi).
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Informācija, ko darījāt pieejamu un kas var ietvert komentārus, attēlus, dizainus, reakcijas, mūsu sociālo tīklu kontu ziņu kopīgošanu vai citu BrickLink lietotāja radītu saturu:
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Trešo personu sociālie tīkli
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
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Mijiedarbība ar trešo personu sociālo tīklu funkcijām, piemēram, atzīmējot ar “Patīk”.*
Mijiedarbība ar mums vai atsauksmju sniegšana par mūsu zīmolu sociālo tīklu platformās. Piemēram, ja komentējat mūsu sociālo tīklu ziņas vai citādi sniedzat atsauksmes par LEGO produktiem/aktivitātēm citās publiskajās lapās vai ziņās.
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Leģitīmas intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts attiecībā uz analītiku un ziņošanu par lietotāju iesaistīšanos un vēlāku sniegumu.
*Sociālo tīklu platformas var savām vajadzībām izmantot personisko informāciju, kas attiecīgajā platformā vākta no LEGO Group sociālā tīkla konta, kā aprakstīts to privātuma politikās.
Leģitīmas intereses, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja nepieciešams, lai gūtu ieskatu par mūsu zīmolu un personu, kas mijiedarbojas ar mūsu zīmolu un sniedz atsauksmes par to, un nodrošinātu efektīvāku klientu atbalstu atbilstoši mūsu zīmola tēlam un vērtībām.
Pasākumu tiešraides (veikalos un tiešsaistē)
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
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Tieša dalība vai nejauša filmēšana tiešraides pasākuma auditorijā vai fonā.*
*Zonas tiks skaidri marķētas, un mēs iegūsim piekrišanu no tieši iekļautajām personām.
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Pasākuma tiešraides video, kurā redzami filmēšanas laukumā esošie cilvēki.
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Videonovērošana un attēlu vākšana (veikalos un citās atbilstošās LEGO Group atrašanās vietās)
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Veikalu LEGO Store vai citu publiski pieejamu LEGO Group objektu apmeklēšana. LEGO atklājumu centru un LEGOLAND atklājumu centru apmeklēšana.
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|Izmanto mūsu Mozaīku veidotāju vai Minifigūru rūpnīcu
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|Lai Mozaīkas veidotājs vai Minifigūru rūpnīca varētu izveidot patērētāja pieprasīto attēlu vai etiķeti.
|Līguma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), lai nodrošinātu patērētāja īpaši pieprasīto pakalpojumu.
|Jūs izmantojat autostāvvietas LEGO atklājumu centros un LEGOLAND atklājumu centros.
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|Dažos mūsu LEGO atklājumu centros un LEGOLAND atklājumu centros ir uzstādītas automātiskās transportlīdzekļu numura zīmju atpazīšanas sistēmas, lai kontrolētu iebraukšanu mūsu autostāvvietās.
|Leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) saistībā ar automašīnu iebraukšanas pārvaldību LEGO atklājumu centros un LEGOLAND atklājumu centros.
|Mūsu atrakciju izmantošana LEGO atklājumu centros un LEGOLAND atklājumu centros.
|Attēls
|Dažas atrakcijas piedāvā fotografēšanas pakalpojumus apmeklējuma laikā, un vēlāk varat iegādāties fotogrāfijas.
|Leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) mūsu zīmola popularizēšanā un mārketingā. Viesi var iegādāties savas fotogrāfijas noteiktās atrakcijās. Paziņojumi ir izvietoti vietās, kur tiek sniegti fotografēšanas pakalpojumi.
Sadarbības partneri un komercattiecības
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Komercattiecību uzsākšana ar mums kā uzņēmumu vai privātpersonu.
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|Nolemšana kā pārdevējam piedalīties mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā BrickLink
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|Lai veiktu automatizētu riska novērtējumu darījumiem tirdzniecības vietā.
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Izpēte
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
|Dalība pētījumu aptaujās, fokusa grupās vai citos pētījumos.
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Mijiedarbība ar LEGO atklājumu centriem un LEGOLAND atklājumu centriem
|Jūsu darbības
|Mūsu savāktie dati
|Datu vākšanas iemesls
|Juridiskais pamats, ja dzīvesvieta ir ES/EEZ
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|Lai apmierinātu īpašas vajadzības, uztura ierobežojumus, pieejamības vajadzības un īpašus pieprasījumus.
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Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams nolūkiem, kuriem mēs tos vācām, tostarp, lai izpildītu jebkādas juridiskas, normatīvas, nodokļu, grāmatvedības vai pārskatu sniegšanas prasības. Mēs varam saglabāt jūsu personas datus ilgāk, ja tiek saņemta sūdzība vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka pastāv tiesvedības iespēja saistībā ar mūsu attiecībām ar jums.
Lai noteiktu atbilstošu personas datu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, veidu un sensitivitāti, iespējamo kaitējuma risku šo personas datu neatļautas izmantošanas vai izpaušanas rezultātā, mērķus, šo personas datu apstrādes mērķus un to, varam sasniegt šos mērķus, izmantojot citus līdzekļus, kā arī piemērojamās juridiskās, normatīvās, nodokļu, grāmatvedības vai citas prasības.
MI rīku izmantošana
Mēs izmantojam MI rīkus uzņēmuma efektivitātes un analītiskiem mērķiem. MI tiek izmantots:
- Lai analizētu e-pasta ziņojumus/saturu, ko nosūtāt LEGO, piemēram, lai ieteiktu atbildes, ko mēs sniedzam viesiem un palīdzētu pārvaldīt saturu iekšēji, piemēram, sniedzot e-pasta ziņojuma kopsavilkumu. Ja MI tiek izmantots, visas atbildes pirms publicēšanas ir redzamas LEGO, un personas dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar sākotnējiem mērķiem, kādiem tie tika sniegti un/vai apstrādāti saskaņā ar šo paziņojumu.
- Lai novirzītu jūsu atbalsta pieprasījumus, sākotnēji izmantojot atbalsta sarunbotu, mēs jūs informēsim, kad sāksiet sazināties ar sarunbotu, pirms sāksies komunikācija.
- Mūsu pārbaudītajā piegādes ķēdē produktu un pakalpojumu piedāvājumā.
- Lai iegūtu informāciju par jūsu personīgajām preferencēm, mēs varam izmantot MI analītikas rīkus, lai analizētu reklāmu efektivitāti.
- Lai analizētu un apstrādātu datus, lai uzlabotu procesu efektivitāti.
- Lai analizētu datus saistībā ar uzņēmuma darbības rezultātiem un stratēģiskajām iniciatīvām.
- Lai automatizētu procesus mūsu atrakcijās, lai uzlabotu viesu pieredzi (bet tikai saistībā ar LEGO atklājumu centriem un LEGOLAND atklājumu centriem).
- Lai nodrošinātu jums sarunbotu mūsu klientu apkalpošanas ietvaros.
#### Iekšējo MI rīku izmantošana kopsavilkuma veidošanai
Mēs izmantojam iekšējos MI rīkus, lai palīdzētu saviem klientu apkalpošanas speciālistiem izveidot kopsavilkumu par saziņu ar klientiem pa tālruni vai tērzēšanas laikā. Ja mēs ierakstām zvanu vai tērzēšanu, šie rīki neieraksta un nedokumentē zvanu vai tērzēšanu reāllaikā, bet pēc zvana vai tērzēšanas beigām zvana ieraksts vai tērzēšanas teksts var tikt ievadīts MI rīkā, lai izveidotu kopsavilkumu. MI rīks tiek izmantots tikai kopsavilkuma izveidošanai un analīzei, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti, uzraudzītu sniegumu un veicinātu atbilstību mūsu standartiem. MI rīks nepieņem automatizētus lēmumus, kuriem ir juridiska vai līdzvērtīga nozīme; visus lēmumus pieņem mūsu darbinieki.
Attiecībā uz tālruņa zvaniem mēs katra zvana sākumā sniedzam mutisku paziņojumu, ka zvans var tikt ierakstīts un transkribēts, izmantojot MI. Jūs varat piekrist, nospiežot “1” vai paliekot uz līnijas, vai atteikties, nospiežot “2”. Tērzēšanas gadījumā sesijas sākumā tiek parādīts paziņojums, kas informē, ka saruna var tikt ierakstīta un transkribēta, izmantojot MI; turpinot izmantot tērzēšanu, jūs piekrītat šādai apstrādei.
Ar ko LEGO Group kopīgo personas datus?
Informācijas kopīgošana ar LEGO Group uzņēmumiem
Mūsu filiālēm (citiem LEGO Group ietilpstošiem uzņēmumiem) dažreiz var būt nepieciešama piekļuve jūsu informācijai, lai savā vārdā sniegtu jums pakalpojumus. Tām ir nepieciešami jūsu personas dati, lai mēs vai filiāles varētu veikt darbības, kas norādītas iepriekš redzamajā tabulā, tostarp, piemēram:
- nodrošināt jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus;
- sazināties ar jums par jūsu kontu vai darījumiem;
- nosūtīt jums informāciju par mūsu vietnēm, programmām un politikām;
- nosūtīt jums tiešā mārketinga ziņojumus;
- nosūtīt jums produktu katalogus un citus drukātus mārketinga materiālus;
- apstrādāt informāciju, par kuras apstrādi mūsu vārdā ar meitasuzņēmumu ir noslēgts oficiāls līgums, piemēram, izpildīt jūsu veikto pirkumu, pārvaldīt jūsu LEGO kontu un LEGO Insiders darbību un/vai pārvaldīt jūsu preferences mūsu preferenču centrā vietnē LEGO.com vai mūsu sīkfailu iestatījumos;
- veikt iekšēju izpēti, analīzi un ziņošanu;
- identificēt, pārskatīt un apturēt jebkuras darbības, kas varētu pārkāpt mūsu politikas vai likumus.
Pārsūtīšana uz LEGO Group uzņēmumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas tiek veikta atbilstoši saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem.
Informācijas kopīgošana ar citiem uzņēmumiem
Mūsu kategoriju sarakstu ar uzticamajām trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot informāciju, skatiet tālāk. Mēs atklājam personas datus trešajām personām/piegādātājiem tālāk norādītajās kategorijās.
- IT pakalpojumu sniedzēji. Mēs izmantojam dažādus uzticamus partnerus, tostarp arī tirdzniecības vietu platformu nodrošinātājus, visā pasaulē, kas mums sniedz IT pakalpojumus un sistēmu administrēšanas pakalpojumus saistībā gan ar mūsu klientu un partneru darbībām, gan ar mūsu iekšējām IT un administrēšanas sistēmām.
- Globāls maksājumu pakalpojumu sniedzējs un apstrādes partneri. Tie palīdz mums nodrošināt efektīvu un drošu maksājumu apstrādi gan tiešsaistē, gan mūsu veikalos, gan izmantojot rēķinu izrakstīšanu un naudas pārvedumus, gan darījumus tirdzniecības vietās.
- Mākoņkrātuvju pakalpojumu partneri. Mēs glabājam jūsu un mūsu datus drošos datu centros.
- CDN pakalpojumu sniedzēji. Mēs izmantojam Satura piegādes tīklu (CDN), lai optimizētu mūsu tīmekļa vietnes sniegumu un drošību. CDN palīdz efektīvi izplatīt saturu, izmantojot serverus, kas atrodas dažādās ģeogrāfiskās atrašanās vietās. Tas nozīmē, ka, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mūsu CDN pakalpojumu sniedzējs var apstrādāt atsevišķus jūsu datus (piemēram, IP adresi un pārlūkprogrammas informāciju), lai nodrošinātu ātru un uzticamu mūsu satura piegādi.
- Krāpšanas novēršanas un atklāšanas partneri un aģentūras. Tie sadarbojas ar uzņēmumu LEGO Group, lai nodrošinātu, ka LEGO Group netiek pakļauta krāpnieciskām darbībām, un savlaicīgi novērstu un atklātu jebkuru krāpšanu tirdzniecības vietā.
- Noliktavas pakalpojumu, iepakošanas, nosūtīšanas un piegādes partneri. Tie palīdz mums nogādāt mūsu produktus klientiem un darījumu partneriem.
- Katalogu drukāšanas, sūtīšanas un pasta pakalpojumu partneri. Tie palīdz mums nodrošināt, lai katalogi, žurnāli un citi drukāti mārketinga materiāli nonāktu pie jums.
- Datu brokeru un datu apkopošanas partneri. Tie palīdz mums sasniegt potenciālos jaunos pircējus, izmantojot katalogus, žurnālus un citus drukātus vai tiešsaistes mārketinga un reklāmas materiālus. Tie arī palīdz mums novērst situācijas, kad, piemēram, vienlaikus jums tiek nosūtīts vairāk nekā viens LEGO katalogs.
- Mārketinga un reklāmas partneri. Tie palīdz mums nodrošināt pielāgotas reklāmas, akcijas, izlozes, konkursus un kampaņas, kad mijiedarbojaties ar LEGO Group tiešsaistes platformās, sociālajos tīklos, veikalos vai citādi. Tie arī palīdz mums atrast jaunus potenciālos pircējus, lai nosūtītu mārketinga ziņojumus (to sauc arī par “līdzīgas auditorijas piesaisti”), vai labāk izvairīties no mārketinga ziņojumu nosūtīšanas pircējiem, kurus neinteresē attiecīgais produkts vai pakalpojums (to sauc arī par “izslēgšanu”).
- Starpuzņēmumu (B2B) partneri, tostarp Merlin Entertainments un LEGO sertificēto veikalu partneri. Tie palīdz mums nodrošināt akcijas, izlozes, konkursus un kampaņas, tostarp LEGO Insiders lojalitātes programmu vai LEGO Family Club, kā arī palīdz mums nodrošināt pielāgotas reklāmas un pircēju informāciju.
- Sociālo tīklu partneri un tiešsaistes meklēšanas platformas. Tie palīdz mums būt klātesošiem, ļauj jums mijiedarboties ar LEGO Group platformās, kurās atrodaties, un ļauj mums nodrošināt pielāgotu mūsu produktu mārketingu, kā arī sniedz mums plašāku izpratni par to, kā mūsu pircēji un patērētāji mijiedarbojas ar mums, izmantojot šīs platformas un partnerus, mūsu zīmola uztveri un cilvēkus, kuri mijiedarbojas un sniedz atsauksmes par mūsu zīmolu sociālo tīklu platformās.
- Trešo personu pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz mums nodrošināt klientu atbalstu un gūt ieskatus. Tie palīdz mums iegūt sociālo tīklu datus no sociālo tīklu platformām, izprast mūsu zīmola uztveri, radīt ieskatus par personām, kas mijiedarbojas ar mums, un sniegt atsauksmes par mūsu zīmolu sociālo tīklu platformās, un palīdz mums nodrošināt efektīvāku klientu atbalstu.
- Aptauju, anketu un produktu atsauksmju nodrošinātāji. Tie palīdz mums saņemt ļoti svarīgās atsauksmes par jūsu pieredzi ar LEGO.
- Nodokļu un muitas iestādes, regulatori un citas iestādes visā pasaulē. Tām noteiktos gadījumos ir nepieciešami pārskati par apstrādes darbībām.
- Profesionāli konsultanti. Tostarp juristi, baņķieri, auditori un apdrošinātāji visā pasaulē. Tie sniedz LEGO Group konsultāciju, banku, juridiskos, apdrošināšanas un grāmatvedības pakalpojumus, un to starpā ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un klientu iepazīšanas un verifikācijas partneri. Mēs kopīgojam datus ar šiem partneriem, lai veiktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un veiktu visu BrickLink pārdevēju “pazīsti savu klientu” prasībām atbilstošas pārbaudes, nodrošinot atbilstību finanšu noteikumiem un novēršot krāpnieciskas darbības.
- Spēļu platformas partneri. Tie palīdz mums būt klātesošiem, ļauj jums mijiedarboties ar LEGO Group un saistīt savu LEGO kontu ar spēļu platformas kontu, ja šī funkcionalitāte ir pieejama.
- Tiešsaistes tirdzniecības vietas partneri. Tie ir BrickLink trešo personu pārdevēji un pircēji, maksājumu apstrādātāji, strīdu izšķiršanas pakalpojumi, kopienas foruma moderatori un pārdevēju verifikācijas pakalpojumi. Tie palīdz mums vadīt BrickLink tirdzniecības vietu un pakalpojumus, veicināt darījumus starp pircējiem un pārdevējiem, verificēt pārdevēju identitāti, izmantojot dokumentu verifikāciju, atrisināt strīdus par darījumiem un garantēt drošu kopienas izmantoto telpu.
- Pircēji un pārdevēji BrickLink tirdzniecības vietā. Mēs kopīgojam jūsu datus ar pārdevējiem pasūtījumu izpildes nolūkos, un arī pircēji var redzēt pārdevēja kontaktinformāciju.
- Foruma lietotāji. Ja piedalāties BrickLink forumos, visa jūsu publicētā informācija būs pieejama visiem foruma lietotājiem, tostarp publiskiem lietotājiem, kuri nav pieteikušies. Fotografēšanas pakalpojumu sniedzējs. - Kad jūs izmantojat kādu no mūsu atrakcijām, mēs izmantojam uzticamu fotografēšanas pakalpojumu sniedzēju, lai iemūžinātu jūsu pieredzi.
Citi izmantošanas veidi un informācijas izpaušana
Mēs arī izmantosim un izpaudīsim personas datus, ja uzskatīsim to par nepieciešamu vai atbilstošu šādos gadījumos: a) lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus (kas var ietvert likumus ārpus valsts, kurā dzīvojat); b) lai atbildētu uz valsts un pārvaldes iestāžu pieprasījumiem (kas var ietvert iestādes ārpus valsts, kurā dzīvojat); c) lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm; d) lai aizsargātu mūsu un mūsu saistīto uzņēmumu, jūsu vai citu personu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu.
Turklāt mēs izmantosim, izpaudīsim vai pārsūtīsim personas datus trešajai personai jebkuras potenciālas vai faktiskas reorganizācijas, apvienošanās, pārdošanas, kopuzņēmuma izveides vai tiesību nodošanas gadījumā.
Pārsūtīšana uz trešajām valstīm
LEGO Group darbojas visā pasaulē un var pārsūtīt personas datus uz vietu ārpus jūsu dzīvesvietas vai pakalpojumu sniegšanas valsts.
LEGO Group glabā visus personas datus serveros, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”).
Ja nepieciešams (piemēram, lai sniegtu jums pakalpojumus), personas datus var pārsūtīt uz (vai izmantot) no tādām vietām kā Apvienotā Karaliste, Austrālija, Kanāda, Japāna, Malaizija, Meksika, Singapūra, Dienvidkoreja, Amerikas Savienotās Valstis un Honkonga. Visās jūsu personas datu pārsūtīšanas reizēs mēs nodrošināsim vienādu personas datu aizsardzības līmeni neatkarīgi no tā, vai šie dati tiks apstrādāti, īstenojot atbilstošus līgumiskus, tehniskus un/vai organizatoriskus aizsardzības pasākumus.
Ja mēs pārsūtīsim jūsu personas datus ārpus EEZ robežām, mēs nodrošināsim līdzīgu aizsardzības līmeni jūsu personas datiem, parūpējoties, ka tiek piemērots vismaz viens no tālāk minētajiem nosacījumiem:
- ES Komisija ir nolēmusi, ka attiecīgajā valstī ir pienācīgs aizsardzības līmenis;
- ir spēkā saistoši korporatīvie noteikumi (Binding Corporate Rules — BCR) attiecībā uz pārsūtīšanu starp uzņēmumiem;
- tiek izmantotas līguma standartklauzulas (ES paraugklauzulas); vai
- īpašās situācijās tiek piemēroti izņēmumi, piemēram, lai izpildītu līgumu ar jums vai saņemot jūsu piekrišanu kādam noteiktam pārskaitījumam.
3. NODAĻA: SĪKFAILI UN LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS (“SĪKFAILI”)Sīkfaili ir nelieli datu faili, ko pārlūkprogramma izvieto datorā vai ierīcē. Pats sīkfails neietver un nevāc nekādu informāciju. Kad serveris, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, nolasa sīkfailu, tīmekļa vietne var sniegt lietotājam piemērotākus pakalpojumus, piemēram, atcerēties iepriekšējos pirkumus vai konta informāciju.
Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailiem un to pārvaldību, izlasiet mūsu pilno [Sīkfailu politiku][7] un [Sīkfailu deklarāciju][8] vai noklikšķiniet uz sīkfailu iestatījumiem vietnē LEGO.com, digitālajā spēlē vai lietotnē (attiecīgā gadījumā).
4. NODAĻA: INFORMĀCIJA VECĀKIEM
Informācija vecākiem: kā LEGO Group apstrādā bērnu personas datus
Bērnu drošība internetā
Mums ļoti rūp bērnu drošība internetā, tāpēc esam ieviesuši papildu privātuma procesus, lai gādātu, ka mūsu jaunākie fani ir drošībā, kad izmanto mūsu tiešsaistes kanālus. Dažām funkcijām ir vecuma ierobežojums, lai bērni nevarētu izmantot šādas funkcijas netīšām. Mēs arī veicam saprātīgi iespējamas darbības, lai nodrošinātu, ka neapzināti nevācam, neglabājam, neizmantojam un neapstrādājam personīgu informāciju par bērniem, kuri, iespējams, izmanto šīs funkcijas bez vecāku piekrišanas.
Mēs esam pievienojušies digitālajai bērnu drošības programmai, kas katru gadu veic auditu mūsu uzņēmumā un pārbauda, vai mēs ievērojam noteikumus par mijiedarbību ar bērniem internetā.
Attiecībā uz personas datiem mēs lūdzam vecāku piekrišanu ikvienam, kurš ir jaunāks par 16 gadiem (vai vecāks jurisdikcijās, kur to paredz vietējie tiesību akti). Lai lietotāji varētu reģistrēties BrickLinkplatformā kā pircēji vai pārdevēji, viņiem ir jābūt 18 gadus veciem (vai vecākiem jurisdikcijās, kur to pieprasa vietējie tiesību akti).
Ja jums ir jebkādi jautājumi vai šaubas par mūsu Privātuma politiku, sazinieties ar mums.
Apstrādājot bērnu personīgo informāciju, mēs veicam papildu darbības, lai aizsargātu viņu privātumu, tostarp:
- informējam vecākus par to, kādu personīgo informāciju par bērnu mēs vācam, glabājam, izmantojam un apstrādājam, kā arī paskaidrojam, vai šī informācija tiek kopīgota;
- nodrošinām atbilstību likumu prasībām, lūdzot vecāku piekrišanu bērna datu vākšanai, izmantošanai un apstrādei, kā arī lūdzam vecāku piekrišanu, lai nosūtītu viņu bērniem informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem;
- ierobežojam to, kā mēs vācam, glabājam, izmantojam un apstrādājam bērnu personīgo informāciju, lai tiktu vākti tikai tie dati, kas ir saprātīgi nepieciešami, lai bērni varētu piedalīties darbībās tiešsaistē;
- sniedzam vecākiem piekļuvi vai iespēju piekļūt par viņu bērnu savāktajai personīgajai informācijai — vecāki var arī lūgt mainīt vai dzēst viņu bērnu personīgo informāciju.
Bērnu informācijas vākšana un izmantošana
Dažas mūsu tīmekļa vietnes, kanāli un lietotnes ir izstrādātas ģimenēm un visu vecumu lietotājiem, savukārt citas ir paredzētas tieši bērniem. Ikreiz, kad vācam bērna personīgo informāciju, mēs šo informāciju uzglabājam tikai tik ilgi, cik tā ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai vai cik ilgi tā ir jāglabā reģistrā atbilstoši likumu prasībām.
Bērni var izvēlēties, vai kopīgot ar mums savu informāciju, tomēr mūsu tīmekļa vietnēs ir funkcijas, kas nedarbojas, ja nav iesniegta šāda informācija. Kad funkciju darbībai ir nepieciešama personīgā informācija, mēs lūdzam tikai to informāciju, kas ir saprātīgi nepieciešama, lai piedalītos darbībā.
Tālāk ir sniegti dažu gadījumu piemēri, kad mēs vācam bērnu datus.
- Kad bērni reģistrējas tiešsaistē. Bērni var reģistrēties mūsu tīmekļa vietnēs, lai piekļūtu dažādiem pakalpojumiem, tostarp saturam, spēlēm un konkursiem. Reģistrēšanās laikā mēs varam lūgt bērnam norādīt viņa vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, bērna vārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, lietotājvārdu un paroli. Mēs izmantojam šo informāciju drošības un paziņojumu sniegšanas iespēju dēļ. Mēs iesakām bērniem izdomāt tādu lietotājvārdu, kurā nav ietverta viņu personīgā informācija.
- Kad bērni kopīgo pašu izveidoto saturu. Dažās mūsu tīmekļa vietnēs bērniem ir atļauts pašiem izveidot vai izmantot saturu. Tikai dažām no šīm funkcijām ir nepieciešama bērna personīgā informācija, tāpēc ne visām darbībām ir nepieciešama vecāka vai aizbildņa piekrišana. Ja kādas darbības ietvaros bērns potenciāli var kopīgot personisko informāciju, mēs lūgsim vecākam vai aizbildnim “pārbaudāmu vecāka piekrišanu” (kas ir augstāka līmeņa vecāku piekrišana). Personas dati var būt, piemēram, stāsti, brīvā teksta lauki, zīmējumi, kuros tiek atļauta brīva teksta vai informācijas ievade, bērna fotoattēli, skaņas klipi, filmu faili un jebkāda cita veida saturs vai citi pastāvīgi identifikatori, kas kādā veidā nepārprotami identificē bērnu.
- Kad bērni piedalās konkursos un izlozēs. Ja bērns vēlas piedalīties konkursā, mēs lūdzam dalībai nepieciešamo personīgo informāciju. Parasti mēs lūdzam norādīt tikai bērna vārdu (lai varētu atšķirt vienas ģimenes bērnus) un vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi (lai nodrošinātu atbilstību likumu prasībām par paziņošanu atbildīgajam pieaugušajam). Mēs ar vecāku sazināmies tikai tad, ja bērns uzvar konkursā vai loterijā, lai vienotos par balvas nosūtīšanu. Ja bērnam tiek lūgts izveidot saturu, lai piedalītos konkursā, mums, iespējams, iepriekš pa e-pastu ir jālūdz vecāku piekrišana, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par privātumu attiecībā uz bērnu izveidoto saturu (skatiet iepriekš sniegto informāciju par bērnu radītu saturu). Bērni nevar piedalīties mūsu konkursos bez vecāku piekrišanas.
- Kad bērni no mums saņem e-pasta ziņas. Mēs varam lūgt bērna kontaktinformāciju (tostarp viņa e-pasta adresi), lai varētu atbildēt uz bērna uzdoto jautājumu. Ja mums ir otrreiz jāsazinās ar bērnu, piemēram, lai atbildētu uz papildu jautājumiem, mēs pieprasām bērna vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi. Mēs glabājam bērna tiešsaistes kontaktinformāciju tikai tik ilgi, cik tā ir nepieciešama pieprasījuma izpildei, un šo informāciju neizmantojam citiem mērķiem. Ja mums kādreiz ir nepieciešama bērna tiešsaistes kontaktinformācija pastāvīgai saziņai, mēs pēc iespējas ātrāk noskaidrojam vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, lai varētu informēt pieaugušo par vāktajiem datiem un sniegtu vecākam iespēju lūgt mums pārtraukt datu vākšanu. Vecāki vai aizbildņi var atteikties no mūsu saziņas ar viņu bērnu jebkurā laikā, izpildot ziņā iekļautos abonēšanas atcelšanas norādījumus (ja ir vairāk nekā viens saziņas veids, pieaugušajam, iespējams, no katra ir jāatsakās atsevišķi). Viņi var arī sazināties ar LEGO klientu apkalpošanas dienestu.
- Kad bērni saņem lietotnes pašpiegādes paziņojumus. Daudzas lietotnes sūta lietotājiem pašpiegādes paziņojumus uz klientu mobilajiem tālruņiem vai ierīcēm, lai viņus informētu par atjauninājumiem (dažreiz pat tad, ja lietotne netiek izmantota). Dažas mūsu lietotnes ir paredzētas, lai tās lietotu bērni. Pirms mēs nosūtām bērniem pašpiegādes paziņojumus no mūsu lietotnēm, mēs lūdzam bērniem norādīt vecāka vai aizbildņa e-pasta adresi, lai varētu informēt vecāku par bērna pieprasījumu. Bez vecāku piekrišanas mēs nesaistām ierīces identifikatoru ne ar kādu citu personīgo informāciju. Ja vēlaties, lai bērns vairs nesaņemtu pašpiegādes paziņojumus no kādas no mūsu lietotnēm, varat jebkurā laikā mainīt iestatījumus bērna izmantotajā ierīcē.
- Kad mēs vācam atrašanās vietas informāciju. Dažas mūsu tīmekļa vietnes, kanāli un lietotnes ir paredzētas bērniem. Pirms bērna adreses vai koordinātu informācijas vākšanas mēs pa e-pastu pieprasām vecāka vai aizbildņa piekrišanu. Mēs tā rīkojamies tāpēc, ka pēc šādas informācijas var nepārprotami identificēt konkrētu bērnu. Taču mēs nepieprasām vecāku piekrišanu, lai vāktu informāciju par bērna atrašanās vietas pilsētu, valsti vai reģionu, ja vien šī informācija nav tieši saistīta ar konkrētu bērnu. Izmantojot šādu vispārēju informāciju, mēs nevaram identificēt konkrētu bērnu. Ja vēlaties, lai mēs pārtraucam šādas atrašanās vietas informācijas vākšanu, varat jebkurā laikā mainīt iestatījumus bērna izmantotajā ierīcē. Varat arī sazināties ar mūsu LEGO klientu apkalpošanas dienestu.
- Kad mēs vācam “pastāvīgus identifikatorus”. Lai mēs savu tiešsaistes kanālu apmeklētājiem varētu sniegt pēc iespējas atbilstošākas un personalizētas tiešsaistes iespējas, mēs vācam noteiktu veidu informāciju (piemēram, informāciju par IP adresēm, mobilās ierīces identifikatoriem, pārlūkprogrammām, interneta pakalpojumu sniedzējiem, iesniedzējlapām, izejas lapām, apmeklējumu biežumu, operētājsistēmām, datumu spiedogiem, laikspiedoliem un klikšķu secības datiem). Mēs vācam šo informāciju, izmantojot tādas tehnoloģijas kā sīkfaili, pikseļi, Flash sīkfaili, tīmekļa bāksignāli un citi unikāli identifikatori (mēs tos esam definējuši šīs Privātuma politikas sadaļā par sīkfailiem). Mēs šo informāciju varam vākt paši vai lūgt kādai trešajai pusei to apstrādāt mūsu vietā. Mēs šos datus izmantojam, lai sniegtu bērniem piekļuvi tiešsaistes funkcijām un darbībām, pielāgotu saturu, uzlabotu mūsu tiešsaistes kanālus, analizētu mūsu tiešsaistes kanāla veiktspēju un izveidotu anonīmus pārskatus. Ja mēs kādreiz jebkāda iemesla dēļ vēlēsimies vākt bērnu personas datus, mēs iepriekš sazināsimies ar bērna vecāku vai aizbildni, lai saņemtu piekrišanu. To trešo personu operatoru saraksts, kas mūsu vietnēs un lietotnēs vāc “pastāvīgus identifikatorus”, ir sniegts mūsu sīkfailu politikā un sīkfailu deklarācijā.
Vecāku piekrišanas lūgšana
Mēs izmantojam dažādu veidu vecāku piekrišanu atkarībā no tā, kāda veida datus par bērniem apstrādājam un kādam nolūkam.
Vecāku piekrišanas lūgšana pa e-pastu
Ja mums ir jāvāc bērna personīgā informācija, lai sniegtu bērna pieprasīto pakalpojumu, mēs lūgsim vecāku piekrišanu atbilstoši tiesību aktu prasībām (piemēram, COPPA ASV un VDAR ES). Mēs nosūtām e-pasta ziņu bērna vecākam vai aizbildnim un izskaidrojam, kādu informāciju vācam un kā mēs plānojam to izmantot, un lūdzam vecākam sniegt (vai nesniegt) piekrišanu. Ja saprātīgā laikā nesaņemam vecāka piekrišanu, mēs izdzēšam visu par bērnu savākto informāciju, tostarp pieaugušā kontaktinformāciju, ko lūdzām, lai pieprasītu piekrišanu.
“Pārbaudītas vecāku piekrišanas” lūgšana
Ja bērns vēlas kopīgot personīgo informāciju publiski vai ar trešo personu, izmantojot kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai digitālajām iespējām, mēs lūgsim augstāka līmeņa vecāku piekrišanu, nevis iepriekš aprakstīto pieprasījumu pa e-pastu. Mēs varam lūgt veikt pārbaudi, izmantojot kredītkarti vai citu maksāšanas veidu (izmantojot simbolisku maksu), vai arī pārskatot vecāka personu apliecinošu dokumentu.
Kas notiek, ja ar vecāku vai aizbildni nav veikta saziņa, lai saņemtu piekrišanu?
Ja bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu (vai ir vecāks valstīs, kur to paredz tiesību akti), piekļūst bērniem paredzētam tiešsaistes kanālam atbilstoši vecuma ierobežojumam, pirms bērna personīgās informācijas ievākšanas mēs nosūtām e-pasta ziņojumu bērna vecākam vai aizbildnim. Ja uzskatāt, ka jūsu bērns piedalās tiešsaistes darbībās, kuras ietvaros tiek vākta viņa personīgā informācija, un jūs vai cits vecāks/aizbildnis neesat saņēmis e-pasta ziņojumu ar aicinājumu sniegt piekrišanu, sazinieties ar mums. Vecāku piekrišanas saņemšanai norādītās e-pasta adreses mēs neizmantosim nekādiem citiem mērķiem, ja vien pieaugušais nebūs īpaši izvēlējies saņemt mārketinga e-pasta ziņojumus vai piedalījies kādā darbībā, kas atļauj saziņu pa e-pastu.
Vecāku izvēles un kontroles iespējas
Vecāki vai aizbildņi var jebkurā laikā liegt mums atļauju izmantot un turpmāk vākt viņu bērna personīgo informāciju. Vecāki vai aizbildņi var lūgt mums no mūsu reģistriem izdzēst personīgo informāciju, ko esam savākuši saistībā ar viņu bērna kontu. Personīgā informācija ir nepieciešama dažiem pakalpojumiem, tāpēc bērna ierakstu dzēšana var bērnam turpmāk padarīt nepieejamu kontu, dalību vai pakalpojumu.
Ja bērnam ir reģistrēts LEGO konts, vecāki vai aizbildņi var piekļūt informācijai, ko esam savākuši no bērna, to mainīt vai dzēst, veicot kādu no tālāk norādītajām darbībām:
- izmantojot sava bērna lietotājvārdu un paroli, lai pieteiktos bērna LEGO kontā; vai
- sazinoties ar LEGO klientu apkalpošanas dienestu.
Ja vēlaties sazināties ar mums, norādiet bērna lietotājvārdu, kā arī savu tālruņa numuru un e-pasta adresi. Mums būs jāpārbauda jūsu kā bērna vecāka vai aizbildņa identitāte un tikai pēc tam tiks atļauta piekļuve bērna personīgajai informācijai. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saprātīgā laika periodā.
5. NODAĻA: INFORMĀCIJA BĒRNIEM
Informācija bērniem. Bērniem piemērota informācija par privātumu
Kas mēs esam?
Mēs esam uzņēmums LEGO Group un vēlamies iedvesmot nākotnes būvētājus un veicināt viņu attīstību. Mēs radām daudz produktu, piemēram, LEGO klucīšus un komplektus, kā arī digitālas lietotnes un spēles. Mēs nodrošinām arī mazumtirdzniecības veikalus visā pasaulē un internetā, kā arī nodrošinām tīmekļa vietni LEGO.com.
Šajā Privātuma politikā aprakstīts, kā mēs izmantojam tavus personas datus, lai tu zinātu, kas ar tiem notiek, kad mēs tos vācam.
Dažreiz ir sniegtas saites uz citām lapām. Tev vajadzētu lūgt pieaugušā palīdzību par tām, jo dažkārt tās var būt mulsinošas.
Personas dati? Kas tas ir?
Viss, ko var izmantot, lai tevi identificētu, ir tavi personas dati. Iespējams, tu jau zini, ka tas var būt tavs vārds vai fotoattēls, taču tā var būt arī tava e-pasta adrese vai tiešsaistes lietotājvārds.
LEGO Group izmanto daudz personas datu. Ja vēlies uzzināt vairāk, lūdz pieaugušo palīdzēt tev izlasīt visu Privātuma politiku.
Kāpēc jums ir nepieciešami mani personas dati?
Galvenais iemesls, kāpēc mums ir nepieciešami tavi personas dati, ir, lai zinātu, kas tu esi.
Ja esi pieteicies kādā no mūsu lietotnēm vai spēlēm, mēs izmantojam tavus personas datus, lai sekotu jūsu spēles gaitai, palīdzētu tev lietotnē vai spēlē sazināties ar draugiem vai ļautu tev saglabāt saturu, ko augšupielādējāt savā LEGO kontā.
Dažreiz mēs izmantojam tavus personas datus arī pasākumiem, kuros piedalies, vai mūsu rīkotiem konkursiem, lai nodrošinātu, ka tu saņem balvu, ja esi to laimējis.
Ja mums nav tavu personas datu, var gadīties, ka mēs nevaram paveikt to, kas tev nepieciešams. Mēs, iespējams, nevarētu atcerēties, cik tālu esi ticis kādā spēlē, vai ļaut tev augšupielādēt fotoattēlus, lai tos parādītu draugiem.
Ja vēlies uzzināt vairāk par to, ko mēs darām ar taviem personas datiem, vari lūgt pieaugušajam kopā ar tevi izlasīt pilno Privātuma politiku, lai palīdzētu tev to saprast.
Tātad jūs varat vienkārši izmantot manus personas datus jebkādiem nolūkiem?
Nē! Mēs varam izmantot tavus personas datus tikai noteiktiem nolūkiem.
Mēs sniedzam dažādus tiešsaistes pakalpojumus, un pastāv noteikumi, kuri nosaka, ka mums tavi personas dati jāizmanto, lai veiktu savu darbu un sniegtu tev pakalpojumu, un to mēs varam darīt, nelūdzot atļauju tev vai tavam vecākam.
Citos gadījumos mums ir jāsaņem tavu vecāku piekrišana. Ja tu vai tavi vecāki (vai aizbildņi) atteicaties, tad mēs nedrīkstam izmantot un neizmantosim tavus personas datus.
Vai vēl kāds var redzēt manus personas datus?
Dažreiz, lai veiktu savu darbu, mums tavi personas dati ir jāizpauž citiem. Mēs šajā ziņā esam ļoti uzmanīgi, un uz to attiecas vēl vairāk noteikumu.
Ja tev palīdz ģimenes locekļi, mums var nākties tavus datus izpaust viņiem. Turklāt mums var nākties tavus datus izpaust citām personām. Lūdz palīdzību pieaugušajam, lai izlasītu visu mūsu Privātuma politiku, kā arī sīkfailu politiku un sīkfailu deklarāciju.
Vai jūs manus personas datus glabājat mūžīgi?
Mums ir atļauts tavus personas datus glabāt tikai tik ilgi, cik mums tie ir nepieciešami. Atkarībā no apstākļiem šis periods var atšķirties.
Vai es varu ietekmēt to, kas notiek ar maniem personas datiem?
Jā, vari. Kad mēs izmantojam tavus datus, tev ir tas, ko dēvē par “tiesībām”. Vienas no tām ir tiesības zināt, ko mēs ar datiem darām. Tam ir paredzēta šī lapa.
Tu vari lūgt, lai mēs tev norādām, kādi personas dati par tevi ir mūsu rīcībā, kā arī vari likt mums pārtraukt to izmantošanu vai dzēst tos. Ja tavi personas dati ir nepareizi vai neprecīzi, vari mums to paziņot, un mēs tos izlabosim.
Tavas tiesības ir atkarīgas no tā, kādam nolūkam mēs izmantojam tavus datus, un šajā Privātuma politikā ir sniegta daudz plašāka informācija. Lūdz pieaugušā palīdzību, lai to izlasītu.
Kas nodrošina to, ka ievērojat visus noteikumus?
Uzņēmumā LEGO Group ir darbinieks, ko sauc par datu aizsardzības speciālistu, un viņa uzdevums ir aizsargāt tavus datus. Tas nozīmē, ka šis darbinieks rūpējas par visu noteikumu ievērošanu un tavu datu drošību. Ja šis darbinieks redz, ka kaut kas nav kārtībā, viņš pavēsta mums, kā mēs varam problēmu novērst.
Mums ir ļoti svarīgi, lai tavi dati būtu drošībā un tiktu ievēroti visi noteikumi. Ja raizējies par to, ko mēs darām ar taviem personas datiem, sazinies ar mums.
Ir arī valdības aģentūras, kuru uzdevums ir pārliecināties, vai tādi uzņēmumi kā mēs ievēro noteikumus, un veikt korekcijas, ja mēs kaut ko darām nepareizi. Dānijā varat tai nosūtīt e-pasta ziņojumu vai vēstuli. Kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.datatilsynet.dk.
Par mūsu tīmekļa vietni
Tāpat kā daudzas vietnes, mūsu vietne tavā datorā lejupielādē nelielus failus, ko sauc par “sīkfailiem”. Tie palīdz mūsu tīmekļa vietnei pareizi darboties. Plašāka informācija par sīkfailiem ir sniegta mūsu kapteiņa Drošības video, kas pieejams šeit.