Sīkfailu deklarācija
Pēdējo izmaiņu datums: 2026. gada 16. janvāris
Sīkfaili un tamlīdzīgas tehnoloģijas, kas iestatītas vietnē LEGO.com
Apskatiet domēnā LEGO.com iestatīto sīkfailu un tamlīdzīgu tehnoloģiju (“sīkfaili”) sarakstu. Sīkfailus iestata LEGO System A/S vai atsevišķas trešās puses. Ja trešā puse ir saistīts vai neatkarīgs datu pārzinis, tas ir norādīts ailē “datu pārzinis”. Ņemiet vērā: ja lietotājs ir pieteicies ar bērna LEGO kontu, vietnē LEGO.com/kids un visā LEGO.com domēnā tiek iestatīti tikai atbilstoši obligāti nepieciešamie sīkfaili.
Sīkfaili un personiskā informācija
Plašāka informācija par sīkfailiem ir sniegta mūsu sīkfailu politikā. Lai uzzinātu vairāk par savu privātumu un to, kā kontrolēt savus datus, lūdzu, izlasiet mūsu privātuma politiku.
Visu LEGO Insiders lietotnes sīkfailu “derīguma termiņš” ir laiks, kamēr lietotne ir instalēta lietotāja tālrunī. Ja lietotājs dzēš lietotni, lietotājs var izvēlēties dzēst arī visus tajā saglabātos datus.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Jauns atlikušās sesijas ID
Pārrauga lietotāja apmeklējumu reižu skaitu, lai noteiktu, kā programma darbojas.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen maksājumu sesijas ID
Unikāls ID LEGO.com lietotājam tiek piešķirts maksājumu apstrādes sesijā.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen telemetrija
Drošas maksājumu transakcijas.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders lietotāja identifikators
Identificē lietotāju, lai parādītu viņam Insiders konta informāciju.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders punktu piešķiršanas funkcija
Identificē lietotāju, lai mēs varētu piešķirt punktus par veiktajām darbībām.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Vēlamās valodas aktivizētājs
Identificē lietotāju, lai saturu varētu rādīt vēlamajā valodā.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Sesijas ID — ieteikumu programma
Šis ir nepieciešamais sīkfails vietnes pieteikšanās/darbspējas un izvēršanas funkcijām. Ja tiek sniegta piekrišana, nodrošina iespēju sniegt ieteikumus, pamatojoties uz sesijā veiktajām pārlūkošanas darbībām (piemēram, apskatītie un grozā ieliektie produkti/tēmas).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pasūtījuma numurs (ja sesijas laikā ir veikts pasūtījums)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation digitālnospiedums
Tver un reģistrē digitālnospieduma informāciju, lai palīdzētu aizsargāties pret krāpšanu. Tiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, lai nodrošinātu obligāti nepieciešamo krāpšanas novēršanu LEGO.com domēnā.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Jā, tver ierīces informāciju, kas tiek izmantota krāpšanas pārbaudei.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Pretviltošanas validācijas marķieris
Šis sīkfails, ko izmanto viltošanas novēršanas sistēma, ir daļa no drošības sistēmas, kas ir nepieciešama, izmantojot sīkfailu autentifikāciju. Tiek veikta arī automatizēta lēmumu pieņemšana, lai nodrošinātu nepieciešamo krāpšanas novēršanu LEGO.com domēnā.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Satur GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Konta sesijas identifikators
Sesijas identifikators, kas nepieciešams, lai pārvaldītu lietotāju sesijas kontu sistēmā.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Satur GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Divfaktoru autentifikācija
Sīkfails tiek izmantots, lai iegaumētu klientu, pierakstoties ar divfaktoru autentifikāciju.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Satur publiskā lietotāja ID (PUID) un drošības spiedogu.
Persistent
|Both
|14 days
Ārējo pieteikšanās nodrošinātāju autentifikācija
Autentifikācijas sīkfails no ārējiem pieteikšanās nodrošinātājiem (Google, Facebook un Twitter) uz LEGO kontu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Jā, autentifikācijas biļete ar iekļautu claimsprincipal. [atsauces informācija par lietotāju, kurš bija pieteicies].
Persistent
|Both
|15 mins
Autentifikācijas sesijas identifikators
Sesijas identifikators sistēmai Flask: lietotāju/autentifikācijas sistēmai, ko izmanto LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Satur GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Vecuma verifikācija
Ja lietotājs izvēlas vecumu, kas ir mazāks par 18 gadiem, viņš tiek uzskatīts par bērnu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vecuma ievade
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Uzgaidāmā telpa
Sīkfailu komplekts, lai nodrošinātu uzgaidāmo telpu noslogotos periodos un lai LEGO.com varētu turpināt darboties.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Satur lietotāja aģentu
Cookie
|Both
|1 hour
Piekrišanas unikālais identifikators
Tiek izmantots kā unikāls identifikators mūsu piekrišanas pārvaldības platformai.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Unikāls identifikators
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce iegultā tērzēšanas pārlūka ID
Garantē mūsu tiešsaistes tērzēšanas funkcionalitātes drošību.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce iegultā tērzēšanas starpniekservera plūsma
Nodrošina, ka lietotāju pieprasījumi nonāk tajā pašā Salesforce saimniekserverī, lai uz laiku iegūtu saturu no kešatmiņas.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce iegultā tērzēšanas tiešsaistes aģenta ID
Reģistrē unikālu pseidonīma ID konkrētai pārlūka sesijai tērzēšanas laikā.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce iegultā tērzēšanas tiešsaistes aģenta noraidītais ID
Atceras administratora paredzētos noteikumus, lai slēptu tērzēšanas uzaicinājuma pogu pēc tam, kad apmeklētājs to ir pieņēmis vai noraidījis. Bez sīkfaila poga parādās, kad tā tiek aktivizēta.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce iegultā tērzēšanas pārlūka atkļūdošanas ID
Korelē pārlūka žurnāla ierakstus aizmugursistēmā, lai palīdzētu atkļūdošanā.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce iegultā tērzēšanas valoda
Identificē valodu pielāgotajiem elementiem, aptaujām un plūsmām, kas atbalsta vairākas valodas.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Lietotāja ID
Tiek izmantots, lai identificētu lietotājus un izsekotu lietotāju darbības domēnā.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Script
|LEGO.com
|2 years
Sesijas ID
Tiek izmantots, lai noteiktu, vai lietotājs vietnē piedalās aktīvā sesijā vai arī šī ir jauna lietotāja sesija (t. i., sīkfails nepastāv vai tā derīguma termiņš ir beidzies).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Servera puses lietotāja ID
Saglabā servera puses kolektora ģenerētu unikālu identifikatoru lietotājam, kas tiek nosūtīts kopā ar visiem turpmākajiem izsekošanas notikumiem.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Izmanto, lai atcerētos datus, kas jau ir ievadīti lietotāja atsauksmē
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Tiek izmantots, lai aizsargātu tīmekļa vietni no automatizētiem draudiem, piemēram, botu uzbrukumiem, palīdzot atšķirt reālos lietotājus no botiem.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Izmanto, lai ierobežotu datplūsmu, ja vairāki lietotāji izmanto vienu un to pašu IP adresi.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Sīkfailu komplekts, lai nodrošinātu uzgaidāmo telpu noslogotos periodos un lai LEGO.com varētu turpināt darboties.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Iepirkšanās kategorijas kešatmiņa
Kategorijas navigācijas kešatmiņa darbības paātrināšanai.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nesen skatītie produkti
Izmanto, lai aizpildītu nesen skatīto produktu funkciju. Produktu ID saraksts
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Bezsaistes lietotāju dati
Ierobežoti lietotāju dati, lai atbalstītu bezsaistes režīmu veikala svītru kodu skenēšanai bez interneta savienojuma
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Lietotāja vārds, Insiders konta numuri
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Pievienošanās preferences
Reģistrācijas laikā atlasītais avatārs.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Sīkfailu piekrišanas iestatījumi
Izmanto, lai saglabātu sīkfailu piekrišanas iestatījumus.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Piekrišanas atsaukšanas iestatījumi
Izmanto, lai saglabātu piekrišanas atsaukšanas preferences.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Funkcijas karogu identifikators
Unikāls identifikators, kas piešķirts LEGO.com lietotājam, lai pārslēgtos starp funkcijām.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ietver GUID
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Izmanto, lai savienotu visus lietotājus visos pārējos Adobe produktos.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identificē unikālus apmeklētājus un diferencē viņu apmeklējumus.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe sīkfailu iespējošanas statuss
Norāda, kuri sīkfaili ir akceptēti/noraidīti, lai izprastu redzamās informācijas līmeni salīdzinājumā ar realitāti.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe lapu skatījumu lapas nosaukums
Reģistrē lapu apskates reižu skaitu, lai saprastu lapas popularitātes līmeni.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper — sesijas laikā
Iespējo uzlabojumus racionalizētā darbībā LEGO.com lietotājiem, pārslēdzoties no viena reģiona skata uz citu.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper — visās sesijās
Iespējo uzlabojumus racionalizētā darbībā LEGO.com lietotājiem, pārslēdzoties no viena reģiona skata uz citu.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions veiktspēja
Uzlabo vietnes veiktspēju, samazinot pieprasījumu skaitu.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions pārlūkprogrammas un platformas informācija
Norāda, kādu platformu un pārlūkprogrammu izmantojat, lai parādītu atbilstošo informāciju un formātu (t. i., valodu, ierīces veidu utt.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions lapas skatījums
Iegaumē jūsu apmeklētās lapas, tāpēc jums nav jāmeklē, lai atgrieztos noteiktā lapā.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions aktivizētie ziņojumi
Vienkāršo lietotāja apmeklējumu, pārvaldot parādīto aktivizēto ziņojumu skaitu.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions lapas skatījumu skaits
Reģistrē lapas, kuras lietotājs ir skatījis katrā apmeklējuma reizē.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions sesijas ID
Identificē jūsu apmeklējumu, piešķirot sesijas ID.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely sesijas ID
Nodrošina iespēju pieteikt lietotāju A/B testa eksperimentā, lai izmēģinātu jaunas funkcijas.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC sesija
Tiek izmantots, lai identificētu lietotāja sesiju apmeklējuma laikā tīmekļa vietnē.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross sesija
Tiek izmantots, lai saglabātu lietotāja sesijas informāciju starp sesijām līdz sīkfaila darbības beigām.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow apmeklētāja ID
Saglabā lietotāja informāciju, kas radusies lietotāja pirmajā vietnes apmeklējumā, un atjaunina to turpmākajos apmeklējumos.
Snowplow apmeklētāja ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S un Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow sesijas ID
Tiek izmantots, lai noteiktu, vai lietotājs pašlaik ir aktīvā sesijā tīmekļa vietnē vai sāk jaunu sesiju (piemēram, ja sīkfails nav pieejams vai ir beidzies tā derīguma termiņš).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S un Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow vācēja ID
Saglabā servera puses kolektora ģenerētu unikālu identifikatoru lietotājam, kas tiek ietverts visos turpmākajos izsekošanas notikumos.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S un Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Pārrauga lietotāja apmeklējumu reižu skaitu, lai noteiktu, kā programma darbojas.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII datu
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink unikālā identifikatora sīkfails
Atpazīst lietotāju un nodrošina personalizētas iespējas, sākot ar aicinājumu akceptēt sīkfailus.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Jā, satur GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Starpsesiju ID — ieteikumu programma
Sniedz ieteikumus, pamatojoties uz iepriekšējām pirkšanas darbībām.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pasūtījuma numurs (ja sesijas laikā ir veikts pasūtījums)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Unikāls identifikators, ko izmanto kā lietotāja atsauces numuru.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifikators
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud e-pasta adrese
Abonenta e-pasta adrese.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-pasta adrese
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Darba identifikators, kas saistīts e-pasta ziņojuma sūtīšanu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Abonenta saraksta identifikators.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Ar aktivizētu e-pasta ziņojumu saistītās partijas ciparu identifikators.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Unikāls identifikators atsevišķam URL sūtījumā.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloud struktūrvienības ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising un Experience Cloud ID
Ļauj ID sinhronizēties ar trešo pušu vietnēm, piemēram, Adobe, Google un Facebook, lai veiktu reklāmu mērķauditorijas segmentāciju, piemēram, atkārtotas mērķauditorijas segmentāciju un līdzīgas auditorijas segmentāciju.
LEGO System A/S
Adobe Analytics un Adobe Advertising
LEGO System A/S
Sīkfails nesatur personas identificējošu informāciju (PII).
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud laikspiedola ID
Lietotāja veiktam vietnes apmeklējumam pievieno laikspiedolu attiecībā pret pēdējo reklāmas meklējumu.
LEGO System A/S
Adobe reklāmas
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Nodrošina, ka apmeklētāji saņem tikai atbilstošas, atlasītas Meta reklāmas.
Meta
Meta
LEGO System A/S un Meta ir neatkarīgi datu pārziņi. Meta CAPI ļauj LEGO Group reģistrēt lietotāja darbības mūsu tīmekļa vietnē. Mēs to izmantojam, lai novērtētu mūsu reklāmu efektivitāti, izprastu un definētu mūsu mērķauditoriju reklāmu mērķauditorijas atlasei un analizētu mūsu vietnes reklāmguvumu kanālu efektivitāti (piemēram, apmeklējuma rezultāts ir pārdošana). Attiecībā uz iepriekš minētajiem pakalpojumiem Meta darbojas kā datu apstrādātājs LEGO System A/S vārdā. Tomēr CAPI vāktos datus Meta izmanto arī savām vajadzībām un var tos apvienot ar esošajiem par jums vāktajiem datiem, ja tādi ir.
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google reklāmas un Doubleclick (Campaign Manager 360) tagi
Seko lietotāju aktivitātei vietnē LEGO.com, lai informētu par mērījumiem un mērķauditoriju. Tas ietvers notikumu modelēšanu LEGO.com, lai uzlabotu mērījumu precizitāti un optimizāciju. Mērķauditorijas noteikšana ietvers izslēgšanu, līdzīgu mērķauditoriju un atkārtotu mērķauditorijas noteikšanu.
LEGO System A/S un Google LLC ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S: Izmanto šos datus kā maksas pakalpojumu no Google LLC vietnē LEGO.com, kas tiek vākti ar jūsu piekrišanu, lai rādītu personalizētas reklāmas, kad izmantojat Alphabet.Inc saistītās vietnes (piemēram, Google un YouTube) un pēc tam atverat vai atkārtoti atverat vietni LEGO.com. Google Inc. Saskaņā ar piekrišanu vāc un izmanto jūsu personas datus, lai izsekotu apmeklējumus vietnē LEGO.com, kas tiek izmantoti mērījumiem, mērījumu modelēšanai, mērķauditorijas izslēgšanai, reklāmu pārvirzīšanai uz Alphabet Inc. saistītajām vietnēm un pakalpojumiem, kā arī mārketinga nodrošināšanai personām ar līdzīgām interesēm kā jums.
Sīkfailā nav PII.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: vietnes apmeklējuma un lietotāju datu vācējs
Saglabā vietnes apmeklējumu un lietotāja datus.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S un Rakuten ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S Vāc un glabā jūsu personisko informāciju (piemēram, tehniskos datus, sīkfailu datus, lietojuma informāciju un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus), ko var izmantot, lai precīzāk personalizētu jūsu pieredzi nākamajos LEGO.com un/vai Rakuten saistīto vietņu apmeklējumos. Mums ir arī tiesības izmantot šos datus, lai identificētu un piesaistītu jaunas mērķauditorijas, kas pēc datu profila var būt līdzīgas jums un apmeklēt LEGO.com un/vai Rakuten saistītās vietnes. Rakuten. Vāc un glabā jūsu personisko informāciju (piemēram, tehniskos datus, sīkfailu datus, lietojuma informāciju un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus), lai nodrošinātu jums personalizētas vai interesēm atbilstošas reklāmas. Šos datus var arī izmantot, lai identificētu un piesaistītu jaunas mērķauditorijas, kas pēc datu profila var būt līdzīgas jums. Plašāka informācija ir sniegta Rakuten sīkfailu politikā: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/.
Nodrošinātāja ģenerēts unikāls identifikators (nejauši izvēlēts GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten. pārdošanas reklāmguvumu reģistrators
Reģistrē vietnes apmeklējumu un lietotāju datus, kad tiek veikta pārdošana.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S un Rakuten ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S Mēs izmantojam unikālu saistīto klikšķu identifikatoru, ko iestata Rakuten un kas tiek glabāts katram jaunam apmeklētājam, kurš ienāk vietnē LEGO.com no Rakuten saistītajām vietnēm un rezultātā veic pirkumu vietnē LEGO.com. Šos datus LEGO.com izmanto, lai saskaņotu maksājumus par pārdošanas reklāmguvumiem, kas tieši saistīti ar Rakuten pakalpojumiem. Rakuten. Iestata unikālu publicētāja klikšķu identifikatoru, kas tiek glabāts un savienots ar konkrēta lietotāja pirkumiem vietnē LEGO.com. Tas ļauj Rakuten saņemt atbilstošu samaksu par pārdošanas darījumiem no jauno piesaistīto lietotāju datplūsmas.
Nodrošinātāja ģenerēts unikāls identifikators (nejauši izvēlēts GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten identifikators
Identificē Rakuten lietotājus.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S un Rakuten ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S Var izmantot šos datus, lai identificētu Rakuten lietotājus no dažādām saistītām tīkla vietnēm. Ar jūsu piekrišanu LEGO.com var izmantot šos datus analīzes un personalizēšanas pakalpojumiem. Rakuten. Ar jūsu piekrišanu glabā un izmanto jūsu datus, lai reģistrētu jūs kā lietotāju dažādās saistītās tīkla vietnēs, izmantojot starptīklu ID un meklēšanas un klikšķu ID. Šie dati tiek izmantoti reklāmu personalizēšanai, kā arī datu analīzei.
Nodrošinātāja ģenerēts unikāls identifikators (nejauši izvēlēts GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft reklāmas UET
Reģistrē vietnes darbību atkārtotas mērķauditorijas atlases nolūkiem internetā un darbībās.
Microsoft (Bing reklāmu tīkls)
Microsoft (Bing reklāmu tīkls)
LEGO System A/S un Microsoft ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S vāc un pārvalda ar jūsu piekrišanu vāktos lietotāja datus, lai veiktu segmentēšanu, kā arī atlasītu mērķauditorijas un piesaistītu tās, izmantojot mārketinga saziņu MS tīklā, tostarp Bing meklēšanā un MS reklāmu rādīšanas tīklā. Microsoft ar jūsu piekrišanu izmanto datus saviem mārketinga nolūkiem. Saite uz politiku: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase tags
Demandbase tags vāc informāciju, lai identificētu, kuri uzņēmumi apmeklē tīmekļa vietni B2B mārketinga nolūkos.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase un LEGO System A/S
IP adrese
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten pirmās puses izsekošanas rīks
Unikāls vietnes ID, lai izsekotu “īpašos piedāvājumus” (reģistrācijas notikumus) un “standarta piedāvājumus” (pasūtījumu notikumus) saistīto personu maksājumu veikšanai. Tas tiek izmantots katru reizi, kad lietotājs ienāk Rakuten vārtejas lapā, ja lietotājs ieiet šajā lapā ar siteID= vērtību vaicājuma virknē.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework lietotāja ID
Izlases veidā ģenerēts lietotāja ID, lai izsekotu lietotājam starp sesijām. Palīdz saistīt pikseļu notikumus lietotāju ceļos.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework, pēdējais skatītais laiks
Pēdējais skatītais iesaistīšanās laiks UTC zonā.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Jaunākie UTM parametri, kas iegūti no URL meklēšanas parametriem. Patiesības avots ir URL meklēšanas parametri => iepriekš saglabātie UTM parametri.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework kanāla ID
Pēdējais kanāla ID, kas iestatīts logdaļas apvalka līmenī, lai ņemtu vērā visus logdaļas tipus un izkārtojumus.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework pēdējais video
Pēdējais kodētais video ID, ko lietotājs ir skatījies.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework uzņēmuma ID
Pēdējais uzņēmuma dalības ID, ar kuru lietotājs nonāca lapā.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework sesijas ID
Sesijas vērtība satur virkni ar .delimiter. Virkne sastāv no: fws2 – sesijas versija fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sesijas ID 3 – sesiju skaits (sesiju skaits, kas bija šim lietotājam) 1694441101864 – sesijas sākuma laiks
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Palīdz identificēt vietnes apmeklētājus no Snapchat reklāmām un saistīt vietnes notikumus ar šīm reklāmām.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S un Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Palīdz identificēt vietnes apmeklētājus no Pinterest reklāmām un saistīt vietnes notikumus ar šīm reklāmām.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S un Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA — identifikators reklāmdevējiem
Apple piešķirts unikāls ierīces identifikators, kas tiek izmantots, lai novērtētu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, tostarp izsekotu lietotņu instalēšanu un mārketinga rezultātu attiecināšanu.
LEGO System A/S
Unikāls
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV — identifikators pārdevējiem
Apple piešķirts unikāls ierīces identifikators, kas ļauj atpazīt lietotāja ierīci mūsu lietotnēs un pakalpojumos analītikas un funkcionalitātes vajadzībām, piemēram, lietotnes izmantošanas mērīšanai un lietotnes darbības uzlabošanai.
LEGO System A/S
Unikāls
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID — Google reklāmas identifikators
Google piešķirts unikāls, atiestatāms ierīces identifikators, lai novērtētu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, tostarp izsekotu lietotņu instalēšanu un mārketinga rezultātu attiecināšanu.
LEGO System A/S
Unikāls
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID — Android drošības identifikators
Android operētājsistēmas piešķirts ierīces identifikators, kas atbalsta lietotnes funkcionalitāti un iekšējo analītiku, piemēram, nodrošinot tehnisko stabilitāti un uzlabojot lietotnes veiktspēju.
LEGO System A/S
Unikāls
LEGO System A/S
Sīkfailā nav PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a