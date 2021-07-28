Sīkfailu deklarācija

Pēdējo izmaiņu datums: 2026. gada 16. janvāris

Sīkfaili un tamlīdzīgas tehnoloģijas, kas iestatītas vietnē LEGO.com
Apskatiet domēnā LEGO.com iestatīto sīkfailu un tamlīdzīgu tehnoloģiju (“sīkfaili”) sarakstu. Sīkfailus iestata LEGO System A/S vai atsevišķas trešās puses. Ja trešā puse ir saistīts vai neatkarīgs datu pārzinis, tas ir norādīts ailē “datu pārzinis”. Ņemiet vērā: ja lietotājs ir pieteicies ar bērna LEGO kontu, vietnē LEGO.com/kids un visā LEGO.com domēnā tiek iestatīti tikai atbilstoši obligāti nepieciešamie sīkfaili.

Sīkfaili un personiskā informācija
Plašāka informācija par sīkfailiem ir sniegta mūsu sīkfailu politikā. Lai uzzinātu vairāk par savu privātumu un to, kā kontrolēt savus datus, lūdzu, izlasiet mūsu privātuma politiku.

Visu LEGO Insiders lietotnes sīkfailu “derīguma termiņš” ir laiks, kamēr lietotne ir instalēta lietotāja tālrunī. Ja lietotājs dzēš lietotni, lietotājs var izvēlēties dzēst arī visus tajā saglabātos datus.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Jauns atlikušās sesijas ID

Pārrauga lietotāja apmeklējumu reižu skaitu, lai noteiktu, kā programma darbojas.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen maksājumu sesijas ID

Unikāls ID LEGO.com lietotājam tiek piešķirts maksājumu apstrādes sesijā.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen telemetrija

Drošas maksājumu transakcijas.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders lietotāja identifikators

Identificē lietotāju, lai parādītu viņam Insiders konta informāciju.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders punktu piešķiršanas funkcija

Identificē lietotāju, lai mēs varētu piešķirt punktus par veiktajām darbībām.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Vēlamās valodas aktivizētājs

Identificē lietotāju, lai saturu varētu rādīt vēlamajā valodā.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Sesijas ID — ieteikumu programma

Šis ir nepieciešamais sīkfails vietnes pieteikšanās/darbspējas un izvēršanas funkcijām. Ja tiek sniegta piekrišana, nodrošina iespēju sniegt ieteikumus, pamatojoties uz sesijā veiktajām pārlūkošanas darbībām (piemēram, apskatītie un grozā ieliektie produkti/tēmas).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pasūtījuma numurs (ja sesijas laikā ir veikts pasūtījums)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation digitālnospiedums

Tver un reģistrē digitālnospieduma informāciju, lai palīdzētu aizsargāties pret krāpšanu. Tiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, lai nodrošinātu obligāti nepieciešamo krāpšanas novēršanu LEGO.com domēnā.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Jā, tver ierīces informāciju, kas tiek izmantota krāpšanas pārbaudei.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Pretviltošanas validācijas marķieris

Šis sīkfails, ko izmanto viltošanas novēršanas sistēma, ir daļa no drošības sistēmas, kas ir nepieciešama, izmantojot sīkfailu autentifikāciju. Tiek veikta arī automatizēta lēmumu pieņemšana, lai nodrošinātu nepieciešamo krāpšanas novēršanu LEGO.com domēnā.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Satur GUID

Session storage
BothUntil session ends

Konta sesijas identifikators

Sesijas identifikators, kas nepieciešams, lai pārvaldītu lietotāju sesijas kontu sistēmā.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Satur GUID

Session storage
BothUntil session ends

Divfaktoru autentifikācija

Sīkfails tiek izmantots, lai iegaumētu klientu, pierakstoties ar divfaktoru autentifikāciju.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Satur publiskā lietotāja ID (PUID) un drošības spiedogu.

Persistent
Both14 days

Ārējo pieteikšanās nodrošinātāju autentifikācija

Autentifikācijas sīkfails no ārējiem pieteikšanās nodrošinātājiem (Google, Facebook un Twitter) uz LEGO kontu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Jā, autentifikācijas biļete ar iekļautu claimsprincipal. [atsauces informācija par lietotāju, kurš bija pieteicies].

Persistent
Both15 mins

Autentifikācijas sesijas identifikators

Sesijas identifikators sistēmai Flask: lietotāju/autentifikācijas sistēmai, ko izmanto LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Satur GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Vecuma verifikācija

Ja lietotājs izvēlas vecumu, kas ir mazāks par 18 gadiem, viņš tiek uzskatīts par bērnu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vecuma ievade

Persistent
LEGO.com30 mins

Uzgaidāmā telpa

Sīkfailu komplekts, lai nodrošinātu uzgaidāmo telpu noslogotos periodos un lai LEGO.com varētu turpināt darboties.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Satur lietotāja aģentu

Cookie
Both1 hour

Piekrišanas unikālais identifikators

Tiek izmantots kā unikāls identifikators mūsu piekrišanas pārvaldības platformai.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Unikāls identifikators

Cookie
Both12 months

Salesforce iegultā tērzēšanas pārlūka ID

Garantē mūsu tiešsaistes tērzēšanas funkcionalitātes drošību.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce iegultā tērzēšanas starpniekservera plūsma

Nodrošina, ka lietotāju pieprasījumi nonāk tajā pašā Salesforce saimniekserverī, lai uz laiku iegūtu saturu no kešatmiņas.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce iegultā tērzēšanas tiešsaistes aģenta ID

Reģistrē unikālu pseidonīma ID konkrētai pārlūka sesijai tērzēšanas laikā.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce iegultā tērzēšanas tiešsaistes aģenta noraidītais ID

Atceras administratora paredzētos noteikumus, lai slēptu tērzēšanas uzaicinājuma pogu pēc tam, kad apmeklētājs to ir pieņēmis vai noraidījis. Bez sīkfaila poga parādās, kad tā tiek aktivizēta.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce iegultā tērzēšanas pārlūka atkļūdošanas ID

Korelē pārlūka žurnāla ierakstus aizmugursistēmā, lai palīdzētu atkļūdošanā.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce iegultā tērzēšanas valoda

Identificē valodu pielāgotajiem elementiem, aptaujām un plūsmām, kas atbalsta vairākas valodas.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Lietotāja ID

Tiek izmantots, lai identificētu lietotājus un izsekotu lietotāju darbības domēnā.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Script
LEGO.com2 years

Sesijas ID

Tiek izmantots, lai noteiktu, vai lietotājs vietnē piedalās aktīvā sesijā vai arī šī ir jauna lietotāja sesija (t. i., sīkfails nepastāv vai tā derīguma termiņš ir beidzies).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Script
LEGO.com30 mins

Servera puses lietotāja ID

Saglabā servera puses kolektora ģenerētu unikālu identifikatoru lietotājam, kas tiek nosūtīts kopā ar visiem turpmākajiem izsekošanas notikumiem.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Izmanto, lai atcerētos datus, kas jau ir ievadīti lietotāja atsauksmē

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Tiek izmantots, lai aizsargātu tīmekļa vietni no automatizētiem draudiem, piemēram, botu uzbrukumiem, palīdzot atšķirt reālos lietotājus no botiem.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Izmanto, lai ierobežotu datplūsmu, ja vairāki lietotāji izmanto vienu un to pašu IP adresi.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Sīkfailu komplekts, lai nodrošinātu uzgaidāmo telpu noslogotos periodos un lai LEGO.com varētu turpināt darboties.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com5 mins

Iepirkšanās kategorijas kešatmiņa

Kategorijas navigācijas kešatmiņa darbības paātrināšanai.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nesen skatītie produkti

Izmanto, lai aizpildītu nesen skatīto produktu funkciju. Produktu ID saraksts

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Bezsaistes lietotāju dati

Ierobežoti lietotāju dati, lai atbalstītu bezsaistes režīmu veikala svītru kodu skenēšanai bez interneta savienojuma

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Lietotāja vārds, Insiders konta numuri

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Pievienošanās preferences

Reģistrācijas laikā atlasītais avatārs.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Sīkfailu piekrišanas iestatījumi

Izmanto, lai saglabātu sīkfailu piekrišanas iestatījumus.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com12 months

Piekrišanas atsaukšanas iestatījumi

Izmanto, lai saglabātu piekrišanas atsaukšanas preferences.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com12 months

Funkcijas karogu identifikators

Unikāls identifikators, kas piešķirts LEGO.com lietotājam, lai pārslēgtos starp funkcijām.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ietver GUID

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Izmanto, lai savienotu visus lietotājus visos pārējos Adobe produktos.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identificē unikālus apmeklētājus un diferencē viņu apmeklējumus.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe sīkfailu iespējošanas statuss

Norāda, kuri sīkfaili ir akceptēti/noraidīti, lai izprastu redzamās informācijas līmeni salīdzinājumā ar realitāti.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe lapu skatījumu lapas nosaukums

Reģistrē lapu apskates reižu skaitu, lai saprastu lapas popularitātes līmeni.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper — sesijas laikā

Iespējo uzlabojumus racionalizētā darbībā LEGO.com lietotājiem, pārslēdzoties no viena reģiona skata uz citu.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper — visās sesijās

Iespējo uzlabojumus racionalizētā darbībā LEGO.com lietotājiem, pārslēdzoties no viena reģiona skata uz citu.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions veiktspēja

Uzlabo vietnes veiktspēju, samazinot pieprasījumu skaitu.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions pārlūkprogrammas un platformas informācija

Norāda, kādu platformu un pārlūkprogrammu izmantojat, lai parādītu atbilstošo informāciju un formātu (t. i., valodu, ierīces veidu utt.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions lapas skatījums

Iegaumē jūsu apmeklētās lapas, tāpēc jums nav jāmeklē, lai atgrieztos noteiktā lapā.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions aktivizētie ziņojumi

Vienkāršo lietotāja apmeklējumu, pārvaldot parādīto aktivizēto ziņojumu skaitu.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions lapas skatījumu skaits

Reģistrē lapas, kuras lietotājs ir skatījis katrā apmeklējuma reizē.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions sesijas ID

Identificē jūsu apmeklējumu, piešķirot sesijas ID.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely sesijas ID

Nodrošina iespēju pieteikt lietotāju A/B testa eksperimentā, lai izmēģinātu jaunas funkcijas.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC sesija

Tiek izmantots, lai identificētu lietotāja sesiju apmeklējuma laikā tīmekļa vietnē.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross sesija

Tiek izmantots, lai saglabātu lietotāja sesijas informāciju starp sesijām līdz sīkfaila darbības beigām.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow apmeklētāja ID

Saglabā lietotāja informāciju, kas radusies lietotāja pirmajā vietnes apmeklējumā, un atjaunina to turpmākajos apmeklējumos.

Snowplow apmeklētāja ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S un Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow sesijas ID

Tiek izmantots, lai noteiktu, vai lietotājs pašlaik ir aktīvā sesijā tīmekļa vietnē vai sāk jaunu sesiju (piemēram, ja sīkfails nav pieejams vai ir beidzies tā derīguma termiņš).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S un Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow vācēja ID

Saglabā servera puses kolektora ģenerētu unikālu identifikatoru lietotājam, kas tiek ietverts visos turpmākajos izsekošanas notikumos.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S un Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Pārrauga lietotāja apmeklējumu reižu skaitu, lai noteiktu, kā programma darbojas.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII datu

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink unikālā identifikatora sīkfails

Atpazīst lietotāju un nodrošina personalizētas iespējas, sākot ar aicinājumu akceptēt sīkfailus.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Jā, satur GUID.

Script
LEGO.com1 year

Starpsesiju ID — ieteikumu programma

Sniedz ieteikumus, pamatojoties uz iepriekšējām pirkšanas darbībām.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pasūtījuma numurs (ja sesijas laikā ir veikts pasūtījums)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Unikāls identifikators, ko izmanto kā lietotāja atsauces numuru.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifikators

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud e-pasta adrese

Abonenta e-pasta adrese.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-pasta adrese

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Darba identifikators, kas saistīts e-pasta ziņojuma sūtīšanu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Abonenta saraksta identifikators.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Ar aktivizētu e-pasta ziņojumu saistītās partijas ciparu identifikators.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Unikāls identifikators atsevišķam URL sūtījumā.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Marketing Cloud struktūrvienības ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising un Experience Cloud ID

Ļauj ID sinhronizēties ar trešo pušu vietnēm, piemēram, Adobe, Google un Facebook, lai veiktu reklāmu mērķauditorijas segmentāciju, piemēram, atkārtotas mērķauditorijas segmentāciju un līdzīgas auditorijas segmentāciju.

LEGO System A/S

Adobe Analytics un Adobe Advertising

LEGO System A/S

Sīkfails nesatur personas identificējošu informāciju (PII).

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud laikspiedola ID

Lietotāja veiktam vietnes apmeklējumam pievieno laikspiedolu attiecībā pret pēdējo reklāmas meklējumu.

LEGO System A/S

Adobe reklāmas

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Nodrošina, ka apmeklētāji saņem tikai atbilstošas, atlasītas Meta reklāmas.

Meta

Meta

LEGO System A/S un Meta ir neatkarīgi datu pārziņi. Meta CAPI ļauj LEGO Group reģistrēt lietotāja darbības mūsu tīmekļa vietnē. Mēs to izmantojam, lai novērtētu mūsu reklāmu efektivitāti, izprastu un definētu mūsu mērķauditoriju reklāmu mērķauditorijas atlasei un analizētu mūsu vietnes reklāmguvumu kanālu efektivitāti (piemēram, apmeklējuma rezultāts ir pārdošana). Attiecībā uz iepriekš minētajiem pakalpojumiem Meta darbojas kā datu apstrādātājs LEGO System A/S vārdā. Tomēr CAPI vāktos datus Meta izmanto arī savām vajadzībām un var tos apvienot ar esošajiem par jums vāktajiem datiem, ja tādi ir.

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com90 days

Google reklāmas un Doubleclick (Campaign Manager 360) tagi

Seko lietotāju aktivitātei vietnē LEGO.com, lai informētu par mērījumiem un mērķauditoriju. Tas ietvers notikumu modelēšanu LEGO.com, lai uzlabotu mērījumu precizitāti un optimizāciju. Mērķauditorijas noteikšana ietvers izslēgšanu, līdzīgu mērķauditoriju un atkārtotu mērķauditorijas noteikšanu.

Google

Google

LEGO System A/S un Google LLC ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S: Izmanto šos datus kā maksas pakalpojumu no Google LLC vietnē LEGO.com, kas tiek vākti ar jūsu piekrišanu, lai rādītu personalizētas reklāmas, kad izmantojat Alphabet.Inc saistītās vietnes (piemēram, Google un YouTube) un pēc tam atverat vai atkārtoti atverat vietni LEGO.com. Google Inc. Saskaņā ar piekrišanu vāc un izmanto jūsu personas datus, lai izsekotu apmeklējumus vietnē LEGO.com, kas tiek izmantoti mērījumiem, mērījumu modelēšanai, mērķauditorijas izslēgšanai, reklāmu pārvirzīšanai uz Alphabet Inc. saistītajām vietnēm un pakalpojumiem, kā arī mārketinga nodrošināšanai personām ar līdzīgām interesēm kā jums.

Sīkfailā nav PII.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: vietnes apmeklējuma un lietotāju datu vācējs

Saglabā vietnes apmeklējumu un lietotāja datus.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S un Rakuten ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S Vāc un glabā jūsu personisko informāciju (piemēram, tehniskos datus, sīkfailu datus, lietojuma informāciju un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus), ko var izmantot, lai precīzāk personalizētu jūsu pieredzi nākamajos LEGO.com un/vai Rakuten saistīto vietņu apmeklējumos. Mums ir arī tiesības izmantot šos datus, lai identificētu un piesaistītu jaunas mērķauditorijas, kas pēc datu profila var būt līdzīgas jums un apmeklēt LEGO.com un/vai Rakuten saistītās vietnes. Rakuten. Vāc un glabā jūsu personisko informāciju (piemēram, tehniskos datus, sīkfailu datus, lietojuma informāciju un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus), lai nodrošinātu jums personalizētas vai interesēm atbilstošas reklāmas. Šos datus var arī izmantot, lai identificētu un piesaistītu jaunas mērķauditorijas, kas pēc datu profila var būt līdzīgas jums. Plašāka informācija ir sniegta Rakuten sīkfailu politikā: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/.

Nodrošinātāja ģenerēts unikāls identifikators (nejauši izvēlēts GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten. pārdošanas reklāmguvumu reģistrators

Reģistrē vietnes apmeklējumu un lietotāju datus, kad tiek veikta pārdošana.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S un Rakuten ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S Mēs izmantojam unikālu saistīto klikšķu identifikatoru, ko iestata Rakuten un kas tiek glabāts katram jaunam apmeklētājam, kurš ienāk vietnē LEGO.com no Rakuten saistītajām vietnēm un rezultātā veic pirkumu vietnē LEGO.com. Šos datus LEGO.com izmanto, lai saskaņotu maksājumus par pārdošanas reklāmguvumiem, kas tieši saistīti ar Rakuten pakalpojumiem. Rakuten. Iestata unikālu publicētāja klikšķu identifikatoru, kas tiek glabāts un savienots ar konkrēta lietotāja pirkumiem vietnē LEGO.com. Tas ļauj Rakuten saņemt atbilstošu samaksu par pārdošanas darījumiem no jauno piesaistīto lietotāju datplūsmas.

Nodrošinātāja ģenerēts unikāls identifikators (nejauši izvēlēts GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten identifikators

Identificē Rakuten lietotājus.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S un Rakuten ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S Var izmantot šos datus, lai identificētu Rakuten lietotājus no dažādām saistītām tīkla vietnēm. Ar jūsu piekrišanu LEGO.com var izmantot šos datus analīzes un personalizēšanas pakalpojumiem. Rakuten. Ar jūsu piekrišanu glabā un izmanto jūsu datus, lai reģistrētu jūs kā lietotāju dažādās saistītās tīkla vietnēs, izmantojot starptīklu ID un meklēšanas un klikšķu ID. Šie dati tiek izmantoti reklāmu personalizēšanai, kā arī datu analīzei.

Nodrošinātāja ģenerēts unikāls identifikators (nejauši izvēlēts GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft reklāmas UET

Reģistrē vietnes darbību atkārtotas mērķauditorijas atlases nolūkiem internetā un darbībās.

Microsoft (Bing reklāmu tīkls)

Microsoft (Bing reklāmu tīkls)

LEGO System A/S un Microsoft ir neatkarīgi datu pārziņi. LEGO System A/S vāc un pārvalda ar jūsu piekrišanu vāktos lietotāja datus, lai veiktu segmentēšanu, kā arī atlasītu mērķauditorijas un piesaistītu tās, izmantojot mārketinga saziņu MS tīklā, tostarp Bing meklēšanā un MS reklāmu rādīšanas tīklā. Microsoft ar jūsu piekrišanu izmanto datus saviem mārketinga nolūkiem. Saite uz politiku: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase tags

Demandbase tags vāc informāciju, lai identificētu, kuri uzņēmumi apmeklē tīmekļa vietni B2B mārketinga nolūkos.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase un LEGO System A/S

IP adrese

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten pirmās puses izsekošanas rīks

Unikāls vietnes ID, lai izsekotu “īpašos piedāvājumus” (reģistrācijas notikumus) un “standarta piedāvājumus” (pasūtījumu notikumus) saistīto personu maksājumu veikšanai. Tas tiek izmantots katru reizi, kad lietotājs ienāk Rakuten vārtejas lapā, ja lietotājs ieiet šajā lapā ar siteID= vērtību vaicājuma virknē.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework lietotāja ID

Izlases veidā ģenerēts lietotāja ID, lai izsekotu lietotājam starp sesijām. Palīdz saistīt pikseļu notikumus lietotāju ceļos.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework, pēdējais skatītais laiks

Pēdējais skatītais iesaistīšanās laiks UTC zonā.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Jaunākie UTM parametri, kas iegūti no URL meklēšanas parametriem. Patiesības avots ir URL meklēšanas parametri => iepriekš saglabātie UTM parametri.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework kanāla ID

Pēdējais kanāla ID, kas iestatīts logdaļas apvalka līmenī, lai ņemtu vērā visus logdaļas tipus un izkārtojumus.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework pēdējais video

Pēdējais kodētais video ID, ko lietotājs ir skatījies.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework uzņēmuma ID

Pēdējais uzņēmuma dalības ID, ar kuru lietotājs nonāca lapā.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework sesijas ID

Sesijas vērtība satur virkni ar .delimiter. Virkne sastāv no: fws2 – sesijas versija fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sesijas ID 3 – sesiju skaits (sesiju skaits, kas bija šim lietotājam) 1694441101864 – sesijas sākuma laiks

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Palīdz identificēt vietnes apmeklētājus no Snapchat reklāmām un saistīt vietnes notikumus ar šīm reklāmām.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S un Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Palīdz identificēt vietnes apmeklētājus no Pinterest reklāmām un saistīt vietnes notikumus ar šīm reklāmām.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S un Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA — identifikators reklāmdevējiem

Apple piešķirts unikāls ierīces identifikators, kas tiek izmantots, lai novērtētu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, tostarp izsekotu lietotņu instalēšanu un mārketinga rezultātu attiecināšanu.

LEGO System A/S

Unikāls

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV — identifikators pārdevējiem

Apple piešķirts unikāls ierīces identifikators, kas ļauj atpazīt lietotāja ierīci mūsu lietotnēs un pakalpojumos analītikas un funkcionalitātes vajadzībām, piemēram, lietotnes izmantošanas mērīšanai un lietotnes darbības uzlabošanai.

LEGO System A/S

Unikāls

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID — Google reklāmas identifikators

Google piešķirts unikāls, atiestatāms ierīces identifikators, lai novērtētu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, tostarp izsekotu lietotņu instalēšanu un mārketinga rezultātu attiecināšanu.

LEGO System A/S

Unikāls

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID — Android drošības identifikators

Android operētājsistēmas piešķirts ierīces identifikators, kas atbalsta lietotnes funkcionalitāti un iekšējo analītiku, piemēram, nodrošinot tehnisko stabilitāti un uzlabojot lietotnes veiktspēju.

LEGO System A/S

Unikāls

LEGO System A/S

Sīkfailā nav PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a