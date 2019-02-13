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1.このサイトはすべて著作権によって保護され、これらの条件の既定に従って使用が認められます。ただしその他に記載がある場合を除きます。レゴA/Sは、このサイトで表示される材料のあなたによる使用がレゴA/S以外の第三者の権利を侵害しないことを保証していません。画像はレゴA/Sが所有、許可を行っています。これらのイメージの第三者(すなわちあなが認めた他の人)の使用は禁止されます。ただしその他に記載がある場合を除きます。イメージの不正使用は、著作権、トレードマーク、プライバシーと公開、および通信規則および法律に違反します。

2.レゴA/Sは、サイトで正確および最新情報を表示する合理的な努力を行います。しかしながら、レゴA/Sは情報の正確さに関して保証、表明を行いません。レゴA/Sはサイトの内容における、誤用あるいは省略に対する責任を負いません。

3.このサイトの使用およびブラウジングはあなたの責任となります。レゴA/Sサイトとその作成、プロデュース、配信業者は、使用やあなたのアクセスから発生する任意の直接、間接、付帯的、必然・懲罰的賠償に対して責任を負いません。先を制限せずに、サイト上のすべては任意の直接、間接で、商用性、目的への適合性、侵害有無を含め明示黙示保障なく現状のままで提供されます。ただし国により、黙示の権原保証の除外が認められない場合は、この条件が適用されません。黙示の権原保証の除外の制限は地域の法律を確認してください。レゴA/Sはさらにサイトのアクセスあるいはサイトからの任意の素材、データ、テキスト、イメージ、ビデオあるいはオーディオのダウンロードやブラウジングによるウイルス感染、コンピューターあるいは他の資産への損害に一切責任がないものとします。

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