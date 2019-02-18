オープンソースライセンス

Open Sans

レゴグループは、デジタルエクスペリエンスにOpen Sansフォントファミリーを使用しています。

レゴ®デジタルエクスペリエンスには、ウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリ、ゲーム、ウェブページ、デジタル画像、オンラインビデオ、デジタルデータ、データベースが含まれます。

Copyright 2020 The Open Sans Project Authors

https://github.com/googlefonts/opensans under the principal author Steve Matteson.Reserved Font Name ‘Open Sans’

EXO 2.0

レゴグループは、デジタルエクスペリエンスにExo 2.0フォントを使用しています。

レゴのデジタルエクスペリエンスには、ウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリ、ゲーム、ウェブページ、デジタル画像、オンラインビデオ、デジタルデータ、データベースが含まれます。

Exo 2.0フォント ファミリー

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

本フォントソフトウェアは、SILオープンフォントライセンス、バージョン1.1で認可済です。

本ライセンスは以下にコピーされています。http://scripts.sil.org/OFLでも、FAQとあわせてご覧いただけます。

Noto

レゴグループは、デジタルエクスペリエンスにGoogle Notoフォントを使用しています。

レゴのデジタルエクスペリエンスには、ウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリ、ゲーム、ウェブページ、デジタル画像、オンラインビデオ、デジタルデータ、データベースが含まれます。

中国語（Noto Sans CJK TC、SC）

日本語（Noto Sans CJK JP、Noto Serif CJK JP）

韓国語（Noto Sans CJK KR、Noto Serif CJK KR）

ロシア語（Noto Sans）

NotoはGoogle Incの商標ですCopyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), with Reserved Font Name:Chinese (Noto Sans CJK TC & SC), Japanese (Noto Sans CJK JP and Noto Serif CJK JP), Korean (Noto Sans CJK KR and Noto Serif CJK KR), Russian (Noto Sans)

翻訳

これはSILオープンフォントライセンスを「中国語、日本語、韓国語、ロシア語」に非公式に翻訳したものです。SILインターナショナルによって公開されているものではなく、OFLを使用するフォントの配布条件を法的に示すものではありません。OFLの下でのリリースは、英語原文を使用する場合にのみ有効です。

しかし、この非公式な翻訳は、英語に慣れていないユーザーやデザイナーがSIL OFLをよりよく理解することを助け、共同開発されたフォントデザインモデルの下でフォントファミリーの使用やリリースを容易にするものと考えられます。デザイナーがOFLの下で制作物のリリースを検討する際、母語でのFAQが用意されている場合はその言語でお読みいただくことを推奨します。

公式版ライセンス及び付属するFAQについては、https://scripts.sil.org/OFLにアクセスしてください。

本フォントソフトウェアは、SILオープンフォントライセンス、バージョン1.1で認可済です。

本ライセンスは以下にコピーされています。http://scripts.sil.org/OFLでも、FAQとあわせてご覧いただけます。

SILオープンフォントライセンス

バージョン 1.1 - 2007年 2月26日

前文

オープンフォント・ライセンス（OFL）の目標は、世界的なフォントの共同開発プロジェクトを促進し、学術・言語コミュニティでのフォント作成の取り組みを支援し、他者との提携でフォントを共有、改善するオープンなフレームワークを無償提供することです。

OFLは、ライセンス取得済みフォント自体が販売されていない限り、それらを自由に使用、研究、変更、再配布できます。フォント（任意の派生作品を含む）は、権利を保有した名称が派生作品で使用されていないことを条件に、どのソフトウェアでもバンドル、埋め込み、再配布、販売のいずれかまたはすべてを行うことができます。ただし、フォント及び派生物を、他の種類のライセンスの下で公開することはできません。フォントまたはその派生物を使用して作成された任意のドキュメントには、本ライセンスの下で維持するフォントの要件は適用されません。

定義

-「フォントソフトウェア」とは、本ライセンスの下で著作権保有者が発行し、その旨が明確に記載されたファイルを指します。これには、ソース ファイル、ビルドスクリプト及びドキュメントが含まれることがあります。

-「保有フォント名」とは、著作権表示で、その旨が規定された名称を指します。

-「オリジナル版」とは、著作権保有者が配布する、フォントソフトウェアのコンポーネントの集合体を指します。

-「修正版」とは、オリジナル版の一部あるいは全体に追加、削除、置換を行うこと、フォーマットを変更すること、またはフォントソフトウェアを新しい環境に移植することによって制作した派生物を指します。

-「著者」とは、任意のデザイナー、エンジニア、プログラマ、テクニカルライターまたはフォントソフトウェアに貢献した人を指します。

許可及び条件

以下の条件に従って、フォントソフトウェアのコピーを入手している人に対して、フォントソフトウェアの修正版及び無修正版のコピーを使用、研究、コピー、統合、埋め込み、変更、再配布、販売する許可を無償で付与します。

1.フォントソフトウェアも、オリジナル版または変更版の個々のコンポーネントも、単独で販売することはできません。

2.フォントソフトウェアのオリジナル版または修正版は、各コピーに上記の著作権の通知及び本ライセンスが含まれていることを条件に、任意のソフトウェアと併せてバンドル、再配布、販売のいずれかまたはすべてを行うことができます。 これらはスタンドアロン型のテキストファイル、または目視可能文字のヘッダーとして含めることができます。あるいは、テキストまたはバイナリファイル内にある機械読み取り可能なメタデータフィールドに含めることもできますが、それらのフィールドがユーザーにとって見やすいものであることが条件です。

3.フォントソフトウェアの修正版は、当該の著作権保有者が書面で明示的に許可を付与していない限り、保有フォント名を使用できません。この制約は、ユーザーに提示された主要なフォント名にのみ適用されます。

4.著作権保有者あるいはフォントソフトウェアの著者の氏名を、修正版の販売促進、推奨、広告のいずれかを目的として使用することはできません。ただし、著作権保有者及び著者の貢献を認める場合、または書面による彼らの明示的な許可がある場合は除きます。

5.フォントウェアは、全体または一部の修正の有無に関わらず、本ライセンス下で完全に配布する必要があり、他のライセンス下で配布することはできません。フォントの使用をライセンス下に限定するという要件は、フォントソフトウェアを使用して作成されたドキュメントには適用されません。

解除

上記の条件のいずれかが満たされない場合、本ライセンスは無効となります。

免責条項

フォントソフトウェアは、「現状のまま」提供するものであり、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証もありません。 この中には商品性、特定の目的のための適性の保証、及び著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害が含まれますが、これらに限定されません。いかなる場合も、著作権保有者は請求、損害、その他の責任に対して法的責任を負いません。これにはフォントソフトウェア使用の可否、またはフォントソフトウェア内の取引から発生した契約行為、不法行為、あるいはその他を問わず、一般的、特殊、間接的、付随的、結果的な損害が含まれます。