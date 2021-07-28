クッキーポリシー

最終更新日：2026年2月3日

LEGO.comにはクッキーおよび類似の技術が設定されています
LEGO.comドメインに設定されているクッキーおよび類似の技術（総称して「クッキー」）のリストをご覧ください。クッキーは、LEGO System A/Sまたは指定のサードパーティが設定します。サードパーティが共同コントローラーまたは独立コントローラーである場合は、「コントローラー」列に表示されます。未成年のLEGO アカウントを使ってログインした場合、LEGO.com/kidsやLEGO.comドメイン等で設定されるクッキーは、関連性の高い必須クッキーのみに限定されます。

クッキーと個人情報
クッキーの詳細については、［クッキーポリシー］をご覧ください[1]。プライバシーの詳細とデータの管理方法については、［プライバシーポリシー］をご覧ください[2]。

すべてのLEGO Insidersアプリのクッキーの「有効期限」は、アプリがユーザーの携帯電話にインストールされている期間です。アプリを削除する場合、それと同時に保存されているすべてのデータを削除できます。

[1]：https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy
[2]：https://www.LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New RelicセッションID

アプリケーションのパフォーマンスを判断するために、ユーザーの訪問回数をモニタリングします。

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyenオンライン決済セッションID

決済セッションの間、LEGO.comユーザーに固有のIDが割り当てられます。

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyenテレメトリー

オンライン決済の安全性を確保します。

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

LEGO Insidersユーザー識別子

LEGO Insidersアカウントの詳細内容を表示するユーザーを識別します。

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

LEGO Insidersポイント付与者ID

メンバーのアクションに対しポイントを付与するためにユーザーを識別します。

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

希望言語表示ID

コンテンツを希望言語で表示するためにユーザーを識別します。

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

セッションID - おすすめエンジン

このセッションIDは、サイトのロギング/ヘルスおよびロールアウト機能の必須クッキーとなります。同意が得られた場合、「セッション内」の閲覧アクティビティ（閲覧した製品/テーマやカートに追加した製品など）に基づいておすすめ情報を作成する機能に利用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

注文番号（セッション内で注文した場合）

Session storage
BothUntil session ends

Iovationフィンガープリント

不正行為防止のため、フィンガープリント情報を取得・追跡します。LEGO.comドメイン上での不正行為防止の必要性にのみ限定して、自動意思決定が行われます。

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

はい、不正行為のチェックを目的としたデバイス情報を取得します。

Script / Fingerprinting
Both12 months

偽造防止検証トークン

偽造防止システムが使用するこのクッキーは、クッキーベースの認証を使用する際に必要なセキュリティシステムの一部です。LEGO.comドメイン上での不正行為防止の必要性に応じて、自動意思決定も行われます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

グローバル一意識別子（GUID）が含まれます

Session storage
BothUntil session ends

アカウントセッション識別子

アカウントシステムでユーザーセッションを管理するために必要なセッション識別子。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

グローバル一意識別子（GUID）が含まれます

Session storage
BothUntil session ends

2要素認証

2要素認証でサインインする時にクライアントを記憶するために使用されるクッキー。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

パブリックユーザーID（PUID）とセキュリティスタンプが含まれます。

Persistent
Both14 days

外部ログインプロバイダー認証

外部ログインプロバイダー（Google、Facebook、Twitter）からLEGO アカウントへの認証クッキー。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

はい、認証チケットにはClaims Principal［ログインしていたユーザーに関する情報を参照］が含まれています。

Persistent
Both15 mins

認証セッション識別子

レゴ アイデアで使用されるユーザー/認証システム「Flask」のセッション識別子。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

グローバル一意識別子（GUID）が含まれます

Session storage
LEGO.com30 days

年齢確認

ユーザーが18才未満の年齢を選択した場合に未成年とみなします。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

年齢入力

Persistent
LEGO.com30 mins

ウェイティングルーム

トラフィックの混雑時にウェイティングルームを有効にして、LEGO.comを引き続き使用できるようにクッキーが設定されています。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

ユーザーエージェントを含む

Cookie
Both1 hour

同意の一意の識別子

同意管理プラットフォームのための一意の識別子として使用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

一意の識別子

Cookie
Both12 months

Salesforce埋め込みチャットブラウザID

ライブチャット機能のセキュリティ保護を提供します。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce埋め込みチャットプロキシストリーム

ユーザーのリクエストが同じSalesforceプロキシホストに到達し、キャッシュからコンテンツを一時的に取得できるようにします。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce埋め込みチャットライブエージェントID

チャット中に特定のブラウザセッションの一意の仮名IDを取得します。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce埋め込みチャットライブエージェントに拒否されたID

訪問者が承諾または拒否した後にチャット招待ボタンを非表示にする管理者が設定したルールを記憶します。クッキーがない場合、ボタンはトリガーされたときに繰り返し表示されます。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce埋め込みチャットブラウザデバックID

デバッグを支援するために、バックエンドのブラウザログ行を関連づけます。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce埋め込みチャットの言語

複数の言語をサポートするカスタムコンポーネント、アンケート、フローで使用する言語を識別します。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ユーザーID

ユーザーを識別し、ドメイン全体におけるユーザーのアクティビティを追跡するために使用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Script
LEGO.com2 years

セッションID

ユーザーがサイトでアクティブなセッションを行っているかどうか、またはこれがユーザーの新しいセッションである（クッキーが存在しないか、有効期限が切れた）かどうかを識別するために使用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Script
LEGO.com30 mins

サーバー側ユーザーID

サーバー側のコレクターによって生成されたユーザーの一意の識別子を保存します。識別子は、その後のすべての追跡イベントと共に送信されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

ユーザーフィードバックにすでに入力されているデータを記憶するために使用されます

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

実際のユーザーとボットを区別し、ボット攻撃などの自動化された脅威からウェブサイトを保護するために使用されます。

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

複数のユーザーが同じIPアドレスからアクセスしている場合のトラフィックのレート制限に使用されます。

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

トラフィックの混雑時にウェイティングルームを有効にして、LEGO.comを引き続き使用できるようにクッキーが設定されています。

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com5 mins

ショッピングカテゴリーのキャッシュ

パフォーマンスを高速化するためのカテゴリーナビゲーションのキャッシュ。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

最近閲覧された製品

最近閲覧された製品機能を追加するために使用されます。製品IDのリスト

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

オフラインユーザーのデータ

インターネットに接続できない店内でのバーコードスキャンのオフラインモードを支援するためにユーザーデータを制限

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

ユーザー名、Insidersアカウントの番号

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

オンボーディングの設定

オンボーディング中に選択したアバター。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

クッキーの同意設定

クッキーの同意設定を保存するのに使用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com12 months

オプトアウト同意設定

オプトアウトの同意設定を保存するのに使用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com12 months

機能フラグ識別子

機能を切り替えるためにLEGO.comユーザーに割り当てられた一意のID。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

グローバル一意識別子（GUID）が含まれます。

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

AdobeフォールバックID

その他全てのAdobe製品の全ユーザーをまとめるために使用されます。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

個別の訪問者を識別し、その訪問者による各回の訪問を区別します。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe クッキー有効化ステータス

表示される情報のレベルを現実と比較して理解するために、クッキーの同意または拒否状況を記録します。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobeページビュー ページ名

ページ閲覧回数を記録して、そのページの人気度を把握します。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXAリージョナルジャーニーマッパー – 1セッション内

LEGO.comユーザーがある地域の表示から別の地域の表示に切り替える際に、効率的に移動できるようになります。

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXAジャーニーマッパー – セッション全体

LEGO.comユーザーがある地域の表示から別の地域の表示に切り替える際に、効率的に移動できるようになります。

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptionsパフォーマンス

リクエスト数を最小限に抑えることで、サイトのパフォーマンスを向上させます。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsブラウザー & プラットフォーム情報

適切な情報やフォーマット（言語、デバイスタイプなど）を表示させるため、ユーザーが使用しているプラットフォームとブラウザーを通知します。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsページ表示履歴

ある特定のページに戻る際に、検索しなくてもよいように、ユーザーが閲覧したページを記憶します。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsトリガーメッセージ

表示されるメッセージ数を管理することで、ユーザーの閲覧体験をシンプルにします。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions ページ表示回数

ユーザーが1回の訪問で閲覧したページを追跡します。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions セッションID

セッションIDを割り当てることによって、ユーザーの訪問を識別します。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

最適化セッションID

新機能を試すためのA/Bテスト実験にユーザーが参加できるようにします。

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UECセッション

ウェブサイト訪問中にユーザーセッションを識別するために使用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UECクロスセッション

クッキーの有効期間まで、セッション全体でユーザーセッション情報を保持するために使用されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow訪問者ID

ユーザーが最初にサイトにアクセスしたときに生成されたユーザー情報を保存し、その後のアクセス時に更新します。

Snowplow訪問者ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/SとSnowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

SnowplowセッションID

ユーザーが現在サイトでアクティブなセッションを行っているかどうか、またはこれがユーザーの新しいセッションである（クッキーが存在しない、または有効期限が切れた）かどうかを識別するために使用されます。

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/SとSnowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

SnowplowコレクターID

サーバー側のコレクターによって生成されたユーザーの一意の識別子を保存します。識別子は、その後のすべての追跡イベントに含まれます。

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/SとSnowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

アプリケーションのパフォーマンスを判断するために、ユーザーの訪問回数をモニタリングします。

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません

Script
LEGO.com30 mins

Quantum Metric Session ID

Quantum MetricからセッションIDを取得するために使用されます。

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Quantum Metric User ID

Quantum MetricからセッションIDを取得するために使用されます。

Quantum Metric

Quantum Metric

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com1 year

Quantum Metric Enabled

ユーザーがオプトアウトした場合に、Quantum Metricのクッキーを無効にするために使用されます。

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink 一意識別子クッキー

ユーザーを認識して、個別のユーザーに合わせた利用体験を提供します（はじめにクッキーの同意が必要です）。

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

はい、グローバル一意識別子（GUID）が含まれます

Script
LEGO.com1 year

クロスセッションID - おすすめエンジン

これまでの購入履歴に基づくおすすめを作成します。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

注文番号（セッション内で注文した場合）

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

ユーザーの参照番号として使用される一意の識別子。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

識別子

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

購読者のメールアドレス。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

メールアドレス

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

送信されたメールに関連するジョブ識別子。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

購読者のリスト識別子。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

トリガーされたメールに関連付けられたバッチの識別子（数値）。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

外部送信メールにおける個々のURLの一意の識別子。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

マーケティングクラウド ビジネスユニットID。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics、Adobe Advertising、Experience Cloud ID

IDをAdobe、Google、Facebookなどのサードパーティのサイトと同期して、リターゲティングの抑制や類似対象者のターゲティングなどの広告ターゲティングを実行できるようにします。

LEGO System A/S

Adobe AnalyticsおよびAdobe Advertising

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud タイムスタンプID

前回の広告検索によってユーザーがサイト訪問した際のタイムスタンプをつけます。

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

MetaコンバージョンAPI

訪問者には関連性の高いMetaのターゲット広告のみ表示されるよう限定します。

Meta

Meta

LEGO System A/SとMetaはそれぞれ独立したコントローラーです。レゴグループは、MetaコンバージョンAPIを利用して、レゴウェブサイト上でのユーザーアクティビティを追跡しています。この情報を利用し、広告の効果測定、ターゲット広告の対象者の把握・定義、レゴウェブサイトのコンバージョンチャネル（1回の訪問が購入につながっているかどうか）の有効性分析を行っています。Metaは以上のサービスに対してLEGO System A/Sに代わりデータ処理を行います。ただし、MetaはコンバージョンAPI経由で収集したデータを独自の目的のために使用し、ユーザーについて保有している既存のデータと合わせて使用することもあります。

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com90 days

Google広告とDoubleClick（キャンペーン マネージャー 360）のタグ

LEGO.comでのユーザーアクティビティを追跡し、測定評価とターゲティングに役立てます。これには、LEGO.com上のイベントのモデリングが含まれ、効果測定と最適化の精度を向上させるために使用されます。ターゲティングには、抑制・ルックアライクオーディエンス・リターゲティングが含まれます。

Google

Google

LEGO System A/SとGoogle LLCは、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：このデータは同意を得て収集され、Google LLCの有料サービスとして、GoogleやYouTubeなどのAlphabet Inc.のアフィリエイトサイトやサービスの使用中および、その後のLEGO.comへの訪問や再訪問の際にユーザー個人に合わせた広告を表示させるために使用します。Google Inc.：LEGO.comのページ閲覧の追跡に同意したユーザーの個人情報を収集し、Alphabet Inc.のアフィリエイトサイトおよびサービスでの効果測定や測定モデリング、ターゲティングの抑制、広告のリターゲティング、および類似するユーザーへのマーケティングメッセージの送信に使用します。

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Script
LEGO.com18 months

楽天：サイト訪問とユーザーデータ コレクター

サイト訪問とユーザーデータを保管します。

楽天

楽天

LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：ユーザーの個人情報（技術データ、クッキーデータ、利用データ、地理的位置データなど）を収集・保存します。収集した情報は、ユーザーがLEGO.comや楽天アフィリエイトサイトを再訪問した際、ユーザーの利用傾向や属性に合わせて利用体験を改善するために使用される場合があります。また、データプロフィールが類似する新規オーディエンスを特定し、LEGO.comや楽天アフィリエイトサイトへ誘導するために、このデータを使用することもあります。楽天：ユーザーの個人情報（技術データ、クッキーデータ、利用データ、地理的位置データなど）を、ユーザーの利用傾向や属性、関心に合わせた広告を表示させるために、収集・保存します。また、データプロフィールが類似する新規オーディエンスを特定・誘導するために、このデータを使用することもあります。詳しくは楽天のクッキーポリシーをご覧ください: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID）

Javascript
LEGO.com13 months

楽天：販売コンバージョントラッカー

購入があった際に、サイト訪問とユーザーデータを追跡します。

楽天

楽天

LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：楽天のアフィリエイトサイトからLEGO.comにアクセスし、購入に至った新規訪問者ごとに、楽天が設定・保存を行う固有のアフィリエイト クリック識別子を使用しています。このデータは、楽天サービスに直接起因する販売コンバージョンに対する支払いの調整を目的にLEGO.comが使用します。楽天：一意的なパブリッシャークリック識別子を設定します。この識別子は、ユーザー別のLEGO.comでの購入に関連して保存されます。楽天が、「新規」のアフィリエイトトラフィックによる販売に応じて支払いを受けるために使用するものです。

プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID）

Javascript
LEGO.com30 days

楽天ID

楽天ユーザーを識別します。

楽天

楽天

LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：このデータを利用して、複数のアフィリエイトネットワークサイトから楽天ユーザーを識別することがあります。また、LEGO.comは、同意に基づき、このデータをデータ分析やパーソナライゼーションサービスに使用する場合があります。楽天：同意を得た上でユーザーのデータを保存し、クロスネットワークIDやサーチ＆クリックIDを使用して、複数のアフィリエイトネットワークサイトの使用状況を追跡するために使用します。このデータは、広告のパーソナライゼーションやデータ分析に使用されます。

プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID）

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft 広告 UET

インターネットやアクティビティ全体で、リターゲティングを目的としてサイトアクティビティを追跡します。

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/SとMicrosoftは、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S は、ユーザーの同意に基づき、Bing検索とMS Ad Display Networkの両方を含むMSネットワークにおけるマーケティングコミュニケーションを通じたオーディエンスのセグメント化、ターゲット化、リクルートのために、ユーザーデータを収集・管理します。Microsoftは、同意を得た上で、独自のマーケティング目的でユーザーデータを使用します。ポリシーへのリンク: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbaseタグ

Demandbaseタグは、B2Bマーケティングの目的でどの企業がウェブサイトにアクセスしているかを識別するための情報を収集します。

LEGO System A/S

Demandbase

DemandbaseとLEGO System A/S

IPアドレス

Javascript
LEGO.com13 months

楽天ファーストパーティトラッカー

アフィリエイトの支払いのための「特別オファー」（サインアップイベント）と「標準オファー」（注文イベント）を追跡するための一意のサイトIDです。ユーザーがクエリ文字列に「サイトID＝値」を指定してこのページにアクセスした場合、ユーザーが楽天ゲートウェイページにアクセスするたびに設定されます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com30 days

FireworkユーザーID

セッション間でユーザーを追跡するためにランダムに生成されるユーザーID。ユーザージャーニーに関するピクセルイベントを結び付けるのに役立ちます。

Firework

Firework

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework最終視聴時刻

最後に視聴され、エンゲージメントのあったタイムスタンプ（協定世界時）。

Firework

Firework

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework統合脅威管理(UTM)

URL検索パラメータから取得される最新の統合脅威管理（UTM）パラメータ。信頼できる情報源はURL検索パラメータ => これまでに保存された統合脅威管理（UTM）パラメータです。

Firework

Firework

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com60 days

FireworkチャンネルID

すべてのウィジェットタイプとレイアウトを考慮してウィジェットラッパーレベルで設定される最後のチャンネルID。

Firework

Firework

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com60 days

Fireworkで最後に視聴されたビデオ

ユーザーが最後に視聴し、エンコードされたビデオのID。

Firework

Firework

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com60 days

FireworkビジネスID

ユーザーがページに最後にアクセスしたビジネスメンバーシップID。

Firework

Firework

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com60 days

FireworkセッションID

セッション値には「.delimiter」を含む文字列が含まれています。文字列の構成は次のとおりです: fws2 – セッションバージョン fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – セッションID 3 – セッション数（このユーザーが行ったセッションの数） 1694441101864 – セッション開始時刻

Firework

Firework

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO.com60 days

SnapchatクリックID

Snapchat広告からサイトへの訪問者を識別し、ウェブサイト上のイベントをそれらの広告に関連付けるのに役立ちます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/SとSnap Inc.

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Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Pinterest広告からサイトへの訪問者を識別し、ウェブサイト上のイベントをそれらの広告に関連付けるのに役立ちます。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/SとPinterest

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Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – 広告主向け識別子

アプリのインストールの追跡やマーケティングパフォーマンスのアトリビューション分析など、広告キャンペーンの効果を測定するためにAppleが提供する一意のデバイス識別子。

LEGO System A/S

単独

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – ベンダー識別子

アプリの使用状況の測定やアプリのパフォーマンス向上などの分析と機能を目的として、アプリやサービス全体でユーザーのデバイスを認識するためにAppleが提供する一意のデバイス識別子。

LEGO System A/S

単独

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Googleの広告ID

アプリのインストールの追跡やマーケティングパフォーマンスのアトリビューション分析など、広告キャンペーンの効果を測定するためにGoogleが提供する一意のリセット可能なデバイス識別子。

LEGO System A/S

単独

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – AndroidセキュアID

技術的な安定性の確保やアプリのパフォーマンス向上など、アプリの機能と内部分析をサポートするためにAndroidオペレーティングシステムが提供するデバイス固有の識別子。

LEGO System A/S

単独

LEGO System A/S

クッキーに個人識別可能情報はありません。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a