クッキーポリシー
最終更新日：2026年2月3日
LEGO.comにはクッキーおよび類似の技術が設定されています
LEGO.comドメインに設定されているクッキーおよび類似の技術（総称して「クッキー」）のリストをご覧ください。クッキーは、LEGO System A/Sまたは指定のサードパーティが設定します。サードパーティが共同コントローラーまたは独立コントローラーである場合は、「コントローラー」列に表示されます。未成年のLEGO アカウントを使ってログインした場合、LEGO.com/kidsやLEGO.comドメイン等で設定されるクッキーは、関連性の高い必須クッキーのみに限定されます。
クッキーと個人情報
クッキーの詳細については、［クッキーポリシー］をご覧ください[1]。プライバシーの詳細とデータの管理方法については、［プライバシーポリシー］をご覧ください[2]。
すべてのLEGO Insidersアプリのクッキーの「有効期限」は、アプリがユーザーの携帯電話にインストールされている期間です。アプリを削除する場合、それと同時に保存されているすべてのデータを削除できます。
[1]：https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy
[2]：https://www.LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New RelicセッションID
アプリケーションのパフォーマンスを判断するために、ユーザーの訪問回数をモニタリングします。
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyenオンライン決済セッションID
決済セッションの間、LEGO.comユーザーに固有のIDが割り当てられます。
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyenテレメトリー
オンライン決済の安全性を確保します。
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
LEGO Insidersユーザー識別子
LEGO Insidersアカウントの詳細内容を表示するユーザーを識別します。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
LEGO Insidersポイント付与者ID
メンバーのアクションに対しポイントを付与するためにユーザーを識別します。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
希望言語表示ID
コンテンツを希望言語で表示するためにユーザーを識別します。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
セッションID - おすすめエンジン
このセッションIDは、サイトのロギング/ヘルスおよびロールアウト機能の必須クッキーとなります。同意が得られた場合、「セッション内」の閲覧アクティビティ（閲覧した製品/テーマやカートに追加した製品など）に基づいておすすめ情報を作成する機能に利用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
注文番号（セッション内で注文した場合）
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovationフィンガープリント
不正行為防止のため、フィンガープリント情報を取得・追跡します。LEGO.comドメイン上での不正行為防止の必要性にのみ限定して、自動意思決定が行われます。
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
はい、不正行為のチェックを目的としたデバイス情報を取得します。
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
偽造防止検証トークン
偽造防止システムが使用するこのクッキーは、クッキーベースの認証を使用する際に必要なセキュリティシステムの一部です。LEGO.comドメイン上での不正行為防止の必要性に応じて、自動意思決定も行われます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
グローバル一意識別子（GUID）が含まれます
Session storage
|Both
|Until session ends
アカウントセッション識別子
アカウントシステムでユーザーセッションを管理するために必要なセッション識別子。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
グローバル一意識別子（GUID）が含まれます
Session storage
|Both
|Until session ends
2要素認証
2要素認証でサインインする時にクライアントを記憶するために使用されるクッキー。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
パブリックユーザーID（PUID）とセキュリティスタンプが含まれます。
Persistent
|Both
|14 days
外部ログインプロバイダー認証
外部ログインプロバイダー（Google、Facebook、Twitter）からLEGO アカウントへの認証クッキー。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
はい、認証チケットにはClaims Principal［ログインしていたユーザーに関する情報を参照］が含まれています。
Persistent
|Both
|15 mins
認証セッション識別子
レゴ アイデアで使用されるユーザー/認証システム「Flask」のセッション識別子。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
グローバル一意識別子（GUID）が含まれます
Session storage
|LEGO.com
|30 days
年齢確認
ユーザーが18才未満の年齢を選択した場合に未成年とみなします。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
年齢入力
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
ウェイティングルーム
トラフィックの混雑時にウェイティングルームを有効にして、LEGO.comを引き続き使用できるようにクッキーが設定されています。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
ユーザーエージェントを含む
Cookie
|Both
|1 hour
同意の一意の識別子
同意管理プラットフォームのための一意の識別子として使用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
一意の識別子
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce埋め込みチャットブラウザID
ライブチャット機能のセキュリティ保護を提供します。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce埋め込みチャットプロキシストリーム
ユーザーのリクエストが同じSalesforceプロキシホストに到達し、キャッシュからコンテンツを一時的に取得できるようにします。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce埋め込みチャットライブエージェントID
チャット中に特定のブラウザセッションの一意の仮名IDを取得します。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce埋め込みチャットライブエージェントに拒否されたID
訪問者が承諾または拒否した後にチャット招待ボタンを非表示にする管理者が設定したルールを記憶します。クッキーがない場合、ボタンはトリガーされたときに繰り返し表示されます。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce埋め込みチャットブラウザデバックID
デバッグを支援するために、バックエンドのブラウザログ行を関連づけます。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce埋め込みチャットの言語
複数の言語をサポートするカスタムコンポーネント、アンケート、フローで使用する言語を識別します。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ユーザーID
ユーザーを識別し、ドメイン全体におけるユーザーのアクティビティを追跡するために使用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Script
|LEGO.com
|2 years
セッションID
ユーザーがサイトでアクティブなセッションを行っているかどうか、またはこれがユーザーの新しいセッションである（クッキーが存在しないか、有効期限が切れた）かどうかを識別するために使用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Script
|LEGO.com
|30 mins
サーバー側ユーザーID
サーバー側のコレクターによって生成されたユーザーの一意の識別子を保存します。識別子は、その後のすべての追跡イベントと共に送信されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
ユーザーフィードバックにすでに入力されているデータを記憶するために使用されます
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
実際のユーザーとボットを区別し、ボット攻撃などの自動化された脅威からウェブサイトを保護するために使用されます。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
複数のユーザーが同じIPアドレスからアクセスしている場合のトラフィックのレート制限に使用されます。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
トラフィックの混雑時にウェイティングルームを有効にして、LEGO.comを引き続き使用できるようにクッキーが設定されています。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
ショッピングカテゴリーのキャッシュ
パフォーマンスを高速化するためのカテゴリーナビゲーションのキャッシュ。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
最近閲覧された製品
最近閲覧された製品機能を追加するために使用されます。製品IDのリスト
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
オフラインユーザーのデータ
インターネットに接続できない店内でのバーコードスキャンのオフラインモードを支援するためにユーザーデータを制限
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
ユーザー名、Insidersアカウントの番号
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
オンボーディングの設定
オンボーディング中に選択したアバター。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
クッキーの同意設定
クッキーの同意設定を保存するのに使用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
オプトアウト同意設定
オプトアウトの同意設定を保存するのに使用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
機能フラグ識別子
機能を切り替えるためにLEGO.comユーザーに割り当てられた一意のID。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
グローバル一意識別子（GUID）が含まれます。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
AdobeフォールバックID
その他全てのAdobe製品の全ユーザーをまとめるために使用されます。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
個別の訪問者を識別し、その訪問者による各回の訪問を区別します。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe クッキー有効化ステータス
表示される情報のレベルを現実と比較して理解するために、クッキーの同意または拒否状況を記録します。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobeページビュー ページ名
ページ閲覧回数を記録して、そのページの人気度を把握します。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXAリージョナルジャーニーマッパー – 1セッション内
LEGO.comユーザーがある地域の表示から別の地域の表示に切り替える際に、効率的に移動できるようになります。
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXAジャーニーマッパー – セッション全体
LEGO.comユーザーがある地域の表示から別の地域の表示に切り替える際に、効率的に移動できるようになります。
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptionsパフォーマンス
リクエスト数を最小限に抑えることで、サイトのパフォーマンスを向上させます。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsブラウザー & プラットフォーム情報
適切な情報やフォーマット（言語、デバイスタイプなど）を表示させるため、ユーザーが使用しているプラットフォームとブラウザーを通知します。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsページ表示履歴
ある特定のページに戻る際に、検索しなくてもよいように、ユーザーが閲覧したページを記憶します。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsトリガーメッセージ
表示されるメッセージ数を管理することで、ユーザーの閲覧体験をシンプルにします。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions ページ表示回数
ユーザーが1回の訪問で閲覧したページを追跡します。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions セッションID
セッションIDを割り当てることによって、ユーザーの訪問を識別します。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
最適化セッションID
新機能を試すためのA/Bテスト実験にユーザーが参加できるようにします。
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UECセッション
ウェブサイト訪問中にユーザーセッションを識別するために使用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UECクロスセッション
クッキーの有効期間まで、セッション全体でユーザーセッション情報を保持するために使用されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow訪問者ID
ユーザーが最初にサイトにアクセスしたときに生成されたユーザー情報を保存し、その後のアクセス時に更新します。
Snowplow訪問者ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/SとSnowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
SnowplowセッションID
ユーザーが現在サイトでアクティブなセッションを行っているかどうか、またはこれがユーザーの新しいセッションである（クッキーが存在しない、または有効期限が切れた）かどうかを識別するために使用されます。
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/SとSnowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
SnowplowコレクターID
サーバー側のコレクターによって生成されたユーザーの一意の識別子を保存します。識別子は、その後のすべての追跡イベントに含まれます。
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/SとSnowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
アプリケーションのパフォーマンスを判断するために、ユーザーの訪問回数をモニタリングします。
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません
Script
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric Session ID
Quantum MetricからセッションIDを取得するために使用されます。
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric User ID
Quantum MetricからセッションIDを取得するために使用されます。
Quantum Metric
Quantum Metric
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|1 year
Quantum Metric Enabled
ユーザーがオプトアウトした場合に、Quantum Metricのクッキーを無効にするために使用されます。
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink 一意識別子クッキー
ユーザーを認識して、個別のユーザーに合わせた利用体験を提供します（はじめにクッキーの同意が必要です）。
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
はい、グローバル一意識別子（GUID）が含まれます
Script
|LEGO.com
|1 year
クロスセッションID - おすすめエンジン
これまでの購入履歴に基づくおすすめを作成します。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
注文番号（セッション内で注文した場合）
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
ユーザーの参照番号として使用される一意の識別子。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
識別子
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
購読者のメールアドレス。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
メールアドレス
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
送信されたメールに関連するジョブ識別子。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
購読者のリスト識別子。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
トリガーされたメールに関連付けられたバッチの識別子（数値）。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
外部送信メールにおける個々のURLの一意の識別子。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
マーケティングクラウド ビジネスユニットID。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics、Adobe Advertising、Experience Cloud ID
IDをAdobe、Google、Facebookなどのサードパーティのサイトと同期して、リターゲティングの抑制や類似対象者のターゲティングなどの広告ターゲティングを実行できるようにします。
LEGO System A/S
Adobe AnalyticsおよびAdobe Advertising
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud タイムスタンプID
前回の広告検索によってユーザーがサイト訪問した際のタイムスタンプをつけます。
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
MetaコンバージョンAPI
訪問者には関連性の高いMetaのターゲット広告のみ表示されるよう限定します。
Meta
Meta
LEGO System A/SとMetaはそれぞれ独立したコントローラーです。レゴグループは、MetaコンバージョンAPIを利用して、レゴウェブサイト上でのユーザーアクティビティを追跡しています。この情報を利用し、広告の効果測定、ターゲット広告の対象者の把握・定義、レゴウェブサイトのコンバージョンチャネル（1回の訪問が購入につながっているかどうか）の有効性分析を行っています。Metaは以上のサービスに対してLEGO System A/Sに代わりデータ処理を行います。ただし、MetaはコンバージョンAPI経由で収集したデータを独自の目的のために使用し、ユーザーについて保有している既存のデータと合わせて使用することもあります。
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google広告とDoubleClick（キャンペーン マネージャー 360）のタグ
LEGO.comでのユーザーアクティビティを追跡し、測定評価とターゲティングに役立てます。これには、LEGO.com上のイベントのモデリングが含まれ、効果測定と最適化の精度を向上させるために使用されます。ターゲティングには、抑制・ルックアライクオーディエンス・リターゲティングが含まれます。
LEGO System A/SとGoogle LLCは、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：このデータは同意を得て収集され、Google LLCの有料サービスとして、GoogleやYouTubeなどのAlphabet Inc.のアフィリエイトサイトやサービスの使用中および、その後のLEGO.comへの訪問や再訪問の際にユーザー個人に合わせた広告を表示させるために使用します。Google Inc.：LEGO.comのページ閲覧の追跡に同意したユーザーの個人情報を収集し、Alphabet Inc.のアフィリエイトサイトおよびサービスでの効果測定や測定モデリング、ターゲティングの抑制、広告のリターゲティング、および類似するユーザーへのマーケティングメッセージの送信に使用します。
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Script
|LEGO.com
|18 months
楽天：サイト訪問とユーザーデータ コレクター
サイト訪問とユーザーデータを保管します。
楽天
楽天
LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：ユーザーの個人情報（技術データ、クッキーデータ、利用データ、地理的位置データなど）を収集・保存します。収集した情報は、ユーザーがLEGO.comや楽天アフィリエイトサイトを再訪問した際、ユーザーの利用傾向や属性に合わせて利用体験を改善するために使用される場合があります。また、データプロフィールが類似する新規オーディエンスを特定し、LEGO.comや楽天アフィリエイトサイトへ誘導するために、このデータを使用することもあります。楽天：ユーザーの個人情報（技術データ、クッキーデータ、利用データ、地理的位置データなど）を、ユーザーの利用傾向や属性、関心に合わせた広告を表示させるために、収集・保存します。また、データプロフィールが類似する新規オーディエンスを特定・誘導するために、このデータを使用することもあります。詳しくは楽天のクッキーポリシーをご覧ください: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID）
Javascript
|LEGO.com
|13 months
楽天：販売コンバージョントラッカー
購入があった際に、サイト訪問とユーザーデータを追跡します。
楽天
楽天
LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：楽天のアフィリエイトサイトからLEGO.comにアクセスし、購入に至った新規訪問者ごとに、楽天が設定・保存を行う固有のアフィリエイト クリック識別子を使用しています。このデータは、楽天サービスに直接起因する販売コンバージョンに対する支払いの調整を目的にLEGO.comが使用します。楽天：一意的なパブリッシャークリック識別子を設定します。この識別子は、ユーザー別のLEGO.comでの購入に関連して保存されます。楽天が、「新規」のアフィリエイトトラフィックによる販売に応じて支払いを受けるために使用するものです。
プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID）
Javascript
|LEGO.com
|30 days
楽天ID
楽天ユーザーを識別します。
楽天
楽天
LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：このデータを利用して、複数のアフィリエイトネットワークサイトから楽天ユーザーを識別することがあります。また、LEGO.comは、同意に基づき、このデータをデータ分析やパーソナライゼーションサービスに使用する場合があります。楽天：同意を得た上でユーザーのデータを保存し、クロスネットワークIDやサーチ＆クリックIDを使用して、複数のアフィリエイトネットワークサイトの使用状況を追跡するために使用します。このデータは、広告のパーソナライゼーションやデータ分析に使用されます。
プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID）
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft 広告 UET
インターネットやアクティビティ全体で、リターゲティングを目的としてサイトアクティビティを追跡します。
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/SとMicrosoftは、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S は、ユーザーの同意に基づき、Bing検索とMS Ad Display Networkの両方を含むMSネットワークにおけるマーケティングコミュニケーションを通じたオーディエンスのセグメント化、ターゲット化、リクルートのために、ユーザーデータを収集・管理します。Microsoftは、同意を得た上で、独自のマーケティング目的でユーザーデータを使用します。ポリシーへのリンク: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbaseタグ
Demandbaseタグは、B2Bマーケティングの目的でどの企業がウェブサイトにアクセスしているかを識別するための情報を収集します。
LEGO System A/S
Demandbase
DemandbaseとLEGO System A/S
IPアドレス
Javascript
|LEGO.com
|13 months
楽天ファーストパーティトラッカー
アフィリエイトの支払いのための「特別オファー」（サインアップイベント）と「標準オファー」（注文イベント）を追跡するための一意のサイトIDです。ユーザーがクエリ文字列に「サイトID＝値」を指定してこのページにアクセスした場合、ユーザーが楽天ゲートウェイページにアクセスするたびに設定されます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|30 days
FireworkユーザーID
セッション間でユーザーを追跡するためにランダムに生成されるユーザーID。ユーザージャーニーに関するピクセルイベントを結び付けるのに役立ちます。
Firework
Firework
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework最終視聴時刻
最後に視聴され、エンゲージメントのあったタイムスタンプ（協定世界時）。
Firework
Firework
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework統合脅威管理(UTM)
URL検索パラメータから取得される最新の統合脅威管理（UTM）パラメータ。信頼できる情報源はURL検索パラメータ => これまでに保存された統合脅威管理（UTM）パラメータです。
Firework
Firework
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
FireworkチャンネルID
すべてのウィジェットタイプとレイアウトを考慮してウィジェットラッパーレベルで設定される最後のチャンネルID。
Firework
Firework
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Fireworkで最後に視聴されたビデオ
ユーザーが最後に視聴し、エンコードされたビデオのID。
Firework
Firework
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
FireworkビジネスID
ユーザーがページに最後にアクセスしたビジネスメンバーシップID。
Firework
Firework
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
FireworkセッションID
セッション値には「.delimiter」を含む文字列が含まれています。文字列の構成は次のとおりです: fws2 – セッションバージョン fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – セッションID 3 – セッション数（このユーザーが行ったセッションの数） 1694441101864 – セッション開始時刻
Firework
Firework
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
SnapchatクリックID
Snapchat広告からサイトへの訪問者を識別し、ウェブサイト上のイベントをそれらの広告に関連付けるのに役立ちます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/SとSnap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Pinterest広告からサイトへの訪問者を識別し、ウェブサイト上のイベントをそれらの広告に関連付けるのに役立ちます。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/SとPinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – 広告主向け識別子
アプリのインストールの追跡やマーケティングパフォーマンスのアトリビューション分析など、広告キャンペーンの効果を測定するためにAppleが提供する一意のデバイス識別子。
LEGO System A/S
単独
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – ベンダー識別子
アプリの使用状況の測定やアプリのパフォーマンス向上などの分析と機能を目的として、アプリやサービス全体でユーザーのデバイスを認識するためにAppleが提供する一意のデバイス識別子。
LEGO System A/S
単独
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Googleの広告ID
アプリのインストールの追跡やマーケティングパフォーマンスのアトリビューション分析など、広告キャンペーンの効果を測定するためにGoogleが提供する一意のリセット可能なデバイス識別子。
LEGO System A/S
単独
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – AndroidセキュアID
技術的な安定性の確保やアプリのパフォーマンス向上など、アプリの機能と内部分析をサポートするためにAndroidオペレーティングシステムが提供するデバイス固有の識別子。
LEGO System A/S
単独
LEGO System A/S
クッキーに個人識別可能情報はありません。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a