Adobe Analytics、Adobe Advertising、Experience Cloud ID IDをAdobe、Google、Facebookなどのサードパーティのサイトと同期して、リターゲティングの抑制や類似対象者のターゲティングなどの広告ターゲティングを実行できるようにします。 LEGO System A/S Adobe AnalyticsおよびAdobe Advertising LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud タイムスタンプID 前回の広告検索によってユーザーがサイト訪問した際のタイムスタンプをつけます。 LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

MetaコンバージョンAPI 訪問者には関連性の高いMetaのターゲット広告のみ表示されるよう限定します。 Meta Meta LEGO System A/SとMetaはそれぞれ独立したコントローラーです。レゴグループは、MetaコンバージョンAPIを利用して、レゴウェブサイト上でのユーザーアクティビティを追跡しています。この情報を利用し、広告の効果測定、ターゲット広告の対象者の把握・定義、レゴウェブサイトのコンバージョンチャネル（1回の訪問が購入につながっているかどうか）の有効性分析を行っています。Metaは以上のサービスに対してLEGO System A/Sに代わりデータ処理を行います。ただし、MetaはコンバージョンAPI経由で収集したデータを独自の目的のために使用し、ユーザーについて保有している既存のデータと合わせて使用することもあります。 クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 90 days

Google広告とDoubleClick（キャンペーン マネージャー 360）のタグ LEGO.comでのユーザーアクティビティを追跡し、測定評価とターゲティングに役立てます。これには、LEGO.com上のイベントのモデリングが含まれ、効果測定と最適化の精度を向上させるために使用されます。ターゲティングには、抑制・ルックアライクオーディエンス・リターゲティングが含まれます。 Google Google LEGO System A/SとGoogle LLCは、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：このデータは同意を得て収集され、Google LLCの有料サービスとして、GoogleやYouTubeなどのAlphabet Inc.のアフィリエイトサイトやサービスの使用中および、その後のLEGO.comへの訪問や再訪問の際にユーザー個人に合わせた広告を表示させるために使用します。Google Inc.：LEGO.comのページ閲覧の追跡に同意したユーザーの個人情報を収集し、Alphabet Inc.のアフィリエイトサイトおよびサービスでの効果測定や測定モデリング、ターゲティングの抑制、広告のリターゲティング、および類似するユーザーへのマーケティングメッセージの送信に使用します。 クッキーに個人識別可能情報はありません。 Script LEGO.com 18 months

楽天：サイト訪問とユーザーデータ コレクター サイト訪問とユーザーデータを保管します。 楽天 楽天 LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：ユーザーの個人情報（技術データ、クッキーデータ、利用データ、地理的位置データなど）を収集・保存します。収集した情報は、ユーザーがLEGO.comや楽天アフィリエイトサイトを再訪問した際、ユーザーの利用傾向や属性に合わせて利用体験を改善するために使用される場合があります。また、データプロフィールが類似する新規オーディエンスを特定し、LEGO.comや楽天アフィリエイトサイトへ誘導するために、このデータを使用することもあります。楽天：ユーザーの個人情報（技術データ、クッキーデータ、利用データ、地理的位置データなど）を、ユーザーの利用傾向や属性、関心に合わせた広告を表示させるために、収集・保存します。また、データプロフィールが類似する新規オーディエンスを特定・誘導するために、このデータを使用することもあります。詳しくは楽天のクッキーポリシーをご覧ください: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID） Javascript LEGO.com 13 months

楽天：販売コンバージョントラッカー 購入があった際に、サイト訪問とユーザーデータを追跡します。 楽天 楽天 LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：楽天のアフィリエイトサイトからLEGO.comにアクセスし、購入に至った新規訪問者ごとに、楽天が設定・保存を行う固有のアフィリエイト クリック識別子を使用しています。このデータは、楽天サービスに直接起因する販売コンバージョンに対する支払いの調整を目的にLEGO.comが使用します。楽天：一意的なパブリッシャークリック識別子を設定します。この識別子は、ユーザー別のLEGO.comでの購入に関連して保存されます。楽天が、「新規」のアフィリエイトトラフィックによる販売に応じて支払いを受けるために使用するものです。 プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID） Javascript LEGO.com 30 days

楽天ID 楽天ユーザーを識別します。 楽天 楽天 LEGO System A/Sと楽天は、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S：このデータを利用して、複数のアフィリエイトネットワークサイトから楽天ユーザーを識別することがあります。また、LEGO.comは、同意に基づき、このデータをデータ分析やパーソナライゼーションサービスに使用する場合があります。楽天：同意を得た上でユーザーのデータを保存し、クロスネットワークIDやサーチ＆クリックIDを使用して、複数のアフィリエイトネットワークサイトの使用状況を追跡するために使用します。このデータは、広告のパーソナライゼーションやデータ分析に使用されます。 プロバイダー生成の一意識別子（ランダム GUID） Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft 広告 UET インターネットやアクティビティ全体で、リターゲティングを目的としてサイトアクティビティを追跡します。 Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/SとMicrosoftは、それぞれ独立したコントローラーです。LEGO System A/S は、ユーザーの同意に基づき、Bing検索とMS Ad Display Networkの両方を含むMSネットワークにおけるマーケティングコミュニケーションを通じたオーディエンスのセグメント化、ターゲット化、リクルートのために、ユーザーデータを収集・管理します。Microsoftは、同意を得た上で、独自のマーケティング目的でユーザーデータを使用します。ポリシーへのリンク: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbaseタグ Demandbaseタグは、B2Bマーケティングの目的でどの企業がウェブサイトにアクセスしているかを識別するための情報を収集します。 LEGO System A/S Demandbase DemandbaseとLEGO System A/S IPアドレス Javascript LEGO.com 13 months

楽天ファーストパーティトラッカー アフィリエイトの支払いのための「特別オファー」（サインアップイベント）と「標準オファー」（注文イベント）を追跡するための一意のサイトIDです。ユーザーがクエリ文字列に「サイトID＝値」を指定してこのページにアクセスした場合、ユーザーが楽天ゲートウェイページにアクセスするたびに設定されます。 LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 30 days

FireworkユーザーID セッション間でユーザーを追跡するためにランダムに生成されるユーザーID。ユーザージャーニーに関するピクセルイベントを結び付けるのに役立ちます。 Firework Firework LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 60 days

Firework最終視聴時刻 最後に視聴され、エンゲージメントのあったタイムスタンプ（協定世界時）。 Firework Firework LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 60 days

Firework統合脅威管理(UTM) URL検索パラメータから取得される最新の統合脅威管理（UTM）パラメータ。信頼できる情報源はURL検索パラメータ => これまでに保存された統合脅威管理（UTM）パラメータです。 Firework Firework LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 60 days

FireworkチャンネルID すべてのウィジェットタイプとレイアウトを考慮してウィジェットラッパーレベルで設定される最後のチャンネルID。 Firework Firework LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 60 days

Fireworkで最後に視聴されたビデオ ユーザーが最後に視聴し、エンコードされたビデオのID。 Firework Firework LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 60 days

FireworkビジネスID ユーザーがページに最後にアクセスしたビジネスメンバーシップID。 Firework Firework LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 60 days

FireworkセッションID セッション値には「.delimiter」を含む文字列が含まれています。文字列の構成は次のとおりです: fws2 – セッションバージョン fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – セッションID 3 – セッション数（このユーザーが行ったセッションの数） 1694441101864 – セッション開始時刻 Firework Firework LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO.com 60 days

SnapchatクリックID Snapchat広告からサイトへの訪問者を識別し、ウェブサイト上のイベントをそれらの広告に関連付けるのに役立ちます。 LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/SとSnap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Pinterest広告からサイトへの訪問者を識別し、ウェブサイト上のイベントをそれらの広告に関連付けるのに役立ちます。 LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/SとPinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – 広告主向け識別子 アプリのインストールの追跡やマーケティングパフォーマンスのアトリビューション分析など、広告キャンペーンの効果を測定するためにAppleが提供する一意のデバイス識別子。 LEGO System A/S 単独 LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – ベンダー識別子 アプリの使用状況の測定やアプリのパフォーマンス向上などの分析と機能を目的として、アプリやサービス全体でユーザーのデバイスを認識するためにAppleが提供する一意のデバイス識別子。 LEGO System A/S 単独 LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Googleの広告ID アプリのインストールの追跡やマーケティングパフォーマンスのアトリビューション分析など、広告キャンペーンの効果を測定するためにGoogleが提供する一意のリセット可能なデバイス識別子。 LEGO System A/S 単独 LEGO System A/S クッキーに個人識別可能情報はありません。 Cookie LEGO® Insiders App n/a