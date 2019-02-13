Lainmukainen tiedote

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Ole hyvä ja lue nämä säännöt ja ehdot, ennen kuin käytät tätä sivustoa. Käyttämällä sivustoa ilmaiset suostumuksesi näihin sääntöihin ja ehtoihin. Jos et suostu ehtoihin, älä käytä tätä sivustoa.

Sivuston omistaa ja sitä ylläpitää LEGO A/S, Tanskan lakien mukaan perustettu ja toimiva yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Tanskassa. LEGO A/S ylläpitää sivustoa tarjotakseen sinulle viihdettä ja informaatiota. Voit selailla sivustoa vapaasti. Voit ladata materiaalia sivustolta ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen kotikäyttöösi, kunhan otat huomioon tekijänoikeus- ja tavaramerkkikysymykset sekä muut oikeusseikat. Et kuitenkaan saa kopioida, jäljentää, julkaista, levittää, välittää tai siirtää sivuston sisältöä, kuten tekstiä, kuvaa, ääntä tai videota, etkä ladata sivustolle mitään julkisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa ilman LEGO A/S:n kirjallista lupaa. LEGO Groupin osoitteessa shop.LEGO.com tarjoamien palveluiden kohdalla jokin LEGO Groupin entiteetti voi toimia paikallisena kauppiaana shop.LEGO.com-yritykselle. Kauppiaana toimiva LEGO Groupin entiteetti ilmaistaan selkeästi paikallisessa shop.LEGO.com-sivustossa.

Ota huomioon, että kaikki, mitä näet tai luet tällä sivustolla, on suojattu tekijänoikeudella ellei toisin mainita, ja sisältöä saa käyttää vain näiden määräysten ja ehtojen rajoissa. LEGO A/S ei takaa eikä esitä, että tällä sivulla esitetyn materiaalin käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, joita LEGO A/S ei omista tai joissa se ei ole osallinen. LEGO A/S joko omistaa sivuston kuvat tai käyttää niitä luvallisesti. Näiden kuvien käyttö ja niiden käytön oikeuttaminen on kielletty, ellei sitä ole erikseen sallittu näiden sääntöjen ja ehtojen puitteissa. Kuvien luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuslakeja, tavaramerkkilakeja, yksityisyys- ja julkisuuslakeja tai viestintämääräyksiä ja -asetuksia.

LEGO A/S pyrkii pitämään sivuston tiedot ajantasaisina ja tarkkoina. LEGO A/S ei kuitenkaan takaa eikä esitä, että kaikki sivulla oleva tieto on tarkkaa. LEGO A/S ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteista tämän sivuston sisällössä.

Käytät ja selaat sivustoa omalla vastuullasi. LEGO A/S tai mikään muu osapuoli, joka on osallistunut tämän sivuston luomiseen, tuottamiseen tai toteuttamiseen, ei ole vastuussa suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta tai rangaistuskorvauksista, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä. Rajoittamatta edellä mainittua, kaikki sivuston tieto on esitetty ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN IMPLISIITTISET TAKUUT KAUPAKSI MENEMISESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUTEEN. Huomaa, että jotkin lainkäyttöalueet eivät välttämättä hyväksy implisiittisten takuiden poissulkemista, joten jotkin yllämainituista seikoista eivät välttämättä päde sinuun. Tarkista omien paikallisten lakiesi rajoitukset implisiittisten takuiden huomioonottamisesta. LEGO A/S ei myöskään ota mitään vastuuta mahdollisista vahingoista tietokoneellesi tai muulle omaisuudelle tai viruksista, jotka saattavat siirtyä tietokoneeseesi käyttäessäsi tai selatessasi sivustoa tai ladatessasi materiaalia, tietoa, tekstiä, kuvia, videota tai ääntä sivustolta, eikä sitä voi pitää tällaisen sattuessa vahingonkorvausvelvollisena.

Kaikki viestintä tai materiaali, mitä välität sivuston kautta sähköpostitse tai muutoin, mukaan lukien kaikki tieto, kysymykset, kommentit, ehdotukset tai vastaavat, käsitellään ei-luottamuksellisena ja ilman yksinoikeutta. LEGO A/S tai sen tytäryhtiöt voivat käyttää kaikkea, mitä välität tai lähetät mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kopioiminen, julkistaminen, välitys, julkaisu, lähettäminen ja ilmoittaminen. Lisäksi LEGO A/S on vapaa käyttämään kaikkia ideoita, konsepteja, tietämystä tai tekniikoita, jotka sisältyvät sivustolle lähettämiisi viesteihin, missä tahansa tarkoituksessa, mukaan lukien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi.

Sivustolla näkyvät tavaramerkit ja logot ovat LEGO Groupin tavaramerkkejä. Mitään sivulla olevaa ei pidä tulkita myönnytykseksi, epäsuorasti tai muuten, minkään sivustolla näkyvän tavaramerkin käyttämiselle ilman lupaa LEGO Groupilta tai kolmannelta osapuolelta, joka saattaa omistaa sivustolla näkyvät tavaramerkit. Katso tavaramerkkien käyttöä koskevat ohjeet LEGO Groupin reilun pelin käytännöstä.

LEGO Group ei ole tarkistanut kaikkia sivuja, joihin sivustolla on linkki, eikä se ole vastuussa minkään sellaisten ulkopuolisten sivujen tai muiden sivujen sisällöstä, joihin sivustolla on linkki. Avaat kaikki ulkopuoliset sivut ja muut sivustot omalla vastuullasi.

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