Evästeilmoitus

Mahdollistaa tunnisteen synkronoinnin kolmansien osapuolten sivustojen, kuten Adoben, Googlen ja Facebookin kanssa mainonnan kohdentamista varten, esimerkiksi estämään uudelleenkohdentamista sekä kohdistamaan mainontaa samankaltaisille kohderyhmille.

LEGO System A/S ja Meta ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO Group voi seurata toimintaasi verkkosivuillamme Meta CAPI:n avulla. Mittaamme sen avulla mainostemme tehoa, pyrimme ymmärtämään ja määrittelemään yleisöämme mainosten kohdentamista varten ja analysoimme verkkosivustomme keskustelukanavien tehokkuutta (esim. selvittääksemme, johtaako vierailu ostokseen). Meta toimii edellä mainittujen palveluiden rekisterinpitäjänä LEGO System A/S:n puolesta. Meta käyttää CAPI:n kautta kerättyjä tietoja myös omiin tarkoituksiinsa ja voi koota ne ja sinusta aiemmin keräämänsä tiedot yhteen.

Google Ad ja Doubleclick (Campaign Manager 360) -tunnisteet

Seuraa käyttäjien toimintaa osoitteessa LEGO.com mittauksen ja kohdentamisen tueksi. Tämä sisältää sivuston LEGO.com tapahtumien mallinnuksen mittauksen ja optimoinnin tarkkuuden parantamiseksi. Kohdentaminen sisältää estämisen, samankaltaisuudet ja uudelleenkohdentamisen.

Google

LEGO System A/S ja Google LLC ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Käyttää näitä tietoja Google LLC:n maksullisena palveluna sivustolla LEGO.com. Tietojen kerääminen edellyttää suostumusta, jonka annettuasi näet juuri sinulle kohdistettua mainontaa käyttäessäsi yhtiön Alphabet Inc. alaisia verkkosivustoja (kuten Google ja YouTube) ja palveluita ja tulet sen jälkeen joko ensimmäisen kerran tai uudelleen sivustolle LEGO.com. Google Inc: Kerää ja käyttää henkilötietojasi suostumuksellasi sivuvierailujen seuraamiseksi osoitteessa LEGO.com. Tietoja käytetään mittaamiseen, mittausmallinnukseen, kohdentamisen estämiseen, mainonnan uudelleenkohdentamiseen yhtiön Alphabet Inc. alaisilla sivustoilla ja palveluissa sekä markkinoinnin tarjoamiseen kanssasi samankaltaisille henkilöille.

Ei henkilötietoja evästeessä.

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