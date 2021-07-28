Evästeilmoitus

Muokattu viimeksi: 16. tammikuuta 2026

Sivustolle LEGO.com asetetut evästeet ja niitä vastaavat tekniikat
Tämä luettelo sisältää sivustolle LEGO.com asetetut evästeet ja niitä vastaavat tekniikat (jäljempänä ”evästeet”). Evästeiden asettajina ovat joko LEGO System A/S tai valikoidut kolmannet osapuolet. ”Rekisterinpitäjä”-sarakkeessa ilmoitetaan, onko kolmas osapuoli yhteisrekisterinpitäjä vai itsenäinen rekisterinpitäjä. Sivustolle LEGO.com/kids ja lasten LEGO Account tilillä käytettäville LEGO.com sivuille on asetettu vain ehdottomasti välttämättömimmät evästeet.

Evästeet ja henkilötiedot
Lisätietoja evästeistä on evästekäytännössämme. Lisätietoja tietosuojastasi ja tietojesi hallinnoinnista on tietosuojakäytännössämme.

Kaikkien LEGO Insiders sovelluksen evästeiden ”kesto” on aika, jolloin sovellus on asennettuna käyttäjän puhelimeen. Jos käyttäjä poistaa sovelluksen, hän voi halutessaan poistaa sen mukana kaikki tallennetut tiedot.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic -istunnon tunnus

Seuraa käyttäjän käyntikertojen määrää määrittääkseen, kuinka sovellus toimii.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen maksuistunnon tunnus

Sivuston LEGO.com käyttäjälle määritetään yksilöllinen tunnus koko maksunkäsittelyistunnon ajaksi.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen telemetria

Turvalliset maksutapahtumat.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders-käyttäjätunnus

Tunnistaa käyttäjän ja näyttää tälle Insiders-käyttäjätilin tiedot.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders-pisteiden antaja

Tunnistaa käyttäjän, jotta voimme palkita aktiivisen jäsenen.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Ensisijaisen kielen valinta

Tunnistaa käyttäjän, jotta hän näkee sisällön haluamallaan kielellä.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Istunnon tunnus – suosituskone

Tämä välttämätön eväste tallennetaan sivustolle kirjautumista ja sivuston toimivuutta ja sisällön avaamista varten. Kun käyttäjä on antanut suostumuksensa, hän voi saada suosituksia istunnon aikana suorittamansa selauksen perusteella (esim. katsotut ja ostoskoriin lisätyt tuotteet/aihepiirit).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tilausnumero (jos tilaus tehdään istunnon aikana)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation-sormenjälki

Tallentaa ja seuraa digitaalisten sormenjälkien tietoja petosten varalta. Automaattista päätöksentekoa käytetään ehdottoman välttämättömiin petosten estämistarkoituksiin verkkotunnuksen LEGO.com sivuilla.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Kyllä, laitetiedot tallennetaan petosten selvittämistä varten.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Väärennösten torjunnan vahvistustieto

Tämä väärennösten torjuntajärjestelmän käyttämä eväste on osa turvajärjestelmää, joka on välttämätön evästepohjaisen tunnistautumisen käytössä. Automaattista päätöksentekoa käytetään myös välttämättömään petosten estämiseen verkkotunnukseen LEGO.com kuuluvilla sivuilla.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisältää GUID-tunnuksen

Session storage
BothUntil session ends

Tili-istunnon tunnus

Istunnon tunnus, jota tarvitaan käyttäjäistuntojen hallinnointiin tilijärjestelmässä.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisältää GUID-tunnuksen

Session storage
BothUntil session ends

Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Eväste muistaa käyttäjän, kun tämä kirjautuu kaksivaiheista tunnistautumista käyttäen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisältää julkisen käyttäjätunnuksen (PUID) ja turvaleiman.

Persistent
Both14 days

Ulkoisiin kirjautumispalveluihin tunnistautuminen

Ulkoisista kirjautumispalveluista (Google, Facebook ja Twitter) LEGO Account tilille saapuvien tunnistautumiseväste.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Kyllä, varmennuslipuke, mukaan lukien vaatimusperuste. [viitaten sisään kirjautuneen käyttäjän tietoihin].

Persistent
Both15 mins

Tunnistautumisistunnon tunnus

Flaskin käyttämä istunnon tunnus LEGO IDEAS sivuston käyttäjienhallintaa/tunnistautumisjärjestelmää varten.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisältää GUID-tunnuksen

Session storage
LEGO.com30 days

Iän vahvistaminen

Jos käyttäjä valitsee iäksi alle 18 vuotta, hänet katsotaan lapseksi.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ikäsyöte

Persistent
LEGO.com30 mins

Odotushuone

Evästeasetus, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön odotushuone ja varmistaa LEGO.comin toiminta, kun sivustolla on paljon liikennettä.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisältää käyttäjäagentin

Cookie
Both1 hour

Suostumuksen yksilöllinen tunniste

Käytetään yksilöllisenä tunnisteena suostumusten hallinta-alustalla.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Yksilöllinen tunniste

Cookie
Both12 months

Salesforcen upotetun keskustelun selaintunnus

Tarjoaa suojauksen livekeskustelutoiminnollemme.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforcen upotetun keskustelun välityspalvelu

Varmistaa, että käyttäjän pyyntö osuu samalle Salesforce-välityspalvelulle, jotta sisältö voidaan noutaa väliaikaisesti välimuistista.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforcen upotetun keskustelun live-asiakaspalvelijan tunnus

Tallentaa tietylle selainistunnolle yksilöllisen salatunnuksen keskustelun aikana.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforcen upotetun keskustelun live-asiakaspalvelijan hylätty tunnus

Muistaa järjestelmänvalvojan asettamat säännöt piilottaa keskustelun kutsupainike, kun vierailija on hyväksynyt tai hylännyt sen. Ilman evästettä painike ilmestyy jatkuvasti komennon saatuaan.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforcen upotetun keskustelun selaimen virheiden poiston tunnus

Yhdistää selaimen lokitiedot palvelinpuolelle virheiden poiston auttamiseksi.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforcen upotetun keskustelun kieli

Määrittää useita kieliä tukevien mukautettujen komponenttien, kyselyiden ja kulun käyttökielen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Käyttäjätunnus

Käytetään käyttäjien tunnistamiseen ja käyttäjien toiminnan seuraamiseen verkkotunnuksessa.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Script
LEGO.com2 years

Istunnon tunnus

Käytetään tunnistamaan, onko käyttäjällä aktiviinen istunto sivustolla vai onko kyseessä käyttäjän uusi istunto (eli evästettä ei ole olemassa tai se on vanhentunut).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Script
LEGO.com30 mins

Palvelinpuolen käyttäjätunnus

Tallentaa palvelinpuolen kerääjän käyttäjälle luoman yksilöllisen tunnisteen, joka lähetetään kaikkien myöhempien seurantatapahtumien mukana.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Käytetään muistamaan käyttäjäpalautteessa aiemmin täytetyt tiedot

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Käytetään suojaamaan verkkosivua automatisoiduilta uhilta, kuten bottihyökkäyksiltä, auttamalla erottamaan oikeat käyttäjät boteista.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Käytetään arvioimaan liikenteen rajoitusta, kun useilla käyttäjillä on sama IP-osoite.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Evästeasetus, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön odotushuone ja varmistaa LEGO.comin toiminta, kun sivustolla on paljon liikennettä.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com5 mins

Ostoskategoriat välimuisti

Kategorioiden navigoinnin välimuisti suorituskyvyn nopeuttamiseen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Äskettäin katsotut tuotteet

Käytetään täyttämään viimeksi katsottujen tuotteiden ominaisuus. Luettelo tuotetunnuksista

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline-käyttäjätiedot

Rajoitetut käyttäjätiedot tukemaan myymälässä tapahtuvaa viivakoodien skannausta offline-tilassa ilman internetyhteyttä.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Käyttäjän nimi, Insiders tilin numero

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Perehdytysasetukset

Perehdytyksen aikana valittu avatar.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Evästeiden hyväksyntäasetukset

Käytetään evästeiden suostumusasetusten tallentamiseen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com12 months

Suostumuksen kieltämisasetukset

Käytetään suostumuksen kieltämisasetusten tallentamiseen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com12 months

Toimintojen valinnan tunnistaminen

Sivuston LEGO.com käyttäjälle annettu yksilöllinen tunnus, jolla voi ottaa toimintoja käyttöön.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisältää GUID-tunnuksen.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adoben varmistustunnus

Käytetään yhdistämään kaikki käyttäjät kaikkiin muihin Adoben tuotteisiin.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ‑tunnus

Tunnistaa yksittäiset käyttäjät ja erottaa heidän käyntinsä toisistaan.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adoben evästeiden tila

Tunnistaa hyväksytyt/hylätyt evästeet eli määrittää saatavana olevan sisällön ja katsottavissa olevan sisällön tason.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adoben sivun katselukerrat

Tallentaa sivujen katselukertojen määrän ymmärtääkseen sivujen suosittuuden tason.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA -alueoptimointi istunnon aikana

Parantaa käyttökokemustasi sivuston LEGO.com käyttäjänä, kun siirryt aluenäkymästä toiseen.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA -alueoptimointi istuntojen aikana

Parantaa käyttökokemustasi sivuston LEGO.com käyttäjänä, kun siirryt aluenäkymästä toiseen.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions suorituskyky

Parantaa sivuston toimintaa vähentämällä pyyntöjen määrää.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions selaimen ja alustan tiedot

Kertoo meille käyttämäsi alustan ja selaimen, jotta voimme näyttää sinulle oikeita tietoja oikeassa muodossa (eli kieli, laitetyyppi, jne.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions sivu katseltu

Muistaa sivut, joilla olet jo käynyt, joten voit palata niille käyttämättä hakutoimintoa.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions aktivoidut viestit

Selkeyttää käyttökokemusta valitsemalla käyttäjän näkemien aktivoitujen viestien määrän.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions katseltujen sivujen määrä

Muistaa käyttäjän katselemat sivut käyntikerran aikana.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions istunnon tunnus

Määrittää käyntikerralle istunnon tunnuksen.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely istunnon tunnus

Antaa käyttäjälle mahdollisuuden osallistua A/B-testiin uusien ominaisuuksien kokeilua varten.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Istunnon UEC

Käytetään tunnistamaan käyttäjäistunto sivuvierailun aikana.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

Istuntojen välinen UEC

Käytetään säilyttämään käyttäjän istuntotiedot istuntojen välissä evästeen käyttöiän loppuun asti.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow-kävijätunnus

Käyttäjän ensimmäisen vierailun aikana luodut myymälän käyttäjätiedot ja seuraavien vierailujen aikana tehdyt päivitykset.

Snowplow-kävijätunnus

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow-istuntotunnus

Käytetään määrittämään, onko käyttäjällä sillä hetkellä aktiivinen istunto verkkosivulla vai onko kyseessä uuden istunnon alku (esim. jos eväste puuttuu tai se on vanhentunut).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow- kerääjän tunnus

Tallentaa palvelinpuolen kerääjän käyttäjälle luoman yksilöllisen tunnisteen, joka lähetetään kaikkien myöhempien seurantatapahtumien mukana.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Seuraa käyttäjän käyntikertojen määrää määrittääkseen, kuinka sovellus toimii.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Evästeessä ei ole henkilötietoja

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink kävijän yksilöllinen tunniste

Tunnistaa käyttäjän ja tarjoaa henkilökohtaisen käyttökokemuksen. Pyytää ensin evästesuostumusta.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Kyllä, sisältää GUID-tunnuksen.

Script
LEGO.com1 year

Istuntojen välinen tunnus – suosituskone

Antaa suosituksia aiempien ostosten perusteella.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tilausnumero (jos tilaus tehdään istunnon aikana)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Yksilöllinen tunniste, jota käytetään käyttäjän viitenumerona.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tunniste

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Tilaajan sähköpostiosoite.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sähköpostiosoite

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Sähköpostin lähetykseen liittyvä työtunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Tilaajan luettelotunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Aktivoituun sähköpostiin liittyvän erän numeerinen tunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Lähetyksen yksittäisen URL-osoitteen yksilöllinen tunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Marketing Cloudin liiketoimintayksikkötunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising ja Experience Cloud -tunnus

Mahdollistaa tunnisteen synkronoinnin kolmansien osapuolten sivustojen, kuten Adoben, Googlen ja Facebookin kanssa mainonnan kohdentamista varten, esimerkiksi estämään uudelleenkohdentamista sekä kohdistamaan mainontaa samankaltaisille kohderyhmille.

LEGO System A/S

Adobe Analytics ja Adobe Advertising

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud -aikaleiman tunnus

Lisää aikaleiman viimeisimmälle sivulle, jolla käyttäjä vierailee hakukoneen mainospalvelun kautta.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Varmistaa, että käyttäjät näkevät vain heitä kiinnostavia ja heille kohdennettuja Meta-mainoksia.

Meta

Meta

LEGO System A/S ja Meta ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO Group voi seurata toimintaasi verkkosivuillamme Meta CAPI:n avulla. Mittaamme sen avulla mainostemme tehoa, pyrimme ymmärtämään ja määrittelemään yleisöämme mainosten kohdentamista varten ja analysoimme verkkosivustomme keskustelukanavien tehokkuutta (esim. selvittääksemme, johtaako vierailu ostokseen). Meta toimii edellä mainittujen palveluiden rekisterinpitäjänä LEGO System A/S:n puolesta. Meta käyttää CAPI:n kautta kerättyjä tietoja myös omiin tarkoituksiinsa ja voi koota ne ja sinusta aiemmin keräämänsä tiedot yhteen.

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad ja Doubleclick (Campaign Manager 360) -tunnisteet

Seuraa käyttäjien toimintaa osoitteessa LEGO.com mittauksen ja kohdentamisen tueksi. Tämä sisältää sivuston LEGO.com tapahtumien mallinnuksen mittauksen ja optimoinnin tarkkuuden parantamiseksi. Kohdentaminen sisältää estämisen, samankaltaisuudet ja uudelleenkohdentamisen.

Google

Google

LEGO System A/S ja Google LLC ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Käyttää näitä tietoja Google LLC:n maksullisena palveluna sivustolla LEGO.com. Tietojen kerääminen edellyttää suostumusta, jonka annettuasi näet juuri sinulle kohdistettua mainontaa käyttäessäsi yhtiön Alphabet Inc. alaisia verkkosivustoja (kuten Google ja YouTube) ja palveluita ja tulet sen jälkeen joko ensimmäisen kerran tai uudelleen sivustolle LEGO.com. Google Inc: Kerää ja käyttää henkilötietojasi suostumuksellasi sivuvierailujen seuraamiseksi osoitteessa LEGO.com. Tietoja käytetään mittaamiseen, mittausmallinnukseen, kohdentamisen estämiseen, mainonnan uudelleenkohdentamiseen yhtiön Alphabet Inc. alaisilla sivustoilla ja palveluissa sekä markkinoinnin tarjoamiseen kanssasi samankaltaisille henkilöille.

Ei henkilötietoja evästeessä.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Sivustovierailu- ja käyttäjätietojen kerääjä

Tallentaa sivustovierailu‑ ja käyttäjätietoja.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ja Rakuten ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Kerää ja tallentaa henkilötietojasi (esimerkiksi teknisiä tietoja, evästetietoja, käyttötietoja ja tietoja maantieteellisestä sijainnista), jotta kokemuksesi olisi entistä yksilöllisempi, kun vierailet uudelleen sivustolla LEGO.com ja/tai Rakutenin yhteistyökumppanien sivustoilla. Voimme käyttää näitä tietoja myös tunnistaaksemme ja houkutellaksemme uusia kohderyhmiä, joiden tietoprofiili voi olla samankaltainen kuin sinulla ja jotka vierailevat sivustolla LEGO.com ja/tai Rakutenin yhteistyökumppanien sivustoilla. Rakuten: Kerää ja tallentaa henkilötietojasi (esimerkiksi teknisiä tietoja, evästetietoja, käyttötietoja ja tietoja maantieteellisestä sijainnista) kohdentaakseen sinulle suunnattua mainontaa kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Yritys voi myös käyttää näitä tietoja tunnistaakseen ja houkutellakseen uusia kohderyhmiä, joiden tietoprofiili voi olla samankaltainen kuin sinulla. Saat lisätietoja Rakutenin evästekäytännöstä täältä: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Palveluntarjoajan luoma yksilöllinen tunnus (satunnainen GUID-tunnus)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Myynnin konversioseuranta

Seuraa sivustovierailu‑ ja käyttäjätietoja, kun myyntiä tapahtuu.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ja Rakuten ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Käytämme Rakutenin asettamaa yksilöllistä yhteistyökumppanin klikkaustunnistetta, joka tallennetaan jokaisen uuden LEGO.com Rakutenin yhteistyökumppanien sivustolta saapuvan kävijän laitteelle, ja joka suorittaa käynnin aikana ostoksen osoitteessa LEGO.com. LEGO.com käyttää näitä tietoja suoraan Rakuten-palveluihin liittyvien myyntikonversioiden maksuissa. Rakuten: Määrittää yksilöllisen julkaisijan klikkaustunnisteen, joka tallennetaan ja yhdistetään käyttäjäkohtaisiin ostoksiin sivustolla LEGO.com. Näin Rakuten saa asianmukaisen maksun yhteistyökumppanin sivuille siirtyneestä ”uudesta” myynnistä.

Palveluntarjoajan luoma yksilöllinen tunnus (satunnainen GUID-tunnus)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten-tunniste

Tunnistaa Rakuten-käyttäjät.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ja Rakuten ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Voi käyttää näitä tietoja tunnistaakseen Rakutenin käyttäjät erilaisilla yhteistyökumppanien verkkosivustoilla. LEGO.com voi käyttää näitä tietoja suostumuksellasi tietojen analysointi‑ ja personointipalveluihin. Rakuten: Tallentaa ja käyttää tietojasi, jos olet antanut suostumuksesi siihen, että käyttäjätietojasi seurataan erilaisilla yhteistyökumppanien verkkosivustoilla käyttämällä verkkojen välistä tunnusta ja haku‑ ja klikkaustunnistetta. Tietoja käytetään mainosten personointiin sekä tietojen analysointiin.

Palveluntarjoajan luoma yksilöllinen tunnus (satunnainen GUID-tunnus)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft mainonnan UET-tunniste

Seuraa sivuston toimintaa mainosten kohdentamista varten internetissä ja eri toiminnoissa.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S ja Microsoft ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S kerää ja ylläpitää suostumuksesi alaisia käyttäjätietoja, jotta se voi segmentoida, kohdentaa ja hankkia uusia kohderyhmiä MS Networkin markkinointiviestinnän kautta, esimerkiksi Bing-hakukoneessa ja MS Ad Display Networkissa. Microsoft käyttää suostumuksesi alaisia tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa. Löydät mainonnan periaatteiden linkin tästä asiakirjasta: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase-tunniste

Demandbase-tunniste kerää tietoja tunnistaakseen B2B-markkinointia varten, mitkä yritykset vierailevat verkkosivustolla.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase ja LEGO System A/S

IP-osoite

Javascript
LEGO.com13 months

Rakutenin oma seurantatyökalu

Yksilöllinen sivuston tunnus, jolla seurataan ”erikoistarjouksia” (rekisteröitymistapahtumia) ja ”tavanomaisia tarjouksia” (tilaustapahtumia) yhteistyökumppaneiden maksua varten. Määritetään joka kerta, kun käyttäjä siirtyy Rakutenin yhdysväyläsivustolle, jos käyttäjä siirtyy sivustolle siten, että tiedustelun merkkijonossa on siteID=-arvo.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework-käyttäjätunnus

Satunnaisesti luotu käyttäjätunnus, joka pitää kirjaa käyttäjästä istuntojen välillä. Auttaa yhdistämään käyttäjän toiminnan ja pikselitapahtumat.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework - viimeisen katselun aika

Viimeisimmän katselun aikaleima (UTC).

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Viimeisimmät UTM-parametrit, jotka tulevat URL-hakuparametreista. Tietolähde (SoT) on URL-hakuparametrit => Aiemmin tallennetut UTM-parametrit.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework- kanavan tunnus

Viimeisin kanavan tunnus, määritetty pienoisohjelman paketoinnin tasolla, jotta se huomioi kaikki pienoisohjelmatyypit ja -mallit.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework-viimeinen video

Viimeksi koodattu videotunnus, jonka käyttäjä on katsonut.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

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LEGO.com60 days

Firework-liiketoimintatunnus

Viimeinen liiketoiminnan jäsentunnus, jolla käyttäjä on siirtynyt sivulle.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

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LEGO.com60 days

Firework-istuntotunnus

Istuntoarvo, joka sisältää merkkijonon .delimiter. Merkkijono koostuu seuraavista osista: fws2 – istuntoversio fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – istuntotunnus 3 – istuntoluku (kuinka monta istuntoa tällä käyttäjällä on) 1694441101864 – istunnon aloitusaika

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

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LEGO.com60 days

Snapchat-klikkaustunnus

Auttaa tunnistamaan Snapchat-mainoksista sivulle siirtyneet vierailijat ja liittämään sivuston tapahtumat kyseisiin mainoksiin.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S ja Snap Inc.

No PII in the cookie
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LEGO.com90 days

Pinterest

Auttaa tunnistamaan Pinterest-mainoksista sivulle siirtyneet vierailijat ja liittämään sivuston tapahtumat kyseisiin mainoksiin.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S ja Pinterest

No PII in the cookie
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LEGO.com90 days

IDFA – mainostajien tunniste

Applen tarjoama ainutlaatuinen laitetunniste, jonka avulla mitataan mainoskampanjoidemme tehokkuutta, mukaan lukien sovellusten asennusten seuranta ja markkinoinnin tulosten määrittäminen.

LEGO System A/S

Yksittäinen

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

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LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – toimittajien tunniste

Applen tarjoama yksilöllinen laitetunniste, jonka avulla käyttäjän laite tunnistetaan sovelluksissamme ja palveluissamme analytiikka- ja toiminnallisuustarkoituksia varten, kuten sovellusten käytön mittaamista ja sovellusten suorituskyvyn parantamista varten.

LEGO System A/S

Yksittäinen

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google-mainostunnus

Googlen tarjoama ainutlaatuinen ja nollattava laitetunniste, jonka avulla mitataan mainoskampanjoidemme tehokkuutta, mukaan lukien sovellusten asennusten seuranta ja markkinoinnin tulosten määrittäminen.

LEGO System A/S

Yksittäinen

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Androidin suojatunnus

Android-käyttöjärjestelmän tarjoama laitteistokohtainen tunniste, joka tukee sovelluksen toiminnallisuutta ja sisäistä analytiikkaa, kuten teknisen vakauden varmistamista ja sovelluksen suorituskyvyn parantamista.

LEGO System A/S

Yksittäinen

LEGO System A/S

Ei henkilötietoja evästeessä.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a