Evästeilmoitus
Muokattu viimeksi: 16. tammikuuta 2026
Sivustolle LEGO.com asetetut evästeet ja niitä vastaavat tekniikat
Tämä luettelo sisältää sivustolle LEGO.com asetetut evästeet ja niitä vastaavat tekniikat (jäljempänä ”evästeet”). Evästeiden asettajina ovat joko LEGO System A/S tai valikoidut kolmannet osapuolet. ”Rekisterinpitäjä”-sarakkeessa ilmoitetaan, onko kolmas osapuoli yhteisrekisterinpitäjä vai itsenäinen rekisterinpitäjä. Sivustolle LEGO.com/kids ja lasten LEGO Account tilillä käytettäville LEGO.com sivuille on asetettu vain ehdottomasti välttämättömimmät evästeet.
Evästeet ja henkilötiedot
Lisätietoja evästeistä on evästekäytännössämme. Lisätietoja tietosuojastasi ja tietojesi hallinnoinnista on tietosuojakäytännössämme.
Kaikkien LEGO Insiders sovelluksen evästeiden ”kesto” on aika, jolloin sovellus on asennettuna käyttäjän puhelimeen. Jos käyttäjä poistaa sovelluksen, hän voi halutessaan poistaa sen mukana kaikki tallennetut tiedot.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic -istunnon tunnus
Seuraa käyttäjän käyntikertojen määrää määrittääkseen, kuinka sovellus toimii.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen maksuistunnon tunnus
Sivuston LEGO.com käyttäjälle määritetään yksilöllinen tunnus koko maksunkäsittelyistunnon ajaksi.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen telemetria
Turvalliset maksutapahtumat.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders-käyttäjätunnus
Tunnistaa käyttäjän ja näyttää tälle Insiders-käyttäjätilin tiedot.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders-pisteiden antaja
Tunnistaa käyttäjän, jotta voimme palkita aktiivisen jäsenen.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Ensisijaisen kielen valinta
Tunnistaa käyttäjän, jotta hän näkee sisällön haluamallaan kielellä.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Istunnon tunnus – suosituskone
Tämä välttämätön eväste tallennetaan sivustolle kirjautumista ja sivuston toimivuutta ja sisällön avaamista varten. Kun käyttäjä on antanut suostumuksensa, hän voi saada suosituksia istunnon aikana suorittamansa selauksen perusteella (esim. katsotut ja ostoskoriin lisätyt tuotteet/aihepiirit).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tilausnumero (jos tilaus tehdään istunnon aikana)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation-sormenjälki
Tallentaa ja seuraa digitaalisten sormenjälkien tietoja petosten varalta. Automaattista päätöksentekoa käytetään ehdottoman välttämättömiin petosten estämistarkoituksiin verkkotunnuksen LEGO.com sivuilla.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Kyllä, laitetiedot tallennetaan petosten selvittämistä varten.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Väärennösten torjunnan vahvistustieto
Tämä väärennösten torjuntajärjestelmän käyttämä eväste on osa turvajärjestelmää, joka on välttämätön evästepohjaisen tunnistautumisen käytössä. Automaattista päätöksentekoa käytetään myös välttämättömään petosten estämiseen verkkotunnukseen LEGO.com kuuluvilla sivuilla.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisältää GUID-tunnuksen
Session storage
|Both
|Until session ends
Tili-istunnon tunnus
Istunnon tunnus, jota tarvitaan käyttäjäistuntojen hallinnointiin tilijärjestelmässä.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisältää GUID-tunnuksen
Session storage
|Both
|Until session ends
Kaksivaiheinen tunnistautuminen
Eväste muistaa käyttäjän, kun tämä kirjautuu kaksivaiheista tunnistautumista käyttäen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisältää julkisen käyttäjätunnuksen (PUID) ja turvaleiman.
Persistent
|Both
|14 days
Ulkoisiin kirjautumispalveluihin tunnistautuminen
Ulkoisista kirjautumispalveluista (Google, Facebook ja Twitter) LEGO Account tilille saapuvien tunnistautumiseväste.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Kyllä, varmennuslipuke, mukaan lukien vaatimusperuste. [viitaten sisään kirjautuneen käyttäjän tietoihin].
Persistent
|Both
|15 mins
Tunnistautumisistunnon tunnus
Flaskin käyttämä istunnon tunnus LEGO IDEAS sivuston käyttäjienhallintaa/tunnistautumisjärjestelmää varten.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisältää GUID-tunnuksen
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Iän vahvistaminen
Jos käyttäjä valitsee iäksi alle 18 vuotta, hänet katsotaan lapseksi.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ikäsyöte
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Odotushuone
Evästeasetus, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön odotushuone ja varmistaa LEGO.comin toiminta, kun sivustolla on paljon liikennettä.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisältää käyttäjäagentin
Cookie
|Both
|1 hour
Suostumuksen yksilöllinen tunniste
Käytetään yksilöllisenä tunnisteena suostumusten hallinta-alustalla.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Yksilöllinen tunniste
Cookie
|Both
|12 months
Salesforcen upotetun keskustelun selaintunnus
Tarjoaa suojauksen livekeskustelutoiminnollemme.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforcen upotetun keskustelun välityspalvelu
Varmistaa, että käyttäjän pyyntö osuu samalle Salesforce-välityspalvelulle, jotta sisältö voidaan noutaa väliaikaisesti välimuistista.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforcen upotetun keskustelun live-asiakaspalvelijan tunnus
Tallentaa tietylle selainistunnolle yksilöllisen salatunnuksen keskustelun aikana.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforcen upotetun keskustelun live-asiakaspalvelijan hylätty tunnus
Muistaa järjestelmänvalvojan asettamat säännöt piilottaa keskustelun kutsupainike, kun vierailija on hyväksynyt tai hylännyt sen. Ilman evästettä painike ilmestyy jatkuvasti komennon saatuaan.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforcen upotetun keskustelun selaimen virheiden poiston tunnus
Yhdistää selaimen lokitiedot palvelinpuolelle virheiden poiston auttamiseksi.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforcen upotetun keskustelun kieli
Määrittää useita kieliä tukevien mukautettujen komponenttien, kyselyiden ja kulun käyttökielen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Käyttäjätunnus
Käytetään käyttäjien tunnistamiseen ja käyttäjien toiminnan seuraamiseen verkkotunnuksessa.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Script
|LEGO.com
|2 years
Istunnon tunnus
Käytetään tunnistamaan, onko käyttäjällä aktiviinen istunto sivustolla vai onko kyseessä käyttäjän uusi istunto (eli evästettä ei ole olemassa tai se on vanhentunut).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Palvelinpuolen käyttäjätunnus
Tallentaa palvelinpuolen kerääjän käyttäjälle luoman yksilöllisen tunnisteen, joka lähetetään kaikkien myöhempien seurantatapahtumien mukana.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Käytetään muistamaan käyttäjäpalautteessa aiemmin täytetyt tiedot
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Käytetään suojaamaan verkkosivua automatisoiduilta uhilta, kuten bottihyökkäyksiltä, auttamalla erottamaan oikeat käyttäjät boteista.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Käytetään arvioimaan liikenteen rajoitusta, kun useilla käyttäjillä on sama IP-osoite.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Evästeasetus, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön odotushuone ja varmistaa LEGO.comin toiminta, kun sivustolla on paljon liikennettä.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Ostoskategoriat välimuisti
Kategorioiden navigoinnin välimuisti suorituskyvyn nopeuttamiseen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Äskettäin katsotut tuotteet
Käytetään täyttämään viimeksi katsottujen tuotteiden ominaisuus. Luettelo tuotetunnuksista
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline-käyttäjätiedot
Rajoitetut käyttäjätiedot tukemaan myymälässä tapahtuvaa viivakoodien skannausta offline-tilassa ilman internetyhteyttä.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Käyttäjän nimi, Insiders tilin numero
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Perehdytysasetukset
Perehdytyksen aikana valittu avatar.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Evästeiden hyväksyntäasetukset
Käytetään evästeiden suostumusasetusten tallentamiseen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Suostumuksen kieltämisasetukset
Käytetään suostumuksen kieltämisasetusten tallentamiseen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Toimintojen valinnan tunnistaminen
Sivuston LEGO.com käyttäjälle annettu yksilöllinen tunnus, jolla voi ottaa toimintoja käyttöön.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisältää GUID-tunnuksen.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adoben varmistustunnus
Käytetään yhdistämään kaikki käyttäjät kaikkiin muihin Adoben tuotteisiin.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ‑tunnus
Tunnistaa yksittäiset käyttäjät ja erottaa heidän käyntinsä toisistaan.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adoben evästeiden tila
Tunnistaa hyväksytyt/hylätyt evästeet eli määrittää saatavana olevan sisällön ja katsottavissa olevan sisällön tason.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adoben sivun katselukerrat
Tallentaa sivujen katselukertojen määrän ymmärtääkseen sivujen suosittuuden tason.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA -alueoptimointi istunnon aikana
Parantaa käyttökokemustasi sivuston LEGO.com käyttäjänä, kun siirryt aluenäkymästä toiseen.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA -alueoptimointi istuntojen aikana
Parantaa käyttökokemustasi sivuston LEGO.com käyttäjänä, kun siirryt aluenäkymästä toiseen.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions suorituskyky
Parantaa sivuston toimintaa vähentämällä pyyntöjen määrää.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions selaimen ja alustan tiedot
Kertoo meille käyttämäsi alustan ja selaimen, jotta voimme näyttää sinulle oikeita tietoja oikeassa muodossa (eli kieli, laitetyyppi, jne.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions sivu katseltu
Muistaa sivut, joilla olet jo käynyt, joten voit palata niille käyttämättä hakutoimintoa.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions aktivoidut viestit
Selkeyttää käyttökokemusta valitsemalla käyttäjän näkemien aktivoitujen viestien määrän.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions katseltujen sivujen määrä
Muistaa käyttäjän katselemat sivut käyntikerran aikana.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions istunnon tunnus
Määrittää käyntikerralle istunnon tunnuksen.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely istunnon tunnus
Antaa käyttäjälle mahdollisuuden osallistua A/B-testiin uusien ominaisuuksien kokeilua varten.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Istunnon UEC
Käytetään tunnistamaan käyttäjäistunto sivuvierailun aikana.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Istuntojen välinen UEC
Käytetään säilyttämään käyttäjän istuntotiedot istuntojen välissä evästeen käyttöiän loppuun asti.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow-kävijätunnus
Käyttäjän ensimmäisen vierailun aikana luodut myymälän käyttäjätiedot ja seuraavien vierailujen aikana tehdyt päivitykset.
Snowplow-kävijätunnus
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow-istuntotunnus
Käytetään määrittämään, onko käyttäjällä sillä hetkellä aktiivinen istunto verkkosivulla vai onko kyseessä uuden istunnon alku (esim. jos eväste puuttuu tai se on vanhentunut).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow- kerääjän tunnus
Tallentaa palvelinpuolen kerääjän käyttäjälle luoman yksilöllisen tunnisteen, joka lähetetään kaikkien myöhempien seurantatapahtumien mukana.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Seuraa käyttäjän käyntikertojen määrää määrittääkseen, kuinka sovellus toimii.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Evästeessä ei ole henkilötietoja
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink kävijän yksilöllinen tunniste
Tunnistaa käyttäjän ja tarjoaa henkilökohtaisen käyttökokemuksen. Pyytää ensin evästesuostumusta.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Kyllä, sisältää GUID-tunnuksen.
Script
|LEGO.com
|1 year
Istuntojen välinen tunnus – suosituskone
Antaa suosituksia aiempien ostosten perusteella.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tilausnumero (jos tilaus tehdään istunnon aikana)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Yksilöllinen tunniste, jota käytetään käyttäjän viitenumerona.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tunniste
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Tilaajan sähköpostiosoite.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sähköpostiosoite
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Sähköpostin lähetykseen liittyvä työtunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Tilaajan luettelotunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Aktivoituun sähköpostiin liittyvän erän numeerinen tunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Lähetyksen yksittäisen URL-osoitteen yksilöllinen tunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloudin liiketoimintayksikkötunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising ja Experience Cloud -tunnus
Mahdollistaa tunnisteen synkronoinnin kolmansien osapuolten sivustojen, kuten Adoben, Googlen ja Facebookin kanssa mainonnan kohdentamista varten, esimerkiksi estämään uudelleenkohdentamista sekä kohdistamaan mainontaa samankaltaisille kohderyhmille.
LEGO System A/S
Adobe Analytics ja Adobe Advertising
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud -aikaleiman tunnus
Lisää aikaleiman viimeisimmälle sivulle, jolla käyttäjä vierailee hakukoneen mainospalvelun kautta.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Varmistaa, että käyttäjät näkevät vain heitä kiinnostavia ja heille kohdennettuja Meta-mainoksia.
Meta
Meta
LEGO System A/S ja Meta ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO Group voi seurata toimintaasi verkkosivuillamme Meta CAPI:n avulla. Mittaamme sen avulla mainostemme tehoa, pyrimme ymmärtämään ja määrittelemään yleisöämme mainosten kohdentamista varten ja analysoimme verkkosivustomme keskustelukanavien tehokkuutta (esim. selvittääksemme, johtaako vierailu ostokseen). Meta toimii edellä mainittujen palveluiden rekisterinpitäjänä LEGO System A/S:n puolesta. Meta käyttää CAPI:n kautta kerättyjä tietoja myös omiin tarkoituksiinsa ja voi koota ne ja sinusta aiemmin keräämänsä tiedot yhteen.
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad ja Doubleclick (Campaign Manager 360) -tunnisteet
Seuraa käyttäjien toimintaa osoitteessa LEGO.com mittauksen ja kohdentamisen tueksi. Tämä sisältää sivuston LEGO.com tapahtumien mallinnuksen mittauksen ja optimoinnin tarkkuuden parantamiseksi. Kohdentaminen sisältää estämisen, samankaltaisuudet ja uudelleenkohdentamisen.
LEGO System A/S ja Google LLC ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Käyttää näitä tietoja Google LLC:n maksullisena palveluna sivustolla LEGO.com. Tietojen kerääminen edellyttää suostumusta, jonka annettuasi näet juuri sinulle kohdistettua mainontaa käyttäessäsi yhtiön Alphabet Inc. alaisia verkkosivustoja (kuten Google ja YouTube) ja palveluita ja tulet sen jälkeen joko ensimmäisen kerran tai uudelleen sivustolle LEGO.com. Google Inc: Kerää ja käyttää henkilötietojasi suostumuksellasi sivuvierailujen seuraamiseksi osoitteessa LEGO.com. Tietoja käytetään mittaamiseen, mittausmallinnukseen, kohdentamisen estämiseen, mainonnan uudelleenkohdentamiseen yhtiön Alphabet Inc. alaisilla sivustoilla ja palveluissa sekä markkinoinnin tarjoamiseen kanssasi samankaltaisille henkilöille.
Ei henkilötietoja evästeessä.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Sivustovierailu- ja käyttäjätietojen kerääjä
Tallentaa sivustovierailu‑ ja käyttäjätietoja.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ja Rakuten ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Kerää ja tallentaa henkilötietojasi (esimerkiksi teknisiä tietoja, evästetietoja, käyttötietoja ja tietoja maantieteellisestä sijainnista), jotta kokemuksesi olisi entistä yksilöllisempi, kun vierailet uudelleen sivustolla LEGO.com ja/tai Rakutenin yhteistyökumppanien sivustoilla. Voimme käyttää näitä tietoja myös tunnistaaksemme ja houkutellaksemme uusia kohderyhmiä, joiden tietoprofiili voi olla samankaltainen kuin sinulla ja jotka vierailevat sivustolla LEGO.com ja/tai Rakutenin yhteistyökumppanien sivustoilla. Rakuten: Kerää ja tallentaa henkilötietojasi (esimerkiksi teknisiä tietoja, evästetietoja, käyttötietoja ja tietoja maantieteellisestä sijainnista) kohdentaakseen sinulle suunnattua mainontaa kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Yritys voi myös käyttää näitä tietoja tunnistaakseen ja houkutellakseen uusia kohderyhmiä, joiden tietoprofiili voi olla samankaltainen kuin sinulla. Saat lisätietoja Rakutenin evästekäytännöstä täältä: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Palveluntarjoajan luoma yksilöllinen tunnus (satunnainen GUID-tunnus)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Myynnin konversioseuranta
Seuraa sivustovierailu‑ ja käyttäjätietoja, kun myyntiä tapahtuu.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ja Rakuten ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Käytämme Rakutenin asettamaa yksilöllistä yhteistyökumppanin klikkaustunnistetta, joka tallennetaan jokaisen uuden LEGO.com Rakutenin yhteistyökumppanien sivustolta saapuvan kävijän laitteelle, ja joka suorittaa käynnin aikana ostoksen osoitteessa LEGO.com. LEGO.com käyttää näitä tietoja suoraan Rakuten-palveluihin liittyvien myyntikonversioiden maksuissa. Rakuten: Määrittää yksilöllisen julkaisijan klikkaustunnisteen, joka tallennetaan ja yhdistetään käyttäjäkohtaisiin ostoksiin sivustolla LEGO.com. Näin Rakuten saa asianmukaisen maksun yhteistyökumppanin sivuille siirtyneestä ”uudesta” myynnistä.
Palveluntarjoajan luoma yksilöllinen tunnus (satunnainen GUID-tunnus)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten-tunniste
Tunnistaa Rakuten-käyttäjät.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ja Rakuten ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S: Voi käyttää näitä tietoja tunnistaakseen Rakutenin käyttäjät erilaisilla yhteistyökumppanien verkkosivustoilla. LEGO.com voi käyttää näitä tietoja suostumuksellasi tietojen analysointi‑ ja personointipalveluihin. Rakuten: Tallentaa ja käyttää tietojasi, jos olet antanut suostumuksesi siihen, että käyttäjätietojasi seurataan erilaisilla yhteistyökumppanien verkkosivustoilla käyttämällä verkkojen välistä tunnusta ja haku‑ ja klikkaustunnistetta. Tietoja käytetään mainosten personointiin sekä tietojen analysointiin.
Palveluntarjoajan luoma yksilöllinen tunnus (satunnainen GUID-tunnus)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft mainonnan UET-tunniste
Seuraa sivuston toimintaa mainosten kohdentamista varten internetissä ja eri toiminnoissa.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S ja Microsoft ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. LEGO System A/S kerää ja ylläpitää suostumuksesi alaisia käyttäjätietoja, jotta se voi segmentoida, kohdentaa ja hankkia uusia kohderyhmiä MS Networkin markkinointiviestinnän kautta, esimerkiksi Bing-hakukoneessa ja MS Ad Display Networkissa. Microsoft käyttää suostumuksesi alaisia tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa. Löydät mainonnan periaatteiden linkin tästä asiakirjasta: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase-tunniste
Demandbase-tunniste kerää tietoja tunnistaakseen B2B-markkinointia varten, mitkä yritykset vierailevat verkkosivustolla.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase ja LEGO System A/S
IP-osoite
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakutenin oma seurantatyökalu
Yksilöllinen sivuston tunnus, jolla seurataan ”erikoistarjouksia” (rekisteröitymistapahtumia) ja ”tavanomaisia tarjouksia” (tilaustapahtumia) yhteistyökumppaneiden maksua varten. Määritetään joka kerta, kun käyttäjä siirtyy Rakutenin yhdysväyläsivustolle, jos käyttäjä siirtyy sivustolle siten, että tiedustelun merkkijonossa on siteID=-arvo.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework-käyttäjätunnus
Satunnaisesti luotu käyttäjätunnus, joka pitää kirjaa käyttäjästä istuntojen välillä. Auttaa yhdistämään käyttäjän toiminnan ja pikselitapahtumat.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework - viimeisen katselun aika
Viimeisimmän katselun aikaleima (UTC).
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Viimeisimmät UTM-parametrit, jotka tulevat URL-hakuparametreista. Tietolähde (SoT) on URL-hakuparametrit => Aiemmin tallennetut UTM-parametrit.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework- kanavan tunnus
Viimeisin kanavan tunnus, määritetty pienoisohjelman paketoinnin tasolla, jotta se huomioi kaikki pienoisohjelmatyypit ja -mallit.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-viimeinen video
Viimeksi koodattu videotunnus, jonka käyttäjä on katsonut.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-liiketoimintatunnus
Viimeinen liiketoiminnan jäsentunnus, jolla käyttäjä on siirtynyt sivulle.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-istuntotunnus
Istuntoarvo, joka sisältää merkkijonon .delimiter. Merkkijono koostuu seuraavista osista: fws2 – istuntoversio fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – istuntotunnus 3 – istuntoluku (kuinka monta istuntoa tällä käyttäjällä on) 1694441101864 – istunnon aloitusaika
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat-klikkaustunnus
Auttaa tunnistamaan Snapchat-mainoksista sivulle siirtyneet vierailijat ja liittämään sivuston tapahtumat kyseisiin mainoksiin.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S ja Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Auttaa tunnistamaan Pinterest-mainoksista sivulle siirtyneet vierailijat ja liittämään sivuston tapahtumat kyseisiin mainoksiin.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S ja Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – mainostajien tunniste
Applen tarjoama ainutlaatuinen laitetunniste, jonka avulla mitataan mainoskampanjoidemme tehokkuutta, mukaan lukien sovellusten asennusten seuranta ja markkinoinnin tulosten määrittäminen.
LEGO System A/S
Yksittäinen
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – toimittajien tunniste
Applen tarjoama yksilöllinen laitetunniste, jonka avulla käyttäjän laite tunnistetaan sovelluksissamme ja palveluissamme analytiikka- ja toiminnallisuustarkoituksia varten, kuten sovellusten käytön mittaamista ja sovellusten suorituskyvyn parantamista varten.
LEGO System A/S
Yksittäinen
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google-mainostunnus
Googlen tarjoama ainutlaatuinen ja nollattava laitetunniste, jonka avulla mitataan mainoskampanjoidemme tehokkuutta, mukaan lukien sovellusten asennusten seuranta ja markkinoinnin tulosten määrittäminen.
LEGO System A/S
Yksittäinen
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Androidin suojatunnus
Android-käyttöjärjestelmän tarjoama laitteistokohtainen tunniste, joka tukee sovelluksen toiminnallisuutta ja sisäistä analytiikkaa, kuten teknisen vakauden varmistamista ja sovelluksen suorituskyvyn parantamista.
LEGO System A/S
Yksittäinen
LEGO System A/S
Ei henkilötietoja evästeessä.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a