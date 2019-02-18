Tietosuojakäytäntö, mukaan lukien syötepäivitykset
Tietosuojakäytäntö
Muokattu viimeksi: 27. helmikuuta 2026
Sisällysluettelo
OSA 1: TIETOSUOJALAKI JA DIGITAALISET OIKEUDESI
Mistä tässä käytännössä on kyse?
Tervetuloa tietosuojakäytäntöömme! Hienoa, että haluat tietää enemmän siitä, miten pidämme tietosi turvassa. Tässä käytännössä kerrotaan, miten huolehdimme henkilötiedoistasi, kun käyt verkkosivustollamme tai käytät palveluitamme tai sovelluksiamme. Tietosuojakäytännössä kerrotaan myös yksityisyyttäsi koskevista oikeuksista ja miten laki suojelee sinua. Lisäksi tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan sekä verkossa että sen ulkopuolella toteutettavasta tiedonkeruusta, mukaan lukien henkilötiedot, joita saatamme kerätä eri kanaviemme, kuten verkkosivustojen, sovellusten, kolmannen osapuolen sosiaalisten verkostojen, myyntipisteiden, myymälöiden ja tapahtumien, kautta.
Tämä on yleinen tietosuojakäytäntömme. Joillakin lainkäyttöalueilla saatetaan soveltaa muita maa-/osavaltiokohtaisia säännöksiä. Jos olet Yhdysvalloista, sinun tulee myös lukea Tärkeää tietoa Yhdysvaltain asukkaille ilmoituksen ja Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojaoikeudet lisäyksen, jossa on tietoja Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalaeista.
Jos etsit lisätietoja siitä, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja jaamme keräämiämme henkilötietojasi, olet oikeassa paikassa!
Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?
LEGO Group muodostuu useista eri juridisista yksiköistä, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Lisätietoja LEGO Groupista löydät täältä [https://www.LEGO.com/aboutus].3.
Tämä tietosuojakäytäntö on annettu LEGO Groupin kaikkien sellaisten yritysten puolesta, joissa LEGO Systems A/S toimii rekisterinpitäjänä (joka on vastuussa tiedoista) tai joissa sopimus on tehty suoraan paikallisen LEGO Group yrityksen kanssa, rekisterinpitäjänä toimii kyseinen LEGO Group yritys yksinomaan mainittuun sopimukseen liittyvissä asioissa. Tässä tietosuojakäytännössä ”me” viittaa LEGO Systems A/S:ään ja paikalliseen LEGO Group yritykseen, jonka kanssa sopimus on tehty suoraan.
Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, joka vastaa tähän tietosuojakäytäntöön liittyvien kysymysten valvomisesta. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, ota meihin yhteyttä.4. Voit myös lähettää postia tietosuojavastaavalle osoitteeseen:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Denmark
Att: DPO
Sisällytä yhteydenottoon nimesi ja maasi, johon tiedustelusi liittyy.
Vastaamme yleensä 30 päivän kuluessa, ellei asuinmaasi tietosuojalainsäädännössä vaadita lyhyempää vastausaikaa, jolloin noudatamme kyseistä vastausaikaa.
Jos muutamme tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia menetelmiimme ja tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa, joten käy aika ajoin tarkistamassa, onko tietosuojakäytäntöömme tehty päivityksiä tai muutoksia.
Tietosuojaan liittyvät oikeutesi
Asuinpaikastasi riippuen sinulla voi rekisteröitynä olla seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi, joita meillä on sinusta:
-
Oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada pääsy hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Monissa tilanteissa voit jo hyödyntää tätä oikeutta sinulle tarjoamissamme verkkopalveluissa. Oikeutesi saada tietoja voi kuitenkin olla rajoitettu lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden varjeluksen, LEGO-konsernin liiketoimintakäytäntöjen, tietotaidon, liikesalaisuuksien ja sisäisten arviointien vuoksi.
-
Oikeus pyytää korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Jos hallussamme olevat, sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää korjaamaan tiedot lainsäädännöstä aiheutuvin rajoituksin.
-
Pyydä tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää Data-tietojesi poistamista, kun:
-
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on muutoin käsitelty;
-
perut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, eikä käsittelylle ole enää muuta oikeutettua syytä;
-
vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä;
-
tai tietojesi käsittely on lainvastaista.
Huomaa, että tietyissä tilanteissa saatamme olla lakisääteisten tai sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi velvollisia säilyttämään joitakin henkilötietojasi sen jälkeen, kun olet pyytänyt niiden poistamista. Sovellettavat lait saattavat myös sallia joidenkin henkilötietojesi säilyttämisen liiketoimintamme edellyttämiin tarpeisiin.
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Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn laillisuuden tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä vastustamisoikeutesi perusteella, voit pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käsittelyä. Käsittely rajoitetaan vain tallentamiseen, kunnes tietojen oikeellisuus voidaan varmentaa tai voidaan tarkistaa, syrjäyttävätkö oikeutetut etumme sinun etusi. Vaikka tietojesi käsittelyä olisi rajoitettu edellä kuvatulla tavalla, LEGO Group saattaa käsitellä tietojasi muilla tavoin, jos se on tarpeen oikeusvaateen täytäntöönpanemiseksi tai aiemmin kerättyjen tietojen käsittelemiseksi, jos olet aiemmin antanut suostumuksesi.
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Oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa tietojen käsittelyä. Voit aina vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos käsittelemme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksissa ja tämäntyyppisen markkinoinnin yhteydessä tapahtuvaa profilointia varten, vastalauseesi hyväksytään aina. Jos vastustat käsittelyä muissa tarkoituksissa, suoritamme oikeutetun edun tasapainotustestin ja harkitsemme, tuemmeko vastalausettasi.
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Oikeus tietojen siirtämiseen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee vain henkilötietoja, joita käsitellään automatisoiduilla menetelmillä ja suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi.
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Muut oikeudet. Sinulla on oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojavirastolle, jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Löydät Tanskan tietosuojaviraston yhteystiedot osoitteesta www.datatilsynet.dk. Jos asut Tanskan oikeudenkäyttöalueen ulkopuolella, sinulla on oikeus tehdä valitus asuinmaasi tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä meihin. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä.
Jos olet Yhdysvaltain asukas, tutustu Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojaoikeuksia koskevaan liitteeseemme, jossa kerrotaan oikeuksista, joita sinulla voi olla Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalakien nojalla.
OSA 2: HENKILÖTIEDOT
Mitä henkilötietoja LEGO Group kerää?
Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöön liittyviä tietoja, joista kyseinen henkilö voidaan tunnistaa. Saatamme kerätä, käyttää, tallentaa ja siirtää erilaisia, sinua koskevia henkilötietoja, jotka olemme ryhmitelleet seuraavasti:
- Henkilöllisyystiedot eli etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus tai vastaava yksilöllinen tunniste, siviilisääty, ammattinimike, syntymäaika ja sukupuoli.
- Yhteystiedot eli laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot tai muut vastaavat yhteystiedot.
- Taloudelliset tiedot eli pankkitilin ja maksukortin tiedot.
- Tapahtumatiedot eli tiedot sinulle suoritetuista ja suorittamistasi maksuista sekä muita tietoja meiltä (tai www.bricklink.com-sivuston osalta meiltä tai muilta BrickLink -alustalla olevilta) ostamistasi tuotteista ja palveluista, pyytämistäsi palveluista sekä pyytämistäsi tai käyttämistäsi palkkioista ja/tai eduista.
- Myyjän vahvistustiedot (jos käytät BrickLink-kauppapaikkaamme verkossa) eli viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus sekä yrityksen rekisteröintiasiakirjat, jotka vaaditaan uuden myyjän vahvistusmenettelyyn.
- Tekniset tiedot eli IP-osoite, kirjautumistiedot, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykkeen asetus ja sijainti, selaimen laajennustyypit ja ‑versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta, käyttäjätunnus, MAC-tunnus sekä muu teknologia laitteissa, joilla käytät tätä verkkosivustoa, sovellusta tai digitaalista kokemusta.
- Profiilitiedot eli käyttäjätunnus, salasana ja kiinnostuksen kohteesi.
- Käyttötiedot eli tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme, tuotteitamme ja palveluitamme ja virheraporttejamme.
- Markkinointi- ja viestintadata sisältävät mieltymyksesi markkinointiviestien vastaanottamisesta meiltä ja kolmansilta osapuolilta, kiinnostuksen kohteesi ja osallistumisesi arvontaan ja muihin palkintokilpailuihin sekä viestintämieltymyksesi.
- Sosiaalisen median tiedot eli tiedot siitä, kuinka olet ollut kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisen median alustoilla (esimerkiksi kun olet tykännyt julkaisuistamme, kommentoinut julkaisujamme tai merkinnyt meidät kommenttiin) sekä tuotemerkkiimme liittyvät palautteet ja kommentit, jotka olet julkaissut sosiaalisen median alustojen julkisille sivuille. Keräämme tietoja myös olennaisilla sosiaalisen median alustoilla olevista julkisista profiileista, esimerkiksi käyttäjänimi, profiilikuva sekä iän ja sukupuolen kaltaiset käyttäjätiedot.
- Seurantatiedot mukaan lukien data siitä, mitä sivuja olet käynyt ennen saapumistasi verkkosivustollemme tai minne olet siirtynyt verkkosivustomme jälkeen, sekä siitä, miten olet reagoinut lähettämiimme sähköposteihin tai muihin viesteihin (esim. oletko poistanut tai avannut sähköpostin) tai klikannut mainosta tuotteistamme tai palveluistamme sosiaalisessa mediassa tai muilla alustoilla.
- Arvostelut ja palaute Data sisältävät julkiset arviot ja arvostelut, jotka ovat peräisin 1) BrickLink-kauppapaikan ostajien ja myyjien välisistä, kyseisiin tileihin liittyvistä ja muiden kävijöiden saatavilla olevista arvioista ja arvosteluista, 2) LEGO.com-sivustoilla sekä LEGOLANDLEGO Discovery Center -verkkosivustoilla julkaistuista, kyseisiin tileihin liittyvistä ja muiden käyttäjien ja kävijöiden saatavilla olevista tuotteiden ja palveluiden arvosteluista ja arvioista, sekä 3) keskustelupaneeleista, käyttäjätutkimuksista ja LEGO-tapahtumista kerätyistä muista tiedoista. Discovery Center- ja
- Riita-asioita koskevat tiedot eli ostajien ja myyjien ilmoittamat, yksityisiin tapahtumiin liittyvät riita-asiat, mukaan lukien kaikki näitä riita-asioita koskeva viestintä ja toimista tehdyt muistiinpanot.
- Foorumin tiedot eli yhteisöihin, kuten Ambassador Network, BrickLink-foorumit ja Gallery, lähetetyt tiedot, jotka katsotaan julkisiksi tiedoiksi.
Keräämme, käytämme ja jaamme myös** yhdistelmätietoja**, kuten tilastotietoja tai demografisia tietoja, mihin tahansa tarkoitukseen. Yhdistelmätiedot voivat olla peräisin henkilötiedoistasi, mutta niitä ei pidetä henkilötietoina, koska ne eivät paljasta henkilöllisyyttäsi suoraan tai epäsuorasti. Saatamme esimerkiksi yhdistää käyttötietosi laskeaksemme tietyn verkkosivuston ominaisuutta käyttävien käyttäjien prosenttiosuuden. Jos kuitenkin yhdistämme yhdistelmätiedot henkilötietoihisi siten, että sinut voidaan tunnistaa niistä suoraan tai epäsuorasti, käsittelemme yhdistelmätietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
Käytämme **pseudonymisoituja tietoja **minimoidaksemme sinulle aiheutuvat tietosuojavaikutukset.
Pseudonymisointi on menetelmä, jossa tietokannasta korvataan tai poistetaan yksilön tunnistamiseen käytettävät tiedot, mutta jonka avulla rekisterinpitäjä tai kolmas osapuoli voi kohtuullisin ponnistuksin tunnistaa henkilötiedot uudelleen. On tärkeää olla tietoinen siitä, että toisin kuin anonymisointi, pseudonymisointi ei poista tiedoista kaikkia tunnistetietoja, vaan vähentää mahdollisuutta yhdistää tietoaineisto yksilön henkilöllisyyteen.
Emme kerää aktiivisesti erikoinen henkilötietoryhmä sinusta (tämä sisältää tiedot rodustasi tai etnisestä taustastasi, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksistasi, sukupuolielämästäsi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, poliittisista mielipiteistäsi, ammattiliittojen jäsenyydestäsi, elinvoimastasi tai geneettisistä tiedoista, tunnistamista varten kerätyistä biometrisistä tiedoista tai rikostuomioista ja rikoksista). Kun vierailet LEGO Discovery Centerissä tai LEGOLAND Discovery Centerissä tai otat meihin yhteyttä vierailua suunnitellessasi, voit päättää jakaa joitakin erikoisia henkilötietoryhmiä, kuten ruokavaliovaatimukset tai esteettömyystarpeet, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen.
Jos et anna meille tarvittavia henkilötietoja (ilmoitamme tarvittavat tiedot esimerkiksi merkitsemällä ne selkeästi rekisteröintilomakkeisiimme), emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle tuotteitamme ja/tai palveluitamme.
Miten LEGO Group kerää henkilötietoja?
Lähteet, joista keräämme henkilötietoja:
- Verkkosivustot sisältävät kaikki LEGO Groupin ylläpitämät tai sen puolesta ylläpidetyt verkkosivustot, mukaan lukien sivustot, joita käytämme omilla verkkotunnuksillamme/URL-osoitteillamme, sekä minisivustot, joita ylläpidämme kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa.
- Mobiilipelit/‑sovellukset sisältävät LEGO Groupin ylläpitämiä mobiilipelejä tai ‑sovelluksia, kuten älypuhelinsovelluksia.
- Sovellukseen liitetyt lelut sisältävät leluja, jotka yhdistetään sovellukseen LEGO Groupin valmistaman tai LEGO Groupille valmistetun kaapelin tai langattoman protokollan kautta.
- Sähköposti‑, teksti‑ ja muut sähköiset viestit sisältävät sinun ja LEGO Groupin välisen sähköisen viestinnän.
- Asiakaspalvelu sisältää puhelut tai chat-keskustelut asiakaspalvelumme henkilöstön kanssa.
- Vähittäismyymälät, joihin lukeutuvat LEGO Groupin hallinnoimat tai sen puolesta hallinnoidut myymälät.
- LEGO Discovery Centerit ja LEGOLAND Discovery Centerit.
- Verkkorekisteröintilomakkeet sisältää LEGO Insiders -tilin/LEGO tiliin rekisteröinnin, LEGO Magazine -lehden tilaukset ja BrickLink-myyjän vahvistusmenettelyt.
- Muualla kuin verkossa olevat rekisteröintilomakkeet sisältävät painetut rekisteröintilomakkeet ja vastaavat lomakkeet, joita keräämme esimerkiksi postin, myymälässä järjestettyjen esittelyjen, kilpailujen ja muiden kampanjoiden tai tapahtumien kautta.
- Verkkokilpailut, kyselyt ja arvonnat kuluttajille.
- LEGO Insiders ohjelmamme, mukaan lukien toimintasi ohjelmassa.
- Tutkimus, johon sinä ja/tai lapsesi saatatte osallistua sekä henkilökohtaisesti että verkossa.
- Arvostelut ja palaute verkkosivustoillamme, foorumeillamme, sovelluksissamme tai kauppoissamme tai nähtävyyksissämme, joihin olet päättänyt osallistua.
LEGO Groupin kolmansilta osapuolilta keräämät henkilötiedot
Saatamme saada henkilötietojasi useilta kolmansilta osapuolilta ja julkisista lähteistä alla kuvatulla tavalla:
- Tekniset tiedot seuraavilta osapuolilta:
- analytiikkapalvelujen tarjoajat;
- mainosverkostot; ja
- hakutietojen tarjoajat.
- Yhteys-, rahoitus‑ ja tapahtumatiedot teknisten, maksu‑ ja toimituspalvelujen tarjoajilta.
- Henkilöllisyys‑ ja yhteystiedot tietojen välittäjiltä tai kerääjiltä.
- Henkilöllisyys‑ ja yhteystiedot julkisesti saatavilla olevista lähteistä.
- Tunnistetiedot, yhteystiedot ja kirjautumistiedot kolmansilta osapuolilta, joille olet antanut luvan jakaa tietoja kanssamme (esimerkiksi kirjautuaksesi LEGO-tiliisi kolmannen osapuolen pelin tai sosiaalisen median palvelun, kuten Epic Gamesin tai Facebookin, kautta).
- Henkilöllisyys-, yhteys- ja transaktiadata vähittäiskaupan ja viihdealan kumppaneilta, kuten Merlin Entertainments, BrickLink-kauppaan myyjiltä ja ostajilta (mukaan lukien julkiset arvostelut ja palaute), LEGOLAND Discovery Center -keskuksilta, LEGO Discovery Center -keskuksilta ja LEGO Certified Store -kumppaneilta.
- Seurantatiedot kolmansien osapuolten alustoilta, kuten sosiaalisen median alustoilta tai hakukoneista, tai verkkosivustoilta, kuten kumppanien verkkosivustoilta tai sovelluksista.
- Sosiaalisen median tiedot sosiaalisen median alustoilta. Saamme nämä tiedot kolmannen osapuolen tiedontarjoajalta.
- Arvostelut ja palaute Data, joita voimme saada kolmansien osapuolten arvostelusyndikaatioilta tai muilta kolmansilta osapuolilta.
- Henkilöllisyys- ja yhteystiedot perheenjäseniltä tai laillisilta huoltajilta.
Miten LEGO Group käyttää henkilötietojasi?
Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
LEGO-sovellukset, sovelluksiin liitetyt lelut ja verkkokanavat
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme tietoja/miten käytämme niitä
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Käytä LEGO-sovellusta, sovellukseen liitettyjä leluja tai verkkokanavia.
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Tilauksen täyttäminen
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Tee tilaus meiltä tai kolmannelta osapuolelta BrickLink-kauppaa käyttäen.
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Asiakastuki
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Ota yhteyttä asiakastukeen esimerkiksi chatbotin kautta.
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Digitaalinen markkinointiviestintä (esim. sähköposti, tekstiviestit, sovellusten push-viestit tai vastaava suora sähköinen markkinointi)
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
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Painettu markkinointimateriaali, kuten luettelot, uutiskirjeet ja muu painettu markkinointimateriaali
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
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LEGO Insiders -tili/LEGO tili/hallinto ja tilastot ja tiedot
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Rekisteröidy ja käytä LEGO Insiders -tiliä/LEGO tiliä.
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LEGO Insiders-tili/LEGO tili – henkilökohtainen kokemus ja markkinointi
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Käytä LEGO Insiders -tiliäsi/LEGO tiliäsi, kun olet antanut meille suostumuksesi tarjota sinulle relevanttia sisältöä ja kokemuksia.
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|Jotta voimme automaattisesti räätälöidä markkinointitoimiamme ja kokemuksiasi mieltymystesi mukaan ennakoimalla kiinnostuksen kohteisiisi liittyviä tietoja, mukaan lukien Insiders-pistesaldoon, LEGO Insiders pisteiden lunastushistoriaan, LEGO Insiders jäsentoimintaan, ostohistoriaan, tuotemieltymyksiin ja selauksen evästeisiin (jos ne on erikseen sallittu) liittyvät tiedot, sijaintitietosi ja muut LEGO Insiders tiliisi liittyvät tiedot.
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Kilpailut, arvonnat, markkinointi ja muut kampanjat
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Osallistu kilpailuun tai arvontaan tai vastaanota meiltä viestintää kilpailuista, arvontoista, kampanjoista tai tarjouksista.
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LEGO-konsernin sosiaaliset verkostot
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Käyttää LEGO-konsernin sosiaalisen median kanavia (kuten LEGO Play -sovellusta, LEGO Insiders Clubia, LEGO Insiders -yhteisöä, LEGO Ideas -sivustoa sekä BrickLink -ominaisuuksia, kuten BrickLink Studio -ohjelmaa, BrickLink Designer Program Series -sarjaa ja BrickLink- ja BrickLink Studio -keskustelufoorumeita).
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Saataville asettamasi tiedot, esimerkiksi kommentit, kuvat, piirrokset ja reaktiot ja sosiaalisen median tilin julkaisujen tai muunlaisen käyttäjien luoman sisällön jakaminen BrickLinkin käyttäjille:
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Kolmannen osapuolen sosiaaliset verkostot
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
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Käyttää kolmansien osapuolten sosiaalisen verkostoitumisen ominaisuuksia, kuten "Tykkää"-toimintoja.*
Vuorovaikutuksessa kanssamme tai tuotemerkkiimme liittyvän palautteen antaminen sosiaalisen median alustoilla. Esimerkiksi, kun kommentoit sosiaalisen median julkaisuja tai annat palautetta LEGO-tuotteista/toiminnoista muilla julkisilla sivuilla tai julkaisuissa.
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Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti analysoitaessa ja raportoitaessa käyttäjien käyttötottumuksia ja julkaisujen tehokkuutta.
*Sosiaalisen median alustat May käyttää LEGO Groupin sosiaalisen verkoston tililtä kerättyjä henkilötietoja omilla alustoillaan omiin tarkoituksiinsa, kuten niiden omissa tietosuojakäytännöissä on kuvattu.
Oikeutetut edut, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti saadaksemme tarvittaessa tietoja, joiden avulla voimme ymmärtää näkemystä tuotemerkistämme sekä kohderyhmää, joka on vuorovaikutuksessa tuotemerkkimme kanssa tai antaa siihen liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoille, ja voidaksemme tarjota tehokkaampaa asiakastukea tuotemerkkimme julkisuuskuvan ja arvojen mukaisesti.
Suorat lähetykset (kauppaa ja verkkoa)
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
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Osallistuu suoraan tai esiintyy satunnaisesti live-streaming-tapahtuman yleisössä tai taustalla.*
*Alueet merkitään selvästi, ja hankimme suostumuksen suoraan mukana olevilta henkilöiltä.
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Tapahtuman livestriimaus, kun tallennusalueella on ihmisiä.
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Videovalvonta ja kuvien kerääminen (kauppoissa ja muissa LEGO-konsernin toimipaikoissa)
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Käy LEGO-kauppoissamme tai muissa LEGO-konsernin julkisesti avoimissa tiloissa. Käy LEGO Discovery Centre -keskuksissa ja LEGOLAND Discovery Centre -keskuksissa.
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|Käytät Mosaic Makeria tai Minifigure Factorya
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|Jotta Mosaic Maker tai Minifigure Factory voi luoda kuluttajan pyytämän kuvan tai tarran.
|Sopimuksen täytäntöönpano, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti, jotta voimme toteuttaa kuluttajan nimenomaisen palvelupyynnön.
|Käytät LEGO Discovery Centerin ja LEGOLAND Discovery Centerin pysäköintitiloja.
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|Joissakin LEGO Discovery Center -keskuksissamme ja LEGOLAND Discovery Center -keskuksissamme on käytössä automaattinen rekisterikilpien tunnistusjärjestelmä, jolla valvotaan pysäköintialueillemme saapuvia ajoneuvoja.
|Oikeutetut edut, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, liittyen autojen sisäänpääsyn hallintaan LEGO Discovery Center -keskuksissa ja LEGOLAND Discovery Center -keskuksissa.
|Käytä LEGO Discovery Centerin ja LEGOLAND Discovery Centerin nähtävyyksiä.
|Kuva
|Jotkut nähtävyydet tarjoavat vierailun aikana valokuvauspalveluja, jotka voit ostaa.
|Oikeutetut edut, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, brändimme mainostaminen ja markkinointi. Vieraat voivat ostaa omia valokuviaan tietyissä nähtävyyksissä. Ilmoitukset ovat esillä valokuvauspalveluiden toiminta-alueilla.
Liikekumppanit ja kaupalliset suhteet
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Solmi kaupallinen suhde kanssamme yrityksenä tai yksityishenkilönä.
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|Valitse osallistua myyjänä BrickLink-kauppapaikallamme.
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|Automatisoidun riskiarvioinnin suorittaminen kauppapaikan tapahtumille.
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Tutkimus
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
|Osallistu tutkimuskyselyihin, kohderyhmäkeskusteluihin tai muihin tutkimuksiin.
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Vuorovaikutus LEGO Discovery Centerien ja LEGOLAND Discovery Centerien kanssa
|Mitä teet
|Mitä keräämme
|Miksi keräämme
|Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
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|Erikoistilaisuuksien, ruokavalio- ja esteettömyysvaatimusten sekä erikoistoiveiden huomioon ottaminen.
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Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot on kerätty, mukaan lukien lakisääteisten, määräysten mukaisten, verotuksellisten, kirjanpidollisten tai raportointivaatimusten täyttämistä varten. Voimme säilyttää henkilötietojasi pidempään valituksen yhteydessä tai jos voimme kohtuudella olettaa, että välillemme voi viritä riita-asia.
Henkilötietojen asianmukaisen säilytysajan määrittämisessä otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta aiheutuvan mahdollisen haitan riskin, henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja sen, voimmeko saavuttaa nämä tarkoitukset muilla keinoilla, sekä sovellettavat lakisääteiset, määräysten mukaiset, verotukselliset, kirjanpidolliset tai muut vaatimukset.
Ai-työkaluiden käyttö
Käytämme Ai-työkaluja liiketoiminnan tehokkuuden ja analysoinnin tarkoituksiin. Ai käytetään:
- Analysoida LEGOlle toimittamiasi sähköposteja/sisältöä, kuten ehdottaa vastauksia, joita annamme asiakkaille, ja auttaa sisällön hallinnassa sisäisesti, kuten toimittamalla yhteenvedon sähköpostista. Käytettäessä LEGO voi tarkastella kaikki vastaukset ennen niiden julkaisemista, ja henkilötietoja käytetään vain alkuperäisiin tarkoituksiin, joihin ne on toimitettu ja/tai käsitelty tämän ilmoituksen mukaisesti.
- Ohjaa tukipyynnöt tukichatbotin kautta – ilmoitamme sinulle, kun olet yhteydessä chatbottiin, ennen kuin viestintä alkaa.
- Tuotteiden ja palveluiden tarjonnassa tarkistettu toimitusketjumme avulla.
- Jotta voimme tarjota tietoa henkilökohtaisista mieltymyksistäsi, voimme käyttää Ai-analyysityökaluja mainosten tehokkuuden analysoimiseen.
- Dataan analysointiin ja käsittelyyn prosessien tehokkuuden parantamiseksi.
- Analysoida dataa liiketoiminnan tulosten ja strategisten aloitteiden suhteen.
- Automatisoida prosesseja nähtävyyksissämme vierailukokemuksen parantamiseksi (mutta vain LEGO Discovery Center- ja LEGOLAND Discovery Center -keskuksissa).
- Tarjotaksemme sinulle chatbotin osana asiakaspalveluamme.
#### Sisäisten Ai-työkalujen käyttö tiivistämiseen
Käytämme sisäisiä Ai-työkaluja auttaaksemme asiakaspalvelun työntekijöitämme tiivistämään asiakaskeskustelut puhelimitse tai chattiin. Kun tallennamme puheluita tai chatteja, nämä työkalut eivät tallenna tai kaappaa puheluita tai chatteja reaaliajassa, vaan puhelun tai chatin päätyttyä puhelutallenne tai chat-tekstit voidaan syöttää Ai-työkaluun yhteenvedon luomiseksi. Ai-työkalua käytetään vain yhteenvedon laatimiseen ja analysointiin palvelumme laadun parantamiseksi, suorituskyvyn seurannaksi ja standardiemme noudattamisen tukemiseksi. Ai-työkalu ei tee automaattisia päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia; kaikki päätökset tehdään ihmisneuvonantajiemme toimesta.
Puhelinkeskusteluissa ilmoitamme jokaisen puhelun alussa suullisesti, että puhelu voidaan tallentaa ja transkriboida Ai:n avulla. Voit antaa suostumuksesi painamalla 1 tai kieltäytyä painamalla 2 tai jäämällä linjalle. Chatti-keskusteluissa näytetään istunnon alussa ilmoitus, jossa kerrotaan, että keskustelu voidaan tallentaa ja transkriboida Ai:n avulla. Jatkamalla chattiin tutustumista hyväksyt tämän käsittelyn.
Kenelle LEGO Group jakaa henkilötietoja?
Tietojen jakaminen LEGO Groupin yrityksille
Tytäryhtiömme (LEGO Groupin muut yritykset) saattavat joskus tarvita tietojasi tarjotakseen sinulle palveluita meidän puolestamme tai omasta puolestaan. He tarvitsevat henkilötietojasi, jotta me voimme tai he voivat hoitaa edellä olevassa taulukossa mainitut tehtävät, mukaan lukien esimerkiksi:
- toimittaa pyytämiäsi tuotteita ja palveluita
- ottaa yhteyttä sinuun tiliin tai tapahtumiin liittyvissä asioissa
- lähettää sinulle tietoja sivustoista, sovelluksista ja käytännöistä
- lähettää sinulle suoramarkkinointiviestejä
- lähettää sinulle tuotekuvastoja ja muita painettuja markkinointimateriaaleja
- käsitellä tietoja, joita tytäryhtiön on virallisen sopimuksen mukaan määrä käsitellä puolestamme, esim. hoitaa tekemäsi tilaus, hallita LEGO tiliäsi, LEGO Insiders tilisi toimintaa ja/tai hallinnoida asetuksiasi sivuston LEGO.com asetuskeskuksessa tai evästeasetuksissa
- suorittaa sisäistä tutkimusta, analytiikkaa ja raportointia
- tunnistaa aktiviteetit, jotka voivat loukata käytäntöjämme tai lakia, tarkistaa ne ja estää ne.
Tietojen siirrot LEGO Groupin yrityksille Euroopan talousalueen ulkopuolella perustuvat sitoviin yrityssääntöihin.
Tietojen jakaminen muille yrityksille
Katso alla oleva luettelo luotettavista kolmansista osapuolista, joille voimme jakaa tietojasi. Luovutamme henkilötietoja seuraaviin ryhmiin kuuluville kolmansille osapuolille/toimittajille:
- IT-palveluntarjoajat. Käytämme lukuisia luotettuja kumppaneita maailmanlaajuisesti tarjoamaan meille IT-palveluita ja järjestelmänhallintapalveluita, mukaan lukien kauppapaikka-alustan tarjoajia – niin asiakkaita ja kumppaneita koskevissa toiminnoissa kuin sisäisissä IT‑ ja hallinnointijärjestelmissämme.
- Globaalit maksuntarjoaja‑ ja käsittelykumppanit. Nämä tahot auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan maksuprosessin verkossa, myymälöissämme, laskuttamalla, tilisiirtona tai kauppapaikan maksutapahtumina.
- Pilvipalvelukumppanit. Säilytämme omia tietojamme ja sinun tietojasi turvallisissa palvelinkeskuksissa.
- Sisällönjakoverkon palveluntarjoajat. Käytämme toiminnan optimointiin ja verkkosivustomme turvallisuuden varmistamiseksi sisällönjakoverkkoa (Content Delivery Network, CDN). Sisällönjakoverkko auttaa jakamaan sisältöä tehokkaasti käyttämällä eri maantieteellisissä sijainneissa sijaitsevia palvelimia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivullamme vieraillessasi sisällönjakoverkon palveluntarjoajamme saattaa käsitellä osaa tiedoistasi, kuten IP-osoite ja selaintiedot, varmistaakseen sisältömme nopean ja luotettavan toimituksen.
- Petostentorjunnan ja petosten selvittämisen kumppanit ja virastot. Nämä tahot tekevät yhteistyötä LEGO Groupin kanssa, jotta LEGO Group ei joudu petosten kohteeksi sekä varmistaakseen petosten ehkäisyn ja havaitsemisen kauppapaikalla.
- Varastoinnin, pakkauksen, kuljetuksen ja toimituksen kumppanit. Nämä tahot toimittavat tuotteemme asiakkaille ja liikekumppaneille.
- Kuvastojen painatus‑ ja postitus‑ sekä postikumppanit. Nämä tahot auttavat meitä varmistamaan, että saat lähetetyt kuvastot, lehdet tai muut painetut markkinointimateriaalit.
- Tiedonvälityksen ja ‑keruun kumppanit. Nämä tahot auttavat meitä tavoittamaan potentiaalisia uusia ostosten tekijöitä kuvastojen, lehtien sekä muun painetun tai verkossa tapahtuvan markkinoinnin ja mainonnan avulla. Näiden kumppaneiden avulla varmistamme esimerkiksi sen, että sinulle ei lähetetä useampaa kuin yhtä LEGO kuvastoa kerrallaan.
- Markkinointi‑ ja mainontakumppanit. Nämä tahot auttavat kohdennettujen ja räätälöityjen mainosten, tarjousten, arvontojen, kilpailujen ja kampanjoiden luomisessa, kun olet vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa verkkoalustoilla, sosiaalisessa mediassa, myymälöissä tai muutoin. Ne auttavat meitä myös löytämään potentiaalisia uusia ostajia, joille voidaan osoittaa markkinointiviestejä (joita kutsutaan myös ”kaksoisolentokohderyhmiksi”). Näiden tahojen avulla pystymme myös varmistamaan paremmin, että emme kohdenna markkinointiviestintää sellaisille ostajille, jotka eivät ole kiinnostuneita kyseisestä tuotteesta tai palvelusta (kutsutaan myös tietojen häivyttämiseksi).
- B2B-kumppanit, mukaan lukien Merlin Entertainments ja LEGO Certified Stores -kumppanit. Ne auttavat meitä järjestämään kampanjoita, arvontoja, kilpailuja ja kampanjoita, kuten LEGO Insiders -kanta-asiakasohjelman tai LEGO Family Clubin, sekä tarjoamaan räätälöityjä mainoksia ja ostajien näkemyksiä.
- Sosiaalisen median kumppanit ja verkon hakualustat. Nämä tahot auttavat varmistamaan näkyvyytemme, antavat sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa käyttämilläsi alustoilla, ja antavat meille mahdollisuuden tarjota tuotteisiimme liittyvää räätälöityä markkinointia sekä paremman käsityksen siitä, miten ostajat ja kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa kanssamme näiden alustojen ja kumppaneiden kautta, millaisena tuotemerkkimme nähdään sekä millaiset henkilöt ovat vuorovaikutuksessa kanssamme ja antavat tuotemerkkiimme liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoilla.
- Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, jotka auttavat meitä tarjoamaan asiakastukea ja keräämään tietoja. Nämä auttavat meitä saamaan sosiaalisen median tietoja sosiaalisen median alustoilta, ymmärtämään, millaisena tuotemerkkimme nähdään, luomaan kävijätietoja henkilöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa kanssamme ja antavat tuotemerkkiimme liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoilla ja auttavat meitä tarjoamaan tehokkaampaa asiakastukea.
- Kyselyjen ja tuotearviointien toimittajat. Näiden avulla saamme tärkeää palautetta LEGO-kokemuksestasi.
- Vero‑ ja tulliviranomaiset, asiamiehet ja muut viranomaiset maailmanlaajuisesti. Nämä tahot edellyttävät käsittelytoimenpiteistä ilmoittamista tietyissä tilanteissa.
- Ammattineuvojat. Mukaan lukien asianajajat, pankkiirit, tilintarkastajat ja vakuutusyhtiöt maailmanlaajuisesti. Nämä tarjoavat LEGO Groupille konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluja, mukaan lukien rahanpesun torjuntaan ja asiakkaan tuntemiseen liittyviä tarkastuspalveluja. Jaamme tietoja näiden kumppaneiden kanssa rahanpesun torjumiseksi ja asiakastietojen tarkistamiseksi kaikkien BrickLink -myyjien osalta, jotta voimme varmistaa rahoitusalan säännösten noudattamisen sekä estää petollisen toiminnan.
- Pelialustakumppanit. Nämä auttavat meitä olemaan läsnä, mahdollistavat vuorovaikutuksen LEGO Groupin kanssa ja LEGO tiliisi liittyvän linkin pelialustan tilille, jossa tämä toiminto on käytettävissä.
- Verkkokauppakumppanit. Mukaan lukien BrickLink -kolmannen osapuolen myyjät ja ostajat, maksujen käsittelijät, riidanratkaisupalvelut, yhteisöfoorumin moderaattorit ja myyjän vahvistuspalvelut. Nämä auttavat meitä ylläpitämään BrickLink -kauppaa ja -palveluita, helpottamaan ostajien ja myyjien välisiä kauppoja, vahvistamaan myyjien henkilöllisyyden asiakirjojen tarkastamisen avulla, ratkaisemaan kauppariitoja ja ylläpitämään turvallisia yhteisötiloja.
- Ostajat ja myyjät BrickLink -kauppaa. Jaamme dataasi myyjille tilausten toimittamista varten, ja vastaavasti ostajat voivat nähdä myyjän yhteystiedot.
- Foorumin käyttäjät. Jos osallistut BrickLink -foorumeihin, kaikki lähettämäsi tiedot ovat kaikkien foorumin käyttäjien nähtävissä, myös kirjautumattomien julkisten käyttäjien. Valokuvauspalvelujen tarjoaja. - Kun käytät jotakin nähtävyydestämme, käytämme luotettavaa valokuvauspalveluntarjoajaa ottamaan kuvia kokemuksestasi.
Muut käyttötarkoitukset ja tietojen luovutukset
Käytämme ja luovutamme henkilötietoja myös tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi katsomallamme tavalla: (a) sovellettavien lakien noudattamiseksi (jotka voivat sisältää lakeja asuinmaasi ulkopuolella); (b) julkisten ja valtion viranomaisten pyyntöihin vastaamiseksi (joihin voi lukeutua viranomaisia asuinmaasi ulkopuolella); c) lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön; (d) oikeuksiemme, yksityisyytemme, turvallisuutemme tai omaisuutemme sekä tytäryhtiöidemme, sinun tai muiden oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemiseksi.
Lisäksi käytämme, luovutamme tai siirrämme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle mahdollisen tai todellisen uudelleenorganisoinnin, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen tai luovutuksen yhteydessä.
Siirrot kolmansiin maihin
LEGO Group toimii maailmanlaajuisesti ja voi siirtää henkilötietoja sen maan ulkopuolelle, jossa asut tai jossa palveluita tarjotaan.
LEGO Group säilyttää kaikkia henkilötietoja Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla.
Tarvittaessa (esim. palvelujen tarjoamiseksi sinulle) henkilötietoja voidaan siirtää (tai niitä voidaan käyttää) paikoissa, joihin voivat kuulua Yhdistynyt kuningaskunta, Australia, Kanada, Japani, Malesia, Meksiko, Singapore, Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Hongkong. Aina, kun henkilötietojasi siirretään, varmistamme, että henkilötietojesi suojaamiseen käytetään samantasoista suojausta riippumatta siitä, missä niitä käsitellään asettamalla sopivia sopimuksellisia, teknisiä ja/tai järjestökohtaisia suojamenetelmiä.
Jos siirrämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että henkilötietojasi suojataan samantasoisella suojauksella varmistamalla, että vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu:
- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa on riittävä suojauksen taso; tai
- Sitovia yrityssääntöjä (BCR) sovelletaan (yritysten välisissä siirroissa); tai
- Vakiomuotoiset sopimuslausekkeet (”EU:n mallilausekkeet”) käytetään; tai
- Poikkeuksia sovelletaan erityistilanteissa, kuten kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai kun olet antanut suostumuksesi tiettyyn siirtoon.
OSA 3: EVÄSTEET JA NIITÄ VASTAAVAT TEKNOLOGIAT (”EVÄSTEET”)Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi asentaa tietokoneeseesi tai laitteeseesi. Eväste itsessään ei sisällä tai kerää tietoa. Kun palvelin lukee evästeen verkkoselaimen välityksellä, se voi auttaa verkkosivustoa tarjoamaan käyttäjäystävällisempää palvelua – esimerkiksi muistamaan aiemmat ostokset tai tilin tiedot.
Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta saat lukemalla [evästekäytäntömme][7] ja [evästeselosteemme][8]tai napsauttamalla evästeasetuksiasi LEGO.com-sivustolla tai digitaalisessa pelissä tai sovelluksessa (soveltuvin osin).
OSA 4: TIETOA VANHEMMILLE
Tietoja vanhemmille: miten LEGO Group käsittelee lasten henkilötietoja
Lasten turvallisuuden varmistaminen verkossa
Lasten turvallisuus verkossa on meille äärimmäisen tärkeää, ja meillä on käytössä ylimääräisiä tietosuojamenetelmiä, jotta voimme varmistaa, että nuoret fanit ovat turvassa käyttäessään verkkokanaviamme. Itse asiassa joissakin ominaisuuksissa on ikärajoitukset, jotka estävät lapsia käyttämästä niitä vahingossa. Teemme myös kaiken kohtuullisen varmistaaksemme, ettemme tietoisesti kerää, säilytä, käytä tai käsittele sellaisten lasten henkilötietoja, jotka saattavat käyttää tällaisia toimintoja ilman asianmukaista vanhempien suostumusta.
Olemme mukana lasten turvallisuuden digitaalisessa ohjelmassa, jossa yrityksemme tarkistetaan joka vuosi, jotta noudatamme sääntöjä, kun olemme vuorovaikutuksessa lasten kanssa verkossa.
Henkilötietojen osalta pyydämme vanhempien suostumuksen alle 16-vuotiaiden (tai vanhempien, jos paikalliset lait niin vaativat) osalta. BrickLink-palvelussa käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiaita (tai vanhempia, jos paikalliset lait niin vaativat) rekisteröityäkseen ostajiksi tai myyjiksi.
Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tietosuojakäytännöstämme, ota meihin yhteyttä.9.
Kun käsittelemme lasten henkilötietoja, ryhdymme ylimääräisiin toimiin heidän yksityisyytensä suojaamiseksi:
- Varmistamme, että kerromme vanhemmille, mitä heidän lastaan koskevia henkilötietoja keräämme, säilytämme, käytämme ja käsittelemme ja jaammeko näitä tietoja;
- Täytämme lain asettamat vaatimukset kysymällä vanhemmalta luvan kerätä, käyttää ja käsitellä lasten tietoja ja pyydämme luvan lähettää heidän lapsilleen tietoja tuotteistamme ja palveluistamme;
- Rajoitamme sitä, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja käsittelemme lasten henkilötietoja, jotta keräämme verkkoaktiviteetteihin osallistumista varten vain perustellusti tarvittuja tietoja;
- Vanhemmat voivat tarkastella tai pyytää nähtäväksi henkilötiedot, joita olemme keränneet heidän lapsestaan – vanhemmat voivat myös pyytää lapsensa henkilötietojen muuttamista tai poistamista.
Lapsen tietojen kerääminen ja käyttäminen
Vaikka osa verkkosivustoistamme, kanavistamme ja sovelluksistamme on suunniteltu perheitä ja kaiken ikäisiä käyttäjiä ajatellen, osa on tarkoitettu pääasiallisesti vain lasten käyttöön. Aina, kun keräämme henkilötietoja lapselta, säilytämme tietoja vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä palvelun tarjoamiseksi, tai lain edellyttämän säilytysajan.
Vaikka lapset voivat valita, jakavatko he tietojaan kanssamme, verkkosivustoissamme on ominaisuuksia, jotka eivät toimi, jos lapset eivät ole antaneet meille tietojaan. Kun henkilötietoja tarvitaan toimintoja varten, kysymme vain sellaisia tietoja, jotka ovat perusteltuja aktiviteettiin osallistumisen kannalta.
Tässä on muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa keräämme lapsen tietoja:
- Kun lapsi rekisteröityy verkossa. Lapset voivat rekisteröityä verkkosivustoillamme käyttääkseen erilaisia palveluita, kuten sisältöä, pelejä ja kilpailuja. Rekisteröinnin aikana saatamme pyytää lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, lapsen etunimen, sukupuolen, syntymäpäivän, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käytämme näitä tietoja turvallisuus‑ ja ilmoitussyistä. Suosittelemme, että lapset keksivät käyttäjätunnuksen, joka ei sisällä mitään henkilötietoja.
- Kun lapsi jakaa itse luomaansa sisältöä. Joillakin verkkosivustoillamme lapset voivat luoda tai käyttää sisältöä itse. Koska vain muutama näistä toiminnoista edellyttää lapselta henkilötietoja, kaikki toiminnot eivät vaadi vanhemman tai huoltajan suostumusta. Jos jokin toiminto antaa lapselle mahdollisuuden jakaa henkilötietoja, pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta todennettavissa olevan vanhemman suostumuksen (mikä on korkeamman tasoinen vanhemman suostumus). Esimerkkejä henkilötiedoista ovat tarinat, vapaat tekstikentät, piirrokset, joihin voi lisätä tekstiä tai kirjoittaa jotakin, valokuvat lapsesta, äänileikkeet, elokuvatiedostot sekä muunlainen sisältö tai pysyvät tunnisteet, joiden perusteella lapsi voidaan selkeästi tunnistaa jollain tavalla.
- Kun lapsi osallistuu kilpailuihin ja arvontoihin. Jos lapsi haluaa osallistua kilpailuun, kysymme henkilötietoja, joita tarvitsemme lapsen osallistumista varten. Tavallisesti kysymme vain lapsen etunimen (jotta osaamme erottaa saman perheen lapset toisistaan) ja vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen (jotta täytämme lain asettamat vaatimukset ja voimme ilmoittaa vastuussa olevalle aikuiselle). Otamme yhteyttä vanhempaan vain, jos lapsi voittaa kilpailun tai arpajaiset, jotta voimme tiedustella, minne palkinto lähetetään. Jos lapsen täytyy luoda sisältöä osallistuakseen kilpailuun, saatamme joutua kysymään vanhemmalta suostumuksen etukäteen sähköpostitse, jotta voimme varmistaa, että täytämme tietosuojavaatimukset lapsen luoman sisällön kohdalla (katso edeltä tietoja lapsen luomasta sisällöstä). Ilman suostumusta lapsi ei voi osallistua kilpailuihimme.
- Kun lapset saavat meiltä sähköpostia. Saatamme kysyä lapsen yhteystietoja (sähköpostiosoite mukaan lukien), jotta voimme vasta hänen lähettämäänsä kysymykseen. Jos haluamme ottaa yhteyttä lapseen toisen kerran, esimerkiksi vastataksemme lisäkysymykseen, pyydämme lapsen vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen. Sen jälkeen säilytämme lapsen verkkoyhteystiedot vain niin kauan kuin heidän pyyntönsä toteuttaminen sitä vaatii, emmekä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Jos tarvitsemme joskus lapsen verkkoyhteystietoja jatkuvaan viestintään, pyydämme vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen ensi tilassa, jotta voimme pitää aikuisen ajan tasalla keräämistämme tiedoista ja tarjotaksemme vanhemmalle mahdollisuuden pyytää meitä lopettamaan tietojen keräämisen. Vanhemmat ja huoltajat voivat lopettaa kommunikointimme heidän lapsensa kanssa milloin tahansa noudattamalla jokaisessa viestissä olevia peruutusohjeita (jos viestejä on useammanlaisia, ne on ehkä peruttava yksitellen). Vaihtoehtoisesti aikuiset voivat ottaa yhteyttä LEGO asiakaspalveluun.
- Kun lapset saavat sovelluksen push-ilmoituksia. Monet sovellukset lähettävät asiakkaiden puhelimiin ”push-ilmoituksia”, jotka kertovat heille päivityksistä (joskus jopa silloinkin, kun sovellus ei ole käytössä). Osa sovelluksistamme on suunniteltu lasten käyttöön. Pyydämme lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, jotta voimme kertoa hänelle lapsen pyynnöstä, ennen kuin lähetämme lapselle push-ilmoituksia sovelluksistamme. Emme linkitä laitteen tunnistetta mihinkään henkilötietoihin ilman vanhemman suostumusta. Jos haluat, että lapsesi ei enää saa push-ilmoituksia jostakin sovelluksestamme, voit milloin tahansa muuttaa asetuksia lapsesi käyttämällä laitteella.
- Kun keräämme sijaintitietoja. Osa verkkosivustoistamme, kanavistamme ja sovelluksistamme on suunniteltu lapsille. Pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta sähköpostitse suostumuksen, ennen kuin keräämme tietoja lapsen kadunnimestä, osoitteesta tai koordinaateista. Teemme näin, koska näiden tietojen avulla pystymme tehokkaasti tunnistamaan tietyn lapsen. Sen sijaan emme vaadi vanhempien suostumusta kerätä tietoja lapsen kaupungista, maasta tai alueesta, kunhan ne eivät liity suoraan tiettyyn lapsiin. Näin siksi, että näiden yleisten tietojen perusteella emme pysty tunnistamaan ketään tiettyä lasta. Jos haluat, että lopetamme tällaisten sijaintitietojen keräämisen, voit muuttaa lapsen käyttämän laitteen asetuksia milloin tahansa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä LEGO-asiakaspalveluumme.
- Kun keräämme ”pysyviä tunnisteita”. Jotta voimme tarjota verkkokanavissamme kävijöille merkityksellisempiä ja yksilöllisempiä verkkoelämyksiä, keräämme joitakin tietoja (esimerkiksi tietoja IP-osoitteesta, laitetunnisteesta, selaimista, internetpalveluntarjoajista, sivuista, joilla on käyty ja joilta on poistuttu, kävijätiheydestä, käyttöjärjestelmistä, päivämääräleimoista, kellonaikaleimoista ja klikkausdatasta). Keräämme näitä tietoja käyttämällä esimerkiksi evästeitä, seurantapikseleitä, flash-evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita yksilöllisiä tunnisteita (jotka määrittelemme tämän tietosuojakäytännön Evästeet-osiossa). Voimme kerätä nämä tiedot itse tai pyytää kolmatta osapuolta käsittelemään tiedot puolestamme. Käytämme näitä tietoja, jotta voimme tarjota lapsille verkkotoimintoja ja ‑aktiviteetteja, yksilöidä sisältöä, parantaa verkkokanaviamme, analysoida verkkokanavamme tehokkuutta ja luoda anonyymeja raportteja. Jos joskus haluamme kerätä lasten henkilötietoja jostain syystä, pyydämme siihen ennakkoon suostumuksen lapsen vanhemmalta tai huoltajalta. Luettelo kolmansista osapuolista, jotka keräävät pysyviä tunnisteita sivustoillamme ja sovelluksissamme, löytyy Köksäkäytännöstämme ja [Köksä-selosteesta].11.
Vanhemman suostumuksen pyytäminen
Käytämme erityyppisiä vanhemman suostumuksia riippuen siitä, minkä tyyppisiä lasten tietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen.
Vanhemman suostumuksen pyytäminen sähköpostitse
Jos meidän on kerättävä lapsen henkilötietoja lapsen pyytämän palvelun tarjoamiseksi, pyydämme vanhempien suostumusta lakisääteisten vaatimusten mukaisesti (esim. COPPA Yhdysvalloissa ja GDPR EU:ssa). Lähetämme lapsen vanhemmalle tai huoltajalle sähköpostia, jossa selitämme, mitä tietoja keräämme ja miten aiomme käyttää niitä, ja pyydämme vanhempaa antamaan hyväksyvän tai kieltävän vastauksen. Jos emme saa vanhemman hyväksyntää kohtuullisessa ajassa, poistamme kaikki lapselta keräämämme tiedot, mukaan lukien sen aikuisen yhteystiedot, jolta pyysimme lupaa.
Todennetun vanhemman suostumuksen pyytäminen
Jos lapsi haluaa jakaa henkilötietoja julkisesti tai kolmannelle osapuolelle verkkosivustojemme tai digitaalisten elämystemme kautta, pyydämme vanhemmalta edellä kuvattua sähköpostipyyntöä korkeamman tasoisen suostumuksen. Saatamme pyytää todennusta luottokortilla tai muulla maksutavalla (nimellisellä veloituksella) tai tarkistamalla vanhemman virallisen henkilötodistuksen.
Entä jos vanhempaan tai huoltajaan ei ole otettu yhteyttä suostumuksen pyytämiseksi?
Jos alle 16-vuotias lapsi (tai vanhempi niissä maissa, joissa laki niin määrää) käyttää lapsille suunniteltua verkkokanavaa ikäportin kautta, lähetämme lapsen vanhemmalle tai huoltajalle sähköpostia, ennen kuin keräämme lapselta mitään henkilötietoja. Jos epäilet, että lapsesi osallistuu verkkotoimintaan, jossa kerätään hänen henkilötietojaan, etkä sinä tai toinen vanhempi/huoltaja ole saanut sähköpostia, jossa pyydetään suostumustasi, ota meihin yhteyttä.12. Emme käytä vanhemman suostumuksen saamiseksi ilmoitettuja sähköpostiosoitteita muihin tarkoituksiin, ellei aikuinen ole varta vasten tilannut markkinointiviestejä tai osallistunut aktiviteettiin, joka mahdollistaa yhteydenoton sähköpostitse.
Vanhempien valinnat ja valvonta
Vanhemmat tai huoltajat voivat milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä ja keräämästä lisää lapsensa henkilötietoja. Vanhemmat tai huoltajat voivat pyytää meitä poistamaan arkistoistamme henkilötiedot, joita olemme keränneet heidän lapsensa tiliin liittyen. Koska henkilötietoja tarvitaan joitakin palveluita varten, lapsen tietojen poistaminen voi johtaa siihen, että tili, jäsenyys tai palvelu ei ole lapsen käytettävissä jatkossa.
Jos lapsella on rekisteröity LEGO tili, vanhemmat tai huoltajat voivat tarkastella, muuttaa tai poistaa lapselta keräämiämme henkilötietoja seuraavasti:
- Käyttämällä lapsen käyttäjätunnusta ja salasanaa lapsen LEGO tiliin kirjautumiseen; tai
- Ottamalla yhteyttä LEGO asiakaspalveluun.
Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, ilmoita meille lapsesi käyttäjätunnus sekä oma puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Meidän on varmistettava henkilöllisyytesi lapsen vanhempana tai huoltajana, ennen kuin voit tarkastella lapsen henkilötietoja. Vastaamme pyyntöösi kohtuullisessa ajassa.
OSA 5: TIETOA LAPSILLE
Tietoja lapsille: Tietosuoja selkokielellä
Keitä me olemme?
Olemme LEGO Group ja haluamme inspiroida ja tukea huomisen rakentajia. Valmistamme monia eri tuotteita, kuten LEGO palikoita ja settejä sekä digitaalisia sovelluksia ja pelejä. Meillä on myös myymälöitä eri puolilla maailmaa sekä verkossa, ja ylläpidämme verkkosivustoa LEGO.com.
Tämä tietosuojakäytäntö kertoo, miten käytämme henkilötietojasi, jotta tiedät, mitä niille tapahtuu, kun keräämme niitä.
Joskus saatat nähdä muille sivuille ohjaavia linkkejä. Näissä tilanteissa saatat ehkä tarvita aikuisen apua, koska linkit voivat joskus aiheuttaa hämmennystä.
Mitä henkilötiedot ovat?
Kaikki tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa, ovat henkilötietojasi. Saatat jo ehkä tietää, että esimerkiksi nimesi tai sinua esittävä valokuva ovat henkilötietojasi. Myös esimerkiksi sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi verkossa ovat henkilötietojasi.
LEGO Group käyttää useita eri henkilötietoja. Pyydä aikuista avuksesi lukemaan koko tietosuojakäytäntömme yhdessä kanssasi.
Miksi henkilötietojani tarvitaan?
Tärkein syy siihen, miksi meidän on käytettävä henkilötietojasi, on se, että tiedämme, kuka olet.
Jos olet kirjautunut johonkin sovellukseemme tai peliimme, käytämme henkilötietojasi seurataksemme pelisi edistymistä, auttaaksemme sinua pysymään yhteydessä ystäviisi sovelluksessa tai pelissä tai antaaksemme sinun tallentaa LEGO tilillesi lataamaasi sisältöä.
Käytämme henkilötietojasi joskus myös osallistumassasi tapahtumassa tai järjestämässämme kilpailussa, jotta osaamme toimittaa sinulle palkintosi, jos voitat.
Jos meillä ei ole henkilötietojasi, emme ehkä pysty tekemään tiettyjä asioita puolestasi. Emme välttämättä muista, kuinka pitkälle pääsit tietyssä pelissä, tai voi antaa sinun ladata kuvia jakaaksesi niitä ystävillesi.
Jos haluat tietää enemmän siitä, mitä teemme henkilötiedoillasi, voit pyytää aikuista lukemaan koko tietosuojakäytännön yhdessä kanssasi, jotta ymmärrät yksityiskohdat.
Voidaanko henkilötietojani käyttää mihin tahansa tarkoitukseen?
Ei! Voimme käyttää henkilötietojasi vain tiettyjä tarkoituksia varten.
Tarjoamme paljon verkkopalveluita, ja joidenkin sääntöjen mukaan meidän on käytettävä henkilötietojasi työmme tekemiseen ja palvelun tarjoamiseen sinulle, ja voimme tehdä tämän kysymättä ensin sinulta tai vanhemmiltasi.
Muissa tilanteissa meidän on pyydettävä suostumus vanhemmiltasi. Jos sinä tai vanhempasi (tai huoltajasi) kieltäydytte, emme käytä (emmekä saa käyttää) henkilötietojasi.
Näkeekö kukaan muu henkilötietojani?
Joskus meidän on jaettava henkilötietojasi, jotta voimme tehdä työmme. Toimimme aina erityisen huolellisesti ja varovaisesti, ja siksi noudettavia sääntöjä on vieläkin enemmän.
Meidän on ehkä jaettava tietojasi perheellesi, jos perheenjäsenesi auttavat sinua. Joissakin tapauksissa meidän on jaettava tietojasi myös muille ihmisille. Pyydä aikuista avuksesi lukemaan koko tietosuojakäytäntömme sekä evästekäytäntömme ja evästeilmoituksemme yhdessä kanssasi.
Säilytetäänkö henkilötietojani ikuisesti?
Meillä on oikeus säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä. Tämä säilytysaika voi vaihdella tilanteen mukaan.
Onko minulla mitään sananvaltaa siihen, mitä henkilötiedoilleni tapahtuu?
Kyllä on. Sinulla on tiettyjä oikeuksia sen suhteen, kuinka käytämme henkilötietojasi. Yksi näistä on oikeus tietää, mitä teemme tiedoilla. Siksi kerromme sinulle asiasta tällä sivulla.
Voit pyytää meitä kertomaan sinulle, mitä henkilötietoja meillä on sinusta, tai voit pyytää meitä lopettamaan tietojen käytön tai poistamaan tiedot. Jos henkilötietosi ovat virheelliset tai puutteelliset, voit kertoa siitä meille, niin korjaamme asian.
Oikeutesi riippuvat tietojesi käyttötarkoituksesta, ja tässä tietosuojakäytännössä on paljon enemmän tietoa. Jos tarvitset apua lukemisessa, pyydä aikuista auttamaan.
Kuka varmistaa, että kaikkia näitä sääntöjä noudatetaan?
LEGO Groupissa on henkilö, jota kutsumme tietosuojavastaavaksi. Hänen tehtävänsä on suojella tietojasi ja varmistaa, että noudatamme kaikkia sääntöjä ja että tietosi ovat turvassa. Jos tietosuojavastaava havaitsee tiedoissasi virheitä, saamme siitä ilmoituksen, jotta voimme korjata tiedot.
Meille on erittäin tärkeää pitää tietosi turvassa ja noudattaa kaikkia sääntöjä. Jos olet huolissasi siitä, mitä teemme henkilötiedoillasi, ota meihin yhteyttä.14.
On myös viranomaisia, joiden tehtävänä on varmistaa, että yritykset kuten me noudattavat sääntöjä, ja korjata meitä, jos teemme jotain väärin. Tanskassa voit myös lähettää heille sähköpostia tai kirjoittaa kirjeen. Heidän yhteystietonsa löydät osoitteesta [www.datatilsynet.dk].15.
Tietoja verkkosivustostamme
Kuten monet verkkosivustot myös meidän verkkosivustomme lataa tietokoneellesi pieniä tiedostoja, joita kutsutaan ”evästeiksi”. Nämä evästeet auttavat verkkosivustoamme toimimaan oikein. Lisätietoja evästeistä löydät Captain Safety -videostamme [täältä].16.