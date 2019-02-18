Tietosuojakäytäntö, mukaan lukien syötepäivitykset

Tietosuojakäytäntö

Muokattu viimeksi: 27. helmikuuta 2026

Sisällysluettelo

OSA 1: TIETOSUOJALAKI JA DIGITAALISET OIKEUDESI Mistä tässä käytännössä on kyse? Tervetuloa tietosuojakäytäntöömme! Hienoa, että haluat tietää enemmän siitä, miten pidämme tietosi turvassa. Tässä käytännössä kerrotaan, miten huolehdimme henkilötiedoistasi, kun käyt verkkosivustollamme tai käytät palveluitamme tai sovelluksiamme. Tietosuojakäytännössä kerrotaan myös yksityisyyttäsi koskevista oikeuksista ja miten laki suojelee sinua. Lisäksi tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan sekä verkossa että sen ulkopuolella toteutettavasta tiedonkeruusta, mukaan lukien henkilötiedot, joita saatamme kerätä eri kanaviemme, kuten verkkosivustojen, sovellusten, kolmannen osapuolen sosiaalisten verkostojen, myyntipisteiden, myymälöiden ja tapahtumien, kautta. Tämä on yleinen tietosuojakäytäntömme. Joillakin lainkäyttöalueilla saatetaan soveltaa muita maa-/osavaltiokohtaisia säännöksiä. Jos olet Yhdysvalloista, sinun tulee myös lukea Tärkeää tietoa Yhdysvaltain asukkaille ilmoituksen ja Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojaoikeudet lisäyksen, jossa on tietoja Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalaeista. Jos etsit lisätietoja siitä, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja jaamme keräämiämme henkilötietojasi, olet oikeassa paikassa! Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi? LEGO Group muodostuu useista eri juridisista yksiköistä, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Lisätietoja LEGO Groupista löydät täältä [https://www.LEGO.com/aboutus].3. Tämä tietosuojakäytäntö on annettu LEGO Groupin kaikkien sellaisten yritysten puolesta, joissa LEGO Systems A/S toimii rekisterinpitäjänä (joka on vastuussa tiedoista) tai joissa sopimus on tehty suoraan paikallisen LEGO Group yrityksen kanssa, rekisterinpitäjänä toimii kyseinen LEGO Group yritys yksinomaan mainittuun sopimukseen liittyvissä asioissa. Tässä tietosuojakäytännössä ”me” viittaa LEGO Systems A/S:ään ja paikalliseen LEGO Group yritykseen, jonka kanssa sopimus on tehty suoraan. Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, joka vastaa tähän tietosuojakäytäntöön liittyvien kysymysten valvomisesta. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, ota meihin yhteyttä.4. Voit myös lähettää postia tietosuojavastaavalle osoitteeseen: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Att: DPO Sisällytä yhteydenottoon nimesi ja maasi, johon tiedustelusi liittyy. Vastaamme yleensä 30 päivän kuluessa, ellei asuinmaasi tietosuojalainsäädännössä vaadita lyhyempää vastausaikaa, jolloin noudatamme kyseistä vastausaikaa. Jos muutamme tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia menetelmiimme ja tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa, joten käy aika ajoin tarkistamassa, onko tietosuojakäytäntöömme tehty päivityksiä tai muutoksia. Tietosuojaan liittyvät oikeutesi Asuinpaikastasi riippuen sinulla voi rekisteröitynä olla seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi, joita meillä on sinusta: Oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada pääsy hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Monissa tilanteissa voit jo hyödyntää tätä oikeutta sinulle tarjoamissamme verkkopalveluissa. Oikeutesi saada tietoja voi kuitenkin olla rajoitettu lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden varjeluksen, LEGO-konsernin liiketoimintakäytäntöjen, tietotaidon, liikesalaisuuksien ja sisäisten arviointien vuoksi.

Oikeus pyytää korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Jos hallussamme olevat, sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää korjaamaan tiedot lainsäädännöstä aiheutuvin rajoituksin.

Pyydä tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää Data-tietojesi poistamista, kun:

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on muutoin käsitelty;

perut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, eikä käsittelylle ole enää muuta oikeutettua syytä;

vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä;

tai tietojesi käsittely on lainvastaista. Huomaa, että tietyissä tilanteissa saatamme olla lakisääteisten tai sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi velvollisia säilyttämään joitakin henkilötietojasi sen jälkeen, kun olet pyytänyt niiden poistamista. Sovellettavat lait saattavat myös sallia joidenkin henkilötietojesi säilyttämisen liiketoimintamme edellyttämiin tarpeisiin. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn laillisuuden tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä vastustamisoikeutesi perusteella, voit pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käsittelyä. Käsittely rajoitetaan vain tallentamiseen, kunnes tietojen oikeellisuus voidaan varmentaa tai voidaan tarkistaa, syrjäyttävätkö oikeutetut etumme sinun etusi. Vaikka tietojesi käsittelyä olisi rajoitettu edellä kuvatulla tavalla, LEGO Group saattaa käsitellä tietojasi muilla tavoin, jos se on tarpeen oikeusvaateen täytäntöönpanemiseksi tai aiemmin kerättyjen tietojen käsittelemiseksi, jos olet aiemmin antanut suostumuksesi.

Oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa tietojen käsittelyä. Voit aina vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos käsittelemme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksissa ja tämäntyyppisen markkinoinnin yhteydessä tapahtuvaa profilointia varten, vastalauseesi hyväksytään aina. Jos vastustat käsittelyä muissa tarkoituksissa, suoritamme oikeutetun edun tasapainotustestin ja harkitsemme, tuemmeko vastalausettasi.

Oikeus tietojen siirtämiseen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee vain henkilötietoja, joita käsitellään automatisoiduilla menetelmillä ja suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi.

Muut oikeudet. Sinulla on oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojavirastolle, jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Löydät Tanskan tietosuojaviraston yhteystiedot osoitteesta www.datatilsynet.dk. Jos asut Tanskan oikeudenkäyttöalueen ulkopuolella, sinulla on oikeus tehdä valitus asuinmaasi tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä meihin. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä. Jos olet Yhdysvaltain asukas, tutustu Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojaoikeuksia koskevaan liitteeseemme, jossa kerrotaan oikeuksista, joita sinulla voi olla Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalakien nojalla.

OSA 2: HENKILÖTIEDOT Mitä henkilötietoja LEGO Group kerää? Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöön liittyviä tietoja, joista kyseinen henkilö voidaan tunnistaa. Saatamme kerätä, käyttää, tallentaa ja siirtää erilaisia, sinua koskevia henkilötietoja, jotka olemme ryhmitelleet seuraavasti: Henkilöllisyystiedot eli etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus tai vastaava yksilöllinen tunniste, siviilisääty, ammattinimike, syntymäaika ja sukupuoli.

eli etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus tai vastaava yksilöllinen tunniste, siviilisääty, ammattinimike, syntymäaika ja sukupuoli. Yhteystiedot eli laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot tai muut vastaavat yhteystiedot.

eli laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot tai muut vastaavat yhteystiedot. Taloudelliset tiedot eli pankkitilin ja maksukortin tiedot.

eli pankkitilin ja maksukortin tiedot. Tapahtumatiedot eli tiedot sinulle suoritetuista ja suorittamistasi maksuista sekä muita tietoja meiltä (tai www.bricklink.com-sivuston osalta meiltä tai muilta BrickLink ® -alustalla olevilta) ostamistasi tuotteista ja palveluista, pyytämistäsi palveluista sekä pyytämistäsi tai käyttämistäsi palkkioista ja/tai eduista.

eli tiedot sinulle suoritetuista ja suorittamistasi maksuista sekä muita tietoja meiltä (tai www.bricklink.com-sivuston osalta meiltä tai muilta BrickLink -alustalla olevilta) ostamistasi tuotteista ja palveluista, pyytämistäsi palveluista sekä pyytämistäsi tai käyttämistäsi palkkioista ja/tai eduista. Myyjän vahvistustiedot (jos käytät BrickLink-kauppapaikkaamme verkossa) eli viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus sekä yrityksen rekisteröintiasiakirjat, jotka vaaditaan uuden myyjän vahvistusmenettelyyn.

(jos käytät BrickLink-kauppapaikkaamme verkossa) eli viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus sekä yrityksen rekisteröintiasiakirjat, jotka vaaditaan uuden myyjän vahvistusmenettelyyn. Tekniset tiedot eli IP-osoite, kirjautumistiedot, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykkeen asetus ja sijainti, selaimen laajennustyypit ja ‑versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta, käyttäjätunnus, MAC-tunnus sekä muu teknologia laitteissa, joilla käytät tätä verkkosivustoa, sovellusta tai digitaalista kokemusta.

eli IP-osoite, kirjautumistiedot, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykkeen asetus ja sijainti, selaimen laajennustyypit ja ‑versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta, käyttäjätunnus, MAC-tunnus sekä muu teknologia laitteissa, joilla käytät tätä verkkosivustoa, sovellusta tai digitaalista kokemusta. Profiilitiedot eli käyttäjätunnus, salasana ja kiinnostuksen kohteesi.

eli käyttäjätunnus, salasana ja kiinnostuksen kohteesi. Käyttötiedot eli tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme, tuotteitamme ja palveluitamme ja virheraporttejamme.

eli tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme, tuotteitamme ja palveluitamme ja virheraporttejamme. Markkinointi- ja viestintadata sisältävät mieltymyksesi markkinointiviestien vastaanottamisesta meiltä ja kolmansilta osapuolilta, kiinnostuksen kohteesi ja osallistumisesi arvontaan ja muihin palkintokilpailuihin sekä viestintämieltymyksesi.

sisältävät mieltymyksesi markkinointiviestien vastaanottamisesta meiltä ja kolmansilta osapuolilta, kiinnostuksen kohteesi ja osallistumisesi arvontaan ja muihin palkintokilpailuihin sekä viestintämieltymyksesi. Sosiaalisen median tiedot eli tiedot siitä, kuinka olet ollut kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisen median alustoilla (esimerkiksi kun olet tykännyt julkaisuistamme, kommentoinut julkaisujamme tai merkinnyt meidät kommenttiin) sekä tuotemerkkiimme liittyvät palautteet ja kommentit, jotka olet julkaissut sosiaalisen median alustojen julkisille sivuille. Keräämme tietoja myös olennaisilla sosiaalisen median alustoilla olevista julkisista profiileista, esimerkiksi käyttäjänimi, profiilikuva sekä iän ja sukupuolen kaltaiset käyttäjätiedot.

eli tiedot siitä, kuinka olet ollut kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisen median alustoilla (esimerkiksi kun olet tykännyt julkaisuistamme, kommentoinut julkaisujamme tai merkinnyt meidät kommenttiin) sekä tuotemerkkiimme liittyvät palautteet ja kommentit, jotka olet julkaissut sosiaalisen median alustojen julkisille sivuille. Keräämme tietoja myös olennaisilla sosiaalisen median alustoilla olevista julkisista profiileista, esimerkiksi käyttäjänimi, profiilikuva sekä iän ja sukupuolen kaltaiset käyttäjätiedot. Seurantatiedot mukaan lukien data siitä, mitä sivuja olet käynyt ennen saapumistasi verkkosivustollemme tai minne olet siirtynyt verkkosivustomme jälkeen, sekä siitä, miten olet reagoinut lähettämiimme sähköposteihin tai muihin viesteihin (esim. oletko poistanut tai avannut sähköpostin) tai klikannut mainosta tuotteistamme tai palveluistamme sosiaalisessa mediassa tai muilla alustoilla.

mukaan lukien data siitä, mitä sivuja olet käynyt ennen saapumistasi verkkosivustollemme tai minne olet siirtynyt verkkosivustomme jälkeen, sekä siitä, miten olet reagoinut lähettämiimme sähköposteihin tai muihin viesteihin (esim. oletko poistanut tai avannut sähköpostin) tai klikannut mainosta tuotteistamme tai palveluistamme sosiaalisessa mediassa tai muilla alustoilla. Arvostelut ja palaute Data sisältävät julkiset arviot ja arvostelut, jotka ovat peräisin 1) BrickLink-kauppapaikan ostajien ja myyjien välisistä, kyseisiin tileihin liittyvistä ja muiden kävijöiden saatavilla olevista arvioista ja arvosteluista, 2) LEGO.com-sivustoilla sekä LEGOLAND ® Discovery Center- ja LEGO ® Discovery Center -verkkosivustoilla julkaistuista, kyseisiin tileihin liittyvistä ja muiden käyttäjien ja kävijöiden saatavilla olevista tuotteiden ja palveluiden arvosteluista ja arvioista, sekä 3) keskustelupaneeleista, käyttäjätutkimuksista ja LEGO-tapahtumista kerätyistä muista tiedoista.

sisältävät julkiset arviot ja arvostelut, jotka ovat peräisin 1) BrickLink-kauppapaikan ostajien ja myyjien välisistä, kyseisiin tileihin liittyvistä ja muiden kävijöiden saatavilla olevista arvioista ja arvosteluista, 2) LEGO.com-sivustoilla sekä LEGOLAND Discovery Center- ja Discovery Center -verkkosivustoilla julkaistuista, kyseisiin tileihin liittyvistä ja muiden käyttäjien ja kävijöiden saatavilla olevista tuotteiden ja palveluiden arvosteluista ja arvioista, sekä 3) keskustelupaneeleista, käyttäjätutkimuksista ja LEGO-tapahtumista kerätyistä muista tiedoista. Riita-asioita koskevat tiedot eli ostajien ja myyjien ilmoittamat, yksityisiin tapahtumiin liittyvät riita-asiat, mukaan lukien kaikki näitä riita-asioita koskeva viestintä ja toimista tehdyt muistiinpanot.

eli ostajien ja myyjien ilmoittamat, yksityisiin tapahtumiin liittyvät riita-asiat, mukaan lukien kaikki näitä riita-asioita koskeva viestintä ja toimista tehdyt muistiinpanot. Foorumin tiedot eli yhteisöihin, kuten Ambassador Network, BrickLink-foorumit ja Gallery, lähetetyt tiedot, jotka katsotaan julkisiksi tiedoiksi. Keräämme, käytämme ja jaamme myös** yhdistelmätietoja**, kuten tilastotietoja tai demografisia tietoja, mihin tahansa tarkoitukseen. Yhdistelmätiedot voivat olla peräisin henkilötiedoistasi, mutta niitä ei pidetä henkilötietoina, koska ne eivät paljasta henkilöllisyyttäsi suoraan tai epäsuorasti. Saatamme esimerkiksi yhdistää käyttötietosi laskeaksemme tietyn verkkosivuston ominaisuutta käyttävien käyttäjien prosenttiosuuden. Jos kuitenkin yhdistämme yhdistelmätiedot henkilötietoihisi siten, että sinut voidaan tunnistaa niistä suoraan tai epäsuorasti, käsittelemme yhdistelmätietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Käytämme **pseudonymisoituja tietoja **minimoidaksemme sinulle aiheutuvat tietosuojavaikutukset. Pseudonymisointi on menetelmä, jossa tietokannasta korvataan tai poistetaan yksilön tunnistamiseen käytettävät tiedot, mutta jonka avulla rekisterinpitäjä tai kolmas osapuoli voi kohtuullisin ponnistuksin tunnistaa henkilötiedot uudelleen. On tärkeää olla tietoinen siitä, että toisin kuin anonymisointi, pseudonymisointi ei poista tiedoista kaikkia tunnistetietoja, vaan vähentää mahdollisuutta yhdistää tietoaineisto yksilön henkilöllisyyteen. Emme kerää aktiivisesti erikoinen henkilötietoryhmä sinusta (tämä sisältää tiedot rodustasi tai etnisestä taustastasi, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksistasi, sukupuolielämästäsi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, poliittisista mielipiteistäsi, ammattiliittojen jäsenyydestäsi, elinvoimastasi tai geneettisistä tiedoista, tunnistamista varten kerätyistä biometrisistä tiedoista tai rikostuomioista ja rikoksista). Kun vierailet LEGO® Discovery Centerissä tai LEGOLAND® Discovery Centerissä tai otat meihin yhteyttä vierailua suunnitellessasi, voit päättää jakaa joitakin erikoisia henkilötietoryhmiä, kuten ruokavaliovaatimukset tai esteettömyystarpeet, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Jos et anna meille tarvittavia henkilötietoja (ilmoitamme tarvittavat tiedot esimerkiksi merkitsemällä ne selkeästi rekisteröintilomakkeisiimme), emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle tuotteitamme ja/tai palveluitamme. Miten LEGO Group kerää henkilötietoja? Lähteet, joista keräämme henkilötietoja: Verkkosivustot sisältävät kaikki LEGO Groupin ylläpitämät tai sen puolesta ylläpidetyt verkkosivustot, mukaan lukien sivustot, joita käytämme omilla verkkotunnuksillamme/URL-osoitteillamme, sekä minisivustot, joita ylläpidämme kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa.

sisältävät kaikki LEGO Groupin ylläpitämät tai sen puolesta ylläpidetyt verkkosivustot, mukaan lukien sivustot, joita käytämme omilla verkkotunnuksillamme/URL-osoitteillamme, sekä minisivustot, joita ylläpidämme kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa. Mobiilipelit/‑sovellukset sisältävät LEGO Groupin ylläpitämiä mobiilipelejä tai ‑sovelluksia, kuten älypuhelinsovelluksia.

sisältävät LEGO Groupin ylläpitämiä mobiilipelejä tai ‑sovelluksia, kuten älypuhelinsovelluksia. Sovellukseen liitetyt lelut sisältävät leluja, jotka yhdistetään sovellukseen LEGO Groupin valmistaman tai LEGO Groupille valmistetun kaapelin tai langattoman protokollan kautta.

sisältävät leluja, jotka yhdistetään sovellukseen LEGO Groupin valmistaman tai LEGO Groupille valmistetun kaapelin tai langattoman protokollan kautta. Sähköposti‑, teksti‑ ja muut sähköiset viestit sisältävät sinun ja LEGO Groupin välisen sähköisen viestinnän.

sisältävät sinun ja LEGO Groupin välisen sähköisen viestinnän. Asiakaspalvelu sisältää puhelut tai chat-keskustelut asiakaspalvelumme henkilöstön kanssa.

sisältää puhelut tai chat-keskustelut asiakaspalvelumme henkilöstön kanssa. Vähittäismyymälät , joihin lukeutuvat LEGO Groupin hallinnoimat tai sen puolesta hallinnoidut myymälät.

, joihin lukeutuvat LEGO Groupin hallinnoimat tai sen puolesta hallinnoidut myymälät. LEGO ® Discovery Centerit ja LEGOLAND ® Discovery Centerit .

ja . Verkkorekisteröintilomakkeet sisältää LEGO ® Insiders -tilin/ LEGO ® tiliin rekisteröinnin, LEGO Magazine -lehden tilaukset ja BrickLink-myyjän vahvistusmenettelyt.

sisältää Insiders -tilin/ tiliin rekisteröinnin, LEGO Magazine -lehden tilaukset ja BrickLink-myyjän vahvistusmenettelyt. Muualla kuin verkossa olevat rekisteröintilomakkeet sisältävät painetut rekisteröintilomakkeet ja vastaavat lomakkeet, joita keräämme esimerkiksi postin, myymälässä järjestettyjen esittelyjen, kilpailujen ja muiden kampanjoiden tai tapahtumien kautta.

sisältävät painetut rekisteröintilomakkeet ja vastaavat lomakkeet, joita keräämme esimerkiksi postin, myymälässä järjestettyjen esittelyjen, kilpailujen ja muiden kampanjoiden tai tapahtumien kautta. Verkkokilpailut, kyselyt ja arvonnat kuluttajille .

. LEGO ® Insiders ohjelmamme , mukaan lukien toimintasi ohjelmassa.

, mukaan lukien toimintasi ohjelmassa. Tutkimus , johon sinä ja/tai lapsesi saatatte osallistua sekä henkilökohtaisesti että verkossa.

, johon sinä ja/tai lapsesi saatatte osallistua sekä henkilökohtaisesti että verkossa. Arvostelut ja palaute verkkosivustoillamme, foorumeillamme, sovelluksissamme tai kauppoissamme tai nähtävyyksissämme, joihin olet päättänyt osallistua. LEGO Groupin kolmansilta osapuolilta keräämät henkilötiedot Saatamme saada henkilötietojasi useilta kolmansilta osapuolilta ja julkisista lähteistä alla kuvatulla tavalla: Tekniset tiedot seuraavilta osapuolilta:

seuraavilta osapuolilta: analytiikkapalvelujen tarjoajat;

mainosverkostot; ja

hakutietojen tarjoajat.

Yhteys-, rahoitus‑ ja tapahtumatiedot teknisten, maksu‑ ja toimituspalvelujen tarjoajilta.

teknisten, maksu‑ ja toimituspalvelujen tarjoajilta. Henkilöllisyys‑ ja yhteystiedot tietojen välittäjiltä tai kerääjiltä.

tietojen välittäjiltä tai kerääjiltä. Henkilöllisyys‑ ja yhteystiedot julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Tunnistetiedot, yhteystiedot ja kirjautumistiedot kolmansilta osapuolilta, joille olet antanut luvan jakaa tietoja kanssamme (esimerkiksi kirjautuaksesi LEGO ® -tiliisi kolmannen osapuolen pelin tai sosiaalisen median palvelun, kuten Epic Gamesin tai Facebookin, kautta).

kolmansilta osapuolilta, joille olet antanut luvan jakaa tietoja kanssamme (esimerkiksi kirjautuaksesi -tiliisi kolmannen osapuolen pelin tai sosiaalisen median palvelun, kuten Epic Gamesin tai Facebookin, kautta). Henkilöllisyys-, yhteys- ja transaktiadata vähittäiskaupan ja viihdealan kumppaneilta, kuten Merlin Entertainments, BrickLink-kauppaan myyjiltä ja ostajilta (mukaan lukien julkiset arvostelut ja palaute), LEGOLAND ® Discovery Center -keskuksilta, LEGO Discovery Center -keskuksilta ja LEGO Certified Store -kumppaneilta.

vähittäiskaupan ja viihdealan kumppaneilta, kuten Merlin Entertainments, BrickLink-kauppaan myyjiltä ja ostajilta (mukaan lukien julkiset arvostelut ja palaute), LEGOLAND Discovery Center -keskuksilta, LEGO Discovery Center -keskuksilta ja LEGO Certified Store -kumppaneilta. Seurantatiedot kolmansien osapuolten alustoilta, kuten sosiaalisen median alustoilta tai hakukoneista, tai verkkosivustoilta, kuten kumppanien verkkosivustoilta tai sovelluksista.

kolmansien osapuolten alustoilta, kuten sosiaalisen median alustoilta tai hakukoneista, tai verkkosivustoilta, kuten kumppanien verkkosivustoilta tai sovelluksista. Sosiaalisen median tiedot sosiaalisen median alustoilta. Saamme nämä tiedot kolmannen osapuolen tiedontarjoajalta.

sosiaalisen median alustoilta. Saamme nämä tiedot kolmannen osapuolen tiedontarjoajalta. Arvostelut ja palaute Data, joita voimme saada kolmansien osapuolten arvostelusyndikaatioilta tai muilta kolmansilta osapuolilta.

Data, joita voimme saada kolmansien osapuolten arvostelusyndikaatioilta tai muilta kolmansilta osapuolilta. Henkilöllisyys- ja yhteystiedot perheenjäseniltä tai laillisilta huoltajilta. Miten LEGO Group käyttää henkilötietojasi? Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet LEGO-sovellukset, sovelluksiin liitetyt lelut ja verkkokanavat Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme tietoja/miten käytämme niitä Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Käytä LEGO ® -sovellusta, sovellukseen liitettyjä leluja tai verkkokanavia. Tekniset tiedot

Käyttötiedot

Seurantatiedot

Tapahtumatiedot

Henkilötiedot

Profiilitiedot

Arvostelut ja palautteet

Foorumin tiedot

Markkinointi‑ ja viestintätiedot

Lisäksi joitakin yllä mainituista tiedoista kerätään käyttämällä evästeitä sovelluksissamme, sovelluksiin yhdistetyissä leluissamme tai verkkosivuillamme. Katso tämän käytännön kohta 3 tai [Köksäkäytäntömme].[5]

Jos haluat määrittää LEGO ® Insiders tilin tai LEGO tilin (LEGO tili) käytettäväksi sovelluksissamme ja verkkokanavissamme, käsittelemme tiettyjä henkilötietoja, yhteystietoja ja profiilitietoja, jotka annat, kun rekisteröit itsellesi LEGO Insiders tilin / LEGO tilin, tai muokkaat profiiliasi. Käyttäjäkokemuksen ja sovellustemme, sovelluksiin liitettyjen lelujen ja verkkokanavien toimivuuden optimoimiseksi.

Tarjota räätälöityä markkinointia, mukaan lukien uudelleen kohdentaminen, täysi-ikäisille käyttäjille.

Mitata markkinointimme tehokkuutta kolmansien osapuolten alustoilla täysi-ikäisille käyttäjille.

Täysi-ikäisille käyttäjille räätälöidyn verkkosivuston sisällön ja kokemusten tarjoaminen perustuen sinusta keräämiimme tietoihin.

Parantaaksemme ja räätälöidäksemme kokemustasi sovelluksissamme, verkkosivustoillamme ja palveluissamme (kuten LEGO Insiders -ohjelmassa, www.bricklink.com ja www.LEGO.com).

Varmistaaksemme, että sovelluksiemme ja verkkosivustojemme sisältö on optimoitu sinulle ja tietokoneellesi tai laitteellesi.

Jotta voit osallistua interaktiivisiin ominaisuuksiin, kun olet tehnyt valinnan.

Autamme sinua luomaan LEGO Insiders -tilin/ LEGO ® tili.

tili. Varmistaa ja dokumentoida, että LEGO Insiders -tilin/ LEGO ® tiliin luomaan käyttäjä ei ole alle digitaalisen suostumuksen ikärajan oleva lapsi.

tiliin luomaan käyttäjä ei ole alle digitaalisen suostumuksen ikärajan oleva lapsi. Voidaksemme tuottaa tilastoja ja oivalluksia aggregoitujen tietojen perusteella, jotta voimme ymmärtää liiketoimintamme tilaa ja mitata mainoskampanjoidemme ja tarjousten tehokkuutta.

Tarjota aikuisille käyttäjille relevanttia markkinointia sekä omissa kanavissamme että kolmansien osapuolten kanavissa (esim. sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa, kojulla).

Löytää/rekrytoida potentiaalisia uusia asiakkaita, jotka muistuttavat nykyisiä asiakkaitamme.

Asiakastileihin kohdistettujen kyberturvallisuustapahtumien havaitseminen ja niihin reagoiminen, mukaan lukien petosten ja väärinkäytösten estäminen ja tilien kaappaamiseen ja/tai tietoturvaloukkauksiin liittyvien riskien pienentäminen.

Yhteisöominaisuuksien, kuten foorumien, arvostelujen ja käyttäjien luoman sisällön, mahdollistaminen.

Jakaa sivustoillamme annettuja arvosteluja ja palautetta kolmansille osapuolille julkaistavaksi kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai alustoilla. Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, liittyen evästeiden käyttöön (siltä osin kuin tällainen suostumus on annettu).

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, liittyen räätälöidyn verkkosivustokokemuksen tarjoamiseen.

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, henkilötietojesi jakamiseen kolmansien osapuolten alustoille uudelleenmarkkinointi-, lookalike-, poistamis- ja attribuutiotoimintoja varten.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Oikeutettu etumme on pystyä optimoimaan ja parantamaan sovelluksiamme ja verkkokanaviamme, tarjoamaan aikuisille kuluttajillemme mahdollisimman merkityksellisiä markkinointitoimia sekä omissa kanavissamme että kolmansien osapuolten kanavissa, varmistamaan kuluttajien käyttämien sovellustemme, sovellukseen liitettyjen lelujemme ja verkkosivustojemme sujuva toiminta.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Oikeutettu etumme pystyä vastaamaan asiakkaidemme tilien käyttöön liittyviin yksityisyyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin hyvissä ajoin.

Sopimuksen täytäntöönpano (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Jos arvostelun julkaiseminen on osa tarjoamaamme palvelua (kuten silloin, kun tarjoamme ilmaisen tuotteen, palvelun tai pääsyn nähtävyyteen vastineeksi arvostelusta), arvostelun käsittely on tarpeen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi; tai

Sopimuksen täytäntöönpano (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Jos arvostelun julkaiseminen on osa tarjoamaamme palvelua (kuten silloin, kun tarjoamme ilmaisen tuotteen, palvelun tai pääsyn nähtävyyteen vastineeksi arvostelusta), arvostelun käsittely on tarpeen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi; tai

Oikeutetut edut (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) – Meillä ja kauppakumppaneillamme on oikeutettu etu tarjota foorumi kuluttajien palautteelle ja läpinäkyvälle tuotteiden, palvelujen ja nähtävyyksien arvioinnille sekä mahdollistaa LEGO-yhteisömme ja foorumiemme kukoistaminen ja palautteen saaminen liiketoimintamme parantamiseksi.

Tilauksen täyttäminen Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Tee tilaus meiltä tai kolmannelta osapuolelta BrickLink ® -kauppaa käyttäen. Henkilötiedot ja yhteystiedot.

Tapahtumatiedot

Taloudelliset tiedot

Riita-asioita koskevat tiedot

Jos haluat määrittää LEGO ® Insiders tilin tai LEGO tilin (LEGO tili) käytettäväksi sovelluksissamme ja verkkokanavissamme, käsittelemme tiettyjä henkilötietoja, yhteystietoja ja profiilitietoja, jotka annat, kun rekisteröit itsellesi LEGO Insiders tilin tai muokkaat profiiliasi.

Insiders tilin tai LEGO tilin (LEGO tili) käytettäväksi sovelluksissamme ja verkkokanavissamme, käsittelemme tiettyjä henkilötietoja, yhteystietoja ja profiilitietoja, jotka annat, kun rekisteröit itsellesi LEGO Insiders tilin tai muokkaat profiiliasi. Tapahtumatiedot

Tekniset tiedot

Markkinointi‑ ja viestintätiedot Täyttääksemme kanssasi tehdyn ostosopimuksen, joka sisältää tilaustesi käsittelyn ja toimituksen sekä tavaroiden palautusoikeuden tai valitusoikeuden hallinnoinnin.

Noudattaa lainsäädäntöä, joka koskee esimerkiksi tuotteiden takaisinvetoa, kirjanpitoa ja kuluttajien oikeuksia.

Tietää, keitä asiakkaamme ovat.

Jotta voit tallentaa maksutietosi, henkilöllisyystietosi ja yhteystietosi tai vastaavat tiedot helpottamaan tulevia ostoksia tai vuorovaikutusta kanssamme.

Petosten ehkäisytoimenpiteiden toteuttaminen.

Markkinointiviestien lähettäminen. Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, liittyen keskinäiseen ostosopimukseemme.

Oikeudellinen velvoite, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, liittyen lainsäädännön noudattamiseen esimerkiksi tuotteiden takaisinvedon, kirjanpidon ja kuluttajien oikeuksien osalta.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Meidän oikeutettu intressimme on tuntea asiakkaamme ja tarjota heille saumaton ostokokemus.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Meidän oikeutettu etumme on estää petollinen toiminta, joka liittyy verkkosivustoillamme tehtyihin ostoksiin.

Suostumus, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta – markkinointiviestien lähettämiseksi sinulle.

Asiakastuki Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Ota yhteyttä asiakastukeen esimerkiksi chatbotin kautta. Henkilötiedot

Yhteystiedot.

Tapahtumatiedot

Käyttötiedot

Tekniset tiedot ja tiedot teknisistä ongelmista.

Tuotteita koskevat kysymykset/reklamaatiot.

Sosiaalisen median kautta annettu ja muu palaute (esim. viestintäkanaviemme kautta annettu)

Arvostelut ja palautteet

Riita-asioita koskevat tiedot

Myyjän vahvistustiedot

Yleiset kysymykset.

Muut tiedustelun syytä koskevat tiedot tai sisällöt. Tarjotaksemme sinulle tukea.

Tilauksien paikantaminen tai korvaavien tuotteiden lähettäminen.

Saadaksemme tietoa siitä, miten voimme parantaa tuotteitamme, palveluitamme ja nähtävyyksiämme.

Toimia sovellettavan lainsäädännön ja sääntelystandardien mukaisesti vastattaessa kuluttajien valituksiin.

Täyttääksemme sopimuksen, jonka olemme tehneet kanssasi koskien ostostasi meiltä.

Tarjotaksemme sinulle chatbotin osana asiakaspalveluamme. Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Meidän oikeutettu etumme on optimoida asiakaspalvelumme ja tuotteemme sekä tarjota asiakkaillemme erinomaista tukea.

Lakisääteinen velvoite, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, liittyen lainsäädännön noudattamiseen.

Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, liittyen keskinäiseen ostosopimukseemme.

Digitaalinen markkinointiviestintä (esim. sähköposti, tekstiviestit, sovellusten push-viestit tai vastaava suora sähköinen markkinointi) Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Hyväksynyt yhden tai useamman digitaalisen markkinointiviestimme maissa, joissa suostumus on lakisääteisesti pakollinen.

Et ole kieltäytynyt vastaanottamasta yhtä tai useampaa digitaalista markkinointiviestiämme. Markkinointi‑ ja viestintätiedot

Tarvittavat tunnistetiedot

Tiedot siitä, minkä tyyppisen markkinointiviestinnän avaat ja miten olet vuorovaikutuksessa sisällön kanssa, mukaan lukien seurantatiedot ja käyttötietoja. Jotta voimme toimittaa sinulle relevanttia digitaalista markkinointiviestintää.

Sisäisten tilastojen laatimiseksi ja oivallusten saamiseksi sekä viestintämme sisällön ja toimituksen optimoimiseksi ja räätälöimiseksi niille, jotka haluavat vastaanottaa viestintäämme.

Tarjotaksemme sinulle kiinnostuksen kohteisiisi ja mieltymyksiisi perustuvaa markkinointia sekä LEGO ® -brändin omissa kanavissa että kolmansien osapuolten kanavissa (esim. sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa, kojulla).

-brändin omissa kanavissa että kolmansien osapuolten kanavissa (esim. sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa, kojulla). Löytää/rekrytoida potentiaalisia uusia asiakkaita, jotka muistuttavat nykyisiä asiakkaitamme (”look-alike”) tai varmistaa, että nykyisiä asiakkaitamme ei kohdenneta epäolennaisilla markkinointiviesteillä (”suppression”). Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, joka annetaan, kun tilaat markkinointiviestintää.

Oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, ymmärtää markkinointimme tehokkuutta omien kanaviemme ulkopuolella (esim. sosiaalisen median, hakukoneiden tai kojujen kautta).

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jonka perusteella voimme kohdentaa sinulle henkilökohtaista markkinointia omien brändikanaviemme ulkopuolella (esim. sosiaalisen median, hakukoneiden tai kojujen kautta).

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Meidän oikeutettu etumme tarjota sinulle merkityksellistä sisältöä markkinointiviesteissäsi perustuen verkkosivustomme kävijöiden ja käyttäjien keräämiin tietoihin.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Meidän oikeutettu etumme on saada tilastoja sisäiseen käyttöön tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi.

Painettu markkinointimateriaali, kuten luettelot, uutiskirjeet ja muu painettu markkinointimateriaali Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Ostettu verkkosivustoltamme.

Et ole kieltäytynyt vastaanottamasta painettuja markkinointimateriaaleja meiltä.

Pyysi aktiivisesti LEGO ® -luetteloa.

-luetteloa. Salli kolmannen osapuolen data-välittäjän lähettää sinulle markkinointitietoja tavallisella postilla. Markkinointi‑ ja viestintätiedot

Tarvittavat henkilö‑ ja yhteystiedot

Tapahtuma- ja käyttötiedot Lähettääksemme sinulle postimarkkinointia, mukaan lukien luettelot.

Jakaaksemme tietoja kolmansien osapuolten tietojen välittäjille ja tietojen kerääjille varmistaaksemme, että et saa LEGO-luetteloa tai muuta LEGO-markkinointimateriaalia samanaikaisesti molemmilta osapuolilta (ns. tietojen poistaminen) tai välittääksemme sinun kieltopyyntösi heille (jos he ovat henkilötietojesi rekisterinpitäjiä).

Yhdistettyjen tietojen perusteella ymmärrämme markkinointimme merkityksen ja tehokkuuden sinua kohtaan, jotta voimme löytää uusia asiakkaita, jotka ovat samanlaisia kuin sinä. Oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, lähettää sinulle painettuja markkinointimateriaaleja, jotka sisältävät samankaltaisia tuotteita kuin mitä olet ostanut tai selannut (voit myöhemmin kieltäytyä näistä).

Meidän oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, lähettää sinulle painettuja markkinointimateriaaleja, mukaan lukien luettelot, joita olet nimenomaisesti pyytänyt meiltä.

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jonka perusteella voimme käyttää muita sinusta keräämiämme tietoja räätälöidäksemme sinulle lähettämämme painetun markkinointimateriaalin, kuten luettelot, sisältöä.

Oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, hyvän LEGO-brändikokemuksen varmistaminen.

Oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, ymmärtää painetun markkinointimateriaalimme yleistä markkinointitehokkuutta.

Oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, käyttää Data-tietojasi nykyisten asiakkaidemme ominaisuuksien ja mieltymysten parempaan ymmärtämiseen ja käyttää sitä löytääksemme uusia, sinun kaltaisiasi asiakkaita.

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jonka perusteella voimme käyttää muita sinusta keräämiämme tietoja räätälöidäksemme sinulle lähettämämme painetun markkinointimateriaalin, kuten luettelot, sisältöä.

LEGO ® Insiders -tili/ LEGO ® tili/hallinto ja tilastot ja tiedot Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Rekisteröidy ja käytä LEGO ® Insiders -tiliä/ LEGO ® tiliä. Käsittelemme tiettyjä henkilöllisyystietoja, yhteystietoja ja profiilitietoja, jotka annat rekisteröityessäsi LEGO ® Insiders -tilin/ LEGO ® tiliin tai muokatessasi profiiliasi.

Insiders -tilin/ tiliin tai muokatessasi profiiliasi. Tietoja LEGO Insiders -korttisi numerosta.

Transaktiotiedot, jos olet käyttänyt LEGO ® Insiders -jäsenyyttäsi/ LEGO ® tiliäsi ostosten yhteydessä.

Insiders -jäsenyyttäsi/ tiliäsi ostosten yhteydessä. Evästeiden avulla kerätyt tiedot (siltä osin kuin olet suostunut evästeiden käyttöön), mukaan lukien tekniset tiedot, seurantatiedot ja käyttötietoja. Jotta voimme hallinnoida LEGO Insiders -jäsenyyttäsi/ LEGO ® tiliäsi ja tarjota sinulle pääsyn LEGO Insiders -jäsenyyden/ LEGO ® tilin etuihin.

tiliäsi ja tarjota sinulle pääsyn LEGO Insiders -jäsenyyden/ tilin etuihin. Jotta voimme kommunikoida kanssasi LEGO Insiders -jäsenyydestäsi.

Voit tarkistaa, kuinka olet ansainnut ja käyttänyt LEGO Insiders -pisteitäsi.

Luodaksemme sinulle räätälöidyn kokemuksen, kun olet kirjautunut LEGO Insiders -tiliisi/ LEGO ® tiliisi, mukaan lukien sinulle mielestämme sopivien tuotteiden esittely.

tiliisi, mukaan lukien sinulle mielestämme sopivien tuotteiden esittely. Yhdistelmätietoihin perustuvien tilastojen ja tietojen laatiminen LEGO Insiders ohjelman parantamiseksi ja lisäarvon tarjoamiseksi rekisteröityneille ostosten tekijöille, kuluttajille sekä rekisteröityneille BrickLink ® -käyttäjille. Tähän sisältyvät esimerkiksi LEGO Insiders ohjelman tulevan palkintovalikoiman parantaminen ja käytäntöjen muuttaminen. Teemme tämän voidakseen arvioida ja optimoida LEGO Insiders -ohjelman/BrickLink-palveluiden toimivuuden sekä hallinnoida, kehittää ja markkinoida ohjelmaa.

-käyttäjille. Tähän sisältyvät esimerkiksi LEGO Insiders ohjelman tulevan palkintovalikoiman parantaminen ja käytäntöjen muuttaminen. Teemme tämän voidakseen arvioida ja optimoida LEGO Insiders -ohjelman/BrickLink-palveluiden toimivuuden sekä hallinnoida, kehittää ja markkinoida ohjelmaa. Tarjotaksemme sinulle kiinnostuksen kohteisiisi ja mieltymyksiisi perustuvaa markkinointia sekä LEGO-brändin omissa kanavissa että kolmansien osapuolten kanavissa (esim. sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa, kauppoissa).

Löytää/rekrytoida potentiaalisia uusia asiakkaita, jotka muistuttavat nykyisiä asiakkaitamme (”look-alike”) tai varmistaa, että nykyisiä asiakkaitamme ei kohdenneta epäolennaisilla markkinointiviesteillä (”suppression”). Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka on sopimuksemme kanssasi LEGO Insiders -tilistäsi.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Meidän oikeutettu etumme on tarjota sinulle merkityksellistä tietoa, kun käytät alustojamme.

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, liittyen Köksien käyttöön (siltä osin kuin tällainen suostumus on annettu).

Oikeutettu etu, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, liittyen tilastojen ja oivallusten tuottamiseen aggregoitujen datojen perusteella.

Oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, käyttää Data-tietojasi nykyisten asiakkaidemme ominaisuuksien ja mieltymysten ymmärtämiseksi paremmin ja löytääksemme uusia, sinun kaltaisiasi asiakkaita.

Oikeutettu etumme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, ymmärtää markkinointimme tehokkuutta omien kanaviemme ulkopuolella (esim. sosiaalisen median, hakukoneiden tai kojujen kautta).

Suostumuksesi, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti siihen, että saamme jakaa tietosi kolmansille osapuolille, jotka voivat käyttää niitä kohdistaakseen sinulle sopivaa markkinointisisältöä omien kanaviemme ulkopuolella (uudelleenmarkkinointi tai tietojen häivyttäminen) tai löytääkseen kaltaisiasi kohderyhmiä, joille he voivat kyseistä markkinointisisältöä tarjota (kaksoisolentokohderyhmä), esimerkiksi sosiaalisen median, hakukoneiden tai kauppapaikkojen kautta.

LEGO ® Insiders-tili/ LEGO ® tili – henkilökohtainen kokemus ja markkinointi Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Käytä LEGO ® Insiders -tiliäsi/ LEGO ® tiliäsi, kun olet antanut meille suostumuksesi tarjota sinulle relevanttia sisältöä ja kokemuksia. Transaktiotiedot, seurantatiedot ja transaktiotiedot, jos olet käyttänyt LEGO Insiders -jäsenyyttäsi/ LEGO ® tiliäsi ostosten yhteydessä, mukaan lukien tiedot siitä, mitä verkkosivuja selaat LEGO.com-sivustolla ja mitä tuotteita klikkaat, kun olet kirjautunut LEGO Insiders -tiliisi/ LEGO ® tiliisi.

tiliäsi ostosten yhteydessä, mukaan lukien tiedot siitä, mitä verkkosivuja selaat LEGO.com-sivustolla ja mitä tuotteita klikkaat, kun olet kirjautunut LEGO Insiders -tiliisi/ tiliisi. Tiedot siitä, mitkä sähköpostit tai muut markkinointiviestit avaat ja klikkaat.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot (siltä osin kuin olet suostunut evästeiden käyttöön), mukaan lukien tekniset tiedot, seurantatiedot ja käyttötietoja.

Tiedot siitä, mihin kilpailuihin tai arvontoihin osallistut.

Tiedot siitä, mitkä tuotteet olet rekisteröinyt LEGO Insiders -tilillesi. Jotta voimme automaattisesti räätälöidä markkinointitoimiamme ja kokemuksiasi mieltymystesi mukaan ennakoimalla kiinnostuksen kohteisiisi liittyviä tietoja, mukaan lukien Insiders-pistesaldoon, LEGO Insiders pisteiden lunastushistoriaan, LEGO Insiders jäsentoimintaan, ostohistoriaan, tuotemieltymyksiin ja selauksen evästeisiin (jos ne on erikseen sallittu) liittyvät tiedot, sijaintitietosi ja muut LEGO Insiders tiliisi liittyvät tiedot. Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan6(1)(a) mukaisesti edistyneen analytiikan yhteydessä. Suostumuksesi voidaan antaa valitsemalla opt-in-vaihtoehto LEGO Insiders -tilin luomisen yhteydessä tai valitsemalla opt-in-vaihtoehto LEGO Insiders -tilisi sivulla.

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, liittyen LEGO.com-sivuston personointiprosessiin.

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, liittyen Köksien käyttöön (siltä osin kuin tällainen suostumus on annettu).

Kilpailut, arvonnat, markkinointi ja muut kampanjat Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Osallistu kilpailuun tai arvontaan tai vastaanota meiltä viestintää kilpailuista, arvontoista, kampanjoista tai tarjouksista. Henkilötiedot

Yhteystiedot.

Sosiaalisen median tiedot Kilpailujen ja arvontojen järjestäminen.

Tuottaa tilastoja ja analyyseja aggregoitujen tietojen perusteella, jotta voimme arvioida liiketoimintamme sekä kampanjoidemme ja tarjousten tehokkuuden.

Ottaaksemme sinuun yhteyttä, jos voitat palkinnon.

Täytä lakisääteiset vaatimukset. Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka on sopimuksemme kanssasi kilpailun tai arvonnan ehdoista.

Oikeutettu etu, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, liittyen tilastojen ja havaintojen tuottamiseen aggregoitujen datojen perusteella sekä liittyen yhteydenottoon sinuun, jos voitat palkinnon.

Oikeudellinen velvollisuus, artikla 6(1)(c), GDPR.

LEGO-konsernin sosiaaliset verkostot Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Käyttää LEGO-konsernin sosiaalisen median kanavia (kuten LEGO ® Play -sovellusta, LEGO ® Insiders Clubia, LEGO Insiders -yhteisöä, LEGO ® Ideas -sivustoa sekä BrickLink ® -ominaisuuksia, kuten BrickLink Studio -ohjelmaa, BrickLink Designer Program Series -sarjaa ja BrickLink- ja BrickLink Studio -keskustelufoorumeita). Saataville asettamasi tiedot, esimerkiksi kommentit, kuvat, piirrokset ja reaktiot ja sosiaalisen median tilin julkaisujen tai muunlaisen käyttäjien luoman sisällön jakaminen BrickLinkin käyttäjille: Arvostelut ja palautteet

Foorumin tiedot

Tekniset tiedot

Seurantatiedot

Käyttötiedot

Sosiaalisen median tiedot Vastaamme kysymyksiisi.

Sisällön moderointi ja sopimattoman käyttäytymisen havaitseminen digitaalisten palvelujen lain vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien sisällön moderointi BrickLink-yhteisön foorumeilla.

Yhteisön keskustelujen ja vuorovaikutuksen helpottaminen.

Raportoida ja analysoida käyttäjien sitoutumista alustalla.

Antaaksemme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä uusia tuotteita tuomme markkinoille.

Jotta voit jakaa tietoja muiden käyttäjien kanssa. Oikeutettu etu, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, liittyen kysymyksiisi vastaamiseen sekä käyttäjien sitoutumisen raportointiin ja analysointiin.

Lakisääteinen velvoite, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, liittyen sisällön moderointiin ja ikätarkistusta koskeviin vaatimuksiin sovellettavien lakien, mukaan lukien digitaalipalvelulaki, mukaisesti.

Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka on sopimuksemme kanssasi BrickLink-yhteisöfoorumista ja -kauppaa koskeva sopimus.

Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka on sopimuksemme kanssasi immateriaalioikeuksien luovuttamisesta.

Suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, liittyen edistyneeseen analytiikkaan ja sisältöön, jonka julkaiset sosiaalisissa verkostoissamme.

Kolmannen osapuolen sosiaaliset verkostot Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Käyttää kolmansien osapuolten sosiaalisen verkostoitumisen ominaisuuksia, kuten "Tykkää"-toimintoja.*



Vuorovaikutuksessa kanssamme tai tuotemerkkiimme liittyvän palautteen antaminen sosiaalisen median alustoilla. Esimerkiksi, kun kommentoit sosiaalisen median julkaisuja tai annat palautetta LEGO ® -tuotteista/toiminnoista muilla julkisilla sivuilla tai julkaisuissa. Sosiaalisen median data, mukaan lukien sosiaalisen median tilien viestien jakaminen tai muu käyttäjien luoma sisältö.

Sosiaalisen median julkaisujen ja digitaalisten mainosten analyyttiset suorituskykyä koskevat data.

Sosiaalisen median tiedot

Profiilitiedot

Arvostelut ja palautteet Raportoida ja analysoida käyttäjien sitoutumista alustalle (alustoille) julkaistuun sisältöön.

Antaaksemme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä uusia tuotteita tuomme markkinoille.

Jotta voimme koota sosiaalisen median alustoilla saamamme viestit keskitettyyn järjestelmään, jotta voimme vastata yksilöille tehokkaammin brändikuvamme ja arvojemme mukaisesti.

Saadaksemme tietoa brändimme mielikuvasta ja niiden henkilöiden demografisista tiedoista, jotka ovat vuorovaikutuksessa brändimme kanssa ja antavat siitä palautetta sosiaalisen median alustoilla. Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti analysoitaessa ja raportoitaessa käyttäjien käyttötottumuksia ja julkaisujen tehokkuutta. *Sosiaalisen median alustat May käyttää LEGO Groupin sosiaalisen verkoston tililtä kerättyjä henkilötietoja omilla alustoillaan omiin tarkoituksiinsa, kuten niiden omissa tietosuojakäytännöissä on kuvattu. Oikeutetut edut, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti saadaksemme tarvittaessa tietoja, joiden avulla voimme ymmärtää näkemystä tuotemerkistämme sekä kohderyhmää, joka on vuorovaikutuksessa tuotemerkkimme kanssa tai antaa siihen liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoille, ja voidaksemme tarjota tehokkaampaa asiakastukea tuotemerkkimme julkisuuskuvan ja arvojen mukaisesti.

Suorat lähetykset (kauppaa ja verkkoa) Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Osallistuu suoraan tai esiintyy satunnaisesti live-streaming-tapahtuman yleisössä tai taustalla.*



*Alueet merkitään selvästi, ja hankimme suostumuksen suoraan mukana olevilta henkilöiltä. Tapahtuman livestriimaus, kun tallennusalueella on ihmisiä. Henkilötiedot Yhteystiedot. Seurantatiedot Sosiaalisen median tiedot Tapahtumien livestriimaus ollaksemme vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa.

Anna kuluttajien olla yhteydessä meihin live-chattiin livestriimin aikana.

Myyjän henkilöllisyyden todentaminen ja kauppapaikan petosten estäminen. Suostumuksellasi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, liittyen suoraan osallistumiseesi tällaisiin suoratoistettaviin tapahtumiin.

Oikeutetut edut, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, liittyen henkilöihin, jotka ovat satunnaisesti kuvattuina live-streaming-tapahtuman yleisössä tai taustalla.

Videovalvonta ja kuvien kerääminen (kauppoissa ja muissa LEGO-konsernin toimipaikoissa) Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Käy LEGO ® -kauppoissamme tai muissa LEGO-konsernin julkisesti avoimissa tiloissa. Käy LEGO ® Discovery Centre -keskuksissa ja LEGOLAND ® Discovery Centre -keskuksissa. Videomateriaalia tiloistamme. Kuva- tai henkilöllisyystiedot Lisäksi, kun vierailet LEGO ® Discovery Centreissä ja LEGOLAND ® Discovery Centreissä: Kehokameran kuvamateriaalia Ajoneuvon rekisterinumeroiden tiedot Biometriset data (kasvojentunnistustekniikka) Rikosten ehkäiseminen ja dokumentointi, kuten murtojen, ryöstöjen, varkauksien, pahoinpitelyjen tai petosten suhteen, sekä työntekijöiden turvallisuuden ja suojan varmistaminen.

Analysoida kauppaan tulleiden asiakkaiden määrä, kauppaan tulleiden asiakkaiden ulkoasu ja kauppaan tarjottavat palvelut, jotta asiakaskokemus olisi mahdollisimman hyvä.

Tunnistaa oikea henkilö ajokuvista. Oikeutetut edut, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, liittyen lain rikkomisen tai rikosten ehkäisemiseen LEGO ® -toimipaikoissa.

-toimipaikoissa. Kun käytämme biometrisiä tietoja, nojaudumme GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan f alakohtaan, eli käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden vahvistamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Käytät Mosaic Makeria tai Minifigure Factorya Toimitiloissamme kuvattu videomateriaali.

Kuva- tai henkilöllisyystiedot Jotta Mosaic Maker tai Minifigure Factory voi luoda kuluttajan pyytämän kuvan tai tarran. Sopimuksen täytäntöönpano, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti, jotta voimme toteuttaa kuluttajan nimenomaisen palvelupyynnön. Käytät LEGO ® Discovery Centerin ja LEGOLAND ® Discovery Centerin pysäköintitiloja. Ajoneuvon rekisterinumeroiden tiedot

Automaattinen rekisterikilven tunnistus (ANPR), joka sisältää: Joissakin LEGO ® Discovery Center -keskuksissamme ja LEGOLAND ® Discovery Center -keskuksissamme on käytössä automaattinen rekisterikilpien tunnistusjärjestelmä, jolla valvotaan pysäköintialueillemme saapuvia ajoneuvoja. Oikeutetut edut, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, liittyen autojen sisäänpääsyn hallintaan LEGO ® Discovery Center -keskuksissa ja LEGOLAND ® Discovery Center -keskuksissa. Käytä LEGO ® Discovery Centerin ja LEGOLAND ® Discovery Centerin nähtävyyksiä. Kuva Jotkut nähtävyydet tarjoavat vierailun aikana valokuvauspalveluja, jotka voit ostaa. Oikeutetut edut, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, brändimme mainostaminen ja markkinointi. Vieraat voivat ostaa omia valokuviaan tietyissä nähtävyyksissä. Ilmoitukset ovat esillä valokuvauspalveluiden toiminta-alueilla.

Liikekumppanit ja kaupalliset suhteet Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Solmi kaupallinen suhde kanssamme yrityksenä tai yksityishenkilönä. Henkilötiedot

Yhteystiedot.

Tapahtumatiedot

Profiilitiedot

Muut meille antamasi henkilötiedot.

Myyjän vahvistustiedot Jotta voimme hallinnoida kaupallisia suhteita sinuun tai yritykseesi.

Täyttääksemme velvoitteemme kaupallisessa suhteessa. Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, liittyen keskinäiseen sopimussuhteeseemme.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Meidän oikeutettu etumme on hallinnoida suhteitamme sinuun tai yritykseesi. Valitse osallistua myyjänä BrickLink ® -kauppapaikallamme. Henkilötiedot

Yhteystiedot.

Tapahtumatiedot

Profiilitiedot

Muut meille antamasi henkilötiedot.

Myyjän vahvistustiedot Automatisoidun riskiarvioinnin suorittaminen kauppapaikan tapahtumille. Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, liittyen keskinäiseen sopimussuhteeseemme.

Oikeutettu etu, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). Oikeutettu etumme estää petoksia, varmistaa alustan turvallisuus ja suorittaa riskiarviointeja kauppapaikan tapahtumille.

Oikeudellinen velvoite, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)c mukaisesti, liittyen lainsäädännön noudattamiseen esimerkiksi riita-asioiden ratkaisun ja petosten ehkäisyn osalta.

Tutkimus Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Osallistu tutkimuskyselyihin, kohderyhmäkeskusteluihin tai muihin tutkimuksiin. Henkilötiedot

Yhteystiedot.

Valokuvat tai videot (jos tutkimus toteutetaan henkilökohtaisesti).

Arvostelu- ja palautetiedot.

Muut meille antamasi henkilötiedot. Parantaaksemme nykyisiä tuotteitamme ja palveluitamme.

Kehittää ja parantaa uusia tuotteita ja palveluita. Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, liittyen markkinatutkimukseen osallistujien vapauttamiseen.

Suostumus, yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)a mukaisesti, osallistujan antamien kyselyvastausten käyttämiseen osallistujalle kohdennetussa henkilökohtaisessa suoramarkkinoinnissa.

Oikeutettu etu, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, aggregoidulla tasolla kerättyjen tietojen ja havaintojen käyttämiseksi uusien tai olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja/tai parantamiseen.

Vuorovaikutus LEGO ® Discovery Centerien ja LEGOLAND ® Discovery Centerien kanssa Mitä teet Mitä keräämme Miksi keräämme Oikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA Käy LEGO ® Discovery Centre -keskuksissa ja LEGOLAND ® Discovery Centre -keskuksissa.

Discovery Centre -keskuksissa ja LEGOLAND Discovery Centre -keskuksissa. Kirjaa VIP-paketit Henkilötiedot

Yhteystiedot.

Muut henkilötiedot, jotka annat meille (mukaan lukien erityistilaisuuksien tiedot, ruokavaliovaatimukset, esteettömyysvaatimukset ja erityistoiveet). Erikoistilaisuuksien, ruokavalio- ja esteettömyysvaatimusten sekä erikoistoiveiden huomioon ottaminen. Sopimuksen täytäntöönpano, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, liittyen ostamiesi palvelujen tarjoamiseen.

Suostumus, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan a alakohta, jotka koskevat erityisluokan tietojen käsittelyä, jotka saatat päättää jakaa kanssamme.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot on kerätty, mukaan lukien lakisääteisten, määräysten mukaisten, verotuksellisten, kirjanpidollisten tai raportointivaatimusten täyttämistä varten. Voimme säilyttää henkilötietojasi pidempään valituksen yhteydessä tai jos voimme kohtuudella olettaa, että välillemme voi viritä riita-asia. Henkilötietojen asianmukaisen säilytysajan määrittämisessä otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta aiheutuvan mahdollisen haitan riskin, henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja sen, voimmeko saavuttaa nämä tarkoitukset muilla keinoilla, sekä sovellettavat lakisääteiset, määräysten mukaiset, verotukselliset, kirjanpidolliset tai muut vaatimukset. Ai-työkaluiden käyttö Käytämme Ai-työkaluja liiketoiminnan tehokkuuden ja analysoinnin tarkoituksiin. Ai käytetään: Analysoida LEGOlle toimittamiasi sähköposteja/sisältöä, kuten ehdottaa vastauksia, joita annamme asiakkaille, ja auttaa sisällön hallinnassa sisäisesti, kuten toimittamalla yhteenvedon sähköpostista. Käytettäessä LEGO voi tarkastella kaikki vastaukset ennen niiden julkaisemista, ja henkilötietoja käytetään vain alkuperäisiin tarkoituksiin, joihin ne on toimitettu ja/tai käsitelty tämän ilmoituksen mukaisesti.

Ohjaa tukipyynnöt tukichatbotin kautta – ilmoitamme sinulle, kun olet yhteydessä chatbottiin, ennen kuin viestintä alkaa.

Tuotteiden ja palveluiden tarjonnassa tarkistettu toimitusketjumme avulla.

Jotta voimme tarjota tietoa henkilökohtaisista mieltymyksistäsi, voimme käyttää Ai-analyysityökaluja mainosten tehokkuuden analysoimiseen.

Dataan analysointiin ja käsittelyyn prosessien tehokkuuden parantamiseksi.

Analysoida dataa liiketoiminnan tulosten ja strategisten aloitteiden suhteen.

Automatisoida prosesseja nähtävyyksissämme vierailukokemuksen parantamiseksi (mutta vain LEGO ® Discovery Center- ja LEGOLAND ® Discovery Center -keskuksissa).

Discovery Center- ja LEGOLAND Discovery Center -keskuksissa). Tarjotaksemme sinulle chatbotin osana asiakaspalveluamme. #### Sisäisten Ai-työkalujen käyttö tiivistämiseen

Käytämme sisäisiä Ai-työkaluja auttaaksemme asiakaspalvelun työntekijöitämme tiivistämään asiakaskeskustelut puhelimitse tai chattiin. Kun tallennamme puheluita tai chatteja, nämä työkalut eivät tallenna tai kaappaa puheluita tai chatteja reaaliajassa, vaan puhelun tai chatin päätyttyä puhelutallenne tai chat-tekstit voidaan syöttää Ai-työkaluun yhteenvedon luomiseksi. Ai-työkalua käytetään vain yhteenvedon laatimiseen ja analysointiin palvelumme laadun parantamiseksi, suorituskyvyn seurannaksi ja standardiemme noudattamisen tukemiseksi. Ai-työkalu ei tee automaattisia päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia; kaikki päätökset tehdään ihmisneuvonantajiemme toimesta.

Puhelinkeskusteluissa ilmoitamme jokaisen puhelun alussa suullisesti, että puhelu voidaan tallentaa ja transkriboida Ai:n avulla. Voit antaa suostumuksesi painamalla 1 tai kieltäytyä painamalla 2 tai jäämällä linjalle. Chatti-keskusteluissa näytetään istunnon alussa ilmoitus, jossa kerrotaan, että keskustelu voidaan tallentaa ja transkriboida Ai:n avulla. Jatkamalla chattiin tutustumista hyväksyt tämän käsittelyn. Kenelle LEGO Group jakaa henkilötietoja? Tietojen jakaminen LEGO Groupin yrityksille Tytäryhtiömme (LEGO Groupin muut yritykset) saattavat joskus tarvita tietojasi tarjotakseen sinulle palveluita meidän puolestamme tai omasta puolestaan. He tarvitsevat henkilötietojasi, jotta me voimme tai he voivat hoitaa edellä olevassa taulukossa mainitut tehtävät, mukaan lukien esimerkiksi: toimittaa pyytämiäsi tuotteita ja palveluita

ottaa yhteyttä sinuun tiliin tai tapahtumiin liittyvissä asioissa

lähettää sinulle tietoja sivustoista, sovelluksista ja käytännöistä

lähettää sinulle suoramarkkinointiviestejä

lähettää sinulle tuotekuvastoja ja muita painettuja markkinointimateriaaleja

käsitellä tietoja, joita tytäryhtiön on virallisen sopimuksen mukaan määrä käsitellä puolestamme, esim. hoitaa tekemäsi tilaus, hallita LEGO ® tiliäsi, LEGO Insiders tilisi toimintaa ja/tai hallinnoida asetuksiasi sivuston LEGO.com asetuskeskuksessa tai evästeasetuksissa

tiliäsi, LEGO Insiders tilisi toimintaa ja/tai hallinnoida asetuksiasi sivuston LEGO.com asetuskeskuksessa tai evästeasetuksissa suorittaa sisäistä tutkimusta, analytiikkaa ja raportointia

tunnistaa aktiviteetit, jotka voivat loukata käytäntöjämme tai lakia, tarkistaa ne ja estää ne. Tietojen siirrot LEGO Groupin yrityksille Euroopan talousalueen ulkopuolella perustuvat sitoviin yrityssääntöihin. Tietojen jakaminen muille yrityksille Katso alla oleva luettelo luotettavista kolmansista osapuolista, joille voimme jakaa tietojasi. Luovutamme henkilötietoja seuraaviin ryhmiin kuuluville kolmansille osapuolille/toimittajille: IT-palveluntarjoajat. Käytämme lukuisia luotettuja kumppaneita maailmanlaajuisesti tarjoamaan meille IT-palveluita ja järjestelmänhallintapalveluita, mukaan lukien kauppapaikka-alustan tarjoajia – niin asiakkaita ja kumppaneita koskevissa toiminnoissa kuin sisäisissä IT‑ ja hallinnointijärjestelmissämme.

Käytämme lukuisia luotettuja kumppaneita maailmanlaajuisesti tarjoamaan meille IT-palveluita ja järjestelmänhallintapalveluita, mukaan lukien kauppapaikka-alustan tarjoajia – niin asiakkaita ja kumppaneita koskevissa toiminnoissa kuin sisäisissä IT‑ ja hallinnointijärjestelmissämme. Globaalit maksuntarjoaja‑ ja käsittelykumppanit. Nämä tahot auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan maksuprosessin verkossa, myymälöissämme, laskuttamalla, tilisiirtona tai kauppapaikan maksutapahtumina.

Nämä tahot auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan maksuprosessin verkossa, myymälöissämme, laskuttamalla, tilisiirtona tai kauppapaikan maksutapahtumina. Pilvipalvelukumppanit. Säilytämme omia tietojamme ja sinun tietojasi turvallisissa palvelinkeskuksissa.

Säilytämme omia tietojamme ja sinun tietojasi turvallisissa palvelinkeskuksissa. Sisällönjakoverkon palveluntarjoajat. Käytämme toiminnan optimointiin ja verkkosivustomme turvallisuuden varmistamiseksi sisällönjakoverkkoa (Content Delivery Network, CDN). Sisällönjakoverkko auttaa jakamaan sisältöä tehokkaasti käyttämällä eri maantieteellisissä sijainneissa sijaitsevia palvelimia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivullamme vieraillessasi sisällönjakoverkon palveluntarjoajamme saattaa käsitellä osaa tiedoistasi, kuten IP-osoite ja selaintiedot, varmistaakseen sisältömme nopean ja luotettavan toimituksen.

Käytämme toiminnan optimointiin ja verkkosivustomme turvallisuuden varmistamiseksi sisällönjakoverkkoa (Content Delivery Network, CDN). Sisällönjakoverkko auttaa jakamaan sisältöä tehokkaasti käyttämällä eri maantieteellisissä sijainneissa sijaitsevia palvelimia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivullamme vieraillessasi sisällönjakoverkon palveluntarjoajamme saattaa käsitellä osaa tiedoistasi, kuten IP-osoite ja selaintiedot, varmistaakseen sisältömme nopean ja luotettavan toimituksen. Petostentorjunnan ja petosten selvittämisen kumppanit ja virastot. Nämä tahot tekevät yhteistyötä LEGO Groupin kanssa, jotta LEGO Group ei joudu petosten kohteeksi sekä varmistaakseen petosten ehkäisyn ja havaitsemisen kauppapaikalla.

Nämä tahot tekevät yhteistyötä LEGO Groupin kanssa, jotta LEGO Group ei joudu petosten kohteeksi sekä varmistaakseen petosten ehkäisyn ja havaitsemisen kauppapaikalla. Varastoinnin, pakkauksen, kuljetuksen ja toimituksen kumppanit. Nämä tahot toimittavat tuotteemme asiakkaille ja liikekumppaneille.

Nämä tahot toimittavat tuotteemme asiakkaille ja liikekumppaneille. Kuvastojen painatus‑ ja postitus‑ sekä postikumppanit. Nämä tahot auttavat meitä varmistamaan, että saat lähetetyt kuvastot, lehdet tai muut painetut markkinointimateriaalit.

Nämä tahot auttavat meitä varmistamaan, että saat lähetetyt kuvastot, lehdet tai muut painetut markkinointimateriaalit. Tiedonvälityksen ja ‑keruun kumppanit. Nämä tahot auttavat meitä tavoittamaan potentiaalisia uusia ostosten tekijöitä kuvastojen, lehtien sekä muun painetun tai verkossa tapahtuvan markkinoinnin ja mainonnan avulla. Näiden kumppaneiden avulla varmistamme esimerkiksi sen, että sinulle ei lähetetä useampaa kuin yhtä LEGO ® kuvastoa kerrallaan.

Nämä tahot auttavat meitä tavoittamaan potentiaalisia uusia ostosten tekijöitä kuvastojen, lehtien sekä muun painetun tai verkossa tapahtuvan markkinoinnin ja mainonnan avulla. Näiden kumppaneiden avulla varmistamme esimerkiksi sen, että sinulle ei lähetetä useampaa kuin yhtä kuvastoa kerrallaan. Markkinointi‑ ja mainontakumppanit. Nämä tahot auttavat kohdennettujen ja räätälöityjen mainosten, tarjousten, arvontojen, kilpailujen ja kampanjoiden luomisessa, kun olet vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa verkkoalustoilla, sosiaalisessa mediassa, myymälöissä tai muutoin. Ne auttavat meitä myös löytämään potentiaalisia uusia ostajia, joille voidaan osoittaa markkinointiviestejä (joita kutsutaan myös ”kaksoisolentokohderyhmiksi”). Näiden tahojen avulla pystymme myös varmistamaan paremmin, että emme kohdenna markkinointiviestintää sellaisille ostajille, jotka eivät ole kiinnostuneita kyseisestä tuotteesta tai palvelusta (kutsutaan myös tietojen häivyttämiseksi).

Nämä tahot auttavat kohdennettujen ja räätälöityjen mainosten, tarjousten, arvontojen, kilpailujen ja kampanjoiden luomisessa, kun olet vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa verkkoalustoilla, sosiaalisessa mediassa, myymälöissä tai muutoin. Ne auttavat meitä myös löytämään potentiaalisia uusia ostajia, joille voidaan osoittaa markkinointiviestejä (joita kutsutaan myös ”kaksoisolentokohderyhmiksi”). Näiden tahojen avulla pystymme myös varmistamaan paremmin, että emme kohdenna markkinointiviestintää sellaisille ostajille, jotka eivät ole kiinnostuneita kyseisestä tuotteesta tai palvelusta (kutsutaan myös tietojen häivyttämiseksi). B2B-kumppanit, mukaan lukien Merlin Entertainments ja LEGO ® Certified Stores -kumppanit. Ne auttavat meitä järjestämään kampanjoita, arvontoja, kilpailuja ja kampanjoita, kuten LEGO ® Insiders -kanta-asiakasohjelman tai LEGO Family Clubin, sekä tarjoamaan räätälöityjä mainoksia ja ostajien näkemyksiä.

Ne auttavat meitä järjestämään kampanjoita, arvontoja, kilpailuja ja kampanjoita, kuten Insiders -kanta-asiakasohjelman tai LEGO Family Clubin, sekä tarjoamaan räätälöityjä mainoksia ja ostajien näkemyksiä. Sosiaalisen median kumppanit ja verkon hakualustat. Nämä tahot auttavat varmistamaan näkyvyytemme, antavat sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa käyttämilläsi alustoilla, ja antavat meille mahdollisuuden tarjota tuotteisiimme liittyvää räätälöityä markkinointia sekä paremman käsityksen siitä, miten ostajat ja kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa kanssamme näiden alustojen ja kumppaneiden kautta, millaisena tuotemerkkimme nähdään sekä millaiset henkilöt ovat vuorovaikutuksessa kanssamme ja antavat tuotemerkkiimme liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoilla.

Nämä tahot auttavat varmistamaan näkyvyytemme, antavat sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa käyttämilläsi alustoilla, ja antavat meille mahdollisuuden tarjota tuotteisiimme liittyvää räätälöityä markkinointia sekä paremman käsityksen siitä, miten ostajat ja kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa kanssamme näiden alustojen ja kumppaneiden kautta, millaisena tuotemerkkimme nähdään sekä millaiset henkilöt ovat vuorovaikutuksessa kanssamme ja antavat tuotemerkkiimme liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoilla. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, jotka auttavat meitä tarjoamaan asiakastukea ja keräämään tietoja. Nämä auttavat meitä saamaan sosiaalisen median tietoja sosiaalisen median alustoilta, ymmärtämään, millaisena tuotemerkkimme nähdään, luomaan kävijätietoja henkilöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa kanssamme ja antavat tuotemerkkiimme liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoilla ja auttavat meitä tarjoamaan tehokkaampaa asiakastukea.

Nämä auttavat meitä saamaan sosiaalisen median tietoja sosiaalisen median alustoilta, ymmärtämään, millaisena tuotemerkkimme nähdään, luomaan kävijätietoja henkilöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa kanssamme ja antavat tuotemerkkiimme liittyvää palautetta sosiaalisen median alustoilla ja auttavat meitä tarjoamaan tehokkaampaa asiakastukea. Kyselyjen ja tuotearviointien toimittajat. Näiden avulla saamme tärkeää palautetta LEGO ® -kokemuksestasi.

Näiden avulla saamme tärkeää palautetta -kokemuksestasi. Vero‑ ja tulliviranomaiset, asiamiehet ja muut viranomaiset maailmanlaajuisesti. Nämä tahot edellyttävät käsittelytoimenpiteistä ilmoittamista tietyissä tilanteissa.

Nämä tahot edellyttävät käsittelytoimenpiteistä ilmoittamista tietyissä tilanteissa. Ammattineuvojat. Mukaan lukien asianajajat, pankkiirit, tilintarkastajat ja vakuutusyhtiöt maailmanlaajuisesti. Nämä tarjoavat LEGO Groupille konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluja, mukaan lukien rahanpesun torjuntaan ja asiakkaan tuntemiseen liittyviä tarkastuspalveluja. Jaamme tietoja näiden kumppaneiden kanssa rahanpesun torjumiseksi ja asiakastietojen tarkistamiseksi kaikkien BrickLink ® -myyjien osalta, jotta voimme varmistaa rahoitusalan säännösten noudattamisen sekä estää petollisen toiminnan.

Nämä tarjoavat LEGO Groupille konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluja, mukaan lukien rahanpesun torjuntaan ja asiakkaan tuntemiseen liittyviä tarkastuspalveluja. Jaamme tietoja näiden kumppaneiden kanssa rahanpesun torjumiseksi ja asiakastietojen tarkistamiseksi kaikkien BrickLink -myyjien osalta, jotta voimme varmistaa rahoitusalan säännösten noudattamisen sekä estää petollisen toiminnan. Pelialustakumppanit. Nämä auttavat meitä olemaan läsnä, mahdollistavat vuorovaikutuksen LEGO Groupin kanssa ja LEGO ® tiliisi liittyvän linkin pelialustan tilille, jossa tämä toiminto on käytettävissä.

Nämä auttavat meitä olemaan läsnä, mahdollistavat vuorovaikutuksen LEGO Groupin kanssa ja tiliisi liittyvän linkin pelialustan tilille, jossa tämä toiminto on käytettävissä. Verkkokauppakumppanit . Mukaan lukien BrickLink ® -kolmannen osapuolen myyjät ja ostajat, maksujen käsittelijät, riidanratkaisupalvelut, yhteisöfoorumin moderaattorit ja myyjän vahvistuspalvelut. Nämä auttavat meitä ylläpitämään BrickLink ® -kauppaa ja -palveluita, helpottamaan ostajien ja myyjien välisiä kauppoja, vahvistamaan myyjien henkilöllisyyden asiakirjojen tarkastamisen avulla, ratkaisemaan kauppariitoja ja ylläpitämään turvallisia yhteisötiloja.

. Mukaan lukien BrickLink -kolmannen osapuolen myyjät ja ostajat, maksujen käsittelijät, riidanratkaisupalvelut, yhteisöfoorumin moderaattorit ja myyjän vahvistuspalvelut. Nämä auttavat meitä ylläpitämään BrickLink -kauppaa ja -palveluita, helpottamaan ostajien ja myyjien välisiä kauppoja, vahvistamaan myyjien henkilöllisyyden asiakirjojen tarkastamisen avulla, ratkaisemaan kauppariitoja ja ylläpitämään turvallisia yhteisötiloja. Ostajat ja myyjät BrickLink ® -kauppaa. Jaamme dataasi myyjille tilausten toimittamista varten, ja vastaavasti ostajat voivat nähdä myyjän yhteystiedot.

Jaamme dataasi myyjille tilausten toimittamista varten, ja vastaavasti ostajat voivat nähdä myyjän yhteystiedot. Foorumin käyttäjät. Jos osallistut BrickLink ® -foorumeihin, kaikki lähettämäsi tiedot ovat kaikkien foorumin käyttäjien nähtävissä, myös kirjautumattomien julkisten käyttäjien. Valokuvauspalvelujen tarjoaja. - Kun käytät jotakin nähtävyydestämme, käytämme luotettavaa valokuvauspalveluntarjoajaa ottamaan kuvia kokemuksestasi. Muut käyttötarkoitukset ja tietojen luovutukset Käytämme ja luovutamme henkilötietoja myös tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi katsomallamme tavalla: (a) sovellettavien lakien noudattamiseksi (jotka voivat sisältää lakeja asuinmaasi ulkopuolella); (b) julkisten ja valtion viranomaisten pyyntöihin vastaamiseksi (joihin voi lukeutua viranomaisia asuinmaasi ulkopuolella); c) lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön; (d) oikeuksiemme, yksityisyytemme, turvallisuutemme tai omaisuutemme sekä tytäryhtiöidemme, sinun tai muiden oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemiseksi. Lisäksi käytämme, luovutamme tai siirrämme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle mahdollisen tai todellisen uudelleenorganisoinnin, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen tai luovutuksen yhteydessä. Siirrot kolmansiin maihin LEGO Group toimii maailmanlaajuisesti ja voi siirtää henkilötietoja sen maan ulkopuolelle, jossa asut tai jossa palveluita tarjotaan.

LEGO Group säilyttää kaikkia henkilötietoja Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla.

Tarvittaessa (esim. palvelujen tarjoamiseksi sinulle) henkilötietoja voidaan siirtää (tai niitä voidaan käyttää) paikoissa, joihin voivat kuulua Yhdistynyt kuningaskunta, Australia, Kanada, Japani, Malesia, Meksiko, Singapore, Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Hongkong. Aina, kun henkilötietojasi siirretään, varmistamme, että henkilötietojesi suojaamiseen käytetään samantasoista suojausta riippumatta siitä, missä niitä käsitellään asettamalla sopivia sopimuksellisia, teknisiä ja/tai järjestökohtaisia suojamenetelmiä.

Jos siirrämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että henkilötietojasi suojataan samantasoisella suojauksella varmistamalla, että vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu: Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa on riittävä suojauksen taso; tai

Sitovia yrityssääntöjä (BCR) sovelletaan (yritysten välisissä siirroissa); tai

Vakiomuotoiset sopimuslausekkeet (”EU:n mallilausekkeet”) käytetään; tai

Poikkeuksia sovelletaan erityistilanteissa, kuten kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai kun olet antanut suostumuksesi tiettyyn siirtoon.

OSA 3: EVÄSTEET JA NIITÄ VASTAAVAT TEKNOLOGIAT (”EVÄSTEET”) Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi asentaa tietokoneeseesi tai laitteeseesi. Eväste itsessään ei sisällä tai kerää tietoa. Kun palvelin lukee evästeen verkkoselaimen välityksellä, se voi auttaa verkkosivustoa tarjoamaan käyttäjäystävällisempää palvelua – esimerkiksi muistamaan aiemmat ostokset tai tilin tiedot.

Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta saat lukemalla [evästekäytäntömme][7] ja [evästeselosteemme][8]tai napsauttamalla evästeasetuksiasi LEGO.com-sivustolla tai digitaalisessa pelissä tai sovelluksessa (soveltuvin osin).

OSA 4: TIETOA VANHEMMILLE Tietoja vanhemmille: miten LEGO Group käsittelee lasten henkilötietoja Lasten turvallisuuden varmistaminen verkossa Lasten turvallisuus verkossa on meille äärimmäisen tärkeää, ja meillä on käytössä ylimääräisiä tietosuojamenetelmiä, jotta voimme varmistaa, että nuoret fanit ovat turvassa käyttäessään verkkokanaviamme. Itse asiassa joissakin ominaisuuksissa on ikärajoitukset, jotka estävät lapsia käyttämästä niitä vahingossa. Teemme myös kaiken kohtuullisen varmistaaksemme, ettemme tietoisesti kerää, säilytä, käytä tai käsittele sellaisten lasten henkilötietoja, jotka saattavat käyttää tällaisia toimintoja ilman asianmukaista vanhempien suostumusta. Olemme mukana lasten turvallisuuden digitaalisessa ohjelmassa, jossa yrityksemme tarkistetaan joka vuosi, jotta noudatamme sääntöjä, kun olemme vuorovaikutuksessa lasten kanssa verkossa. Henkilötietojen osalta pyydämme vanhempien suostumuksen alle 16-vuotiaiden (tai vanhempien, jos paikalliset lait niin vaativat) osalta. BrickLink®-palvelussa käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiaita (tai vanhempia, jos paikalliset lait niin vaativat) rekisteröityäkseen ostajiksi tai myyjiksi. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tietosuojakäytännöstämme, ota meihin yhteyttä.9. Kun käsittelemme lasten henkilötietoja, ryhdymme ylimääräisiin toimiin heidän yksityisyytensä suojaamiseksi: Varmistamme, että kerromme vanhemmille, mitä heidän lastaan koskevia henkilötietoja keräämme, säilytämme, käytämme ja käsittelemme ja jaammeko näitä tietoja;

Täytämme lain asettamat vaatimukset kysymällä vanhemmalta luvan kerätä, käyttää ja käsitellä lasten tietoja ja pyydämme luvan lähettää heidän lapsilleen tietoja tuotteistamme ja palveluistamme;

Rajoitamme sitä, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja käsittelemme lasten henkilötietoja, jotta keräämme verkkoaktiviteetteihin osallistumista varten vain perustellusti tarvittuja tietoja;

Vanhemmat voivat tarkastella tai pyytää nähtäväksi henkilötiedot, joita olemme keränneet heidän lapsestaan – vanhemmat voivat myös pyytää lapsensa henkilötietojen muuttamista tai poistamista. Lapsen tietojen kerääminen ja käyttäminen Vaikka osa verkkosivustoistamme, kanavistamme ja sovelluksistamme on suunniteltu perheitä ja kaiken ikäisiä käyttäjiä ajatellen, osa on tarkoitettu pääasiallisesti vain lasten käyttöön. Aina, kun keräämme henkilötietoja lapselta, säilytämme tietoja vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä palvelun tarjoamiseksi, tai lain edellyttämän säilytysajan. Vaikka lapset voivat valita, jakavatko he tietojaan kanssamme, verkkosivustoissamme on ominaisuuksia, jotka eivät toimi, jos lapset eivät ole antaneet meille tietojaan. Kun henkilötietoja tarvitaan toimintoja varten, kysymme vain sellaisia tietoja, jotka ovat perusteltuja aktiviteettiin osallistumisen kannalta. Tässä on muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa keräämme lapsen tietoja: Kun lapsi rekisteröityy verkossa. Lapset voivat rekisteröityä verkkosivustoillamme käyttääkseen erilaisia palveluita, kuten sisältöä, pelejä ja kilpailuja. Rekisteröinnin aikana saatamme pyytää lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, lapsen etunimen, sukupuolen, syntymäpäivän, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käytämme näitä tietoja turvallisuus‑ ja ilmoitussyistä. Suosittelemme, että lapset keksivät käyttäjätunnuksen, joka ei sisällä mitään henkilötietoja.

Lapset voivat rekisteröityä verkkosivustoillamme käyttääkseen erilaisia palveluita, kuten sisältöä, pelejä ja kilpailuja. Rekisteröinnin aikana saatamme pyytää lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, lapsen etunimen, sukupuolen, syntymäpäivän, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käytämme näitä tietoja turvallisuus‑ ja ilmoitussyistä. Suosittelemme, että lapset keksivät käyttäjätunnuksen, joka ei sisällä mitään henkilötietoja. Kun lapsi jakaa itse luomaansa sisältöä. Joillakin verkkosivustoillamme lapset voivat luoda tai käyttää sisältöä itse. Koska vain muutama näistä toiminnoista edellyttää lapselta henkilötietoja, kaikki toiminnot eivät vaadi vanhemman tai huoltajan suostumusta. Jos jokin toiminto antaa lapselle mahdollisuuden jakaa henkilötietoja, pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta todennettavissa olevan vanhemman suostumuksen (mikä on korkeamman tasoinen vanhemman suostumus). Esimerkkejä henkilötiedoista ovat tarinat, vapaat tekstikentät, piirrokset, joihin voi lisätä tekstiä tai kirjoittaa jotakin, valokuvat lapsesta, äänileikkeet, elokuvatiedostot sekä muunlainen sisältö tai pysyvät tunnisteet, joiden perusteella lapsi voidaan selkeästi tunnistaa jollain tavalla.

Joillakin verkkosivustoillamme lapset voivat luoda tai käyttää sisältöä itse. Koska vain muutama näistä toiminnoista edellyttää lapselta henkilötietoja, kaikki toiminnot eivät vaadi vanhemman tai huoltajan suostumusta. Jos jokin toiminto antaa lapselle mahdollisuuden jakaa henkilötietoja, pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta todennettavissa olevan vanhemman suostumuksen (mikä on korkeamman tasoinen vanhemman suostumus). Esimerkkejä henkilötiedoista ovat tarinat, vapaat tekstikentät, piirrokset, joihin voi lisätä tekstiä tai kirjoittaa jotakin, valokuvat lapsesta, äänileikkeet, elokuvatiedostot sekä muunlainen sisältö tai pysyvät tunnisteet, joiden perusteella lapsi voidaan selkeästi tunnistaa jollain tavalla. Kun lapsi osallistuu kilpailuihin ja arvontoihin. Jos lapsi haluaa osallistua kilpailuun, kysymme henkilötietoja, joita tarvitsemme lapsen osallistumista varten. Tavallisesti kysymme vain lapsen etunimen (jotta osaamme erottaa saman perheen lapset toisistaan) ja vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen (jotta täytämme lain asettamat vaatimukset ja voimme ilmoittaa vastuussa olevalle aikuiselle). Otamme yhteyttä vanhempaan vain, jos lapsi voittaa kilpailun tai arpajaiset, jotta voimme tiedustella, minne palkinto lähetetään. Jos lapsen täytyy luoda sisältöä osallistuakseen kilpailuun, saatamme joutua kysymään vanhemmalta suostumuksen etukäteen sähköpostitse, jotta voimme varmistaa, että täytämme tietosuojavaatimukset lapsen luoman sisällön kohdalla (katso edeltä tietoja lapsen luomasta sisällöstä). Ilman suostumusta lapsi ei voi osallistua kilpailuihimme.

Jos lapsi haluaa osallistua kilpailuun, kysymme henkilötietoja, joita tarvitsemme lapsen osallistumista varten. Tavallisesti kysymme vain lapsen etunimen (jotta osaamme erottaa saman perheen lapset toisistaan) ja vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen (jotta täytämme lain asettamat vaatimukset ja voimme ilmoittaa vastuussa olevalle aikuiselle). Otamme yhteyttä vanhempaan vain, jos lapsi voittaa kilpailun tai arpajaiset, jotta voimme tiedustella, minne palkinto lähetetään. Jos lapsen täytyy luoda sisältöä osallistuakseen kilpailuun, saatamme joutua kysymään vanhemmalta suostumuksen etukäteen sähköpostitse, jotta voimme varmistaa, että täytämme tietosuojavaatimukset lapsen luoman sisällön kohdalla (katso edeltä tietoja lapsen luomasta sisällöstä). Ilman suostumusta lapsi ei voi osallistua kilpailuihimme. Kun lapset saavat meiltä sähköpostia. Saatamme kysyä lapsen yhteystietoja (sähköpostiosoite mukaan lukien), jotta voimme vasta hänen lähettämäänsä kysymykseen. Jos haluamme ottaa yhteyttä lapseen toisen kerran, esimerkiksi vastataksemme lisäkysymykseen, pyydämme lapsen vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen. Sen jälkeen säilytämme lapsen verkkoyhteystiedot vain niin kauan kuin heidän pyyntönsä toteuttaminen sitä vaatii, emmekä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Jos tarvitsemme joskus lapsen verkkoyhteystietoja jatkuvaan viestintään, pyydämme vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen ensi tilassa, jotta voimme pitää aikuisen ajan tasalla keräämistämme tiedoista ja tarjotaksemme vanhemmalle mahdollisuuden pyytää meitä lopettamaan tietojen keräämisen. Vanhemmat ja huoltajat voivat lopettaa kommunikointimme heidän lapsensa kanssa milloin tahansa noudattamalla jokaisessa viestissä olevia peruutusohjeita (jos viestejä on useammanlaisia, ne on ehkä peruttava yksitellen). Vaihtoehtoisesti aikuiset voivat ottaa yhteyttä LEGO ® asiakaspalveluun.

Saatamme kysyä lapsen yhteystietoja (sähköpostiosoite mukaan lukien), jotta voimme vasta hänen lähettämäänsä kysymykseen. Jos haluamme ottaa yhteyttä lapseen toisen kerran, esimerkiksi vastataksemme lisäkysymykseen, pyydämme lapsen vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen. Sen jälkeen säilytämme lapsen verkkoyhteystiedot vain niin kauan kuin heidän pyyntönsä toteuttaminen sitä vaatii, emmekä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Jos tarvitsemme joskus lapsen verkkoyhteystietoja jatkuvaan viestintään, pyydämme vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen ensi tilassa, jotta voimme pitää aikuisen ajan tasalla keräämistämme tiedoista ja tarjotaksemme vanhemmalle mahdollisuuden pyytää meitä lopettamaan tietojen keräämisen. Vanhemmat ja huoltajat voivat lopettaa kommunikointimme heidän lapsensa kanssa milloin tahansa noudattamalla jokaisessa viestissä olevia peruutusohjeita (jos viestejä on useammanlaisia, ne on ehkä peruttava yksitellen). Vaihtoehtoisesti aikuiset voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Kun lapset saavat sovelluksen push-ilmoituksia. Monet sovellukset lähettävät asiakkaiden puhelimiin ”push-ilmoituksia”, jotka kertovat heille päivityksistä (joskus jopa silloinkin, kun sovellus ei ole käytössä). Osa sovelluksistamme on suunniteltu lasten käyttöön. Pyydämme lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, jotta voimme kertoa hänelle lapsen pyynnöstä, ennen kuin lähetämme lapselle push-ilmoituksia sovelluksistamme. Emme linkitä laitteen tunnistetta mihinkään henkilötietoihin ilman vanhemman suostumusta. Jos haluat, että lapsesi ei enää saa push-ilmoituksia jostakin sovelluksestamme, voit milloin tahansa muuttaa asetuksia lapsesi käyttämällä laitteella.

Monet sovellukset lähettävät asiakkaiden puhelimiin ”push-ilmoituksia”, jotka kertovat heille päivityksistä (joskus jopa silloinkin, kun sovellus ei ole käytössä). Osa sovelluksistamme on suunniteltu lasten käyttöön. Pyydämme lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, jotta voimme kertoa hänelle lapsen pyynnöstä, ennen kuin lähetämme lapselle push-ilmoituksia sovelluksistamme. Emme linkitä laitteen tunnistetta mihinkään henkilötietoihin ilman vanhemman suostumusta. Jos haluat, että lapsesi ei enää saa push-ilmoituksia jostakin sovelluksestamme, voit milloin tahansa muuttaa asetuksia lapsesi käyttämällä laitteella. Kun keräämme sijaintitietoja. Osa verkkosivustoistamme, kanavistamme ja sovelluksistamme on suunniteltu lapsille. Pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta sähköpostitse suostumuksen, ennen kuin keräämme tietoja lapsen kadunnimestä, osoitteesta tai koordinaateista. Teemme näin, koska näiden tietojen avulla pystymme tehokkaasti tunnistamaan tietyn lapsen. Sen sijaan emme vaadi vanhempien suostumusta kerätä tietoja lapsen kaupungista, maasta tai alueesta, kunhan ne eivät liity suoraan tiettyyn lapsiin. Näin siksi, että näiden yleisten tietojen perusteella emme pysty tunnistamaan ketään tiettyä lasta. Jos haluat, että lopetamme tällaisten sijaintitietojen keräämisen, voit muuttaa lapsen käyttämän laitteen asetuksia milloin tahansa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä LEGO ® -asiakaspalveluumme.

Osa verkkosivustoistamme, kanavistamme ja sovelluksistamme on suunniteltu lapsille. Pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta sähköpostitse suostumuksen, ennen kuin keräämme tietoja lapsen kadunnimestä, osoitteesta tai koordinaateista. Teemme näin, koska näiden tietojen avulla pystymme tehokkaasti tunnistamaan tietyn lapsen. Sen sijaan emme vaadi vanhempien suostumusta kerätä tietoja lapsen kaupungista, maasta tai alueesta, kunhan ne eivät liity suoraan tiettyyn lapsiin. Näin siksi, että näiden yleisten tietojen perusteella emme pysty tunnistamaan ketään tiettyä lasta. Jos haluat, että lopetamme tällaisten sijaintitietojen keräämisen, voit muuttaa lapsen käyttämän laitteen asetuksia milloin tahansa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä -asiakaspalveluumme. Kun keräämme ”pysyviä tunnisteita”. Jotta voimme tarjota verkkokanavissamme kävijöille merkityksellisempiä ja yksilöllisempiä verkkoelämyksiä, keräämme joitakin tietoja (esimerkiksi tietoja IP-osoitteesta, laitetunnisteesta, selaimista, internetpalveluntarjoajista, sivuista, joilla on käyty ja joilta on poistuttu, kävijätiheydestä, käyttöjärjestelmistä, päivämääräleimoista, kellonaikaleimoista ja klikkausdatasta). Keräämme näitä tietoja käyttämällä esimerkiksi evästeitä, seurantapikseleitä, flash-evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita yksilöllisiä tunnisteita (jotka määrittelemme tämän tietosuojakäytännön Evästeet-osiossa). Voimme kerätä nämä tiedot itse tai pyytää kolmatta osapuolta käsittelemään tiedot puolestamme. Käytämme näitä tietoja, jotta voimme tarjota lapsille verkkotoimintoja ja ‑aktiviteetteja, yksilöidä sisältöä, parantaa verkkokanaviamme, analysoida verkkokanavamme tehokkuutta ja luoda anonyymeja raportteja. Jos joskus haluamme kerätä lasten henkilötietoja jostain syystä, pyydämme siihen ennakkoon suostumuksen lapsen vanhemmalta tai huoltajalta. Luettelo kolmansista osapuolista, jotka keräävät pysyviä tunnisteita sivustoillamme ja sovelluksissamme, löytyy Köksäkäytännöstämme ja [Köksä-selosteesta].11. Vanhemman suostumuksen pyytäminen Käytämme erityyppisiä vanhemman suostumuksia riippuen siitä, minkä tyyppisiä lasten tietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen.





Vanhemman suostumuksen pyytäminen sähköpostitse

Jos meidän on kerättävä lapsen henkilötietoja lapsen pyytämän palvelun tarjoamiseksi, pyydämme vanhempien suostumusta lakisääteisten vaatimusten mukaisesti (esim. COPPA Yhdysvalloissa ja GDPR EU:ssa). Lähetämme lapsen vanhemmalle tai huoltajalle sähköpostia, jossa selitämme, mitä tietoja keräämme ja miten aiomme käyttää niitä, ja pyydämme vanhempaa antamaan hyväksyvän tai kieltävän vastauksen. Jos emme saa vanhemman hyväksyntää kohtuullisessa ajassa, poistamme kaikki lapselta keräämämme tiedot, mukaan lukien sen aikuisen yhteystiedot, jolta pyysimme lupaa.





Todennetun vanhemman suostumuksen pyytäminen

Jos lapsi haluaa jakaa henkilötietoja julkisesti tai kolmannelle osapuolelle verkkosivustojemme tai digitaalisten elämystemme kautta, pyydämme vanhemmalta edellä kuvattua sähköpostipyyntöä korkeamman tasoisen suostumuksen. Saatamme pyytää todennusta luottokortilla tai muulla maksutavalla (nimellisellä veloituksella) tai tarkistamalla vanhemman virallisen henkilötodistuksen.





Entä jos vanhempaan tai huoltajaan ei ole otettu yhteyttä suostumuksen pyytämiseksi?

Jos alle 16-vuotias lapsi (tai vanhempi niissä maissa, joissa laki niin määrää) käyttää lapsille suunniteltua verkkokanavaa ikäportin kautta, lähetämme lapsen vanhemmalle tai huoltajalle sähköpostia, ennen kuin keräämme lapselta mitään henkilötietoja. Jos epäilet, että lapsesi osallistuu verkkotoimintaan, jossa kerätään hänen henkilötietojaan, etkä sinä tai toinen vanhempi/huoltaja ole saanut sähköpostia, jossa pyydetään suostumustasi, ota meihin yhteyttä.12. Emme käytä vanhemman suostumuksen saamiseksi ilmoitettuja sähköpostiosoitteita muihin tarkoituksiin, ellei aikuinen ole varta vasten tilannut markkinointiviestejä tai osallistunut aktiviteettiin, joka mahdollistaa yhteydenoton sähköpostitse. Vanhempien valinnat ja valvonta Vanhemmat tai huoltajat voivat milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä ja keräämästä lisää lapsensa henkilötietoja. Vanhemmat tai huoltajat voivat pyytää meitä poistamaan arkistoistamme henkilötiedot, joita olemme keränneet heidän lapsensa tiliin liittyen. Koska henkilötietoja tarvitaan joitakin palveluita varten, lapsen tietojen poistaminen voi johtaa siihen, että tili, jäsenyys tai palvelu ei ole lapsen käytettävissä jatkossa.

Jos lapsella on rekisteröity LEGO® tili, vanhemmat tai huoltajat voivat tarkastella, muuttaa tai poistaa lapselta keräämiämme henkilötietoja seuraavasti: Käyttämällä lapsen käyttäjätunnusta ja salasanaa lapsen LEGO tiliin kirjautumiseen; tai

Ottamalla yhteyttä LEGO asiakaspalveluun. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, ilmoita meille lapsesi käyttäjätunnus sekä oma puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Meidän on varmistettava henkilöllisyytesi lapsen vanhempana tai huoltajana, ennen kuin voit tarkastella lapsen henkilötietoja. Vastaamme pyyntöösi kohtuullisessa ajassa.