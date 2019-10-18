REACH
Informationen zu den Substanzen auf der REACH-Kandidatenliste
Die folgenden Produkte enthalten einen Lithium-Polymer-Akku. Der Hersteller dieses Akkus hat uns darüber informiert, dass der Akku mehr als 0,1 % (nach Gewicht) des Stoffs „1,3-Propansulton (CAS-Nr. 1120-71-4)“ enthalten kann.
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Die folgenden Produkte enthalten eine Diode auf einer nicht zugänglichen Platine. Der Hersteller hat uns darüber informiert, dass diese mehr als 0,1 % (nach Gewicht) des Stoffs „Blei (CAS-Nr. 7439-92-1)“ enthält.
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Die folgenden Produkte enthalten ein unzugängliches piezoelektrisches Material, von dem uns der Hersteller mitgeteilt hat, dass es "Bleititanzirkonoxid (CAS-Nr. 12626-81-2)" in Mengen von mehr als 0,1 % (nach Gewicht) enthält.
- 10969 - Fire Truck
Dieser Stoff ist in der vorliegenden Version der REACH-Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur aufgeführt. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 33 sind wir dazu verpflichtet, Auskunft zu erteilen, wenn ein solcher Stoff in einem Produkt vorhanden sein kann. Das gilt auch dann, wenn es sich nur um sehr geringe Mengen handelt.
Es besteht kein Sicherheitsrisiko. Unter normalen Bedingungen kommen Personen nicht mit diesem Stoff in Kontakt.
Keine anderen als die oben genannten LEGO Produkte enthalten solche auf der aktuellen REACH-Kandidatenliste aufgeführten Stoffe in Mengen von mehr als 0,1 % (nach Gewicht).
Schütze die Umwelt, indem du keine Batterien/Akkus oder Produkte mit Batterien/Akkus in den Hausmüll wirfst. Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhältst du bei den örtlichen Behörden.
Weitere Informationen über die Produktsicherheit erhältst du auf www.LEGO.com/aboutus/responsibility oder telefonisch unter 00800 5346 5555.