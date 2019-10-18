Informationen zu den Substanzen auf der REACH-Kandidatenliste

Die folgenden Produkte enthalten einen Lithium-Polymer-Akku. Der Hersteller dieses Akkus hat uns darüber informiert, dass der Akku mehr als 0,1 % (nach Gewicht) des Stoffs „1,3-Propansulton (CAS-Nr. 1120-71-4)“ enthalten kann.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Die folgenden Produkte enthalten eine Diode auf einer nicht zugänglichen Platine. Der Hersteller hat uns darüber informiert, dass diese mehr als 0,1 % (nach Gewicht) des Stoffs „Blei (CAS-Nr. 7439-92-1)“ enthält.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Die folgenden Produkte enthalten ein unzugängliches piezoelektrisches Material, von dem uns der Hersteller mitgeteilt hat, dass es "Bleititanzirkonoxid (CAS-Nr. 12626-81-2)" in Mengen von mehr als 0,1 % (nach Gewicht) enthält.

10969 - Fire Truck

Dieser Stoff ist in der vorliegenden Version der REACH-Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur aufgeführt. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 33 sind wir dazu verpflichtet, Auskunft zu erteilen, wenn ein solcher Stoff in einem Produkt vorhanden sein kann. Das gilt auch dann, wenn es sich nur um sehr geringe Mengen handelt.

Es besteht kein Sicherheitsrisiko. Unter normalen Bedingungen kommen Personen nicht mit diesem Stoff in Kontakt.

Keine anderen als die oben genannten LEGO® Produkte enthalten solche auf der aktuellen REACH-Kandidatenliste aufgeführten Stoffe in Mengen von mehr als 0,1 % (nach Gewicht).

Schütze die Umwelt, indem du keine Batterien/Akkus oder Produkte mit Batterien/Akkus in den Hausmüll wirfst. Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhältst du bei den örtlichen Behörden.

Weitere Informationen über die Produktsicherheit erhältst du auf www.LEGO.com/aboutus/responsibility oder telefonisch unter 00800 5346 5555.