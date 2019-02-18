Datenschutzrichtlinie einschließlich Aktualisierungen der Eingaben
Datenschutzerklärung
Zuletzt geändert: 27. Februar 2026
Inhaltsverzeichnis
ABSCHNITT 1: DIE DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN UND IHRE DIGITALEN RECHTE
Worum geht es in dieser Richtlinie?
Willkommen! Im Folgenden finden Sie unsere Datenschutzrichtlinie. Wir freuen uns, dass Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihre Daten schützen. Diese Richtlinie gibt Ihnen Auskunft darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Dienste oder Anwendungen (Apps) nutzen. Die Richtlinie informiert Sie auch über Ihre Datenschutzrechte und darüber, wie das Gesetz Sie schützt. Und nicht zuletzt deckt diese Datenschutzrichtlinie sowohl unsere Online- als auch unsere Offline-Datenerfassungsaktivitäten ab, einschließlich personenbezogener Daten, die wir ggf. über unsere verschiedenen Kanäle erfassen, wie etwa Websites, Apps, soziale Netzwerke von Drittanbietern, Einzelhandelsgeschäfte, Verkaufsstellen und Veranstaltungen.
Hierbei handelt es sich um unsere allgemeine Datenschutzrichtlinie. Für einige Rechtsprechungen gelten zusätzliche länderspezifische oder einzelstaatliche Bestimmungen. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten ansässig sind, sollten Sie auch unsere Wichtigen Informationen für US-Bürger sowie den Zusatz Datenschutzrechte in den US-Bundesstaaten lesen, um Informationen zu den Datenschutzgesetzen der US-Bundesstaaten zu erhalten.
Anders ausgedrückt: Wenn Sie nach Informationen dazu suchen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, speichern, verwenden und weitergeben, sind Sie hier richtig!
Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten zuständig?
Die LEGO Group besteht aus mehreren verschiedenen juristischen Personen, die weltweit tätig sind. Weitere Informationen über die LEGO Group finden Sie hier: https://www.LEGO.com/aboutus.
Diese Datenschutzrichtlinie wird im Namen aller Unternehmen der LEGO Group herausgegeben, bei denen die LEGO System A/S als Datenverantwortliche (die für die Datenverarbeitung zuständige Stelle) fungiert. Sofern Sie einen Vertrag unmittelbar mit einem lokalen Unternehmen der LEGO Group abschließen, ist dieses Unternehmen datenschutzrechtlich verantwortlich, und zwar ausschließlich im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie beziehen sich die Begriffe „wir“, „uns“ oder „unser“ auf LEGO System A/S sowie auf das lokale Unternehmen der LEGO Group, mit dem Sie unmittelbar einen Vertrag abgeschlossen haben.
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten („DSB“) ernannt, der für Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzrichtlinie zuständig ist. Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie können Sie uns jederzeit kontaktieren. Sie können sich auch per Brief an den DSB an die folgende Adresse wenden:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dänemark
z. Hd.: DPO
Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Land, auf das sich die Anfrage bezieht.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Tagen, es sei denn, die Datenschutzgesetze in Ihrem Wohnsitzland schreiben eine kürzere Frist vor. In diesem Fall halten wir die dort geltende Frist ein.
Wenn sich die Art und Weise ändert, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, werden wir diese Datenschutzrichtlinie aktualisieren. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an unseren Praktiken und dieser Datenschutzrichtlinie vorzunehmen, daher besuchen Sie diese Website bitte regelmäßig, um sich über Aktualisierungen oder Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie zu informieren.
Ihre Privatsphäre
Als betroffene Person können Sie je nach Ihrem Wohnsitz folgende Rechte bezüglich der personenbezogenen Daten haben, die wir über Sie gespeichert haben:
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Zugangsrecht zu Ihren personenbezogenen Daten Sie haben das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern. In vielen Fällen können Sie diese Informationen bereits in den von uns bezogenen Online-Diensten einsehen. Ihr Recht auf Zugang kann jedoch durch Gesetze, den Schutz der Privatsphäre anderer Personen und die Berücksichtigung der Geschäftspraktiken, des Know-hows, der Geschäftsgeheimnisse und der internen Bewertungen der LEGO Group eingeschränkt sein.
-
Recht auf Berichtigung falscher oder unvollständiger Daten Wenn die Daten, die wir über Sie haben, falsch oder unvollständig sind, haben Sie das Recht, die Daten mit den Einschränkungen, die sich aus der Gesetzgebung ergeben, berichtigen zu lassen.
-
Recht auf Löschung Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, wenn:
-
die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind;
-
Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen und es kein anderes berechtigtes Interesse für die Verarbeitung gibt;
-
Sie der Verarbeitung widersprechen und es kein berechtigtes Interesse für die Fortsetzung der Verarbeitung gibt;
-
oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist.
Bitte beachten Sie, dass wir unter bestimmten Umständen verpflichtet sein können, einige Ihrer personenbezogenen Daten aufzubewahren, nachdem Sie die Löschung beantragt haben, um unsere gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Möglicherweise ist es uns auch nach geltendem Recht gestattet, einige Ihrer personenbezogenen Daten aufzubewahren, um unsere geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.
-
Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten Wenn Sie die Richtigkeit der Daten, die wir über Sie erhoben haben, oder die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung anfechten oder der Verarbeitung der Daten gemäß Ihrem Widerspruchsrecht widersprochen haben, können Sie uns bitten, die Verarbeitung dieser Daten einzuschränken. Die Verarbeitung wird dann so lange auf die Speicherung beschränkt, bis die Richtigkeit der Daten festgestellt oder geprüft werden kann, ob unsere berechtigten Interessen gegenüber Ihren Interessen überwiegen. Auch wenn die Verarbeitung Ihrer Daten wie vorstehend beschrieben eingeschränkt wurde, kann die LEGO Group Ihre Daten auf andere Weise verarbeiten, wenn dies zur Durchsetzung eines Rechtsanspruchs erforderlich ist, oder zuvor erhobene Daten verarbeiten, wenn Sie zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben.
-
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung basierend auf unserem berechtigten Interesse Sie können jederzeit der Verarbeitung personenbezogener Daten über Sie widersprechen, die auf einem berechtigten Interesse beruht. Wenn wir Ihre Daten für Direktmarketing und die Profilerstellung im Zusammenhang mit solchem Marketing verarbeiten, wird Ihrem Widerspruch stets stattgegeben. Bei einem Widerspruch gegen die Verarbeitung zu anderen Zwecken führen wir eine Prüfung der Abwägung berechtigter Interessen durch und prüfen, ob wir Ihren Widerspruch unterstützen können.
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Datenübertragbarkeit Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten. Dieses Recht gilt für personenbezogene Daten, die nur auf automatisiertem Wege und auf der Grundlage einer Einwilligung oder der Erfüllung eines Vertrags verarbeitet werden.
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Sonstige Rechte Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der dänischen Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie mit der Art und Weise unzufrieden sind, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Die Kontaktdaten der dänischen Datenschutzbehörde finden Sie unter www.datatilsynet.dk. Wenn Sie sich in einer Rechtsordnung außerhalb Dänemarks befinden, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde in dem Land einzureichen, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben oder eine Beschwerde über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an uns.
Wenn Sie in den Vereinigten Staaten ansässig sind, lesen Sie bitte unseren Zusatz „Datenschutzrechte nach einzelstaatlichem Recht der USA“, um mehr über die Rechte zu erfahren, die Ihnen nach den Datenschutzgesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten zustehen können.
ABSCHNITT 2: PERSONENBEZOGENE DATEN
Welche personenbezogenen Daten werden von der LEGO Group erhoben?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine Person, anhand derer diese Person identifiziert werden kann. Wir können verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über Sie erheben, verwenden, speichern und übertragen, die wir wie folgt zusammengefasst haben:
- Zu den Identitätsdaten gehören Vorname, Nachname, Benutzername oder eine ähnliche Kennung, Familienstand, Titel, Geburtsdatum und Geschlecht.
- Zu Kontaktdaten zählen Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern sowie ähnliche Kontaktinformationen.
- Unter Finanzdaten fallen Angaben über Bankkonten und Zahlungskarten.
- Transaktionsdaten umfassen Details zu Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie weitere Details zu Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns (oder im Falle von www.bricklink.com bei uns oder anderen Anbietern auf der BrickLink -Plattform) erworben haben, von Ihnen angeforderte Dienstleistungen sowie von Ihnen angeforderte oder genutzte Prämien und/oder Vorteile.
- Verkäufer-Verifizierungsdaten (wenn Sie sich für die Teilnahme an unserem Online-Marktplatz auf BrickLink entschieden haben) umfassen amtliche Ausweisdokumente und Unternehmensregistrierungsdokumente, die für das neue Verkäufer-Verifizierungsverfahren erforderlich sind.
- Technische Daten umfassen unter anderem die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Ihre Anmeldedaten, den Browsertyp und die Browserversion, Zeitzoneneinstellung und Standort, Typen und Versionen von Browser-Plug-ins, das Betriebssystem und die Plattform, die Benutzer-ID, die MAC-ID sowie andere technische Informationen zu den Geräten, mit denen Sie auf diese Website, Anwendung oder digitale Umgebung zugreifen.
- Die Profildaten umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sowie Ihre Interessen.
- Nutzungsdaten umfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und Dienstleistungen verwenden, sowie Fehlermeldungen und -protokolle.
- Zu den Marketing- und Kommunikationsdaten gehören Ihre Präferenzen in Bezug auf den Erhalt von Marketingmaterial von uns und unseren Drittanbietern, Ihre Interessen sowie Ihre Teilnahme an Gewinnspielen und anderen Preisausschreiben sowie Ihre Kommunikationspräferenzen.
- Social-Media-Daten umfassen Informationen über Ihre Interaktionen mit uns auf Social-Media-Plattformen (z. B. wenn Sie unsere Beiträge mit „Gefällt mir“ markieren, kommentieren oder uns in einem Kommentar erwähnen) sowie Ihr Feedback und Ihre Kommentare zu unserer Marke, die Sie auf öffentlichen Seiten sozialer Netzwerke veröffentlichen. Wir erfassen außerdem Informationen aus Ihrem öffentlich zugänglichen Profil auf der jeweiligen Social-Media-Plattform, wie Ihren Benutzernamen (Handle), Ihr Profilbild sowie demografische Daten wie Alter und Geschlecht.
- Tracking-Daten umfassen Informationen darüber, welche Seiten Sie vor dem Besuch unserer Website aufgerufen haben oder welche Seiten Sie nach dem Verlassen besucht haben, sowie darüber, wie Sie mit E-Mails oder anderen Nachrichten von uns interagiert haben (z. B. ob Sie eine E-Mail geöffnet oder gelöscht haben) oder ob Sie auf eine Werbung für unsere Produkte oder Dienstleistungen in sozialen Netzwerken oder auf anderen Plattformen geklickt haben.
- Bewertungen und Feedback-Daten umfassen öffentliche Bewertungen und Rezensionen zwischen 1) Käufern und Verkäufern auf dem BrickLink-Marktplatz, die mit den jeweiligen Konten verknüpft sind und anderen Besuchern zur Verfügung stehen, 2) Produkt- und Dienstleistungsbewertungen und ‑beurteilungen auf den Websites LEGO.com, LEGOLANDLEGO Discovery Center, die mit den jeweiligen Konten verbunden sind und anderen Nutzern und Besuchern zur Verfügung stehen, sowie 3) andere Daten, die über Diskussionsforen, Nutzerforschung und LEGO Veranstaltungen gesammelt werden. Discovery Center und
- Streitfalldaten umfassen private transaktionsbezogene Streitfälle, die von Käufern und Verkäufern eingereicht wurden, einschließlich aller Kommunikationen und Aufzeichnungen von Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Streitfällen.
- Forumdaten umfassen Informationen, die in Communitys wie z. B. dem Ambassador Network, den BrickLink-Foren und der Galerie veröffentlicht wurden und als öffentliche Informationen gelten.
Wir sammeln, verwenden und teilen auch aggregierte Daten wie statistische oder demografische Daten für jeden Zweck. Aggregierte Daten können aus Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet werden, gelten jedoch nicht als personenbezogene Daten, da diese Daten Ihre Identität weder direkt noch indirekt offenlegen. Beispielsweise können wir Ihre Nutzungsdaten aggregieren, um den Prozentsatz der Benutzer zu berechnen, die auf eine bestimmte Website-Funktion zugreifen. Wenn wir jedoch aggregierte Daten mit Ihren personenbezogenen Daten kombinieren oder verbinden, sodass Sie direkt oder indirekt identifiziert werden können, behandeln wir die kombinierten Daten als personenbezogene Daten, die in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie verwendet werden.
Wir verwenden pseudonymisierte Daten, um die Auswirkungen auf Ihre Privatsphäre für Sie zu minimieren.
Durch das Pseudonymisierungsverfahren werden Informationen in dem Datensatz ersetzt oder entfernt, die eine Person identifizieren; die personenbezogenen Daten können aber durch angemessene Anstrengungen eines Datenverantwortlichen oder Dritten neu identifiziert werden. Es ist wichtig zu wissen, dass im Gegensatz zur Anonymisierung die Pseudonymisierung nicht alle identifizierenden Informationen aus den Daten entfernt, sondern den Grad der Verknüpfung eines Datensatzes mit der Identität einer Person verringert.
Von uns werden keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten über Sie proaktiv erfasst (dazu gehören Details über Ihre ethnische Herkunft oder Zugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Sexualleben, sexuelle Orientierung, politische Meinungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Informationen über Ihre Gesundheit oder genetische Informationen, biometrische Daten zu Identifikationszwecken oder Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten). Wenn Sie jedoch LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers besuchen oder bei der Planung eines Besuchs mit uns in Kontakt treten, können Sie sich dafür entscheiden, bestimmte besondere Kategorien personenbezogener Daten, etwa zu Ernährungsanforderungen oder Barrierefreiheitsbedürfnissen, mit uns zu teilen, damit wir Ihnen das bestmögliche Erlebnis bieten können.
Wenn Sie es versäumen, uns die erforderlichen personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen (wir werden Sie darüber informieren, wenn dies der Fall ist, z. B. indem wir diese Informationen in unseren Anmeldeformularen entsprechend kennzeichnen), können wir Sie möglicherweise nicht mit unseren Waren und/oder Dienstleistungen beliefern.
Wie erhebt die LEGO Group personenbezogene Daten über Sie?
Wir erheben personenbezogene Daten aus folgenden Quellen:
- Websites umfassen alle Websites, die von oder für die LEGO Group betrieben werden, beispielsweise Websites, die wir unter unseren eigenen Domains/URLs betreiben, und Mini-Sites, die wir in sozialen Netzwerken Dritter wie Facebook betreiben.
- Mobile Spiele/Apps umfassen mobile Spiele oder Anwendungen, die von oder für die LEGO Group betrieben werden, wie z. B. Smartphone-Apps.
- App-verbundene Spielzeuge sind Spielzeuge, die über ein drahtloses Protokoll oder ein Kabel mit einer App verbunden werden und von der LEGO Group selbst oder in deren Auftrag hergestellt wurden.
- Unter E-Mails, SMS und andere elektronische Nachrichten fällt jegliche elektronische Kommunikation zwischen Ihnen und der LEGO Group.
- Kundendienst beinhaltet Telefonate oder Online-Chats mit unseren Kundendienstmitarbeitern.
- Einzelhandelsgeschäfte schließen die von der oder für die LEGO Group geführten Stores ein.
- LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers.
- Online-Anmeldeformulare umfassen die Registrierung für ein LEGO Insiders-Konto / LEGO Konto, Abonnements für das LEGO Magazin und Verfahren zur Verifizierung von BrickLink-Verkäufern.
- Offline-Registrierungsformulare umfassen gedruckte Anmeldungs- und ähnliche Formulare, die wir beispielsweise per Post, bei Vorführungen in Stores, Wettbewerbe und andere Werbeaktionen oder Veranstaltungen sammeln.
- Online-Verbraucherwettbewerbe, Umfragen und Gewinnspiele.
- Unser LEGO Insiders Programm und Ihre Aktivitäten im Rahmen des Programms.
- Marktforschung, an der Sie und/oder Ihre Kinder eventuell teilnehmen, sowohl persönlich als auch online.
- Überprüfung und Feedback Funktionen auf unseren Websites, in unseren Foren, Anwendungen oder in unseren Stores oder Attraktionen, die Sie nutzen oder an denen Sie teilnehmen möchten.
Personenbezogene Daten, die die LEGO Group von Dritten erheben kann
Wir können personenbezogene Daten über Sie von verschiedenen Dritten und öffentlichen Quellen erhalten, wie nachstehend beschrieben:
- Technische Daten von folgenden Parteien:
- Analyseanbieter;
- Werbenetzwerke; und
- Anbieter von Suchinformationen.
- Kontakt-, Finanz- und Transaktionsdaten von Anbietern von technischen, Zahlungs- und Lieferdiensten.
- Identitäts- und Kontaktdaten von Datenvermittlern oder -aggregatoren.
- Identitäts- und Kontaktdaten aus öffentlich zugänglichen Quellen.
- Identitäts-, Kontakt- und Anmeldedaten von Dritten, die Sie angewiesen haben, Daten mit uns zu teilen (z. B. um sich über ein Spiel oder einen Social-Media-Dienst eines Drittanbieters wie Epic Games oder Facebook bei Ihrem LEGO Konto anzumelden).
- Identitäts-, Kontakt- und Transaktionsdaten von Einzelhandels- und Unterhaltungspartnern wie Merlin Entertainments, Verkäufern und Käufern auf dem BrickLink-Marktplatz (einschließlich öffentlicher Bewertungen und Feedbacks), LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers sowie LEGO Certified Store-Partnern.
- Tracking-Daten von Drittanbieter-Plattformen wie Social-Media-Plattformen oder Suchmaschinen oder Websites wie Partner-Websites oder -Anwendungen.
- Social-Media-Daten von Social-Media-Plattformen. Wir erhalten diese Informationen über unseren externen Anbieter für Analysedienste.
- Überprüfung und Feedback Daten, die wir möglicherweise von Bewertungsagenturen oder anderen Dritten erhalten.
- Identitäts- und Kontaktdaten von Familienangehörigen oder Erziehungsberechtigten.
Wie nutzt die LEGO Group Ihre personenbezogenen Daten?
Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
LEGO Apps, mit Apps verbundene Spielzeuge und Online-Kanäle
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir diese Daten erheben/wie wir sie nutzen
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Verwenden einer LEGO App, mit Apps verbundenen Spielzeugen oder Online-Kanälen
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Auftragserfüllung
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Geben Sie eine Bestellung bei uns oder bei einem Drittanbieter auf dem BrickLink-Marktplatz auf.
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Kundenbetreuung
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Mit unseren Kundensupport-Funktionen interagieren, unter anderem über unseren Chatbot
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Digitale Marketingkommunikation (z. B. E-Mail, SMS, Push-Nachrichten, In-App-Nachrichten oder ähnliches elektronisches Direktmarketing)
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
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Gedrucktes Marketingmaterial, einschließlich Kataloge und Newsletter sowie anderes gedrucktes Marketingmaterial
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
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LEGO Insiders-Konto / LEGO Konto / Verwaltung sowie Statistiken & Insights
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Sich für ein LEGO Insiders-Konto/LEGO Konto registrieren und es nutzen
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LEGO Insiders-Konto/LEGO Konto – personalisiertes Erlebnis und Marketing
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Ihr LEGO Insiders-Konto/LEGO Konto nutzen, für das Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben, Ihnen relevante Inhalte und Erlebnisse zu bieten.
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|Damit wir in der Lage sind, unser Marketing auf der Grundlage einer Vorhersage Ihrer Präferenzen automatisch auf Sie und Ihre persönlichen Interessen zuzuschneiden, einschließlich Informationen zu Ihrem Insiders-Punktesaldo, zum Verlauf der Einlösung von LEGO Insiders-Punkten, zur Aktivität von LEGO Insiders-Mitgliedern, zum Kaufverlauf, zu Produktpräferenzen, zu Cookie-Daten für das Online-Browsing (falls Sie sich separat dafür entschieden haben), zu Ihren Standortdaten und zu allen anderen Informationen, die mit Ihrem LEGO Insiders-Konto verbunden sind.
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Wettbewerbe, Gewinnspiele, Marketing und andere Werbeaktionen
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|An einem Wettbewerb oder Gewinnspiel teilnehmen oder von uns Mitteilungen über Wettbewerbe, Gewinnspiele, Kampagnen oder Werbeaktionen erhalten
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Die sozialen Netzwerke der LEGO Group
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Interagieren Sie mit den sozialen Netzwerken der LEGO Group (wie der LEGO Play App, dem LEGO Insiders Club, der LEGO Insiders Community, LEGO Ideas und einschließlich BrickLink -Funktionen wie dem BrickLink Studio-Programm, der BrickLink Designer Program Series und den BrickLink- und BrickLink Studio-Diskussionsforen).
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Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wie z. B. Kommentare, Bilder, Entwürfe, Reaktionen, das Teilen von Beiträgen auf unseren Konten in den sozialen Medien oder andere benutzergenerierte Inhalte für BrickLink-Nutzer:
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Eigene soziale Netzwerke der LEGO Group
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
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Mit Funktionen in sozialen Netzwerken Dritter interagieren, z. B. „Gefällt mir“-Funktionen*
Interagieren Sie mit uns oder geben Sie Feedback zu unserer Marke auf Social-Media-Plattformen. Zum Beispiel, wenn Sie unsere Beiträge in sozialen Medien kommentieren oder anderweitig Feedback zu LEGO Produkten bzw. Aktivitäten auf anderen öffentlichen Seiten oder Beiträgen geben.
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Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO im Zusammenhang mit der Analyse und Berichterstattung über das Nutzerengagement und die Performance von Beiträgen.
*Die Social-Media-Plattformen können personenbezogene Daten, die über das Social-Network-Konto der LEGO Group auf ihrer Plattform erfasst werden, für ihre eigenen Zwecke verwenden, wie in deren eigenen Datenschutzrichtlinien beschrieben
Berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, soweit dies erforderlich ist, um Erkenntnisse über die Wahrnehmung unserer Marke sowie über Personen zu gewinnen, die mit unserer Marke interagieren und hierzu Feedback geben, und um einen effizienteren Kundensupport im Einklang mit unserem Markenauftritt und unseren Werten zu gewährleisten.
Live-Streaming-Events (im Geschäft und online)
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
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Direkte Teilnahme oder Aufnahme als Teil des Publikums oder Hintergrunds eines Live-Streaming-Events auf zufällige Weise*
*Die Bereiche sind deutlich gekennzeichnet, und wir holen die Zustimmung der Personen ein, die direkt einbezogen sind.
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Live-Video-Streaming der Veranstaltung, bei der sich Personen im aufgezeichneten Bereich aufhalten
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Videoüberwachung und Erfassung von Bildaufnahmen (in Geschäften und an anderen relevanten Standorten der LEGO Group)
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Unsere LEGO Stores oder eine andere öffentlich zugängliche Einrichtung der LEGO Gruppe besuchen LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers besuchen
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|Verwenden unseres Mosaik-Designers oder unsere Minifiguren-Fabrik
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|Damit der Mosaik-Designer oder die Minifiguren-Fabrik das vom Verbraucher gewünschte Bild oder Etikett erstellen kann.
|Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, um die vom Verbraucher ausdrücklich angeforderte Dienstleistung erbringen zu können.
|Sie nutzen die Parkmöglichkeiten der LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers.
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|Einige unserer LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers verfügen über eine automatische Kennzeichenerkennung, um die Einfahrt in unsere Parkplätze zu überwachen.
|Berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO im Zusammenhang mit der Verwaltung von Fahrzeugzugängen in LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers.
|Nutzen Sie unsere Attraktionen in den LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers.
|Bildmaterial
|Bei einigen Attraktionen können während Ihres Besuchs Fotos aufgenommen werden, die Sie anschließend erwerben können.
|Berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Förderung und Vermarktung unserer Marke. Bei bestimmten Attraktionen haben Gäste die Möglichkeit, Fotos zu erwerben, auf denen sie abgebildet sind. An Orten, an denen Fotodienste angeboten werden, sind entsprechende Hinweise angebracht.
Geschäftspartner und Geschäftsbeziehungen
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|Mit uns als Unternehmen oder Privatperson in eine Geschäftsbeziehung eintreten
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|Sich als Verkäufer auf unserem Online-Marktplatz BrickLink registrieren
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|Um eine automatische Risikobewertung für Marktplatz-Transaktionen durchzuführen.
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Recherchen
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
|An Befragungen, Fokusgruppen oder anderen Marktforschungsmaßnahmen teilnehmen
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Interaktion mit LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers
|Was Sie tun
|Was wir erheben
|Warum wir das erheben
|Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR
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|Um besonderen Anlässen, Ernährungsbedürfnissen, Barrierefreiheits- und Sonderwünschen gerecht zu werden.
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Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies vernünftigerweise erforderlich ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die wir sie erhoben haben, einschließlich der Erfüllung gesetzlicher, regulatorischer, steuerlicher, buchhalterischer oder Berichtspflichten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Falle einer Reklamation oder wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass in Bezug auf unsere Beziehung zu Ihnen eine Aussicht auf einen Rechtsstreit besteht, für einen längeren Zeitraum aufbewahren.
Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu bestimmen, berücksichtigen wir die Menge, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko eines Schadens durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke mit anderen Mitteln erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen. regulatorische, steuerliche, buchhalterische oder andere Anforderungen.
Einsatz von KI-Tools
Wir nutzen KI-Tools zur Steigerung der Geschäftseffizienz und zu Analysezwecken. KI wird eingesetzt:
- Um E-Mails/Inhalte zu analysieren, die Sie LEGO zur Verfügung gestellt haben, z. B. um Vorschläge für Antworten an Gäste zu unterbreiten und um die interne Verwaltung der Inhalte zu unterstützen, z. B. durch die Erstellung einer Zusammenfassung einer E-Mail. Sofern verwendet, können alle Antworten vor ihrer Veröffentlichung von LEGO eingesehen werden, und personenbezogene Daten werden nur in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Zwecken verwendet, für die sie bereitgestellt und/oder gemäß dieser Erklärung verarbeitet wurden.
- Zur Weiterleitung Ihrer Supportanfragen im Rahmen der ersten Kontaktaufnahme über einen Support-Chatbot – wir informieren Sie vor Beginn der Kommunikation darüber, dass Sie mit einem Chatbot interagieren.
- Durch unsere geprüfte Lieferkette im Rahmen ihrer Produkt- und Dienstleistungsangebote.
- Um Einblicke in Ihre persönlichen Präferenzen zu gewinnen, können wir KI-Analysetools einsetzen, um die Wirksamkeit von Werbung zu analysieren.
- Zur Analyse und Verarbeitung von Daten zur Steigerung der Effizienz von Prozessen.
- Zur Analyse von Daten im Zusammenhang mit der Geschäftsleistung und strategischen Initiativen.
- Zur Automatisierung von Prozessen in unseren Attraktionen zur Verbesserung des Gästeerlebnisses (jedoch nur in Bezug auf LEGO Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers).
- Um Ihnen im Rahmen unseres Kundenservice einen Chatbot zur Verfügung zu stellen.
#### Verwendung interner KI-Tools zur Zusammenfassung
Wir verwenden interne Tools mit künstlicher Intelligenz (KI), um unsere Mitarbeitenden im Kundenservice bei der Zusammenfassung von Kundeninteraktionen per Telefon oder Chat zu unterstützen. Wenn wir Anrufe oder Chats aufzeichnen, erfassen diese Tools Anrufe oder Chats nicht in Echtzeit. Nach Beendigung eines Anrufs oder Chats können jedoch die Aufzeichnung des Telefonats oder die Chattexte in das KI-Tool eingegeben werden, um eine Zusammenfassung zu erstellen. Das KI-Werkzeug wird ausschließlich zur Zusammenfassung und Analyse verwendet, um unsere Servicequalität zu verbessern, die Leistung zu überwachen und die Einhaltung unserer Standards zu unterstützen. Das KI-Werkzeug trifft keine automatisierten Entscheidungen mit rechtlicher oder ähnlich erheblicher Wirkung; alle Entscheidungen werden von unseren menschlichen Mitarbeitenden getroffen.
Bei Telefonaten weisen wir zu Beginn jedes Gesprächs mündlich darauf hin, dass das Gespräch aufgezeichnet und mithilfe von KI transkribiert werden kann. Sie können zustimmen, indem Sie die 1 drücken oder in der Leitung bleiben, oder die 2 drücken, um abzulehnen. Bei Chat-Interaktionen wird zu Beginn der Sitzung ein Hinweis angezeigt, dass das Gespräch mithilfe von KI aufgezeichnet und transkribiert werden kann; durch die weitere Nutzung des Chats willigen Sie in diese Verarbeitung ein.
An wen gibt die LEGO Group personenbezogene Daten weiter?
Weitergabe von Informationen an Unternehmen der LEGO Group
Unsere Tochterunternehmen (die anderen Unternehmen der LEGO Group) müssen gegebenenfalls auf Ihre Daten zugreifen können, um Ihnen in unserem Namen Dienstleistungen anbieten zu können. Sie benötigen Ihre personenbezogenen Daten, damit wir oder sie die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Aktivitäten ausführen können, einschließlich beispielsweise:
- Bereitstellen der gewünschten Produkte und Dienstleistungen
- Kontaktaufnahme mit Ihnen bezüglich Ihres Kontos oder Ihrer Transaktionen
- Zusenden von Informationen zu unseren Websites, Anwendungen und Richtlinien
- Zusenden von Direktmarketing-Nachrichten
- Zusendung von Produktkatalogen und anderen gedruckten Marketingmaterialien.
- Verarbeitung von Informationen, mit deren Verarbeitung die Tochtergesellschaft in unserem Namen formell beauftragt wurde, z. B. die Durchführung eines von Ihnen getätigten Kaufs, die Verwaltung Ihres LEGO Kontos, die Aktivitäten Ihres LEGO Insider-Kontos und/oder die Verwaltung Ihrer Einstellungen in unserem Einstellungs-Center auf LEGO.com oder in unseren Cookie-Einstellungen
Interne Forschung, Analytik und Berichtswesen
- Bestimmung, Überprüfung und Unterbindung aller Aktivitäten, die unsere Richtlinien verletzen oder gegen Gesetze verstoßen könnten
Übertragungen an Unternehmen der LEGO Group außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums basieren auf verbindlichen unternehmensinternen Regeln
Weitergabe von Informationen an andere Unternehmen
Unsere Kategorienliste der vertrauenswürdigen Dritten, denen wir ggf. Ihre Daten zur Verfügung stellen, finden Sie unten. Wir legen personenbezogene Daten der folgenden Kategorien gegenüber Dritten/Anbietern offen:
- IT-Dienstleister Wir arbeiten weltweit mit einer Reihe von vertrauenswürdigen Partnern aus den Bereichen IT und Systemverwaltung, darunter auch Marktplatzplattformanbieter, zusammen – sowohl im Hinblick auf unsere kunden- und partnerbezogenen Aktivitäten als auch auf unsere internen IT- und Verwaltungssysteme.
- Globale Zahlungsanbieter und Abwicklungspartner Diese unterstützen uns dabei, einen sicheren und effizienten Zahlungsprozess im Internet, in unseren Filialen sowie durch Rechnungsstellung, Geldüberweisungen und Marktplatz-Transaktionen zu gewährleisten.
- Partner für Cloud-Speicher Wir speichern unsere und Ihre Daten in sicheren Rechenzentren.
- CDN-Anbieter Wir verwenden ein Content Delivery Network (CDN), um die Leistung und Sicherheit unserer Website zu optimieren. Ein CDN trägt dazu bei, Inhalte effizient bereitzustellen, indem Server an verschiedenen geografischen Standorten genutzt werden. Das bedeutet, dass bei Ihrem Besuch unserer Website bestimmte Daten (wie Ihre IP-Adresse und Browserinformationen) von unserem CDN-Anbieter verarbeitet werden können, um eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung unserer Inhalte zu gewährleisten.
- Partner und Agenturen zur Betrugsprävention und -erkennung Diese arbeiten mit der LEGO Group zusammen, um sicherzustellen, dass die LEGO Group nicht betrogen wird, und um Betrug auf dem Marktplatz zu verhindern und aufzudecken.
- Lager-, Verpackungs-, Versand- und Lieferpartner Diese unterstützen uns bei der Zustellung unserer Produkte an unsere Kunden und Geschäftspartner.
- Katalogdruck-, Postversand- und Versandpartner Sie helfen uns, Kataloge, Zeitschriften oder andere gedruckte Marketingmaterialien an Sie zu versenden.
- Datenvermittlungs- und Datenaggregationspartner Diese unterstützen uns dabei, potenzielle neue Käufer mit Katalogen, Zeitschriften und anderen Marketingaktivitäten und Werbung, sowohl online als auch in gedruckter Form, zu erreichen. Sie helfen uns auch dabei, zu verhindern, dass Ihnen beispielsweise ein LEGO Katalog mehrfach geliefert wird.
- Marketing- und Werbepartner Diese helfen uns, maßgeschneiderte Werbung, Werbeaktionen, Gewinnspiele, Wettbewerbe und Kampagnen anzubieten, wenn Sie mit der LEGO Group auf Online-Plattformen, in sozialen Medien, in Geschäften oder auf andere Weise interagieren. Sie unterstützen uns auch dabei, potenzielle neue Käufer zu finden, denen Werbeanzeigen zugestellt werden (auch als „Lookalike“ bezeichnet), oder sie helfen uns, in noch besserem Maße sicherzustellen, dass wir Käufern, die nicht an dem betreffenden Produkt oder der betreffenden Dienstleistung interessiert sind, keine Werbeanzeigen zusenden (auch als „Suppression“ bezeichnet).
- B2B-Partner, darunter Merlin Entertainments und LEGO Certified Stores Partner Sie helfen uns bei der Durchführung von Werbeaktionen, Gewinnspielen, Preisausschreiben und Kampagnen, einschließlich des LEGO Insiders Treueprogramms oder des LEGO Family Clubs, sowie bei der Bereitstellung von maßgeschneiderter Werbung und Einblicken in das Kaufverhalten der Kunden.
- Social-Media-Partner und Online-Suchplattformen Diese ermöglichen es uns, präsent zu sein, Ihnen Interaktionen mit der LEGO Group auf den von Ihnen genutzten Plattformen zu ermöglichen und uns zugleich, ein auf Sie zugeschnittenes Marketing unserer Produkte bereitzustellen. Darüber hinaus verschaffen sie uns ein umfassenderes Verständnis darüber, wie unsere Käuferinnen und Käufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher über diese Plattformen und Partner mit uns interagieren, wie unsere Marke wahrgenommen wird und welche Personengruppen auf Social-Media-Plattformen mit unserer Marke interagieren und hierzu Feedback geben.
- Drittanbieter, die uns bei der Bereitstellung von Kundensupport unterstützen und uns Erkenntnisse ermöglichen. Diese unterstützen uns dabei, Social-Media-Daten von Social-Media-Plattformen zu erhalten, unsere Markenwahrnehmung zu verstehen, Erkenntnisse über Personen zu gewinnen, die mit uns interagieren und Feedback zu unserer Marke auf Social-Media-Plattformen geben, sowie einen effizienteren Kundensupport bereitzustellen.
- Anbieter von Umfragen, Fragebögen und Produktbewertungen. Sie unterstützen uns dabei, wertvolles Feedback zu Ihren Erfahrungen mit LEGO Produkten und Dienstleistungen einzuholen.
- Steuer- und Zollbehörden, Regulierungsbehörden und andere Behörden weltweit Diese erfordern unter Umständen die Meldung von Verarbeitungstätigkeiten.
- Professionelle Berater. Darunter Rechtsanwälte, Bankmitarbeiter, Wirtschaftsprüfer und Versicherer weltweit. Diese bieten der LEGO Group Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen an, darunter auch Partner für die Bekämpfung von Geldwäsche und die Überprüfung der Kundenidentität. Wir geben Daten an diese Partner weiter, um für alle Verkäufer auf BrickLink Geldwäschebekämpfungs- und Know-Your-Customer-Prüfungen durchzuführen, um die Einhaltung der Finanzvorschriften sicherzustellen und betrügerische Aktivitäten zu verhindern.
- Gaming-Plattformen-Partner. Diese helfen uns, präsent zu sein, ermöglichen es Ihnen, mit der LEGO Group zu interagieren und Ihr LEGO Konto mit dem Konto auf der Spieleplattform zu verknüpfen, sofern diese Funktion verfügbar ist.
- Online-Marktplatz-Partner. Dazu gehören Drittanbieter und Käufer von BrickLink , Zahlungsabwickler, Streitbeilegungsdienste, Moderatoren von Community-Foren und Verkäuferverifizierungsdienste. Diese helfen uns beim Betrieb des BrickLink -Marktplatzes und der BrickLink -Dienste, erleichtern Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern, überprüfen die Identität von Verkäufern durch Dokumentenprüfung, lösen Transaktionsstreitigkeiten und sorgen für sichere Community-Bereiche.
- Käufer und Verkäufer auf dem BrickLink -Marktplatz. Wir geben Ihre Daten zur Auftragsabwicklung an Verkäufer weiter, und ebenso können Käufer die Kontaktdaten des Verkäufers einsehen.
- Forum-Nutzer. Wenn Sie an BrickLink -Foren teilnehmen, sind alle von Ihnen geposteten Informationen für alle Forum-Nutzer sichtbar, einschließlich öffentlicher Nutzer, die nicht angemeldet sind. Anbieter von Fotodienstleistungen. - Wenn Sie eine unserer Attraktionen nutzen, beauftragen wir einen vertrauenswürdigen Fotodienstleister damit, Fotos aufzunehmen.
Sonstige Verwendungen und Offenlegungen
Personenbezogene Daten werden von uns auch verwendet und offengelegt, wenn wir dies für notwendig oder angemessen erachten: a) um geltende Gesetze einzuhalten (einschließlich Gesetzen außerhalb des Landes, in dem Sie leben); b) um auf Anfragen von öffentlichen und staatlichen Behörden zu reagieren (zu denen auch Behörden außerhalb des Landes gehören können, in dem Sie leben); c) um mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten; (d) um unsere Rechte, Privatsphäre, Sicherheit und Eigentum sowie die unserer verbundenen Unternehmen, von Ihnen oder anderer zu schützen.
Darüber hinaus werden von uns personenbezogene Daten im Falle einer potenziellen oder tatsächlichen Umstrukturierung, einer Fusion, eines Verkaufs, eines Joint Ventures oder einer Abtretung verwendet, offengelegt oder an Dritte weitergegeben.
Übermittlungen in Drittländer
Die LEGO Group ist weltweit tätig und kann personenbezogene Daten an einen Standort außerhalb des Landes übermitteln, in dem Sie wohnen oder in dem Ihnen Dienstleistungen bereitgestellt werden.
Die LEGO Group speichert alle personenbezogenen Daten auf Servern, die sich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) befinden.
Wo erforderlich (z. B. zur Erbringung von Dienstleistungen für Sie), können personenbezogene Daten in folgende Länder übermittelt werden (oder von dort aus zugänglich sein): Australien, Kanada, Japan, Malaysia, Mexiko, Singapur, Südkorea, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Hongkong. Unabhängig davon, wohin Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, stellen wir durch die Umsetzung geeigneter vertraglicher, technischer und/oder organisatorischer Schutzmaßnahmen sicher, dass für Ihre personenbezogenen Daten stets das gleiche Schutzniveau gewährleistet ist.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR übermitteln, stellen wir ein vergleichbares Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten sicher, indem wir gewährleisten, dass mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- Die EU-Kommission hat entschieden, dass in dem betreffenden Land ein angemessenes Schutzniveau besteht; oder
- Es gibt bereits verbindliche unternehmensinterne Vorschriften (für konzerninterne Übermittlungen); oder
- Es werden Standardvertragsklauseln6 (EU-Musterklauseln) verwendet; oder
- Es gibt Ausnahmeregelungen für besondere Situationen, wie z. B. zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder Ihrer Einwilligung in die konkrete Übermittlung.
ABSCHNITT 3: COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN („COOKIES“)Cookies sind kleine Datendateien, die Ihr Browser auf Ihrem Computer bzw. Gerät speichert. Ein Cookie selbst enthält und erfasst keine Informationen. Falls es allerdings über einen Internetbrowser von einem Server ausgelesen wird, kann die Website die Benutzerfreundlichkeit erhöhen, etwa indem sie sich an frühere Einkäufe oder Kontodaten „erinnert“.
Für weitere Informationen über Cookies und deren Verwaltung lesen Sie bitte unsere vollständige [Cookie-Richtlinie][7] und [Cookie-Erklärung] oder klicken Sie auf Ihre Cookie-Einstellungen auf LEGO.com oder in dem Online-Spiel oder in der App (falls zutreffend).
ABSCHNITT 4: INFORMATIONEN FÜR ELTERN
Informationen für Eltern: Wie die LEGO Group mit personenbezogenen Daten von Kindern umgeht
Online-Sicherheit für Kinder
Wir legen großen Wert darauf, dass sich Kinder online sicher bewegen können. Daher verfügen wir über zusätzliche Datenschutzverfahren, um sicherzustellen, dass unsere jüngeren Fans sicher sind, wenn sie unsere Online-Kanäle nutzen. Tatsächlich haben einige Funktionen Alterssperren, um zu verhindern, dass Kinder versehentlich solche Funktionen nutzen. Wir achten auch darauf, dass wir nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern erfassen, speichern, verwenden oder verarbeiten, die diese Funktionen ohne die Zustimmung der Eltern nutzen.
Wir haben uns einem digitalen Kindersicherheitsprogramm angeschlossen, das unser Unternehmen jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass wir die Regeln für den Umgang mit Kindern im Internet befolgen.
In Bezug auf personenbezogene Daten holen wir bei Personen unter 16 Jahren (oder älter, sofern dies nach den jeweiligen lokalen Rechtsvorschriften erforderlich ist) die Zustimmung der Eltern ein. Bei BrickLinkmüssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein (oder älter, sofern dies nach den jeweiligen lokalen Rechtsvorschriften erforderlich ist), um sich als Käufer oder Verkäufer registrieren zu können.
Bei Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Wenn wir personenbezogene Daten von Kindern verarbeiten, unternehmen wir zusätzliche Schritte, um deren Privatsphäre zu schützen, darunter folgende:
Wir stellen sicher, dass wir den Eltern mitteilen, welche personenbezogenen Daten wir von ihrem Kind erfassen, speichern, verwenden und verarbeiten, und erklären, ob wir diese Daten weitergeben.
Wir erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, indem wir die Einwilligung der Eltern zur Datenerfassung, Nutzung und Verarbeitung der Daten des Kindes sowie zur Übermittlung von Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen an das Kind einholen.
Wir begrenzen, wie wir personenbezogene Daten von Kindern erfassen, speichern, verwenden und verarbeiten, sodass nur Daten erfasst werden, die für die Teilnahme an einer Online-Aktivität vernünftigerweise erforderlich sind.
Wir ermöglichen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten den Zugang zu den personenbezogenen Daten, die wir von ihrem Kind erfasst haben, oder geben ihnen die Möglichkeit, den Zugang zu diesen Daten zu beantragen – Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können auch verlangen, dass die personenbezogenen Daten ihrer Kinder geändert oder gelöscht werden.
Erfassen und Verwenden der personenbezogenen Daten von Kindern
Einige unserer Websites, Kanäle und Apps sind für Familien und Benutzer jeden Alters konzipiert. Andere hingegen sind hauptsächlich für Kinder gedacht. Wenn wir personenbezogene Daten eines Kindes erfassen, bewahren wir diese nur so lange auf, wie wir sie benötigen, um die Dienstleistung bereitzustellen, bzw. so lange, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.
Kinder können selbst entscheiden, ob sie ihre Informationen mit uns teilen möchten. Es gibt jedoch Funktionen auf unseren Websites, die nicht genutzt werden können, wenn sie uns ihre Informationen nicht übermittelt haben. Wenn personenbezogene Daten für Funktionen benötigt werden, fragen wir nur nach Informationen, die für die Teilnahme an der Aktivität vernünftigerweise erforderlich sind.
Hier sind einige Beispiele dafür, wann wir Daten von Kindern erfassen:
- Wenn sich Kinder online registrieren Kinder können sich auf unseren Websites registrieren, um Zugang zu einer Vielzahl von Diensten zu erhalten, wie Inhalte, Spiele und Wettbewerbe. Während der Registrierung können wir ein Kind bitten, die E-Mail-Adresse des Elternteils bzw. Erziehungsberechtigten, seinen Vornamen, sein Geschlecht, das Geburtsdatum, den Benutzernamen und ein Passwort anzugeben. Wir nutzen diese Informationen aus Sicherheitsgründen und für Benachrichtigungen. Wir empfehlen Kindern nachdrücklich, einen Benutzernamen zu erstellen, der keine personenbezogenen Daten enthält.
- Wenn Kinder selbst erstellte Inhalte teilen Auf einigen unserer Websites können Kinder Inhalte selbstständig erstellen und nutzen. Da nur für einige dieser Funktionen personenbezogene Daten des Kindes erforderlich sind, wird nicht für alle Aktivitäten die Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten benötigt. Wann immer eine Aktivität es einem Kind ermöglichen könnte, personenbezogene Daten weiterzugeben, bitten wir die Eltern oder Erziehungsberechtigten um eine „überprüfbare elterliche Zustimmung“ (eine höhere Stufe der elterlichen Zustimmung). Beispiele für personenbezogene Daten können etwa Geschichten, Freitextfelder, Zeichnungen, in die Text oder Freihandeinträge eingegeben werden können, Fotos des Kindes, Tonaufnahmen, Filmdateien oder jegliche Art von Inhalten sein, die das Kind in irgendeiner Weise eindeutig identifizieren.
- Wenn Kinder an Preisausschreiben und Gewinnspielen teilnehmen Wenn ein Kind an einem Wettbewerb teilnehmen möchte, fragen wir nach den personenbezogenen Daten, die wir für die Teilnahme benötigen. Wir fragen in der Regel nur nach dem Vornamen des Kindes (damit wir Kinder aus der gleichen Familie unterscheiden können) und der E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (damit wir die gesetzlichen Anforderungen zur Benachrichtigung des verantwortlichen Erwachsenen erfüllen). Wir kontaktieren die Eltern nur, wenn das Kind den Wettbewerb oder das Gewinnspiel gewinnt, um zu ermitteln, wohin der Preis geschickt werden soll. Falls das Kind für die Teilnahme am Wettbewerb Inhalte erstellen soll, müssen wir möglicherweise vorab die Zustimmung der Eltern per E-Mail einholen, um sicherzustellen, dass wir die Datenschutzanforderungen für Inhalte erfüllen, die Kinder selbst erstellt haben (siehe oben stehende Informationen über Kinder, die Inhalte erstellen). Ohne Zustimmung können Kinder nicht an unseren Wettbewerben teilnehmen.
- Wenn Kinder E-Mails von uns erhalten Möglicherweise müssen wir die Kontaktdaten eines Kindes (einschließlich seiner E-Mail-Adresse) erfragen, damit wir auf eine Frage antworten können, die es uns gestellt hat. Wenn wir uns ein zweites Mal mit dem Kind in Verbindung setzen müssen, z. B. um zusätzliche Fragen zu beantworten, bitten wir um eine E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Wir speichern die Online-Kontaktinformationen des Kindes in dem Fall nur so lange, wie es für die Beantwortung der Frage nötig ist, und verwenden die Informationen nicht für andere Zwecke. Falls wir jemals die Online-Kontaktinformationen eines Kindes für die laufende Kommunikation benötigen, bitten wir um die E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, damit wir sie über die von uns erfassten Daten auf dem Laufenden halten können. So erhalten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten auch die Möglichkeit, uns aufzufordern, die Daten nicht mehr zu erfassen. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können die Kommunikation zwischen uns und dem Kind jederzeit unterbinden. Dazu müssen sie lediglich den Anweisungen zur Abmeldung innerhalb der einzelnen Nachrichten folgen (falls es mehr als eine Art von Kommunikation gibt, muss dies ggf. für jede einzeln erledigt werden). Alternativ können sie sich an das LEGO Kundenserviceteam wenden.
- Wenn Kinder Push-Benachrichtigungen aus Apps erhalten Viele Apps senden Benutzern „Push-Benachrichtigungen“ auf ihre Smartphones oder Mobilgeräte, um sie über Updates zu informieren (manchmal auch, wenn die App nicht in Gebrauch ist). Einige unserer Apps sind für die Verwendung durch Kinder konzipiert. Wir bitten die Kinder, die E-Mail-Adresse ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten anzugeben, damit wir die Erwachsenen über die Anfrage der Kinder informieren können, bevor wir Push-Benachrichtigungen von unseren Apps senden. Die Gerätekennung wird nur nach Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit anderen personenbezogenen Daten verknüpft. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind keine Push-Benachrichtigungen mehr von einer unserer Apps erhält, können Sie die Einstellungen auf dem Gerät, das Ihr Kind verwendet, jederzeit ändern.
- Wenn wir Standortinformationen erfassen Einige unserer Websites, Kanäle und Apps sind für Kinder konzipiert. Wir bitten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten um Zustimmung per E-Mail, bevor wir Informationen zum Straßennamen, der Adresse oder den Koordinaten eines Kindes erfassen. Wir machen das, weil wir durch diese Informationen in der Lage sind, ein bestimmtes Kind zu identifizieren. Wir benötigen jedoch keine Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, um Informationen über die Stadt, das Land oder die Region eines Kindes zu erfassen, solange diese nicht direkt mit dem jeweiligen Kind verknüpft werden. Wir machen das, weil wir durch diese allgemeinen Informationen nicht in der Lage sind, ein bestimmtes Kind zu identifizieren. Wenn Sie nicht mehr möchten, dass diese Standortinformationen erfasst werden, können Sie die Einstellungen auf dem Gerät, das Ihr Kind verwendet, jederzeit ändern. Alternativ können sie sich an das LEGO Kundenserviceteam wenden.
- Wenn wir sogenannte „Persistent Identifiers“ erfassen Damit wir den Besuchern unserer Online-Kanäle relevantere und besser auf sie zugeschnittene Online-Erlebnisse bieten können, erfassen wir einige Arten von Daten (z. B. Informationen über IP-Adressen, Mobilgerätekennung, Browser, Internetanbieter, verweisende Seiten, Ausgangsseiten, Besucherfrequenz, Betriebssysteme, Datumsstempel, Zeitstempel und Clickstream-Daten). Wir erfassen diese Daten mithilfe von Technologien wie Cookies, Pixeln, Flash-Cookies, Web-Beacons und anderen eindeutigen Kennungen (die wir unter dem Abschnitt „Cookies“ dieser Datenschutzrichtlinie definieren). Wir können diese Daten selbst erfassen oder Dritte bitten, die Daten in unserem Auftrag zu verarbeiten. Wir verwenden diese Daten, um Kindern den Zugang zu Online-Funktionen und -Aktivitäten zu ermöglichen, Inhalte anzupassen, unsere Online-Kanäle zu verbessern, die Leistung unseres Online-Kanals zu analysieren und anonymisierte Berichte zu erstellen. Falls wir jemals Daten von Kindern für andere Zwecke erfassen wollen, setzen wir uns im Voraus mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Kindes in Verbindung. Eine Liste von Drittanbietern, die „Persistent Identifiers“ auf unseren Websites und in unseren Apps erfassen, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie und der Cookie-Erklärung.
Einholung der elterlichen Zustimmung
Wir setzen auf unterschiedliche Arten der elterlichen Einwilligung, je nachdem, welche Art von Daten über Kinder wir verarbeiten und zu welchem Zweck.
Einholung der elterlichen Zustimmung per E-Mail
Wenn wir die personenbezogenen Daten eines Kindes erfassen müssen, um eine von dem Kind angeforderte Dienstleistung zu erbringen, holen wir die Einwilligung der Eltern gemäß der gesetzlichen Anforderungen ein (z. B. COPPA für die USA und DSGVO für die EU). Wir senden den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Kindes eine E-Mail, in der wir erklären, welche Daten wir erfassen und wie wir sie verwenden wollen, und bitten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, ihre Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern. Sofern wir nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums die Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten erhalten, löschen wir alle Daten, die wir vom betreffenden Kind erfasst haben, einschließlich der Kontaktinformationen des Erwachsenen, um die wir gebeten haben, um die Zustimmung einzuholen.
Einholung einer „verifizierten elterlichen Zustimmung“
Falls ein Kind seine personenbezogenen Daten über eine unserer Websites oder digitalen Erfahrungen veröffentlichen oder an Dritte weitergeben möchten, holen wir eine umfassendere Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ein als mittels der vorstehend beschriebenen E-Mail-Anfrage. Wir können eine Überprüfung per Kreditkarte oder einer anderen Zahlungsmethode (mit einer geringen Gebühr) oder eine Überprüfung eines behördlich ausgestellten Ausweises der Eltern verlangen.
Wie gehen wir vor, falls keine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten für die Zustimmung kontaktiert wurden?
Wenn ein Kind unter 16 Jahren (oder älter in Ländern, in denen das Gesetz dies vorschreibt) über eine Alterssperre auf einen Online-Kanal zugreift, der für Kinder bestimmt ist, senden wir eine E-Mail an die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Kindes, bevor wir personenbezogene Daten über das Kind erfassen. Sollten Sie vermuten, dass Ihr Kind an einer Online-Aktivität teilnimmt, bei der personenbezogene Daten erfasst werden, und weder Sie noch ein anderer Elternteil/Erziehungsberechtigter eine E-Mail erhalten haben, in der Sie um Ihre Zustimmung gebeten wurden, [kontaktieren Sie uns] bitte12. Wir werden die für die elterliche Zustimmung angegebenen E-Mail-Adressen nicht für andere Zwecke verwenden, es sei denn, der Erwachsene hat sich ausdrücklich für Marketing-E-Mails entschieden oder an einer Aktivität teilgenommen, die den E-Mail-Kontakt ermöglicht.
Auswahlmöglichkeiten und Schutzmaßnahmen für Eltern
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können uns jederzeit die Nutzung und Erfassung weiterer personenbezogener Daten ihres Kindes untersagen. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können uns auffordern, die personenbezogenen Daten, die wir im Zusammenhang mit dem Konto ihres Kindes erfasst haben, aus unseren Aufzeichnungen zu löschen. Da für einige Dienstleistungen personenbezogene Daten erforderlich sind, kann das Löschen von Datensätzen eines Kindes dazu führen, dass ein Konto, eine Mitgliedschaft oder ein Dienst für das Kind zukünftig nicht mehr verfügbar ist.
Sofern ein Kind ein registriertes LEGO Konto hat, können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte die über ihr Kind erfassten personenbezogenen Daten wie folgt einsehen, ändern oder löschen:
- Über den Benutzernamen und das Passwort des Kindes, um sich beim LEGO Konto des Kindes anzumelden; oder
Kontaktaufnahme mit dem LEGO Kundenserviceteam
Wenn Sie mit uns [Kontakt aufnehmen] möchten13, teilen Sie uns bitte den Benutzernamen Ihres Kindes sowie Ihre eigene Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit. Wir müssen Ihre Identität als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte des Kindes bestätigen, bevor wir Ihnen Zugang zu den personenbezogenen Daten des Kindes gewähren. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines angemessenen Zeitraums beantworten.
ABSCHNITT 5: INFORMATIONEN FÜR KINDER
Informationen für Kinder: Informationen über Datenschutz in kindgerechter Sprache
Wer sind wir?
Wir sind die LEGO Group und möchten die Baumeister von morgen inspirieren und fördern. Wir stellen viele Produkte wie LEGO Steine und Sets sowie digitale Apps und Spiele her. Wir haben auch Ladengeschäfte auf der ganzen Welt und im Internet und betreiben die Website LEGO.com.
Diese Datenschutzerklärung erklärt dir, wie wir deine personenbezogenen Daten verwenden, damit du weißt, was mit ihnen passiert, wenn du sie uns zur Verfügung stellst.
Manchmal gibt es Links zu anderen Seiten. Vielleicht holst du dir dann Hilfe von Erwachsenen, da sie manchmal verwirrend sein können.
Personenbezogene Daten? Was heißt das?
Alles, was verwendet werden kann, um dich zu identifizieren, sind deine personenbezogenen Daten. Das weißt du vielleicht schon – das können Dinge wie dein Name oder ein Foto von dir sein, aber auch so etwas wie deine E-Mail-Adresse oder dein Online-Benutzername.
Die LEGO Group verwendet viele personenbezogene Daten. Wenn du mehr wissen möchtest, bitte einen Erwachsenen, dir beim Lesen der Datenschutzrichtlinie zu helfen.
Wozu braucht ihr meine personenbezogenen Daten?
Der Hauptgrund dafür, deine personenbezogenen Daten zu verwenden, ist, damit wir wissen, wer du bist.
Wenn du bei einer unserer Apps oder einem unserer Spiele angemeldet bist, verwenden wir deine persönlichen Daten, um deinen Spielfortschritt zu verfolgen, um dir zu helfen, mit deinen Freunden in der App oder im Spiel in Verbindung zu bleiben, oder um dir zu ermöglichen, Inhalte zu speichern, die du auf dein LEGO Konto hochgeladen hast.
Manchmal verwenden wir deine personenbezogenen Daten auch für eine Veranstaltung, an der du teilnimmst. Oder für einen von uns organisierten Wettbewerb, um sicherzustellen, dass du, wenn du gewinnst, deinen Preis erhältst.
Wenn wir deine personenbezogenen Daten nicht haben, bedeutet dies, dass wir möglicherweise bestimmte Dinge nicht für dich tun können. Sie helfen uns zum Beispiel auch, uns daran zu erinnern, wie weit du in einem bestimmten Spiel gekommen bist. Oder sie sagen uns, dass du Fotos hochladen kannst, um sie mit Freunden zu teilen.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was wir mit deinen personenbezogenen Daten tun, kannst du eine erwachsene Person bitten, die ausführliche Datenschutzrichtlinie zusammen mit dir durchzugehen, damit du die Einzelheiten besser verstehst.
Also könnt ihr meine personenbezogenen Daten für alles verwenden, was ihr wollt?
Auf keinen Fall! Wir müssen einen Grund haben, um deine personenbezogenen Daten zu verwenden.
Wir bieten viele Dienste im Internet an und dafür gibt es Regeln. Die besagen, dass wir deine personenbezogenen Daten nutzen müssen, um unsere Aufgaben zu erfüllen und dir den Service bereitzustellen; das dürfen wir auch, ohne dich oder deine Eltern vorher zu fragen.
In anderen Fällen brauchen wir die Erlaubnis deiner Eltern. Wenn du oder deine Eltern (oder Erziehungsberechtigten) nein sagen, dürfen wir deine personenbezogenen Daten nicht verwenden (und tun das auch nicht).
Kann jemand anderes meine personenbezogenen Daten sehen?
Manchmal müssen wir deine personenbezogenen Daten weitergeben, um unsere Arbeit zu erledigen. Wir machen das aber sehr vorsichtig. Deshalb gibt es noch mehr Regeln.
Möglicherweise müssen wir deine Daten an deine Familie weitergeben, wenn sie dir helfen. Außerdem müssen wir deine Daten möglicherweise anderen Personen mitteilen. Frage bitte eine erwachsene Person, dir zu helfen, die ganze Datenschutzrichtlinie, die Cookie-Richtlinie und die Cookie-Erklärung zu lesen.
Bewahrt ihr meine personenbezogenen Daten für immer auf?
Wir dürfen deine personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie wir sie brauchen. Dieser Zeitraum hängt ganz von den Umständen ab.
Darf ich mitbestimmen, was mit meinen personenbezogenen Daten passiert?
Absolut! Du darfst mitbestimmen, wie wir deine Daten verwenden. Das nennt man „Rechte haben“. Zum Beispiel hast du das Recht zu wissen, was wir mit deinen Daten machen. Dafür gibt es diese Seite.
Du kannst uns fragen, welche personenbezogenen Daten wir von dir haben. Oder du kannst uns sagen, dass wir die Daten nicht mehr verwenden sollen oder sie löschen sollen. Wenn die personenbezogenen Daten, die wir von dir haben, falsch sind, kannst du uns das sagen. Wir ändern sie dann.
Die Rechte, die du hast, hängen davon ab, wofür wir deine Daten verwenden. Das und viele andere Informationen stehen in dieser Datenschutzrichtlinie. Du kannst eine erwachsene Person bitten, dass sie dir hilft, die Richtlinie zu lesen.
Wer sorgt dafür, dass ihr euch an alle Regeln haltet?
Hier bei der LEGO Group gib es eine Person, die „Datenschutzbeauftragter“ genannt wird. Ihre Aufgabe ist es, deine Daten zu schützen. Das bedeutet, dass sie dafür sorgt, dass wir alle Regeln befolgen und dass deine Daten sicher sind. Wenn sie etwas Falsches entdeckt, sagt sie uns, wie wir es ändern können.
Es ist sehr wichtig für uns, deine Daten sicher zu halten und alle Regeln zu befolgen. Wenn du dir Sorgen darüber machst, was mit deinen personenbezogenen Daten passiert, bitte melde dich bei uns.
Es gibt auch Behörden für Daten. Sie sorgt dafür, dass Unternehmen wie wir die Regeln einhalten, und sie hilft uns, Dinge zu ändern, die wir falsch machen. In Dänemark kannst du der Behörde auch eine E-Mail schicken oder ihr schreiben. Die Kontaktdaten findest du unter www.datatilsynet.dk.
Über unsere Website
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