Datenschutzrichtlinie einschließlich Aktualisierungen der Eingaben

Datenschutzerklärung

Zuletzt geändert: 27. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

ABSCHNITT 1: DIE DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN UND IHRE DIGITALEN RECHTE Worum geht es in dieser Richtlinie? Willkommen! Im Folgenden finden Sie unsere Datenschutzrichtlinie. Wir freuen uns, dass Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihre Daten schützen. Diese Richtlinie gibt Ihnen Auskunft darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Dienste oder Anwendungen (Apps) nutzen. Die Richtlinie informiert Sie auch über Ihre Datenschutzrechte und darüber, wie das Gesetz Sie schützt. Und nicht zuletzt deckt diese Datenschutzrichtlinie sowohl unsere Online- als auch unsere Offline-Datenerfassungsaktivitäten ab, einschließlich personenbezogener Daten, die wir ggf. über unsere verschiedenen Kanäle erfassen, wie etwa Websites, Apps, soziale Netzwerke von Drittanbietern, Einzelhandelsgeschäfte, Verkaufsstellen und Veranstaltungen. Hierbei handelt es sich um unsere allgemeine Datenschutzrichtlinie. Für einige Rechtsprechungen gelten zusätzliche länderspezifische oder einzelstaatliche Bestimmungen. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten ansässig sind, sollten Sie auch unsere Wichtigen Informationen für US-Bürger sowie den Zusatz Datenschutzrechte in den US-Bundesstaaten lesen, um Informationen zu den Datenschutzgesetzen der US-Bundesstaaten zu erhalten. Anders ausgedrückt: Wenn Sie nach Informationen dazu suchen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, speichern, verwenden und weitergeben, sind Sie hier richtig! Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten zuständig? Die LEGO Group besteht aus mehreren verschiedenen juristischen Personen, die weltweit tätig sind. Weitere Informationen über die LEGO Group finden Sie hier: https://www.LEGO.com/aboutus. Diese Datenschutzrichtlinie wird im Namen aller Unternehmen der LEGO Group herausgegeben, bei denen die LEGO System A/S als Datenverantwortliche (die für die Datenverarbeitung zuständige Stelle) fungiert. Sofern Sie einen Vertrag unmittelbar mit einem lokalen Unternehmen der LEGO Group abschließen, ist dieses Unternehmen datenschutzrechtlich verantwortlich, und zwar ausschließlich im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie beziehen sich die Begriffe „wir“, „uns“ oder „unser“ auf LEGO System A/S sowie auf das lokale Unternehmen der LEGO Group, mit dem Sie unmittelbar einen Vertrag abgeschlossen haben. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten („DSB“) ernannt, der für Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzrichtlinie zuständig ist. Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie können Sie uns jederzeit kontaktieren. Sie können sich auch per Brief an den DSB an die folgende Adresse wenden: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Dänemark

z. Hd.: DPO Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Land, auf das sich die Anfrage bezieht. Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Tagen, es sei denn, die Datenschutzgesetze in Ihrem Wohnsitzland schreiben eine kürzere Frist vor. In diesem Fall halten wir die dort geltende Frist ein. Wenn sich die Art und Weise ändert, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, werden wir diese Datenschutzrichtlinie aktualisieren. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an unseren Praktiken und dieser Datenschutzrichtlinie vorzunehmen, daher besuchen Sie diese Website bitte regelmäßig, um sich über Aktualisierungen oder Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie zu informieren. Ihre Privatsphäre Als betroffene Person können Sie je nach Ihrem Wohnsitz folgende Rechte bezüglich der personenbezogenen Daten haben, die wir über Sie gespeichert haben: Zugangsrecht zu Ihren personenbezogenen Daten Sie haben das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern. In vielen Fällen können Sie diese Informationen bereits in den von uns bezogenen Online-Diensten einsehen. Ihr Recht auf Zugang kann jedoch durch Gesetze, den Schutz der Privatsphäre anderer Personen und die Berücksichtigung der Geschäftspraktiken, des Know-hows, der Geschäftsgeheimnisse und der internen Bewertungen der LEGO Group eingeschränkt sein.

Recht auf Berichtigung falscher oder unvollständiger Daten Wenn die Daten, die wir über Sie haben, falsch oder unvollständig sind, haben Sie das Recht, die Daten mit den Einschränkungen, die sich aus der Gesetzgebung ergeben, berichtigen zu lassen.

Recht auf Löschung Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, wenn:

die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind;

Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen und es kein anderes berechtigtes Interesse für die Verarbeitung gibt;

Sie der Verarbeitung widersprechen und es kein berechtigtes Interesse für die Fortsetzung der Verarbeitung gibt;

oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist. Bitte beachten Sie, dass wir unter bestimmten Umständen verpflichtet sein können, einige Ihrer personenbezogenen Daten aufzubewahren, nachdem Sie die Löschung beantragt haben, um unsere gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Möglicherweise ist es uns auch nach geltendem Recht gestattet, einige Ihrer personenbezogenen Daten aufzubewahren, um unsere geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen. Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten Wenn Sie die Richtigkeit der Daten, die wir über Sie erhoben haben, oder die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung anfechten oder der Verarbeitung der Daten gemäß Ihrem Widerspruchsrecht widersprochen haben, können Sie uns bitten, die Verarbeitung dieser Daten einzuschränken. Die Verarbeitung wird dann so lange auf die Speicherung beschränkt, bis die Richtigkeit der Daten festgestellt oder geprüft werden kann, ob unsere berechtigten Interessen gegenüber Ihren Interessen überwiegen. Auch wenn die Verarbeitung Ihrer Daten wie vorstehend beschrieben eingeschränkt wurde, kann die LEGO Group Ihre Daten auf andere Weise verarbeiten, wenn dies zur Durchsetzung eines Rechtsanspruchs erforderlich ist, oder zuvor erhobene Daten verarbeiten, wenn Sie zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben.

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung basierend auf unserem berechtigten Interesse Sie können jederzeit der Verarbeitung personenbezogener Daten über Sie widersprechen, die auf einem berechtigten Interesse beruht. Wenn wir Ihre Daten für Direktmarketing und die Profilerstellung im Zusammenhang mit solchem Marketing verarbeiten, wird Ihrem Widerspruch stets stattgegeben. Bei einem Widerspruch gegen die Verarbeitung zu anderen Zwecken führen wir eine Prüfung der Abwägung berechtigter Interessen durch und prüfen, ob wir Ihren Widerspruch unterstützen können.

Datenübertragbarkeit Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten. Dieses Recht gilt für personenbezogene Daten, die nur auf automatisiertem Wege und auf der Grundlage einer Einwilligung oder der Erfüllung eines Vertrags verarbeitet werden.

Sonstige Rechte Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der dänischen Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie mit der Art und Weise unzufrieden sind, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Die Kontaktdaten der dänischen Datenschutzbehörde finden Sie unter www.datatilsynet.dk. Wenn Sie sich in einer Rechtsordnung außerhalb Dänemarks befinden, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde in dem Land einzureichen, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben oder eine Beschwerde über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten ansässig sind, lesen Sie bitte unseren Zusatz „Datenschutzrechte nach einzelstaatlichem Recht der USA“, um mehr über die Rechte zu erfahren, die Ihnen nach den Datenschutzgesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten zustehen können.

ABSCHNITT 2: PERSONENBEZOGENE DATEN Welche personenbezogenen Daten werden von der LEGO Group erhoben? Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine Person, anhand derer diese Person identifiziert werden kann. Wir können verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über Sie erheben, verwenden, speichern und übertragen, die wir wie folgt zusammengefasst haben: Zu den Identitätsdaten gehören Vorname, Nachname, Benutzername oder eine ähnliche Kennung, Familienstand, Titel, Geburtsdatum und Geschlecht.

gehören Vorname, Nachname, Benutzername oder eine ähnliche Kennung, Familienstand, Titel, Geburtsdatum und Geschlecht. Zu Kontaktdaten zählen Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern sowie ähnliche Kontaktinformationen.

zählen Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern sowie ähnliche Kontaktinformationen. Unter Finanzdaten fallen Angaben über Bankkonten und Zahlungskarten.

fallen Angaben über Bankkonten und Zahlungskarten. Transaktionsdaten umfassen Details zu Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie weitere Details zu Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns (oder im Falle von www.bricklink.com bei uns oder anderen Anbietern auf der BrickLink ® -Plattform) erworben haben, von Ihnen angeforderte Dienstleistungen sowie von Ihnen angeforderte oder genutzte Prämien und/oder Vorteile.

umfassen Details zu Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie weitere Details zu Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns (oder im Falle von www.bricklink.com bei uns oder anderen Anbietern auf der BrickLink -Plattform) erworben haben, von Ihnen angeforderte Dienstleistungen sowie von Ihnen angeforderte oder genutzte Prämien und/oder Vorteile. Verkäufer-Verifizierungsdaten (wenn Sie sich für die Teilnahme an unserem Online-Marktplatz auf BrickLink entschieden haben) umfassen amtliche Ausweisdokumente und Unternehmensregistrierungsdokumente, die für das neue Verkäufer-Verifizierungsverfahren erforderlich sind.

(wenn Sie sich für die Teilnahme an unserem Online-Marktplatz auf BrickLink entschieden haben) umfassen amtliche Ausweisdokumente und Unternehmensregistrierungsdokumente, die für das neue Verkäufer-Verifizierungsverfahren erforderlich sind. Technische Daten umfassen unter anderem die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Ihre Anmeldedaten, den Browsertyp und die Browserversion, Zeitzoneneinstellung und Standort, Typen und Versionen von Browser-Plug-ins, das Betriebssystem und die Plattform, die Benutzer-ID, die MAC-ID sowie andere technische Informationen zu den Geräten, mit denen Sie auf diese Website, Anwendung oder digitale Umgebung zugreifen.

umfassen unter anderem die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Ihre Anmeldedaten, den Browsertyp und die Browserversion, Zeitzoneneinstellung und Standort, Typen und Versionen von Browser-Plug-ins, das Betriebssystem und die Plattform, die Benutzer-ID, die MAC-ID sowie andere technische Informationen zu den Geräten, mit denen Sie auf diese Website, Anwendung oder digitale Umgebung zugreifen. Die Profildaten umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sowie Ihre Interessen.

umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sowie Ihre Interessen. Nutzungsdaten umfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und Dienstleistungen verwenden, sowie Fehlermeldungen und -protokolle.

umfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und Dienstleistungen verwenden, sowie Fehlermeldungen und -protokolle. Zu den Marketing- und Kommunikationsdaten gehören Ihre Präferenzen in Bezug auf den Erhalt von Marketingmaterial von uns und unseren Drittanbietern, Ihre Interessen sowie Ihre Teilnahme an Gewinnspielen und anderen Preisausschreiben sowie Ihre Kommunikationspräferenzen.

gehören Ihre Präferenzen in Bezug auf den Erhalt von Marketingmaterial von uns und unseren Drittanbietern, Ihre Interessen sowie Ihre Teilnahme an Gewinnspielen und anderen Preisausschreiben sowie Ihre Kommunikationspräferenzen. Social-Media-Daten umfassen Informationen über Ihre Interaktionen mit uns auf Social-Media-Plattformen (z. B. wenn Sie unsere Beiträge mit „Gefällt mir“ markieren, kommentieren oder uns in einem Kommentar erwähnen) sowie Ihr Feedback und Ihre Kommentare zu unserer Marke, die Sie auf öffentlichen Seiten sozialer Netzwerke veröffentlichen. Wir erfassen außerdem Informationen aus Ihrem öffentlich zugänglichen Profil auf der jeweiligen Social-Media-Plattform, wie Ihren Benutzernamen (Handle), Ihr Profilbild sowie demografische Daten wie Alter und Geschlecht.

umfassen Informationen über Ihre Interaktionen mit uns auf Social-Media-Plattformen (z. B. wenn Sie unsere Beiträge mit „Gefällt mir“ markieren, kommentieren oder uns in einem Kommentar erwähnen) sowie Ihr Feedback und Ihre Kommentare zu unserer Marke, die Sie auf öffentlichen Seiten sozialer Netzwerke veröffentlichen. Wir erfassen außerdem Informationen aus Ihrem öffentlich zugänglichen Profil auf der jeweiligen Social-Media-Plattform, wie Ihren Benutzernamen (Handle), Ihr Profilbild sowie demografische Daten wie Alter und Geschlecht. Tracking-Daten umfassen Informationen darüber, welche Seiten Sie vor dem Besuch unserer Website aufgerufen haben oder welche Seiten Sie nach dem Verlassen besucht haben, sowie darüber, wie Sie mit E-Mails oder anderen Nachrichten von uns interagiert haben (z. B. ob Sie eine E-Mail geöffnet oder gelöscht haben) oder ob Sie auf eine Werbung für unsere Produkte oder Dienstleistungen in sozialen Netzwerken oder auf anderen Plattformen geklickt haben.

umfassen Informationen darüber, welche Seiten Sie vor dem Besuch unserer Website aufgerufen haben oder welche Seiten Sie nach dem Verlassen besucht haben, sowie darüber, wie Sie mit E-Mails oder anderen Nachrichten von uns interagiert haben (z. B. ob Sie eine E-Mail geöffnet oder gelöscht haben) oder ob Sie auf eine Werbung für unsere Produkte oder Dienstleistungen in sozialen Netzwerken oder auf anderen Plattformen geklickt haben. Bewertungen und Feedback-Daten umfassen öffentliche Bewertungen und Rezensionen zwischen 1) Käufern und Verkäufern auf dem BrickLink-Marktplatz, die mit den jeweiligen Konten verknüpft sind und anderen Besuchern zur Verfügung stehen, 2) Produkt- und Dienstleistungsbewertungen und ‑beurteilungen auf den Websites LEGO.com, LEGOLAND ® Discovery Center und LEGO ® Discovery Center, die mit den jeweiligen Konten verbunden sind und anderen Nutzern und Besuchern zur Verfügung stehen, sowie 3) andere Daten, die über Diskussionsforen, Nutzerforschung und LEGO Veranstaltungen gesammelt werden.

umfassen öffentliche Bewertungen und Rezensionen zwischen 1) Käufern und Verkäufern auf dem BrickLink-Marktplatz, die mit den jeweiligen Konten verknüpft sind und anderen Besuchern zur Verfügung stehen, 2) Produkt- und Dienstleistungsbewertungen und ‑beurteilungen auf den Websites LEGO.com, LEGOLAND Discovery Center und Discovery Center, die mit den jeweiligen Konten verbunden sind und anderen Nutzern und Besuchern zur Verfügung stehen, sowie 3) andere Daten, die über Diskussionsforen, Nutzerforschung und LEGO Veranstaltungen gesammelt werden. Streitfalldaten umfassen private transaktionsbezogene Streitfälle, die von Käufern und Verkäufern eingereicht wurden, einschließlich aller Kommunikationen und Aufzeichnungen von Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Streitfällen.

umfassen private transaktionsbezogene Streitfälle, die von Käufern und Verkäufern eingereicht wurden, einschließlich aller Kommunikationen und Aufzeichnungen von Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Streitfällen. Forumdaten umfassen Informationen, die in Communitys wie z. B. dem Ambassador Network, den BrickLink-Foren und der Galerie veröffentlicht wurden und als öffentliche Informationen gelten. Wir sammeln, verwenden und teilen auch aggregierte Daten wie statistische oder demografische Daten für jeden Zweck. Aggregierte Daten können aus Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet werden, gelten jedoch nicht als personenbezogene Daten, da diese Daten Ihre Identität weder direkt noch indirekt offenlegen. Beispielsweise können wir Ihre Nutzungsdaten aggregieren, um den Prozentsatz der Benutzer zu berechnen, die auf eine bestimmte Website-Funktion zugreifen. Wenn wir jedoch aggregierte Daten mit Ihren personenbezogenen Daten kombinieren oder verbinden, sodass Sie direkt oder indirekt identifiziert werden können, behandeln wir die kombinierten Daten als personenbezogene Daten, die in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie verwendet werden. Wir verwenden pseudonymisierte Daten, um die Auswirkungen auf Ihre Privatsphäre für Sie zu minimieren. Durch das Pseudonymisierungsverfahren werden Informationen in dem Datensatz ersetzt oder entfernt, die eine Person identifizieren; die personenbezogenen Daten können aber durch angemessene Anstrengungen eines Datenverantwortlichen oder Dritten neu identifiziert werden. Es ist wichtig zu wissen, dass im Gegensatz zur Anonymisierung die Pseudonymisierung nicht alle identifizierenden Informationen aus den Daten entfernt, sondern den Grad der Verknüpfung eines Datensatzes mit der Identität einer Person verringert. Von uns werden keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten über Sie proaktiv erfasst (dazu gehören Details über Ihre ethnische Herkunft oder Zugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Sexualleben, sexuelle Orientierung, politische Meinungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Informationen über Ihre Gesundheit oder genetische Informationen, biometrische Daten zu Identifikationszwecken oder Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten). Wenn Sie jedoch LEGO® Discovery Centers und LEGOLAND® Discovery Centers besuchen oder bei der Planung eines Besuchs mit uns in Kontakt treten, können Sie sich dafür entscheiden, bestimmte besondere Kategorien personenbezogener Daten, etwa zu Ernährungsanforderungen oder Barrierefreiheitsbedürfnissen, mit uns zu teilen, damit wir Ihnen das bestmögliche Erlebnis bieten können. Wenn Sie es versäumen, uns die erforderlichen personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen (wir werden Sie darüber informieren, wenn dies der Fall ist, z. B. indem wir diese Informationen in unseren Anmeldeformularen entsprechend kennzeichnen), können wir Sie möglicherweise nicht mit unseren Waren und/oder Dienstleistungen beliefern. Wie erhebt die LEGO Group personenbezogene Daten über Sie? Wir erheben personenbezogene Daten aus folgenden Quellen: Websites umfassen alle Websites, die von oder für die LEGO Group betrieben werden, beispielsweise Websites, die wir unter unseren eigenen Domains/URLs betreiben, und Mini-Sites, die wir in sozialen Netzwerken Dritter wie Facebook betreiben.

umfassen alle Websites, die von oder für die LEGO Group betrieben werden, beispielsweise Websites, die wir unter unseren eigenen Domains/URLs betreiben, und Mini-Sites, die wir in sozialen Netzwerken Dritter wie Facebook betreiben. Mobile Spiele/Apps umfassen mobile Spiele oder Anwendungen, die von oder für die LEGO Group betrieben werden, wie z. B. Smartphone-Apps.

umfassen mobile Spiele oder Anwendungen, die von oder für die LEGO Group betrieben werden, wie z. B. Smartphone-Apps. App-verbundene Spielzeuge sind Spielzeuge, die über ein drahtloses Protokoll oder ein Kabel mit einer App verbunden werden und von der LEGO Group selbst oder in deren Auftrag hergestellt wurden.

sind Spielzeuge, die über ein drahtloses Protokoll oder ein Kabel mit einer App verbunden werden und von der LEGO Group selbst oder in deren Auftrag hergestellt wurden. Unter E-Mails, SMS und andere elektronische Nachrichten fällt jegliche elektronische Kommunikation zwischen Ihnen und der LEGO Group.

fällt jegliche elektronische Kommunikation zwischen Ihnen und der LEGO Group. Kundendienst beinhaltet Telefonate oder Online-Chats mit unseren Kundendienstmitarbeitern.

beinhaltet Telefonate oder Online-Chats mit unseren Kundendienstmitarbeitern. Einzelhandelsgeschäfte schließen die von der oder für die LEGO Group geführten Stores ein.

schließen die von der oder für die LEGO Group geführten Stores ein. LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers .

und . Online-Anmeldeformulare umfassen die Registrierung für ein LEGO ® Insiders-Konto / LEGO Konto, Abonnements für das LEGO Magazin und Verfahren zur Verifizierung von BrickLink-Verkäufern.

umfassen die Registrierung für ein Insiders-Konto / LEGO Konto, Abonnements für das LEGO Magazin und Verfahren zur Verifizierung von BrickLink-Verkäufern. Offline-Registrierungsformulare umfassen gedruckte Anmeldungs- und ähnliche Formulare, die wir beispielsweise per Post, bei Vorführungen in Stores, Wettbewerbe und andere Werbeaktionen oder Veranstaltungen sammeln.

umfassen gedruckte Anmeldungs- und ähnliche Formulare, die wir beispielsweise per Post, bei Vorführungen in Stores, Wettbewerbe und andere Werbeaktionen oder Veranstaltungen sammeln. Online-Verbraucherwettbewerbe, Umfragen und Gewinnspiele .

. Unser LEGO ® Insiders Programm und Ihre Aktivitäten im Rahmen des Programms.

und Ihre Aktivitäten im Rahmen des Programms. Marktforschung , an der Sie und/oder Ihre Kinder eventuell teilnehmen, sowohl persönlich als auch online.

, an der Sie und/oder Ihre Kinder eventuell teilnehmen, sowohl persönlich als auch online. Überprüfung und Feedback Funktionen auf unseren Websites, in unseren Foren, Anwendungen oder in unseren Stores oder Attraktionen, die Sie nutzen oder an denen Sie teilnehmen möchten. Personenbezogene Daten, die die LEGO Group von Dritten erheben kann Wir können personenbezogene Daten über Sie von verschiedenen Dritten und öffentlichen Quellen erhalten, wie nachstehend beschrieben: Technische Daten von folgenden Parteien:

von folgenden Parteien: Analyseanbieter;

Werbenetzwerke; und

Anbieter von Suchinformationen.

Kontakt-, Finanz- und Transaktionsdaten von Anbietern von technischen, Zahlungs- und Lieferdiensten.

von Anbietern von technischen, Zahlungs- und Lieferdiensten. Identitäts- und Kontaktdaten von Datenvermittlern oder -aggregatoren.

von Datenvermittlern oder -aggregatoren. Identitäts- und Kontaktdaten aus öffentlich zugänglichen Quellen.

aus öffentlich zugänglichen Quellen. Identitäts-, Kontakt- und Anmeldedaten von Dritten , die Sie angewiesen haben, Daten mit uns zu teilen (z. B. um sich über ein Spiel oder einen Social-Media-Dienst eines Drittanbieters wie Epic Games oder Facebook bei Ihrem LEGO ® Konto anzumelden).

, die Sie angewiesen haben, Daten mit uns zu teilen (z. B. um sich über ein Spiel oder einen Social-Media-Dienst eines Drittanbieters wie Epic Games oder Facebook bei Ihrem Konto anzumelden). Identitäts-, Kontakt- und Transaktionsdaten von Einzelhandels- und Unterhaltungspartnern wie Merlin Entertainments, Verkäufern und Käufern auf dem BrickLink-Marktplatz (einschließlich öffentlicher Bewertungen und Feedbacks), LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers sowie LEGO Certified Store-Partnern.

von Einzelhandels- und Unterhaltungspartnern wie Merlin Entertainments, Verkäufern und Käufern auf dem BrickLink-Marktplatz (einschließlich öffentlicher Bewertungen und Feedbacks), LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers sowie LEGO Certified Store-Partnern. Tracking-Daten von Drittanbieter-Plattformen wie Social-Media-Plattformen oder Suchmaschinen oder Websites wie Partner-Websites oder -Anwendungen.

von Drittanbieter-Plattformen wie Social-Media-Plattformen oder Suchmaschinen oder Websites wie Partner-Websites oder -Anwendungen. Social-Media-Daten von Social-Media-Plattformen. Wir erhalten diese Informationen über unseren externen Anbieter für Analysedienste.

von Social-Media-Plattformen. Wir erhalten diese Informationen über unseren externen Anbieter für Analysedienste. Überprüfung und Feedback Daten, die wir möglicherweise von Bewertungsagenturen oder anderen Dritten erhalten.

Daten, die wir möglicherweise von Bewertungsagenturen oder anderen Dritten erhalten. Identitäts- und Kontaktdaten von Familienangehörigen oder Erziehungsberechtigten. Wie nutzt die LEGO Group Ihre personenbezogenen Daten? Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung LEGO ® Apps, mit Apps verbundene Spielzeuge und Online-Kanäle Was Sie tun Was wir erheben Warum wir diese Daten erheben/wie wir sie nutzen Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Verwenden einer LEGO ® App, mit Apps verbundenen Spielzeugen oder Online-Kanälen Technische Daten

Nutzungsdaten

Tracking-Daten

Transaktionsdaten

Identitätsdaten

Profildaten

Bewertungen und Feedback-Daten

Forumdaten

Marketing- & Kommunikationsdaten

Darüber hinaus werden einige der oben genannten Daten mithilfe von Cookies in unseren Apps, mit Apps verbundenen Spielzeugen oder auf unseren Websites erfasst. Siehe Abschnitt 3 dieser Richtlinie oder unsere [Cookie-Richtlinie][5]

Wenn Sie ein LEGO ® Insiders-Konto/LEGO Konto (LEGO Konto) zur Nutzung unserer Apps und Online-Kanäle einrichten möchten, verarbeiten wir bestimmte Identitäts-, Kontakt- und Profildaten, die Sie bei der Anmeldung für ein LEGO Insiders-Konto/LEGO Konto oder der Bearbeitung Ihres Profils angeben. Um die Benutzererfahrung und die Funktionalität unserer Apps, mit Apps verbundenen Spielzeugen und Online-Kanäle zu optimieren.

Zur Bereitstellung personalisierten Marketings, einschließlich Retargeting, für volljährige Nutzerinnen und Nutzer.

Zur Messung der Wirksamkeit unseres Marketings auf Plattformen Dritter für volljährige Nutzerinnen und Nutzer.

Für volljährige Nutzerinnen und Nutzer, um auf der Grundlage der Daten, die wir über Sie haben, maßgeschneiderte Website-Inhalte und -Erlebnisse zu liefern.

Zur Verbesserung und Anpassung Ihrer Nutzungserfahrung in unseren Apps, auf unseren Websites und bei unseren Dienstleistungen (wie dem LEGO Insiders-Programm, www.bricklink.com und LEGO.com).

Um sicherzustellen, dass Inhalte in unseren Apps und Websites für Sie und für Ihren Computer oder Ihr Gerät optimiert sind.

Um Ihnen die Teilnahme an interaktiven Funktionen zu ermöglichen, wenn Sie dies wünschen.

Um Ihnen bei der Einrichtung eines LEGO Insiders-/LEGO Kontos zu helfen

Zur Überprüfung und Dokumentation, dass die Person, die ein LEGO Insiders-/LEGO Konto erstellt, kein Kind unterhalb des gesetzlichen Mindestalters für die digitale Einwilligung ist.

Um Statistiken und Erkenntnisse auf der Grundlage aggregierter Daten erzeugen zu können, die ein Verständnis des Zustands unseres Unternehmens vermitteln und die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen und Werbeaktionen messbar machen.

Um erwachsenen Nutzern relevantes Marketing zu bieten, sowohl wenn sie mit uns über unsere eigenen Kanäle als auch über die Kanäle Dritter (z. B. soziale Medien, Such-Websites, Marktplätze) in Kontakt treten

Um potenzielle neue Kunden zu finden/zu gewinnen, die unseren aktuellen Kunden ähnlich sind

Zur Erkennung und Reaktion auf Cybersecurity-Vorfälle, die auf Kundenkonten abzielen, einschließlich der Verhinderung von Betrug und Missbrauch sowie zur Reduzierung des Risikos von Kontoübernahmen und/oder Datenschutzverletzungen.

Um Community-Funktionen wie Foren, Bewertungen und benutzergenerierte Inhalte zu ermöglichen.

Um Bewertungen und Feedback, die auf unseren Websites abgegeben wurden, mit Dritten zu teilen, damit diese auf Websites oder Plattformen Dritter veröffentlicht werden können. Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO im Zusammenhang mit unserer Verwendung von Cookies (soweit eine solche Einwilligung erteilt wird).

Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, im Zusammenhang mit der Bereitstellung einer personalisierten Weberfahrung.

Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zur Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Drittplattformen zum Zweck von Remarketing-, Lookalike-, Suppression- und Attributionsmaßnahmen.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, unsere Apps und Online-Kanäle zu optimieren und zu verbessern, bei unseren Marketingbemühungen sowohl in unseren eigenen Kanälen als auch in den Kanälen Dritter so relevant wie möglich für unsere erwachsenen Verbraucher zu sein, sowie sicherzustellen, dass unsere Apps, mit Apps verbundenen Spielzeuge und Websites reibungslos funktionieren.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, zeitnah auf Datenschutz- und Sicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Kundenkonten reagieren zu können.

Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) – Soweit das Veröffentlichen einer Bewertung Teil der von uns angebotenen Dienstleistung ist (etwa wenn wir kostenlose Produkte, Dienstleistungen oder Eintritt zu Attraktionen im Austausch für eine Bewertung anbieten), ist die Verarbeitung der Bewertung zur Erfüllung dieses Vertrags erforderlich;

oder

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) – Wir und unsere Handelspartner haben ein berechtigtes Interesse daran, ein Forum für Konsumentenfeedback und eine transparente Bewertung von Produkten, Dienstleistungen und Attraktionen bereitzustellen, um unsere LEGO Community und Foren zu fördern und Rückmeldungen zu erhalten, um unser Geschäft zu verbessern.

Auftragserfüllung Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Geben Sie eine Bestellung bei uns oder bei einem Drittanbieter auf dem BrickLink ® -Marktplatz auf. Identitätsdaten und Kontaktdaten

Transaktionsdaten

Finanzdaten

Streitfalldaten

Wenn Sie ein LEGO ® Insiders-Konto/LEGO Konto (LEGO Konto) zur Nutzung unserer Apps und Online-Kanäle einrichten möchten, verarbeiten wir bestimmte Identitäts-, Kontakt- und Profildaten, die Sie bei der Anmeldung für ein LEGO Insiders Konto oder der Bearbeitung Ihres Profils angeben.

Insiders-Konto/LEGO Konto (LEGO Konto) zur Nutzung unserer Apps und Online-Kanäle einrichten möchten, verarbeiten wir bestimmte Identitäts-, Kontakt- und Profildaten, die Sie bei der Anmeldung für ein LEGO Insiders Konto oder der Bearbeitung Ihres Profils angeben. Transaktionsdaten

Technische Daten

Marketing- und Kommunikationsdaten Um den mit Ihnen geschlossenen Kaufvertrag zu erfüllen; dies umfasst die Bearbeitung und den Versand Ihrer Bestellungen und die Verwaltung Ihrer Rechte für Warenrückgaben und Reklamationen.

Um Rechtsvorschriften einzuhalten, z. B. in Bezug auf Produktrückrufe, Buchhaltung und Verbraucherrechte.

Um zu wissen, wer unsere Käufer sind

Um es Ihnen zu ermöglichen, Ihre Zahlungsdaten, Identitätsdaten und Kontaktdaten oder ähnliches zu speichern, um zukünftige Einkäufe oder Interaktionen mit uns zu erleichtern

Um Maßnahmen zur Betrugsprävention durchzuführen.

Zusenden von Marketingmitteilungen Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Zusammenhang mit unserer gegenseitigen Kaufvereinbarung.

Rechtliche Verpflichtung gemäß 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Bezug auf unsere Einhaltung von Rechtsvorschriften, z. B. in Bezug auf Produktrückrufe, Buchhaltung und Verbraucherrechte.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse, unsere Käufer zu kennen und ihnen ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Einkäufen auf unseren Websites zu verhindern.

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – für die Zusendung von Marketingmitteilungen

Kundenbetreuung Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Mit unseren Kundensupport-Funktionen interagieren, unter anderem über unseren Chatbot Identitätsdaten

Kontaktdaten

Transaktionsdaten

Nutzungsdaten

Technische Daten und Informationen zu technischen Problemen

Produktfragen/Reklamationen

Social-Media-Daten und anderes Feedback (z. B. über unsere Kommunikationskanäle)

Bewertungen und Feedback-Daten

Streitfalldaten

Verkäufer-Verifizierungsdaten

Allgemeine Fragen

Sonstige Informationen oder Inhalte zum Grund Ihrer Anfrage Um Sie zu unterstützen

Um Bestellungen zu finden oder Ihnen Ersatz zu senden

Um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie wir unsere Produkte und Dienstleistungen verbessern können

Um Reklamationen von Verbrauchern gemäß geltendem Recht und regulatorischen Standards abzuwickeln

Um den Vertrag zu erfüllen, den wir mit Ihnen bezüglich Ihres Kaufs bei uns geschlossen haben

Um Ihnen im Rahmen unseres Kundenservice einen Chatbot zur Verfügung zu stellen Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, unsere Kundendienste und Produkte zu optimieren und unseren Kundinnen und Kunden einen ausgezeichneten Support zu bieten.

Rechtliche Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO im Zusammenhang mit unserer Einhaltung von Rechtsvorschriften.

Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Zusammenhang mit unserer gegenseitigen Kaufvereinbarung.

Digitale Marketingkommunikation (z. B. E-Mail, SMS, Push-Nachrichten, In-App-Nachrichten oder ähnliches elektronisches Direktmarketing) Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Sie haben ihre Zustimmung zum Erhalt einer oder mehrerer unserer digitalen Marketingmitteilungen in Ländern erteilt, in denen eine ausdrückliche Zustimmung (Opt-in) gesetzlich vorgeschrieben ist.

Sie haben sich nicht vom Erhalt einer oder mehrerer unserer digitalen Marketingmitteilungen abgemeldet. Marketing- und Kommunikationsdaten

Notwendige Identitätsdaten

Informationen darüber, welche Art von Marketingkommunikation Sie öffnen und wie Sie mit den Inhalten interagieren, einschließlich Tracking-Daten und Nutzungsdaten Um Ihnen unsere relevanten digitalen Marketingmitteilungen zukommen zu lassen.

Um interne Statistiken zu erstellen und Erkenntnisse zu gewinnen und sowohl den Inhalt als auch die Lieferung unseres Kommunikations-Newsletters für diejenigen zu optimieren und anzupassen, die ihn erhalten möchten.

Um Ihnen relevantes Marketing basierend auf Ihren Interessen und Präferenzen sowohl bei der Interaktion mit uns in unseren eigenen LEGO ® Markenkanälen als auch über Kanäle von Drittanbietern (z. B. soziale Medien, Suchseiten, Marktplätze) anbieten zu können.

Markenkanälen als auch über Kanäle von Drittanbietern (z. B. soziale Medien, Suchseiten, Marktplätze) anbieten zu können. Um potenzielle neue Kundinnen und Kunden zu finden bzw. zu gewinnen, die unseren aktuellen Kundinnen und Kunden ähneln („Lookalike“), oder um sicherzustellen, dass unsere bestehenden Kundinnen und Kunden keine irrelevanten Marketingnachrichten erhalten („Suppression“). Unsere Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO, die bei Ihrem Abonnement des Newsletters bereitgestellt wird

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, um unsere Marketingwirksamkeit außerhalb unserer eigenen Kanäle (z. B. über soziale Medien, Suchmaschinen oder Marktplätze) zu verstehen.

Unsere Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO, um es uns zu ermöglichen, Sie mit personalisiertem Marketing außerhalb unserer eigenen Markenkanäle (z. B. über soziale Medien, Suchmaschinen oder Marktplätze) anzusprechen.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse, Ihnen relevante Inhalte Ihrer Marketingbotschaft basierend auf aggregierten Erkenntnissen von Käufern und Nutzern auf unserer Website zur Verfügung zu stellen.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, Statistiken für den internen Gebrauch zu erhalten, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Gedrucktes Marketingmaterial, einschließlich Kataloge und Newsletter sowie anderes gedrucktes Marketingmaterial Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Auf unserer Website eingekauft

Nicht vom Erhalt unserer gedruckten Marketingmaterialien abgemeldet

Einen LEGO ® Katalog aktiv anfordern

Katalog aktiv anfordern Einem externen Datenvermittler erlauben, Ihnen Marketinginformationen per Post zuzusenden. Marketing- und Kommunikationsdaten

Notwendige Identitäts- und Kontaktdaten

Transaktions- und Nutzungsdaten Um Ihnen unser postalisches Marketing einschließlich Katalogen zuzusenden

Für den Austausch mit unseren externen Datenvermittlern und Datenaggregatoren, um sicherzustellen, dass Sie nicht gleichzeitig von beiden Unternehmen einen LEGO Katalog oder LEGO Druckwerbung erhalten (auch Datenunterdrückung genannt), oder um Ihre Opt-out-Anfrage an diese weiterzuleiten (wenn sie für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verantwortlich sind)

Basierend auf aggregierten Daten die Relevanz und Effektivität unseres Marketings Ihnen gegenüber zu verstehen, um neue Kunden zu finden, die Ihnen ähnlich sind. Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, Ihnen gedruckte Marketingmaterialien zuzusenden, die Produkte enthalten, die den von Ihnen gekauften oder angesehenen ähnlich sind (wobei Sie anschließend die Möglichkeit haben, dem zu widersprechen).

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, Ihnen gedruckte Marketingmaterialien, einschließlich Katalogen, zuzusenden, die Sie ausdrücklich bei uns angefordert haben.

Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die uns erlaubt, weitere bei uns vorhandene Daten über Sie zu verwenden, um den Inhalt der von uns versandten gedruckten Marketingmaterialien, einschließlich Katalogen, gezielt auf Sie abzustimmen.

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO an der Gewährleistung eines guten LEGO Markenerlebnisses.

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, die allgemeine Wirksamkeit unserer gedruckten Marketingmaßnahmen insgesamt zu verstehen.

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, Ihre Daten zu nutzen, um die Merkmale und Präferenzen unserer bestehenden Kundinnen und Kunden besser zu verstehen und auf dieser Grundlage neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, die Ihnen ähnlich sind.

Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die uns erlaubt, weitere bei uns vorhandene Daten über Sie zu verwenden, um den Inhalt der von uns versandten gedruckten Marketingmaterialien, einschließlich Katalogen, gezielt auf Sie abzustimmen.

LEGO ® Insiders-Konto / LEGO Konto / Verwaltung sowie Statistiken & Insights Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Sich für ein LEGO Insiders-Konto/LEGO Konto registrieren und es nutzen Wir verarbeiten bestimmte Identitätsdaten, Kontakt- und Profildaten, die Sie bei der Anmeldung für ein LEGO ® Insiders-Konto/LEGO Konto oder der Bearbeitung Ihres Profils angeben.

Insiders-Konto/LEGO Konto oder der Bearbeitung Ihres Profils angeben. Informationen zu Ihrer LEGO Insiders Kartennummer

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Mithilfe von Cookies erhobene Daten (sofern Sie der Verwendung von Cookies zugestimmt haben), darunter technische Daten, Tracking-Daten und Nutzungsdaten Damit wir Ihre LEGO Insiders-Mitgliedschaft/Ihr LEGO Konto verwalten und Ihnen Zugang zu den Vorteilen der LEGO Insiders-Mitgliedschaft/des LEGO Kontos gewähren können.

Damit wir mit Ihnen über Ihre LEGO Insiders-Mitgliedschaft kommunizieren können.

Um zu sehen, wie Sie Ihre LEGO Insiders-Punkte gesammelt und ausgegeben haben.

Um ein maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen, wenn Sie bei Ihrem LEGO Insiders-Konto/LEGO Konto angemeldet sind, einschließlich der Anzeige von Produkten, von denen wir glauben, dass sie Ihnen gefallen könnten.

Um Statistiken und Erkenntnisse auf der Grundlage aggregierter Daten zu erzeugen, mit dem Ziel, das LEGO Insiders-Programm zu verbessern und einen Mehrwert für unsere angemeldeten Käufer, Verbraucher sowie BrickLink ® -Nutzer zu schaffen. Dazu gehören zum Beispiel die Verbesserung der zukünftigen Prämienauswahl und Richtlinienänderungen des LEGO Insiders-Programms. Wir tun dies, um den Erfolg des LEGO Insiders-Programms/BrickLink-Services zu bewerten und zu optimieren und um das Programm zu verwalten, zu entwickeln und zu vermarkten.

-Nutzer zu schaffen. Dazu gehören zum Beispiel die Verbesserung der zukünftigen Prämienauswahl und Richtlinienänderungen des LEGO Insiders-Programms. Wir tun dies, um den Erfolg des LEGO Insiders-Programms/BrickLink-Services zu bewerten und zu optimieren und um das Programm zu verwalten, zu entwickeln und zu vermarkten. Um Ihnen relevantes Marketing basierend auf Ihren Interessen und Präferenzen sowohl bei der Interaktion mit uns in unseren eigenen LEGO Markenkanälen als auch über Kanäle von Drittanbietern (z. B. soziale Medien, Suchseiten, Marktplätze) anbieten zu können.

Um potenzielle neue Kundinnen und Kunden zu finden bzw. zu gewinnen, die unseren aktuellen Kundinnen und Kunden ähneln („Lookalike“), oder um sicherzustellen, dass unsere bestehenden Kundinnen und Kunden keine irrelevanten Marketingnachrichten erhalten („Suppression“). Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, nämlich unserer Vereinbarung mit Ihnen über Ihr LEGO Insiders-Konto.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, Ihnen bei der Nutzung unserer Plattformen relevante Informationen zur Verfügung zu stellen.

Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO im Zusammenhang mit unserer Verwendung von Cookies (soweit eine solche Einwilligung erteilt wird)

Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO im Zusammenhang mit der Generierung von Statistiken und Erkenntnissen auf Basis aggregierter Daten.

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, Ihre Daten zu nutzen, um die Merkmale und Präferenzen unserer bestehenden Kundinnen und Kunden besser zu verstehen und auf dieser Grundlage neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, die Ihnen ähnlich sind.

Unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, um unsere Marketingwirksamkeit außerhalb unserer eigenen Kanäle (z. B. über soziale Medien, Suchmaschinen oder Marktplätze) zu verstehen.

Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die es uns erlaubt, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, um Ihnen außerhalb unserer eigenen Kanäle relevante Marketinginhalte bereitzustellen (Remarketing oder Suppression) oder um andere Personen mit ähnlichen Merkmalen zu identifizieren, denen entsprechende Marketinginhalte angezeigt werden („Lookalike“), z. B. über soziale Netzwerke, Suchmaschinen oder Marktplätze.

LEGO ® Insiders-Konto/LEGO Konto – personalisiertes Erlebnis und Marketing Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Ihr LEGO ® Insiders-Konto/LEGO Konto nutzen, für das Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben, Ihnen relevante Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Transaktionsdaten, Tracking-Daten und Transaktionsdaten, wenn Sie Ihre LEGO Insiders-Mitgliedschaft/Ihr LEGO Konto in Verbindung mit Einkäufen nutzen, einschließlich Informationen darüber, welche Webseiten Sie auf LEGO.com besuchen und welche Produkte Sie anklicken, während Sie in Ihrem LEGO Insiders-Konto/LEGO Konto angemeldet sind.

Informationen darüber, welche E-Mails oder andere Marketingnachrichten Sie öffnen und anklicken.

Mithilfe von Cookies erhobene Daten (sofern Sie der Verwendung von Cookies zugestimmt haben), darunter technische Daten, Tracking-Daten und Nutzungsdaten.

Informationen darüber, an welchen Wettbewerben oder Gewinnspielen Sie teilnehmen.

Informationen darüber, welche Produkte Sie in Ihrem LEGO Insiders-Konto registriert haben. Damit wir in der Lage sind, unser Marketing auf der Grundlage einer Vorhersage Ihrer Präferenzen automatisch auf Sie und Ihre persönlichen Interessen zuzuschneiden, einschließlich Informationen zu Ihrem Insiders-Punktesaldo, zum Verlauf der Einlösung von LEGO Insiders-Punkten, zur Aktivität von LEGO Insiders-Mitgliedern, zum Kaufverlauf, zu Produktpräferenzen, zu Cookie-Daten für das Online-Browsing (falls Sie sich separat dafür entschieden haben), zu Ihren Standortdaten und zu allen anderen Informationen, die mit Ihrem LEGO Insiders-Konto verbunden sind. Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO im Zusammenhang mit erweiterten Analysen. Ihre Einwilligung kann durch ein Opt-in bei der Erstellung eines LEGO Insiders-Kontos oder durch Opt-in auf Ihrer LEGO Insiders-Kontoseite erteilt werden.

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Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO im Zusammenhang mit unserer Verwendung von Cookies (soweit eine solche Einwilligung erteilt wird).

Wettbewerbe, Gewinnspiele, Marketing und andere Werbeaktionen Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR An einem Wettbewerb oder Gewinnspiel teilnehmen oder von uns Mitteilungen über Wettbewerbe, Gewinnspiele, Kampagnen oder Werbeaktionen erhalten Identitätsdaten

Kontaktdaten

Social-Media-Daten Um Wettbewerbe und Gewinnspiele zu verwalten.

Um Statistiken und Erkenntnisse auf der Grundlage aggregierter Daten zu erzeugen, mit denen wir Einblicke in den Zustand unseres Unternehmens und unserer Kampagnen und Werbeaktionen erhalten.

Um Sie zu kontaktieren, wenn Sie einen Preis gewinnen.

Um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, nämlich unserer Vereinbarung mit Ihnen über die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels oder Preisausschreibens.

Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO im Zusammenhang mit der Erstellung von Statistiken und Erkenntnissen auf der Grundlage aggregierter Daten und im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme mit Ihnen, wenn Sie einen Preis gewinnen.

Gesetzliche Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

Die sozialen Netzwerke der LEGO Group Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Interagieren Sie mit den sozialen Netzwerken der LEGO Group (wie der LEGO ® Play App, dem LEGO Insiders Club, der LEGO Insiders Community, LEGO Ideas und einschließlich BrickLink ® -Funktionen wie dem BrickLink Studio-Programm, der BrickLink Designer Program Series und den BrickLink- und BrickLink Studio-Diskussionsforen). Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wie z. B. Kommentare, Bilder, Entwürfe, Reaktionen, das Teilen von Beiträgen auf unseren Konten in den sozialen Medien oder andere benutzergenerierte Inhalte für BrickLink-Nutzer: Bewertungen und Feedback-Daten

Forumdaten

Technische Daten

Tracking-Daten

Nutzungsdaten

Social-Media-Daten Um Ihre Fragen zu beantworten

Moderation von Inhalten und Erkennung unangemessenen Verhaltens gemäß den Anforderungen des Gesetzes über digitale Dienste, einschließlich der Moderation von Inhalten in den BrickLink-Community-Foren

Förderung von Community-Diskussionen und Interaktionen

Um Berichte über die Benutzerinteraktion auf der Plattform zu erstellen und zu analysieren

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Einfluss darauf zu nehmen, welche neuen Produkte wir auf den Markt bringen

Um es Ihnen zu ermöglichen, Informationen mit anderen Nutzern zu teilen Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO im Zusammenhang mit der Beantwortung Ihrer Fragen und der Auswertung und Analyse der Nutzerbindung.

Gesetzliche Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit den Anforderungen zur Inhaltsmoderation und Altersüberprüfung gemäß geltendem Recht, einschließlich des Gesetzes über digitale Dienste.

Erfüllung eines Vertrags, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, d. h. unserer Vereinbarung mit Ihnen bezüglich des BrickLink-Community-Forums und -Marktplatzes.

Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, nämlich unserer Vereinbarung mit Ihnen über die Abtretung von Rechten an geistigem Eigentum.

Unsere Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO im Zusammenhang mit Advanced Analytics und Inhalten, die Sie in unseren sozialen Netzwerken veröffentlichen.

Eigene soziale Netzwerke der LEGO Group Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Mit Funktionen in sozialen Netzwerken Dritter interagieren, z. B. „Gefällt mir“-Funktionen*



Interagieren Sie mit uns oder geben Sie Feedback zu unserer Marke auf Social-Media-Plattformen. Zum Beispiel, wenn Sie unsere Beiträge in sozialen Medien kommentieren oder anderweitig Feedback zu LEGO Produkten bzw. Aktivitäten auf anderen öffentlichen Seiten oder Beiträgen geben. Social-Media-Daten, einschließlich des Teilens unserer Social-Media-Beiträge oder anderer benutzergenerierter Inhalte.

Analytische Leistungsdaten für Social-Media-Posts und digitale Werbung

Social-Media-Daten

Profildaten

Bewertungen & Feedback-Daten Um Berichte über die Benutzerinteraktion mit den auf der/den Plattform(en) veröffentlichten Inhalten zu erstellen und zu analysieren.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Einfluss darauf zu nehmen, welche neuen Produkte wir auf den Markt bringen.

Damit wir Nachrichten, die wir über Social-Media-Plattformen erhalten, in einem zentralen System zusammenführen können, um Einzelpersonen effizienter im Einklang mit unserem Markenauftritt und unseren Werten zu antworten.

Um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie unsere Marke wahrgenommen wird und welche demografischen Merkmale die Personen aufweisen, die auf Social-Media-Plattformen mit unserer Marke interagieren und hierzu Feedback geben. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO im Zusammenhang mit der Analyse und Berichterstattung über das Nutzerengagement und die Performance von Beiträgen. *Die Social-Media-Plattformen können personenbezogene Daten, die über das Social-Network-Konto der LEGO Group auf ihrer Plattform erfasst werden, für ihre eigenen Zwecke verwenden, wie in deren eigenen Datenschutzrichtlinien beschrieben Berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, soweit dies erforderlich ist, um Erkenntnisse über die Wahrnehmung unserer Marke sowie über Personen zu gewinnen, die mit unserer Marke interagieren und hierzu Feedback geben, und um einen effizienteren Kundensupport im Einklang mit unserem Markenauftritt und unseren Werten zu gewährleisten.

Live-Streaming-Events (im Geschäft und online) Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Direkte Teilnahme oder Aufnahme als Teil des Publikums oder Hintergrunds eines Live-Streaming-Events auf zufällige Weise*



*Die Bereiche sind deutlich gekennzeichnet, und wir holen die Zustimmung der Personen ein, die direkt einbezogen sind. Live-Video-Streaming der Veranstaltung, bei der sich Personen im aufgezeichneten Bereich aufhalten Identitätsdaten Kontaktdaten Tracking-Daten Social-Media-Daten Um Live-Streaming-Events veranstalten zu können, um mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten.

Verbraucher können während des Live-Streams über den Live-Chat mit uns interagieren.

Zur Überprüfung der Verkäuferidentität und zur Verhinderung von Betrug auf dem Marktplatz. Mit unserer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO im Zusammenhang mit Ihrer direkten Teilnahme an solchen Live-Streaming-Veranstaltungen.

Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO im Zusammenhang mit Personen, die als Teil des Publikums oder Hintergrunds eines Live-Streaming-Events auf zufällige Weise aufgenommen werden.

Videoüberwachung und Erfassung von Bildaufnahmen (in Geschäften und an anderen relevanten Standorten der LEGO Group) Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Unsere LEGO Stores oder eine andere öffentlich zugängliche Einrichtung der LEGO ® Gruppe besuchen LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers besuchen Videoaufnahmen unserer Räumlichkeiten Bild- oder Identitätsdaten Darüber hinaus gilt bei einem Besuch in LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers Folgendes: Bodycam-Aufnahmen Angaben zu den Fahrzeugkennzeichen Biometrische Daten (Gesichtserkennungstechnologie) Um strafbare Rechtsverstöße zu verhindern und zu dokumentieren, einschließlich Einbruch, Raub, Diebstahl, Körperverletzung oder Betrug, und um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Zur Analyse der Kundenfrequenz, des Store-Layouts und der Serviceangebote im Store, um das bestmögliche Store-Erlebnis zu ermöglichen.

Um die richtige Person auf Fotos von Fahrtaufnahmen identifizieren. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO im Zusammenhang mit der Verhinderung von Rechtsverstößen oder Straftaten an LEGO ® Standorten.

Standorten. Wenn wir biometrische Daten verwenden, stützen wir uns auf Art. 9 Abs. 2 lit. f DSGVO, d. h. die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich. Verwenden unseres Mosaik-Designers oder unsere Minifiguren-Fabrik Videoaufnahmen unserer Räumlichkeiten

Bild- oder Identitätsdaten Damit der Mosaik-Designer oder die Minifiguren-Fabrik das vom Verbraucher gewünschte Bild oder Etikett erstellen kann. Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, um die vom Verbraucher ausdrücklich angeforderte Dienstleistung erbringen zu können. Sie nutzen die Parkmöglichkeiten der LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers. Angaben zu den Fahrzeugkennzeichen

Automatische Kennzeichenerkennung (ANPR), einschließlich: Einige unserer LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers verfügen über eine automatische Kennzeichenerkennung, um die Einfahrt in unsere Parkplätze zu überwachen. Berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO im Zusammenhang mit der Verwaltung von Fahrzeugzugängen in LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers. Nutzen Sie unsere Attraktionen in den LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers. Bildmaterial Bei einigen Attraktionen können während Ihres Besuchs Fotos aufgenommen werden, die Sie anschließend erwerben können. Berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Förderung und Vermarktung unserer Marke. Bei bestimmten Attraktionen haben Gäste die Möglichkeit, Fotos zu erwerben, auf denen sie abgebildet sind. An Orten, an denen Fotodienste angeboten werden, sind entsprechende Hinweise angebracht.

Geschäftspartner und Geschäftsbeziehungen Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR Mit uns als Unternehmen oder Privatperson in eine Geschäftsbeziehung eintreten Identitätsdaten

Kontaktdaten

Transaktionsdaten

Profildaten

Andere personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen

Verkäufer-Verifizierungsdaten Um die Geschäftsbeziehung mit Ihnen oder Ihrem Unternehmen verwalten zu können.

Um unserer Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung zu erfüllen. Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO in Bezug auf unser gegenseitiges Vertragsverhältnis.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, unsere Beziehung zu Ihnen oder Ihrem Unternehmen zu verwalten. Sich als Verkäufer auf unserem Online-Marktplatz BrickLink registrieren Identitätsdaten

Kontaktdaten

Transaktionsdaten

Profildaten

Andere personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen

Verkäufer-Verifizierungsdaten Um eine automatische Risikobewertung für Marktplatz-Transaktionen durchzuführen. Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO in Bezug auf unser gegenseitiges Vertragsverhältnis.

Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Verhinderung von Betrug, der Gewährleistung der Plattform-Sicherheit und der Durchführung von Risikobewertungen für Marktplatztransaktionen.

Gesetzliche Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Bezug auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften, z. B. zur Streitbeilegung und Betrugsbekämpfung.

Recherchen Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR An Befragungen, Fokusgruppen oder anderen Marktforschungsmaßnahmen teilnehmen Identitätsdaten

Kontaktdaten

Fotos oder Videos (wenn die Marktforschung in Präsenz durchgeführt wird)

Bewertungen und Feedback-Daten

Andere personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen Um unsere bestehenden Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern. Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO in Bezug auf Freigaben von Marktforschungsteilnehmern.

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO für jede Verwendung der vom Teilnehmer bereitgestellten Umfrageantworten für personalisiertes Direktmarketing, das speziell auf den Teilnehmer ausgerichtet ist.

Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Verwendung der auf aggregierter Ebene erhobenen Daten und Erkenntnisse zur Entwicklung und/oder Verbesserung neuer oder bestehender Produkte und Dienstleistungen.

Interaktion mit LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers Was Sie tun Was wir erheben Warum wir das erheben Rechtsgrundlage bei Wohnsitz in der EU/im EWR LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers besuchen.

Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers besuchen. VIP-Pakete buchen Identitätsdaten

Kontaktdaten

Weitere personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen (einschließlich Angaben zu besonderen Anlässen, Ernährungsanforderungen, Barrierefreiheitsbedürfnissen und Sonderwünschen). Um besonderen Anlässen, Ernährungsbedürfnissen, Barrierefreiheits- und Sonderwünschen gerecht zu werden. Vertragserfüllung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, in Bezug auf die Erbringung der von Ihnen erworbenen Dienstleistungen.

Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung von Daten besonderer Kategorien, die Sie uns möglicherweise zur Verfügung stellen möchten.

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies vernünftigerweise erforderlich ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die wir sie erhoben haben, einschließlich der Erfüllung gesetzlicher, regulatorischer, steuerlicher, buchhalterischer oder Berichtspflichten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Falle einer Reklamation oder wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass in Bezug auf unsere Beziehung zu Ihnen eine Aussicht auf einen Rechtsstreit besteht, für einen längeren Zeitraum aufbewahren. Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu bestimmen, berücksichtigen wir die Menge, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko eines Schadens durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke mit anderen Mitteln erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen. regulatorische, steuerliche, buchhalterische oder andere Anforderungen. Einsatz von KI-Tools Wir nutzen KI-Tools zur Steigerung der Geschäftseffizienz und zu Analysezwecken. KI wird eingesetzt: Um E-Mails/Inhalte zu analysieren, die Sie LEGO zur Verfügung gestellt haben, z. B. um Vorschläge für Antworten an Gäste zu unterbreiten und um die interne Verwaltung der Inhalte zu unterstützen, z. B. durch die Erstellung einer Zusammenfassung einer E-Mail. Sofern verwendet, können alle Antworten vor ihrer Veröffentlichung von LEGO eingesehen werden, und personenbezogene Daten werden nur in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Zwecken verwendet, für die sie bereitgestellt und/oder gemäß dieser Erklärung verarbeitet wurden.

Zur Weiterleitung Ihrer Supportanfragen im Rahmen der ersten Kontaktaufnahme über einen Support-Chatbot – wir informieren Sie vor Beginn der Kommunikation darüber, dass Sie mit einem Chatbot interagieren.

Durch unsere geprüfte Lieferkette im Rahmen ihrer Produkt- und Dienstleistungsangebote.

Um Einblicke in Ihre persönlichen Präferenzen zu gewinnen, können wir KI-Analysetools einsetzen, um die Wirksamkeit von Werbung zu analysieren.

Zur Analyse und Verarbeitung von Daten zur Steigerung der Effizienz von Prozessen.

Zur Analyse von Daten im Zusammenhang mit der Geschäftsleistung und strategischen Initiativen.

Zur Automatisierung von Prozessen in unseren Attraktionen zur Verbesserung des Gästeerlebnisses (jedoch nur in Bezug auf LEGO ® Discovery Centers und LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers und LEGOLAND Discovery Centers). Um Ihnen im Rahmen unseres Kundenservice einen Chatbot zur Verfügung zu stellen. #### Verwendung interner KI-Tools zur Zusammenfassung

Wir verwenden interne Tools mit künstlicher Intelligenz (KI), um unsere Mitarbeitenden im Kundenservice bei der Zusammenfassung von Kundeninteraktionen per Telefon oder Chat zu unterstützen. Wenn wir Anrufe oder Chats aufzeichnen, erfassen diese Tools Anrufe oder Chats nicht in Echtzeit. Nach Beendigung eines Anrufs oder Chats können jedoch die Aufzeichnung des Telefonats oder die Chattexte in das KI-Tool eingegeben werden, um eine Zusammenfassung zu erstellen. Das KI-Werkzeug wird ausschließlich zur Zusammenfassung und Analyse verwendet, um unsere Servicequalität zu verbessern, die Leistung zu überwachen und die Einhaltung unserer Standards zu unterstützen. Das KI-Werkzeug trifft keine automatisierten Entscheidungen mit rechtlicher oder ähnlich erheblicher Wirkung; alle Entscheidungen werden von unseren menschlichen Mitarbeitenden getroffen.

Bei Telefonaten weisen wir zu Beginn jedes Gesprächs mündlich darauf hin, dass das Gespräch aufgezeichnet und mithilfe von KI transkribiert werden kann. Sie können zustimmen, indem Sie die 1 drücken oder in der Leitung bleiben, oder die 2 drücken, um abzulehnen. Bei Chat-Interaktionen wird zu Beginn der Sitzung ein Hinweis angezeigt, dass das Gespräch mithilfe von KI aufgezeichnet und transkribiert werden kann; durch die weitere Nutzung des Chats willigen Sie in diese Verarbeitung ein. An wen gibt die LEGO Group personenbezogene Daten weiter? Weitergabe von Informationen an Unternehmen der LEGO Group Unsere Tochterunternehmen (die anderen Unternehmen der LEGO Group) müssen gegebenenfalls auf Ihre Daten zugreifen können, um Ihnen in unserem Namen Dienstleistungen anbieten zu können. Sie benötigen Ihre personenbezogenen Daten, damit wir oder sie die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Aktivitäten ausführen können, einschließlich beispielsweise: Bereitstellen der gewünschten Produkte und Dienstleistungen

Kontaktaufnahme mit Ihnen bezüglich Ihres Kontos oder Ihrer Transaktionen

Zusenden von Informationen zu unseren Websites, Anwendungen und Richtlinien

Zusenden von Direktmarketing-Nachrichten

Zusendung von Produktkatalogen und anderen gedruckten Marketingmaterialien.

Verarbeitung von Informationen, mit deren Verarbeitung die Tochtergesellschaft in unserem Namen formell beauftragt wurde, z. B. die Durchführung eines von Ihnen getätigten Kaufs, die Verwaltung Ihres LEGO ® Kontos, die Aktivitäten Ihres LEGO Insider-Kontos und/oder die Verwaltung Ihrer Einstellungen in unserem Einstellungs-Center auf LEGO.com oder in unseren Cookie-Einstellungen

Interne Forschung, Analytik und Berichtswesen

Kontos, die Aktivitäten Ihres LEGO Insider-Kontos und/oder die Verwaltung Ihrer Einstellungen in unserem Einstellungs-Center auf LEGO.com oder in unseren Cookie-Einstellungen Interne Forschung, Analytik und Berichtswesen Bestimmung, Überprüfung und Unterbindung aller Aktivitäten, die unsere Richtlinien verletzen oder gegen Gesetze verstoßen könnten Übertragungen an Unternehmen der LEGO Group außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums basieren auf verbindlichen unternehmensinternen Regeln Weitergabe von Informationen an andere Unternehmen Unsere Kategorienliste der vertrauenswürdigen Dritten, denen wir ggf. Ihre Daten zur Verfügung stellen, finden Sie unten. Wir legen personenbezogene Daten der folgenden Kategorien gegenüber Dritten/Anbietern offen: IT-Dienstleister Wir arbeiten weltweit mit einer Reihe von vertrauenswürdigen Partnern aus den Bereichen IT und Systemverwaltung, darunter auch Marktplatzplattformanbieter, zusammen – sowohl im Hinblick auf unsere kunden- und partnerbezogenen Aktivitäten als auch auf unsere internen IT- und Verwaltungssysteme.

Wir arbeiten weltweit mit einer Reihe von vertrauenswürdigen Partnern aus den Bereichen IT und Systemverwaltung, darunter auch Marktplatzplattformanbieter, zusammen – sowohl im Hinblick auf unsere kunden- und partnerbezogenen Aktivitäten als auch auf unsere internen IT- und Verwaltungssysteme. Globale Zahlungsanbieter und Abwicklungspartner Diese unterstützen uns dabei, einen sicheren und effizienten Zahlungsprozess im Internet, in unseren Filialen sowie durch Rechnungsstellung, Geldüberweisungen und Marktplatz-Transaktionen zu gewährleisten.

Diese unterstützen uns dabei, einen sicheren und effizienten Zahlungsprozess im Internet, in unseren Filialen sowie durch Rechnungsstellung, Geldüberweisungen und Marktplatz-Transaktionen zu gewährleisten. Partner für Cloud-Speicher Wir speichern unsere und Ihre Daten in sicheren Rechenzentren.

Wir speichern unsere und Ihre Daten in sicheren Rechenzentren. CDN-Anbieter Wir verwenden ein Content Delivery Network (CDN), um die Leistung und Sicherheit unserer Website zu optimieren. Ein CDN trägt dazu bei, Inhalte effizient bereitzustellen, indem Server an verschiedenen geografischen Standorten genutzt werden. Das bedeutet, dass bei Ihrem Besuch unserer Website bestimmte Daten (wie Ihre IP-Adresse und Browserinformationen) von unserem CDN-Anbieter verarbeitet werden können, um eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung unserer Inhalte zu gewährleisten.

Wir verwenden ein Content Delivery Network (CDN), um die Leistung und Sicherheit unserer Website zu optimieren. Ein CDN trägt dazu bei, Inhalte effizient bereitzustellen, indem Server an verschiedenen geografischen Standorten genutzt werden. Das bedeutet, dass bei Ihrem Besuch unserer Website bestimmte Daten (wie Ihre IP-Adresse und Browserinformationen) von unserem CDN-Anbieter verarbeitet werden können, um eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung unserer Inhalte zu gewährleisten. Partner und Agenturen zur Betrugsprävention und -erkennung Diese arbeiten mit der LEGO Group zusammen, um sicherzustellen, dass die LEGO Group nicht betrogen wird, und um Betrug auf dem Marktplatz zu verhindern und aufzudecken.

Diese arbeiten mit der LEGO Group zusammen, um sicherzustellen, dass die LEGO Group nicht betrogen wird, und um Betrug auf dem Marktplatz zu verhindern und aufzudecken. Lager-, Verpackungs-, Versand- und Lieferpartner Diese unterstützen uns bei der Zustellung unserer Produkte an unsere Kunden und Geschäftspartner.

Diese unterstützen uns bei der Zustellung unserer Produkte an unsere Kunden und Geschäftspartner. Katalogdruck-, Postversand- und Versandpartner Sie helfen uns, Kataloge, Zeitschriften oder andere gedruckte Marketingmaterialien an Sie zu versenden.

Sie helfen uns, Kataloge, Zeitschriften oder andere gedruckte Marketingmaterialien an Sie zu versenden. Datenvermittlungs- und Datenaggregationspartner Diese unterstützen uns dabei, potenzielle neue Käufer mit Katalogen, Zeitschriften und anderen Marketingaktivitäten und Werbung, sowohl online als auch in gedruckter Form, zu erreichen. Sie helfen uns auch dabei, zu verhindern, dass Ihnen beispielsweise ein LEGO ® Katalog mehrfach geliefert wird.

Diese unterstützen uns dabei, potenzielle neue Käufer mit Katalogen, Zeitschriften und anderen Marketingaktivitäten und Werbung, sowohl online als auch in gedruckter Form, zu erreichen. Sie helfen uns auch dabei, zu verhindern, dass Ihnen beispielsweise ein Katalog mehrfach geliefert wird. Marketing- und Werbepartner Diese helfen uns, maßgeschneiderte Werbung, Werbeaktionen, Gewinnspiele, Wettbewerbe und Kampagnen anzubieten, wenn Sie mit der LEGO Group auf Online-Plattformen, in sozialen Medien, in Geschäften oder auf andere Weise interagieren. Sie unterstützen uns auch dabei, potenzielle neue Käufer zu finden, denen Werbeanzeigen zugestellt werden (auch als „Lookalike“ bezeichnet), oder sie helfen uns, in noch besserem Maße sicherzustellen, dass wir Käufern, die nicht an dem betreffenden Produkt oder der betreffenden Dienstleistung interessiert sind, keine Werbeanzeigen zusenden (auch als „Suppression“ bezeichnet).

Diese helfen uns, maßgeschneiderte Werbung, Werbeaktionen, Gewinnspiele, Wettbewerbe und Kampagnen anzubieten, wenn Sie mit der LEGO Group auf Online-Plattformen, in sozialen Medien, in Geschäften oder auf andere Weise interagieren. Sie unterstützen uns auch dabei, potenzielle neue Käufer zu finden, denen Werbeanzeigen zugestellt werden (auch als „Lookalike“ bezeichnet), oder sie helfen uns, in noch besserem Maße sicherzustellen, dass wir Käufern, die nicht an dem betreffenden Produkt oder der betreffenden Dienstleistung interessiert sind, keine Werbeanzeigen zusenden (auch als „Suppression“ bezeichnet). B2B-Partner, darunter Merlin Entertainments und LEGO ® Certified Stores Partner Sie helfen uns bei der Durchführung von Werbeaktionen, Gewinnspielen, Preisausschreiben und Kampagnen, einschließlich des LEGO ® Insiders Treueprogramms oder des LEGO Family Clubs, sowie bei der Bereitstellung von maßgeschneiderter Werbung und Einblicken in das Kaufverhalten der Kunden.

Sie helfen uns bei der Durchführung von Werbeaktionen, Gewinnspielen, Preisausschreiben und Kampagnen, einschließlich des Insiders Treueprogramms oder des LEGO Family Clubs, sowie bei der Bereitstellung von maßgeschneiderter Werbung und Einblicken in das Kaufverhalten der Kunden. Social-Media-Partner und Online-Suchplattformen Diese ermöglichen es uns, präsent zu sein, Ihnen Interaktionen mit der LEGO Group auf den von Ihnen genutzten Plattformen zu ermöglichen und uns zugleich, ein auf Sie zugeschnittenes Marketing unserer Produkte bereitzustellen. Darüber hinaus verschaffen sie uns ein umfassenderes Verständnis darüber, wie unsere Käuferinnen und Käufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher über diese Plattformen und Partner mit uns interagieren, wie unsere Marke wahrgenommen wird und welche Personengruppen auf Social-Media-Plattformen mit unserer Marke interagieren und hierzu Feedback geben.

Diese ermöglichen es uns, präsent zu sein, Ihnen Interaktionen mit der LEGO Group auf den von Ihnen genutzten Plattformen zu ermöglichen und uns zugleich, ein auf Sie zugeschnittenes Marketing unserer Produkte bereitzustellen. Darüber hinaus verschaffen sie uns ein umfassenderes Verständnis darüber, wie unsere Käuferinnen und Käufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher über diese Plattformen und Partner mit uns interagieren, wie unsere Marke wahrgenommen wird und welche Personengruppen auf Social-Media-Plattformen mit unserer Marke interagieren und hierzu Feedback geben. Drittanbieter, die uns bei der Bereitstellung von Kundensupport unterstützen und uns Erkenntnisse ermöglichen. Diese unterstützen uns dabei, Social-Media-Daten von Social-Media-Plattformen zu erhalten, unsere Markenwahrnehmung zu verstehen, Erkenntnisse über Personen zu gewinnen, die mit uns interagieren und Feedback zu unserer Marke auf Social-Media-Plattformen geben, sowie einen effizienteren Kundensupport bereitzustellen.

Diese unterstützen uns dabei, Social-Media-Daten von Social-Media-Plattformen zu erhalten, unsere Markenwahrnehmung zu verstehen, Erkenntnisse über Personen zu gewinnen, die mit uns interagieren und Feedback zu unserer Marke auf Social-Media-Plattformen geben, sowie einen effizienteren Kundensupport bereitzustellen. Anbieter von Umfragen, Fragebögen und Produktbewertungen. Sie unterstützen uns dabei, wertvolles Feedback zu Ihren Erfahrungen mit LEGO ® Produkten und Dienstleistungen einzuholen.

Sie unterstützen uns dabei, wertvolles Feedback zu Ihren Erfahrungen mit Produkten und Dienstleistungen einzuholen. Steuer- und Zollbehörden, Regulierungsbehörden und andere Behörden weltweit Diese erfordern unter Umständen die Meldung von Verarbeitungstätigkeiten.

Diese erfordern unter Umständen die Meldung von Verarbeitungstätigkeiten. Professionelle Berater. Darunter Rechtsanwälte, Bankmitarbeiter, Wirtschaftsprüfer und Versicherer weltweit. Diese bieten der LEGO Group Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen an, darunter auch Partner für die Bekämpfung von Geldwäsche und die Überprüfung der Kundenidentität. Wir geben Daten an diese Partner weiter, um für alle Verkäufer auf BrickLink ® Geldwäschebekämpfungs- und Know-Your-Customer-Prüfungen durchzuführen, um die Einhaltung der Finanzvorschriften sicherzustellen und betrügerische Aktivitäten zu verhindern.

Diese bieten der LEGO Group Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen an, darunter auch Partner für die Bekämpfung von Geldwäsche und die Überprüfung der Kundenidentität. Wir geben Daten an diese Partner weiter, um für alle Verkäufer auf BrickLink Geldwäschebekämpfungs- und Know-Your-Customer-Prüfungen durchzuführen, um die Einhaltung der Finanzvorschriften sicherzustellen und betrügerische Aktivitäten zu verhindern. Gaming-Plattformen-Partner. Diese helfen uns, präsent zu sein, ermöglichen es Ihnen, mit der LEGO Group zu interagieren und Ihr LEGO Konto mit dem Konto auf der Spieleplattform zu verknüpfen, sofern diese Funktion verfügbar ist.

Diese helfen uns, präsent zu sein, ermöglichen es Ihnen, mit der LEGO Group zu interagieren und Ihr LEGO Konto mit dem Konto auf der Spieleplattform zu verknüpfen, sofern diese Funktion verfügbar ist. Online-Marktplatz-Partner. Dazu gehören Drittanbieter und Käufer von BrickLink ® , Zahlungsabwickler, Streitbeilegungsdienste, Moderatoren von Community-Foren und Verkäuferverifizierungsdienste. Diese helfen uns beim Betrieb des BrickLink ® -Marktplatzes und der BrickLink ® -Dienste, erleichtern Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern, überprüfen die Identität von Verkäufern durch Dokumentenprüfung, lösen Transaktionsstreitigkeiten und sorgen für sichere Community-Bereiche.

Dazu gehören Drittanbieter und Käufer von BrickLink , Zahlungsabwickler, Streitbeilegungsdienste, Moderatoren von Community-Foren und Verkäuferverifizierungsdienste. Diese helfen uns beim Betrieb des BrickLink -Marktplatzes und der BrickLink -Dienste, erleichtern Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern, überprüfen die Identität von Verkäufern durch Dokumentenprüfung, lösen Transaktionsstreitigkeiten und sorgen für sichere Community-Bereiche. Käufer und Verkäufer auf dem BrickLink ® -Marktplatz . Wir geben Ihre Daten zur Auftragsabwicklung an Verkäufer weiter, und ebenso können Käufer die Kontaktdaten des Verkäufers einsehen.

. Wir geben Ihre Daten zur Auftragsabwicklung an Verkäufer weiter, und ebenso können Käufer die Kontaktdaten des Verkäufers einsehen. Forum-Nutzer. Wenn Sie an BrickLink ® -Foren teilnehmen, sind alle von Ihnen geposteten Informationen für alle Forum-Nutzer sichtbar, einschließlich öffentlicher Nutzer, die nicht angemeldet sind. Anbieter von Fotodienstleistungen. - Wenn Sie eine unserer Attraktionen nutzen, beauftragen wir einen vertrauenswürdigen Fotodienstleister damit, Fotos aufzunehmen. Sonstige Verwendungen und Offenlegungen Personenbezogene Daten werden von uns auch verwendet und offengelegt, wenn wir dies für notwendig oder angemessen erachten: a) um geltende Gesetze einzuhalten (einschließlich Gesetzen außerhalb des Landes, in dem Sie leben); b) um auf Anfragen von öffentlichen und staatlichen Behörden zu reagieren (zu denen auch Behörden außerhalb des Landes gehören können, in dem Sie leben); c) um mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten; (d) um unsere Rechte, Privatsphäre, Sicherheit und Eigentum sowie die unserer verbundenen Unternehmen, von Ihnen oder anderer zu schützen. Darüber hinaus werden von uns personenbezogene Daten im Falle einer potenziellen oder tatsächlichen Umstrukturierung, einer Fusion, eines Verkaufs, eines Joint Ventures oder einer Abtretung verwendet, offengelegt oder an Dritte weitergegeben. Übermittlungen in Drittländer Die LEGO Group ist weltweit tätig und kann personenbezogene Daten an einen Standort außerhalb des Landes übermitteln, in dem Sie wohnen oder in dem Ihnen Dienstleistungen bereitgestellt werden.

Die LEGO Group speichert alle personenbezogenen Daten auf Servern, die sich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) befinden.

Wo erforderlich (z. B. zur Erbringung von Dienstleistungen für Sie), können personenbezogene Daten in folgende Länder übermittelt werden (oder von dort aus zugänglich sein): Australien, Kanada, Japan, Malaysia, Mexiko, Singapur, Südkorea, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Hongkong. Unabhängig davon, wohin Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, stellen wir durch die Umsetzung geeigneter vertraglicher, technischer und/oder organisatorischer Schutzmaßnahmen sicher, dass für Ihre personenbezogenen Daten stets das gleiche Schutzniveau gewährleistet ist.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR übermitteln, stellen wir ein vergleichbares Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten sicher, indem wir gewährleisten, dass mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Die EU-Kommission hat entschieden, dass in dem betreffenden Land ein angemessenes Schutzniveau besteht; oder

Es gibt bereits verbindliche unternehmensinterne Vorschriften (für konzerninterne Übermittlungen); oder

Es werden Standardvertragsklauseln6 (EU-Musterklauseln) verwendet; oder

Es gibt Ausnahmeregelungen für besondere Situationen, wie z. B. zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder Ihrer Einwilligung in die konkrete Übermittlung.

ABSCHNITT 3: COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN („COOKIES“) Cookies sind kleine Datendateien, die Ihr Browser auf Ihrem Computer bzw. Gerät speichert. Ein Cookie selbst enthält und erfasst keine Informationen. Falls es allerdings über einen Internetbrowser von einem Server ausgelesen wird, kann die Website die Benutzerfreundlichkeit erhöhen, etwa indem sie sich an frühere Einkäufe oder Kontodaten „erinnert“.

Für weitere Informationen über Cookies und deren Verwaltung lesen Sie bitte unsere vollständige [Cookie-Richtlinie][7] und [Cookie-Erklärung] oder klicken Sie auf Ihre Cookie-Einstellungen auf LEGO.com oder in dem Online-Spiel oder in der App (falls zutreffend).

ABSCHNITT 4: INFORMATIONEN FÜR ELTERN Informationen für Eltern: Wie die LEGO Group mit personenbezogenen Daten von Kindern umgeht Online-Sicherheit für Kinder Wir legen großen Wert darauf, dass sich Kinder online sicher bewegen können. Daher verfügen wir über zusätzliche Datenschutzverfahren, um sicherzustellen, dass unsere jüngeren Fans sicher sind, wenn sie unsere Online-Kanäle nutzen. Tatsächlich haben einige Funktionen Alterssperren, um zu verhindern, dass Kinder versehentlich solche Funktionen nutzen. Wir achten auch darauf, dass wir nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern erfassen, speichern, verwenden oder verarbeiten, die diese Funktionen ohne die Zustimmung der Eltern nutzen. Wir haben uns einem digitalen Kindersicherheitsprogramm angeschlossen, das unser Unternehmen jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass wir die Regeln für den Umgang mit Kindern im Internet befolgen. In Bezug auf personenbezogene Daten holen wir bei Personen unter 16 Jahren (oder älter, sofern dies nach den jeweiligen lokalen Rechtsvorschriften erforderlich ist) die Zustimmung der Eltern ein. Bei BrickLink® müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein (oder älter, sofern dies nach den jeweiligen lokalen Rechtsvorschriften erforderlich ist), um sich als Käufer oder Verkäufer registrieren zu können. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wenn wir personenbezogene Daten von Kindern verarbeiten, unternehmen wir zusätzliche Schritte, um deren Privatsphäre zu schützen, darunter folgende:

Wir stellen sicher, dass wir den Eltern mitteilen, welche personenbezogenen Daten wir von ihrem Kind erfassen, speichern, verwenden und verarbeiten, und erklären, ob wir diese Daten weitergeben.

Wir erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, indem wir die Einwilligung der Eltern zur Datenerfassung, Nutzung und Verarbeitung der Daten des Kindes sowie zur Übermittlung von Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen an das Kind einholen.

Wir begrenzen, wie wir personenbezogene Daten von Kindern erfassen, speichern, verwenden und verarbeiten, sodass nur Daten erfasst werden, die für die Teilnahme an einer Online-Aktivität vernünftigerweise erforderlich sind.

Wir ermöglichen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten den Zugang zu den personenbezogenen Daten, die wir von ihrem Kind erfasst haben, oder geben ihnen die Möglichkeit, den Zugang zu diesen Daten zu beantragen – Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können auch verlangen, dass die personenbezogenen Daten ihrer Kinder geändert oder gelöscht werden. Erfassen und Verwenden der personenbezogenen Daten von Kindern Einige unserer Websites, Kanäle und Apps sind für Familien und Benutzer jeden Alters konzipiert. Andere hingegen sind hauptsächlich für Kinder gedacht. Wenn wir personenbezogene Daten eines Kindes erfassen, bewahren wir diese nur so lange auf, wie wir sie benötigen, um die Dienstleistung bereitzustellen, bzw. so lange, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Kinder können selbst entscheiden, ob sie ihre Informationen mit uns teilen möchten. Es gibt jedoch Funktionen auf unseren Websites, die nicht genutzt werden können, wenn sie uns ihre Informationen nicht übermittelt haben. Wenn personenbezogene Daten für Funktionen benötigt werden, fragen wir nur nach Informationen, die für die Teilnahme an der Aktivität vernünftigerweise erforderlich sind. Hier sind einige Beispiele dafür, wann wir Daten von Kindern erfassen: Wenn sich Kinder online registrieren Kinder können sich auf unseren Websites registrieren, um Zugang zu einer Vielzahl von Diensten zu erhalten, wie Inhalte, Spiele und Wettbewerbe. Während der Registrierung können wir ein Kind bitten, die E-Mail-Adresse des Elternteils bzw. Erziehungsberechtigten, seinen Vornamen, sein Geschlecht, das Geburtsdatum, den Benutzernamen und ein Passwort anzugeben. Wir nutzen diese Informationen aus Sicherheitsgründen und für Benachrichtigungen. Wir empfehlen Kindern nachdrücklich, einen Benutzernamen zu erstellen, der keine personenbezogenen Daten enthält.

Kinder können sich auf unseren Websites registrieren, um Zugang zu einer Vielzahl von Diensten zu erhalten, wie Inhalte, Spiele und Wettbewerbe. Während der Registrierung können wir ein Kind bitten, die E-Mail-Adresse des Elternteils bzw. Erziehungsberechtigten, seinen Vornamen, sein Geschlecht, das Geburtsdatum, den Benutzernamen und ein Passwort anzugeben. Wir nutzen diese Informationen aus Sicherheitsgründen und für Benachrichtigungen. Wir empfehlen Kindern nachdrücklich, einen Benutzernamen zu erstellen, der keine personenbezogenen Daten enthält. Wenn Kinder selbst erstellte Inhalte teilen Auf einigen unserer Websites können Kinder Inhalte selbstständig erstellen und nutzen. Da nur für einige dieser Funktionen personenbezogene Daten des Kindes erforderlich sind, wird nicht für alle Aktivitäten die Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten benötigt. Wann immer eine Aktivität es einem Kind ermöglichen könnte, personenbezogene Daten weiterzugeben, bitten wir die Eltern oder Erziehungsberechtigten um eine „überprüfbare elterliche Zustimmung“ (eine höhere Stufe der elterlichen Zustimmung). Beispiele für personenbezogene Daten können etwa Geschichten, Freitextfelder, Zeichnungen, in die Text oder Freihandeinträge eingegeben werden können, Fotos des Kindes, Tonaufnahmen, Filmdateien oder jegliche Art von Inhalten sein, die das Kind in irgendeiner Weise eindeutig identifizieren.

Auf einigen unserer Websites können Kinder Inhalte selbstständig erstellen und nutzen. Da nur für einige dieser Funktionen personenbezogene Daten des Kindes erforderlich sind, wird nicht für alle Aktivitäten die Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten benötigt. Wann immer eine Aktivität es einem Kind ermöglichen könnte, personenbezogene Daten weiterzugeben, bitten wir die Eltern oder Erziehungsberechtigten um eine „überprüfbare elterliche Zustimmung“ (eine höhere Stufe der elterlichen Zustimmung). Beispiele für personenbezogene Daten können etwa Geschichten, Freitextfelder, Zeichnungen, in die Text oder Freihandeinträge eingegeben werden können, Fotos des Kindes, Tonaufnahmen, Filmdateien oder jegliche Art von Inhalten sein, die das Kind in irgendeiner Weise eindeutig identifizieren. Wenn Kinder an Preisausschreiben und Gewinnspielen teilnehmen Wenn ein Kind an einem Wettbewerb teilnehmen möchte, fragen wir nach den personenbezogenen Daten, die wir für die Teilnahme benötigen. Wir fragen in der Regel nur nach dem Vornamen des Kindes (damit wir Kinder aus der gleichen Familie unterscheiden können) und der E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (damit wir die gesetzlichen Anforderungen zur Benachrichtigung des verantwortlichen Erwachsenen erfüllen). Wir kontaktieren die Eltern nur, wenn das Kind den Wettbewerb oder das Gewinnspiel gewinnt, um zu ermitteln, wohin der Preis geschickt werden soll. Falls das Kind für die Teilnahme am Wettbewerb Inhalte erstellen soll, müssen wir möglicherweise vorab die Zustimmung der Eltern per E-Mail einholen, um sicherzustellen, dass wir die Datenschutzanforderungen für Inhalte erfüllen, die Kinder selbst erstellt haben (siehe oben stehende Informationen über Kinder, die Inhalte erstellen). Ohne Zustimmung können Kinder nicht an unseren Wettbewerben teilnehmen.

Wenn ein Kind an einem Wettbewerb teilnehmen möchte, fragen wir nach den personenbezogenen Daten, die wir für die Teilnahme benötigen. Wir fragen in der Regel nur nach dem Vornamen des Kindes (damit wir Kinder aus der gleichen Familie unterscheiden können) und der E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (damit wir die gesetzlichen Anforderungen zur Benachrichtigung des verantwortlichen Erwachsenen erfüllen). Wir kontaktieren die Eltern nur, wenn das Kind den Wettbewerb oder das Gewinnspiel gewinnt, um zu ermitteln, wohin der Preis geschickt werden soll. Falls das Kind für die Teilnahme am Wettbewerb Inhalte erstellen soll, müssen wir möglicherweise vorab die Zustimmung der Eltern per E-Mail einholen, um sicherzustellen, dass wir die Datenschutzanforderungen für Inhalte erfüllen, die Kinder selbst erstellt haben (siehe oben stehende Informationen über Kinder, die Inhalte erstellen). Ohne Zustimmung können Kinder nicht an unseren Wettbewerben teilnehmen. Wenn Kinder E-Mails von uns erhalten Möglicherweise müssen wir die Kontaktdaten eines Kindes (einschließlich seiner E-Mail-Adresse) erfragen, damit wir auf eine Frage antworten können, die es uns gestellt hat. Wenn wir uns ein zweites Mal mit dem Kind in Verbindung setzen müssen, z. B. um zusätzliche Fragen zu beantworten, bitten wir um eine E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Wir speichern die Online-Kontaktinformationen des Kindes in dem Fall nur so lange, wie es für die Beantwortung der Frage nötig ist, und verwenden die Informationen nicht für andere Zwecke. Falls wir jemals die Online-Kontaktinformationen eines Kindes für die laufende Kommunikation benötigen, bitten wir um die E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, damit wir sie über die von uns erfassten Daten auf dem Laufenden halten können. So erhalten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten auch die Möglichkeit, uns aufzufordern, die Daten nicht mehr zu erfassen. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können die Kommunikation zwischen uns und dem Kind jederzeit unterbinden. Dazu müssen sie lediglich den Anweisungen zur Abmeldung innerhalb der einzelnen Nachrichten folgen (falls es mehr als eine Art von Kommunikation gibt, muss dies ggf. für jede einzeln erledigt werden). Alternativ können sie sich an das LEGO Kundenserviceteam wenden.

Möglicherweise müssen wir die Kontaktdaten eines Kindes (einschließlich seiner E-Mail-Adresse) erfragen, damit wir auf eine Frage antworten können, die es uns gestellt hat. Wenn wir uns ein zweites Mal mit dem Kind in Verbindung setzen müssen, z. B. um zusätzliche Fragen zu beantworten, bitten wir um eine E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Wir speichern die Online-Kontaktinformationen des Kindes in dem Fall nur so lange, wie es für die Beantwortung der Frage nötig ist, und verwenden die Informationen nicht für andere Zwecke. Falls wir jemals die Online-Kontaktinformationen eines Kindes für die laufende Kommunikation benötigen, bitten wir um die E-Mail-Adresse der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, damit wir sie über die von uns erfassten Daten auf dem Laufenden halten können. So erhalten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten auch die Möglichkeit, uns aufzufordern, die Daten nicht mehr zu erfassen. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können die Kommunikation zwischen uns und dem Kind jederzeit unterbinden. Dazu müssen sie lediglich den Anweisungen zur Abmeldung innerhalb der einzelnen Nachrichten folgen (falls es mehr als eine Art von Kommunikation gibt, muss dies ggf. für jede einzeln erledigt werden). Alternativ können sie sich an das LEGO Kundenserviceteam wenden. Wenn Kinder Push-Benachrichtigungen aus Apps erhalten Viele Apps senden Benutzern „Push-Benachrichtigungen“ auf ihre Smartphones oder Mobilgeräte, um sie über Updates zu informieren (manchmal auch, wenn die App nicht in Gebrauch ist). Einige unserer Apps sind für die Verwendung durch Kinder konzipiert. Wir bitten die Kinder, die E-Mail-Adresse ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten anzugeben, damit wir die Erwachsenen über die Anfrage der Kinder informieren können, bevor wir Push-Benachrichtigungen von unseren Apps senden. Die Gerätekennung wird nur nach Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit anderen personenbezogenen Daten verknüpft. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind keine Push-Benachrichtigungen mehr von einer unserer Apps erhält, können Sie die Einstellungen auf dem Gerät, das Ihr Kind verwendet, jederzeit ändern.

Viele Apps senden Benutzern „Push-Benachrichtigungen“ auf ihre Smartphones oder Mobilgeräte, um sie über Updates zu informieren (manchmal auch, wenn die App nicht in Gebrauch ist). Einige unserer Apps sind für die Verwendung durch Kinder konzipiert. Wir bitten die Kinder, die E-Mail-Adresse ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten anzugeben, damit wir die Erwachsenen über die Anfrage der Kinder informieren können, bevor wir Push-Benachrichtigungen von unseren Apps senden. Die Gerätekennung wird nur nach Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit anderen personenbezogenen Daten verknüpft. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind keine Push-Benachrichtigungen mehr von einer unserer Apps erhält, können Sie die Einstellungen auf dem Gerät, das Ihr Kind verwendet, jederzeit ändern. Wenn wir Standortinformationen erfassen Einige unserer Websites, Kanäle und Apps sind für Kinder konzipiert. Wir bitten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten um Zustimmung per E-Mail, bevor wir Informationen zum Straßennamen, der Adresse oder den Koordinaten eines Kindes erfassen. Wir machen das, weil wir durch diese Informationen in der Lage sind, ein bestimmtes Kind zu identifizieren. Wir benötigen jedoch keine Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, um Informationen über die Stadt, das Land oder die Region eines Kindes zu erfassen, solange diese nicht direkt mit dem jeweiligen Kind verknüpft werden. Wir machen das, weil wir durch diese allgemeinen Informationen nicht in der Lage sind, ein bestimmtes Kind zu identifizieren. Wenn Sie nicht mehr möchten, dass diese Standortinformationen erfasst werden, können Sie die Einstellungen auf dem Gerät, das Ihr Kind verwendet, jederzeit ändern. Alternativ können sie sich an das LEGO ® Kundenserviceteam wenden.

Einige unserer Websites, Kanäle und Apps sind für Kinder konzipiert. Wir bitten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten um Zustimmung per E-Mail, bevor wir Informationen zum Straßennamen, der Adresse oder den Koordinaten eines Kindes erfassen. Wir machen das, weil wir durch diese Informationen in der Lage sind, ein bestimmtes Kind zu identifizieren. Wir benötigen jedoch keine Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, um Informationen über die Stadt, das Land oder die Region eines Kindes zu erfassen, solange diese nicht direkt mit dem jeweiligen Kind verknüpft werden. Wir machen das, weil wir durch diese allgemeinen Informationen nicht in der Lage sind, ein bestimmtes Kind zu identifizieren. Wenn Sie nicht mehr möchten, dass diese Standortinformationen erfasst werden, können Sie die Einstellungen auf dem Gerät, das Ihr Kind verwendet, jederzeit ändern. Alternativ können sie sich an das Kundenserviceteam wenden. Wenn wir sogenannte „Persistent Identifiers“ erfassen Damit wir den Besuchern unserer Online-Kanäle relevantere und besser auf sie zugeschnittene Online-Erlebnisse bieten können, erfassen wir einige Arten von Daten (z. B. Informationen über IP-Adressen, Mobilgerätekennung, Browser, Internetanbieter, verweisende Seiten, Ausgangsseiten, Besucherfrequenz, Betriebssysteme, Datumsstempel, Zeitstempel und Clickstream-Daten). Wir erfassen diese Daten mithilfe von Technologien wie Cookies, Pixeln, Flash-Cookies, Web-Beacons und anderen eindeutigen Kennungen (die wir unter dem Abschnitt „Cookies“ dieser Datenschutzrichtlinie definieren). Wir können diese Daten selbst erfassen oder Dritte bitten, die Daten in unserem Auftrag zu verarbeiten. Wir verwenden diese Daten, um Kindern den Zugang zu Online-Funktionen und -Aktivitäten zu ermöglichen, Inhalte anzupassen, unsere Online-Kanäle zu verbessern, die Leistung unseres Online-Kanals zu analysieren und anonymisierte Berichte zu erstellen. Falls wir jemals Daten von Kindern für andere Zwecke erfassen wollen, setzen wir uns im Voraus mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Kindes in Verbindung. Eine Liste von Drittanbietern, die „Persistent Identifiers“ auf unseren Websites und in unseren Apps erfassen, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie und der Cookie-Erklärung. Einholung der elterlichen Zustimmung Wir setzen auf unterschiedliche Arten der elterlichen Einwilligung, je nachdem, welche Art von Daten über Kinder wir verarbeiten und zu welchem Zweck.





Einholung der elterlichen Zustimmung per E-Mail

Wenn wir die personenbezogenen Daten eines Kindes erfassen müssen, um eine von dem Kind angeforderte Dienstleistung zu erbringen, holen wir die Einwilligung der Eltern gemäß der gesetzlichen Anforderungen ein (z. B. COPPA für die USA und DSGVO für die EU). Wir senden den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Kindes eine E-Mail, in der wir erklären, welche Daten wir erfassen und wie wir sie verwenden wollen, und bitten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, ihre Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern. Sofern wir nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums die Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten erhalten, löschen wir alle Daten, die wir vom betreffenden Kind erfasst haben, einschließlich der Kontaktinformationen des Erwachsenen, um die wir gebeten haben, um die Zustimmung einzuholen.





Einholung einer „verifizierten elterlichen Zustimmung“

Falls ein Kind seine personenbezogenen Daten über eine unserer Websites oder digitalen Erfahrungen veröffentlichen oder an Dritte weitergeben möchten, holen wir eine umfassendere Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ein als mittels der vorstehend beschriebenen E-Mail-Anfrage. Wir können eine Überprüfung per Kreditkarte oder einer anderen Zahlungsmethode (mit einer geringen Gebühr) oder eine Überprüfung eines behördlich ausgestellten Ausweises der Eltern verlangen.





Wie gehen wir vor, falls keine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten für die Zustimmung kontaktiert wurden?

Wenn ein Kind unter 16 Jahren (oder älter in Ländern, in denen das Gesetz dies vorschreibt) über eine Alterssperre auf einen Online-Kanal zugreift, der für Kinder bestimmt ist, senden wir eine E-Mail an die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Kindes, bevor wir personenbezogene Daten über das Kind erfassen. Sollten Sie vermuten, dass Ihr Kind an einer Online-Aktivität teilnimmt, bei der personenbezogene Daten erfasst werden, und weder Sie noch ein anderer Elternteil/Erziehungsberechtigter eine E-Mail erhalten haben, in der Sie um Ihre Zustimmung gebeten wurden, [kontaktieren Sie uns] bitte12. Wir werden die für die elterliche Zustimmung angegebenen E-Mail-Adressen nicht für andere Zwecke verwenden, es sei denn, der Erwachsene hat sich ausdrücklich für Marketing-E-Mails entschieden oder an einer Aktivität teilgenommen, die den E-Mail-Kontakt ermöglicht. Auswahlmöglichkeiten und Schutzmaßnahmen für Eltern Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können uns jederzeit die Nutzung und Erfassung weiterer personenbezogener Daten ihres Kindes untersagen. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können uns auffordern, die personenbezogenen Daten, die wir im Zusammenhang mit dem Konto ihres Kindes erfasst haben, aus unseren Aufzeichnungen zu löschen. Da für einige Dienstleistungen personenbezogene Daten erforderlich sind, kann das Löschen von Datensätzen eines Kindes dazu führen, dass ein Konto, eine Mitgliedschaft oder ein Dienst für das Kind zukünftig nicht mehr verfügbar ist.

Sofern ein Kind ein registriertes LEGO® Konto hat, können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte die über ihr Kind erfassten personenbezogenen Daten wie folgt einsehen, ändern oder löschen: Über den Benutzernamen und das Passwort des Kindes, um sich beim LEGO Konto des Kindes anzumelden; oder

Kontaktaufnahme mit dem LEGO Kundenserviceteam Wenn Sie mit uns [Kontakt aufnehmen] möchten13, teilen Sie uns bitte den Benutzernamen Ihres Kindes sowie Ihre eigene Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit. Wir müssen Ihre Identität als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte des Kindes bestätigen, bevor wir Ihnen Zugang zu den personenbezogenen Daten des Kindes gewähren. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines angemessenen Zeitraums beantworten.