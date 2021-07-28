Cookie-Erklärung
Zuletzt geändert: 3. Februar 2026
Cookies und ähnliche Technologien auf LEGO.com
Nachfolgend finden Sie die Liste der Cookies und ähnlichen Technologien („Cookies“), die auf der Domain LEGO.com gesetzt werden. Die Cookies werden entweder von LEGO System A/S oder von ausgewählten Drittanbietern gesetzt. Ist ein Dritter ein gemeinsamer oder unabhängiger Verantwortlicher, so wird dies in der Spalte „Verantwortlicher“ angegeben. Bitte beachten Sie, dass auf LEGO.com/kids und im gesamten LEGO.com-Bereich nur relevante, unbedingt notwendige Cookies gesetzt werden, wenn Sie mit einem LEGO Konto für Kinder angemeldet sind.
Cookies und personenbezogene Daten
Um mehr über Cookies zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinien. Um mehr über Ihre Privatsphäre und die Möglichkeiten zur Kontrolle Ihrer Daten zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie.
Die „Lebensdauer“ aller LEGO Insiders App-Cookies entspricht der Dauer, in der die App auf dem Gerät des Nutzers installiert ist. Wenn die App deinstalliert wird, kann der Nutzer alle dazugehörigen Daten löschen.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Überwacht die Anzahl der Besuche eines Benutzers, um die Leistungsfähigkeit der Anwendung zu ermitteln.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
Jedem LEGO.com Benutzer wird während der Zahlungsabwicklung eine eindeutige ID zugewiesen.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Sichere Zahlungstransaktionen.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insider-Benutzerkennung
Identifiziert den Benutzer, um ihm seine Insiders-Kontodetails anzuzeigen.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insider-Punktevergabe
Identifiziert den Benutzer, damit wir dem Mitglied für seine Aktionen Punkte gutschreiben können.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
Identifiziert den Benutzer, damit Inhalte in der bevorzugten Sprache angezeigt werden können.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID - Empfehlungs-Engine
Dies wird als notwendiges Cookie gesetzt, um die Website-Logs zu führen, ihre Funktionsfähigkeit zu überwachen und neue Funktionen bereitzustellen. Bei erteilter Einwilligung ermöglicht es Empfehlungen auf Basis der Browsing-Aktivitäten innerhalb der Sitzung (z. B. angesehene Produkte/Themen und in den Warenkorb gelegte Artikel).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bestellnummer (wenn die Bestellung während einer Sitzung erfolgt)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Erfasst und verfolgt Fingerabdruckinformationen, um vor Betrug zu schützen. Die automatisierte Entscheidungsfindung erfolgt zum Zweck der Durchführung der unbedingt notwendigen Betrugsprävention auf der LEGO.com Domain.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ja. Erfasst Geräteinformationen, die zum Zweck der Betrugsprüfung verwendet werden.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-Fälschungs-Validierungstoken
Dieses Cookie, das von dem fälschungssicheren System verwendet wird, ist Teil eines Sicherheitssystems, das bei der Verwendung der Cookie-basierten Authentifizierung erforderlich ist. Die automatisierte Entscheidungsfindung erfolgt zum Zweck der Durchführung der notwendigen Betrugsprävention auf der LEGO.com Domain.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Enthält GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Konto-Sitzungserkennung
Sitzungserkennung, die zum Verwalten von Benutzersitzungen im Kontosystem erforderlich ist.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Enthält GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Cookie, das der Wiedererkennung des Benutzers bei der Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung dient.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Enthält öffentliche Benutzer-ID (PUID) und Sicherheitsstempel.
Persistent
|Both
|14 days
Authentifizierung über externe Anmeldeanbieter
Authentifizierungscookie von externen Login-Anbietern (Google, Facebook & Twitter) auf ihr LEGO Konto.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ja, Authentifizierungsticket einschließlich Claims-Principal. [verweist auf Informationen über den angemeldeten Benutzer].
Persistent
|Both
|15 mins
Sitzungskennung für die Authentifizierung
Sitzungskennung für „Flask“, ein Benutzer- und Authentifizierungssystem auf LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Enthält GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Altersüberprüfung
Wenn der Benutzer ein Alter unter 18 Jahren auswählt, gilt er als Kind.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Alterseingabe
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Warteraum
Cookie, das gesetzt wird, um in Zeiten mit vermehrtem Traffic den Warteraum zu aktivieren, damit LEGO.com weiter funktionieren kann.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Enthält User Agent
Cookie
|Both
|1 hour
Eindeutige Kennung der Einwilligung
Wird als eindeutige Kennung für unsere Consent-Management-Plattform verwendet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Eindeutige Kennung
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser-ID
Bietet Sicherheitsfunktionen für unsere Live-Chat-Funktion.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im CookieL
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Stellt sicher, dass Benutzeranfragen denselben Salesforce-Proxy-Host erreichen, um Inhalte temporär aus dem Cache abzurufen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Erfasst eine eindeutige pseudonyme ID für eine bestimmte Browser-Sitzung während des Chats.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent abgelehnte ID
Merkt sich die von einem Administrator festgelegten Regeln, um die Chat-Einladungsschaltfläche auszublenden, nachdem ein Besucher sie angenommen oder abgelehnt hat. Ohne dieses Cookie wird die Schaltfläche bei Auslösung wiederholt angezeigt.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Korreliert Browser-Protokollzeilen im Backend zur Unterstützung bei der Fehlersuche.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Sprache
Identifiziert die Sprache für benutzerdefinierte Komponenten, Umfragen und Abläufe, die mehrere Sprachen unterstützen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Benutzer-ID
Wird verwendet, um Benutzer zu identifizieren und deren Aktivitäten über eine Domain hinweg zu verfolgen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Script
|LEGO.com
|2 years
SITZUNGS-ID
Wird verwendet, um festzustellen, ob sich der Benutzer in einer aktiven Sitzung auf der Website befindet oder ob es sich um eine neue Sitzung handelt (d. h. das Cookie existiert nicht oder ist abgelaufen).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
Serverseitige Benutzer-ID
Speichert eine serverseitig vom Collector generierte eindeutige Kennung für einen Benutzer, die mit allen nachfolgenden Tracking-Ereignissen übermittelt wird.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Dient dazu, bereits in einem Benutzer-Feedback ausgefüllte Daten zu speichern.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Wird verwendet, um die Website vor automatisierten Bedrohungen wie Bot-Angriffen zu schützen, indem echte Benutzer von Bots unterschieden werden.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Wird zur Begrenzung des Datenverkehrs eingesetzt, wenn mehrere Benutzer dieselbe IP-Adresse nutzen.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie, das gesetzt wird, um in Zeiten mit vermehrtem Traffic den Warteraum zu aktivieren, damit LEGO.com weiter funktionieren kann.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Cache für Shopping‑Kategorien
Cache der Kategorienavigation zur Beschleunigung der Performance.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Zuletzt angesehene Produkte
Wird verwendet, um die Funktion „Zuletzt angesehene Produkte“ zu befüllen. Eine Liste von Produkt-IDs
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline-Benutzerdaten
Begrenzte Benutzerdaten zur Unterstützung des Offline-Modus für das Scannen von Barcodes im Geschäft ohne Internetverbindung
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Name des Benutzers, Insiders-Kontonummern
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding preferences
Ausgewählter Avatar beim Onboarding.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie-Einwilligungseinstellungen
Wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungspräferenzen zu speichern.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Einstellungen für die Opt-out-Einwilligung
Wird verwendet, um Opt-out-Einwilligungspräferenzen zu speichern.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature-Flag-Kennung
Eindeutige ID, die einem LEGO.com Benutzer zugewiesen wird, um Funktionen ein- oder auszuschalten.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Enthält GUID
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Wird verwendet, um alle Benutzer allen anderen Adobe-Produkten zuzuordnen.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identifiziert einzelne Besucher und unterscheidet zwischen ihren Besuchen.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Erfasst, welche Cookies akzeptiert oder abgelehnt wurden, um den Unterschied zwischen den tatsächlich verfügbaren Informationen und der Realität zu erkennen.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Erfasst, wie oft Seiten aufgerufen wurden, um die Popularität einer Seite zu ermitteln.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – während der Sitzung
Ermöglicht Verbesserungen für eine reibungslosere Navigation für Sie als LEGO.com Nutzer, wenn Sie zwischen verschiedenen Regionalansichten wechseln.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Über mehrere Sitzungen hinweg
Ermöglicht Verbesserungen für eine reibungslosere Navigation für Sie als LEGO.com Nutzer, wenn Sie zwischen verschiedenen Regionalansichten wechseln.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Verbessert die Website-Performance durch Minimierung der Anzahl der Anfragen.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
Teilt uns mit, welche Plattform und welchen Browser Sie verwenden, damit wir die richtigen Informationen und das passende Format anzuzeigen (z. B. Sprache, Gerätetyp usw.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Merkt sich, wo Sie waren, sodass Sie nicht erneut suchen müssen, um zu einer bestimmten Seite zurückzukehren.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Vereinfacht den Besuch für den Benutzer, indem gesteuert wird, wie viele Trigger-Nachrichten angezeigt werden.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Erfasst, welche Seiten ein Benutzer bei jedem Besuch aufgerufen hat.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identifiziert Ihren Besuch durch die Zuweisung einer Sitzungs-ID.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Ermöglicht die Teilnahme eines Benutzers an einem A/B-Test zur Erprobung neuer Funktionen.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC-Sitzung
Wird verwendet, um die Benutzersitzung während eines Besuchs auf der Website zu identifizieren.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC-Cross-Session
Wird verwendet, um Benutzersitzungsinformationen über mehrere Sitzungen hinweg bis zum Ablauf des Cookies zu speichern.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow-Besucher-ID
Speichert Benutzerinformationen, die während des ersten Besuchs einer Website erzeugt werden, und aktualisiert diese bei zukünftigen Besuchen.
Snowplow-Besucher-ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S und Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow-Sitzungs-ID
Wird verwendet, um festzustellen, ob sich ein Benutzer aktuell in einer aktiven Sitzung auf der Website befindet oder ob eine neue Sitzung beginnt (z. B. wenn das Cookie fehlt oder abgelaufen ist).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S und Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow-Collector-ID
Speichert eine vom serverseitigen Collector generierte eindeutige Kennung für einen Benutzer, die mit allen zukünftigen Tracking-Ereignissen übermittelt wird.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S und Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Überwacht die Anzahl der Besuche eines Benutzers, um die Leistung der Anwendung zu beurteilen.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Keine personenbezogenen Daten in Cookies
Script
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric Session ID
Ruft die Sitzungs-ID von Quantum Metric ab.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric User ID
Ruft die User-ID von Quantum Metric ab.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|1 year
Quantum Metric Enabled
Deaktiviert Cookies von Quantum Metric, wenn der Benutzer dies wünscht.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Erkennt den Benutzer und bietet ein personalisiertes Erlebnis, beginnend mit der Einholung der Cookie-Einwilligung.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Ja. Enthält GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID - Recommendation Engine
Erteilt Empfehlungen basierend auf früheren Kaufaktivitäten.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bestellnummer (wenn die Bestellung während einer Sitzung erfolgt)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Eindeutige Kennung, die als Referenznummer für den Benutzer verwendet wird.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Kennung
Cookie
|LEGO.com
|7 days
E-Mail-Adresse für die Salesforce Marketing Cloud
E-Mail-Adresse des Abonnenten
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-Mail-Adresse
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Job-ID der Salesforce Marketing Cloud
Die dem versendeten E-Mail zugeordnete Job-Kennung.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Listen-ID der Salesforce Marketing Cloud.
Die Listenkennung des Abonnenten.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Eine numerische Kennung des Batches, der einer ausgelösten E-Mail zugeordnet ist.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Eine eindeutige Kennung für die individuelle URL in einem Sendevorgang.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloud Business Unit ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
Ermöglicht die Synchronisierung von ID mit Websites von Drittanbietern wie Adobe, Google und Facebook für Werbezwecke, beispielsweise für Suppression-Retargeting und Targeting ähnlicher Zielgruppen.
LEGO System A/S
Adobe Analytics und Adobe Advertising
LEGO System A/S
Keine personenbezogenen Daten (PII) im Cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Speichert den Zeitpunkt des Website-Besuchs des Nutzers im Vergleich zur letzten Anzeigensuche.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Stellt sicher, dass Besucher nur relevante, zielgerichtete Meta-Werbung erhalten.
Meta
Meta
LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. Die Meta CAPI ermöglicht es der LEGO Group, Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu verfolgen. Wir verwenden dies, um die Wirksamkeit unserer Werbung zu messen, unsere Zielgruppe für Werbezwecke zu verstehen und zu definieren sowie die Effektivität der Conversion-Kanäle unserer Website zu analysieren (z. B. führt ein Besuch zu einem Kauf?) Meta fungiert im Auftrag von LEGO System A/S als Datenverarbeiter für die oben genannten Dienstleistungen. Meta kann die über die CAPI gesammelten Daten auch für eigene Zwecke verwenden und sie gegebenenfalls mit bereits vorhandenen Daten über Sie verknüpfen.
Keine PII im Cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad und Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags
Verfolgt die Aktivitäten der Benutzer auf LEGO.com zur Unterstützung von Messung und Targeting. Dies umfasst die Modellierung von Ereignissen auf LEGO.com zur Verbesserung der Messgenauigkeit und Optimierung. Das Targeting beinhaltet Unterdrückung, Lookalike- und Retargeting-Maßnahmen.
LEGO System A/S und Google LLC sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S Die nach Einwilligung erhobenen Daten werden auf LEGO.com über einen kostenpflichtigen Dienst von Google LLC genutzt, um Ihnen personalisierte Werbung auf Alphabet Inc.-Seiten und -Diensten (z. B. Google und YouTube) zu zeigen und anschließend LEGO.com zu besuchen oder erneut zu besuchen. Google Inc: Sammelt und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nach erteilter Einwilligung, um Seitenbesuche auf LEGO.com zu verfolgen und diese für Messung, Messmodellierung, Targeting-Suppression, Retargeting-Werbung auf mit Alphabet Inc. verbundenen Websites und Diensten sowie für Marketing an Lookalike-Zielgruppen zu verwenden.
Keine PII im Cookie
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Seitenbesuchs- und Benutzerdatensammler
Sammelt Daten zu Seitenaufrufen und Benutzern.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S Sammelt und speichert Ihre personenbezogenen Daten (z. B. technische Daten, Cookie-Daten, Nutzungsinformationen und Geolocation-Daten), die verwendet werden können, um Ihre eigenen Erlebnisse bei Ihren erneuten Besuchen auf LEGO.com und/oder mit Rakuten verbundenen Websites besser zu personalisieren. Wir können diese Daten auch nutzen, um neue Zielgruppen zu identifizieren und anzusprechen, die Ihrem Datenprofil ähneln und LEGO.com und/oder Partner-Websites von Rakuten besuchen könnten. Rakuten: Sammelt und speichert Ihre personenbezogenen Daten (z. B. technische Daten, Cookie-Daten, Nutzungsinformationen und Geolokalisierungsdaten) für personalisierte bzw. interessenbasierte Werbung an Sie. Rakuten kann diese Daten auch verwenden, um neue Zielgruppen zu identifizieren und anzusprechen, die Ihrem Datenprofil ähneln. Weitere Informationen entnehmen Sie der Cookie-Richtlinie von Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sale Conversion Tracker
Verfolgt Seitenaufrufe und Benutzerdaten beim Verkauf.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S: Wir verwenden eine eindeutige Affiliate-Klickkennung, die von Rakuten gesetzt und für jeden neuen Besucher gespeichert wird, der über eine Rakuten-Partner-Website auf LEGO.com gelangt und dort einen Kauf tätigt. Diese Daten werden von Lego.com verwendet, um die Vergütung für Verkaufsabschlüsse abzurechnen, die direkt den Rakuten-Diensten zugeordnet werden. Rakuten: Legt eine eindeutige Publisher-Click-Kennung fest, die gespeichert und benutzerspezifischen Einkäufen auf LEGO.com zugeordnet wird. Dies ermöglicht es Rakuten, entsprechend für Verkäufe aus ‚neuem‘ Affiliate-Traffic vergütet zu werden.
Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten-Kennung
Identifiziert Rakuten-Benutzer.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S: Kann diese Daten nutzen, um Rakuten-Benutzer über verschiedene Affiliate-Netzwerk-Websites hinweg zu identifizieren. LEGO.com kann diese Daten nach Zustimmung für Datenanalyse- und Personalisierungsdienste verwenden. Rakuten: Speichert und verwendet Ihre Daten nach Zustimmung, um Sie als Benutzer auf verschiedenen verbundenen Netzwerkseiten hinweg zu verfolgen, und verwendet dazu eine netzwerkübergreifende ID sowie eine Such- und Klick-ID. Diese Daten werden für die Personalisierung von Werbung sowie für Datenanalysezwecke verwendet.
Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Verfolgt die Websiteaktivitäten für Retargeting-Zwecke im Internet und bei Aktivitäten.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S und Microsoft sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S sammelt und steuert Benutzerdaten, zu denen Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, um Zielgruppen über Marketingkommunikation im MS-Netzwerk zu segmentieren, anzusprechen und anzuwerben, darunter die Bing-Suche und das MS Ad Display Network. Microsoft verwendet die Daten, zu denen Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, für eigene Marketingzwecke. Link zur Richtlinie: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase-Tag
Das Demandbase-Tag erhebt Informationen, um zu identifizieren, welche Unternehmen die Website zu B2B-Marketingzwecken besuchen.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase undLEGO System A/S
IP-Adresse
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten-First-Party-Tracker
Eindeutige Site-ID zur Erfassung von „Sonderangeboten“ (Registrierungsereignisse) und „Standardangeboten“ (Bestellereignisse) für die Abrechnung mit Affiliates. Eine eindeutige Site-ID wird jedes Mal gesetzt, wenn ein Benutzer die Rakuten-Gateway-Seite aufruft und diese Seite mit einem siteID=-Wert in der Abfragezeichenfolge aufgerufen wird.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework-Benutzer-ID
Zufällig generierte Benutzer-ID zur Wiedererkennung eines Benutzers über mehrere Sitzungen hinweg. Hilft dabei, Pixel-Ereignisse für Nutzerreise miteinander zu verknüpfen.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework – Letzte Wiedergabezeit
Der zuletzt erfasste Zeitstempel einer aktiven Wiedergabe in UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Die neuesten UTM-Parameter stammen aus den URL-Suchparametern. Die maßgebliche Datenquelle sind die URL-Suchparameter => die zuvor gespeicherten UTM-Parameter.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-Kanal-ID
Die zuletzt gesetzte Kanal-ID auf Ebene des Widget-Wrappers zur Abdeckung aller Widget-Typen und Layouts.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Letztes Video
Die letzte verschlüsselte Video-ID, die ein Benutzer angesehen hat.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-Geschäft-ID
Die letzte Business-Mitgliedschafts-ID, mit der ein Benutzer die Seite aufgerufen hat.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-Sitzungs-ID
Der Sitzungswert enthält eine Zeichenkette mit Punkt-Trennzeichen. Die Zeichenkette besteht aus: fws2 – Sitzungsversion, fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – Sitzungs-ID, 3 – Sitzungszähler (Anzahl der Sitzungen dieses Benutzers), 1694441101864 – Sitzungsstartzeit.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat-Klick-ID
Hilft dabei, Besucher der Website aus Snapchat-Anzeigen zu identifizieren und Ereignisse auf der Website diesen Anzeigen zuzuordnen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S und Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Hilft dabei, Besucher der Website aus Pinterest-Anzeigen zu identifizieren und Ereignisse auf der Website diesen Anzeigen zuzuordnen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S und Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifikator für Werbetreibende
Eine eindeutige Gerätekennung, die von Apple bereitgestellt wird, um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen, einschließlich der Nachverfolgung von App-Installationen und der Zuordnung der Marketing-Performance.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifikationsnummer für Lieferanten
Eine eindeutige Gerätekennung, die von Apple bereitgestellt wird, um das Gerät eines Benutzers über unsere Apps und Dienste hinweg für Analyse- und Funktionszwecke zu erkennen, z. B. zur Messung der App-Nutzung und zur Verbesserung der App-Leistung.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google-Werbe-ID
Eine eindeutige, zurücksetzbare Gerätekennung, die von Google bereitgestellt wird, um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen, einschließlich der Nachverfolgung von App-Installationen und der Zuordnung der Marketing-Performance.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Keine PII im Cookie
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Eine gerätespezifische Kennung, die vom Android-Betriebssystem bereitgestellt wird, zur Unterstützung der App-Funktionalität und interner Analysen, z. B. zur Sicherstellung der technischen Stabilität und zur Verbesserung der App-Leistung.
LEGO System A/S
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