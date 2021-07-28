Cookie-Erklärung

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID Ermöglicht die Synchronisierung von ID mit Websites von Drittanbietern wie Adobe, Google und Facebook für Werbezwecke, beispielsweise für Suppression-Retargeting und Targeting ähnlicher Zielgruppen. LEGO System A/S Adobe Analytics und Adobe Advertising LEGO System A/S Keine personenbezogenen Daten (PII) im Cookie. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID Speichert den Zeitpunkt des Website-Besuchs des Nutzers im Vergleich zur letzten Anzeigensuche. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Stellt sicher, dass Besucher nur relevante, zielgerichtete Meta-Werbung erhalten. Meta Meta LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. Die Meta CAPI ermöglicht es der LEGO Group, Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu verfolgen. Wir verwenden dies, um die Wirksamkeit unserer Werbung zu messen, unsere Zielgruppe für Werbezwecke zu verstehen und zu definieren sowie die Effektivität der Conversion-Kanäle unserer Website zu analysieren (z. B. führt ein Besuch zu einem Kauf?) Meta fungiert im Auftrag von LEGO System A/S als Datenverarbeiter für die oben genannten Dienstleistungen. Meta kann die über die CAPI gesammelten Daten auch für eigene Zwecke verwenden und sie gegebenenfalls mit bereits vorhandenen Daten über Sie verknüpfen. Keine PII im Cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad und Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags Verfolgt die Aktivitäten der Benutzer auf LEGO.com zur Unterstützung von Messung und Targeting. Dies umfasst die Modellierung von Ereignissen auf LEGO.com zur Verbesserung der Messgenauigkeit und Optimierung. Das Targeting beinhaltet Unterdrückung, Lookalike- und Retargeting-Maßnahmen. Google Google LEGO System A/S und Google LLC sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S Die nach Einwilligung erhobenen Daten werden auf LEGO.com über einen kostenpflichtigen Dienst von Google LLC genutzt, um Ihnen personalisierte Werbung auf Alphabet Inc.-Seiten und -Diensten (z. B. Google und YouTube) zu zeigen und anschließend LEGO.com zu besuchen oder erneut zu besuchen. Google Inc: Sammelt und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nach erteilter Einwilligung, um Seitenbesuche auf LEGO.com zu verfolgen und diese für Messung, Messmodellierung, Targeting-Suppression, Retargeting-Werbung auf mit Alphabet Inc. verbundenen Websites und Diensten sowie für Marketing an Lookalike-Zielgruppen zu verwenden. Keine PII im Cookie Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Seitenbesuchs- und Benutzerdatensammler Sammelt Daten zu Seitenaufrufen und Benutzern. Rakuten Rakuten LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S Sammelt und speichert Ihre personenbezogenen Daten (z. B. technische Daten, Cookie-Daten, Nutzungsinformationen und Geolocation-Daten), die verwendet werden können, um Ihre eigenen Erlebnisse bei Ihren erneuten Besuchen auf LEGO.com und/oder mit Rakuten verbundenen Websites besser zu personalisieren. Wir können diese Daten auch nutzen, um neue Zielgruppen zu identifizieren und anzusprechen, die Ihrem Datenprofil ähneln und LEGO.com und/oder Partner-Websites von Rakuten besuchen könnten. Rakuten: Sammelt und speichert Ihre personenbezogenen Daten (z. B. technische Daten, Cookie-Daten, Nutzungsinformationen und Geolokalisierungsdaten) für personalisierte bzw. interessenbasierte Werbung an Sie. Rakuten kann diese Daten auch verwenden, um neue Zielgruppen zu identifizieren und anzusprechen, die Ihrem Datenprofil ähneln. Weitere Informationen entnehmen Sie der Cookie-Richtlinie von Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Sale Conversion Tracker Verfolgt Seitenaufrufe und Benutzerdaten beim Verkauf. Rakuten Rakuten LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S: Wir verwenden eine eindeutige Affiliate-Klickkennung, die von Rakuten gesetzt und für jeden neuen Besucher gespeichert wird, der über eine Rakuten-Partner-Website auf LEGO.com gelangt und dort einen Kauf tätigt. Diese Daten werden von Lego.com verwendet, um die Vergütung für Verkaufsabschlüsse abzurechnen, die direkt den Rakuten-Diensten zugeordnet werden. Rakuten: Legt eine eindeutige Publisher-Click-Kennung fest, die gespeichert und benutzerspezifischen Einkäufen auf LEGO.com zugeordnet wird. Dies ermöglicht es Rakuten, entsprechend für Verkäufe aus ‚neuem‘ Affiliate-Traffic vergütet zu werden. Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten-Kennung Identifiziert Rakuten-Benutzer. Rakuten Rakuten LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S: Kann diese Daten nutzen, um Rakuten-Benutzer über verschiedene Affiliate-Netzwerk-Websites hinweg zu identifizieren. LEGO.com kann diese Daten nach Zustimmung für Datenanalyse- und Personalisierungsdienste verwenden. Rakuten: Speichert und verwendet Ihre Daten nach Zustimmung, um Sie als Benutzer auf verschiedenen verbundenen Netzwerkseiten hinweg zu verfolgen, und verwendet dazu eine netzwerkübergreifende ID sowie eine Such- und Klick-ID. Diese Daten werden für die Personalisierung von Werbung sowie für Datenanalysezwecke verwendet. Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Verfolgt die Websiteaktivitäten für Retargeting-Zwecke im Internet und bei Aktivitäten. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S und Microsoft sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S sammelt und steuert Benutzerdaten, zu denen Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, um Zielgruppen über Marketingkommunikation im MS-Netzwerk zu segmentieren, anzusprechen und anzuwerben, darunter die Bing-Suche und das MS Ad Display Network. Microsoft verwendet die Daten, zu denen Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, für eigene Marketingzwecke. Link zur Richtlinie: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement. No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase-Tag Das Demandbase-Tag erhebt Informationen, um zu identifizieren, welche Unternehmen die Website zu B2B-Marketingzwecken besuchen. LEGO System A/S Demandbase Demandbase undLEGO System A/S IP-Adresse Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten-First-Party-Tracker Eindeutige Site-ID zur Erfassung von „Sonderangeboten“ (Registrierungsereignisse) und „Standardangeboten“ (Bestellereignisse) für die Abrechnung mit Affiliates. Eine eindeutige Site-ID wird jedes Mal gesetzt, wenn ein Benutzer die Rakuten-Gateway-Seite aufruft und diese Seite mit einem siteID=-Wert in der Abfragezeichenfolge aufgerufen wird. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 30 days

Firework-Benutzer-ID Zufällig generierte Benutzer-ID zur Wiedererkennung eines Benutzers über mehrere Sitzungen hinweg. Hilft dabei, Pixel-Ereignisse für Nutzerreise miteinander zu verknüpfen. Firework Firework LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 60 days

Firework – Letzte Wiedergabezeit Der zuletzt erfasste Zeitstempel einer aktiven Wiedergabe in UTC. Firework Firework LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Die neuesten UTM-Parameter stammen aus den URL-Suchparametern. Die maßgebliche Datenquelle sind die URL-Suchparameter => die zuvor gespeicherten UTM-Parameter. Firework Firework LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 60 days

Firework-Kanal-ID Die zuletzt gesetzte Kanal-ID auf Ebene des Widget-Wrappers zur Abdeckung aller Widget-Typen und Layouts. Firework Firework LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 60 days

Firework Letztes Video Die letzte verschlüsselte Video-ID, die ein Benutzer angesehen hat. Firework Firework LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 60 days

Firework-Geschäft-ID Die letzte Business-Mitgliedschafts-ID, mit der ein Benutzer die Seite aufgerufen hat. Firework Firework LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 60 days

Firework-Sitzungs-ID Der Sitzungswert enthält eine Zeichenkette mit Punkt-Trennzeichen. Die Zeichenkette besteht aus: fws2 – Sitzungsversion, fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – Sitzungs-ID, 3 – Sitzungszähler (Anzahl der Sitzungen dieses Benutzers), 1694441101864 – Sitzungsstartzeit. Firework Firework LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat-Klick-ID Hilft dabei, Besucher der Website aus Snapchat-Anzeigen zu identifizieren und Ereignisse auf der Website diesen Anzeigen zuzuordnen. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S und Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Hilft dabei, Besucher der Website aus Pinterest-Anzeigen zu identifizieren und Ereignisse auf der Website diesen Anzeigen zuzuordnen. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S und Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifikator für Werbetreibende Eine eindeutige Gerätekennung, die von Apple bereitgestellt wird, um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen, einschließlich der Nachverfolgung von App-Installationen und der Zuordnung der Marketing-Performance. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifikationsnummer für Lieferanten Eine eindeutige Gerätekennung, die von Apple bereitgestellt wird, um das Gerät eines Benutzers über unsere Apps und Dienste hinweg für Analyse- und Funktionszwecke zu erkennen, z. B. zur Messung der App-Nutzung und zur Verbesserung der App-Leistung. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google-Werbe-ID Eine eindeutige, zurücksetzbare Gerätekennung, die von Google bereitgestellt wird, um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen, einschließlich der Nachverfolgung von App-Installationen und der Zuordnung der Marketing-Performance. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Keine PII im Cookie Cookie LEGO® Insiders App n/a