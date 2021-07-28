Cookie-Erklärung

Zuletzt geändert: 3. Februar 2026

Cookies und ähnliche Technologien auf LEGO.com
Nachfolgend finden Sie die Liste der Cookies und ähnlichen Technologien („Cookies“), die auf der Domain LEGO.com gesetzt werden. Die Cookies werden entweder von LEGO System A/S oder von ausgewählten Drittanbietern gesetzt. Ist ein Dritter ein gemeinsamer oder unabhängiger Verantwortlicher, so wird dies in der Spalte „Verantwortlicher“ angegeben. Bitte beachten Sie, dass auf LEGO.com/kids und im gesamten LEGO.com-Bereich nur relevante, unbedingt notwendige Cookies gesetzt werden, wenn Sie mit einem LEGO Konto für Kinder angemeldet sind.

Cookies und personenbezogene Daten
Um mehr über Cookies zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinien. Um mehr über Ihre Privatsphäre und die Möglichkeiten zur Kontrolle Ihrer Daten zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie.

Die „Lebensdauer“ aller LEGO Insiders App-Cookies entspricht der Dauer, in der die App auf dem Gerät des Nutzers installiert ist. Wenn die App deinstalliert wird, kann der Nutzer alle dazugehörigen Daten löschen.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Überwacht die Anzahl der Besuche eines Benutzers, um die Leistungsfähigkeit der Anwendung zu ermitteln.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

Jedem LEGO.com Benutzer wird während der Zahlungsabwicklung eine eindeutige ID zugewiesen.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Sichere Zahlungstransaktionen.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

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Pixel
LEGO.com5 days

Insider-Benutzerkennung

Identifiziert den Benutzer, um ihm seine Insiders-Kontodetails anzuzeigen.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insider-Punktevergabe

Identifiziert den Benutzer, damit wir dem Mitglied für seine Aktionen Punkte gutschreiben können.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Preferred Language Enabler

Identifiziert den Benutzer, damit Inhalte in der bevorzugten Sprache angezeigt werden können.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID - Empfehlungs-Engine

Dies wird als notwendiges Cookie gesetzt, um die Website-Logs zu führen, ihre Funktionsfähigkeit zu überwachen und neue Funktionen bereitzustellen. Bei erteilter Einwilligung ermöglicht es Empfehlungen auf Basis der Browsing-Aktivitäten innerhalb der Sitzung (z. B. angesehene Produkte/Themen und in den Warenkorb gelegte Artikel).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bestellnummer (wenn die Bestellung während einer Sitzung erfolgt)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Erfasst und verfolgt Fingerabdruckinformationen, um vor Betrug zu schützen. Die automatisierte Entscheidungsfindung erfolgt zum Zweck der Durchführung der unbedingt notwendigen Betrugsprävention auf der LEGO.com Domain.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ja. Erfasst Geräteinformationen, die zum Zweck der Betrugsprüfung verwendet werden.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-Fälschungs-Validierungstoken

Dieses Cookie, das von dem fälschungssicheren System verwendet wird, ist Teil eines Sicherheitssystems, das bei der Verwendung der Cookie-basierten Authentifizierung erforderlich ist. Die automatisierte Entscheidungsfindung erfolgt zum Zweck der Durchführung der notwendigen Betrugsprävention auf der LEGO.com Domain.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Enthält GUID

Session storage
BothUntil session ends

Konto-Sitzungserkennung

Sitzungserkennung, die zum Verwalten von Benutzersitzungen im Kontosystem erforderlich ist.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Enthält GUID

Session storage
BothUntil session ends

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Cookie, das der Wiedererkennung des Benutzers bei der Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung dient.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Enthält öffentliche Benutzer-ID (PUID) und Sicherheitsstempel.

Persistent
Both14 days

Authentifizierung über externe Anmeldeanbieter

Authentifizierungscookie von externen Login-Anbietern (Google, Facebook & Twitter) auf ihr LEGO Konto.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ja, Authentifizierungsticket einschließlich Claims-Principal. [verweist auf Informationen über den angemeldeten Benutzer].

Persistent
Both15 mins

Sitzungskennung für die Authentifizierung

Sitzungskennung für „Flask“, ein Benutzer- und Authentifizierungssystem auf LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Enthält GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Altersüberprüfung

Wenn der Benutzer ein Alter unter 18 Jahren auswählt, gilt er als Kind.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Alterseingabe

Persistent
LEGO.com30 mins

Warteraum

Cookie, das gesetzt wird, um in Zeiten mit vermehrtem Traffic den Warteraum zu aktivieren, damit LEGO.com weiter funktionieren kann.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Enthält User Agent

Cookie
Both1 hour

Eindeutige Kennung der Einwilligung

Wird als eindeutige Kennung für unsere Consent-Management-Plattform verwendet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Eindeutige Kennung

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser-ID

Bietet Sicherheitsfunktionen für unsere Live-Chat-Funktion.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im CookieL

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Stellt sicher, dass Benutzeranfragen denselben Salesforce-Proxy-Host erreichen, um Inhalte temporär aus dem Cache abzurufen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Erfasst eine eindeutige pseudonyme ID für eine bestimmte Browser-Sitzung während des Chats.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent abgelehnte ID

Merkt sich die von einem Administrator festgelegten Regeln, um die Chat-Einladungsschaltfläche auszublenden, nachdem ein Besucher sie angenommen oder abgelehnt hat. Ohne dieses Cookie wird die Schaltfläche bei Auslösung wiederholt angezeigt.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Korreliert Browser-Protokollzeilen im Backend zur Unterstützung bei der Fehlersuche.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Sprache

Identifiziert die Sprache für benutzerdefinierte Komponenten, Umfragen und Abläufe, die mehrere Sprachen unterstützen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Benutzer-ID

Wird verwendet, um Benutzer zu identifizieren und deren Aktivitäten über eine Domain hinweg zu verfolgen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Script
LEGO.com2 years

SITZUNGS-ID

Wird verwendet, um festzustellen, ob sich der Benutzer in einer aktiven Sitzung auf der Website befindet oder ob es sich um eine neue Sitzung handelt (d. h. das Cookie existiert nicht oder ist abgelaufen).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Script
LEGO.com30 mins

Serverseitige Benutzer-ID

Speichert eine serverseitig vom Collector generierte eindeutige Kennung für einen Benutzer, die mit allen nachfolgenden Tracking-Ereignissen übermittelt wird.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Dient dazu, bereits in einem Benutzer-Feedback ausgefüllte Daten zu speichern.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Wird verwendet, um die Website vor automatisierten Bedrohungen wie Bot-Angriffen zu schützen, indem echte Benutzer von Bots unterschieden werden.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Wird zur Begrenzung des Datenverkehrs eingesetzt, wenn mehrere Benutzer dieselbe IP-Adresse nutzen.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie, das gesetzt wird, um in Zeiten mit vermehrtem Traffic den Warteraum zu aktivieren, damit LEGO.com weiter funktionieren kann.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com5 mins

Cache für Shopping‑Kategorien

Cache der Kategorienavigation zur Beschleunigung der Performance.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

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Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Zuletzt angesehene Produkte

Wird verwendet, um die Funktion „Zuletzt angesehene Produkte“ zu befüllen. Eine Liste von Produkt-IDs

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

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Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline-Benutzerdaten

Begrenzte Benutzerdaten zur Unterstützung des Offline-Modus für das Scannen von Barcodes im Geschäft ohne Internetverbindung

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Name des Benutzers, Insiders-Kontonummern

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onboarding preferences

Ausgewählter Avatar beim Onboarding.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

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Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie-Einwilligungseinstellungen

Wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungspräferenzen zu speichern.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com12 months

Einstellungen für die Opt-out-Einwilligung

Wird verwendet, um Opt-out-Einwilligungspräferenzen zu speichern.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com12 months

Feature-Flag-Kennung

Eindeutige ID, die einem LEGO.com Benutzer zugewiesen wird, um Funktionen ein- oder auszuschalten.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Enthält GUID

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Wird verwendet, um alle Benutzer allen anderen Adobe-Produkten zuzuordnen.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

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Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identifiziert einzelne Besucher und unterscheidet zwischen ihren Besuchen.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

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Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Erfasst, welche Cookies akzeptiert oder abgelehnt wurden, um den Unterschied zwischen den tatsächlich verfügbaren Informationen und der Realität zu erkennen.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

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Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Erfasst, wie oft Seiten aufgerufen wurden, um die Popularität einer Seite zu ermitteln.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

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Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – während der Sitzung

Ermöglicht Verbesserungen für eine reibungslosere Navigation für Sie als LEGO.com Nutzer, wenn Sie zwischen verschiedenen Regionalansichten wechseln.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

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Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Über mehrere Sitzungen hinweg

Ermöglicht Verbesserungen für eine reibungslosere Navigation für Sie als LEGO.com Nutzer, wenn Sie zwischen verschiedenen Regionalansichten wechseln.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

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Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Verbessert die Website-Performance durch Minimierung der Anzahl der Anfragen.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

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Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser & Platform Info

Teilt uns mit, welche Plattform und welchen Browser Sie verwenden, damit wir die richtigen Informationen und das passende Format anzuzeigen (z. B. Sprache, Gerätetyp usw.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

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Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Merkt sich, wo Sie waren, sodass Sie nicht erneut suchen müssen, um zu einer bestimmten Seite zurückzukehren.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Vereinfacht den Besuch für den Benutzer, indem gesteuert wird, wie viele Trigger-Nachrichten angezeigt werden.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Erfasst, welche Seiten ein Benutzer bei jedem Besuch aufgerufen hat.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identifiziert Ihren Besuch durch die Zuweisung einer Sitzungs-ID.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Ermöglicht die Teilnahme eines Benutzers an einem A/B-Test zur Erprobung neuer Funktionen.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC-Sitzung

Wird verwendet, um die Benutzersitzung während eines Besuchs auf der Website zu identifizieren.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC-Cross-Session

Wird verwendet, um Benutzersitzungsinformationen über mehrere Sitzungen hinweg bis zum Ablauf des Cookies zu speichern.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow-Besucher-ID

Speichert Benutzerinformationen, die während des ersten Besuchs einer Website erzeugt werden, und aktualisiert diese bei zukünftigen Besuchen.

Snowplow-Besucher-ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S und Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow-Sitzungs-ID

Wird verwendet, um festzustellen, ob sich ein Benutzer aktuell in einer aktiven Sitzung auf der Website befindet oder ob eine neue Sitzung beginnt (z. B. wenn das Cookie fehlt oder abgelaufen ist).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S und Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow-Collector-ID

Speichert eine vom serverseitigen Collector generierte eindeutige Kennung für einen Benutzer, die mit allen zukünftigen Tracking-Ereignissen übermittelt wird.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S und Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Überwacht die Anzahl der Besuche eines Benutzers, um die Leistung der Anwendung zu beurteilen.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Keine personenbezogenen Daten in Cookies

Script
LEGO.com30 mins

Quantum Metric Session ID

Ruft die Sitzungs-ID von Quantum Metric ab.

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Quantum Metric User ID

Ruft die User-ID von Quantum Metric ab.

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com1 year

Quantum Metric Enabled

Deaktiviert Cookies von Quantum Metric, wenn der Benutzer dies wünscht.

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Erkennt den Benutzer und bietet ein personalisiertes Erlebnis, beginnend mit der Einholung der Cookie-Einwilligung.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Ja. Enthält GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID - Recommendation Engine

Erteilt Empfehlungen basierend auf früheren Kaufaktivitäten.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bestellnummer (wenn die Bestellung während einer Sitzung erfolgt)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Eindeutige Kennung, die als Referenznummer für den Benutzer verwendet wird.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Kennung

Cookie
LEGO.com7 days

E-Mail-Adresse für die Salesforce Marketing Cloud

E-Mail-Adresse des Abonnenten

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-Mail-Adresse

Cookie
LEGO.com7 days

Job-ID der Salesforce Marketing Cloud

Die dem versendeten E-Mail zugeordnete Job-Kennung.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com7 days

Listen-ID der Salesforce Marketing Cloud.

Die Listenkennung des Abonnenten.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Eine numerische Kennung des Batches, der einer ausgelösten E-Mail zugeordnet ist.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Eine eindeutige Kennung für die individuelle URL in einem Sendevorgang.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Marketing Cloud Business Unit ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID

Ermöglicht die Synchronisierung von ID mit Websites von Drittanbietern wie Adobe, Google und Facebook für Werbezwecke, beispielsweise für Suppression-Retargeting und Targeting ähnlicher Zielgruppen.

LEGO System A/S

Adobe Analytics und Adobe Advertising

LEGO System A/S

Keine personenbezogenen Daten (PII) im Cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Speichert den Zeitpunkt des Website-Besuchs des Nutzers im Vergleich zur letzten Anzeigensuche.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Stellt sicher, dass Besucher nur relevante, zielgerichtete Meta-Werbung erhalten.

Meta

Meta

LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. Die Meta CAPI ermöglicht es der LEGO Group, Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu verfolgen. Wir verwenden dies, um die Wirksamkeit unserer Werbung zu messen, unsere Zielgruppe für Werbezwecke zu verstehen und zu definieren sowie die Effektivität der Conversion-Kanäle unserer Website zu analysieren (z. B. führt ein Besuch zu einem Kauf?) Meta fungiert im Auftrag von LEGO System A/S als Datenverarbeiter für die oben genannten Dienstleistungen. Meta kann die über die CAPI gesammelten Daten auch für eigene Zwecke verwenden und sie gegebenenfalls mit bereits vorhandenen Daten über Sie verknüpfen.

Keine PII im Cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad und Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags

Verfolgt die Aktivitäten der Benutzer auf LEGO.com zur Unterstützung von Messung und Targeting. Dies umfasst die Modellierung von Ereignissen auf LEGO.com zur Verbesserung der Messgenauigkeit und Optimierung. Das Targeting beinhaltet Unterdrückung, Lookalike- und Retargeting-Maßnahmen.

Google

Google

LEGO System A/S und Google LLC sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S Die nach Einwilligung erhobenen Daten werden auf LEGO.com über einen kostenpflichtigen Dienst von Google LLC genutzt, um Ihnen personalisierte Werbung auf Alphabet Inc.-Seiten und -Diensten (z. B. Google und YouTube) zu zeigen und anschließend LEGO.com zu besuchen oder erneut zu besuchen. Google Inc: Sammelt und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nach erteilter Einwilligung, um Seitenbesuche auf LEGO.com zu verfolgen und diese für Messung, Messmodellierung, Targeting-Suppression, Retargeting-Werbung auf mit Alphabet Inc. verbundenen Websites und Diensten sowie für Marketing an Lookalike-Zielgruppen zu verwenden.

Keine PII im Cookie

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Seitenbesuchs- und Benutzerdatensammler

Sammelt Daten zu Seitenaufrufen und Benutzern.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S Sammelt und speichert Ihre personenbezogenen Daten (z. B. technische Daten, Cookie-Daten, Nutzungsinformationen und Geolocation-Daten), die verwendet werden können, um Ihre eigenen Erlebnisse bei Ihren erneuten Besuchen auf LEGO.com und/oder mit Rakuten verbundenen Websites besser zu personalisieren. Wir können diese Daten auch nutzen, um neue Zielgruppen zu identifizieren und anzusprechen, die Ihrem Datenprofil ähneln und LEGO.com und/oder Partner-Websites von Rakuten besuchen könnten. Rakuten: Sammelt und speichert Ihre personenbezogenen Daten (z. B. technische Daten, Cookie-Daten, Nutzungsinformationen und Geolokalisierungsdaten) für personalisierte bzw. interessenbasierte Werbung an Sie. Rakuten kann diese Daten auch verwenden, um neue Zielgruppen zu identifizieren und anzusprechen, die Ihrem Datenprofil ähneln. Weitere Informationen entnehmen Sie der Cookie-Richtlinie von Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Sale Conversion Tracker

Verfolgt Seitenaufrufe und Benutzerdaten beim Verkauf.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S: Wir verwenden eine eindeutige Affiliate-Klickkennung, die von Rakuten gesetzt und für jeden neuen Besucher gespeichert wird, der über eine Rakuten-Partner-Website auf LEGO.com gelangt und dort einen Kauf tätigt. Diese Daten werden von Lego.com verwendet, um die Vergütung für Verkaufsabschlüsse abzurechnen, die direkt den Rakuten-Diensten zugeordnet werden. Rakuten: Legt eine eindeutige Publisher-Click-Kennung fest, die gespeichert und benutzerspezifischen Einkäufen auf LEGO.com zugeordnet wird. Dies ermöglicht es Rakuten, entsprechend für Verkäufe aus ‚neuem‘ Affiliate-Traffic vergütet zu werden.

Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten-Kennung

Identifiziert Rakuten-Benutzer.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S und Rakuten sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S: Kann diese Daten nutzen, um Rakuten-Benutzer über verschiedene Affiliate-Netzwerk-Websites hinweg zu identifizieren. LEGO.com kann diese Daten nach Zustimmung für Datenanalyse- und Personalisierungsdienste verwenden. Rakuten: Speichert und verwendet Ihre Daten nach Zustimmung, um Sie als Benutzer auf verschiedenen verbundenen Netzwerkseiten hinweg zu verfolgen, und verwendet dazu eine netzwerkübergreifende ID sowie eine Such- und Klick-ID. Diese Daten werden für die Personalisierung von Werbung sowie für Datenanalysezwecke verwendet.

Vom Anbieter generierte eindeutige Kennung (zufällige GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Verfolgt die Websiteaktivitäten für Retargeting-Zwecke im Internet und bei Aktivitäten.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S und Microsoft sind unabhängige Verantwortliche. LEGO System A/S sammelt und steuert Benutzerdaten, zu denen Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, um Zielgruppen über Marketingkommunikation im MS-Netzwerk zu segmentieren, anzusprechen und anzuwerben, darunter die Bing-Suche und das MS Ad Display Network. Microsoft verwendet die Daten, zu denen Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, für eigene Marketingzwecke. Link zur Richtlinie: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase-Tag

Das Demandbase-Tag erhebt Informationen, um zu identifizieren, welche Unternehmen die Website zu B2B-Marketingzwecken besuchen.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase undLEGO System A/S

IP-Adresse

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten-First-Party-Tracker

Eindeutige Site-ID zur Erfassung von „Sonderangeboten“ (Registrierungsereignisse) und „Standardangeboten“ (Bestellereignisse) für die Abrechnung mit Affiliates. Eine eindeutige Site-ID wird jedes Mal gesetzt, wenn ein Benutzer die Rakuten-Gateway-Seite aufruft und diese Seite mit einem siteID=-Wert in der Abfragezeichenfolge aufgerufen wird.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com30 days

Firework-Benutzer-ID

Zufällig generierte Benutzer-ID zur Wiedererkennung eines Benutzers über mehrere Sitzungen hinweg. Hilft dabei, Pixel-Ereignisse für Nutzerreise miteinander zu verknüpfen.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Firework – Letzte Wiedergabezeit

Der zuletzt erfasste Zeitstempel einer aktiven Wiedergabe in UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Die neuesten UTM-Parameter stammen aus den URL-Suchparametern. Die maßgebliche Datenquelle sind die URL-Suchparameter => die zuvor gespeicherten UTM-Parameter.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Firework-Kanal-ID

Die zuletzt gesetzte Kanal-ID auf Ebene des Widget-Wrappers zur Abdeckung aller Widget-Typen und Layouts.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Letztes Video

Die letzte verschlüsselte Video-ID, die ein Benutzer angesehen hat.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Firework-Geschäft-ID

Die letzte Business-Mitgliedschafts-ID, mit der ein Benutzer die Seite aufgerufen hat.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Firework-Sitzungs-ID

Der Sitzungswert enthält eine Zeichenkette mit Punkt-Trennzeichen. Die Zeichenkette besteht aus: fws2 – Sitzungsversion, fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – Sitzungs-ID, 3 – Sitzungszähler (Anzahl der Sitzungen dieses Benutzers), 1694441101864 – Sitzungsstartzeit.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat-Klick-ID

Hilft dabei, Besucher der Website aus Snapchat-Anzeigen zu identifizieren und Ereignisse auf der Website diesen Anzeigen zuzuordnen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S und Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Hilft dabei, Besucher der Website aus Pinterest-Anzeigen zu identifizieren und Ereignisse auf der Website diesen Anzeigen zuzuordnen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S und Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifikator für Werbetreibende

Eine eindeutige Gerätekennung, die von Apple bereitgestellt wird, um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen, einschließlich der Nachverfolgung von App-Installationen und der Zuordnung der Marketing-Performance.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifikationsnummer für Lieferanten

Eine eindeutige Gerätekennung, die von Apple bereitgestellt wird, um das Gerät eines Benutzers über unsere Apps und Dienste hinweg für Analyse- und Funktionszwecke zu erkennen, z. B. zur Messung der App-Nutzung und zur Verbesserung der App-Leistung.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google-Werbe-ID

Eine eindeutige, zurücksetzbare Gerätekennung, die von Google bereitgestellt wird, um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen, einschließlich der Nachverfolgung von App-Installationen und der Zuordnung der Marketing-Performance.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Eine gerätespezifische Kennung, die vom Android-Betriebssystem bereitgestellt wird, zur Unterstützung der App-Funktionalität und interner Analysen, z. B. zur Sicherstellung der technischen Stabilität und zur Verbesserung der App-Leistung.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Keine PII im Cookie

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a