Cookiedeklaration

Senast ändrad: 16 januari 2026

Cookies och liknande teknik som används på LEGO.com
Här hittar du en lista över cookies och liknande teknik (cookies) som används på LEGO.com. Cookies används antingen av LEGO System A/S eller vald tredje part. Om tredje part är gemensam eller oberoende kontrollenhet anges det i kolumnen ”kontrollenhet”. Observera att LEGO.com/kids och domänen runt LEGO.com endast använder relevanta och nödvändiga cookies när du är inloggad med ett barns LEGO konto.

Cookies och personlig information
Mer information om cookies hittar du i vår [cookiepolicy].1. Mer information om din integritet och hur du kontrollerar dina data hittar du i vår sekretesspolicy.

"Livslängden" för alla cookies i appen LEGO Insiders är den tid som appen är installerad på användarens telefon. Om användaren tar bort appen kan de välja att ta bort alla sparade data samtidigt.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Nytt reliksessions-ID

Övervakar antalet gånger en användare besöker för att fastställa hur programmet fungerar.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID för Adyen-betalningssession

Användare tilldelas ett unikt ID på LEGO.com under betalningsprocessen.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Säkra betalningstransaktioner.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders användar-ID

Identifierar användaren för att kunna visa medlemmens Insiders-kontouppgifter för dem.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Mottagare av Insiders-poäng

Identifierar användaren så att vi kan belöna medlemmen för medlemmens handlingar.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Önskad språkaktivering

Identifierar användaren så att innehåll kan visas på önskat språk.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Sessions-ID – Rekommenderad motor

Detta är en nödvändig cookie för webbplatsloggning/-hälsa och introducerade funktioner. När medgivande ges går det att göra rekommendationer baserade på ”i session”-surfaktivitet (t.ex. produkter/teman som visas och läggs till i kundvagnen).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ordernummer (om ordern görs under en session)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation-fingeravtryck

Fångar och spårar fingeravtrycksinformation för att skydda mot bedrägerier. Beslut fattas automatiskt i syfte att utföra strikt, nödvändigt förebyggande av bedrägerier på domänen LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ja, samlar in enhetsinformation som används för bedrägerikontroll.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Verfieringstoken för antiförfalskning

Denna cookie, som används av antiförfalskningssystemet, är en del av ett säkerhetssystem som är nödvändigt när du använder cookiebaserad autentisering. Beslut fattas automatiskt i syfte att utföra nödvändigt förebyggande av bedrägerier på domänen LEGO.com

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Innehåller GUID

Session storage
BothUntil session ends

Kontosessions-ID

Nödvändigt sessions-ID för att hantera användarsessioner i kontosystemet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Innehåller GUID

Session storage
BothUntil session ends

Tvåfaktorsautentisering

Cookie som används för att komma ihåg klienten när du har loggat in med tvåfaktorsautentisering.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Innehåller offentligt användar-ID (PUID) och säkerhetsstämpel.

Persistent
Both14 days

Autentisering av externa inloggningsleverantörer

Auktoriseringsscookie från externa inloggningsleverantörer (Google, Facebook och Twitter) till deras LEGO Account.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ja, autentiseringsbiljett inklusive kravansvarig. [referensinformation om användaren som var inloggad].

Persistent
Both15 mins

ID för autentiseringssession

Sessions-ID för Flask, ett användar-/auktoriseringssystem som används på LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Innehåller GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Ålderskontroll

Om användaren väljer en ålder under 18 år betraktas användaren som barn.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ålder

Persistent
LEGO.com30 mins

Väntrum

Cookies är inställda att aktivera väntrummet under perioder med mycket trafik, så att LEGO.com kan fungera som det ska.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Innehåller användaragent

Cookie
Both1 hour

Unik identifierare för medgivande

Används som en unik identifierare för vår medgivandeplattform.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Unik identifierare

Cookie
Both12 months

Webbbläsar-ID för Salesforce Embedded Chat

Ger säkerhetsskydd för vår livechattfunktion.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Proxy för Salesforce Embedded Chat

Säkerställer att användarförfrågningar hamnar på samma Salesforce-proxyvärd för att tillfälligt hämta innehåll från cacheminnet.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

Live Agent-ID för Salesforce Embedded Chat

Registrerar ett unikt pseudonymt ID för en specifik webbläsarsession under chatten.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Live Agent-avvisat ID för Salesforce Embedded Chat

Kommer ihåg reglerna som fastställts av en administratör för att dölja en chattinbjudningsknapp efter att en besökare har accepterat eller avvisat den. Utan cookien visas knappen upprepade gånger när den aktiveras.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Webbläsarfelsöknings-ID för Salesforce Embedded Chat

Korrelerar webbläsarens logglinjer på backend för att underlätta felsökning.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Språk för Salesforce Embedded Chat

Identifierar språket för anpassade komponenter, undersökningar och flöden som stöder flera språk.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Användar-ID

Används för att identifiera användare och spåra användarnas aktivitet över en domän.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Script
LEGO.com2 years

Sessions-ID

Används för att identifiera om användaren befinner sig i en aktiv session på en webbplats, eller om detta är en ny session för en användare (dvs. cookien finns inte eller har upphört att gälla).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Script
LEGO.com30 mins

Användar-ID på serversidan

Sparar en unik identifierare för en användare som genereras på serversidan och skickas med alla efterföljande spårningshändelser.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Används för att komma ihåg data som redan ifyllts i en användarfeedback

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Används för att skydda webbplatsen från automatiserade hot, såsom botattacker, genom att hjälpa till att skilja riktiga användare från bots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Används för att begränsa trafiken när flera användare delar samma IP-adress.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookies är inställda att aktivera väntrummet under perioder med mycket trafik, så att LEGO.com kan fungera som det ska.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shoppingkategorier, cache

Cache för kategorinavigering för att öka prestandan.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Senast visade produkter

Används för att fylla i funktionen för nyligen visade produkter. En lista över produkt-ID:n

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline-användardata

Begränsad data för att stödja offline-läge för skanning av streckkoder i butik utan internetanslutning

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Användarnamn, Insiders-kontonummer

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onboarding-inställningar

Vald avatar under onboarding.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Medgivandeinställningar för cookie

Används för att spara medgivandeinställningar för cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Medgivandeinställningar för avregistrering

Används för att spara medgivandeinställningar för avregistrering.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Identifierare för funktionsflaggor

Unikt ID som tilldelas en LEGO.com-användare för att växla mellan funktioner.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Innehåller GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe, återgångs-ID

Används för att sammanfoga alla användare på alla andra Adobe-produkter.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud-ID

Identifierar unika besökare och skiljer mellan deras besök.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe, status för aktiverad cookie

Anteckningar som cookies har accepterat/avvisat för att förstå vilken informationsnivå som kan ses mot verkligheten.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe, sidvisningsnamn

Registrerar antalet gånger sidor har setts för att förstå hur populär en sida är.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – I session

Gör det möjligt att förbättra strömlinjeformade resor för dig som användare på LEGO.com när du byter från en regional vy till en annan.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – I flera sessioner

Gör det möjligt att förbättra strömlinjeformade resor för dig som användare på LEGO.com när du byter från en regional vy till en annan.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions, prestanda

Förbättrar webbplatsens prestanda genom att minimera antalet förfrågningar.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions, webbläsar- och plattformsinformation

Berättar vilken plattform och vilken webbläsare du använder för att visa rätt information och format (dvs. språk, enhetstyp etc.)

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions, visad sida

Kommer ihåg var du har varit så att du inte behöver söka för att återgå till en viss sida.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions, aktiverade meddelanden

Underlättar användarens besök genom att hantera hur många aktiverade meddelanden de ser.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions, antal visade sidor

Håller reda på vilka sidor en användare har visat vid varje besök.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions, sessions-ID

Identifierar ditt besök genom att tilldela ett sessions-ID.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimerat sessions-ID

Gör det möjligt att ange en användare i ett A/B-testexperiment för att testa nya funktioner.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC-session

Används för att identifiera användarsessionen under ett besök på webbplatsen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC, flera sessioner

Används för att bevara användarsessionsinformation mellan sessioner, fram till dess att cookien upphör att gälla.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Besöks-ID för Snowplow

Sparar användarinformation som genereras under användarens första besök på en webbplats och uppdaterar den vid framtida besök.

Besöks-ID för Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S och Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Sessions-ID för Snowplow

Används för att avgöra om en användare för närvarande har en aktiv session på webbplatsen eller om det är början på en ny session (till exempel om cookien saknas eller har gått ut).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S och Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Samlar-ID för Snowplow

Sparar en unik identifierare för en användare som genereras på serversidan och skickas med alla efterföljande spårningshändelser.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S och Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Övervakar antalet gånger en användare besöker för att fastställa hur programmet fungerar.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink, cookie för ID

Känner igen en användare och ger en personlig upplevelse som börjar med att begära cookiemedgivande.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Ja, innehåller GUID.

Script
LEGO.com1 year

ID för flera sessioner – Rekommendationssystem

Ger rekommendationer baserat på tidigare inköpsaktivitet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ordernummer (om ordern görs under en session)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Prenumerations-ID för Salesforce Marketing Cloud

Unik identifierare som används som användarens referensnummer.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifierare

Cookie
LEGO.com7 days

E-postadress för Salesforce Marketing Cloud

Prenumerantens e-postadress.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-postadress

Cookie
LEGO.com7 days

Jobb-ID för Salesforce Marketing Cloud

Jobbidentifieraren som är kopplad till sändningen av e-postmeddelandet.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

List-ID för Salesforce Marketing Cloud

Prenumerantens listidentifierare.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Batch-ID för Salesforce Marketing Cloud

En numerisk identifierare för batchen som är kopplad till ett utlöst e-postmeddelande.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

URL-ID för Salesforce Marketing Cloud

En unik identifierare för den enskilda webbadressen i ett meddelande.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Medlems-ID för Salesforce Marketing Cloud

Företags-ID för Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud-ID

Aktiverar synkronisering av ID med tredjepartswebbplatser, såsom Adobe, Google och Facebook för annonsinriktning, såsom undertryckande av nya mål och liknande målgruppsinriktning.

LEGO System A/S

Adobe Analytics och Adobe Advertising

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

Tidsstämpel-ID för Adobe Ad Cloud

Tidsstämplar användarens besök på webbplatsen i förhållande till den senaste annonssökningen.

LEGO System A/S

Adobe-annonser

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Säkerställer att besökare endast får relevanta, målinriktade Meta-annonser.

Meta

Meta

LEGO System A/S och Meta är oberoende kontrollenheter. Med Meta CAPI kan LEGO Koncernen spåra din aktivitet på vår webbplats. Vi använder det för att mäta hur effektiva våra annonser är, för att förstå och definiera vår målgrupp och för att analysera effektiviteten på vår webbplats konverteringskanaler (till exempel om ett besök resulterar i en försäljning). Meta fungerar som dataprocessor på uppdrag av LEGO System A/S för ovanstående tjänster. Meta kommer dock även att använda de data som samlats in via CAPI för egna ändamål och kan sammanställa dem med befintliga data de kan ha om dig.

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad och Doubleclick (Kampanj Manager 360)-taggar

Spårar användarnas aktivitet på LEGO.com för att informera om mätningar och målgruppsanpassning. Detta omfattar modellering av händelser på LEGO.com för att förbättra mätnoggrannheten och optimeringen. Målgruppsanpassningen kommer att omfatta undertryckande, lookalike och nya mål.

Google

Google

LEGO System A/S och Google LLC är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Använder dessa data som en betaltjänst från Google LLC på LEGO.com som samlas in efter samtycke för att visa dig personliga annonser när du använder Alphabet Inc:s anslutna webbplatser (t.ex. Google och YouTube) och tjänster och ange därefter eller ange LEGO.com igen. Google Inc: Samlar in och använder dina personuppgifter efter samtycke för att spåra sidbesök på LEGO.com, för att användas för mätning, mätmodellering, målgruppsanpassning, omriktning av annonser på webbplatser och tjänster som är anslutna till Alphabet Inc. och för att visa marknadsföring för personer som liknar dig.

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Webbplatsbesök och insamling av användardata

Sparar webbplatsbesök och användardata.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Samlar in och sparar din personliga information (till exempel teknisk information, cookiedata, användningsinformation och geografisk platsinformation) som kan användas för att bättre anpassa dina egna upplevelser vid dina återbesök på LEGO.com och/eller Rakutens anslutna webbplatser. Vi kan även använda dessa data för att identifiera och locka nya målgrupper som liknar din dataprofil och kan gå in på LEGO.com och/eller Rakutens anslutna webbplatser. Rakuten: Samlar in och sparar din personliga information (till exempel teknisk information, cookiedata, användningsinformation och geografisk platsinformation) för personliga eller intressebaserade annonser. De kan även använda dessa data för att identifiera och locka nya målgrupper som liknar din dataprofil. Mer information hittar du om du går till Rakutens cookiepolicy: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Säljkonverteringsspårare

Spårar webbplatsbesök och användardata när en försäljning görs.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Vi använder en unik klickidentifierare som anges av Rakuten och sparas för varje ny besökare som går in på LEGO.com från Rakutens anslutna webbplatser och som resulterar i ett köp på LEGO.com. Dessa data används av LEGO.com vid betalning för försäljningskonvertering som direkt tillskrivs Rakuten-tjänster. Rakuten: Ange en unik klickidentifierare för utgivare som sparas och kopplas till ett användarspecifikt köp på LEGO.com. Detta gör det möjligt för Rakuten att betala enligt "ny" affiliate-trafikförsäljning.

Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten-ID

Identifierar Rakuten-användare.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Dessa data kan användas för att identifiera Rakuten-användare från olika anslutna nätverkswebbplatser. LEGO.com kan använda dessa data efter samtycke för dataanalys- och anpassningstjänster. Rakuten: Sparar och använder dina data efter samtycke för att spåra dig som användare på olika anslutna nätverkswebbplatser med hjälp av nätverks-ID och sök- och klick-ID. Dessa data används för att anpassa annonser samt för dataanalysändamål.

Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Spårar webbplatsaktivitet för nya mål på Internet och aktiviteter.

Microsoft (Bing Ads-nätverket)

Microsoft (Bing Ads-nätverket)

LEGO System A/S och Microsoft är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S samlar in och kontrollerar dina beviljade användardata för att segmentera, inrikta sig på och värva målgrupper via marknadskommunikation i MS Network inklusive både Bing Search och MS Ad Display Network. Microsoft använder dina beviljade data för egna marknadsföringsändamål. Länk till policyn: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase-tagg

Demandbase-taggen samlar in information för att identifiera vilka företag som besöker webbplatsen för B2B-marknadsföringsändamål.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase och LEGO System A/S

IP-adress

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten, förstapartsspårare

Unikt webbplats-ID för att spåra ”specialerbjudanden” (registreringshändelser) och ”standarderbjudanden” (orderhändelser) för betalning till dotterbolag. Det anges varje gång en användare kommer till Rakutens gateway-sida om användaren går in på denna sida med ett siteID=value i frågesträngen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

Användar-ID för Firework

Slumpmässigt genererat användar-ID för att spåra en användare mellan sessioner. Hjälper till att koppla samman Pixel-händelser för användarresor.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Senast visad tid för Firework

Den senast visade tidsstämpeln i UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

De senaste UTM-parametrarna kommer från URL-sökparametrar. Källan till sanningen är URL-sökparametrar => Tidigare sparade UTM-parametrar.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Kanal-ID för Firework

Det sista kanal-ID:t, inställt på widget-wrapper-nivå för att ta hänsyn till alla widget-typer och layouter.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Senaste video för Firework

Det senast kodade video-ID:t som en användare har tittat på.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Företags-ID för Firework

Det senaste företagsmedlems-ID som användaren landade på sidan med.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Sessions-ID för Firework

Sessionsvärdet innehåller en sträng med .delimiter. Strängen består av: fws2 – sessionsversion fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessions-ID 3 – antal sessioner (antal sessioner som denna användare haft) 1694441101864 – sessionens starttid

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat-klick-ID

Hjälper till att identifiera besökare på webbplatsen från Snapchat-annonser och koppla händelser på webbplatsen till dessa annonser.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S och Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Hjälper till att identifiera besökare på webbplatsen från Pinterest-annonser och koppla händelser på webbplatsen till dessa annonser.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S och Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – identifierare för annonsörer

En unik enhetsidentifierare som tillhandahålls av Apple för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, inklusive spårning av appinstallationer och tillskrivning av marknadsföringsresultat.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – identifierare för leverantörer

En unik enhetsidentifierare som tillhandahålls av Apple för att känna igen en användares enhet i våra appar och tjänster för analys- och funktionsändamål, såsom att mäta appanvändning och förbättra appens prestanda.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Googles annons-ID

En unik, återställbar enhetsidentifierare som tillhandahålls av Google för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, inklusive spårning av appinstallationer och tillskrivning av marknadsföringsresultat.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – säkerhets-ID för Android

En enhetsspecifik identifierare som tillhandahålls av Android-operativsystemet för att stödja appfunktioner och intern analys, till exempel för att säkerställa teknisk stabilitet och förbättra appens prestanda.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen personligt identifierbar information i cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a