Cookiedeklaration

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud-ID Aktiverar synkronisering av ID med tredjepartswebbplatser, såsom Adobe, Google och Facebook för annonsinriktning, såsom undertryckande av nya mål och liknande målgruppsinriktning. LEGO System A/S Adobe Analytics och Adobe Advertising LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Beacon LEGO.com 2 years

Tidsstämpel-ID för Adobe Ad Cloud Tidsstämplar användarens besök på webbplatsen i förhållande till den senaste annonssökningen. LEGO System A/S Adobe-annonser LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Säkerställer att besökare endast får relevanta, målinriktade Meta-annonser. Meta Meta LEGO System A/S och Meta är oberoende kontrollenheter. Med Meta CAPI kan LEGO Koncernen spåra din aktivitet på vår webbplats. Vi använder det för att mäta hur effektiva våra annonser är, för att förstå och definiera vår målgrupp och för att analysera effektiviteten på vår webbplats konverteringskanaler (till exempel om ett besök resulterar i en försäljning). Meta fungerar som dataprocessor på uppdrag av LEGO System A/S för ovanstående tjänster. Meta kommer dock även att använda de data som samlats in via CAPI för egna ändamål och kan sammanställa dem med befintliga data de kan ha om dig. Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad och Doubleclick (Kampanj Manager 360)-taggar Spårar användarnas aktivitet på LEGO.com för att informera om mätningar och målgruppsanpassning. Detta omfattar modellering av händelser på LEGO.com för att förbättra mätnoggrannheten och optimeringen. Målgruppsanpassningen kommer att omfatta undertryckande, lookalike och nya mål. Google Google LEGO System A/S och Google LLC är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Använder dessa data som en betaltjänst från Google LLC på LEGO.com som samlas in efter samtycke för att visa dig personliga annonser när du använder Alphabet Inc:s anslutna webbplatser (t.ex. Google och YouTube) och tjänster och ange därefter eller ange LEGO.com igen. Google Inc: Samlar in och använder dina personuppgifter efter samtycke för att spåra sidbesök på LEGO.com, för att användas för mätning, mätmodellering, målgruppsanpassning, omriktning av annonser på webbplatser och tjänster som är anslutna till Alphabet Inc. och för att visa marknadsföring för personer som liknar dig. Ingen personligt identifierbar information i cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Webbplatsbesök och insamling av användardata Sparar webbplatsbesök och användardata. Rakuten Rakuten LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Samlar in och sparar din personliga information (till exempel teknisk information, cookiedata, användningsinformation och geografisk platsinformation) som kan användas för att bättre anpassa dina egna upplevelser vid dina återbesök på LEGO.com och/eller Rakutens anslutna webbplatser. Vi kan även använda dessa data för att identifiera och locka nya målgrupper som liknar din dataprofil och kan gå in på LEGO.com och/eller Rakutens anslutna webbplatser. Rakuten: Samlar in och sparar din personliga information (till exempel teknisk information, cookiedata, användningsinformation och geografisk platsinformation) för personliga eller intressebaserade annonser. De kan även använda dessa data för att identifiera och locka nya målgrupper som liknar din dataprofil. Mer information hittar du om du går till Rakutens cookiepolicy: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Säljkonverteringsspårare Spårar webbplatsbesök och användardata när en försäljning görs. Rakuten Rakuten LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Vi använder en unik klickidentifierare som anges av Rakuten och sparas för varje ny besökare som går in på LEGO.com från Rakutens anslutna webbplatser och som resulterar i ett köp på LEGO.com. Dessa data används av LEGO.com vid betalning för försäljningskonvertering som direkt tillskrivs Rakuten-tjänster. Rakuten: Ange en unik klickidentifierare för utgivare som sparas och kopplas till ett användarspecifikt köp på LEGO.com. Detta gör det möjligt för Rakuten att betala enligt "ny" affiliate-trafikförsäljning. Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten-ID Identifierar Rakuten-användare. Rakuten Rakuten LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Dessa data kan användas för att identifiera Rakuten-användare från olika anslutna nätverkswebbplatser. LEGO.com kan använda dessa data efter samtycke för dataanalys- och anpassningstjänster. Rakuten: Sparar och använder dina data efter samtycke för att spåra dig som användare på olika anslutna nätverkswebbplatser med hjälp av nätverks-ID och sök- och klick-ID. Dessa data används för att anpassa annonser samt för dataanalysändamål. Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Spårar webbplatsaktivitet för nya mål på Internet och aktiviteter. Microsoft (Bing Ads-nätverket) Microsoft (Bing Ads-nätverket) LEGO System A/S och Microsoft är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S samlar in och kontrollerar dina beviljade användardata för att segmentera, inrikta sig på och värva målgrupper via marknadskommunikation i MS Network inklusive både Bing Search och MS Ad Display Network. Microsoft använder dina beviljade data för egna marknadsföringsändamål. Länk till policyn: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase-tagg Demandbase-taggen samlar in information för att identifiera vilka företag som besöker webbplatsen för B2B-marknadsföringsändamål. LEGO System A/S Demandbase Demandbase och LEGO System A/S IP-adress Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten, förstapartsspårare Unikt webbplats-ID för att spåra ”specialerbjudanden” (registreringshändelser) och ”standarderbjudanden” (orderhändelser) för betalning till dotterbolag. Det anges varje gång en användare kommer till Rakutens gateway-sida om användaren går in på denna sida med ett siteID=value i frågesträngen. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 30 days

Användar-ID för Firework Slumpmässigt genererat användar-ID för att spåra en användare mellan sessioner. Hjälper till att koppla samman Pixel-händelser för användarresor. Firework Firework LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Senast visad tid för Firework Den senast visade tidsstämpeln i UTC. Firework Firework LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM De senaste UTM-parametrarna kommer från URL-sökparametrar. Källan till sanningen är URL-sökparametrar => Tidigare sparade UTM-parametrar. Firework Firework LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Kanal-ID för Firework Det sista kanal-ID:t, inställt på widget-wrapper-nivå för att ta hänsyn till alla widget-typer och layouter. Firework Firework LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Senaste video för Firework Det senast kodade video-ID:t som en användare har tittat på. Firework Firework LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Företags-ID för Firework Det senaste företagsmedlems-ID som användaren landade på sidan med. Firework Firework LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Sessions-ID för Firework Sessionsvärdet innehåller en sträng med .delimiter. Strängen består av: fws2 – sessionsversion fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessions-ID 3 – antal sessioner (antal sessioner som denna användare haft) 1694441101864 – sessionens starttid Firework Firework LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat-klick-ID Hjälper till att identifiera besökare på webbplatsen från Snapchat-annonser och koppla händelser på webbplatsen till dessa annonser. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S och Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Hjälper till att identifiera besökare på webbplatsen från Pinterest-annonser och koppla händelser på webbplatsen till dessa annonser. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S och Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – identifierare för annonsörer En unik enhetsidentifierare som tillhandahålls av Apple för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, inklusive spårning av appinstallationer och tillskrivning av marknadsföringsresultat. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – identifierare för leverantörer En unik enhetsidentifierare som tillhandahålls av Apple för att känna igen en användares enhet i våra appar och tjänster för analys- och funktionsändamål, såsom att mäta appanvändning och förbättra appens prestanda. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Googles annons-ID En unik, återställbar enhetsidentifierare som tillhandahålls av Google för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, inklusive spårning av appinstallationer och tillskrivning av marknadsföringsresultat. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Ingen personligt identifierbar information i cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a