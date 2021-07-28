Cookiedeklaration
Senast ändrad: 16 januari 2026
Cookies och liknande teknik som används på LEGO.com
Här hittar du en lista över cookies och liknande teknik (cookies) som används på LEGO.com. Cookies används antingen av LEGO System A/S eller vald tredje part. Om tredje part är gemensam eller oberoende kontrollenhet anges det i kolumnen ”kontrollenhet”. Observera att LEGO.com/kids och domänen runt LEGO.com endast använder relevanta och nödvändiga cookies när du är inloggad med ett barns LEGO konto.
Cookies och personlig information
Mer information om cookies hittar du i vår [cookiepolicy].1. Mer information om din integritet och hur du kontrollerar dina data hittar du i vår sekretesspolicy.
"Livslängden" för alla cookies i appen LEGO Insiders är den tid som appen är installerad på användarens telefon. Om användaren tar bort appen kan de välja att ta bort alla sparade data samtidigt.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Nytt reliksessions-ID
Övervakar antalet gånger en användare besöker för att fastställa hur programmet fungerar.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID för Adyen-betalningssession
Användare tilldelas ett unikt ID på LEGO.com under betalningsprocessen.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Säkra betalningstransaktioner.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders användar-ID
Identifierar användaren för att kunna visa medlemmens Insiders-kontouppgifter för dem.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Mottagare av Insiders-poäng
Identifierar användaren så att vi kan belöna medlemmen för medlemmens handlingar.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Önskad språkaktivering
Identifierar användaren så att innehåll kan visas på önskat språk.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Sessions-ID – Rekommenderad motor
Detta är en nödvändig cookie för webbplatsloggning/-hälsa och introducerade funktioner. När medgivande ges går det att göra rekommendationer baserade på ”i session”-surfaktivitet (t.ex. produkter/teman som visas och läggs till i kundvagnen).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ordernummer (om ordern görs under en session)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation-fingeravtryck
Fångar och spårar fingeravtrycksinformation för att skydda mot bedrägerier. Beslut fattas automatiskt i syfte att utföra strikt, nödvändigt förebyggande av bedrägerier på domänen LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ja, samlar in enhetsinformation som används för bedrägerikontroll.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Verfieringstoken för antiförfalskning
Denna cookie, som används av antiförfalskningssystemet, är en del av ett säkerhetssystem som är nödvändigt när du använder cookiebaserad autentisering. Beslut fattas automatiskt i syfte att utföra nödvändigt förebyggande av bedrägerier på domänen LEGO.com
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Innehåller GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Kontosessions-ID
Nödvändigt sessions-ID för att hantera användarsessioner i kontosystemet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Innehåller GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Tvåfaktorsautentisering
Cookie som används för att komma ihåg klienten när du har loggat in med tvåfaktorsautentisering.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Innehåller offentligt användar-ID (PUID) och säkerhetsstämpel.
Persistent
|Both
|14 days
Autentisering av externa inloggningsleverantörer
Auktoriseringsscookie från externa inloggningsleverantörer (Google, Facebook och Twitter) till deras LEGO Account.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ja, autentiseringsbiljett inklusive kravansvarig. [referensinformation om användaren som var inloggad].
Persistent
|Both
|15 mins
ID för autentiseringssession
Sessions-ID för Flask, ett användar-/auktoriseringssystem som används på LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Innehåller GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Ålderskontroll
Om användaren väljer en ålder under 18 år betraktas användaren som barn.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ålder
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Väntrum
Cookies är inställda att aktivera väntrummet under perioder med mycket trafik, så att LEGO.com kan fungera som det ska.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Innehåller användaragent
Cookie
|Both
|1 hour
Unik identifierare för medgivande
Används som en unik identifierare för vår medgivandeplattform.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Unik identifierare
Cookie
|Both
|12 months
Webbbläsar-ID för Salesforce Embedded Chat
Ger säkerhetsskydd för vår livechattfunktion.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Proxy för Salesforce Embedded Chat
Säkerställer att användarförfrågningar hamnar på samma Salesforce-proxyvärd för att tillfälligt hämta innehåll från cacheminnet.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Live Agent-ID för Salesforce Embedded Chat
Registrerar ett unikt pseudonymt ID för en specifik webbläsarsession under chatten.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Live Agent-avvisat ID för Salesforce Embedded Chat
Kommer ihåg reglerna som fastställts av en administratör för att dölja en chattinbjudningsknapp efter att en besökare har accepterat eller avvisat den. Utan cookien visas knappen upprepade gånger när den aktiveras.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Webbläsarfelsöknings-ID för Salesforce Embedded Chat
Korrelerar webbläsarens logglinjer på backend för att underlätta felsökning.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Språk för Salesforce Embedded Chat
Identifierar språket för anpassade komponenter, undersökningar och flöden som stöder flera språk.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Användar-ID
Används för att identifiera användare och spåra användarnas aktivitet över en domän.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
Sessions-ID
Används för att identifiera om användaren befinner sig i en aktiv session på en webbplats, eller om detta är en ny session för en användare (dvs. cookien finns inte eller har upphört att gälla).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Användar-ID på serversidan
Sparar en unik identifierare för en användare som genereras på serversidan och skickas med alla efterföljande spårningshändelser.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Används för att komma ihåg data som redan ifyllts i en användarfeedback
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Används för att skydda webbplatsen från automatiserade hot, såsom botattacker, genom att hjälpa till att skilja riktiga användare från bots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Används för att begränsa trafiken när flera användare delar samma IP-adress.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookies är inställda att aktivera väntrummet under perioder med mycket trafik, så att LEGO.com kan fungera som det ska.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shoppingkategorier, cache
Cache för kategorinavigering för att öka prestandan.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Senast visade produkter
Används för att fylla i funktionen för nyligen visade produkter. En lista över produkt-ID:n
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline-användardata
Begränsad data för att stödja offline-läge för skanning av streckkoder i butik utan internetanslutning
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Användarnamn, Insiders-kontonummer
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding-inställningar
Vald avatar under onboarding.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Medgivandeinställningar för cookie
Används för att spara medgivandeinställningar för cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Medgivandeinställningar för avregistrering
Används för att spara medgivandeinställningar för avregistrering.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identifierare för funktionsflaggor
Unikt ID som tilldelas en LEGO.com-användare för att växla mellan funktioner.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Innehåller GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe, återgångs-ID
Används för att sammanfoga alla användare på alla andra Adobe-produkter.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud-ID
Identifierar unika besökare och skiljer mellan deras besök.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe, status för aktiverad cookie
Anteckningar som cookies har accepterat/avvisat för att förstå vilken informationsnivå som kan ses mot verkligheten.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe, sidvisningsnamn
Registrerar antalet gånger sidor har setts för att förstå hur populär en sida är.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – I session
Gör det möjligt att förbättra strömlinjeformade resor för dig som användare på LEGO.com när du byter från en regional vy till en annan.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – I flera sessioner
Gör det möjligt att förbättra strömlinjeformade resor för dig som användare på LEGO.com när du byter från en regional vy till en annan.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions, prestanda
Förbättrar webbplatsens prestanda genom att minimera antalet förfrågningar.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions, webbläsar- och plattformsinformation
Berättar vilken plattform och vilken webbläsare du använder för att visa rätt information och format (dvs. språk, enhetstyp etc.)
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions, visad sida
Kommer ihåg var du har varit så att du inte behöver söka för att återgå till en viss sida.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions, aktiverade meddelanden
Underlättar användarens besök genom att hantera hur många aktiverade meddelanden de ser.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions, antal visade sidor
Håller reda på vilka sidor en användare har visat vid varje besök.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions, sessions-ID
Identifierar ditt besök genom att tilldela ett sessions-ID.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimerat sessions-ID
Gör det möjligt att ange en användare i ett A/B-testexperiment för att testa nya funktioner.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC-session
Används för att identifiera användarsessionen under ett besök på webbplatsen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC, flera sessioner
Används för att bevara användarsessionsinformation mellan sessioner, fram till dess att cookien upphör att gälla.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Besöks-ID för Snowplow
Sparar användarinformation som genereras under användarens första besök på en webbplats och uppdaterar den vid framtida besök.
Besöks-ID för Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S och Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Sessions-ID för Snowplow
Används för att avgöra om en användare för närvarande har en aktiv session på webbplatsen eller om det är början på en ny session (till exempel om cookien saknas eller har gått ut).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S och Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Samlar-ID för Snowplow
Sparar en unik identifierare för en användare som genereras på serversidan och skickas med alla efterföljande spårningshändelser.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S och Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Övervakar antalet gånger en användare besöker för att fastställa hur programmet fungerar.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink, cookie för ID
Känner igen en användare och ger en personlig upplevelse som börjar med att begära cookiemedgivande.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Ja, innehåller GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
ID för flera sessioner – Rekommendationssystem
Ger rekommendationer baserat på tidigare inköpsaktivitet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ordernummer (om ordern görs under en session)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Prenumerations-ID för Salesforce Marketing Cloud
Unik identifierare som används som användarens referensnummer.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifierare
Cookie
|LEGO.com
|7 days
E-postadress för Salesforce Marketing Cloud
Prenumerantens e-postadress.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-postadress
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Jobb-ID för Salesforce Marketing Cloud
Jobbidentifieraren som är kopplad till sändningen av e-postmeddelandet.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
List-ID för Salesforce Marketing Cloud
Prenumerantens listidentifierare.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Batch-ID för Salesforce Marketing Cloud
En numerisk identifierare för batchen som är kopplad till ett utlöst e-postmeddelande.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
URL-ID för Salesforce Marketing Cloud
En unik identifierare för den enskilda webbadressen i ett meddelande.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Medlems-ID för Salesforce Marketing Cloud
Företags-ID för Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud-ID
Aktiverar synkronisering av ID med tredjepartswebbplatser, såsom Adobe, Google och Facebook för annonsinriktning, såsom undertryckande av nya mål och liknande målgruppsinriktning.
LEGO System A/S
Adobe Analytics och Adobe Advertising
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Tidsstämpel-ID för Adobe Ad Cloud
Tidsstämplar användarens besök på webbplatsen i förhållande till den senaste annonssökningen.
LEGO System A/S
Adobe-annonser
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Säkerställer att besökare endast får relevanta, målinriktade Meta-annonser.
Meta
Meta
LEGO System A/S och Meta är oberoende kontrollenheter. Med Meta CAPI kan LEGO Koncernen spåra din aktivitet på vår webbplats. Vi använder det för att mäta hur effektiva våra annonser är, för att förstå och definiera vår målgrupp och för att analysera effektiviteten på vår webbplats konverteringskanaler (till exempel om ett besök resulterar i en försäljning). Meta fungerar som dataprocessor på uppdrag av LEGO System A/S för ovanstående tjänster. Meta kommer dock även att använda de data som samlats in via CAPI för egna ändamål och kan sammanställa dem med befintliga data de kan ha om dig.
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad och Doubleclick (Kampanj Manager 360)-taggar
Spårar användarnas aktivitet på LEGO.com för att informera om mätningar och målgruppsanpassning. Detta omfattar modellering av händelser på LEGO.com för att förbättra mätnoggrannheten och optimeringen. Målgruppsanpassningen kommer att omfatta undertryckande, lookalike och nya mål.
LEGO System A/S och Google LLC är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Använder dessa data som en betaltjänst från Google LLC på LEGO.com som samlas in efter samtycke för att visa dig personliga annonser när du använder Alphabet Inc:s anslutna webbplatser (t.ex. Google och YouTube) och tjänster och ange därefter eller ange LEGO.com igen. Google Inc: Samlar in och använder dina personuppgifter efter samtycke för att spåra sidbesök på LEGO.com, för att användas för mätning, mätmodellering, målgruppsanpassning, omriktning av annonser på webbplatser och tjänster som är anslutna till Alphabet Inc. och för att visa marknadsföring för personer som liknar dig.
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Webbplatsbesök och insamling av användardata
Sparar webbplatsbesök och användardata.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Samlar in och sparar din personliga information (till exempel teknisk information, cookiedata, användningsinformation och geografisk platsinformation) som kan användas för att bättre anpassa dina egna upplevelser vid dina återbesök på LEGO.com och/eller Rakutens anslutna webbplatser. Vi kan även använda dessa data för att identifiera och locka nya målgrupper som liknar din dataprofil och kan gå in på LEGO.com och/eller Rakutens anslutna webbplatser. Rakuten: Samlar in och sparar din personliga information (till exempel teknisk information, cookiedata, användningsinformation och geografisk platsinformation) för personliga eller intressebaserade annonser. De kan även använda dessa data för att identifiera och locka nya målgrupper som liknar din dataprofil. Mer information hittar du om du går till Rakutens cookiepolicy: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Säljkonverteringsspårare
Spårar webbplatsbesök och användardata när en försäljning görs.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Vi använder en unik klickidentifierare som anges av Rakuten och sparas för varje ny besökare som går in på LEGO.com från Rakutens anslutna webbplatser och som resulterar i ett köp på LEGO.com. Dessa data används av LEGO.com vid betalning för försäljningskonvertering som direkt tillskrivs Rakuten-tjänster. Rakuten: Ange en unik klickidentifierare för utgivare som sparas och kopplas till ett användarspecifikt köp på LEGO.com. Detta gör det möjligt för Rakuten att betala enligt "ny" affiliate-trafikförsäljning.
Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten-ID
Identifierar Rakuten-användare.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S och Rakuten är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S Dessa data kan användas för att identifiera Rakuten-användare från olika anslutna nätverkswebbplatser. LEGO.com kan använda dessa data efter samtycke för dataanalys- och anpassningstjänster. Rakuten: Sparar och använder dina data efter samtycke för att spåra dig som användare på olika anslutna nätverkswebbplatser med hjälp av nätverks-ID och sök- och klick-ID. Dessa data används för att anpassa annonser samt för dataanalysändamål.
Leverantörsgenererad unik identifierare (slumpmässig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Spårar webbplatsaktivitet för nya mål på Internet och aktiviteter.
Microsoft (Bing Ads-nätverket)
Microsoft (Bing Ads-nätverket)
LEGO System A/S och Microsoft är oberoende kontrollenheter. LEGO System A/S samlar in och kontrollerar dina beviljade användardata för att segmentera, inrikta sig på och värva målgrupper via marknadskommunikation i MS Network inklusive både Bing Search och MS Ad Display Network. Microsoft använder dina beviljade data för egna marknadsföringsändamål. Länk till policyn: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase-tagg
Demandbase-taggen samlar in information för att identifiera vilka företag som besöker webbplatsen för B2B-marknadsföringsändamål.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase och LEGO System A/S
IP-adress
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten, förstapartsspårare
Unikt webbplats-ID för att spåra ”specialerbjudanden” (registreringshändelser) och ”standarderbjudanden” (orderhändelser) för betalning till dotterbolag. Det anges varje gång en användare kommer till Rakutens gateway-sida om användaren går in på denna sida med ett siteID=value i frågesträngen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Användar-ID för Firework
Slumpmässigt genererat användar-ID för att spåra en användare mellan sessioner. Hjälper till att koppla samman Pixel-händelser för användarresor.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Senast visad tid för Firework
Den senast visade tidsstämpeln i UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
De senaste UTM-parametrarna kommer från URL-sökparametrar. Källan till sanningen är URL-sökparametrar => Tidigare sparade UTM-parametrar.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Kanal-ID för Firework
Det sista kanal-ID:t, inställt på widget-wrapper-nivå för att ta hänsyn till alla widget-typer och layouter.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Senaste video för Firework
Det senast kodade video-ID:t som en användare har tittat på.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Företags-ID för Firework
Det senaste företagsmedlems-ID som användaren landade på sidan med.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Sessions-ID för Firework
Sessionsvärdet innehåller en sträng med .delimiter. Strängen består av: fws2 – sessionsversion fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessions-ID 3 – antal sessioner (antal sessioner som denna användare haft) 1694441101864 – sessionens starttid
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat-klick-ID
Hjälper till att identifiera besökare på webbplatsen från Snapchat-annonser och koppla händelser på webbplatsen till dessa annonser.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S och Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Hjälper till att identifiera besökare på webbplatsen från Pinterest-annonser och koppla händelser på webbplatsen till dessa annonser.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S och Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – identifierare för annonsörer
En unik enhetsidentifierare som tillhandahålls av Apple för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, inklusive spårning av appinstallationer och tillskrivning av marknadsföringsresultat.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – identifierare för leverantörer
En unik enhetsidentifierare som tillhandahålls av Apple för att känna igen en användares enhet i våra appar och tjänster för analys- och funktionsändamål, såsom att mäta appanvändning och förbättra appens prestanda.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Googles annons-ID
En unik, återställbar enhetsidentifierare som tillhandahålls av Google för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, inklusive spårning av appinstallationer och tillskrivning av marknadsföringsresultat.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – säkerhets-ID för Android
En enhetsspecifik identifierare som tillhandahålls av Android-operativsystemet för att stödja appfunktioner och intern analys, till exempel för att säkerställa teknisk stabilitet och förbättra appens prestanda.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen personligt identifierbar information i cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a