Sekretesspolicy med informationsuppdateringar

Sekretesspolicy

Senast ändrad: 27 februari 2026

Innehållsförteckning

AVSNITT 1: DATASKYDDSLAGEN OCH DINA DIGITALA RÄTTIGHETER Vad handlar den här policyn om? Välkommen till vår sekretesspolicy! Det är toppen att du vill veta mer om hur vi skyddar dina uppgifter. Den här policyn ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker eller använder våra tjänster eller våra applikationer (appar). Policyn berättar också om dina rättigheter och hur lagen skyddar dig. Slutligen täcker denna sekretesspolicy både våra datainsamlingsaktiviteter online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in via våra olika kanaler, som webbplatser, appar, tredje parts sociala nätverk, butiker, försäljningsställen och evenemang. Detta är vår övergripande sekretesspolicy. För vissa jurisdiktioner gäller ytterligare lands-/statsspecifika bestämmelser. Om du är från USA bör du också läsa vår Viktig information för bosatta i USA och Amerikanska delstaters integritetsrättigheter för information om amerikanska delstaters integritetslagar. Så om du letar efter mer information om hur vi samlar in, lagrar, använder och överför dina personuppgifter, då har du kommit rätt! Vem är ansvarig för dina personuppgifter? LEGO Koncernen består av flera olika juridiska enheter som är spridda över hela världen. Du kan läsa mer om LEGO Koncernen på https://www.lego.com/aboutus. Denna sekretesspolicy utfärdas på uppdrag av alla företag i LEGO Koncernen där LEGO System A/S är personuppgiftsansvarig (den som ansvarar för datan) eller, om du ingår avtal direkt med en lokal enhet inom LEGO Koncernen, är den lokala LEGO enheten personuppgiftsansvarig, enbart i förhållande till det avtalet. När vi använder ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna policy menar vi LEGO System A/S och/eller den lokala enhet inom LEGO Koncernen som du har direkt avtal med. Vi har utsett ett dataskyddsombud (DSO) som ansvarar för tillsynsfrågor i samband med denna sekretesspolicy. Om du har frågor om denna policy ber vi dig kontakta oss. Du kan även skicka ett brev till DSO på: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

DANMARK

Att: DPO Kom ihåg att inkludera ditt namn och landet som din förfrågan avser. Vi svarar vanligtvis inom 30 dagar, om inte en kortare svarstid krävs enligt ditt hemlands sekretesslagar. I sådana fall respekterar vi den svarstiden. Om vi ändrar hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att uppdatera denna sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i vår praxis och denna sekretesspolicy, så kom tillbaka ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar i vår sekretesspolicy. Dina rättigheter Beroende på var du bor, har du som registrerad följande rättigheter med avseende på de personuppgifter vi har om dig: Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi samlat in om dig. I många fall finns denna information redan tillgänglig i dina onlinetjänster från oss. Din rätt till tillgång kan dock begränsas av lagstiftning, skyddande av andra personers integritet och hänsyn till LEGO Koncernens affärsmetoder, know-how, affärshemligheter och interna bedömningar.

Ändring av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dessa uppgifter rättade, med de begränsningar som följer av lagstiftningen.

Begära radering. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter om:

personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlades för,

du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan berättigad anledning till behandlingen,

du invänder mot behandlingen och det inte finns någon motiverad anledning att fortsätta behandlingen, eller

behandlingen är olaglig. Observera att vi under vissa omständigheter kan vara skyldiga att behålla vissa av dina personuppgifter efter att du har begärt radering för att uppfylla våra juridiska eller avtalsenliga skyldigheter. Vi kan också tillåtas att behålla vissa av dina personuppgifter enligt gällande lagar för att tillgodose våra affärsbehov. Begränsning av behandling av personuppgifter. Om du bestrider korrektheten av de uppgifter som vi har registrerat om dig eller lagenligheten av behandlingen, eller om du har invänt mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med din rätt att invända, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter. Behandlingen kommer endast att begränsas till lagring tills dess att uppgifternas korrekthet kan fastställas, eller det kan kontrolleras om vårt berättigade intresse åsidosätter dina intressen. Även när behandlingen av dina uppgifter har begränsats enligt beskrivningen ovan, kan LEGO Koncernen komma att behandla dina uppgifter på andra sätt om detta är nödvändigt för att göra gällande ett rättsligt anspråk, eller för att behandla tidigare insamlade uppgifter som du tidigare gett ditt samtycke till.

Invändning mot behandling baserad på vårt berättigade intresse. Du kan alltid invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Om vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring och profilering i samband med sådan marknadsföring kommer din invändning alltid att upprätthållas. För invändningar mot behandling för andra ändamål kommer vi att genomföra ett avvägningstest för berättigat intresse och överväga om vi stödjer din invändning.

Dataportabilitet. Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format. Denna rättighet gäller för personuppgifter som endast behandlas med automatiska medel och som baseras på medgivande eller för att fullgöra ett avtal.

Andra rättigheter. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk. Om du befinner dig i en jurisdiktion utanför Danmark har du rätt att lämna in ett klagomål till en dataskydds- eller annan behörig myndighet i det land du är bosatt i. Du kan kontakta oss för mer information. Om du har några frågor om denna policy eller om du vill lämna in ett klagomål om vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om du är bosatt i USA bör du läsa Amerikanska delstaters integritetsrättigheter, där du får information om amerikanska delstaters integritetslagar.

AVSNITT 2: PERSONUPPGIFTER Vilka personuppgifter samlar LEGO Koncernen in? Personuppgifter är all information om en person som innebär att den personen kan identifieras. Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat tillsammans enligt följande: Identitetsuppgifter såsom förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande unika identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön,

såsom förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande unika identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön, Kontaktuppgifter såsom faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer eller liknande kontaktuppgifter,

såsom faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer eller liknande kontaktuppgifter, Finansiella uppgifter såsom bankkonto- och betalkortsuppgifter,

såsom bankkonto- och betalkortsuppgifter, Transaktionsuppgifter såsom information om betalningar till och från dig och andra detaljer om produkter och tjänster som du har köpt från oss (eller, i fallet med www.bricklink.com, från oss eller andra på plattformen BrickLink ® ), tjänster som du har begärt samt belöningar och/eller förmåner som du har begärt eller använt.

såsom information om betalningar till och från dig och andra detaljer om produkter och tjänster som du har köpt från oss (eller, i fallet med www.bricklink.com, från oss eller andra på plattformen BrickLink ), tjänster som du har begärt samt belöningar och/eller förmåner som du har begärt eller använt. Uppgifter om verifiering av säljare (om du väljer att delta i vår onlinemarknadsplats på BrickLink) såsom statligt utfärdade identitetshandlingar och handlingar över registrering av bolaget som krävs för det nya förfarandet med verifiering av säljare.

(om du väljer att delta i vår onlinemarknadsplats på BrickLink) såsom statligt utfärdade identitetshandlingar och handlingar över registrering av bolaget som krävs för det nya förfarandet med verifiering av säljare. Tekniska data såsom IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsdata, webbläsartyp och webbläsarversion, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av webbläsarinsticksprogram, operativsystem och plattform, användar-ID, MAC-ID och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats, app eller digitala upplevelse,

såsom IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsdata, webbläsartyp och webbläsarversion, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av webbläsarinsticksprogram, operativsystem och plattform, användar-ID, MAC-ID och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats, app eller digitala upplevelse, Profiluppgifter såsom ditt användarnamn och lösenord samt dina intressen.

såsom ditt användarnamn och lösenord samt dina intressen. Användningsdata såsom information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster samt felrapporter,

såsom information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster samt felrapporter, Marknadsförings- och kommunikationsdata , såsom dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, intresse och deltagande i utlottningar och andra pristävlingar och dina kommunikationspreferenser,

, såsom dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, intresse och deltagande i utlottningar och andra pristävlingar och dina kommunikationspreferenser, Sociala mediedata såsom information om dina interaktioner med oss på sociala medieplattformar (till exempel när du gillar eller kommenterar våra inlägg eller taggar oss i en kommentar) samt dina synpunkter och kommentarer om vårt varumärke som du publicerar på offentliga sidor på sociala medieplattformar, Vi samlar också in uppgifter från din profil som är tillgängliga för allmänheten på den relevanta sociala medieplattformen, till exempel ditt användarnamn, din profilbild och demografiska uppgifter som ålder och kön.

såsom information om dina interaktioner med oss på sociala medieplattformar (till exempel när du gillar eller kommenterar våra inlägg eller taggar oss i en kommentar) samt dina synpunkter och kommentarer om vårt varumärke som du publicerar på offentliga sidor på sociala medieplattformar, Vi samlar också in uppgifter från din profil som är tillgängliga för allmänheten på den relevanta sociala medieplattformen, till exempel ditt användarnamn, din profilbild och demografiska uppgifter som ålder och kön. Spårningsdata såsom data om vilka sidor du besökte innan du landade på våra webbplatser, eller vart du gick efter att ha besökt vår webbplats, samt hur du interagerade med e-postmeddelanden eller andra meddelanden som vi skickat till dig (t.ex. om du raderade eller öppnade e-postmeddelandet), eller tryckte på en annons om våra produkter eller tjänster på sociala media eller andra plattformar).

såsom data om vilka sidor du besökte innan du landade på våra webbplatser, eller vart du gick efter att ha besökt vår webbplats, samt hur du interagerade med e-postmeddelanden eller andra meddelanden som vi skickat till dig (t.ex. om du raderade eller öppnade e-postmeddelandet), eller tryckte på en annons om våra produkter eller tjänster på sociala media eller andra plattformar). Uppgifter från recensioner och återkoppling såsom offentliga betyg och recensioner mellan 1) köpare och säljare på marknadsplatsen BrickLink, som är kopplade till respektive konton och är tillgängliga för andra besökare, 2) betyg och recensioner för produkter och tjänster på LEGO.com och webbplatserna för LEGOLAND ® Discovery Center och LEGO ® Discovery Center, som är anknutna till respektive konto och tillgängliga för andra användare och besökare, samt 3) andra uppgifter som samlats in via diskussionspaneler, användarundersökningar och LEGO evenemang.

såsom offentliga betyg och recensioner mellan 1) köpare och säljare på marknadsplatsen BrickLink, som är kopplade till respektive konton och är tillgängliga för andra besökare, 2) betyg och recensioner för produkter och tjänster på LEGO.com och webbplatserna för LEGOLAND Discovery Center och Discovery Center, som är anknutna till respektive konto och tillgängliga för andra användare och besökare, samt 3) andra uppgifter som samlats in via diskussionspaneler, användarundersökningar och LEGO evenemang. Uppgifter om tvister såsom privata transaktionsrelaterade tvister som kommit till vår kännedom från köpare och säljare, inklusive all kommunikation och all dokumentation över åtgärder som rör dessa tvister.

såsom privata transaktionsrelaterade tvister som kommit till vår kännedom från köpare och säljare, inklusive all kommunikation och all dokumentation över åtgärder som rör dessa tvister. Uppgifter från forum såsom information som lagts upp i amnvändarforum, exempelvis Ambassador Network, BrickLink-forum och Galleri, som anses vara offentlig information. Vi samlar även in, använder och delar aggregerad data, som statistiska eller demografiska data för varje ändamål. Aggregerad data kan härledas från dina personuppgifter, men betraktas inte som personuppgifter eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina användningsdata för att beräkna procentandelen användare som använder en viss webbplatsfunktion. I den händelse att vi kombinerar eller lägger till aggregerad data med dina personuppgifter, så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter, vilket betyder att de kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi använder **pseudonymiserade uppgifter **för att minimera att uppgifterna kan kopplas till dig. Pseudonymisering är en metod som ersätter eller tar bort information i datamängden som identifierar en individ, men som tillåter en personuppgiftsansvarig eller tredje part att med rimlig ansträngning återidentifiera personuppgifterna. Det är viktigt att vara medveten om att pseudonymisering, till skillnad från anonymisering, inte tar bort all identifierande information från data, utan minskar länkbarheten till en individs identitet. Vi samlar inte proaktivt in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om etniskt ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om hälsa eller genetisk information, biometriska uppgifter för identifieringsändamål eller information om brottmålsdomar och brott. När du besöker eller interagerar med oss i samband med planering av ett besök på LEGO® Discovery Centers och LEGOLAND® Discovery Centers kan du dock välja att dela vissa särskilda kategorier av personuppgifter, såsom kostbehov eller tillgänglighetsbehov, så att vi kan ge dig den bästa upplevelsen. Om du inte lämnar nödvändiga personuppgifter till oss (vi kommer att meddela dig om så är fallet, till exempel genom att göra denna information tydlig i våra registreringsformulär), kanske vi inte kan förse dig med våra varor och/eller tjänster. Hur samlar LEGO Koncernen in personuppgifter från dig? Vi samlar in personuppgifter från följande källor: Webbplatser omfattar alla webbplatser som drivs av eller för LEGO Koncernen, inklusive webbplatser som vi driver under våra egna domäner/webbadresser och miniwebbplatser som vi driver på tredje parts sociala nätverk som Facebook

omfattar alla webbplatser som drivs av eller för LEGO Koncernen, inklusive webbplatser som vi driver under våra egna domäner/webbadresser och miniwebbplatser som vi driver på tredje parts sociala nätverk som Facebook Mobilspel/appar såsom mobilspel eller applikationer som drivs av eller för LEGO Koncernen, till exempel smartphone-appar

såsom mobilspel eller applikationer som drivs av eller för LEGO Koncernen, till exempel smartphone-appar Appanslutna leksaker såsom leksaker som kan anslutas till en app via ett trådlöst protokoll eller en kabel som tillverkats av eller för LEGO Koncernen

såsom leksaker som kan anslutas till en app via ett trådlöst protokoll eller en kabel som tillverkats av eller för LEGO Koncernen E-post, sms och andra elektroniska meddelanden såsom elektronisk kommunikation mellan dig och LEGO Koncernen

såsom elektronisk kommunikation mellan dig och LEGO Koncernen Kundtjänst såsom telefonsamtal eller samtal med vår kundtjänstpersonal i onlinechattar

såsom telefonsamtal eller samtal med vår kundtjänstpersonal i onlinechattar Butiker såsom butiker som förvaltas av eller för LEGO Koncernen

såsom butiker som förvaltas av eller för LEGO Koncernen LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers .

och . Registreringsformulär online såsom registrering av LEGO ® Insiders konto/LEGO konto, prenumerationer på LEGO Magazine och förfaranden för verifiering av säljare på BrickLink

såsom registrering av Insiders konto/LEGO konto, prenumerationer på LEGO Magazine och förfaranden för verifiering av säljare på BrickLink Registreringsformulär offline såsom tryckta registreringsformulär och liknande formulär som vi samlar in via till exempel post, demonstrationer i butik, tävlingar och andra kampanjer eller evenemang

såsom tryckta registreringsformulär och liknande formulär som vi samlar in via till exempel post, demonstrationer i butik, tävlingar och andra kampanjer eller evenemang Kundtävlingar, undersökningar och utlottningar online

Vårt LEGO ® Insiders program såsom dina aktiviteter inom programmet

såsom dina aktiviteter inom programmet Enkäter som du och/eller dina barn deltar i, både personligen och online

som du och/eller dina barn deltar i, både personligen och online Gransknings- och feedbackfunktioner på våra webbplatser, forum, applikationer eller i våra butiker eller attraktioner som du valt att skapa eller delta i. Personuppgifter som LEGO Koncernen kan komma att samla in från tredje part Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt följande: Tekniska data från följande parter:

från följande parter: Analysleverantörer

Reklamnätverk

Leverantörer av sökinformation.

Kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster samt betalnings- och leveranstjänster

från leverantörer av tekniska tjänster samt betalnings- och leveranstjänster **Identitets- och kontaktuppgifter **från datamäklare eller -aggregatorer

Identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor

från offentligt tillgängliga källor Identitets-, kontakt- och inloggningsuppgifter från tredje part som du har instruerat att dela uppgifter med oss (till exempel för att logga in på ditt LEGO ® konto genom ett spel eller en social medietjänst från tredje part som Epic Games eller Facebook)

från tredje part som du har instruerat att dela uppgifter med oss (till exempel för att logga in på ditt konto genom ett spel eller en social medietjänst från tredje part som Epic Games eller Facebook) Identitets-, kontakt- och transaktionsuppgifter från samarbetspartner inom detaljhandel och underhållning, såsom Merlin Entertainments, säljare och köpare på marknadsplatsen BrickLink (inklusive offentliga recensioner och feedback), LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers samt certifierade LEGO Store partner.

från samarbetspartner inom detaljhandel och underhållning, såsom Merlin Entertainments, säljare och köpare på marknadsplatsen BrickLink (inklusive offentliga recensioner och feedback), LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers samt certifierade LEGO Store partner. Spårningsdata från en tredje parts plattform, t.ex. sociala medieplattformar eller sökmotorer, eller webbplatser som partnerwebbplatser eller applikationer

från en tredje parts plattform, t.ex. sociala medieplattformar eller sökmotorer, eller webbplatser som partnerwebbplatser eller applikationer Sociala mediedata från sociala medieplattformar. Vi får denna information via vår tredjepartsleverantör.

från sociala medieplattformar. Vi får denna information via vår tredjepartsleverantör. Uppgifter från feedback och recensioner som vi kan få från tredjeparts recensionssyndikat eller andra tredje parter.

som vi kan få från tredjeparts recensionssyndikat eller andra tredje parter. Identitets- och kontaktuppgifter från familjemedlemmar eller vårdnadshavare. Hur använder LEGO Koncernen dina personuppgifter? Ändamål och rättsliga grunder för behandling LEGO ® appar, appanslutna leksaker och onlinekanaler Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in dem/hur vi använder dem Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Använder en LEGO ® app, anslutna appleksaker eller onlinekanaler. Tekniska data

Användningsdata

Spårningsdata

Transaktionsuppgifter

Identitetsuppgifter

Profiluppgifter

Uppgifter från recensioner och feedback

Uppgifter från forum

Marknadsförings- och kommunikationsdata

Dessutom samlas ovan nämnda data in med hjälp av cookies i våra appar, appanslutna leksaker eller webbplatser. Se avsnitt 3 i denna policy eller vår [cookiepolicy][5]

Om du vill skapa ett LEGO ® Insiders konto/LEGO konto för att använda i våra appar och onlinekanaler, behandlar vi vissa av de identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för ett LEGO ® Insiders konto/konto/LEGO konto eller redigerar din profil. För att optimera användarupplevelsen och funktionaliteten i våra appar, appanslutna leksaker och onlinekanaler

För att leverera skräddarsydd marknadsföring, inklusive retargeting, för användare över myndig ålder.

För att mäta effektiviteten i vår marknadsföring på tredjepartsplattformar för användare över myndig ålder.

För användare över 18 år, för att leverera ett skräddarsytt webbplatsinnehåll och upplevelser baserade på de uppgifter vi har om dig.

För att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra appar, webbplatser och tjänster (som LEGO Insiders programmet, www.bricklink.com och LEGO.com).

För att säkerställa att innehåll från våra appar och webbplatser är optimerat för dig och för din dator eller enhet.

För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner när du väljer att göra det.

För att hjälpa dig skapa ett LEGO ® Insiders konto/LEGO konto.

Insiders konto/LEGO konto. För att verifiera och dokumentera att skaparen av ett LEGO ® Insiders konto/LEGO konto inte är ett barn under 16 år.

Insiders konto/LEGO konto inte är ett barn under 16 år. För att kunna generera statistik och insikter baserade på aggregerad data för att förstå verksamhetens hälsa och mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer och kampanjer.

För att ge vuxna användare relevant marknadsföring både när du interagerar med oss i våra egna kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, söksajter, marknadsplatser).

För att hitta/rekrytera potentiella nya kunder som liknar våra nuvarande kunder.

För att upptäcka och agera på cyberhändelser som riktar sig till kundkonton, inklusive för att förhindra bedrägeri och missbruk och för att minska risken för kontoövertaganden och/eller dataintrång

För att aktivera funktioner i communityn, inklusive forum, recensioner och innehåll genererat av användare.

Att dela recensioner och feedback som lämnats på våra webbplatser med tredje part för publicering på tredje parts webbplatser eller plattformar. Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår användning av cookies (i den utsträckning sådant samtycke ges).

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår leverans av en skräddarsydd webbplatsupplevelse.

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, för att dela dina personuppgifter med tredjepartsplattformar i syfte att marknadsföra, se ut, undertrycka och tillskriva.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna optimera och förbättra våra appar och onlinekanaler, att vara så relevanta för våra vuxna konsumenter som möjligt i våra marknadsföringsinsatser, såväl i våra egna kanaler som i tredjepartskanaler, för att säkerställa att våra appar, appanslutna leksaker och webbplatser fungerar smidigt för konsumenter.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse av att kunna reagera i tid på integritets- och säkerhetshot i samband med användning av våra kunders konton.

Fullgörande av avtal (artikel 6(1)(b) i GDPR) – Om publicering av en recension ingår i den tjänst vi tillhandahåller (vilket är fallet när vi tillhandahåller kostnadsfria produkter, tjänster eller inträde till attraktioner i utbyte mot en recension), är behandlingen av recensionen nödvändig för att fullgöra avtalet.



Berättigade intressen (artikel 6(1)(f) i GDPR) – Vi och våra handelspartner har ett berättigat intresse av att tillhandahålla ett forum för konsumenternas feedback och transparent utvärdering av produkter, tjänster och attraktioner, samt att möjliggöra för vår LEGO community och våra forum att blomstra och för oss att få feedback för att förbättra vår verksamhet.

Ordergenomförande Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Gör en beställning hos oss eller hos en tredjepartssäljare på marknadsplatsen BrickLink ® . Identitetsuppgifter och kontaktuppgifter

Transaktionsuppgifter

Finansiella uppgifter

Uppgifter om tvister

Om du vill skapa ett LEGO ® Insiders konto/LEGO konto för att använda i våra appar och onlinekanaler, behandlar vi vissa av de identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för ett LEGO ® Insiders konto eller redigerar din profil.

Insiders konto/LEGO konto för att använda i våra appar och onlinekanaler, behandlar vi vissa av de identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för ett Insiders konto eller redigerar din profil. Transaktionsuppgifter

Tekniska data

Marknadsförings- och kommunikationsdata För att uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig, vilket inkluderar behandling och leverans av dina beställningar och administration av dina rättigheter att returnera varor eller lämna in ett klagomål.

För att följa lagstiftningen om t.ex. återkallelser av produkter, bokföring och konsumenträttigheter.

För att veta vilka våra kunder är.

För att du ska kunna lagra dina betalningsuppgifter, identitetsuppgifter och kontaktuppgifter eller liknande för att underlätta framtida köp eller interaktioner med oss.

För att genomföra bedrägeribekämpningsaktiviteter.

För att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till vårt ömsesidiga köpeavtal.

Rättslig förpliktelse, artikel 6(1)(c), GDPR, i förhållande till vår efterlevnad av lagstiftning om t.ex. återkallelser av produkter, bokföring och konsumenträttigheter.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse av att känna våra kunder och ge dem en sömlös shoppingupplevelse.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att förhindra bedrägliga aktiviteter i samband med köp som görs på våra webbplatser.

Samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR – för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig.

Kundtjänst Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Interagerar med våra kundtjänstfunktioner samt via vår chattbot Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Transaktionsuppgifter

användningsdata

Tekniska data och information om tekniska problem

Produktfrågor/reklamationer

Sociala mediedata och annan feedback (t.ex. vidarebefordrad via våra kommunikationskanaler eller sociala medier)

Uppgifter från recensioner och feedback

Uppgifter om tvister

Uppgifter för verifiering av säljare

Allmänna frågor

Annan information eller innehåll om orsaken till din förfrågan För att kunna hjälpa dig.

För att hitta beställningar eller skicka ersättningar till dig.

För att få insikter om hur vi kan förbättra våra produkter, tjänster och attraktioner.

För att agera enligt gällande lag och jurisdiktion för att svara på konsumentklagomål.

För att fullfölja avtalet vi ingått med dig angående ditt köp från oss.

För att tillhandahålla en chattbot som en del av vår kundservice. Ditt medgivande, artikel 6(1)(a), GDPR.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera våra kundtjänster och produkter för att ge utomordentlig support till våra kunder.

Rättslig skyldighet, artikel 6(1)(c), GDPR, i samband med vår efterlevnad av lagstiftning.

Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till vårt ömsesidiga köpeavtal.

Digital marknadskommunikation (t.ex. e-post, SMS, push-meddelanden, app-meddelanden eller liknande elektronisk direktmarknadsföring) Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Samtycker till en eller flera av våra digitala marknadsföringskommunikationer där opt-in-prenumeration krävs enligt lag.

Har inte valt bort att ta emot en eller flera av våra digitala marknadsföringskommunikationer. Marknadsförings- och kommunikationsdata

Nödvändiga identitetsuppgifter

Information om vilken typ av marknadskommunikation du öppnar och hur du interagerar med innehållet, inbegripet spårningsdata och användningsdata. För att kunna leverera vår relevanta digitala marknadskommunikation till dig.

För att driva intern statistik och få insikter samt för att optimera och skräddarsy både innehållet och leveransen av vårt kommunikationsnyhetsbrev till dig som vill ta emot det.

För att ge dig relevant marknadsföring baserat på dina intressen och preferenser, både när du interagerar med oss i våra egna LEGO ® kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, sökwebbplatser, marknadsplatser).

kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, sökwebbplatser, marknadsplatser). För att hitta/rekrytera potentiella nya kunder som liknar våra nuvarande kunder (”look alike”), eller säkerställa att inga irrelevanta marknadsföringsmeddelanden (”undertryckande”) riktas mot våra nuvarande kunder. Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, som tillhandahålls när du prenumererar på marknadskommunikationen.

Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, för att förstå vår marknadsföringseffektivitet utanför våra egna kanaler (t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser).

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR för att vi ska kunna rikta personlig marknadsföring till dig utanför våra egna varumärkeskanaler (t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser).

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse av att förse dig med relevant innehåll i ditt marknadsföringsmeddelande baserat på aggregerade insikter från kunder och användare på vår webbplats.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att få statistik för internt bruk för att förbättra våra produkter och tjänster.

Tryckt marknadsföring som kataloger, nyhetsbrev och annan tryckt marknadsföring Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Handlar på vår webbplats.

Har inte valt bort att få tryckt marknadsföring från oss.

Har aktivt begärt att få en LEGO ® katalog.

katalog. Tillåter en datamäklare från tredje part att skicka marknadsföringsinformation till dig via vanlig post. Marknadsförings- och kommunikationsdata

Nödvändiga identitet- och kontaktuppgifter.

Transaktions- och användningsdata För att skicka dig vår marknadsföring via post, såsom kataloger.

För att dela med våra datamäklare och -aggregatorer från tredje part för att säkerställa att du inte får en LEGO katalog eller LEGO marknadsföring via post från oss båda samtidigt (även kallat dataundertryckning), eller vidarebefordra din begäran om avanmälan till dem (där de är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter).

För att genom aggregerade data förstå relevansen och effektiviteten av vår marknadsföring mot dig för att hitta nya kunder som liknar dig. Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i att skicka dig tryckt marknadsföring som innehåller liknande produkter som du har köpt (där du senare kan välja att avregistrera).

Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i att skicka dig marknadsföring via post, såsom kataloger som du uttryckligen begärt från oss.

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, för att tillåta oss att använda andra uppgifter vi har om dig för att specifikt skräddarsy innehållet i marknadsföring via post, såsom kataloger vi skickar till dig.

Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i att säkerställa en bra varumärkesupplevelse av LEGO.

Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, för att förstå den allmänna effektiviteten av vår övergripande tryckta marknadsföring.

Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, av att använda dina uppgifter för att bättre förstå egenskaperna och preferenserna hos våra befintliga kunder och använda det för att hitta nya kunder som liknar dig.

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, för att tillåta oss att använda andra uppgifter vi har om dig för att specifikt skräddarsy innehållet i marknadsföring via post, såsom kataloger vi skickar till dig.

Administration, statistik och insikter för LEGO ® Insiders konto/LEGO konto Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Registrerar och använder ett LEGO ® Insiders konto/LEGO konto. Vi behandlar vissa identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och profiluppgifter som du anger när du registrerar dig för ett LEGO ® Insiders konto/LEGO konto eller redigerar din profil.

Insiders konto/LEGO konto eller redigerar din profil. Information om kortnumret i ditt LEGO Insiders konto.

Transaktionsuppgifter om du har utnyttjat ditt medlemskap i LEGO ® Insiders/LEGO konto i samband med köp.

Insiders/LEGO konto i samband med köp. Information som samlas in med hjälp av cookies (i den mån du har samtyckt till användningen av cookies), inklusive tekniska data, spårningsdata och användningsdata. För att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i LEGO Insiders/LEGO konto och ge dig tillgång till medlemsförmåner för LEGO Insiders/LEGO kontot.

För att vi ska kunna kommunicera med dig om ditt medlemskap i LEGO Insiders.

För att se hur du har samlat in och spenderat dina LEGO Insiders poäng.

För att skapa en skräddarsydd upplevelse när du är inloggad på ditt LEGO Insiders konto/LEGO konto, såsom att visa produkter som vi tror att du kanske gillar.

För att generera statistik och insikter baserade på aggregerad data för att förbättra LEGO Insiders programmet och skapa mer värde för våra kunder och BrickLink ® -användare som registrerar sig. Detta kan till exempel vara att förbättra framtida val av belöningar och policyändringar för LEGO Insiders programmet. Vi gör detta för att kunna bedöma och optimera LEGO Insiders programmet/BrickLink-tjänstern samt för att administrera, utveckla och marknadsföra programmet.

-användare som registrerar sig. Detta kan till exempel vara att förbättra framtida val av belöningar och policyändringar för LEGO Insiders programmet. Vi gör detta för att kunna bedöma och optimera LEGO Insiders programmet/BrickLink-tjänstern samt för att administrera, utveckla och marknadsföra programmet. För att ge dig relevant marknadsföring baserat på dina intressen och preferenser, både när du interagerar med oss i våra egna LEGO ® kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, sökwebbplatser, marknadsplatser).

kanaler och via tredjepartskanaler (t.ex. sociala medier, sökwebbplatser, marknadsplatser). För att hitta/rekrytera potentiella nya kunder som liknar våra nuvarande kunder (”look alike”), eller säkerställa att inga irrelevanta marknadsföringsmeddelanden (”undertryckande”) riktas mot våra nuvarande kunder. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, som är vårt avtal med dig om ditt LEGO Insiders konto.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att förse dig med relevant information när du använder våra plattformar.

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår användning av cookies (i den utsträckning sådant samtycke ges).

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med generering av statistik och insikter baserade på aggregerad data.

Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, att använda dina uppgifter för att bättre förstå egenskaperna och preferenserna hos vår befintliga kund och använda den för att hitta nya kunder som liknar dig.

Vårt berättigade intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, för att förstå vår marknadsföringseffektivitet utanför våra egna kanaler (t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser).

Ditt samtycke, art. 6(1)(a), GDPR, till att tillåta oss att dela dina uppgifter med tredje part för att rikta dig till dig med relevant marknadsföringsinnehåll utanför våra egna kanaler (återmarknadsföring eller undertryckning) eller hitta andra som du att tillhandahålla sådant marknadsföringsinnehåll till (”look alike”) t.ex. via sociala medier, sökmotorer eller marknadsplatser.

Personlig upplevelse och marknadsföring för LEGO ® Insiders konto/LEGO konto Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Använder ditt LEGO ® Insiders konto/LEGO konto där du har gett oss ditt samtycke för att ge dig relevant innehåll och relevanta upplevelser. Transaktionsuppgifter och spårningsdata om du har använt ditt LEGO ® Insiders medlemskap/LEGO konto i samband med köp, vilket innefattar information om vilka webbsidor du använder på LEGO.com och vilka produkter du klickar på när du är inloggad på ditt LEGO Insiders konto/LEGO konto.

Insiders medlemskap/LEGO konto i samband med köp, vilket innefattar information om vilka webbsidor du använder på LEGO.com och vilka produkter du klickar på när du är inloggad på ditt LEGO Insiders konto/LEGO konto. Information om vilka e-postmeddelanden eller andra marknadsföringsmeddelanden du öppnar och klickar på.

Information som samlas in med hjälp av cookies (i den mån du har samtyckt till användningen av cookies), inklusive tekniska data, spårningsdata och användningsdata.

Information om vilka tävlingar eller utlottningar du deltar i.

Information om vilka produkter du har registrerat på ditt LEGO ® Insiders konto. För att vi automatiskt ska kunna skräddarsy vår marknadsföring och dina upplevelser till dig och dina personliga intressen genom att förutspå dina preferenser baserat på din personliga information, däribland information om saldon för LEGO ® Insiders poäng, historik för inlösta Insiders-poäng, medlemsaktivitet, köphistorik, produktpreferenser, cookiedata online (om du väljer att göra det separat), dina platsdata och all annan information som är kopplad till ditt LEGO Insiders konto. Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med avancerad analys. Du kan välja att ge ditt samtycke när du skapar ett LEGO Insiders konto eller på din kontosida på LEGO Insiders.

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med ditt personliga flöde på LEGO.com.

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med vår användning av cookies (i den utsträckning sådant samtycke ges).

Tävlingar, utlottningar, marknadsföring och andra kampanjer Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Deltar i en tävling eller utlottning eller får meddelanden från oss om tävlingar, utlottningar, kampanjer eller erbjudanden. Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Sociala mediedata För att administrera tävlingar och utlottningar.

För att generera statistik och insikter baserade på aggregerad data, så att vi kan fastställa hälsan i vår verksamhet och i våra kampanjer.

För att kontakta dig om du vinner ett pris.

För att uppfylla krav i lagstiftningen. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, som är vårt avtal med dig om tävlingsvillkoren eller kampanjen.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR i samband med generering av statistik och insikter baserade på aggregerade data och i samband med att vi kontaktar dig om du vinner ett pris.

Rättslig skyldighet, artikel 6(1)(c), GDPR.

LEGO Koncernens sociala nätverk Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Interagera med LEGO Koncernens sociala nätverk (såsom appen LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders communityn, LEGO Ideas och inkluderade BrickLink ® -funktioner såsom programmet BrickLink Studio, BrickLink Designer Program Series och diskussionsforumen i BrickLink och BrickLink Studio). Information som du har gjort tillgänglig, genom t.ex. kommentarer, bilder, designer, reaktioner, delning av våra inlägg på sociala medier eller annat användargenererat innehåll för BrickLink-användare: Uppgifter från recensioner och återkoppling

Uppgifter från forum

Tekniska data

Spårningsdata

Användningsdata

Sociala mediedata För att svara på dina frågor.

För att moderera innehåll och upptäcka olämpligt beteende i enlighet med kraven i lagen om digitala tjänster, inbegripet innehållsmoderering på forumen i BrickLink-communityn.

För att underlätta diskussioner och interaktioner inom gemenskapen.

För att rapportera om och analysera användarengagemang på plattformen.

För att ge dig möjlighet att påverka vilka nya produkter vi lanserar.

För att du ska kunna dela information med andra användare. Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med att vi svarar på dina frågor och gör rapporter och analyser om användarengagemang.

Rättslig skyldighet, artikel 6(1)(c), GDPR, i samband med krav på innehållsmoderering och ålderskontroll enligt tillämpliga lagar, inbegripet lagen om digitala tjänster.

Fullgörande av ett avtal, artikel 6.1 b i GDPR, vilket är vårt avtal med dig avseende BrickLink-communityns forum och marknadsplats.

Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, som vi avtalat med dig angående tilldelning av immateriella rättigheter.

Ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med avancerad analys och innehåll som du lägger upp på våra sociala nätverk.

Sociala nätverk från tredje part Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Interagerar med funktioner för sociala nätverk från tredje part, till exempel ”gilla”-funktioner.*



Interagerar med oss eller ger återkoppling om vårt varumärke på plattformar för sociala medier Om du till exempel kommenterar våra inlägg på sociala medier eller på annat sätt ger feedback om LEGO ® produkter/aktiviteter på andra offentliga sidor eller inlägg. Sociala mediedata, inklusive delning av våra inlägg på sociala medier eller annat användargenererat innehåll.

Analytiska resultatdata för inlägg på sociala medier och digitala annonser.

Sociala mediedata

Profiluppgifter

Uppgifter från recensioner och återkoppling För att rapportera om och analysera användarengagemang genom innehåll som publiceras på plattformen/plattformarna.

För att ge dig möjlighet att påverka vilka nya produkter vi lanserar.

För att göra det möjligt för oss att samla meddelanden som vi tar emot via sociala medieplattformar i ett centralt system så att vi kan reagera på individer mer effektivt i linje med vår varumärkesbild och våra värderingar.

För att få insikter för att förstå uppfattningen av vårt varumärke och demografin hos individer som interagerar med och ger feedback om vårt varumärke på sociala medieplattformar. Berättigat intresse, artiekl 6(1)(f), GDPR, i samband med analys och rapportering om användarengagemang och efterprestation. *De sociala medieplattformarna kan använda personuppgifter som samlats in från LEGO Koncernens sociala nätverkskonto på sin plattform för sina egna ändamål enligt beskrivningen i deras egna sekretesspolicyer. Berättigat intresse, art. 6(1)(f), GDPR, där det är nödvändigt för att få insikter i uppfattningen om vårt varumärke och individer som interagerar med och ger feedback i förhållande till vårt varumärke, och för att tillhandahålla effektivare kundsupport i linje med vår varumärkesbild och våra värderingar.

Livestreaminghändelser (i butik och online) Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Deltar direkt i eller filmas i publiken eller i bakgrunden på ett livestreamat evenemang av en tillfällighet.*



*Områden kommer att vara tydligt markerade, och vi kommer att få samtycke för personer som är direkt inkluderade. Livestreamar film från evenemanget, som visar personer i inspelningsområdet. Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Spårningsdata Sociala mediedata För att kunna presentera evenemang som livestreamas för att interagera med konsumenter

För att låta kunder interagera med oss i livechatten under livestreamingen.

För att verifiera säljarens identitet och förhindra bedrägerier på marknadsplatsen. Med ditt samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, i samband med ditt direkta deltagande i sådana livestreamade evenemang.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med att personer filmas i publiken eller i bakgrunden på ett livestreamat evenemang av en tillfällighet.

Videoövervakning och insamlande av bilder (i butiker och andra relevanta platser inom LEGO Koncernen) Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Besöker en LEGO ® Store eller en annan allmänt tillgänglig anläggning inom LEGO Koncernen. Besöker LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers. Videofilmer från våra lokaler. Bild- eller identitetsuppgifter Dessutom, när du besöker LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers: Kroppskamerafilmer Uppgifter om fordonsregistreringsnummer Biometriska data (ansiktsigenkänningsteknik) För att förhindra och dokumentera brottsliga överträdelser, däribland påtvingat inträde, rån, stöld, misshandel eller bedrägeri, och för att tillhandahålla säkerhet och trygghet för anställda.

För att analysera fotgängare, butikslayout och serviceerbjudanden i butik för att möjliggöra bästa möjliga butiksupplevelse.

Att identifiera rätt person på foton från åkturer. Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med förhindrande av lagbrott eller brott som begås på LEGO ® platser.

platser. När vi använder biometriska uppgifter förlitar vi oss på artikel 9(2)(f) GDPR, dvs. att behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Använder vår Mosaic Maker eller vår Minifigure Factory Videofilmer från våra lokaler

Bild- eller identitetsuppgifter För att göra det möjligt för Mosaic Maker eller Minifigure Factory att skapa den bild eller etikett som kunden efterfrågar. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, för att möjliggöra utförandet av den tjänst som kunden specifikt begär. Du använder parkeringsplatserna vid LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers. Uppgifter om fordonsregistreringsnummer

Automatisk registreringsskyltsigenkänning (ANPR) som omfattar: Vissa av våra LEGO ® Discovery Center och LEGOLAND ® Discovery Center har automatisk registreringsskyltsigenkänning för att övervaka tillträdet till våra parkeringsplatser. Berättigade intressen, artikel 6(1)(f), GDPR, i samband med hantering av bilregistreringar vid LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers. Använder våra attraktioner på LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers. Bild Vissa attraktioner erbjuder fotograferingstjänster under ditt besök som du kan köpa. Berättigade intressen, artikel 6(1)(f), GDPR, för att marknadsföra och sälja vårt varumärke. Gästerna har möjlighet att köpa sina egna fotografier vid vissa attraktioner. Meddelanden finns på plats där fotograferingstjänster utförs.

Affärspartner och handelsförbindelser Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Ingår en kommersiell relation med oss som företag eller privatperson. Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Transaktionsuppgifter

Profiluppgifter

Andra personuppgifter som du ger oss

Uppgifter för verifiering av säljare För att kunna hantera den kommersiella relationen med dig eller ditt företag.

För att uppfylla våra skyldigheter i den kommersiella relationen. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till vårt ömsesidiga avtal.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse är att hantera vår relation med dig eller ditt företag. Väljer att delta som säljare på vår onlinemarknadsplats på BrickLink ® Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Transaktionsuppgifter

Profiluppgifter

Andra personuppgifter som du ger oss

Uppgifter för verifiering av säljare För att genomföra automatiserad riskbedömning av transaktioner på marknadsplatsen Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till vårt ömsesidiga avtal.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f), GDPR. Vårt berättigade intresse av att förebygga bedrägerier, säkerställa plattformens säkerhet och genomföra riskbedömningar för transaktioner på marknadsplatsen.

Rättslig skyldighet, artikel 6(1)(c), GDPR, i förhållande till vår efterlevnad av lagstiftning om exempelvis tvistlösning och skydd mot bedrägerier.

Enkäter Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Deltar i enkätundersökningar, fokusgrupper eller annan undersökning. Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Foton eller videor (om undersökningen utförs personligen)

Uppgifter från recensioner och återkoppling

Andra personuppgifter som du ger oss För att förbättra våra befintliga produkter och tjänster.

För att utveckla och förbättra nya produkter och tjänster. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, i förhållande till enkätdeltagarens befrielsegrund.

Samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR, för användning av svaren i enkäter som deltagaren lämnat i personlig direktmarknadsföring som riktar sig specifikt till deltagaren.

Berättigat intresse, artikel 6(1)(f) i GDPR, för användning av data och insikter som samlats in på aggregerad nivå för att utveckla och/eller förbättra nya eller befintliga produkter och tjänster.

Interagerar med LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers Vad du gör Vad vi samlar in Varför vi samlar in det Rättslig grund om du är bosatt inom EU/EES Besöker LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers och LEGOLAND Discovery Centers. Bokar VIP-paket Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Andra personuppgifter som du tillhandahåller oss (inklusive information om speciella tillfällen, kostbehov, tillgänglighetsbehov och särskilda önskemål). För att tillgodose speciella tillfällen, kostbehov, tillgänglighetsbehov och särskilda önskemål. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b), GDPR, i samband med tillhandahållandet av de tjänster du har köpt.

Samtycke, artikel 6(1)(a), GDPR och artikel 9(2)(a) GDPR avseende behandling av särskilda kategorier av data som du kan välja att dela med oss.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, reglerande, skattemässiga, bokförings- eller rapporteringskrav. Vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en längre period i händelse av ett klagomål, eller om vi rimligen tror att det finns en möjlighet till tvist angående vår relation med dig. För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt tillämpliga rättsliga krav, regelkrav, skattekrav, redovisningskrav eller andra krav. Användning av AI-verktyg Vi använder AI-verktyg för att öka effektiviteten i verksamheten och för analysändamål. AI används: För att analysera e-postmeddelanden/innehåll som du har tillhandahållit LEGO, till exempel genom att föreslå svar som vi kan ge till gäster, och för att hjälpa till med att hantera innehållet internt, till exempel genom att sammanfatta ett e-postmeddelande. Om de används kan alla svar ses av LEGO innan de publiceras, och personuppgifter används endast i enlighet med de ursprungliga syftena för vilka de tillhandahölls och/eller behandlades i enlighet med detta meddelande.

För att styra dina supportförfrågningar via den initiala kontakten med en supportchattbot – vi kommer att informera dig när du kommunicerar med en chattbot innan kommunikationen påbörjas.

Genom vår granskade leverantörskedja i deras produkt- och tjänsteutbud.

För att få insikt i dina personliga inställningar kan vi använda AI-analysverktyg för att analysera reklamens effektivitet.

För att analysera och bearbeta data i syfte att förbättra effektiviteten inom processer.

För att analysera data i relation till affärsresultat och strategiska initiativ.

För att automatisera processer inom våra attraktioner för att förbättra gästupplevelsen (men endast i relation till LEGO ® Discovery Centers och LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers och LEGOLAND Discovery Centers). För att tillhandahålla en chattbot som en del av vår kundservice. #### Användning av interna AI-verktyg för sammanfattning

Vi använder interna verktyg för artificiell intelligens (AI) för att hjälpa våra kundtjänstmedarbetare att sammanfatta kundinteraktioner via telefon eller chatt. När vi spelar in samtal eller chattar, spelar dessa verktyg inte in eller fångar upp samtal eller chattar i realtid, utan efter att ett samtal eller en chatt har avslutats kan telefonsamtalsinspelningen eller chattexterna matas in i AI-verktyget och skapa en sammanfattning. AI-verktyget används endast för sammanfattning och analys i syfte att förbättra vår servicekvalitet, övervaka prestanda och stödja efterlevnaden av våra standarder. AI-verktyget fattar inte automatiska beslut med rättsliga eller liknande betydande effekter. Alla beslut fattas av våra mänskliga rådgivare.

För telefonsamtal ger vi ett muntligt meddelande i början av varje samtal om att samtalet kan komma att spelas in och transkriberas med hjälp av AI. Du kan ge ditt samtycke genom att trycka på 1 eller stanna kvar på linjen, eller avböja genom att trycka på 2. För chattinteraktioner visas ett meddelande i början av sessionen som informerar dig om att konversationen kan spelas in och transkriberas med hjälp av AI. Genom att fortsätta använda chatten samtycker du till denna behandling. Vem delar LEGO Koncernen personuppgifter med? Överföring av uppgifter till företag inom LEGO Koncernen Våra dotterföretag (övriga företag i LEGO Koncernen) kan ibland behöva åtkomst till dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig för vår eller deras egen räkning. De behöver dina personuppgifter så att vi eller de kan utföra de aktiviteter som anges i tabellen ovan, däribland för att exempelvis: leverera de produkter och tjänster du beställt

få kontakt med dig angående ditt konto eller transaktioner

skicka information om våra webbplatser, appar och policyer

skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig

skicka produktkataloger och annat tryckt marknadsföringsmaterial till dig,

behandla information som dotterföretaget har ett formellt avtal om att behandla för vår räkning, t.ex. genomföra ett köp som du gjort, hantera ditt LEGO ® konto, din kontoaktivitet på ditt LEGO Insiders konto, och/eller hantera dina preferenser i vårt preferenscenter på LEGO.com eller i våra cookieinställningar

konto, din kontoaktivitet på ditt LEGO Insiders konto, och/eller hantera dina preferenser i vårt preferenscenter på LEGO.com eller i våra cookieinställningar bedriva intern forskning, analys och rapportering

identifiera, revidera och stoppa aktiviteter som kan bryta mot våra policyer eller mot lagen. Överföringar till LEGO Koncernens företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet baseras på bindande företagsregler. Överföring av uppgifter till andra företag Se vår kategorilista över betrodda tredje parter som vi kan överföra dina uppgifter till nedan. Vi använder personuppgifter med tredje parter/leverantörer inom följande kategorier: IT-leverantörer. Vi använder ett antal betrodda partner världen över för att tillhandahålla IT-tjänster och administrationstjänster, inbegripet leverantörer av plattformar för marknadsplatser – både för våra kund- och partneraktiviteter, samt för våra interna IT- och administrationssystem.

Vi använder ett antal betrodda partner världen över för att tillhandahålla IT-tjänster och administrationstjänster, inbegripet leverantörer av plattformar för marknadsplatser – både för våra kund- och partneraktiviteter, samt för våra interna IT- och administrationssystem. Globala betalningsleverantörer och behandlingspartner. Dessa hjälper oss säkerställa en säker och effektiv betalningsprocess såväl på webben, i butik och via fakturering eller penningöverföring samt transaktioner på marknadsplatsen.

Dessa hjälper oss säkerställa en säker och effektiv betalningsprocess såväl på webben, i butik och via fakturering eller penningöverföring samt transaktioner på marknadsplatsen. Molnlagringspartner. Vi lagrar våra och dina data i säkra datacentraler.

– CDN-leverantörer. Vi använder ett innehållsleveransnätverk (CDN) för att optimera prestandan och säkerheten på vår webbplats. Ett CDN hjälper till att distribuera innehåll effektivt genom att använda servrar som finns på olika geografiska platser. Det innebär att vissa av dina uppgifter (t.ex. IP-adress och webbläsarinformation) kan behandlas av vår CDN-leverantör när du besöker vår webbplats för att säkerställa snabb och pålitlig leverans av vårt innehåll.

Vi lagrar våra och dina data i säkra datacentraler. – Vi använder ett innehållsleveransnätverk (CDN) för att optimera prestandan och säkerheten på vår webbplats. Ett CDN hjälper till att distribuera innehåll effektivt genom att använda servrar som finns på olika geografiska platser. Det innebär att vissa av dina uppgifter (t.ex. IP-adress och webbläsarinformation) kan behandlas av vår CDN-leverantör när du besöker vår webbplats för att säkerställa snabb och pålitlig leverans av vårt innehåll. Samarbetspartner och byråer inom förebyggande och upptäckt av bedrägerier. Dessa arbetar med LEGO Koncernen för att säkerställa att LEGO Koncernen inte utsätts för bedrägerier samt för att förebygga och upptäcka bedrägerier.

Dessa arbetar med LEGO Koncernen för att säkerställa att LEGO Koncernen inte utsätts för bedrägerier samt för att förebygga och upptäcka bedrägerier. Samarbetspartner inom lager, förpackning, frakt och leverans. Dessa hjälper oss att få ut våra produkter till kunder och affärspartner.

Dessa hjälper oss att få ut våra produkter till kunder och affärspartner. Samarbetspartner inom tryck-, frakt- och posttjänster. Dessa hjälper oss att se till att du får kataloger, tidskrifter eller annat tryckt marknadsföringsmaterial skickat till dig.

Dessa hjälper oss att se till att du får kataloger, tidskrifter eller annat tryckt marknadsföringsmaterial skickat till dig. Datamäklare och -aggregatorer. Dessa hjälper oss att nå potentiella nya kunder med kataloger, tidskrifter och annan tryckt eller digital marknadsföring och reklam. De hjälper oss även att förhindra att du t.ex. får mer än en LEGO ® katalog samtidigt.

Dessa hjälper oss att nå potentiella nya kunder med kataloger, tidskrifter och annan tryckt eller digital marknadsföring och reklam. De hjälper oss även att förhindra att du t.ex. får mer än en katalog samtidigt. Marknadsförings- och reklampartner. Dessa hjälper oss erbjuda skräddarsydda annonser, marknadsföring, utlottningar, tävlingar och kampanjer, både när du interagerar med LEGO Koncernen på vår webbplattform, i sociala medier, i butik eller på annat sätt. De hjälper oss dessutom att hitta nya potentiella kunder att skicka marknadsföringsmeddelanden (även kallade ”look alike”) till, eller hjälper oss att bättre säkerställa att vi inte skickar marknadsföringsmeddelanden till kunder som inte är intresserade av produkten eller tjänsten i fråga (även kallat ”dataundertryckning”).

Dessa hjälper oss erbjuda skräddarsydda annonser, marknadsföring, utlottningar, tävlingar och kampanjer, både när du interagerar med LEGO Koncernen på vår webbplattform, i sociala medier, i butik eller på annat sätt. De hjälper oss dessutom att hitta nya potentiella kunder att skicka marknadsföringsmeddelanden (även kallade ”look alike”) till, eller hjälper oss att bättre säkerställa att vi inte skickar marknadsföringsmeddelanden till kunder som inte är intresserade av produkten eller tjänsten i fråga (även kallat ”dataundertryckning”). B2B-partner, däribland Merlin Entertainments och certifierade LEGO ® Stores partner. Dessa hjälper oss driva erbjudanden, utlottningar, tävlingar och kampanjer, som LEGO ® Insiders program eller LEGO Family Club, samt tillhandahålla skräddarsydda annonser och kundinsikter.

Dessa hjälper oss driva erbjudanden, utlottningar, tävlingar och kampanjer, som Insiders program eller LEGO Family Club, samt tillhandahålla skräddarsydda annonser och kundinsikter. Sociala mediepartners och sökplattformar. Dessa hjälper oss att vara närvarande, gör det möjligt för dig att interagera med LEGO Koncernen på plattformar som du använder och gör det möjligt för oss att tillhandahålla skräddarsydd marknadsföring för våra produkter samt ger oss en bredare förståelse för hur våra kunder och konsumenter interagerar med oss via dessa plattformar och partners, vår varumärkesuppfattning och de typer av individer som interagerar med och ger återkoppling på vårt varumärke på sociala medieplattformar.

Dessa hjälper oss att vara närvarande, gör det möjligt för dig att interagera med LEGO Koncernen på plattformar som du använder och gör det möjligt för oss att tillhandahålla skräddarsydd marknadsföring för våra produkter samt ger oss en bredare förståelse för hur våra kunder och konsumenter interagerar med oss via dessa plattformar och partners, vår varumärkesuppfattning och de typer av individer som interagerar med och ger återkoppling på vårt varumärke på sociala medieplattformar. Tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla kundsupport och få insikter. Dessa hjälper oss att inhämta sociala mediedata från sociala medieplattformar, förstå vår varumärkesuppfattning, skapa insikter om individer som interagerar med oss och ge återkoppling om vårt varumärke på sociala medieplattformar och hjälpa oss att tillhandahålla effektivare kundsupport.

Dessa hjälper oss att inhämta sociala mediedata från sociala medieplattformar, förstå vår varumärkesuppfattning, skapa insikter om individer som interagerar med oss och ge återkoppling om vårt varumärke på sociala medieplattformar och hjälpa oss att tillhandahålla effektivare kundsupport. Leverantörer av enkäter, frågeformulär och produktbedömningar. Dessa hjälper oss få viktig feedback om din LEGO ® upplevelse.

Dessa hjälper oss få viktig feedback om din upplevelse. Skatte- och tullmyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter världen över. Dessa kräver i vissa fall att vi deklarerar våra behandlingsaktiviteter.

Dessa kräver i vissa fall att vi deklarerar våra behandlingsaktiviteter. Professionella rådgivare, som advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag världen över. Dessa tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster till LEGO Koncernen, inbegripet samarbetspartner inom bekämpning av penningtvätt och kundkännedom. Vi delar data med dessa samarbetspartner för att genomföra kontroller för bekämpning av penningtvätt och kundkännedom av alla säljare på BrickLink ® i syfte att säkerställa att ekonomiska bestämmelser följs och förhindra bedrägliga aktiviteter.

Dessa tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster till LEGO Koncernen, inbegripet samarbetspartner inom bekämpning av penningtvätt och kundkännedom. Vi delar data med dessa samarbetspartner för att genomföra kontroller för bekämpning av penningtvätt och kundkännedom av alla säljare på BrickLink i syfte att säkerställa att ekonomiska bestämmelser följs och förhindra bedrägliga aktiviteter. Samarbetspartner inom spelplattformar. Dessa hjälper oss att vara närvarande, gör det möjligt för dig att interagera med LEGO Koncernen och länka ditt LEGO ® konto till det konto på spelplattformen där den funktionen finns tillgänglig.

Dessa hjälper oss att vara närvarande, gör det möjligt för dig att interagera med LEGO Koncernen och länka ditt konto till det konto på spelplattformen där den funktionen finns tillgänglig. Samarbetspartner på onlinemarknadsplatser. Inbegripet tredjepartssäljare och -köpare på BrickLink ® , betalningshanterare, tvistlösningstjänster, moderatorer för onlineforum och tjänster för verifiering av säljare. Dessa hjälper oss att driva BrickLink ® -marknadsplatsen och -tjänsterna, underlätta transaktioner mellan köpare och säljare, verifiera säljares identitet genom kontroll av dokument, lösa transaktionsrelaterade tvister och hålla de gemensamma utrymmena trygga.

Inbegripet tredjepartssäljare och -köpare på BrickLink , betalningshanterare, tvistlösningstjänster, moderatorer för onlineforum och tjänster för verifiering av säljare. Dessa hjälper oss att driva BrickLink -marknadsplatsen och -tjänsterna, underlätta transaktioner mellan köpare och säljare, verifiera säljares identitet genom kontroll av dokument, lösa transaktionsrelaterade tvister och hålla de gemensamma utrymmena trygga. Köpare och säljare på marknadsplatsen BrickLink ® . Vi delar dina uppgifter med säljare för att kunna genomföra beställningar, och på samma sätt kan köparna se säljarnas kontaktuppgifter.

Vi delar dina uppgifter med säljare för att kunna genomföra beställningar, och på samma sätt kan köparna se säljarnas kontaktuppgifter. Forumanvändare. Om du deltar i BrickLink ® -forum kommer all information du publicerar att vara tillgänglig för alla forumanvändare, inbegripet offentliga användare som inte är inloggade. Fotografitjänstleverantör. - När du åker i någon av våra attraktioner använder vi en pålitlig fotografitjänstleverantör för att ta bilder av din erfarenhet. Andra användningsområden och upplysningar Vi kommer även att använda och upplysa om personuppgifter som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga (a) för att följa gällande lagar (vilket kan inkludera lagar utanför det land du bor i), (b) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (vilket kan inkludera myndigheter utanför det land du bor i), c) för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och (d) för att skydda våra och våra dotterbolags, dina eller andras, rättigheter, integritet, säkerhet och egendom. Dessutom kommer vi att använda, lämna ut eller överföra personuppgifter till tredjepart i händelse av eventuell eller faktisk omorganisation, fusion, försäljning, samriskföretagande och uppdrag. Överföringar till tredje land LEGO Koncernen verkar globalt och kan överföra personuppgifter till en plats utanför det land du bor i eller där tjänster tillhandahålls till dig.

LEGO Koncernen lagrar alla personuppgifter på servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

Vid behov (t.ex. för att tillhandahålla tjänster till dig) kan personuppgifter överföras till (eller nås från) platser som Storbritannien, Australien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, USA och Hong Kong. Oavsett var dina personuppgifter överförs säkerställer vi samma skyddsnivå för dina personuppgifter var de än behandlas genom att implementera lämpliga avtalsmässiga, tekniska och/eller organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Om vi överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att säkerställa en liknande skyddsnivå för dina personuppgifter genom att säkerställa att minst ett av följande villkor gäller: EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i landet i fråga

Binding Corporate Rules (BCR – bindande företagsregler) finns på plats (för interna överföringar mellan företag)

Standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) används, eller

Undantag i särskilda situationer gäller, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller ditt samtycke till den specifika överföringen.

AVSNITT 3: COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK (”COOKIES”) Cookies är små datafiler som din webbläsare sparar i din dator eller i andra apparater. Cookies varken innehåller eller samlar information på egen hand. När en server läser filerna via en webbläsare kan de dock hjälpa en webbplats att fungera mer användarvänligt – till exempel genom att komma ihåg tidigare inköp eller kontouppgifter.

För mer information om cookies och hur du hanterar dem, kan du läsa vår [cookiepolicy][7] och [cookiedeklaration][8], eller klicka på dina cookieinställningar på LEGO.com eller i det digitala spelet eller appen (i förekommande fall).

AVSNITT 4: INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Information till föräldrar: så hanterar LEGO Koncernen personuppgifter för barn Så skyddar vi barn online Vi tycker att det är väldigt viktigt att skydda barn när de är online och har infört extra integritetsprocesser för att se till att vi håller våra yngsta fans säkra när de använder våra webbkanaler. Vissa funktioner har åldersgränser för att förhindra att barn oavsiktligt använder sådana funktioner. Vi gör även allt vi kan för att säkerställa att vi inte medvetet samlar in, lagrar, använder eller behandlar personuppgifter från barn som använder funktionerna utan vårdnadshavares godkännande. Vi har anslutit oss till ett digitalt barnsäkerhetsprogram som granskar vårt företag varje år för att se till att vi följer reglerna när vi interagerar med barn online. När det gäller personuppgifter ber vi om föräldrarnas samtycke för alla som är under 16 år (eller äldre, i områden där lokala lagar kräver det). För att använda BrickLink® och registrera sig som köpare eller säljare måste man vara 18 år (eller äldre, i områden där det krävs enligt lokala lagar). Om du har frågor om vår sekretesspolicy ber vi dig kontakta oss. När vi ska behandla barns personuppgifter vidtar vi särskilda åtgärder för att skydda deras integritet. Några exempel: Vi ser till att vi talar om för föräldrar vilka personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar om deras barn och berättar om vi överför uppgifterna eller inte.

Vi uppfyller lagkrav genom att be om vårdnadshavares samtycke att samla in, använda och behandla barns uppgifter och ber om samtycke för att skicka information om våra produkter och tjänster till deras barn.

Vi begränsar insamling, lagring, användning och behandling av personuppgifter från barn så att endast de uppgifter som verkligen behövs för att de ska kunna delta i webbaktiviteter samlas in.

Vi ger föräldrar åtkomst eller möjlighet att begära tillgång till personuppgifter som vi har samlat in från deras barn – föräldrar kan också be att få sina barns personuppgifter ändrade eller raderade. Insamling och användning av barns uppgifter Vissa av våra webbplatser, kanaler och appar är utformade för familjer och användare av alla åldrar, andra är avsedda att användas främst av barn. När vi samlar in personuppgifter från ett barn behåller vi bara informationen under den tid vi behöver den för att tillhandahålla en tjänst eller under den tid det är ett rättsligt krav att behålla den. Barn kan välja att dela sin information med oss, men det finns funktioner på våra webbplatser som inte fungerar om de inte lämnar uppgifterna till oss. Om personuppgifter krävs för vissa funktioner ber vi endast om de uppgifter som krävs för att delta i aktiviteten. Här följer några exempel på tillfällen när vi samlar in barns uppgifter: När ett barn registrerar sig på webbplatsen. Barn kan registrera sig på våra webbplatser för att få tillgång till många olika tjänster, däribland innehåll, spel och tävlingar. Under registreringen kan vi be barnet att lämna sin förälders eller vårdnadshavares e-postadress, barnets förnamn, kön, födelsedatum, användarnamn och lösenord. Vi använder informationen av säkerhetsskäl och för att skicka aviseringar. Vi rekommenderar starkt att barn skapar ett användarnamn som inte innehåller någon personlig information.

Barn kan registrera sig på våra webbplatser för att få tillgång till många olika tjänster, däribland innehåll, spel och tävlingar. Under registreringen kan vi be barnet att lämna sin förälders eller vårdnadshavares e-postadress, barnets förnamn, kön, födelsedatum, användarnamn och lösenord. Vi använder informationen av säkerhetsskäl och för att skicka aviseringar. Vi rekommenderar starkt att barn skapar ett användarnamn som inte innehåller någon personlig information. När barn delar innehåll som de själva skapat. På vissa av våra webbplatser kan barn själva skapa eller använda innehåll. Eftersom endast en del av dessa funktioner kräver personuppgifter från barnet kräver inte alla aktiviteter förälders eller vårdnadshavares samtycke. När en aktivitet potentiellt kan tillåta ett barn att dela personlig information ber vi föräldern eller vårdnadshavaren om ett ”verifierat föräldrasamtycke” (vilket är en högre nivå av föräldrasamtycke). Exempel på personuppgifter kan vara historier, fält med fritext, teckningar som möjliggör text eller information i fritextformat, fotografier av barnet, ljudklipp, filmklipp eller annat innehåller eller beständiga identifierare som tydligt identifierar barnet på något sätt.

På vissa av våra webbplatser kan barn själva skapa eller använda innehåll. Eftersom endast en del av dessa funktioner kräver personuppgifter från barnet kräver inte alla aktiviteter förälders eller vårdnadshavares samtycke. När en aktivitet potentiellt kan tillåta ett barn att dela personlig information ber vi föräldern eller vårdnadshavaren om ett ”verifierat föräldrasamtycke” (vilket är en högre nivå av föräldrasamtycke). Exempel på personuppgifter kan vara historier, fält med fritext, teckningar som möjliggör text eller information i fritextformat, fotografier av barnet, ljudklipp, filmklipp eller annat innehåller eller beständiga identifierare som tydligt identifierar barnet på något sätt. När barn deltar i tävlingar och utlottningar. Om ett barn vill delta i en tävling ber vi om de personuppgifter som vi behöver för att barnet ska kunna delta. Vi ber normalt endast om barnets förnamn (så vi kan skilja mellan barn från samma familj) och e-postadressen till en förälder eller vårdnadshavare (så att vi uppfyller lagkraven att meddela ansvarig vuxen). Vi kontaktar endast föräldern om barnet vinner tävlingen eller utlottningen för att få reda på vart priset ska skickas. Om tävlingen innebär att barnet ska skapa innehåll för att delta kan vi behöva be om föräldrasamtycke via e-post i förväg så att vi uppfyller integritetskraven gällande innehåll som barn själva skapat (se informationen ovan om innehåll skapat av barn). Utan samtycke får barnet inte delta i tävlingen.

Om ett barn vill delta i en tävling ber vi om de personuppgifter som vi behöver för att barnet ska kunna delta. Vi ber normalt endast om barnets förnamn (så vi kan skilja mellan barn från samma familj) och e-postadressen till en förälder eller vårdnadshavare (så att vi uppfyller lagkraven att meddela ansvarig vuxen). Vi kontaktar endast föräldern om barnet vinner tävlingen eller utlottningen för att få reda på vart priset ska skickas. Om tävlingen innebär att barnet ska skapa innehåll för att delta kan vi behöva be om föräldrasamtycke via e-post i förväg så att vi uppfyller integritetskraven gällande innehåll som barn själva skapat (se informationen ovan om innehåll skapat av barn). Utan samtycke får barnet inte delta i tävlingen. När barn får e-post från oss. Vi kan be om barnets kontaktuppgifter (däribland e-postadress), så att vi kan svara på en fråga de ställt till oss. Om vi behöver kontakta barnet igen, t.ex. för att besvara ytterligare en fråga, ber vi om e-postadressen från en förälder eller vårdnadshavare. Vi behåller då barnets kontaktuppgifter endast under den tid det tar oss att uppfylla en begäran och använder inte uppgifterna för något annat syfte. Om vi behöver ett barns kontaktuppgifter för fortlöpande kommunikation ber vi om en förälders eller vårdnadshavares e-postadress så snart vi kan så att vi kan hålla den vuxna informerad om de uppgifter som vi samlar in och för att ge föräldern möjlighet att be oss sluta samla in uppgifter. Föräldrar eller vårdnadshavare kan stoppa all kommunikation vi har med deras barn när som helst genom att följa länken för att avprenumerera som finns i alla meddelanden (om det finns fler än ett slags kommunikation kanske den vuxna måste avprenumerera på samtliga). Alternativt kan de kontakta LEGO ® kundtjänst.

Vi kan be om barnets kontaktuppgifter (däribland e-postadress), så att vi kan svara på en fråga de ställt till oss. Om vi behöver kontakta barnet igen, t.ex. för att besvara ytterligare en fråga, ber vi om e-postadressen från en förälder eller vårdnadshavare. Vi behåller då barnets kontaktuppgifter endast under den tid det tar oss att uppfylla en begäran och använder inte uppgifterna för något annat syfte. Om vi behöver ett barns kontaktuppgifter för fortlöpande kommunikation ber vi om en förälders eller vårdnadshavares e-postadress så snart vi kan så att vi kan hålla den vuxna informerad om de uppgifter som vi samlar in och för att ge föräldern möjlighet att be oss sluta samla in uppgifter. Föräldrar eller vårdnadshavare kan stoppa all kommunikation vi har med deras barn när som helst genom att följa länken för att avprenumerera som finns i alla meddelanden (om det finns fler än ett slags kommunikation kanske den vuxna måste avprenumerera på samtliga). Alternativt kan de kontakta kundtjänst. När barn får pushnotiser i appen. Många appar skicka pushnotiser till sina kunders mobiltelefoner eller enheter för att berätta om de senaste uppdateringarna (ibland även när appen inte används). Vissa av våra appar är avsedda att användas av barn. Vi ber barnen att ange förälderns eller vårdnadshavarens e-postadress så att vi kan berätta för den vuxna om barnets begäran innan vi skickar pushnotiser till barnet från våra appar. Vi kopplar inte ihop enhetsidentifieraren med några andra personuppgifter utan föräldrasamtycke. Om du vill att ditt barn inte längre ska få pushnotiser från en av våra appar kan du när som helst ändra inställningarna på barnets enhet.

Många appar skicka pushnotiser till sina kunders mobiltelefoner eller enheter för att berätta om de senaste uppdateringarna (ibland även när appen inte används). Vissa av våra appar är avsedda att användas av barn. Vi ber barnen att ange förälderns eller vårdnadshavarens e-postadress så att vi kan berätta för den vuxna om barnets begäran innan vi skickar pushnotiser till barnet från våra appar. Vi kopplar inte ihop enhetsidentifieraren med några andra personuppgifter utan föräldrasamtycke. Om du vill att ditt barn inte längre ska få pushnotiser från en av våra appar kan du när som helst ändra inställningarna på barnets enhet. När vi samlar in platsinformation. Vissa av våra webbplatser, kanaler och appar är avsedda för barn. Vi begär samtycke från förälder eller vårdnadshavare via e-post innan vi samlar in information om barnets adress och koordinater. Det gör vi för att sådan information gör att vi på ett effektivt sätt kan identifiera ett visst barn. Vi kräver dock inte föräldrasamtycke för att samla in information om ett barns stad, land eller region så länge informationen inte kopplas direkt till ett visst barn. Orsaken är att sådan allmän information inte kommer att göra det möjligt för oss att identifiera ett visst barn. Om du vill att vi inte ska samla in den här typen av platsinformation kan du när som helst justera inställningarna på barnets enhet. Alternativt kan du kontakta vår LEGO ® kundtjänst.

Vissa av våra webbplatser, kanaler och appar är avsedda för barn. Vi begär samtycke från förälder eller vårdnadshavare via e-post innan vi samlar in information om barnets adress och koordinater. Det gör vi för att sådan information gör att vi på ett effektivt sätt kan identifiera ett visst barn. Vi kräver dock inte föräldrasamtycke för att samla in information om ett barns stad, land eller region så länge informationen inte kopplas direkt till ett visst barn. Orsaken är att sådan allmän information inte kommer att göra det möjligt för oss att identifiera ett visst barn. Om du vill att vi inte ska samla in den här typen av platsinformation kan du när som helst justera inställningarna på barnets enhet. Alternativt kan du kontakta vår kundtjänst. När vi samlar in beständiga identifierare. För att kunna erbjuda besökarna till våra webbkanaler en mer relevant och individuellt anpassad upplevelse samlar vi in viss typ av uppgifter (t.ex. information om IP-adresser, mobilenhetsidentifierare, webbläsare, internetleverantör, refererande sidor, utgångssidor, besöksfrekvens, operativsystem, datum- och tidsstämplar och klickströmdata). Denna information samlas in med hjälp av tekniker som cookies, pixlar, flash-cookies, webbfyrar och andra unika identifierare (se avsnittet om cookies i denna sekretesspolicy). Vi kan samla in uppgifterna själva eller be en tredje part att behandla uppgifter för vår räkning. Vi använder uppgifterna för att ge barnen åtkomst till webbfunktioner och aktiviteter, anpassa innehåll, förbättra våra webbkanaler, analysera webbkanalens prestanda och skapa anonyma rapporter. Om vi vill samla in barnens personuppgifter av något annat skäl, kontaktar vi barnets förälder eller vårdnadshavare i förväg för ett samtycke. En förteckning över tredjepartsföretag som samlar in beständiga identifierare på våra webbsidor och i våra appar finns i vår cookiepolicy och cookiedeklaration. Så ber vi om föräldrasamtycke Vi använder olika typer av godkännande från förälder beroende på vilken typ av personuppgifter vi behandlar och för vilket ändamål.





Föräldrasamtycke via e-post

Om vi behöver samla in ett barns personuppgifter för att tillhandahålla en tjänst som barnet vill använda kommer vi att be om föräldrasamtycke i enlighet med rättsliga krav (t.ex. COPPA för USA och GDPR för EU). Vi kontaktar barnets förälder eller vårdnadshavare via e-post och förklarar vilka uppgifter vi samlar in, hur vi planerar att använda dem och ber föräldern att ge eller neka sitt samtycke. Om vi inte får föräldrasamtycket inom rimlig tid raderar vi alla uppgifter som vi har samlat in från barnet, inklusive den vuxnas kontaktinformation som vi bett om för att kunna begära samtycke.





Verifierat föräldrasamtycke

Om ett barn vill dela personuppgifter offentligt eller genom en tredje part via en av våra webbplatser eller digitala upplevelser, kommer vi att be om ett föräldrasamtycke på en högre nivå än det e-postmeddelande som beskrivs ovan. Vi kan begära verifiering med kreditkort eller en annan betalningsmetod (med en nominell avgift) eller genom att granska förälderns statligt utfärdade ID.





Vad händer om en förälder eller vårdnadshavare inte blivit kontaktad för samtycke?

Om ett barn under 16 år (eller äldre i länder där lagen kräver det) besöker en webbkanal som är avsedd för barn men med en åldersgräns, skickar vi e-post till barnets förälder eller vårdnadshavaren innan vi samlar in personuppgifter från barnet. Om du tror att ditt barn deltar i en aktivitet där personuppgifter samlas in och du eller någon annan förälder/vårdnadshavare inte har fått ett e-postmeddelande med information eller begäran om samtycke, vänligen kontakta oss. Vi använder inte e-postadresser som vi fått för föräldrasamtycke för andra skäl, om inte den vuxna uttryckligen valt att erhålla marknadsföring vi e-post eller deltagit i en aktivitet som möjliggör e-postkontakt. Föräldrakontroll Föräldrar eller vårdnadshavare kan när som helst neka oss att använda eller samla in ytterligare personuppgifter från deras barn. Föräldrar eller vårdnadshavare kan be oss radera de personuppgifter som vi samlat in i samband med deras barns konto från våra register. Eftersom personuppgifter krävs för vissa tjänster kan det om vi raderar barnets uppgifter resultera i att ett konto, medlemskap eller tjänst inte längre är tillgängligt för barnet i framtiden.

Om ett barn har registrerat ett LEGO® konto kan föräldrar eller vårdnadshavare få åtkomst till, ändra eller radera personuppgifter som vi samlat in om barnet genom att: använda barnets användarnamn och lösenord för att logga in på barnets LEGO konto eller

kontakta LEGO kundtjänst. Om du föredrar att kontakta oss ber vi dig uppge barnets användarnamn samt ditt eget telefonnummer och e-postadress. Vi måste bekräfta att du är barnets förälder eller vårdnadshavare innan vi beviljar dig åtkomst till barnets personuppgifter. Vi besvarar din förfrågan inom en rimlig tid.