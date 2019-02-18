Privatumo politika, įskaitant įvedamų duomenų atnaujinimus
Privatumo politika
Paskutinį kartą atnaujinta: 2026 m. vasario 27 d.
Turinys
1 DALIS: DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS IR JŪSŲ SKAITMENINĖS TEISĖS
Kokia šios politikos esmė?
Pristatome jums savo privatumo politiką! Džiugu, kad norite sužinoti daugiau apie tai, kaip mes užtikriname jūsų informacijos saugumą. Šioje politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis jums lankantis mūsų svetainėje arba naudojantis mūsų paslaugomis ar programine įranga (programėlėmis). Šioje privatumo politikoje taip pat aprašomos jūsų privatumo teisės ir įstatymų užtikrinama apsauga. Pagaliau šioje privatumo politikoje apžvelgiama mūsų duomenų rinkimo veikla internete ir neprisijungus, įskaitant asmens duomenis, kuriuos galime rinkti įvairiais kanalais, tokiais kaip svetainės, programėlės, trečiųjų šalių socialiniai tinklai, mažmeninės prekybos parduotuvės, pardavimo vietos ir renginiai.
Tai yra mūsų bendra privatumo politika. Kai kurioms jurisdikcijoms taikomos papildomos konkrečios šalies / valstijos nuostatos. Jei esate iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taip pat turėtumėte susipažinti su mūsų pranešimu Svarbi informacija JAV gyventojams bei priedu JAV valstijų privatumo teisės, kuriuose pateikiama informacija apie JAV valstijų privatumo įstatymus.
Kitaip tariant, jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip mes renkame, saugome, naudojame ir bendriname jūsų asmens duomenis, čia rasite reikiamus atsakymus!
Kas atsakingas už jūsų asmens duomenis?
„LEGO Group“ priklauso keletas skirtingų juridinių asmenų iš viso pasaulio. Daugiau apie „LEGO Group“ skaitykite čia: https://www.LEGO.com/aboutus.
Ši privatumo politika skelbiama visų „LEGO Group“ įmonių, kuriose duomenų valdytojas (atsakingas už duomenis) yra „LEGO System A/S“, vardu. Tačiau jei sutartį sudarote tiesiogiai su vietine „LEGO Group“ priklausančia įmone, duomenų valdytoju šios sutarties reikmėms laikoma ta „LEGO Group“ įmonė. Šioje privatumo politikoje sąvoka „mes“ reiškia bendrovę „LEGO System A/S“ ir vietinę „LEGO Group“ priklausančią įmonę, su kuria sudarėte sutartį tiesiogiai.
Mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris yra atsakingas už klausimus, susijusius su šia privatumo politika. Jei turite kokių nors klausimų dėl šios politikos, susisiekite su mumis. Taip pat galite išsiųsti laišką DAP adresu:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Denmark
Att: DPO
Nurodykite savo vardą, pavardę ir šalį, su kuria susijusi jūsų užklausa.
Paprastai atsakome per 30 dienų, išskyrus atvejus, kai pagal valstybėse, kurios nuolatiniai gyventojai esate, privatumo teisės aktus nustatytas trumpesnis atsakymo terminas – tokiu atveju laikomės to termino.
Jei pakeisime jūsų asmens duomenų tvarkymo būdą, atnaujinsime šią privatumo politiką. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti savo praktiką ir šią privatumo politiką, todėl dažnai ją tikrinkite, jei norite peržiūrėti mūsų privatumo politikos atnaujinimą ar pakeitimus.
Jūsų privatumo teisės
Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos, kaip duomenų subjektas, galite turėti šias teises, susijusias su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis:
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Prašyti prieigos prie savo asmens duomenų. Turite teisę susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis. Daugeliu atvejų ši informacija jums jau pateikiama mūsų teikiamose internetinėse paslaugose. Tačiau jūsų teisė susipažinti su duomenimis gali būti ribojama teisės aktų, kitų asmenų privatumo apsaugos reikalavimų bei atsižvelgiant į „LEGO Group“ verslo praktiką, praktinę patirtį, verslo paslaptis ir vidinį vertinimą.
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Prašyti pataisyti neteisingus ar neišsamius duomenis. Jei mūsų turimi su jumis susiję duomenys yra neteisingi ar neišsamūs, turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų pataisyti, laikantis teisės aktų apribojimų.
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Prašyti ištrinti duomenis. Turite teisę prašyti ištrinti savo duomenis, kai:
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asmens duomenys nebėra būtini tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
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atšaukiate savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir nėra jokios kitos teisėtos priežasties tvarkyti duomenis;
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prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra jokios pagrįstos priežasties tęsti duomenų tvarkymą;
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duomenų tvarkymas yra neteisėtas.
Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais mums gali tekti saugoti kai kuriuos jūsų asmens duomenis net ir paprašius juos ištrinti, kad įvykdytume savo teisinius ar sutartinius įsipareigojimus. Pagal galiojančius įstatymus mums taip pat gali būti leidžiama saugoti kai kuriuos jūsų asmens duomenis, kad patenkintume savo verslo poreikius.
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Asmens duomenų tvarkymo apribojimai. Jei užginčysite mūsų užregistruotų duomenų apie jus teisingumą arba tvarkymo teisėtumą, arba jei pasinaudodami savo teise nesutikti, prieštaravote, kad tvarkytume duomenis, galite paprašyti mūsų apriboti šių duomenų tvarkymą. Duomenų tvarkymas apsiribos tik saugojimu, kol bus galima nustatyti duomenų teisingumą arba patikrinti, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni už jūsų interesus. Net jei jūsų duomenų tvarkymas buvo apribotas, kaip nurodyta pirmiau, „LEGO Group“ gali tvarkyti jūsų duomenis kitais būdais, jei tai būtina siekiant įgyvendinti teisinius reikalavimus arba tvarkyti anksčiau surinktus duomenis, jei anksčiau davėte sutikimą.
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Prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo remiantis mūsų teisėtu interesu. Visada galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu. Jei mes tvarkome jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslais, susijusiais su tokia rinkodara, jūsų prieštaravimo bus visada paisoma. Jei prieštaraujate duomenų tvarkymui kitais tikslais, atliksime teisėtą interesų pusiausvyros tyrimą ir apsvarstysime, ar palaikyti jūsų prieštaravimą.
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Duomenų perkeliamumas. Turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis kompiuteriu skaitomu formatu. Ši teisė taikoma asmens duomenims, tvarkomiems tik automatizuotomis priemonėmis ir sutikimo arba sutarties vykdymo pagrindu.
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Kitos teisės. Jei esate nepatenkinti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Danijos duomenų apsaugos agentūrai. Danijos duomenų apsaugos agentūros kontaktinę informaciją rasite adresu: www.datatilsynet.dk. Jei esate ne Danijos jurisdikcijoje, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos ar kitai kompetentingai institucijai valstybėje, kurios nuolatiniai gyventojai esate. Dėl išsamesnės informacijos galite susisiekti su mumis. Jei turite klausimų dėl šios politikos arba norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis.
Jei esate JAV gyventojas, peržiūrėkite mūsų JAV valstijų privatumo teisių priedą ir susipažinkite su teisėmis, kurios jums gali būti taikomos pagal JAV valstijų privatumo įstatymus.
2 DALIS: ASMENS DUOMENYS
Kokius asmens duomenis renka „LEGO Group“?
Asmens duomenys yra bet kokia asmeninė informacija, pagal kurią galima nustatyti to asmens tapatybę. Galime rinkti, naudoti, saugoti ir perduoti įvairius jūsų asmens duomenis, kuriuos skirstome taip:
- Tapatybės duomenys apima vardą, pavardę, prisijungimo vardą ar kitą unikalų identifikatorių, šeiminę padėtį, kreipinį, gimimo datą ir lytį, kuriai save priskiriate.
- Kontaktiniai duomenys apima sąskaitos pateikimo adresą, pristatymo adresą, el. pašto adresą ir telefono numerius ar panašius kontaktinius duomenis.
- Finansiniai duomenys apima banko sąskaitos ir mokėjimo kortelės duomenis.
- Operacijų duomenys apima išsamią informaciją apie jūsų ir jums atliekamus mokėjimus bei kitą informaciją apie produktus ir paslaugas, kuriuos įsigijote iš mūsų (arba www.bricklink.com, iš mūsų ar kitų „BrickLink “ platformų), pageidautas paslaugas, pageidautą ar panaudotą atlygį ir (arba) privilegijas.
- Pardavėjų patvirtinimo duomenys (jei nusprendėte dalyvauti mūsų internetinėje prekyvietėje „BrickLink“) apima valstybinį asmens tapatybės dokumentą ir įmonės registracijos dokumentus, reikalingus naujo pardavėjo patvirtinimo procedūrai.
- Techniniai duomenys apima interneto protokolo (IP) adresą, jūsų prisijungimo duomenis, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nuostatą ir buvimo vietą, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, naudotojo ID, MAC adresą bei kitas technologijas įrenginiuose, kuriuos naudojate prieigai prie šios svetainės.
- Profilio duomenys apima jūsų prisijungimo vardą ir slaptažodį, jūsų pomėgius.
- Naudojimo duomenys apima informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, produktais ir paslaugomis bei klaidų pranešimus.
- Rinkodaros ir komunikacijos duomenys apima jūsų pageidavimus gauti mūsų ir mūsų trečiųjų šalių rinkodaros medžiagą, jūsų interesus bei dalyvavimą loterijose ir kituose konkursuose su laimėjimais, taip pat jūsų komunikacijos pageidavimus.
- Socialinių tinklų duomenys apima informaciją apie jūsų bendravimą su mumis socialinių tinklų platformose (pavyzdžiui, pažymite mūsų įrašus patiktuku ar juos pakomentuojate, arba pažymite mus komentare), taip pat jūsų atsiliepimus ir komentarus apie mūsų prekės ženklą, kuriuos skelbiate viešuose socialinių tinklų platformų puslapiuose. Taip pat renkame informaciją iš jūsų viešai prieinamo profilio atitinkamoje socialinių tinklų platformoje, pvz., jūsų naudotojo vardą, profilio nuotrauką ir demografinius duomenis, pvz., amžių ir lytį.
- Sekimo duomenys apima duomenis apie tai, kokiuose puslapiuose buvote apsilankę prieš patekdami į mūsų svetainę arba kur nukeliavote po apsilankymo joje, taip pat apie tai, kokius veiksmus atlikote su mūsų siunčiamais el. laiškais ar kitais pranešimais (pvz., el. laišką ištrynėte ar jį atidarėte) arba spustelėjote reklamą apie mūsų produktus ar paslaugas socialiniuose tinkluose ar kitose platformose.
- Apžvalgų ir atsiliepimų duomenys apima viešus pirkėjų ir pardavėjų vertinimus ir apžvalgas „BrickLink“ prekyvietėje, susijusius su atitinkamomis paskyromis ir prieinamus kitiems lankytojams; produktų ir paslaugų apžvalgas ir atsiliepimus LEGO.com svetainėse ir „LEGOLANDLEGO Discovery“ centrų interneto svetainėse, susijusius su atitinkamomis paskyromis ir prieinamus kitiems naudotojams bei lankytojams; taip pat kitus duomenis, surinktus per diskusijų forumus, naudotojų tyrimus ir LEGO renginius. Discovery“ bei „
- Ginčų duomenys apima privačius su operacijomis susijusius pirkėjų ir pardavėjų pateiktus ginčus, įskaitant visus pranešimus ir veiksmų įrašus, susijusius su šiais ginčais.
- Forumų duomenys apima informaciją, paskelbtą bendruomenėms, pvz., „Ambassador Network“, „BrickLink Forums“ ir „Gallery“, laikomą vieša.
Taip pat renkame, naudojame ir bendriname apibendrintus duomenis, pvz., statistinius ar demografinius duomenis (bet kokiu tikslu). Apibendrinti duomenys gali būti sudaromi iš jūsų asmens duomenų, bet jie nelaikomi asmens duomenimis, nes šie duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai neatskleis jūsų tapatybės. Pavyzdžiui, galime apibendrinti jūsų naudojimo duomenis, kad apskaičiuotume naudotojų, kurie naudojasi konkrečia svetainės funkcija, procentinę dalį. Tačiau jei mes deriname arba sujungiame apibendrintus duomenis su jūsų asmens duomenimis, kad pagal juos būtų įmanoma tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti, sujungtus duomenis laikome asmens duomenimis, kurie bus naudojami pagal šią privatumo politiką.
Naudojame pseudoniminius duomenis, kad sumažintume poveikį jūsų privatumui.
Pseudonimizavimas yra būdas, kuris padeda pakeisti arba pašalinti asmenį identifikuojančią informaciją duomenų rinkinyje, tačiau leidžia duomenų valdytojui ar trečiajai šaliai pasistengus iš naujo identifikuoti asmens duomenis. Svarbu žinoti, kad, skirtingai nei anonimizavimas, pseudonimizavimas nepašalina visos identifikuojančios informacijos iš duomenų, bet sumažina duomenų rinkinio sąsają su asmens tapatybe.
Mes aktyviai nerenkame jokių specialių kategorijų asmens duomenų apie jus (juos sudaro išsami informacija apie jūsų rasę ar etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, seksualinį gyvenimą, seksualinę orientaciją, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, informaciją apie jūsų sveikatą ar genetinę informaciją, biometrinius duomenis tapatybės nustatymo tikslais arba informaciją apie kaltinamuosius nuosprendžius ir nusikaltimus). Tačiau lankydamiesi „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centruose, bendraudami su mumis arba planuodami apsilankymą, galite pateikti tam tikrų specialių kategorijų asmens duomenų, pavyzdžiui, informaciją apie mitybos reikalavimus ar prieinamumo poreikius, kad galėtume užtikrinti jums kuo geresnę patirtį.
Jei nepateiksite mums būtinų asmens duomenų (jei jų prireiks, mes jums pranešime, pavyzdžiui, aiškiai nurodydami šią informaciją registracijos formose), gali būti, kad negalėsime jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.
Kaip „LEGO Group“ renka jūsų asmens duomenis?
Mes renkame asmens duomenis iš šių šaltinių:
- Svetainės apima visas „LEGO Group“ valdomas arba jai skirtas svetaines, įskaitant svetaines, kurias valdome pagal savo domenus / URL, ir minisvetaines, kurias valdome trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“.
- Mobilieji žaidimai / programėlės apima mobiliuosius žaidimus ar programėles, kurias valdo „LEGO Group“ arba kurios yra skirtos „LEGO Group“, pvz., išmaniųjų telefonų programėles.
- Per programėlę susieti žaislai apima žaislus, kurie jungiasi prie programėlės per belaidžio ryšio protokolą arba kabelį, pagamintus „LEGO Group“ arba jos užsakymu.
- El. paštas, teksto žinutės ir kiti elektroniniai pranešimai apima elektroninę komunikaciją tarp jūsų ir „LEGO Group“.
- Klientų aptarnavimas apima skambučius ar internetinius pokalbius su mūsų klientų aptarnavimo personalu.
- Mažmeninės prekybos parduotuvės apima „LEGO Group“ valdomas arba jai skirtas parduotuves.
- LEGO Discovery ir LEGOLAND Discovery centrai
- Internetinės registracijos formos apima „LEGO Insiders“ ir (arba) LEGO paskyros registraciją, žurnalo „LEGO Magazine“ prenumeratą ir „BrickLink“ pardavėjų patvirtinimo procedūras.
- Registracijos ne internetu formos apima spausdintas registracijos ir kitas panašias formas, mūsų renkamas, pavyzdžiui, paštu, demonstracijose parduotuvėse, konkursuose ir kitose akcijose ar renginiuose.
- Internetiniai konkursai, apklausos ir loterijos naudotojams..
- Mūsų „LEGO Insiders“ programa apima jūsų veiklą programoje.
- Tyrimai, kuriuose jūs ir (arba) jūsų vaikai galite dalyvauti tiek asmeniškai, tiek internetu.
- Apžvalgų ir atsiliepimų funkcijos mūsų svetainėse, forumuose, programose, taip pat mūsų parduotuvėse ar pramogų vietose, kurias pasirinkote naudoti ar kuriose nusprendėte dalyvauti.
Asmens duomenys, kuriuos „LEGO Group“ gali rinkti iš trečiųjų šalių
Mes galime gauti jūsų asmens duomenis iš įvairių trečiųjų šalių ir viešų šaltinių, kaip nurodyta toliau:
- Techniniai duomenys iš šių šalių:
- analizės paslaugų teikėjai,
- reklamos tinklai ir
- paieškos informacijos teikėjai.
- Kontaktiniai, finansiniai ir operacijų duomenys iš techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų teikėjų.
- Tapatybės ir kontaktiniai duomenys iš duomenų tarpininkų ar kaupėjų.
- Tapatybės ir kontaktiniai duomenys iš viešai prieinamų šaltinių.
- Tapatybės, kontaktiniai ir prisijungimo duomenys iš trečiųjų šalių, kurioms nurodėte dalytis duomenimis su mumis (pavyzdžiui, kad prisijungtumėte prie savo LEGO paskyros per trečiosios šalies žaidimo ar socialinio tinklo paslaugą, pvz., „Epic Games“ ar „Facebook“).
- Tapatybės, kontaktiniai ir operacijų duomenys iš mažmeninės prekybos ir pramogų partnerių, pvz., „Merlin Entertainments“, prekyvietės „BrickLink“ pardavėjų ir pirkėjų (įskaitant viešas apžvalgas ir atsiliepimus), „LEGOLAND Discovery“, „LEGO Discovery“ centrų bei „LEGO Certified Store“ partnerių.
- Sekimo duomenys iš trečiųjų šalių platformų, pvz., socialinių tinklų platformų ar paieškos sistemų, arba svetainių, pvz., partnerių svetainių ar programėlių.
- Socialinių tinklų duomenys iš socialinių tinklų platformų. Šią informaciją gauname per trečiąją šalį, teikiančią mums analitinius duomenis.
- Apžvalgų ir atsiliepimų duomenys, kuriuos galime gauti iš trečiųjų šalių apžvalgų platinimo platformų ar kitų trečiųjų šalių.
- Tapatybės ir kontaktiniai duomenys iš šeimos narių ar teisėtų globėjų.
Kaip „LEGO Group“ naudoja jūsų asmens duomenis?
Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
LEGO programėlės, su programėlėmis susieti žaislai ir interneto kanalai
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes renkamės šiuos duomenis ir kaip juos naudojame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Naudojate LEGO programėlę, su programėlėmis susietus žaislus arba internetinius kanalus.
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Užsakymų vykdymas
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Pateikiate užsakymą mumis arba trečiosios šalies pardavėjui prekyvietėje „BrickLink“.
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Klientų aptarnavimas
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Naudojatės mūsų klientų aptarnavimo funkcijomis, įskaitant bendravimą per mūsų pokalbių robotą
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Skaitmeninės rinkodaros pranešimai (pvz., el. pašto laiškai, SMS žinutės, „push“ žinutės programėlėse ar panašūs tiesioginės rinkodaros pranešimai)
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
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Spausdinta rinkodaros medžiaga, įskaitant katalogus, naujienlaiškius ir kitą spausdintą rinkodaros medžiagą
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
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„LEGO Insiders“ ir (arba) LEGO paskyros administravimas, statistiniai ir analitiniai duomenys
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Registruojate ir naudojatės „LEGO Insiders“ ir (arba) LEGO paskyra.
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„LEGO Insiders“ ir (arba) LEGO paskyros suasmeninta patirtis ir rinkodara
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Naudojate „LEGO Insiders“ ir (arba) LEGO paskyrą ir duodate mums sutikimą teikti jums aktualų turinį ir paslaugas.
|
|Siekiame automatiškai pritaikyti savo reklamą ir jūsų patirtį jums ir jūsų asmeniniams interesams, numatydami jūsų pageidavimus pagal jūsų asmeninę informaciją, įskaitant informaciją, susijusią su „Insiders“ taškų likučiu, „LEGO Insiders“ taškų naudojimo istorija, „LEGO Insiders“ programos narių veikla, pirkimo istorija, mėgstamais produktais, naršymo slapukų duomenimis (jei pasirenkama atskirai), jūsų buvimo vietos duomenimis ir bet kokia kita informacija, susijusia su jūsų „LEGO Insiders“ paskyra.
|
Konkursai, loterijos, rinkodara ir kitos akcijos
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Dalyvaujate konkurse ar loterijoje arba gaunate iš mūsų pranešimus apie konkursus, loterijas, kampanijas ar akcijas.
|
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„LEGO Group“ socialiniai tinklai
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Sąveikaujate su „LEGO Group“ socialiniais tinklais (pvz., programėle „LEGO Play“, „LEGO Insiders Club“, „LEGO Insiders“ bendruomene, „LEGO Ideas“ ir „BrickLink “ funkcijomis, pvz., programa „BrickLink Studio“, programų serija „BrickLink Designers“ ir „BrickLink“ bei „BrickLink Studio“ diskusijų forumais).
|
Jūsų pateikta informacija, kuri gali apimti komentarus, paveikslus, dizainus, reakcijas, mūsų socialinių tinklų paskyros įrašų ar kitų naudotojų sukurto turinio bendrinimą ar kitą „BrickLink“ naudotojams sukurtą turinį:
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Trečiųjų šalių socialiniai tinklai
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|
Sąveikaujate su trečiųjų šalių socialinių tinklų funkcijomis, pvz., funkcijomis „Patinka“.*
Sąveikaujate su mumis arba pateikiate atsiliepimus apie mūsų prekių ženklą socialinių tinklų platformose. Pavyzdžiui, kai komentuojate mūsų socialinių tinklų įrašus arba kitaip teikiate atsiliepimus apie LEGO produktus ar veiklą kituose viešuose puslapiuose ar įrašuose.
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Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), susijęs su naudotojų įsitraukimo ir įrašų efektyvumo analize ir ataskaitų teikimu.
*Socialinių tinklų platformos gali naudoti asmeninę informaciją, surinktą iš „LEGO Group“ socialinio tinklo paskyros, savo platformoje jų pačių tikslams, kaip aprašyta jų privatumo politikose.
Teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), kai būtina siekiant gauti analitinės informacijos apie mūsų prekių ženklo ir asmenų, kurie bendrauja su mūsų prekių ženklu ir teikia atsiliepimus apie jį, suvokimą, taip pat teikti veiksmingesnę klientų aptarnavimo paslaugą, atitinkančią mūsų prekių ženklo įvaizdį ir vertybes.
Tiesioginės transliacijos renginiai (parduotuvėje ir internete)
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|
Tiesiogiai dalyvaujate tiesioginės transliacijos renginyje arba esate atsitiktinai nufilmuoti jo auditorijoje arba fone.*
*Sritys bus aiškiai pažymėtos, o iš tiesioginių dalyvių paprašysime sutikimo.
|
Tiesioginės renginio vaizdo transliacijos, kurioje dalyvauja žmonės nurodytoje vietoje, įrašai.
|
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Vaizdo stebėjimas ir nuotraukų rinkimas (parduotuvėse ir kitose atitinkamose „LEGO Group“ vietose)
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Lankotės mūsų LEGO parduotuvėse ar kitame viešai prieinamame „LEGO Group“ objekte. Lankotės „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centruose.
|
|
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|Naudojate mūsų „Mosaic Maker“ arba „Minifigure Factory“ įrenginiais.
|
|Siekiame leisti, kad „Mosaic Maker“ arba „Minifigure Factory“ galėtų sukurti naudotojo pageidaujamą vaizdą arba etiketę.
|Sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), siekiant suteikti naudotojo konkrečiai prašomą paslaugą.
|Naudojatės automobilių stovėjimo aikštelėmis „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centruose.
|
|Kai kuriuose mūsų „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centruose yra įdiegta automatinė valstybinių numerių atpažinimo sistema, skirta stebėti įvažiavimą į mūsų automobilių stovėjimo aikšteles.
|Teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), susiję su automobilių įvažiavimo į „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centrus valdymu.
|Naudojatės mūsų pramogų objektais „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centruose.
|Vaizdas
|Kai kurie pramogų objektai jūsų apsilankymo metu siūlo fotografavimo paslaugas.
|Teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), susiję su mūsų prekių ženklo reklama ir rinkodara. Lankytojai tam tikruose pramogų objektuose turi galimybę įsigyti savo nuotraukas. Pranešimai yra pateikiami ten, kur teikiamos fotografavimo paslaugos.
Verslo partneriai ir komerciniai santykiai
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Užmezgate komercinius santykius su mumis kaip įmonė ar kaip privatus asmuo.
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|Nusprendžiate prekiauti mūsų internetinėje prekyvietėje „BrickLink“
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|Siekiame atlikti automatinį prekyvietės operacijų rizikos vertinimą.
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Tyrimai
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|Dalyvaujate tiriamosiose apklausose, tikslinėse grupėse ar kituose tyrimuose.
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Sąveikavimas su „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centrais
|Ką jūs veikiate
|Ką mes renkame
|Kodėl mes tai renkame
|Teisinis pagrindas, jei gyvenate ES / EEE
|
|
|Siekiame atsižvelgti į ypatingas progas, mitybos reikalavimus, prieinamumo poreikius ir specialius prašymus.
|
Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai pagrįstai būtina tikslams, dėl kurių juos surinkome, pasiekti, įskaitant bet kokių teisinių, reguliavimo, mokesčių, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymą. Galime saugoti jūsų asmens duomenis ilgesnį laikotarpį gavę skundą arba jei pagrįstai manome, kad yra galimybė bylinėtis dėl mūsų santykių su jumis.
Siekdami nustatyti tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir slaptumą, galimą žalos riziką dėl neteisėto jūsų asmens duomenų panaudojimo ar atskleidimo, į tikslus, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis, ir į tai, ar galime pasiekti šiuos tikslus kitomis priemonėmis, bei taikomus teisės aktus, reguliavimo, mokesčių, apskaitos ar kitus reikalavimus.
DI įrankių naudojimas
Naudojame DI įrankius verslo efektyvumui ir analitiniams tikslams. DI naudojamas:
- Analizuoti el. laiškus ar kitą turinį, kurį pateikėte LEGO, pavyzdžiui, siekiant pasiūlyti atsakymus, kuriuos teikiame lankytojams, ir padėti valdyti turinį, pavyzdžiui, parengiant el. laiško santrauką. Jei naudojama, visi atsakymai prieš išsiunčiant yra peržiūrimi LEGO, o asmens duomenys naudojami tik pagal pradinius tikslus, kuriais jie buvo pateikti, ir (arba) tvarkomi laikantis šio pranešimo nuostatų.
- Nukreipti jūsų pagalbos užklausas per pirminį bendravimą su pagalbos pokalbių robotu – prieš prasidedant pokalbiui informuosime jus, kad bendraujate su pokalbių robotu.
- Mūsų patikrintų tiekimo grandinės partnerių, teikiant jų produktus ir paslaugas.
- Gauti įžvalgų apie jūsų asmeninius pageidavimus, galime naudoti DI analizės įrankius reklamos veiksmingumui analizuoti.
- Duomenų analizei ir tvarkymui, siekiant didinti procesų efektyvumą.
- Analizuoti duomenis, susijusius su verslo veiklos rezultatais ir strateginėmis iniciatyvomis.
- Automatizuoti procesus mūsų pramogų objektuose, siekiant pagerinti lankytojų patirtį (taikoma tik „LEGO Discovery“ ir „LEGOLAND Discovery“ centruose).
- Suteikti jums galimybę naudotis pokalbių robotu kaip viena iš mūsų klientų aptarnavimo priemonių.
#### Vidinių DI įrankių naudojimas apibendrinti
Naudojame vidinius dirbtinio intelekto (DI) įrankius, kurie padeda mūsų klientų aptarnavimo specialistams apibendrinti klientų bendravimą telefonu ar pokalbiais internetu. Kai įrašome skambučius ar pokalbius, šie įrankiai neįrašo ir nefiksuoja jų realiuoju laiku, tačiau pasibaigus skambučiui ar pokalbiui, telefono pokalbio įrašas ar žinutės gali būti įkelti į DI įrankį santraukai parengti. DI įrankis naudojamas tik apibendrinimui ir analizei, siekiant pagerinti mūsų paslaugų kokybę, stebėti veiklos rezultatus ir užtikrinti atitiktį mūsų nustatytiems standartams. DI įrankis nepriima automatizuotų sprendimų, turinčių teisinį ar panašiai reikšmingą poveikį; visus sprendimus priima mūsų konsultantai.
Skambinant telefonu, kiekvieno skambučio pradžioje pateikiame žodinį pranešimą, kad skambutis gali būti įrašomas ir transkribuojamas naudojant DI. Sutikti galite paspausdami 1 arba palaukdami, o atsisakyti – paspausdami 2. Pokalbių internetu atveju pradžioje pateikiamas pranešimas, informuojantis, kad pokalbis gali būti įrašomas ir transkribuojamas naudojant DI; tęsdami pokalbį sutinkate su tokiu duomenų tvarkymu.
Su kuo „LEGO Group“ dalysis asmens duomenimis?
Dalijimasis informacija su „LEGO Group“ įmonėmis
Kartais mūsų antrinėms bendrovėms (kitoms „LEGO Group“ bendrovėms) gali prireikti prieigos prie jūsų duomenų, kad galėtų teikti jums paslaugas mūsų arba savo vardu. Joms reikia jūsų asmens duomenų, kad mes arba jos galėtų vykdyti anksčiau pateiktoje lentelėje nurodytą veiklą:
- pristatyti jums užsakytus produktus ir suteikti prašomas paslaugas;
- susisiekti su jumis dėl jūsų paskyros arba operacijų;
- siųsti jums informaciją apie mūsų interneto svetaines, programas ir politikas;
- siųsti jums tiesioginės rinkodaros žinutes;
- siųsti jums produktų katalogus ir kitą spausdintą rinkodaros medžiagą;
- tvarkyti informaciją, kurią antrinė bendrovė formaliai privalo apdoroti mūsų vardu pagal sutartį, pavyzdžiui, siekdama įvykdyti jūsų užsakymą, valdyti jūsų LEGO paskyrą, „LEGO Insiders“ veiklą ir (arba) tvarkyti jūsų parinktis svetainės LEGO.com parinkčių centre arba mūsų slapukų nustatymuose;
- vidiniams tyrimams bei analizei atlikti ir ataskaitoms teikti;
- identifikuoti, peržiūrėti ir sustabdyti bet kokią veiklą, kuria gali būti pažeista mūsų politika arba teisės aktai.
Pervedimai „LEGO Group“ įmonėms už Europos ekonominės erdvės ribų grindžiami įmonei privalomomis taisyklėmis.
Informacijos bendrinimas su kitomis įmonėmis
Toliau susipažinkite su mūsų patikimų trečiųjų šalių, su kuriomis galime bendrinti jūsų informaciją, į kategorijas suskirstytu sąrašu. Asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims ir (arba) paslaugų teikėjams, priklausantiems šioms kategorijoms:
- IT paslaugų teikėjai. Bendradarbiaujame su patikimais partneriais visame pasaulyje, teikiančiais mums IT ir administravimo paslaugas, įskaitant prekyviečių platformų tiekėjus. Šios paslaugos susijusios ir su klientų, ir su partnerių veikla, taip pat su mūsų vidinėmis IT ir administravimo sistemomis.
- Pasauliniai mokėjimo paslaugų teikėjai ir apdorojimo partneriai. Jie padeda mums užtikrinti saugias ir veiksmingas mokėjimo procedūras ir internete, ir mūsų parduotuvėse, taip pat išrašant sąskaitas faktūras, pervedant pinigus ar atliekant operacijas prekyvietėje.
- Debesijos paslaugų teikėjai. Savo ir jūsų duomenis saugome saugiuose duomenų centruose.
- CDN teikėjai. Naudojame turinio pateikimo tinklą (CDN), kad optimizuotume savo svetainės veikimą ir saugumą. CDN padeda veiksmingai platinti turinį, naudojant skirtingose geografinėse vietovėse esančius serverius. Tai reiškia, kad kai lankotės mūsų svetainėje, kai kurie jūsų duomenys (pavyzdžiui, IP adresas ir naršyklės informacija) gali būti tvarkomi mūsų CDN paslaugų teikėjo, siekiant užtikrinti greitą ir patikimą mūsų turinio pateikimą.
- Sukčiavimo nustatymo ir prevencijos partneriai bei tarnybos. Jos bendradarbiauja su „LEGO Group“, kad „LEGO Group“ netaptų sukčiavimo auka ir kad užtikrintų sukčiavimo prekyvietėje prevenciją ir aptikimą.
- Sandėliavimo, pakavimo, siuntimo ir pristatymo paslaugų partneriai. Jie padeda pristatyti mūsų produktus tiesiai į mūsų klientų ir verslo partnerių rankas.
- Katalogų spausdinimo ir pašto paslaugų partneriai. Jie padeda mums užtikrinti, kad katalogai, žurnalai ar kita spausdinta rinkodaros medžiaga jus pasiektų.
- Partneriai duomenų tarpininkai ir duomenų kaupėjai. Jie padeda mums pasiekti potencialius naujus pirkėjus naudojant katalogus, žurnalus ir kitas spausdintas ar internetines rinkodaros bei reklamos priemones. Jie taip pat padeda užkirsti kelią tam, kad, pvz., vienu metu negautumėte daugiau nei vieno LEGO katalogo.
- Rinkodaros ir reklamos partneriai. Jie padeda rengti asmeniniams poreikiams pritaikytas reklamas, akcijas, loterijas, konkursus ir kampanijas, kai jūs sąveikaujate su „LEGO Group“ internetinėse platformose, socialinėje žiniasklaidoje, parduotuvėse ir kitur. Jie taip pat padeda mums rasti naujų potencialių pirkėjų, kurie galėtų pasitarnauti kuriant reklaminius pranešimus (vadinamuosius „look alike“) arba padėtų mums užtikrinti, kad neteiktume reklaminių pranešimų pirkėjams, kurie nesidomi atitinkamu produktu ar paslauga (dar vadinama „slopinimu“).
- B2B partneriai, įskaitant „Merlin Entertainments“ ir „LEGO Certified Stores“ partnerius Jie padeda mums vykdyti akcijas, loterijas, konkursus ir kampanijas, įskaitant „LEGO Insiders“ lojalumo programą arba „LEGO Family Club“ klubą, taip pat padeda mums teikti asmeniniams poreikiams pritaikytas reklamas ir pirkėjų įžvalgas.
- Socialinių tinklų partneriai ir internetinės paieškos platformos. Jie padeda mums būti matomiems, suteikia jums galimybę bendrauti su „LEGO Group“ tose platformose, kuriose esate, taip pat leidžia mums teikti atitaikytą produktų rinkodarą bei padeda išsamiau suprasti, kaip mūsų pirkėjai ir naudotojai sąveikauja su mumis per šias platformas bei partnerius, kaip suvokiamas mūsų prekės ženklas ir kokie asmenys sąveikauja su mūsų prekės ženklu socialinių tinklų platformose bei teikia atsiliepimus apie jį.
- Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurie padeda mums teikti klientų aptarnavimo paslaugas ir gauti įžvalgų. Jie padeda mums gauti socialinių tinklų duomenis iš socialinių tinklų platformų, suprasti mūsų prekės ženklo suvokimą, gauti duomenų apie asmenis, kurie sąveikauja su mumis ir teikia atsiliepimus apie mūsų prekės ženklą socialinių tinklų platformose, bei padeda mums aptarnauti klientus efektyviau.
- Apklausų, klausimynų ir produktų apžvalgų paslaugų teikėjai. Jie padeda mums gauti visus svarbiausius atsiliepimus apie jūsų patirtį naudojantis LEGO produktais ir paslaugomis.
- Mokesčių ir muitų institucijos, reguliavimo ir kitos institucijos visame pasaulyje. Joms teikiame ataskaitas apie duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis.
- Profesionalūs konsultantai, įskaitant teisininkus, bankininkus, auditorius ir draudikus visame pasaulyje. Jie teikia „LEGO Group“ konsultavimo, bankininkystės, teisines, draudimo ir apskaitos paslaugas, įskaitant kovos su pinigų plovimu ir klientų pažinimo patikros partnerius. Dalijamės duomenimis su šiais partneriais siekdami atlikti pinigų plovimo ir klientų pažinimo patikras visiems „BrickLink “ pardavėjams, kad užtikrintume finansinių taisyklių laikymąsi ir užkirstume kelią sukčiavimui.
- Žaidimų platformų partneriai. Jie padeda mums būti matomiems, leidžia jums bendrauti su „LEGO Group“ ir susieja jūsų LEGO paskyrą su žaidimų platformos paskyra, jei tokia funkcija galima.
- Internetinės prekyvietės partneriai. Įskaitant „BrickLink “ trečiųjų šalių pardavėjus bei pirkėjus, mokėjimo tvarkytojus, ginčų sprendimo paslaugas, bendruomenės forumo moderatorius ir pardavėjų tikrinimo paslaugas. Tai padeda mums valdyti „BrickLink “ prekyvietę ir paslaugas, palengvinti operacijas tarp pirkėjų ir pardavėjų, patikrinti pardavėjo tapatybę tikrinant dokumentus, išspręsti ginčus dėl operacijų ir išlaikyti bendruomenės erdves saugias.
- Pirkėjai ir pardavėjai „BrickLink “ prekyvietėje. Jūsų duomenis bendriname su pardavėjais užsakymų vykdymo tikslais, o pirkėjai taip pat gali matyti pardavėjų kontaktinę informaciją.
- Forumo naudotojai. Jei dalyvausite „BrickLink “ forumuose, bet kokia jūsų skelbiama informacija bus prieinama visiems forumo naudotojams, įskaitant neprisijungusius viešuosius naudotojus. Fotografavimo paslaugų teikėjas. - Kai važiuojate vienu iš mūsų atrakcionų, pasitelkiame patikimą fotografavimo paslaugų teikėją, kuris užfiksuoja jūsų patirtį.
Kiti naudojimo būdai ir atskleidimas
Taip pat naudosime ir atskleisime asmens duomenis, kurie, mūsų manymu, yra būtini ar tinkami, siekdami: (a) laikytis galiojančių įstatymų (kurie gali apimti įstatymus už jūsų gyvenamosios šalies ribų); b) atsakyti į viešųjų ir valdžios institucijų (kurios gali apimti institucijas jūsų gyvenamosios šalies ribų) prašymus; c) bendradarbiauti su teisėsauga; (d) apsaugoti savo ir mūsų filialų, jūsų ar kitų asmenų teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę.
Be to, naudosime, atskleisime ar perduosime asmens duomenis trečiajai šaliai galimos ar faktinės reorganizacijos, susijungimo, pardavimo, bendros įmonės įsteigimo ar perleidimo atveju.
Perdavimas trečiosioms šalims
„LEGO Group“ veikia visame pasaulyje ir gali perduoti asmens duomenis į vietą, esančią už valstybės, kurioje gyvenate arba kurioje jums teikiamos paslaugos, ribų.
„LEGO Group“ saugo visus asmens duomenis Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančiuose serveriuose.
Jei būtina (pvz., siekiant teikti jums paslaugas), asmens duomenys gali būti perduoti į vietas, tarp kurių gali būti Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada, Japonija, Malaizija, Meksika, Singapūras, Pietų Korėja, Jungtinės Amerikos Valstijos, Honkongas arba prieinami iš šių vietų. Kad ir kur būtų perduodami ir tvarkomi jūsų asmens duomenys, užtikrinsime tokį patį jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, įgyvendindami atitinkamas sutartines, technines ir (arba) organizacines apsaugos priemones.
Jei perduosime jūsų asmens duomenis už EEE ribų, užtikrinsime panašų jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, užtikrindami, kad būtų taikoma bent viena iš šių sąlygų:
- ES komisija nusprendė, kad atitinkamoje šalyje taikomas pakankamas apsaugos lygis; arba
- nustatytos įmonei privalomos taisyklės (BCR) (perduoti tarp įmonių); arba
- taikomos Standartinės sutarčių sąlygos (ES pavyzdinės sąlygos); arba
- išskirtiniais atvejais taikomos išimtys, pvz., siekiant vykdyti sutartį su jumis arba tvarkant jūsų sutikimą dėl konkretaus perdavimo.
3 DALIS: SLAPUKAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS („SLAPUKAI“)Slapukai – tai maži duomenų failai, kuriuos naršyklė išsaugo jūsų kompiuteryje arba įrenginyje. Pačiame slapuke informacija nėra saugoma ar renkama. Tačiau kai jį perskaito serveris naudodamas interneto naršyklę, slapukas gali padėti svetainę padaryti patogesnę vartotojui, pvz., atsiminti ankstesnius pirkinius arba paskyros informaciją.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti, skaitykite visą mūsų [slapukų politiką][7] ir [slapukų deklaraciją][8] arba spustelėkite savo slapukų nuostatas LEGO.com arba skaitmeniniame žaidime ar programoje (jei taikoma).
4 DALIS: INFORMACIJA TĖVAMS
Informacija tėvams: kaip „LEGO Group“ tvarko vaikų asmens duomenis
Vaikų saugumo užtikrinimas internete
Mums svarbu, kad naudodamiesi internetu vaikai būtų saugūs. Esame parengę papildomų privatumo procedūrų, kuriomis užtikriname, kad mūsų jaunieji gerbėjai naudotųsi mūsų internetiniais kanalais saugiai. Iš tiesų, kai kuriose funkcijose numatyti vadinamieji „amžiaus vartai“, kad vaikai negalėtų pasinaudoti tokiomis funkcijomis per neapdairumą. Be to, imamės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintume, jog tyčia nerinktume, nesaugotume, nenaudotume ir netvarkytume vaikų, kurie gali naudotis tokiomis funkcijomis be tinkamo tėvų sutikimo, asmens informacijos.
Prisijungėme prie skaitmeninės vaikų saugumo užtikrinimo programos, kuri kasmet tikrina, ar mūsų bendrovėje laikomasi sąveikos su vaikais internete taisyklių.
Kalbant apie asmens duomenis, siekiame gauti tėvų sutikimą visų jaunesnių nei 16 metų vaikų (ar vyresnių – tose jurisdikcijose, kuriose to reikalaujama pagal vietos įstatymus) atžvilgiu. „BrickLink“ naudotojai turi būti sulaukę 18 metų (ar vyresnių – tose jurisdikcijose, kuriose to reikalaujama pagal vietos įstatymus), kad galėtų užsiregistruoti kaip pirkėjai arba pardavėjai.
Jei turite klausimų dėl mūsų privatumo politikos, susisiekite su mumis.
Tvarkydami vaikų asmeninę informaciją, taip pat taikome šias papildomas priemones jų privatumui apsaugoti:
- informuojame tėvus apie tai, kokios rūšies jų vaikų asmeninę informaciją renkame, saugome, naudojame ir tvarkome, taip pat paaiškiname, ar tokią informaciją bendrinsime;
- vykdome teisinius reikalavimus, kuriais esame įpareigoti prašyti vieno iš tėvų sutikimo rinkti, naudoti ir tvarkyti jų vaikų duomenis ir prašyti sutikimo siųsti jų vaikams informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas;
- renkame, saugome, naudojame ir tvarkome tik tą jų vaikų asmeninę informaciją, kuri yra pagrįstai būtina, kad vaikai galėtų dalyvauti internetinėje veikloje;
- suteikiame tėvams prieigą arba galimybę susipažinti su savo vaikų asmenine informacija, kurią surinkome. Be to, tėvai gali prašyti pakeisti ar pašalinti savo vaikų informaciją;
Vaikų informacijos rinkimas ir naudojimas
Nors tam tikrą dalį interneto svetainių, kanalų ir programėlių kuriame šeimoms ir visų amžiaus grupių naudotojams, kita jų dalis daugiausia skirta vaikams. Surinktą vaiko asmeninę informaciją saugome tik tiek, kiek reikia paslaugai teikti arba kiek ją saugoti mus įpareigoja įstatymai.
Nors vaikai gali pasirinkti, ar nori bendrinti savo informaciją su mumis, kai kurios mūsų interneto svetainių funkcijos neveiks, jei jie nesuteiks mums tokios informacijos. Kai asmeninė informacija yra būtina funkcijoms veikti, prašome tik tos informacijos, kuri pagrįstai reikalinga norint pasinaudoti interneto svetainės funkcijomis.
Štai keletas atvejų, kada mes galime rinkti vaikų duomenis:
- Vaikai registruojasi internetu. Vaikai gali užsiregistruoti mūsų interneto svetainėse, kad pasinaudotų įvairiomis paslaugomis, įskaitant turinį, žaidimus ir varžybas. Registracijos metu mes galime prašyti vaiko nurodyti tėvų ar globėjo el. pašto adresą, vaiko vardą, lytį, gimimo datą, vartotojo vardą ir slaptažodį. Šią informaciją naudojame saugumo užtikrinimo ir informavimo tikslais. Primygtinai raginame vaikus kurti tokį prisijungimo vardą, kuriame nebūtų jokios asmeninės informacijos.
- Vaikai bendrina savo pačių sukurtą turinį. Kai kuriose mūsų interneto svetainėse vaikams leidžiama kurti ar naudoti turinį patiems. Kadangi tik daliai tokių funkcijų reikia vaiko asmeninės informacijos, ne visoms veikloms reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas. Jei veikla suteikia vaikui galimybę bendrinti asmeninę informaciją, paprašysime vieno iš tėvų ar globėjo „patvirtinto tėvų sutikimo“ (t. y. aukštesnio lygio tėvų sutikimo). Asmens duomenys gali apimti pasakojimus, laukelius laisvos formos tekstui įvesti, piešinius, kuriuose galima įvesti tekstą ar įrašyti informaciją ranka, vaiko nuotraukas, garso įrašus, vaizdo rinkmenas ar bet kokios rūšies turinį ar kitus išliekančius identifikatorius, pagal kuriuos galima kokiu nors būdu aiškiai nustatyti vaiko tapatybę.
- Vaikai dalyvauja konkursuose ir loterijose. Jei vaikas nori dalyvauti konkurse, mes prašome nurodyti asmens informaciją, būtiną norint dalyvauti konkurse. Dažniausiai prašome nurodyti vaiko vardą (kad galėtume atskirti tos pačios šeimos vaikus) ir vieno iš tėvų ar globėjo el. pašto adresą (kad galėtume vykdyti teisinius reikalavimus informuoti atsakingą suaugusįjį). Su tėvais susisiekiame tik tuo atveju, jei vaikas laimi konkursą ar loteriją, kad sužinotume, kokiu adresu siųsti prizą. Jei pagal konkurso sąlygas vaikas, norėdamas dalyvauti konkurse, turi sukurti turinį, mes galime iš anksto prašyti vieno iš tėvų sutikimo el. paštu, kad vykdytume vaikų sukurto turinio privatumo reikalavimus (žr. pirmiau nurodytą informaciją apie vaikų kuriamą turinį). Be sutikimo vaikai negalės dalyvauti mūsų konkursuose.
- Vaikai gauna mūsų el. laiškus. Mes galime prašyti vaikų kontaktinės informacijos (įskaitant el. pašto adresą), kad galėtume atsakyti į jų pateiktą klausimą. Jei su vaiku turime susisiekti dar kartą, pavyzdžiui, norėdami atsakyti į papildomus klausimus, prašome vieno iš tėvų ar globėjo nurodyti el. pašto adresą. Vaiko kontaktinę informaciją internete saugome tik tiek, kiek reikia jo prašymui vykdyti. Tokios informacijos nenaudojame jokiais kitais tikslais. Jei vaiko kontaktinė informacija internete mums būtina tebevykstančios komunikacijos tikslais, kiek įmanoma anksčiau prašome vieno iš tėvų ar globėjo nurodyti savo el. pašto adresą, kad galėtume informuoti suaugusįjį apie mūsų renkamus duomenis ir suteikti tėvams ar globėjams galimybę prašyti mūsų neberinkti duomenų. Tėvai ar globėjai gali bet kada atsisakyti gauti bet kokią mūsų su jų vaikais vykdomą komunikaciją vadovaudamiesi prenumeratos atsisakymo instrukcijomis, pateiktomis kiekviename laiške (jei esama kelių komunikacijos rūšių, tėvams gali tekti atsisakyti kiekvienos jų atskirai). Tėvai taip pat gali susisiekti su mūsų LEGO Klientų aptarnavimo skyriaus komanda.
- Vaikai gauna „push“ pranešimus iš programėlių. Iš daugumos programėlių siunčiami „push“ pranešimai į jų klientų mobiliuosius telefonus ar įrenginius, kuriais klientai informuojami apie naujienas (kartais net ir tuo atveju, jei programėlė nenaudojama). Dalis mūsų programėlių skirtos vaikams. Prieš siųsdami vaikui „push“ pranešimus iš savo programėlių, mes prašome vaikų nurodyti tėvų ar globėjo el. pašto adresą, kad galėtume informuoti suaugusįjį apie jų vaiko prašymą. Be tėvų sutikimo mes nesusiejame įrenginio identifikatoriaus su jokia asmens informacija. Jei norite, kad vaikai daugiau nebegautų „push“ pranešimų iš vienos iš mūsų programėlių, galite bet kada pakeisti nuostatas savo vaiko įrenginyje.
- Mes renkame informaciją apie buvimo vietą. Dalis mūsų interneto svetainių, kanalų ir programėlių yra skirtos vaikams. Prašome tėvų ar globėjo sutikimo el. paštu prieš rinkdami informaciją apie vaiko gatvės pavadinimą, adresą ar koordinates. Tai darome tam, kad pagal tokio pobūdžio informaciją galėtume veiksmingai atpažinti konkretų vaiką. Ir atvirkščiai, neprašome tėvų sutikimo rinkti informaciją apie vaiko miestą, šalį ar regioną, jei tokia informacija nėra tiesiogiai susieta su konkrečiu vaiku. Priežastis ta, kad pagal tokią bendrojo pobūdžio informaciją mes negalėsime atpažinti konkretaus vaiko. Jei norite, kad daugiau neberinktume tokio pobūdžio informacijos apie buvimo vietą, galite bet kada sureguliuoti nuostatas savo vaiko įrenginyje. Arba susisiekti su mūsų LEGO Klientų aptarnavimo skyriaus komanda.
- Kada renkame išliekančius identifikatorius. Siekdami savo interneto kanalų lankytojams užtikrinti jų poreikiams geriau pritaikytą ir juos atitinkančią patirtį, renkame tam tikrų rūšių informaciją (pavyzdžiui, informaciją apie IP adresus, mobiliųjų įrenginių identifikatorius, naršykles, interneto paslaugų teikėjus, nukreipimo puslapius, išėjimo puslapius, apsilankymų dažnumą, operacines sistemas, datų žymes, laiko žymes ir spustelėjimų srauto duomenis). Rinkdami tokio pobūdžio informaciją naudojame slapukus, vaizdo elementus, „flash“ slapukus, žiniatinklio indikatorius ir kitus unikalius identifikatorius (nustatytus pagal šios privatumo politikos skyrių „Slapukai“). Tokio pobūdžio informaciją galime rinkti patys arba prašyti trečiosios šalies tvarkyti duomenis mūsų vardu. Šios rūšies duomenis naudojame tam, kad vaikai galėtų pasinaudoti internete siūlomomis funkcijomis ir turiniu, taip pat siekdami tinkinti turinį, tobulinti savo kanalus internete, analizuoti mūsų internetinio kanalo veiklos rodiklius ir kurti anonimines ataskaitas. Tuo atveju, jei kokiais nors tikslais norime rinkti vaikų asmens duomenis, iš anksto prašome vieno iš tėvų ar globėjo sutikimo. Išorinių operatorių, renkančių išliekančius identifikatorius mūsų interneto svetainėse ir programėlėse, sąrašą rasite mūsų slapukų politikoje ir slapukų deklaracijoje.
Tėvų sutikimo prašymas
Naudojame įvairių tipų tėvų sutikimus, atsižvelgdami į tai, kokio tipo vaikų duomenis tvarkome ir kokiu tikslu tai darome.
Tėvų sutikimo prašymas el. paštu
Jei mums reikia rinkti vaiko asmeninę informaciją, kad galėtume teikti vaiko pageidaujamą paslaugą, paprašysime kurio nors iš tėvų sutikimo pagal teisinius reikalavimus (pvz., COPPA – JAV ir BDAR – ES). Vaiko tėvams ar globėjui išsiunčiame el. laišką, kuriame paaiškiname, kokią informaciją renkame, kaip ketiname ją naudoti ir prašome suteikti sutikimą. Negavę tėvų sutikimo per pagrįstą laiką, informaciją, kurią surinkome iš vaiko, įskaitant suaugusio asmens kontaktinę informaciją, kurią prašėme nurodyti, kad galėtume prašyti sutikimo, pašalinsime.
„Patvirtinto tėvų sutikimo“ prašymas
Jei vaikas nori dalytis asmenine informacija viešai ar bendrinti ją su trečiąja šalimi vienoje iš mūsų svetainių arba skaitmeninių erdvių, prašome aukštesnio lygio tėvų sutikimo nei pirmiau nurodytas prašymas el. paštu. Galime paprašyti patvirtinimo kreditine kortele ar kitu mokėjimo būdu (su nominaliu mokesčiu) arba patikrinti tėvams išduotą valstybinį asmens tapatybės dokumentą.
Kas nutinka nesikreipus į tėvus ar globėją suteikti sutikimą?
Jaunesniam nei 16 metų (arba vyresniam valstybėse, kuriose to reikalaujama pagal teisės aktus) vaikui apsilankius vaikams skirtame internetiniame kanale, kuriame taikomas amžiaus cenzas, prieš pradėdami rinkti bet kokią vaiko asmeninę informaciją, informuojame kurį nors iš vaiko tėvų ar globėjų el. paštu. Jei manote, kad jūsų vaikas dalyvauja internetinėje veikloje, dėl kurios jo asmens duomenys yra renkami, tačiau nei jūs, nei kitas iš tėvų ar globėjas negavote el. laiško, kuriuo buvo prašoma sutikimo, susisiekite su mumis. El. pašto adresų, skirtų tėvų sutikimui gauti, nenaudojame jokiais kitais tikslais, nebent turėtume aiškų suaugusiojo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus el. paštu, arba toks asmuo dalyvavo veikloje, dėl kurios galima susisiekti el. paštu.
Tėvų pasirinkimai ir kontrolė
Tėvai ar globėjai gali bet kada uždrausti mums toliau naudoti ir rinkti savo vaiko asmeninę informaciją. Tėvai ar globėjai gali prašyti mūsų pašalinti surinktą asmeninę informaciją, susijusią su jų vaiko paskyra, iš mūsų duomenų archyvo. Jei asmeninė informacija būtina tam tikroms paslaugoms teikti, pašalinus vaiko duomenis, ateityje jis gali neturėti galimybės naudotis paskyra, naryste ar paslaugomis.
Jei vaikas naudojasi registruota LEGO paskyra, tėvai ar globėjai gali susipažinti su asmenine informacija, kurią surinkome iš jų vaiko, ją pakeisti ar pašalinti:
- prisijungdami prie vaiko LEGO paskyros, pasinaudodami vaiko prisijungimo vardu ir slaptažodžiu;
- susisiekę su mūsų LEGO Klientų aptarnavimo skyriaus komanda.
Jei pageidaujate su mumis susisiekti, nurodykite savo vaiko prisijungimo vardą, savo telefono numerį ir el. pašto adresą. Prieš leisdami jums susipažinti su vaiko asmens informacija, turėsite patvirtinti, kad esate vienas iš vaiko tėvų ar globėjas. Į jūsų paklausimą atsakysime per atitinkamą laikotarpį.
5 DALIS: INFORMACIJA VAIKAMS
Informacija vaikams: Vaikams pritaikyta privatumo informacija
Kas mes esame?
Esame „LEGO Group“ ir norime įkvėpti bei ugdyti ateities kūrėjus. Gaminame daugybę produktų, tokių kaip LEGO kaladėlės ir rinkiniai, taip pat kuriame programėles ir žaidimus. Be to, valdome mažmeninės prekybos parduotuves visame pasaulyje ir internete bei LEGO.com svetainę.
Šioje privatumo politikoje nurodoma, kaip naudojame tavo asmens duomenis, kad žinotum, kas su jais vyksta, kai juos renkame.
Kartais pateikiame nuorodų į kitus puslapius. Galbūt norėsi, kad tau padėtų suaugęs žmogus, nes kartais gali būti painu.
Asmens duomenys? Kas tai?
Viskas, ką galima naudoti tavo tapatybei nustatyti, yra tavo asmens duomenys. Galbūt jau žinai, kad juos sudaro tokia informacija kaip tavo vardas ar nuotrauka, bet jie taip pat apima ir el. pašto adresą arba internetinį naudotojo vardą.
„LEGO Group“ naudoja daug asmens duomenų. Jei nori sužinoti daugiau, paprašyk suaugusiojo padėti perskaityti visą privatumo politiką.
Kodėl jums reikia mano asmens duomenų?
Pagrindinė priežastis, dėl kurios turime naudoti tavo asmens duomenis, yra žinoti, kas tu esi.
Jei prisijungei prie vienos iš mūsų programėlių ar žaidimų, mes naudojame tavo asmens duomenis, kad galėtume sekti tavo žaidimo eigą, padėti tau palaikyti ryšį su draugais programėlėje ar žaidime arba leisti išsaugoti turinį, kurį įkėlei į savo LEGO paskyrą.
Kartais taip pat naudojame tavo asmens duomenis renginiui, kuriame dalyvauji, arba mūsų organizuojamam konkursui, kad laimėjimo atvejui būtinai gautum prizą.
Jei neturėsime tavo asmens duomenų, mums gali nepavykti tesėti tau duotų pažadų. Gali būti, kad negalėsime prisiminti, kurį žaidimo lygį pasiekei, arba leisti įkelti nuotraukų, kurias nori bendrinti su draugais.
Jei nori sužinoti daugiau apie tai, ką darome su tavo asmens duomenimis, gali paprašyti suaugusiojo perskaityti visą privatumo politiką su tavimi, kad jis padėtų suprasti išsamią informaciją.
Tai mano asmens duomenis galite naudoti bet kam?
Nea! Tavo asmens duomenis galime naudoti tik kai kuriems tikslams.
Teikiame daug internetinių paslaugų ir laikomės kelių taisyklių, kurios reikalauja naudoti tavo asmens duomenis, kad galėtume atlikti savo darbą ir teikti tau paslaugas, bet mes negalime to padaryti prieš tai neatsiklausę tavęs ar tavo tėvų.
Kitais atvejais turime gauti vieno iš tavo tėvų sutikimą. Jei tu ar tavo tėvai (ar globėjai) atsisakys, mes nenaudosime (ir negalėsime naudoti) tavo asmens duomenų.
Ar kas nors kitas gali matyti mano asmens duomenis?
Kartais mums reikia dalytis tavo asmens duomenimis, kad galėtume atlikti savo darbą. Mes stengiamės tai daryti labai atsargiai, o tai reiškia, kad laikomės dar daugiau taisyklių.
Mums gali tekti bendrinti tavo duomenis su tavo šeima, jei ji tau padeda. Be to, mums gali tekti bendrinti tavo duomenis su kitais žmonėmis. Paprašyk suaugusiojo padėti tau perskaityti visą mūsų privatumo politiką ir slapukų politiką bei slapukų deklaraciją.
Ar saugosite mano asmens duomenis amžinai?
Mums leidžiama saugoti tavo asmens duomenis tik tiek laiko, kiek mums jų reikia. Priklausomai nuo aplinkybių, šis laikotarpis gali skirtis.
Ar turiu teisę pareikšti nuomonę dėl to, kas nutinka mano asmens duomenims?
Taip, turi. Kai mes naudojame tavo duomenis, tu turi vadinamųjų „teisių“. Viena iš jų yra teisė žinoti, ką su jais darome. Štai kam skirtas šis puslapis.
Gali paprašyti mūsų pasakyti, kokius tavo asmens duomenis turime, arba gali nurodyti mums nustoti juos naudoti arba ištrinti. Jei tavo asmens duomenys yra neteisingi ar klaidingi, gali mums apie tai pranešti ir mes juos pataisysime.
Tavo teisės priklauso nuo to, kam mes naudojame tavo duomenis. Šioje privatumo politikoje rasi daug daugiau informacijos. Paprašyk suaugusiojo padėti tau ją perskaityti.
Kas užtikrina, kad jūs laikysitės visų taisyklių?
„LEGO Group“ dirba toks duomenų apsaugos pareigūnas, kurio darbas yra saugoti tavo duomenis. Jis užtikrina, kad mes laikytumėmės visų taisyklių ir tavo duomenys būtų saugūs. Jei jis mato, kad kažkas negerai, jis mums pasako, kaip galime tai ištaisyti.
Mums labai svarbu, kad tavo duomenys būtų saugūs ir kad būtų laikomasi visų taisyklių. Jei nerimauji dėl to, ką darome su tavo asmens duomenimis, susisiek su mumis.
Taip pat yra valstybės tarnybų, kurių darbas yra užtikrinti, kad įmonės laikytųsi taisyklių, ir mus pataisytų, jei elgiamės neteisingai. Danijoje taip pat gali parašyti paprastu arba el. paštu. Jos kontaktinę informaciją rasi www.datatilsynet.dk.
Apie mūsų svetainę
Kaip ir daugelis svetainių, mūsų svetainė į tavo kompiuterį atsisiunčia mažus failus, vadinamus „slapukais“. Jie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą tavo naršyklėje. Daugiau apie slapukus gali sužinoti mūsų Kapitono Saugos vaizdo įraše čia.