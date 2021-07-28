Slapukų deklaracija

Atnaujinta: 2026 m. sausio 16 d.

Slapukai ir panašios technologijos, nustatytos LEGO.com
Susipažinkite su slapukų ir panašių technologijų (toliau bendrai – „slapukų“), nustatytų LEGO.com domene, sąrašu. Slapukus kuria „LEGO System A/S“ arba kai kurios trečiosios šalys. Kai trečioji šalis yra bendras arba nepriklausomas duomenų valdytojas, tai nurodoma skiltyje „duomenų valdytojas“. Atkreipiame dėmesį, kad prisijungus su LEGO paskyra, LEGO.com/kids ir visose domeno LEGO.com dalyse kuriami tik aktualūs griežtai būtini slapukai.

Slapukai ir asmeninė informacija
Jei norite sužinoti apie slapukus sužinoti daugiau, skaitykite mūsų slapukų politiką. Jei norite daugiau sužinoti apie savo privatumą ir kaip valdyti savo duomenis, skaitykite mūsų privatumo politiką.

Visi programėlės „LEGO Insiders“ slapukai galios tol, kol naudotojo telefone bus įdiegta programėlė. Ištrindamas programėlę, jis gali pasirinkti ištrinti visus kartu su ja saugomus duomenis.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

„New Relic“ seanso ID

Stebi, kiek kartų naudotojas apsilanko, kad įvertintų, kaip efektyviai veikia programa.

„New Relic“

„New Relic“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

„Adyen Payment“ seanso ID

Unikalus ID priskiriamas LEGO.com naudotojui viso mokėjimo apdorojimo seanso metu.

„Adyen N.V.“

„Adyen N.V.“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

„Adyen“ telemetrija

Saugios mokėjimo operacijos.

„Adyen N.V.“

„Adyen N.V.“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

„Insiders“ naudotojo identifikatorius

Atpažįsta naudotoją, kad būtų rodomi jo „Insiders“ paskyros duomenys.

„LEGO System A/S“

„CrowdTwist“ [„Oracle“]

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

„Insiders“ taškų suteikėjas

Atpažįsta naudotoją, kad galėtume apdovanoti narį už jo veiksmus.

„LEGO System A/S“

„CrowdTwist“ [„Oracle“]

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Pageidaujamos kalbos įjungiklis

Identifikuoja naudotoją, kad turinys būtų rodomas pageidaujama kalba.

„LEGO System A/S“

„CrowdTwist“ [„Oracle“]

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Seanso ID – rekomendacijų modulis

Šis slapukas įrašomas į įrenginį kaip būtinasis, kad būtų galima registruoti svetainės būklę ar užkrinti sklandų veikimą ir diegti naujas funkcijas. Gavus sutikimą, slapukas leidžia teikti rekomendacijas, pagrįstas naršymo istorija seanso metu (pvz., kokius produktus ar temas peržiūrėjote ir įtraukėte į krepšelį).

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Užsakymo numeris (jei užsakoma seanso metu)

Session storage
BothUntil session ends

„Iovation“ pirštų atspaudai

Fiksuoja ir seka pirštų atspaudų informaciją, kad padėtų apsisaugoti nuo sukčiavimo. Sprendimai priimami automatiškai siekiant vykdyti būtinąją prevenciją nuo sukčiavimo LEGO.com domene.

„Iovation“

„Iovation“

„LEGO System A/S“

Taip, fiksuoja įrenginio informaciją, naudojamą tikrinti, ar nesukčiaujama.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Apsaugos nuo klastojimo patvirtinimo ženklas

Šis apsaugos nuo klastojimo sistemos slapukas yra saugumo sistemos dalis, būtina naudojant autentifikavimą slapukais. Sprendimai taip pat priimami automatiškai siekiant vykdyti būtinąją prevenciją nuo sukčiavimo LEGO.com domene.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Su GUID

Session storage
BothUntil session ends

Paskyros seanso identifikatorius

Tai seanso identifikatorius, būtinas naudotojo seansams paskyrų sistemoje valdyti.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Su GUID

Session storage
BothUntil session ends

Dviejų veiksnių autentifikavimas

Slapukas, naudojamas klientui įsiminti, kai prisijungiama naudojant dviejų veiksnių autentifikavimą.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Su viešojo naudotojo ID (PUID) ir saugos spaudu.

Persistent
Both14 days

Išorinių prisijungimo paslaugų teikėjų autentifikavimas

„Autentifikavimo slapukas, leidžiantis prisijungti prie LEGO paskyros per išorinius paslaugų teikėjus („Google“, „Facebook“ ir „Twitter“).

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Taip, autentifikavimo bilietas, apimantis teisių rinkinio subjekto („claims principal“) duomenis. [Nurodantis informaciją apie naudotoją, kuris buvo prisijungęs].

Persistent
Both15 mins

Autentifikavimo seanso identifikatorius

Seanso identifikatorius, skirtas „Flask“ – naudotojo / autentifikavimo sistemai, naudojamai „LEGO Ideas“.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Su GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Amžiaus patvirtinimas

Jei naudotojas pasirenka mažesnį nei 18 metų amžių, jis laikomas vaiku.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Amžiaus įvestis

Persistent
LEGO.com30 mins

Laukiamasis

Slapukas nustatytas taip, kad įjungtų laukiamąjį esant intensyviam srautui ir LEGO.com galėtų toliau veikti.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Įeina naudotojo agentas

Cookie
Both1 hour

Unikalus sutikimo identifikatorius

Naudojamas kaip unikalus identifikatorius mūsų sutikimo valdymo platformoje.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Unikalus identifikatorius

Cookie
Both12 months

„Salesforce“ įterptojo pokalbio naršyklės ID

Užtikrina mūsų tiesioginių pokalbių funkcijos saugumą.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com12 months

„Salesforce“ įterptojo pokalbio tarpinis srautas

Užtikrina, kad naudotojo užklausos pasiektų tą patį „Salesforce“ tarpinį serverį, kad šis laikinai gautų informaciją iš talpyklos.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com3 hours

„Salesforce“ įterptojo tiesioginio pokalbio agento ID

Pokalbio metu užfiksuoja unikalų konkrečios naršyklės sesijos pseudoniminį ID.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

„Salesforce“ atmestas įterptojo tiesioginio pokalbio agento ID

Įsimena administratoriaus nustatytas taisykles, skirtas paslėpti kvietimo kalbėtis mygtuką po to, kai lankytojas sutinka ar atmeta kvietimą. Be slapuko, mygtukas būtų rodomas kaskart jį inicijavus.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

„Salesforce“ įterptojo pokalbio naršyklės derinimo ID

Susieja naršyklės ir serverio žurnalo įrašus, kad palengvintų sistemos derinimą.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com12 months

„Salesforce“ įterptojo pokalbio kalba

Identifikuoja kelias kalbas palaikančių tinkinamų komponentų, apklausų ir srautų kalbą.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Naudotojo ID

Naudojamas naudotojams identifikuoti ir jų veiksmams domene sekti.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Script
LEGO.com2 years

Seanso ID

Naudojamas norint nustatyti, ar naudotojo seansas svetainėje aktyvus ar naujas (t. y. slapuko nėra arba jis nebegalioja).

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Script
LEGO.com30 mins

Serverio pusės naudotojo ID

Saugo serverio sugeneruotą unikalų naudotojo identifikatorių, siunčiamą su visais tolesniais sekimo įvykiais.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Script
LEGO.com12 months

„Usersnap“

Naudojamas jau įrašytiems naudotojo atsiliepimų duomenims įsiminti

„Usersnap GmbH“

„Usersnap GmbH“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Local storage
LEGO.comForever

„Cloudflare“

Naudojamas siekiant apsaugoti svetainę nuo automatinių grėsmių, pavyzdžiui, botų atakų, padedant atskirti tikrus naudotojus nuo botų.

„Cloudflare“

„Cloudflare“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com30 mins

„Cloudflare“

Naudojamas duomenų srautui riboti, kai keli naudotojai dalijasi tuo pačiu IP adresu.

„Cloudflare“

„Cloudflare“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com30 mins

„Cloudflare“

Slapukas nustatytas taip, kad įjungtų laukiamąjį esant intensyviam srautui ir LEGO.com galėtų toliau veikti.

„Cloudflare“

„Cloudflare“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com5 mins

Pirkinių kategorijų talpykla

Kategorijų naršymo duomenų laikymas talpykloje, siekiant paspartinti veikimą.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Neseniai peržiūrėti produktai

Naudojamas neseniai peržiūrėtų produktų funkcijai palaikyti. Produktų ID sąrašas

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Neprisijungusiojo naudotojo duomenys

Riboti naudotojo duomenys, skirti palaikyti autonominį režimą nuskaitant brūkšninius kodus parduotuvėje be interneto ryšio.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Naudotojo vardas, „Insiders“ paskyros numeriai

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Susipažinimo parinktys

Pasirinktas avataras susipažinimo metu.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Sutikimo dėl slapukų nuostatos

Naudojamas sutikimo dėl slapukų parinktims išsaugoti.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com12 months

Atsisakymo principu pagrįsto sutikimo nuostatos

Naudojama atsisakymo principu pagrįsto sutikimo nuostatoms išsaugoti.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com12 months

Funkcijų vėliavėlių identifikatorius

Unikalus ID, priskirtas LEGO.com naudotojui, kad būtų galima perjungti funkcijas.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Su GUID

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

„Adobe“ atsarginis ID

Naudojamas visų naudotojų duomenims visuose kituose „Adobe“ produktuose susieti.

„LEGO System A/S“

„Adobe Analytics“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

„Adobe Experience Cloud“ ID

Identifikuoja unikalius lankytojus ir atskiria jų apsilankymus.

„LEGO System A/S“

„Adobe Analytics“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

„Adobe“ slapukų įjungimo būsena

Fiksuoja, kurie slapukai buvo priimti arba atmesti, siekiant suprasti matomos informacijos išsamumą, lyginant su realiais duomenimis.

„LEGO System A/S“

„Adobe Analytics“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

„Adobe“ peržiūrimo puslapio pavadinimas

Fiksuoja, kiek kartų puslapis buvo peržiūrėtas, siekiant įvertinti jo populiarumo lygį.

„LEGO System A/S“

„Adobe Analytics“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

„Medallia DXA“ regioninis kelionės žemėlapio kūrimo įrankis – seanso metu

Leidžia tobulinti ir optimizuoti jūsų, kaip LEGO.com naudotojų, aplinką, pereinant nuo vieno regiono rodinio prie kito.

„Medallia“

„Medallia“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

„Medallia DXA“ kelionės žemėlapio kūrimo įrankis – tarp seansų

Leidžia tobulinti ir optimizuoti jūsų, kaip LEGO.com naudotojų, aplinką, pereinant nuo vieno regiono rodinio prie kito.

„Medallia“

„Medallia“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

„iPerceptions“ našumas

Pagerina svetainės našumą minimizuodamas užklausų skaičių.

„iPerception“

„iPerception“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

„iPerceptions“ naršyklės ir platformos informacija

Praneša mums, kokią platformą ir naršyklę naudojate, kad galėtume rodyti tinkamą informaciją bei formatą (t. y. kalbą, įrenginio tipą ir pan.).

„iPerception“

„iPerception“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

„iPerceptions“ peržiūrėtas puslapis

Įsimena, kur lankėtės, todėl jums nereikia ieškoti, kad grįžtumėte į tam tikrą puslapį.

„iPerception“

„iPerception“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

„iPerceptions“ rodomi pranešimai

Užtikrina sklandesnį naudotojo apsilankymą valdydamas rodomų pranešimų skaičių.

„iPerception“

„iPerception“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

„iPerceptions“ peržiūrėtų puslapių skaičius

Seka, kuriuos puslapius naudotojas peržiūrėjo kiekvieno apsilankymo metu.

„iPerception“

„iPerception“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

„iPerceptions“ seanso ID

Atpažįsta jūsų apsilankymą priskirdamas seanso ID.

„iPerception“

„iPerception“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

„Optimizely“ seanso ID

Suteikia galimybę įtraukti naudotoją į A / B bandomąjį eksperimentą naujoms funkcijoms išbandyti.

„LEGO System A/S“

„Optimizely“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC seansas

Naudojamas naudotojo seansui identifikuoti apsilankymo svetainėje metu.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

„UEC Cross Session“

Naudojamas naudotojo seanso informacijai išsaugoti tarp visų seansų, kol baigiasi slapuko galiojimo laikas.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

„Snowplow“ lankytojo ID

Saugo naudotojo informaciją, sugeneruotą per pirmąjį naudotojo apsilankymą svetainėje, ir atnaujina ją per būsimus apsilankymus.

„Snowplow“ lankytojo ID

„Snowplow Analytics Ltd.“

„LEGO System A/S“ ir „Snowplow Analytics Ltd.“

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

„Snowplow“ seanso ID

Naudojamas nustatyti, ar naudotojas šiuo metu yra aktyviame svetainės seanse, ar tai naujo seanso pradžia (pavyzdžiui, jei slapuko nėra arba jo galiojimo laikas pasibaigęs).

„LEGO System A/S“

„Snowplow Analytics Ltd.“

„LEGO System A/S“ ir „Snowplow Analytics Ltd.“

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

„Snowplow“ rinkimo ID

Išsaugo unikalų serverio lygmeniu sugeneruotą identifikatorių, kuris pridedamas prie visų vėlesnių sekimo įvykių.

„LEGO System A/S“

„Snowplow Analytics Ltd.“

„LEGO System A/S“ ir „Snowplow Analytics Ltd.“

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Stebi, kiek kartų naudotojas apsilanko, kad įvertintų, kaip efektyviai veikia programėlė.

„SpeedCurve“

„SpeedCurve“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII duomenų

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

„Smartlink“ unikalaus identifikatoriaus slapukas

Atpažįsta naudotoją ir suteikia suasmenintą patirtį, pradedant nuo sutikimo dėl slapukų prašymo.

„LEGO System A/S“

„Vibes“

„LEGO System A/S“

Taip, su GUID.

Script
LEGO.com1 year

Tarpseansinis ID – rekomendacijų modulis

Teikia rekomendacijas, pagrįstas pirkimo istorija.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Užsakymo numeris (jei užsakoma seanso metu)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

„Salesforce Marketing Cloud“ prenumeratoriaus ID

Unikalus identifikatorius, naudojamas kaip nuorodos numeris naudotojui.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Identifikatorius

Cookie
LEGO.com7 days

„Salesforce Marketing Cloud“ el. pašto adresas

Prenumeratoriaus el. pašto adresas.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

El. pašto adresas

Cookie
LEGO.com7 days

„Salesforce Marketing Cloud“ užduoties ID

Užduoties identifikatorius, susijęs su el. laiško siuntimu.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com7 days

„Salesforce Marketing Cloud“ sąrašo ID

Prenumeratoriaus sąrašo identifikatorius.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com7 days

„Salesforce Marketing Cloud“ paketo ID

Su inicijuotu el. laišku susieto paketo skaitinis identifikatorius.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com7 days

„Salesforce Marketing Cloud“ URL ID

Unikalus atskiro URL identifikatorius siunčiant.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com7 days

„Salesforce Marketing Cloud“ nario ID

„Marketing Cloud“ verslo padalinio ID.

„Salesforce“

„Salesforce“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

„Adobe Analytics“, „Adobe Advertising“ ir „Experience Cloud“ ID

Suteikia galimybę sinchronizuoti ID su trečiųjų šalių, tokių kaip „Adobe“, „Google“ ir „Facebook“, svetainėmis, siekiant pritaikyti reklamą, pavyzdžiui, taikyti pakartotinės rinkodaros slopinimą ar pasiekti panašią auditoriją.

„LEGO System A/S“

„Adobe Analytics“ ir „Adobe Advertising“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Beacon
LEGO.com2 years

„Adobe Ad Cloud“ laiko žymos ID

Fiksuoja naudotojo apsilankymo svetainėje laiką, praėjusį nuo paskutinės reklamos paieškos.

„LEGO System A/S“

„Adobe Ads“

„LEGO System A/S“

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

„Meta“ CAPI

Užtikrina, kad lankytojai gautų tik aktualius, pritaikytus „Meta“ skelbimus.

„Meta“

„Meta“

„LEGO System A/S“ ir „Meta“ yra nepriklausomi valdytojai. „Meta CAPI“ suteikia „LEGO Group“ galimybę stebėti jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Tai leidžia mums įvertinti skelbimų efektyvumą, nustatyti tinkamiausią auditoriją reklamai bei analizuoti mūsų svetainės konversijos kanalų veiksmingumą (pvz., ar apsilankymas lemia pardavimą). „Meta“ veikia kaip duomenų tvarkytojas „LEGO System A/S“ vardu anksčiau minėtoms paslaugoms. Tačiau „Meta“ per CAPI surinktus duomenis taip pat naudos savo tikslams ir gali juos sujungti su jūsų duomenimis, kuriuos galbūt jau yra sukaupusi.

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com90 days

„Google Ad“ ir „Doubleclick“ („Campaign Manager 360“) žymos

Seka naudotojų veiksmus LEGO.com, siekiant matuoti rezultatus ir parinkti tikslinę auditoriją. Tai apims įvykių LEGO.com modeliavimą, siekiant pagerinti matavimo ir optimizavimo tikslumą. Tikslinės auditorijos parinkimas apims ribojimą, panašių naudotojų paiešką ir pakartotinę rinkodarą.

„Google“

„Google“

„LEGO System A/S“ ir „Google LLC“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: Naudoja šiuos duomenis kaip mokamą „Google LLC“ paslaugą svetainėje LEGO.com. Duomenys renkami gavus sutikimą, siekiant rodyti suasmenintą reklamą, kai naudojate „Alphabet Inc.“ priklausančias svetaines (pavyzdžiui, „Google“ ir „YouTube“) bei paslaugas ir vėliau apsilankote ar grįžtate į LEGO.com. „Google Inc“: gavus sutikimą, renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, siekiant stebėti apsilankymus svetainėje LEGO.com. Šie duomenys naudojami matavimui ir matavimų modeliavimui, tikslinės auditorijos ribojimui, pakartotinei reklamai „Alphabet Inc.“ priklausančiose svetainėse bei paslaugose ir rinkodaros pasiūlymams teikti žmonėms, turintiems panašių pomėgių kaip jūs.

Slapuke nėra PII.

Script
LEGO.com18 months

„Rakuten“: Apsilankymų svetainėje ir naudotojo duomenų rinkimas

Išsaugo apsilankymų svetainėje ir naudotojų duomenis.

„Rakuten“

„Rakuten“

„LEGO System A/S“ ir „Rakuten“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: renka ir saugo jūsų asmeninę informaciją (pvz., techninius, slapukų, naudojimo ir geografinės vietos duomenis), kuri gali būti naudojama siekiant geriau pritaikyti jūsų patirtį sugrįžus į LEGO.com ir (arba) „Rakuten“ partnerių svetaines. Taip pat galime naudoti šiuos duomenis siekdami atpažinti ir pritraukti naujų auditorijų, kurios savo duomenų profiliu gali būti panašios į jus ir lankytis LEGO.com ir (arba) „Rakuten“ partnerių svetainėse. „Rakuten“: renka ir saugo jūsų asmeninę informaciją (pvz., techninius, slapukų, naudojimo ir geografinės vietos duomenis), kad galėtų jums teikti pritaikytą arba pomėgiais grįstą reklamą. Jie taip pat gali naudoti šiuos duomenis, kad identifikuotų ir pritrauktų naujų auditorijų, kurios savo duomenų profiliu gali būti panašios į jus. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Rakuten“ slapukų politikoje: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Teikėjo sugeneruotas unikalusis identifikatorius (atsitiktinis GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

„Rakuten“: pardavimo konversijų sekimo įrankis

Seka apsilankymų svetainėje ir naudotojo duomenis, kai atliekamas pardavimas.

„Rakuten“

„Rakuten“

„LEGO System A/S“ ir „Rakuten“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: naudojame unikalų „Rakuten“ nustatytą partnerių paspaudimo identifikatorių, kuris išsaugomas kiekvienam naujam lankytojui, ateinančiam į LEGO.com iš „Rakuten“ partnerių svetainių ir ką nors nusiperkančiam LEGO.com. Šiuos duomenis LEGO.com naudoja, kad suderintų atsiskaitymą už pardavimo konversijas, tiesiogiai priskiriamas „Rakuten“ paslaugoms. „Rakuten“: nustato unikalų leidėjo paspaudimo identifikatorių, kuris bus išsaugomas ir susiejamas su konkretaus naudotojo pirkiniais LEGO.com. Tai leidžia tinkamai sumokėti „Rakuten“ už pardavimus, gautus iš „naujo“ partnerių srauto.

Teikėjo sugeneruotas unikalusis identifikatorius (atsitiktinis GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

„Rakuten“ identifikatorius

Identifikuoja „Rakuten“ naudotojus.

„Rakuten“

„Rakuten“

„LEGO System A/S“ ir „Rakuten“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: gali naudoti šiuos duomenis, kad identifikuotų „Rakuten“ naudotojus iš visų skirtingų partnerių tinklo svetainių. LEGO.com gali naudoti šiuos duomenis gavę sutikimą duomenų analizės ir suasmeninimo paslaugoms. „Rakuten“: saugo ir naudoja jūsų duomenis gavusi sutikimą sekti jus kaip naudotoją įvairiose partnerių tinklo svetainėse, naudodama tarptinklinį ID ir paieškos bei paspaudimo ID. Šie duomenys naudojami reklamai suasmeninti ir duomenų analizės tikslais.

Teikėjo sugeneruotas unikalusis identifikatorius (atsitiktinis GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

„Microsoft Advertising UET“

Stebi veiksmus svetainėje pakartotinės rinkodaros tikslais visame internete ir vykdant kitą veiklą.

„Microsoft“ („Bing Ads Network“)

„Microsoft“ („Bing Ads Network“)

„LEGO System A/S“ ir „Microsoft“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“ renka ir valdo jūsų duomenis, kuriuos rinkti davėte sutikimą, siekdama segmentuoti auditorijas, vykdyti tikslinę reklamą ir pritraukti naujus naudotojus per rinkodaros pranešimus MS tinkle, įskaitant „Bing“ paiešką ir „MS Ad Display Network“. „Microsoft“ naudoja jūsų duomenis, kuriuos rinkti davėte sutikimą, savo rinkodaros tikslais. Nuoroda į politiką: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

„Demandbase“ žyma

Žyma „Demandbase“ renka informaciją, siekiant nustatyti, kurios įmonės lankosi svetainėje B2B rinkodaros tikslais.

„LEGO System A/S“

„Demandbase“

„Demandbase“ ir „LEGO System A/S“

IP adresas

Javascript
LEGO.com13 months

„Rakuten“ pirmosios šalies sekimo priemonė

Unikalus svetainės ID, skirtas sekti „ypatingus pasiūlymus“ (registracijos įvykius) ir „standartinius pasiūlymus“ (užsakymo įvykius), siekiant atsiskaityti su partneriais. Jis nustatomas kaskart, kai naudotojas apsilanko „Rakuten“ įėjimo puslapyje, jei į jį patenka esant „siteID=“ vertei užklausos eilutėje.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com30 days

„Firework“ naudotojo ID

Atsitiktinai sugeneruotas naudotojo ID, siekiant sekti naudotoją tarp seansų. Padeda susieti pikselių fiksuojamus įvykius naudotojo kelionėje.

„Firework“

„Firework“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com60 days

„Firework“ paskiausios peržiūros laikas

Paskutinės peržiūros laiko žyma UTC formatu.

„Firework“

„Firework“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com60 days

„Firework“ UTM

Naujausi UTM parametrai, gaunami iš URL paieškos parametrų. URL paieškos parametrai turi pirmenybę prieš anksčiau išsaugotus UTM parametrus.

„Firework“

„Firework“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com60 days

„Firework“ kanalo ID

Paskutinio kanalo ID, nustatomas valdiklio apvalkalo lygyje, kad apimtų visus valdiklių tipus ir išdėstymą.

„Firework“

„Firework“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com60 days

„Firework“ paskutinis vaizdo įrašas

Paskutinio naudotojo žiūrėto vaizdo įrašo užkoduotas ID.

„Firework“

„Firework“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com60 days

„Firework“ verslo ID

Paskutinis verslo narystės ID, su kuriuo naudotojas pateko į puslapį.

„Firework“

„Firework“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com60 days

„Firework“ seanso ID

Seanso vertę sudaro eilutė su skirtuku „.“. Eilutė sudaryta iš seanso versijos (fws2), seanso ID (fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0), naudotojo seansų skaičiaus (3) ir seanso pradžios laiko (1694441101864).

„Firework“

„Firework“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO.com60 days

„Snapchat“ paspaudimo ID

Padeda identifikuoti lankytojus, apsilankiusius svetainėje iš „Snapchat“ skelbimų, ir priskirti svetainės įvykius tiems skelbimams.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“ ir „Snap Inc.“

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

„Pinterest“

Padeda identifikuoti lankytojus, apsilankiusius svetainėje iš „interest“ skelbimų, ir priskirti svetainės įvykius tiems skelbimams.

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“

„LEGO System A/S“ ir „Pinterest“

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – reklamuotojų identifikatorius

Unikalus „Apple“ suteikiamas įrenginio identifikatorius, naudojamas mūsų reklamos kampanijų veiksmingumui įvertinti, įskaitant programėlių diegimo sekimą ir rinkodaros rezultatų priskyrimą.

„LEGO System A/S“

„Singular“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – pardavėjų identifikatorius

Unikalus „Apple“ suteikiamas įrenginio identifikatorius, naudojamas atpažinti naudotojo įrenginį mūsų programėlėse ir paslaugose analitikos ir funkcionalumo tikslais, pvz., vertinant naudojimąsi programėle ir gerinant programėlės našumą.

„LEGO System A/S“

„Singular“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – „Google“ reklamos ID

Unikalus, atkuriamas, „Google“ suteikiamas įrenginio identifikatorius, naudojamas mūsų reklamos kampanijų veiksmingumui įvertinti, įskaitant programėlių diegimo sekimą ir rinkodaros rezultatų priskyrimą.

„LEGO System A/S“

„Singular“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – „Android Secure ID“

Operacinės sistemos „Android“ suteikiamas konkretaus įrenginio identifikatorius, skirtas programėlės funkcijoms palaikyti ir vidinei analizei, pavyzdžiui, techniniam stabilumui užtikrinti ir programėlės našumui gerinti.

„LEGO System A/S“

„Singular“

„LEGO System A/S“

Slapuke nėra PII.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a