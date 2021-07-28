Slapukų deklaracija
Atnaujinta: 2026 m. sausio 16 d.
Slapukai ir panašios technologijos, nustatytos LEGO.com
Susipažinkite su slapukų ir panašių technologijų (toliau bendrai – „slapukų“), nustatytų LEGO.com domene, sąrašu. Slapukus kuria „LEGO System A/S“ arba kai kurios trečiosios šalys. Kai trečioji šalis yra bendras arba nepriklausomas duomenų valdytojas, tai nurodoma skiltyje „duomenų valdytojas“. Atkreipiame dėmesį, kad prisijungus su LEGO paskyra, LEGO.com/kids ir visose domeno LEGO.com dalyse kuriami tik aktualūs griežtai būtini slapukai.
Slapukai ir asmeninė informacija
Jei norite sužinoti apie slapukus sužinoti daugiau, skaitykite mūsų slapukų politiką. Jei norite daugiau sužinoti apie savo privatumą ir kaip valdyti savo duomenis, skaitykite mūsų privatumo politiką.
Visi programėlės „LEGO Insiders“ slapukai galios tol, kol naudotojo telefone bus įdiegta programėlė. Ištrindamas programėlę, jis gali pasirinkti ištrinti visus kartu su ja saugomus duomenis.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
„New Relic“ seanso ID
Stebi, kiek kartų naudotojas apsilanko, kad įvertintų, kaip efektyviai veikia programa.
„New Relic“
„New Relic“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
„Adyen Payment“ seanso ID
Unikalus ID priskiriamas LEGO.com naudotojui viso mokėjimo apdorojimo seanso metu.
„Adyen N.V.“
„Adyen N.V.“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
„Adyen“ telemetrija
Saugios mokėjimo operacijos.
„Adyen N.V.“
„Adyen N.V.“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
„Insiders“ naudotojo identifikatorius
Atpažįsta naudotoją, kad būtų rodomi jo „Insiders“ paskyros duomenys.
„LEGO System A/S“
„CrowdTwist“ [„Oracle“]
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
„Insiders“ taškų suteikėjas
Atpažįsta naudotoją, kad galėtume apdovanoti narį už jo veiksmus.
„LEGO System A/S“
„CrowdTwist“ [„Oracle“]
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Pageidaujamos kalbos įjungiklis
Identifikuoja naudotoją, kad turinys būtų rodomas pageidaujama kalba.
„LEGO System A/S“
„CrowdTwist“ [„Oracle“]
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Seanso ID – rekomendacijų modulis
Šis slapukas įrašomas į įrenginį kaip būtinasis, kad būtų galima registruoti svetainės būklę ar užkrinti sklandų veikimą ir diegti naujas funkcijas. Gavus sutikimą, slapukas leidžia teikti rekomendacijas, pagrįstas naršymo istorija seanso metu (pvz., kokius produktus ar temas peržiūrėjote ir įtraukėte į krepšelį).
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Užsakymo numeris (jei užsakoma seanso metu)
Session storage
|Both
|Until session ends
„Iovation“ pirštų atspaudai
Fiksuoja ir seka pirštų atspaudų informaciją, kad padėtų apsisaugoti nuo sukčiavimo. Sprendimai priimami automatiškai siekiant vykdyti būtinąją prevenciją nuo sukčiavimo LEGO.com domene.
„Iovation“
„Iovation“
„LEGO System A/S“
Taip, fiksuoja įrenginio informaciją, naudojamą tikrinti, ar nesukčiaujama.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Apsaugos nuo klastojimo patvirtinimo ženklas
Šis apsaugos nuo klastojimo sistemos slapukas yra saugumo sistemos dalis, būtina naudojant autentifikavimą slapukais. Sprendimai taip pat priimami automatiškai siekiant vykdyti būtinąją prevenciją nuo sukčiavimo LEGO.com domene.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Su GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Paskyros seanso identifikatorius
Tai seanso identifikatorius, būtinas naudotojo seansams paskyrų sistemoje valdyti.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Su GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Dviejų veiksnių autentifikavimas
Slapukas, naudojamas klientui įsiminti, kai prisijungiama naudojant dviejų veiksnių autentifikavimą.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Su viešojo naudotojo ID (PUID) ir saugos spaudu.
Persistent
|Both
|14 days
Išorinių prisijungimo paslaugų teikėjų autentifikavimas
„Autentifikavimo slapukas, leidžiantis prisijungti prie LEGO paskyros per išorinius paslaugų teikėjus („Google“, „Facebook“ ir „Twitter“).
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Taip, autentifikavimo bilietas, apimantis teisių rinkinio subjekto („claims principal“) duomenis. [Nurodantis informaciją apie naudotoją, kuris buvo prisijungęs].
Persistent
|Both
|15 mins
Autentifikavimo seanso identifikatorius
Seanso identifikatorius, skirtas „Flask“ – naudotojo / autentifikavimo sistemai, naudojamai „LEGO Ideas“.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Su GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Amžiaus patvirtinimas
Jei naudotojas pasirenka mažesnį nei 18 metų amžių, jis laikomas vaiku.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Amžiaus įvestis
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Laukiamasis
Slapukas nustatytas taip, kad įjungtų laukiamąjį esant intensyviam srautui ir LEGO.com galėtų toliau veikti.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Įeina naudotojo agentas
Cookie
|Both
|1 hour
Unikalus sutikimo identifikatorius
Naudojamas kaip unikalus identifikatorius mūsų sutikimo valdymo platformoje.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Unikalus identifikatorius
Cookie
|Both
|12 months
„Salesforce“ įterptojo pokalbio naršyklės ID
Užtikrina mūsų tiesioginių pokalbių funkcijos saugumą.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
„Salesforce“ įterptojo pokalbio tarpinis srautas
Užtikrina, kad naudotojo užklausos pasiektų tą patį „Salesforce“ tarpinį serverį, kad šis laikinai gautų informaciją iš talpyklos.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
„Salesforce“ įterptojo tiesioginio pokalbio agento ID
Pokalbio metu užfiksuoja unikalų konkrečios naršyklės sesijos pseudoniminį ID.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
„Salesforce“ atmestas įterptojo tiesioginio pokalbio agento ID
Įsimena administratoriaus nustatytas taisykles, skirtas paslėpti kvietimo kalbėtis mygtuką po to, kai lankytojas sutinka ar atmeta kvietimą. Be slapuko, mygtukas būtų rodomas kaskart jį inicijavus.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
„Salesforce“ įterptojo pokalbio naršyklės derinimo ID
Susieja naršyklės ir serverio žurnalo įrašus, kad palengvintų sistemos derinimą.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
„Salesforce“ įterptojo pokalbio kalba
Identifikuoja kelias kalbas palaikančių tinkinamų komponentų, apklausų ir srautų kalbą.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Naudotojo ID
Naudojamas naudotojams identifikuoti ir jų veiksmams domene sekti.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Script
|LEGO.com
|2 years
Seanso ID
Naudojamas norint nustatyti, ar naudotojo seansas svetainėje aktyvus ar naujas (t. y. slapuko nėra arba jis nebegalioja).
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Serverio pusės naudotojo ID
Saugo serverio sugeneruotą unikalų naudotojo identifikatorių, siunčiamą su visais tolesniais sekimo įvykiais.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Script
|LEGO.com
|12 months
„Usersnap“
Naudojamas jau įrašytiems naudotojo atsiliepimų duomenims įsiminti
„Usersnap GmbH“
„Usersnap GmbH“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
„Cloudflare“
Naudojamas siekiant apsaugoti svetainę nuo automatinių grėsmių, pavyzdžiui, botų atakų, padedant atskirti tikrus naudotojus nuo botų.
„Cloudflare“
„Cloudflare“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
„Cloudflare“
Naudojamas duomenų srautui riboti, kai keli naudotojai dalijasi tuo pačiu IP adresu.
„Cloudflare“
„Cloudflare“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
„Cloudflare“
Slapukas nustatytas taip, kad įjungtų laukiamąjį esant intensyviam srautui ir LEGO.com galėtų toliau veikti.
„Cloudflare“
„Cloudflare“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Pirkinių kategorijų talpykla
Kategorijų naršymo duomenų laikymas talpykloje, siekiant paspartinti veikimą.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Neseniai peržiūrėti produktai
Naudojamas neseniai peržiūrėtų produktų funkcijai palaikyti. Produktų ID sąrašas
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Neprisijungusiojo naudotojo duomenys
Riboti naudotojo duomenys, skirti palaikyti autonominį režimą nuskaitant brūkšninius kodus parduotuvėje be interneto ryšio.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Naudotojo vardas, „Insiders“ paskyros numeriai
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Susipažinimo parinktys
Pasirinktas avataras susipažinimo metu.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Sutikimo dėl slapukų nuostatos
Naudojamas sutikimo dėl slapukų parinktims išsaugoti.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Atsisakymo principu pagrįsto sutikimo nuostatos
Naudojama atsisakymo principu pagrįsto sutikimo nuostatoms išsaugoti.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Funkcijų vėliavėlių identifikatorius
Unikalus ID, priskirtas LEGO.com naudotojui, kad būtų galima perjungti funkcijas.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Su GUID
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
„Adobe“ atsarginis ID
Naudojamas visų naudotojų duomenims visuose kituose „Adobe“ produktuose susieti.
„LEGO System A/S“
„Adobe Analytics“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
„Adobe Experience Cloud“ ID
Identifikuoja unikalius lankytojus ir atskiria jų apsilankymus.
„LEGO System A/S“
„Adobe Analytics“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
„Adobe“ slapukų įjungimo būsena
Fiksuoja, kurie slapukai buvo priimti arba atmesti, siekiant suprasti matomos informacijos išsamumą, lyginant su realiais duomenimis.
„LEGO System A/S“
„Adobe Analytics“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
„Adobe“ peržiūrimo puslapio pavadinimas
Fiksuoja, kiek kartų puslapis buvo peržiūrėtas, siekiant įvertinti jo populiarumo lygį.
„LEGO System A/S“
„Adobe Analytics“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
„Medallia DXA“ regioninis kelionės žemėlapio kūrimo įrankis – seanso metu
Leidžia tobulinti ir optimizuoti jūsų, kaip LEGO.com naudotojų, aplinką, pereinant nuo vieno regiono rodinio prie kito.
„Medallia“
„Medallia“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
„Medallia DXA“ kelionės žemėlapio kūrimo įrankis – tarp seansų
Leidžia tobulinti ir optimizuoti jūsų, kaip LEGO.com naudotojų, aplinką, pereinant nuo vieno regiono rodinio prie kito.
„Medallia“
„Medallia“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
„iPerceptions“ našumas
Pagerina svetainės našumą minimizuodamas užklausų skaičių.
„iPerception“
„iPerception“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
„iPerceptions“ naršyklės ir platformos informacija
Praneša mums, kokią platformą ir naršyklę naudojate, kad galėtume rodyti tinkamą informaciją bei formatą (t. y. kalbą, įrenginio tipą ir pan.).
„iPerception“
„iPerception“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
„iPerceptions“ peržiūrėtas puslapis
Įsimena, kur lankėtės, todėl jums nereikia ieškoti, kad grįžtumėte į tam tikrą puslapį.
„iPerception“
„iPerception“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
„iPerceptions“ rodomi pranešimai
Užtikrina sklandesnį naudotojo apsilankymą valdydamas rodomų pranešimų skaičių.
„iPerception“
„iPerception“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
„iPerceptions“ peržiūrėtų puslapių skaičius
Seka, kuriuos puslapius naudotojas peržiūrėjo kiekvieno apsilankymo metu.
„iPerception“
„iPerception“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
„iPerceptions“ seanso ID
Atpažįsta jūsų apsilankymą priskirdamas seanso ID.
„iPerception“
„iPerception“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
„Optimizely“ seanso ID
Suteikia galimybę įtraukti naudotoją į A / B bandomąjį eksperimentą naujoms funkcijoms išbandyti.
„LEGO System A/S“
„Optimizely“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC seansas
Naudojamas naudotojo seansui identifikuoti apsilankymo svetainėje metu.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
„UEC Cross Session“
Naudojamas naudotojo seanso informacijai išsaugoti tarp visų seansų, kol baigiasi slapuko galiojimo laikas.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
„Snowplow“ lankytojo ID
Saugo naudotojo informaciją, sugeneruotą per pirmąjį naudotojo apsilankymą svetainėje, ir atnaujina ją per būsimus apsilankymus.
„Snowplow“ lankytojo ID
„Snowplow Analytics Ltd.“
„LEGO System A/S“ ir „Snowplow Analytics Ltd.“
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
„Snowplow“ seanso ID
Naudojamas nustatyti, ar naudotojas šiuo metu yra aktyviame svetainės seanse, ar tai naujo seanso pradžia (pavyzdžiui, jei slapuko nėra arba jo galiojimo laikas pasibaigęs).
„LEGO System A/S“
„Snowplow Analytics Ltd.“
„LEGO System A/S“ ir „Snowplow Analytics Ltd.“
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
„Snowplow“ rinkimo ID
Išsaugo unikalų serverio lygmeniu sugeneruotą identifikatorių, kuris pridedamas prie visų vėlesnių sekimo įvykių.
„LEGO System A/S“
„Snowplow Analytics Ltd.“
„LEGO System A/S“ ir „Snowplow Analytics Ltd.“
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Stebi, kiek kartų naudotojas apsilanko, kad įvertintų, kaip efektyviai veikia programėlė.
„SpeedCurve“
„SpeedCurve“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII duomenų
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
„Smartlink“ unikalaus identifikatoriaus slapukas
Atpažįsta naudotoją ir suteikia suasmenintą patirtį, pradedant nuo sutikimo dėl slapukų prašymo.
„LEGO System A/S“
„Vibes“
„LEGO System A/S“
Taip, su GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Tarpseansinis ID – rekomendacijų modulis
Teikia rekomendacijas, pagrįstas pirkimo istorija.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Užsakymo numeris (jei užsakoma seanso metu)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
„Salesforce Marketing Cloud“ prenumeratoriaus ID
Unikalus identifikatorius, naudojamas kaip nuorodos numeris naudotojui.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Identifikatorius
Cookie
|LEGO.com
|7 days
„Salesforce Marketing Cloud“ el. pašto adresas
Prenumeratoriaus el. pašto adresas.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
El. pašto adresas
Cookie
|LEGO.com
|7 days
„Salesforce Marketing Cloud“ užduoties ID
Užduoties identifikatorius, susijęs su el. laiško siuntimu.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
„Salesforce Marketing Cloud“ sąrašo ID
Prenumeratoriaus sąrašo identifikatorius.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
„Salesforce Marketing Cloud“ paketo ID
Su inicijuotu el. laišku susieto paketo skaitinis identifikatorius.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
„Salesforce Marketing Cloud“ URL ID
Unikalus atskiro URL identifikatorius siunčiant.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
„Salesforce Marketing Cloud“ nario ID
„Marketing Cloud“ verslo padalinio ID.
„Salesforce“
„Salesforce“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
„Adobe Analytics“, „Adobe Advertising“ ir „Experience Cloud“ ID
Suteikia galimybę sinchronizuoti ID su trečiųjų šalių, tokių kaip „Adobe“, „Google“ ir „Facebook“, svetainėmis, siekiant pritaikyti reklamą, pavyzdžiui, taikyti pakartotinės rinkodaros slopinimą ar pasiekti panašią auditoriją.
„LEGO System A/S“
„Adobe Analytics“ ir „Adobe Advertising“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
„Adobe Ad Cloud“ laiko žymos ID
Fiksuoja naudotojo apsilankymo svetainėje laiką, praėjusį nuo paskutinės reklamos paieškos.
„LEGO System A/S“
„Adobe Ads“
„LEGO System A/S“
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
„Meta“ CAPI
Užtikrina, kad lankytojai gautų tik aktualius, pritaikytus „Meta“ skelbimus.
„Meta“
„Meta“
„LEGO System A/S“ ir „Meta“ yra nepriklausomi valdytojai. „Meta CAPI“ suteikia „LEGO Group“ galimybę stebėti jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Tai leidžia mums įvertinti skelbimų efektyvumą, nustatyti tinkamiausią auditoriją reklamai bei analizuoti mūsų svetainės konversijos kanalų veiksmingumą (pvz., ar apsilankymas lemia pardavimą). „Meta“ veikia kaip duomenų tvarkytojas „LEGO System A/S“ vardu anksčiau minėtoms paslaugoms. Tačiau „Meta“ per CAPI surinktus duomenis taip pat naudos savo tikslams ir gali juos sujungti su jūsų duomenimis, kuriuos galbūt jau yra sukaupusi.
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
„Google Ad“ ir „Doubleclick“ („Campaign Manager 360“) žymos
Seka naudotojų veiksmus LEGO.com, siekiant matuoti rezultatus ir parinkti tikslinę auditoriją. Tai apims įvykių LEGO.com modeliavimą, siekiant pagerinti matavimo ir optimizavimo tikslumą. Tikslinės auditorijos parinkimas apims ribojimą, panašių naudotojų paiešką ir pakartotinę rinkodarą.
„Google“
„Google“
„LEGO System A/S“ ir „Google LLC“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: Naudoja šiuos duomenis kaip mokamą „Google LLC“ paslaugą svetainėje LEGO.com. Duomenys renkami gavus sutikimą, siekiant rodyti suasmenintą reklamą, kai naudojate „Alphabet Inc.“ priklausančias svetaines (pavyzdžiui, „Google“ ir „YouTube“) bei paslaugas ir vėliau apsilankote ar grįžtate į LEGO.com. „Google Inc“: gavus sutikimą, renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, siekiant stebėti apsilankymus svetainėje LEGO.com. Šie duomenys naudojami matavimui ir matavimų modeliavimui, tikslinės auditorijos ribojimui, pakartotinei reklamai „Alphabet Inc.“ priklausančiose svetainėse bei paslaugose ir rinkodaros pasiūlymams teikti žmonėms, turintiems panašių pomėgių kaip jūs.
Slapuke nėra PII.
Script
|LEGO.com
|18 months
„Rakuten“: Apsilankymų svetainėje ir naudotojo duomenų rinkimas
Išsaugo apsilankymų svetainėje ir naudotojų duomenis.
„Rakuten“
„Rakuten“
„LEGO System A/S“ ir „Rakuten“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: renka ir saugo jūsų asmeninę informaciją (pvz., techninius, slapukų, naudojimo ir geografinės vietos duomenis), kuri gali būti naudojama siekiant geriau pritaikyti jūsų patirtį sugrįžus į LEGO.com ir (arba) „Rakuten“ partnerių svetaines. Taip pat galime naudoti šiuos duomenis siekdami atpažinti ir pritraukti naujų auditorijų, kurios savo duomenų profiliu gali būti panašios į jus ir lankytis LEGO.com ir (arba) „Rakuten“ partnerių svetainėse. „Rakuten“: renka ir saugo jūsų asmeninę informaciją (pvz., techninius, slapukų, naudojimo ir geografinės vietos duomenis), kad galėtų jums teikti pritaikytą arba pomėgiais grįstą reklamą. Jie taip pat gali naudoti šiuos duomenis, kad identifikuotų ir pritrauktų naujų auditorijų, kurios savo duomenų profiliu gali būti panašios į jus. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Rakuten“ slapukų politikoje: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Teikėjo sugeneruotas unikalusis identifikatorius (atsitiktinis GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
„Rakuten“: pardavimo konversijų sekimo įrankis
Seka apsilankymų svetainėje ir naudotojo duomenis, kai atliekamas pardavimas.
„Rakuten“
„Rakuten“
„LEGO System A/S“ ir „Rakuten“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: naudojame unikalų „Rakuten“ nustatytą partnerių paspaudimo identifikatorių, kuris išsaugomas kiekvienam naujam lankytojui, ateinančiam į LEGO.com iš „Rakuten“ partnerių svetainių ir ką nors nusiperkančiam LEGO.com. Šiuos duomenis LEGO.com naudoja, kad suderintų atsiskaitymą už pardavimo konversijas, tiesiogiai priskiriamas „Rakuten“ paslaugoms. „Rakuten“: nustato unikalų leidėjo paspaudimo identifikatorių, kuris bus išsaugomas ir susiejamas su konkretaus naudotojo pirkiniais LEGO.com. Tai leidžia tinkamai sumokėti „Rakuten“ už pardavimus, gautus iš „naujo“ partnerių srauto.
Teikėjo sugeneruotas unikalusis identifikatorius (atsitiktinis GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
„Rakuten“ identifikatorius
Identifikuoja „Rakuten“ naudotojus.
„Rakuten“
„Rakuten“
„LEGO System A/S“ ir „Rakuten“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“: gali naudoti šiuos duomenis, kad identifikuotų „Rakuten“ naudotojus iš visų skirtingų partnerių tinklo svetainių. LEGO.com gali naudoti šiuos duomenis gavę sutikimą duomenų analizės ir suasmeninimo paslaugoms. „Rakuten“: saugo ir naudoja jūsų duomenis gavusi sutikimą sekti jus kaip naudotoją įvairiose partnerių tinklo svetainėse, naudodama tarptinklinį ID ir paieškos bei paspaudimo ID. Šie duomenys naudojami reklamai suasmeninti ir duomenų analizės tikslais.
Teikėjo sugeneruotas unikalusis identifikatorius (atsitiktinis GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
„Microsoft Advertising UET“
Stebi veiksmus svetainėje pakartotinės rinkodaros tikslais visame internete ir vykdant kitą veiklą.
„Microsoft“ („Bing Ads Network“)
„Microsoft“ („Bing Ads Network“)
„LEGO System A/S“ ir „Microsoft“ yra nepriklausomi valdytojai. „LEGO System A/S“ renka ir valdo jūsų duomenis, kuriuos rinkti davėte sutikimą, siekdama segmentuoti auditorijas, vykdyti tikslinę reklamą ir pritraukti naujus naudotojus per rinkodaros pranešimus MS tinkle, įskaitant „Bing“ paiešką ir „MS Ad Display Network“. „Microsoft“ naudoja jūsų duomenis, kuriuos rinkti davėte sutikimą, savo rinkodaros tikslais. Nuoroda į politiką: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
„Demandbase“ žyma
Žyma „Demandbase“ renka informaciją, siekiant nustatyti, kurios įmonės lankosi svetainėje B2B rinkodaros tikslais.
„LEGO System A/S“
„Demandbase“
„Demandbase“ ir „LEGO System A/S“
IP adresas
Javascript
|LEGO.com
|13 months
„Rakuten“ pirmosios šalies sekimo priemonė
Unikalus svetainės ID, skirtas sekti „ypatingus pasiūlymus“ (registracijos įvykius) ir „standartinius pasiūlymus“ (užsakymo įvykius), siekiant atsiskaityti su partneriais. Jis nustatomas kaskart, kai naudotojas apsilanko „Rakuten“ įėjimo puslapyje, jei į jį patenka esant „siteID=“ vertei užklausos eilutėje.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
„Firework“ naudotojo ID
Atsitiktinai sugeneruotas naudotojo ID, siekiant sekti naudotoją tarp seansų. Padeda susieti pikselių fiksuojamus įvykius naudotojo kelionėje.
„Firework“
„Firework“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
„Firework“ paskiausios peržiūros laikas
Paskutinės peržiūros laiko žyma UTC formatu.
„Firework“
„Firework“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
„Firework“ UTM
Naujausi UTM parametrai, gaunami iš URL paieškos parametrų. URL paieškos parametrai turi pirmenybę prieš anksčiau išsaugotus UTM parametrus.
„Firework“
„Firework“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
„Firework“ kanalo ID
Paskutinio kanalo ID, nustatomas valdiklio apvalkalo lygyje, kad apimtų visus valdiklių tipus ir išdėstymą.
„Firework“
„Firework“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
„Firework“ paskutinis vaizdo įrašas
Paskutinio naudotojo žiūrėto vaizdo įrašo užkoduotas ID.
„Firework“
„Firework“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
„Firework“ verslo ID
Paskutinis verslo narystės ID, su kuriuo naudotojas pateko į puslapį.
„Firework“
„Firework“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
„Firework“ seanso ID
Seanso vertę sudaro eilutė su skirtuku „.“. Eilutė sudaryta iš seanso versijos (fws2), seanso ID (fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0), naudotojo seansų skaičiaus (3) ir seanso pradžios laiko (1694441101864).
„Firework“
„Firework“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
„Snapchat“ paspaudimo ID
Padeda identifikuoti lankytojus, apsilankiusius svetainėje iš „Snapchat“ skelbimų, ir priskirti svetainės įvykius tiems skelbimams.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“ ir „Snap Inc.“
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
„Pinterest“
Padeda identifikuoti lankytojus, apsilankiusius svetainėje iš „interest“ skelbimų, ir priskirti svetainės įvykius tiems skelbimams.
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“
„LEGO System A/S“ ir „Pinterest“
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – reklamuotojų identifikatorius
Unikalus „Apple“ suteikiamas įrenginio identifikatorius, naudojamas mūsų reklamos kampanijų veiksmingumui įvertinti, įskaitant programėlių diegimo sekimą ir rinkodaros rezultatų priskyrimą.
„LEGO System A/S“
„Singular“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – pardavėjų identifikatorius
Unikalus „Apple“ suteikiamas įrenginio identifikatorius, naudojamas atpažinti naudotojo įrenginį mūsų programėlėse ir paslaugose analitikos ir funkcionalumo tikslais, pvz., vertinant naudojimąsi programėle ir gerinant programėlės našumą.
„LEGO System A/S“
„Singular“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – „Google“ reklamos ID
Unikalus, atkuriamas, „Google“ suteikiamas įrenginio identifikatorius, naudojamas mūsų reklamos kampanijų veiksmingumui įvertinti, įskaitant programėlių diegimo sekimą ir rinkodaros rezultatų priskyrimą.
„LEGO System A/S“
„Singular“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – „Android Secure ID“
Operacinės sistemos „Android“ suteikiamas konkretaus įrenginio identifikatorius, skirtas programėlės funkcijoms palaikyti ir vidinei analizei, pavyzdžiui, techniniam stabilumui užtikrinti ir programėlės našumui gerinti.
„LEGO System A/S“
„Singular“
„LEGO System A/S“
Slapuke nėra PII.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a