Política de Privacidad con actualizaciones de información

Política de Privacidad

Fecha de la última modificación: 27 de febrero de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE PARA LOS RESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Derechos de privacidad estatales de LEGO® para los EE. UU.

Índice

SECCIÓN 1: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SUS DERECHOS DIGITALES ¿De qué trata esta Política? ¡Te damos la bienvenida a nuestra Política de Privacidad! Es genial que quieras saber más sobre cómo mantenemos segura tu información. Esta Política te proporcionará información sobre cómo cuidamos tus datos personales cuando visitas o usas nuestros servicios o apps. La Política de Privacidad también te informa sobre tus derechos de privacidad y la forma en que te protege la ley. Por último, esta Política de Privacidad abarca nuestras actividades de recopilación de datos tanto en línea como fuera de línea, incluidos los datos personales que podamos recopilar a través de nuestros distintos canales, como, por ejemplo, sitios web, apps, redes sociales de terceros, tiendas minoristas, puntos de venta y eventos. En esto consiste, en términos generales, nuestra Política de Privacidad. En ciertas jurisdicciones se aplican disposiciones nacionales/estatales adicionales. Si usted es de los Estados Unidos, también debe revisar nuestro Aviso importante para residentes de EE. UU. y el Anexo sobre derechos de privacidad de los estados de EE. UU. para obtener información relacionada con las leyes de privacidad estatales de EE. UU. En otras palabras, si buscas más información sobre cómo recopilamos, almacenamos, usamos y compartimos tus datos personales, ¡estás en el lugar correcto! ¿Quién asume la responsabilidad de tus datos personales? The LEGO Group se compone de varias entidades legales distintas desplegadas por todo el mundo. Puedes leer más sobre el Grupo LEGO aquí [https://www.LEGO.com/aboutus].3. Esta Política de Privacidad se publica en nombre de todas las empresas de The LEGO Group en las que LEGO System A/S es el responsable del tratamiento de datos (el responsable y a cargo de los datos) o en las que tú contratas directamente con una entidad local de The LEGO Group, que es la entidad de The LEGO Group responsable del tratamiento de datos, exclusivamente en relación con dicho contrato. A los efectos de esta Política de Privacidad, los términos “nosotros” o “nuestro” hacen referencia a LEGO System A/S y a la entidad local de The LEGO Group con la que has contratado directamente. Hemos nombrado un delegado de protección de datos (DPD), que se encarga de gestionar las preguntas relacionadas con esta Política de Privacidad. Si tiene alguna pregunta sobre esta Política, póngase en contacto con nosotros.4. Puedes enviar una carta al DPD a la siguiente dirección: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Dinamarca

A/A: DPD Incluye tu nombre y el país al que se refiere tu consulta. Por lo general, responderemos en un plazo de 30 días, a menos que las leyes de privacidad de su país de residencia exijan un plazo de respuesta más corto, en cuyo caso respetaremos dicho plazo. Si cambia la forma en que gestionamos tus datos personales, actualizaremos esta Política de Privacidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en nuestras prácticas y esta Política de Privacidad en cualquier momento, así que te recomendamos que compruebes periódicamente cualquier actualización o cambio en nuestra Política de Privacidad. Tus derechos de privacidad Dependiendo de dónde residas, como interesado, puedes tener los siguientes derechos con respecto a los datos personales que tenemos sobre ti: Solicitar acceso a tus datos personales. Tienes derecho a acceder a los datos personales sobre ti que obran en nuestro poder. En muchos casos, esta información ya figura y está a tu disposición en los servicios en línea que te proporcionamos. No obstante, su derecho de acceso puede verse restringido por la legislación, la protección de la privacidad de otras personas y la consideración de las prácticas comerciales del Grupo LEGO, los conocimientos técnicos, los secretos comerciales y las evaluaciones internas.

Solicitar la corrección de datos incorrectos o incompletos. Si los datos que tenemos sobre ti son incorrectos o están incompletos, tienes derecho a que estos sean corregidos, dentro de las restricciones que establezca la legislación.

Solicitar supresión. Tienes derecho a solicitar la eliminación de tus datos cuando:

los datos personales dejen de ser necesarios en relación con los fines para los que se recopilaron o trataron de otro modo;

revocas tu consentimiento para el tratamiento y no existe otra razón legítima para dicho tratamiento;

te opones al tratamiento y no existe razón justificada para continuar con este;

el tratamiento es ilegal. Ten en cuenta que, en determinadas circunstancias, podríamos estar obligados a conservar algunos de tus datos personales después de que hayas solicitado su eliminación para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. También es posible que la legislación aplicable nos permita conservar algunos de tus datos personales para satisfacer nuestras necesidades comerciales. Limitar el tratamiento de los datos personales. Si impugnas la exactitud de los datos sobre ti que hemos registrado o la legalidad del tratamiento, o si te has opuesto a su tratamiento de conformidad con tu derecho de oposición, puedes solicitarnos que limitemos el tratamiento de dichos datos. El tratamiento se limitará únicamente al almacenamiento hasta que pueda determinarse la exactitud de los datos o pueda comprobarse si nuestros intereses legítimos prevalecen sobre tus intereses. Incluso cuando el tratamiento de tus datos se haya limitado como se describe anteriormente, The LEGO Group podría tratar tus datos de otras maneras si es necesario para cumplir con una petición legal o para tratar datos previamente recopilados, en el caso de que nos hubieras otorgado anteriormente tu consentimiento.

Oposición al tratamiento basado en nuestro interés legítimo. Siempre puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales basado en un interés legítimo. Si tratamos tus datos para el marketing directo y la elaboración de perfiles en relación con dicho marketing, tu oposición siempre tendrá fundamento. En cuanto a la oposición al tratamiento para otros fines, analizaremos los distintos intereses legítimos y consideraremos si procede aceptar tu oposición.

Portabilidad de los datos. Tienes derecho a recibir los datos personales que nos hayas proporcionado en formato de lectura automática. Este derecho es aplicable a los datos personales tratados únicamente por medios automatizados y en base al consentimiento o el cumplimiento de un contrato.

Otros derechos. Tienes derecho a presentar una queja ante la Agencia Danesa de Protección de Datos si no estás satisfecho con la forma en que tratamos tus datos personales. Puedes encontrar la información de contacto de la Agencia Danesa de Protección de Datos en: www.datatilsynet.dk. Si te encuentras en una jurisdicción fuera de Dinamarca, tienes derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos u otra autoridad competente del país en el que residas. Contáctanos para obtener más información. Si tienes alguna pregunta acerca de esta Política o deseas presentar una queja en relación con nuestra forma de tratar tus datos personales, ponte en contacto con nosotros. Si usted es residente de los Estados Unidos, visite nuestro anexo sobre derechos de privacidad estatales en los Estados Unidos para obtener información sobre los derechos que le corresponden en virtud de las leyes estatales de privacidad de los Estados Unidos.

SECCIÓN 2: DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales recopila The LEGO Group? Los datos personales son toda aquella información sobre una persona a partir de la cual se la puede identificar. Podemos recopilar, usar, almacenar y transferir diferentes tipos de datos personales sobre ti, los cuales agrupamos de la siguiente manera: Datos de identidad. Incluyen tu nombre, apellido, nombre de usuario o identificador único similar, estado civil, tratamiento, fecha de nacimiento y sexo.

Incluyen tu nombre, apellido, nombre de usuario o identificador único similar, estado civil, tratamiento, fecha de nacimiento y sexo. Datos de contacto. Incluyen la dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números telefónicos o datos de contacto similares.

Incluyen la dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números telefónicos o datos de contacto similares. Datos financieros. Incluyen la información de las cuentas bancarias y tarjetas de pago.

Incluyen la información de las cuentas bancarias y tarjetas de pago. Datos de transacciones. Incluyen información detallada de los pagos realizados por ti o dirigidos a ti e información adicional sobre los productos y servicios que hayas adquirido a través de nosotros (o, en el caso de www.bricklink.com, a través de nosotros o de terceros en la plataforma BrickLink ® ), los servicios que solicites y las recompensas y/o ventajas que solicites o uses.

Incluyen información detallada de los pagos realizados por ti o dirigidos a ti e información adicional sobre los productos y servicios que hayas adquirido a través de nosotros (o, en el caso de www.bricklink.com, a través de nosotros o de terceros en la plataforma BrickLink ), los servicios que solicites y las recompensas y/o ventajas que solicites o uses. Datos de verificación de vendedores (si decides participar en nuestro mercado en línea a través de BrickLink). Incluyen documentos de identificación y registro de la empresa expedidos por un organismo gubernamental y requeridos para el procedimiento de verificación de nuevos vendedores.

(si decides participar en nuestro mercado en línea a través de BrickLink). Incluyen documentos de identificación y registro de la empresa expedidos por un organismo gubernamental y requeridos para el procedimiento de verificación de nuevos vendedores. Datos técnicos. Incluyen la dirección de protocolo de Internet (IP), tus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, el ajuste de zona horaria y ubicación, los tipos y las versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, el identificador de usuario, la dirección MAC y otras tecnologías de los dispositivos que usas para acceder a este sitio web o a la app o experiencia digital en cuestión.

Incluyen la dirección de protocolo de Internet (IP), tus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, el ajuste de zona horaria y ubicación, los tipos y las versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, el identificador de usuario, la dirección MAC y otras tecnologías de los dispositivos que usas para acceder a este sitio web o a la app o experiencia digital en cuestión. Datos del perfil. Incluyen tu nombre de usuario y contraseña, así como tus intereses.

Incluyen tu nombre de usuario y contraseña, así como tus intereses. Datos de uso. Incluyen información sobre cómo usas nuestro sitio web y nuestros productos y servicios, y también los informes de errores.

Incluyen información sobre cómo usas nuestro sitio web y nuestros productos y servicios, y también los informes de errores. Datos de marketing y comunicaciones incluye sus preferencias a la hora de recibir comunicaciones de marketing de nuestra parte y de terceros, sus intereses y participación en sorteos y otros concursos con premios, así como sus preferencias de comunicación.

incluye sus preferencias a la hora de recibir comunicaciones de marketing de nuestra parte y de terceros, sus intereses y participación en sorteos y otros concursos con premios, así como sus preferencias de comunicación. Datos de redes sociales. Incluyen información acerca de tus interacciones con nosotros en plataformas de redes sociales (por ejemplo, cuando te gusten o comentes nuestras publicaciones, o nos etiquetes en un comentario), así como los comentarios y valoraciones en relación con nuestra marca que publiques en páginas públicas de estas plataformas. También recopilamos datos de tu perfil público en la plataforma de redes sociales correspondiente, como tu nombre de usuario, imagen de perfil y datos demográficos como tu edad y sexo.

Incluyen información acerca de tus interacciones con nosotros en plataformas de redes sociales (por ejemplo, cuando te gusten o comentes nuestras publicaciones, o nos etiquetes en un comentario), así como los comentarios y valoraciones en relación con nuestra marca que publiques en páginas públicas de estas plataformas. También recopilamos datos de tu perfil público en la plataforma de redes sociales correspondiente, como tu nombre de usuario, imagen de perfil y datos demográficos como tu edad y sexo. Datos de seguimiento incluidos datos sobre las páginas que visitó antes de llegar a nuestros sitios web o a dónde se dirigió después de visitar nuestro sitio web, así como la forma en que interactuó con los correos electrónicos u otros mensajes que le enviamos (por ejemplo, si eliminó o abrió el correo electrónico) o si hizo clic en un anuncio sobre nuestros productos o servicios en las redes sociales u otras plataformas).

incluidos datos sobre las páginas que visitó antes de llegar a nuestros sitios web o a dónde se dirigió después de visitar nuestro sitio web, así como la forma en que interactuó con los correos electrónicos u otros mensajes que le enviamos (por ejemplo, si eliminó o abrió el correo electrónico) o si hizo clic en un anuncio sobre nuestros productos o servicios en las redes sociales u otras plataformas). Los datos de reseñas y comentarios incluye valoraciones y reseñas públicas entre 1) compradores y vendedores en el mercado BrickLink, que están asociadas a las respectivas cuentas y disponibles para otros visitantes, 2) reseñas y valoraciones de productos y servicios en los sitios web LEGO.com y LEGOLAND ® Discovery Center y LEGO ® Discovery Center, que están asociadas a las respectivas cuentas y disponibles para otros usuarios y visitantes, así como 3) otros datos recopilados a través de paneles de debate, investigaciones de usuarios y eventos LEGO.

incluye valoraciones y reseñas públicas entre 1) compradores y vendedores en el mercado BrickLink, que están asociadas a las respectivas cuentas y disponibles para otros visitantes, 2) reseñas y valoraciones de productos y servicios en los sitios web LEGO.com y LEGOLAND Discovery Center y Discovery Center, que están asociadas a las respectivas cuentas y disponibles para otros usuarios y visitantes, así como 3) otros datos recopilados a través de paneles de debate, investigaciones de usuarios y eventos LEGO. Datos de disputas. Incluyen disputas relacionadas con transacciones privadas y abiertas por compradores y vendedores, incluidos todos los registros de acciones y las comunicaciones relacionados con dichas disputas.

Incluyen disputas relacionadas con transacciones privadas y abiertas por compradores y vendedores, incluidos todos los registros de acciones y las comunicaciones relacionados con dichas disputas. Datos de foros. Incluyen información publicada en comunidades como, por ejemplo, la Red de Embajadores, los foros de BrickLink y la galería, que se considera información pública. También recopilamos, usamos y compartimos datos agregados, como, por ejemplo, datos estadísticos o demográficos para cualquier fin. Los datos agregados pueden derivarse de tus datos personales, aunque no se consideran datos personales en sí mismos porque no revelan directa o indirectamente tu identidad. Podríamos, por ejemplo, agregar tus datos de uso para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una característica concreta de un sitio web. No obstante, si combinamos o conectamos los datos agregados con tus datos personales de manera que se te pueda identificar directa o indirectamente, trataremos estos datos combinados como datos personales y los usaremos de acuerdo con esta Política de Privacidad. Usamos datos seudonimizados para minimizar el impacto en tu privacidad. La seudonimización es un método que sustituye o elimina la información del conjunto de datos que identifica a una persona, pero permite al responsable del tratamiento o a un tercero volver a identificar los datos personales con un esfuerzo razonable. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de la anonimización, la seudonimización no elimina toda la información que permite la identificación de los datos, sino que reduce la posibilidad de vincular un conjunto de datos con la identidad de un individuo. No recopilamos de forma proactiva ningún categorías especiales de datos personales sobre usted (esto incluye detalles sobre su raza o etnia, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual, orientación sexual, opiniones políticas, afiliación sindical, información sobre su salud o información genética, datos biométricos con fines de identificación o información sobre condenas penales y delitos). Sin embargo, cuando nos visites o interactúes con nosotros al planificar una visita a los LEGO® Discovery Centers y LEGOLAND® Discovery Centers, es posible que decidas compartir algunos datos personales de categorías especiales, como requisitos dietéticos o necesidades de accesibilidad, para que podamos ofrecerte la mejor experiencia posible. Si no nos proporcionas los datos personales necesarios (de lo que te informaremos cuando proceda, por ejemplo, indicándolo con claridad en nuestros formularios de registro), es posible que no podamos ofrecerte nuestros productos y/o servicios. ¿Cómo recopila The LEGO Group tus datos personales? Recopilamos datos personales a partir de las siguientes fuentes: Sitios web. Incluyen los sitios web operados por o para The LEGO Group, incluidos los sitios que operemos en nuestros propios dominios/direcciones URL y minisitios que operemos en redes sociales de terceros como, por ejemplo, Facebook.

Incluyen los sitios web operados por o para The LEGO Group, incluidos los sitios que operemos en nuestros propios dominios/direcciones URL y minisitios que operemos en redes sociales de terceros como, por ejemplo, Facebook. Juegos/apps móviles. Incluyen los juegos o apps móviles operados por o para The LEGO Group, como, por ejemplo, apps para smartphones.

Incluyen los juegos o apps móviles operados por o para The LEGO Group, como, por ejemplo, apps para smartphones. Juguetes conectados a apps. Incluyen juguetes que se conectan a una app mediante un protocolo inalámbrico o un cable fabricado por o para The LEGO Group.

Incluyen juguetes que se conectan a una app mediante un protocolo inalámbrico o un cable fabricado por o para The LEGO Group. Correo electrónico, mensajes de texto y mensajes electrónicos de otro tipo. Incluyen las comunicaciones electrónicas entre tú y The LEGO Group.

Incluyen las comunicaciones electrónicas entre tú y The LEGO Group. Atención al cliente. Incluye las llamadas o chats en línea con nuestro departamento de atención al cliente.

Incluye las llamadas o chats en línea con nuestro departamento de atención al cliente. Tiendas minoristas. Incluyen las tiendas administradas por o para The LEGO Group.

Incluyen las tiendas administradas por o para The LEGO Group. Centros LEGO ® Discovery y Centros LEGOLAND ® Discovery .

y . Los formularios de registro en línea incluye el registro de la cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO, las suscripciones a la revista LEGO Magazine y los procedimientos de verificación de vendedores de BrickLink.

incluye el registro de la cuenta Insiders/cuenta LEGO, las suscripciones a la revista LEGO Magazine y los procedimientos de verificación de vendedores de BrickLink. Formularios de registro fuera de línea. Incluyen los registros impresos y formularios similares que recopilamos mediante, por ejemplo, correo postal, demostraciones en tienda, concursos y otras promociones o eventos.

Incluyen los registros impresos y formularios similares que recopilamos mediante, por ejemplo, correo postal, demostraciones en tienda, concursos y otras promociones o eventos. Concursos, encuestas y sorteos online para consumidores. .

. Nuestro programa de fidelidad LEGO Insiders. Incluye tus actividades en el marco del programa.

Incluye tus actividades en el marco del programa. Investigaciones en las que podéis participar tú y/o tus peques, tanto en persona como en línea.

en las que podéis participar tú y/o tus peques, tanto en persona como en línea. Revisión y comentarios en nuestros sitios web, foros, aplicaciones o en nuestras tiendas o atracciones que usted haya decidido realizar o en las que haya decidido participar. Datos personales recopilados por The LEGO Group mediante terceros Podemos recibir datos personales sobre ti procedentes de varios terceros y fuentes públicas, como se indica a continuación: Datos técnicos de las siguientes partes:

de las siguientes partes: proveedores de análisis;

redes publicitarias; y

proveedores de información de búsqueda.

Datos de contacto, financieros y de transacciones de prestadores de servicios técnicos, de pago y de entrega.

de prestadores de servicios técnicos, de pago y de entrega. Datos de identidad y contacto de agentes o agregadores de datos.

de agentes o agregadores de datos. Datos de identidad y contacto de fuentes de acceso público.

de fuentes de acceso público. Datos de identidad, contacto e inicio de sesión de terceros a los que usted haya dado instrucciones para que compartan datos con nosotros (por ejemplo, para iniciar sesión en su cuenta LEGO ® utilizando un juego de terceros o un servicio de redes sociales como Epic Games o Facebook).

de terceros a los que usted haya dado instrucciones para que compartan datos con nosotros (por ejemplo, para iniciar sesión en su cuenta utilizando un juego de terceros o un servicio de redes sociales como Epic Games o Facebook). Datos de identidad, contacto y transacciones de socios minoristas y de entretenimiento, como Merlin Entertainments, vendedores y compradores del mercado BrickLink (incluidas reseñas y comentarios públicos), LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers y socios de LEGO Certified Store.

de socios minoristas y de entretenimiento, como Merlin Entertainments, vendedores y compradores del mercado BrickLink (incluidas reseñas y comentarios públicos), LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers y socios de LEGO Certified Store. Datos de seguimiento de plataformas de terceros como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o sitios web, incluidos los sitios web o apps de socios comerciales.

de plataformas de terceros como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o sitios web, incluidos los sitios web o apps de socios comerciales. Datos de redes sociales de plataformas de redes sociales. Recibimos esta información a través de nuestro proveedor de servicios de análisis externo.

de plataformas de redes sociales. Recibimos esta información a través de nuestro proveedor de servicios de análisis externo. Revisión y comentarios que podamos recibir de sindicaciones de reseñas de terceros u otros terceros.

que podamos recibir de sindicaciones de reseñas de terceros u otros terceros. Datos de identidad y contacto de familiares o tutores legales. ¿Cómo usa The LEGO Group tus datos personales? Fines y base jurídica del tratamiento Aplicaciones LEGO ® , juguetes conectados a aplicaciones y canales en línea Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Por qué lo recopilamos/cómo lo utilizamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Utiliza una aplicación LEGO ® , juguetes conectados a la aplicación o canales en línea. Datos técnicos.

Datos de uso.

Datos de seguimiento.

Datos de las transacciones.

Datos de identidad.

Datos del perfil.

Datos de reseñas y comentarios.

Datos de foros.

Datos de marketing y comunicaciones.

Además, algunos de los datos anteriores se recopilan mediante el uso de cookies en nuestras apps, juguetes conectados a apps o sitios web. Consulte la sección 3 de esta Política o nuestra [Política de cookies].[5]

Si deseas configurar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos datos de identidad, de contacto y del perfil que nos hayas proporcionado en el momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO o editar tu perfil. Para optimizar la experiencia del usuario y la funcionalidad de nuestras aplicaciones, juguetes conectados a aplicaciones y canales en línea.

Para ofrecer marketing personalizado, incluido el retargeting, a usuarios mayores de edad.

Medir la eficacia de nuestro marketing en plataformas de terceros para usuarios mayores de edad.

Para los usuarios mayores de edad, ofrecer un contenido y una experiencia personalizados en el sitio web basados en los datos que tenemos sobre usted.

Para mejorar y personalizar tu experiencia en nuestras aplicaciones, sitios web y servicios (como el programa LEGO Insiders, www.bricklink.com y www.LEGO.com).

Para garantizar que el contenido de nuestras aplicaciones y sitios web esté optimizado para usted y para su ordenador o dispositivo.

Para permitirle participar en funciones interactivas cuando así lo desee.

Para ayudarte a configurar una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO.

Verificar y documentar que el creador de una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO no es un menor de edad sin consentimiento digital.

Para poder generar estadísticas e información basada en datos agregados con el fin de comprender el estado de nuestro negocio y medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias y promociones.

Para ofrecer a los usuarios adultos publicidad relevante tanto cuando interactúan con nosotros en nuestros propios canales como a través de canales de terceros (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda, mercados).

Encontrar/captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros clientes actuales.

Para detectar y responder a ciberataques dirigidos a cuentas de clientes, prevenir fraudes y abusos, y minimizar los riesgos de robo de cuentas y/o filtraciones de datos.

Para habilitar funciones comunitarias, como foros, reseñas y contenido generado por el usuario.

Compartir reseñas y comentarios realizados en nuestros sitios web con terceros para su publicación en sitios web o plataformas de terceros. Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, en relación con nuestro uso de cookies (en la medida en que se haya prestado dicho consentimiento).

Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, en relación con la prestación de una experiencia personalizada en el sitio web.

Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, para compartir sus datos personales con plataformas de terceros con fines de remarketing, look-alike, supresión y atribución.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo consiste en poder optimizar y mejorar nuestras apps y canales en línea, atraer la atención de nuestros consumidores tanto como sea posible con nuestros esfuerzos de marketing (tanto en nuestros propios canales como mediante canales externos), y garantizar que nuestras apps, juguetes conectados a apps y sitios web funcionan correctamente para los clientes.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo en poder responder a tiempo a las amenazas de privacidad y seguridad relacionadas con el uso de las cuentas de nuestros clientes.

Cumplimiento del contrato (art. 6(1)(b) del RGPD): cuando publicar una reseña forma parte del servicio que prestamos (como ocurre cuando ofrecemos un producto, servicio o entrada a una atracción de forma gratuita a cambio de una reseña), el tratamiento de la reseña es necesario para cumplir dicho contrato; o

Cumplimiento del contrato (art. 6(1)(b) del RGPD): cuando publicar una reseña forma parte del servicio que prestamos (como ocurre cuando ofrecemos un producto, servicio o entrada a una atracción de forma gratuita a cambio de una reseña), el tratamiento de la reseña es necesario para cumplir dicho contrato; o

Intereses legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD): nosotros y nuestros socios comerciales tenemos un interés legítimo en proporcionar un foro para los comentarios de los consumidores y una evaluación transparente de los productos, servicios y atracciones, así como en permitir que nuestra comunidad y nuestros foros LEGO prosperen y que podamos recibir comentarios para mejorar nuestro negocio.

Cumplimiento de pedidos Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Realice un pedido con nosotros o con un vendedor externo en el mercado BrickLink ® . Datos de identidad y datos de contacto.

Datos de las transacciones.

Datos financieros.

Datos de disputas.

Si deseas configurar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos datos de identidad, de contacto y del perfil que nos hayas proporcionado en el momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders o editar tu perfil.

Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos datos de identidad, de contacto y del perfil que nos hayas proporcionado en el momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders o editar tu perfil. Datos de las transacciones.

Datos técnicos.

Datos de marketing y comunicaciones. Para cumplir con el acuerdo de compra celebrado con usted, lo que incluye el procesamiento y envío de sus pedidos y la gestión de sus derechos de devolución de productos o presentación de reclamaciones.

Cumplir con la legislación relativa, por ejemplo, a la retirada de productos, la contabilidad y los derechos de los consumidores.

Para saber quiénes son nuestros compradores.

Para permitirle almacenar sus datos de pago, datos de identidad y datos de contacto o similares para facilitar futuras compras o interacciones con nosotros.

Para llevar a cabo actividades de prevención del fraude.

Para enviarle mensajes de marketing. Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, en relación con nuestro acuerdo de compra mutua.

Obligación legal, art. 6(1)(c) del RGPD, en relación con nuestro cumplimiento de la legislación relativa, por ejemplo, a la retirada de productos, la contabilidad y los derechos de los consumidores.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo en conocer a nuestros compradores y proporcionarles una experiencia de compra fluida.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo es prevenir actividades fraudulentas relacionadas con las compras realizadas en nuestros sitios web.

Consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD: para enviarle mensajes de marketing.

Atención al cliente Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Interactúa con nuestro servicio de atención al cliente, incluso a través de nuestro chatbot. Datos de identidad.

Datos de contacto.

Datos de las transacciones.

Datos de uso.

Datos técnicos e información sobre problemas técnicos.

Preguntas/quejas sobre productos.

Datos de redes sociales y otros comentarios (por ejemplo, transmitidos a través de nuestros canales de comunicación).

Datos de reseñas y comentarios.

Datos de disputas.

Datos de verificación de vendedores.

Preguntas generales.

Otra información o contenido relacionado con el motivo de tu consulta. Para brindarle apoyo.

Para localizar pedidos o enviarle reemplazos.

Para obtener información sobre cómo podemos mejorar nuestros productos, servicios y atracciones.

Actuar de conformidad con la legislación aplicable y las normas reglamentarias al responder a las reclamaciones de los consumidores.

Para cumplir con el acuerdo que hemos establecido con usted en relación con su compra en nuestra tienda.

Para proporcionarle un chatbot como parte de nuestro servicio de atención al cliente. Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo es optimizar nuestros servicios y productos para los clientes, y proporcionarles una asistencia excelente.

Obligación legal, art. 6(1)(c) del RGPD, en relación con nuestro cumplimiento de la legislación.

Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, en relación con nuestro acuerdo de compra mutua.

Comunicaciones de marketing digital (por ejemplo, correo electrónico, SMS, mensajes push en aplicaciones o marketing electrónico directo similar). Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Ha dado su consentimiento a una o varias de nuestras comunicaciones de marketing digital en países donde se requiere legalmente el consentimiento expreso.

No ha optado por no recibir una o varias de nuestras comunicaciones de marketing digital. Datos de marketing y comunicaciones.

Datos de identidad necesarios.

Información sobre el tipo de comunicación de marketing que abre y cómo interactúa con el contenido, incluidos los datos de seguimiento y los datos de uso. Para poder enviarle nuestras comunicaciones de marketing digital relevantes.

Para realizar estadísticas internas y obtener información, así como para optimizar y adaptar tanto el contenido como la entrega de nuestro boletín informativo a aquellos que desean recibirlo.

Para ofrecerte publicidad relevante basada en tus intereses y preferencias, tanto cuando interactúas con nosotros en nuestros propios canales de la marca LEGO ® como a través de canales de terceros (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda, mercados).

como a través de canales de terceros (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda, mercados). Encontrar/captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros clientes actuales («look-alike») o garantizar que nuestros clientes actuales no sean objeto de mensajes de marketing irrelevantes («supresión»). Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, que se proporciona al suscribirse a las comunicaciones de marketing.

Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en comprender la eficacia de nuestras acciones de marketing fuera de nuestros propios canales (por ejemplo, a través de redes sociales, motores de búsqueda o mercados).

Su consentimiento, art. 6(1)(a) del RGPD, para permitirnos ofrecerle marketing personalizado fuera de nuestros propios canales de marca (por ejemplo, a través de redes sociales, motores de búsqueda o mercados).

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo en proporcionarle contenido relevante de su mensaje de marketing basado en información agregada de compradores y usuarios de nuestro sitio web.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo es obtener estadísticas para uso interno con el fin de mejorar nuestros productos y servicios.

Marketing impreso, incluyendo catálogos, boletines informativos y otros materiales de marketing impresos. Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Compró en nuestro sitio web.

No ha optado por no recibir material publicitario impreso de nuestra parte.

Solicitud activa para recibir un catálogo LEGO ® .

. Permitir que un agente de datos externo le envíe información comercial por correo postal. Datos de marketing y comunicaciones.

Datos de identidad y contacto necesarios.

Datos de transacciones y uso. Para enviarle nuestro marketing postal, incluyendo catálogos.

Para compartir con nuestros intermediarios y agregadores de datos externos con el fin de garantizar que no se le envíe un catálogo LEGO u otro material de marketing impreso de LEGO por parte de ambos al mismo tiempo (lo que también se denomina «supresión de datos») o para remitirles su solicitud de exclusión voluntaria (cuando sean los responsables del tratamiento de sus datos personales).

Basándonos en datos agregados, comprendemos la relevancia y eficacia de nuestro marketing hacia usted para encontrar nuevos clientes similares a usted. Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en enviarle material publicitario impreso que contenga productos similares a los que ha comprado o consultado (con la posibilidad de darse de baja posteriormente).

Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en enviarle el material de marketing impreso, incluidos los catálogos que nos haya solicitado expresamente.

Su consentimiento, art. 6(1)(a) del RGPD, para permitirnos utilizar otros datos que tenemos sobre usted con el fin de personalizar específicamente el contenido del material de marketing impreso, incluidos los catálogos que le enviamos.

Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en garantizar una buena experiencia con la marca LEGO.

Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en comprender la eficacia general de nuestro marketing impreso en su conjunto.

Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en utilizar sus datos para comprender mejor las características y preferencias de nuestros clientes actuales y utilizarlos para encontrar nuevos clientes similares a usted.

Su consentimiento, art. 6(1)(a) del RGPD, para permitirnos utilizar otros datos que tenemos sobre usted con el fin de personalizar específicamente el contenido del material de marketing impreso, incluidos los catálogos que le enviamos.

Cuenta LEGO ® Insiders/Cuenta LEGO/Administración y estadísticas e información Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Regístrate y utiliza una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO. Procesamos determinados datos de identidad, datos de contacto y datos de perfil que usted nos facilita al registrarse para obtener una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO o al editar su perfil.

Insiders/cuenta LEGO o al editar su perfil. Información sobre el número de tu tarjeta LEGO Insiders.

Datos de transacciones si ha utilizado su membresía LEGO Insiders/cuenta LEGO en relación con compras.

Información recopilada mediante cookies (en la medida en que haya dado su consentimiento para el uso de cookies), incluidos datos técnicos, datos de seguimiento y datos de uso. Para que podamos administrar su membresía LEGO Insiders/cuenta LEGO y proporcionarle acceso a los beneficios de la membresía LEGO Insiders/cuenta LEGO.

Para que podamos comunicarnos con usted en relación con su membresía de LEGO Insiders.

Para ver cómo has ganado y gastado tus puntos LEGO Insiders.

Para crear una experiencia personalizada cuando inicias sesión en tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO, lo que incluye mostrarte productos que creemos que te pueden gustar.

Para generar estadísticas e información basada en datos agregados a fin de mejorar el programa LEGO Insiders y crear más valor para los compradores, clientes y usuarios de BrickLink ® que se registren. Esto incluye, por ejemplo, mejorar la selección de recompensas en el futuro y hacer cambios en las políticas del programa LEGO Insiders. Hacemos esto para poder evaluar y optimizar el funcionamiento del programa LEGO Insiders y los servicios BrickLink, así como para administrar, desarrollar y comercializar el programa.

que se registren. Esto incluye, por ejemplo, mejorar la selección de recompensas en el futuro y hacer cambios en las políticas del programa LEGO Insiders. Hacemos esto para poder evaluar y optimizar el funcionamiento del programa LEGO Insiders y los servicios BrickLink, así como para administrar, desarrollar y comercializar el programa. Para ofrecerte publicidad relevante basada en tus intereses y preferencias, tanto cuando interactúas con nosotros en nuestros propios canales de la marca LEGO como a través de canales de terceros (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda, mercados).

Encontrar/captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros clientes actuales («look-alike») o garantizar que nuestros clientes actuales no sean objeto de mensajes de marketing irrelevantes («supresión»). Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, que es nuestro acuerdo con usted sobre su cuenta LEGO Insiders.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo es proporcionarle información relevante cuando utiliza nuestras plataformas.

Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, en relación con nuestro uso de cookies (en la medida en que se haya prestado dicho consentimiento).

Interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en relación con la generación de estadísticas y conocimientos basados en datos agregados.

Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en utilizar sus datos para comprender mejor las características y preferencias de nuestros clientes actuales y utilizarlos para encontrar nuevos clientes similares a usted.

Nuestro interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en comprender la eficacia de nuestras acciones de marketing fuera de nuestros propios canales (por ejemplo, a través de redes sociales, motores de búsqueda o mercados).

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD] para poder compartir tus datos con terceros con el fin de enviarte contenidos comerciales relevantes fuera de nuestros propios canales (remarketing o supresión) o encontrar a usuarios similares a ti, por ejemplo, a través de redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de venta.

Cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO: experiencia personalizada y marketing Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Utiliza tu cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO, siempre que nos hayas dado tu consentimiento, para ofrecerte contenido y experiencias relevantes. Datos de transacciones, datos de seguimiento y datos de transacciones si ha utilizado su membresía LEGO Insiders/cuenta LEGO en relación con compras, lo que incluye información sobre las páginas web que visita en LEGO.com y los productos en los que hace clic cuando inicia sesión en su cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO.

Información sobre los correos electrónicos u otros mensajes de marketing que abre y en los que hace clic.

Información recopilada mediante cookies (en la medida en que haya dado su consentimiento para el uso de cookies), incluidos datos técnicos, datos de seguimiento y datos de uso.

Información sobre los concursos o sorteos en los que participa.

Información sobre los productos que has registrado en tu cuenta LEGO Insiders. Para que podamos personalizar automáticamente nuestro marketing dirigido a ti y tus experiencias e intereses personales a partir de la predicción de tus preferencias sobre la base de tu información personal, incluida la información relativa a tus saldos de puntos Insiders, tu historial de canje de puntos LEGO Insiders, tu actividad como miembro de LEGO Insiders, tu historial de compras, tus preferencias de productos, tus datos de cookies de navegación en línea (si has dado tu consentimiento para ello por separado), los datos de tu ubicación y cualquier otra información relacionada con tu cuenta LEGO Insiders. Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD] en relación con análisis avanzados. Puede dar su consentimiento al darse de alta al crear una cuenta LEGO Insiders o al darse de alta en la página de su cuenta LEGO Insiders.

Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, en relación con el flujo de personalización en LEGO.com.

Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, en relación con nuestro uso de cookies (en la medida en que se haya prestado dicho consentimiento).

Concursos, sorteos, marketing y otras promociones Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Participar en un concurso o sorteo, o recibir comunicaciones nuestras sobre concursos, sorteos, campañas o promociones. Datos de identidad.

Datos de contacto.

Datos de redes sociales. Para administrar concursos y sorteos.

Generar estadísticas e información basada en datos agregados para que podamos determinar el estado de nuestro negocio y de nuestras campañas y promociones.

Para contactar con usted si gana un premio.

Cumplir con los requisitos reglamentarios. Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, que es nuestro acuerdo con usted sobre las condiciones del concurso o sorteo.

Interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en relación con la generación de estadísticas y conocimientos basados en datos agregados y en relación con ponernos en contacto con usted si gana un premio.

Cumplimiento de obligación legal [art. 6, apartado 1, letra c) del RGPD].

Las redes sociales del Grupo LEGO Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Interactúa con las redes sociales del Grupo LEGO (como la aplicación LEGO ® Play, el Club LEGO Insiders, la comunidad LEGO Insiders, LEGO Ideas, e incluyendo funciones de BrickLink ® como el programa BrickLink Studio, la serie BrickLink Designer Program y los foros de debate BrickLink y BrickLink Studio). Información que hayas compartido de forma pública, lo que puede incluir comentarios, imágenes, diseños, reacciones o publicaciones de nuestras cuentas en redes sociales u otros contenidos generados por usuarios para otros usuarios de BrickLink: Datos de reseñas y comentarios.

Datos de foros.

Datos técnicos.

Datos de seguimiento.

Datos de uso.

Datos de redes sociales. Para responder a tus preguntas.

Moderar el contenido y detectar comportamientos inapropiados de acuerdo con los requisitos de la Ley de Servicios Digitales, incluida la moderación de contenidos en los foros de la comunidad BrickLink.

Facilitar los debates y las interacciones de la comunidad.

Informar y analizar la participación de los usuarios en la plataforma.

Para darte la oportunidad de influir en los nuevos productos que lanzamos.

Para permitirle compartir información con otros usuarios. Interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, en relación con la respuesta a sus preguntas y la elaboración de informes y análisis sobre la participación de los usuarios.

Obligación legal, art. 6(1)(c) del RGPD, en relación con los requisitos de moderación de contenidos y verificación de la edad establecidos en la legislación aplicable, incluida la Ley de Servicios Digitales.

Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, que es nuestro acuerdo con usted en relación con el foro y el mercado de la comunidad BrickLink.

Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, que es nuestro acuerdo con usted sobre la cesión de derechos de propiedad intelectual.

Su consentimiento, art. 6(1)(a), RGPD, en relación con análisis avanzados y contenido que publica en nuestras redes sociales.

Redes sociales de terceros Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Interactuar con funciones de redes sociales de terceros, como las funciones «Me gusta».*



Interactuar con nosotros o enviar comentarios en relación con nuestra marca en plataformas de redes sociales. Por ejemplo, cuando comentas nuestras publicaciones en redes sociales o proporcionas comentarios sobre productos o actividades de LEGO ® en otras páginas o publicaciones públicas. Datos de redes sociales, incluyendo cualquier publicación compartida en nuestras cuentas de redes sociales u otro contenido generado por los usuarios.

Datos analíticos sobre el rendimiento de las publicaciones en redes sociales y los anuncios digitales.

Datos de redes sociales.

Datos del perfil.

Datos de reseñas y comentarios. Informar y analizar la interacción de los usuarios con el contenido publicado en la(s) plataforma(s).

Para darte la oportunidad de influir en los nuevos productos que lanzamos.

Para poder recopilar los mensajes que recibimos a través de las plataformas de redes sociales en un sistema centralizado, de modo que podamos responder a las personas de manera más eficiente, en consonancia con nuestra imagen de marca y nuestros valores.

Obtener información para comprender la percepción de nuestra marca y los datos demográficos de las personas que interactúan con ella y proporcionan comentarios en relación con nuestra marca en las plataformas de redes sociales. Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD], en relación con la elaboración de análisis e informes sobre la interacción con los usuarios y el rendimiento de las publicaciones. *Las plataformas de redes sociales pueden utilizar la información personal recopilada de la cuenta de la red social del Grupo LEGO en su plataforma para sus propios fines, tal y como se describe en sus propias políticas de privacidad. Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD], cuando sea necesario para obtener información sobre la percepción de nuestra marca y las personas que interactúan con nuestra marca y comentan sobre ella, así como para ofrecer una atención al cliente más eficiente de acuerdo con la imagen y los valores de nuestra marca.

Eventos retransmitidos en directo (en la tienda y online) Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Participar directamente o aparecer de forma incidental entre el público o en segundo plano en un evento retransmitido en directo.*



*Las áreas estarán claramente señalizadas y obtendremos el consentimiento de las personas directamente involucradas. Transmisión de vídeo en vivo del evento que incluya a las personas presentes en el área de grabación. Datos de identidad. Datos de contacto. Datos de seguimiento. Datos de redes sociales. Para poder transmitir eventos en vivo con el fin de interactuar con los clientes.

Permitir a los consumidores interactuar con nosotros en el chat en vivo durante una transmisión en vivo.

Para verificar la identidad del vendedor y evitar fraudes en el mercado. Con su consentimiento, art. 6(1)(a) del RGPD, en relación con su participación directa en dichos eventos retransmitidos en directo.

Intereses legítimos, art. 6(1)(f) del RGPD, en relación con las personas que aparecen de forma incidental entre el público o en segundo plano en un evento retransmitido en directo.

Vigilancia por vídeo y recopilación de imágenes (en tiendas y otras ubicaciones relevantes del Grupo LEGO). Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Visita nuestras tiendas LEGO ® u otras instalaciones del Grupo LEGO abiertas al público. Visita los LEGO ® Discovery Centers y los LEGOLAND ® Discovery Centers. Imágenes de vídeo de nuestras instalaciones. Datos de imagen o de identidad. Además, cuando visites los LEGO ® Discovery Centers y los LEGOLAND ® Discovery Centers: Imágenes de la cámara corporal Detalles de los números de matrícula de los vehículos Datos biométricos (tecnología de reconocimiento facial) Prevenir y documentar infracciones penales, incluyendo allanamiento de morada, robo, hurto, agresión o fraude, y garantizar la seguridad y protección de los empleados.

Analizar el tráfico de clientes, la distribución de la tienda y los servicios que se ofrecen en ella para ofrecer la mejor experiencia posible.

Identificar a la persona correcta en las fotografías de los paseos. Intereses legítimos, art. 6(1)(f) del RGPD, en relación con la prevención de infracciones legales o delitos cometidos en las instalaciones de LEGO ® .

. Cuando utilizamos datos biométricos, nos basamos en el artículo 9, apartado 2, letra f), del RGPD, es decir, el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales. Usar nuestro Mosaic Maker o nuestra Minifigure Factory. Grabación de vídeo en nuestras instalaciones.

Datos de imagen o de identidad. Para permitir que Mosaic Maker o Minifigure Factory creen la imagen o etiqueta solicitada por el consumidor. La ejecución del contrato [art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD], para permitir la prestación del servicio solicitado específicamente por el consumidor. Puedes utilizar los aparcamientos de los LEGO ® Discovery Centers y LEGOLAND ® Discovery Centers. Detalles de los números de matrícula de los vehículos

Reconocimiento automático de matrículas (ANPR), que incluye: Algunos de nuestros LEGO ® Discovery Centers y LEGOLAND ® Discovery Centers cuentan con un sistema automático de reconocimiento de matrículas para controlar el acceso a nuestros aparcamientos. Intereses legítimos, art. 6(1)(f) del RGPD, en relación con la gestión de las entradas de vehículos en los LEGO ® Discovery Centers y LEGOLAND ® Discovery Centers. Disfruta de nuestras atracciones en los LEGO ® Discovery Centers y LEGOLAND ® Discovery Centers. Imagen Algunas atracciones ofrecen servicios de fotografía durante la visita que se pueden adquirir. Intereses legítimos, art. 6(1)(f) del RGPD, en la promoción y comercialización de nuestra marca. Los visitantes tienen la opción de comprar sus propias fotografías en determinadas atracciones. Hay avisos colocados en los lugares donde se prestan servicios de fotografía.

Socios comerciales y relaciones comerciales Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Establezca una relación comercial con nosotros como empresa o particular. Datos de identidad.

Datos de contacto.

Datos de las transacciones.

Datos del perfil.

Otra información personal que nos proporciones.

Datos de verificación de vendedores. Para poder gestionar la relación comercial con usted o su empresa.

Para cumplir con nuestras obligaciones en la relación comercial. Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, en relación con nuestra relación contractual mutua.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo es gestionar nuestra relación con usted o su empresa. Elige participar como vendedor en nuestro mercado online BrickLink ® . Datos de identidad.

Datos de contacto.

Datos de las transacciones.

Datos del perfil.

Otra información personal que nos proporciones.

Datos de verificación de vendedores. Para llevar a cabo una evaluación automática de riesgos para las transacciones que se hagan en el mercado. Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, en relación con nuestra relación contractual mutua.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD]. Nuestro interés legítimo en prevenir fraudes, garantizar la seguridad de la plataforma y llevar a cabo evaluaciones de riesgos para las transacciones que se hagan en el mercado.

Obligación legal [art. 6, apartado 1, letra c) del RGPD] en relación con nuestro cumplimiento de la legislación relativa a, por ejemplo, la resolución de disputas y la prevención de fraudes.

Investigación Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Participe en encuestas de investigación, grupos focales u otras investigaciones. Datos de identidad.

Datos de contacto.

Fotos o vídeos (si la investigación se realiza en persona).

Datos de reseñas y comentarios.

Otra información personal que nos proporciones. Para mejorar nuestros productos y servicios actuales.

Desarrollar y mejorar nuevos productos y servicios. Cumplimiento de un contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, en relación con la autorización del participante en el estudio de mercado.

Consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD] para cualquier uso de las respuestas a las encuestas proporcionadas por la persona participante en actividades personalizadas de marketing directo dirigidas específicamente a esa persona.

Interés legítimo, art. 6(1)(f) del RGPD, para el uso de los datos y la información recopilados a nivel agregado con el fin de desarrollar y/o mejorar productos y servicios nuevos o existentes.

Interactuar con los LEGO ® Discovery Centers y los LEGOLAND ® Discovery Centers Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE/el EEE) Visita los LEGO ® Discovery Centers y los LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers y los LEGOLAND Discovery Centers. Reserva paquetes VIP Datos de identidad.

Datos de contacto.

Otros datos personales que nos facilite (incluidos detalles sobre ocasiones especiales, requisitos dietéticos, necesidades de accesibilidad y solicitudes especiales). Para adaptarse a ocasiones especiales, requisitos dietéticos, necesidades de accesibilidad y peticiones especiales. Cumplimiento del contrato, art. 6(1)(b) del RGPD, en relación con la prestación de los servicios que ha adquirido.

Consentimiento, art. 6(1)(a) del RGPD y art. 9(2)(a) del RGPD en relación con el tratamiento de cualquier dato de categoría especial que decida compartir con nosotros.

Solo guardaremos tus datos personales durante el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con la finalidad con la que se recopilaron, así como para cumplir con cualquier requisito legal, reglamentario, fiscal, contable o de elaboración de informes. Podremos guardar tus datos personales durante un período más largo en caso de reclamación o si tenemos motivos para creer que existe la posibilidad de un litigio relacionado con nuestra relación contigo. Para fijar el período de conservación adecuado de los datos personales, tenemos en cuenta la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de daños derivados del uso o divulgación no autorizados de tus datos personales, los fines con los que tratamos tus datos personales y si podemos lograr dichos fines por otros medios, así como los requisitos legales, reglamentarios, fiscales, contables o de otra naturaleza. Uso de herramientas de IA Utilizamos herramientas de inteligencia artificial con fines analíticos y para mejorar la eficiencia empresarial. Se utiliza la IA: Analizar los correos electrónicos/contenidos que ha proporcionado a LEGO, como sugerir respuestas que ofrecemos a los clientes y ayudar a gestionar el contenido internamente, por ejemplo, proporcionando un resumen de un correo electrónico. Cuando se utilizan, todas las respuestas pueden ser vistas por LEGO antes de ser publicadas y los datos personales solo se utilizan de acuerdo con los fines originales para los que fueron proporcionados y/o procesados de conformidad con este aviso.

Para dirigir sus solicitudes de asistencia a través del contacto inicial con un chatbot de asistencia, le informaremos cuando esté interactuando con un chatbot antes de que comience la comunicación.

Por nuestra cadena de suministro verificada en su oferta de productos y servicios.

Para obtener información sobre sus preferencias personales, podemos utilizar herramientas de análisis de inteligencia artificial para analizar la eficacia de los anuncios publicitarios.

Para analizar y procesar datos con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos.

Analizar datos relacionados con el rendimiento empresarial y las iniciativas estratégicas.

Automatizar los procesos dentro de nuestras atracciones para mejorar la experiencia de los visitantes (pero solo en relación con los LEGO ® Discovery Centers y los LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers y los LEGOLAND Discovery Centers). Para proporcionarle un chatbot como parte de nuestro servicio de atención al cliente. #### Uso de herramientas internas de IA para la síntesis

Utilizamos herramientas internas de inteligencia artificial (IA) para ayudar a nuestros empleados del servicio de atención al cliente a resumir las interacciones con los clientes por teléfono o chat. Cuando grabamos llamadas o chats, estas herramientas no graban ni capturan las llamadas o chats en tiempo real, sino que, una vez finalizada la llamada o el chat, la grabación de la llamada telefónica o los textos del chat pueden introducirse en la herramienta de IA para crear un resumen. La herramienta de IA se utiliza únicamente para resumir y analizar con el fin de mejorar la calidad de nuestro servicio, supervisar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de nuestras normas. La herramienta de IA no toma decisiones automatizadas con efectos legales o similares; todas las decisiones son tomadas por nuestros asesores humanos.

En el caso de las llamadas telefónicas, al inicio de cada llamada se informa verbalmente de que la llamada puede ser grabada y transcrita mediante inteligencia artificial. Puede dar su consentimiento pulsando 1 o rechazar la oferta pulsando 2 o permaneciendo en línea. En el caso de las interacciones por chat, al inicio de la sesión se muestra un aviso en el que se informa de que la conversación puede ser grabada y transcrita mediante IA; al continuar utilizando el chat, usted da su consentimiento para este tratamiento. ¿Con quién compartirá The LEGO Group los datos personales? Compartir información con empresas de The LEGO Group En ocasiones, es posible que nuestras filiales (las demás empresas de The LEGO Group) necesiten acceder a tu información para prestarte servicios en nuestro nombre o en el suyo propio. Necesitan tus datos personales para que nosotros o ellos podamos llevar a cabo las actividades enumeradas en la tabla anterior, a modo de ejemplo: proporcionarte los productos y servicios que hayas solicitado;

ponerse en contacto contigo en relación con tu cuenta o tus transacciones;

enviarte información sobre nuestros sitios, apps y políticas;

enviarte mensajes de marketing directo;

enviarte catálogos de productos y otros materiales de marketing impresos;

llevar a cabo el tratamiento de la información para el que la filial ha sido formalmente contratada en nuestro nombre; por ejemplo, ejecutar una compra que hayas realizado, gestionar la actividad de tu cuenta LEGO ® o LEGO Insiders, y/o gestionar tus preferencias en el Centro de Preferencias de LEGO.com o en nuestros ajustes de cookies;

o LEGO Insiders, y/o gestionar tus preferencias en el Centro de Preferencias de LEGO.com o en nuestros ajustes de cookies; investigaciones, análisis e informes internos;

identificar, revisar y detener cualquier actividad que pueda infringir nuestras políticas o la ley. Las transferencias a empresas de The LEGO Group ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo se realizan en virtud de reglas corporativas vinculantes. Compartir información con otras empresas Consulte a continuación nuestra lista de categorías de terceros de confianza con los que podemos compartir su información. Divulgamos datos personales a terceros/proveedores en las siguientes categorías: Proveedores de servicios de TI. Contamos con una serie de socios comerciales de confianza en todo el mundo, incluidos proveedores de plataformas comerciales, que nos ofrecen servicios de TI y de administración de sistemas en relación tanto con actividades con clientes y socios comerciales como con nuestros sistemas internos de TI y administración.

Contamos con una serie de socios comerciales de confianza en todo el mundo, incluidos proveedores de plataformas comerciales, que nos ofrecen servicios de TI y de administración de sistemas en relación tanto con actividades con clientes y socios comerciales como con nuestros sistemas internos de TI y administración. Proveedor de pagos global y socios de tratamiento. Nos ayudan a garantizar un proceso de pago seguro y eficiente tanto en línea como en nuestras tiendas, así como con la facturación, las transferencias de dinero y las transacciones en el mercado.

Nos ayudan a garantizar un proceso de pago seguro y eficiente tanto en línea como en nuestras tiendas, así como con la facturación, las transferencias de dinero y las transacciones en el mercado. Socios de almacenamiento en la nube. Almacenamos nuestros datos y los tuyos en centros de datos seguros.

Almacenamos nuestros datos y los tuyos en centros de datos seguros. Proveedores de CDN. Usamos una Red de Entrega de Contenidos (CDN) para optimizar el rendimiento y la seguridad de nuestro sitio web. Una CDN ayuda a distribuir contenido de manera eficiente mediante el uso de servidores ubicados en diferentes ubicaciones geográficas. Esto significa que, cuando visitas nuestro sitio web, algunos de tus datos (como la dirección IP y la información del navegador) pueden ser tratados por nuestro proveedor de CDN con el fin de garantizar que el contenido se cargue de forma rápida y segura.

Usamos una Red de Entrega de Contenidos (CDN) para optimizar el rendimiento y la seguridad de nuestro sitio web. Una CDN ayuda a distribuir contenido de manera eficiente mediante el uso de servidores ubicados en diferentes ubicaciones geográficas. Esto significa que, cuando visitas nuestro sitio web, algunos de tus datos (como la dirección IP y la información del navegador) pueden ser tratados por nuestro proveedor de CDN con el fin de garantizar que el contenido se cargue de forma rápida y segura. Socios y agencias de prevención y detección de fraudes. Colaboran con The LEGO Group para garantizar que The LEGO Group no sea objeto de fraudes, así como para garantizar la prevención y detección de fraudes en el mercado.

Colaboran con The LEGO Group para garantizar que The LEGO Group no sea objeto de fraudes, así como para garantizar la prevención y detección de fraudes en el mercado. Socios de almacenamiento, embalaje, envío y entrega. Nos ayudan a llevar nuestros productos a nuestros clientes y socios comerciales.

Nos ayudan a llevar nuestros productos a nuestros clientes y socios comerciales. Socios encargados de los envíos por correo postal o correo electrónico y de la impresión de catálogos. Se encargan de que los catálogos, las revistas u otros materiales de marketing impresos lleguen a tus manos.

Se encargan de que los catálogos, las revistas u otros materiales de marketing impresos lleguen a tus manos. Agentes de datos y socios agregadores de datos. Nos ayudan a llegar a nuevos compradores potenciales mediante catálogos, revistas y otros mecanismos de marketing y publicidad impresos o en línea. También nos ayudan a evitar, por ejemplo, que recibas más de un catálogo LEGO ® al mismo tiempo.

Nos ayudan a llegar a nuevos compradores potenciales mediante catálogos, revistas y otros mecanismos de marketing y publicidad impresos o en línea. También nos ayudan a evitar, por ejemplo, que recibas más de un catálogo al mismo tiempo. Socios de marketing y publicidad. Nos ayudan a ofrecerte anuncios, promociones, sorteos, concursos y campañas personalizados mientras interactúas con The LEGO Group en plataformas en línea o redes sociales, en tiendas físicas o de cualquier otra manera. También nos ayudan a encontrar nuevos compradores potenciales (también denominados “similares”) a los que dirigir mensajes de marketing y a asegurarnos de no remitir mensajes de marketing a compradores que no estén interesados en el producto o servicio en cuestión (también denominado “supresión”).

Nos ayudan a ofrecerte anuncios, promociones, sorteos, concursos y campañas personalizados mientras interactúas con The LEGO Group en plataformas en línea o redes sociales, en tiendas físicas o de cualquier otra manera. También nos ayudan a encontrar nuevos compradores potenciales (también denominados “similares”) a los que dirigir mensajes de marketing y a asegurarnos de no remitir mensajes de marketing a compradores que no estén interesados en el producto o servicio en cuestión (también denominado “supresión”). Socios B2B, incluidos Merlin Entertainments y socios de tiendas certificadas LEGO ® . Nos ayudan a poder llevar a cabo promociones, sorteos, concursos y campañas, incluyendo el programa de fidelización LEGO ® Insiders o el LEGO Family Club, así como a poder ofrecer anuncios personalizados e información sobre los compradores.

Nos ayudan a poder llevar a cabo promociones, sorteos, concursos y campañas, incluyendo el programa de fidelización Insiders o el LEGO Family Club, así como a poder ofrecer anuncios personalizados e información sobre los compradores. Socios de redes sociales y plataformas de búsqueda en línea. Nos ayudan a estar presentes en las plataformas que usas, permitiéndote interactuar con The LEGO Group en estas. También nos ayudan a enviarte publicidad de productos personalizada y a comprender mejor cómo los consumidores interactúan con nosotros a través de esas plataformas y socios, su percepción de nuestra marca y el perfil de quienes dan su opinión sobre ella en redes sociales.

Nos ayudan a estar presentes en las plataformas que usas, permitiéndote interactuar con The LEGO Group en estas. También nos ayudan a enviarte publicidad de productos personalizada y a comprender mejor cómo los consumidores interactúan con nosotros a través de esas plataformas y socios, su percepción de nuestra marca y el perfil de quienes dan su opinión sobre ella en redes sociales. Proveedores externos que nos ayudan a ofrecer atención al cliente y obtener información. Nos ayudan a obtener datos de redes sociales, comprender cómo se percibe nuestra marca, analizar el perfil de quienes interactúan con nosotros y nos dan su opinión sobre la marca en redes sociales, y ofrecer una atención al cliente más eficiente.

Nos ayudan a obtener datos de redes sociales, comprender cómo se percibe nuestra marca, analizar el perfil de quienes interactúan con nosotros y nos dan su opinión sobre la marca en redes sociales, y ofrecer una atención al cliente más eficiente. Proveedores de encuestas, cuestionarios y reseñas de productos. Esto nos ayuda a obtener tus valiosos comentarios sobre tu experiencia con LEGO ® .

Esto nos ayuda a obtener tus valiosos comentarios sobre tu experiencia con . Autoridades fiscales y aduaneras, organismos reguladores y otras autoridades en el ámbito global. Exigen que se informe de las actividades de tratamiento en determinadas circunstancias.

Exigen que se informe de las actividades de tratamiento en determinadas circunstancias. Asesores profesionales, entre ellos, abogados, banqueros, auditores y aseguradoras de todo el mundo. Proporcionan a The LEGO Group servicios de asesoramiento y consultoría, banca, asistencia legal, seguros y contabilidad; esta categoría incluye los socios comerciales que prestan servicios de verificación de la identidad de los clientes y lucha contra el blanqueo de capitales. Compartimos datos con estos socios comerciales para llevar a cabo comprobaciones de verificación de la identidad y lucha contra el blanqueo de capitales para todos los vendedores de BrickLink ® , con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y prevenir actividades fraudulentas.

Proporcionan a The LEGO Group servicios de asesoramiento y consultoría, banca, asistencia legal, seguros y contabilidad; esta categoría incluye los socios comerciales que prestan servicios de verificación de la identidad de los clientes y lucha contra el blanqueo de capitales. Compartimos datos con estos socios comerciales para llevar a cabo comprobaciones de verificación de la identidad y lucha contra el blanqueo de capitales para todos los vendedores de BrickLink , con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y prevenir actividades fraudulentas. Socios de plataformas de juegos. Esto nos ayuda a estar presentes, te permite interactuar con el Grupo LEGO y vincular tu cuenta LEGO ® con la cuenta de la plataforma de juegos donde está disponible esta funcionalidad.

Esto nos ayuda a estar presentes, te permite interactuar con el Grupo LEGO y vincular tu cuenta con la cuenta de la plataforma de juegos donde está disponible esta funcionalidad. Socios comerciales relacionados con el mercado en línea. Incluye vendedores y compradores externos de BrickLink ® , procesadores de pagos, servicios de resolución de disputas, moderadores de foros comunitarios y servicios de verificación de vendedores. Esto nos ayuda a gestionar el mercado y los servicios de BrickLink ® , facilitar las transacciones entre compradores y vendedores, verificar la identidad de los vendedores mediante la comprobación de documentos, resolver disputas relacionadas con las transacciones y mantener espacios comunitarios seguros.

Incluye vendedores y compradores externos de BrickLink , procesadores de pagos, servicios de resolución de disputas, moderadores de foros comunitarios y servicios de verificación de vendedores. Esto nos ayuda a gestionar el mercado y los servicios de BrickLink , facilitar las transacciones entre compradores y vendedores, verificar la identidad de los vendedores mediante la comprobación de documentos, resolver disputas relacionadas con las transacciones y mantener espacios comunitarios seguros. Compradores y vendedores en el mercado BrickLink ® . Compartimos tus datos con los vendedores para poder tramitar los pedidos, y del mismo modo, los compradores pueden ver la información de contacto de los vendedores.

Compartimos tus datos con los vendedores para poder tramitar los pedidos, y del mismo modo, los compradores pueden ver la información de contacto de los vendedores. Usuarios de los foros. Si participa en los foros de BrickLink ® , cualquier información que publique estará disponible para todos los usuarios del foro, incluidos los usuarios públicos que no hayan iniciado sesión. Proveedor de servicios de fotografía. - Cuando usted se sube a una de nuestras atracciones, utilizamos un proveedor de servicios fotográficos de confianza para capturar imágenes de su experiencia. Otros usos y divulgaciones También usaremos y divulgaremos datos personales en la medida en que lo consideremos necesario o adecuado para: a) cumplir con la legislación aplicable (que puede incluir leyes de otros países); b) responder a solicitudes de las autoridades públicas y gubernamentales (que pueden incluir leyes de otros países); c) cooperar con las fuerzas de orden público; d) proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad y la de nuestros afiliados, los tuyos o los de otras personas. Además, utilizaremos, divulgaremos o transferiremos datos personales a terceros en caso de cualquier reorganización, fusión, venta, empresa conjunta o cesión, ya sea potencial o real. Transferencias a terceros países The LEGO Group opera en todo el mundo y puede transferir datos personales a una ubicación fuera del país en el que residas o donde se te presten servicios.

The LEGO Group almacena todos los datos personales en servidores situados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

Cuando sea necesario (por ejemplo, para prestarle servicios), los datos personales podrán transferirse a (o ser accesibles desde) lugares que pueden incluir el Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y Hong Kong. Garantizaremos que tus datos personales tengan siempre el mismo nivel de protección, independientemente del lugar donde se transfieran o traten, implementando medidas contractuales, técnicas y/u organizativas adecuadas.

Si transferimos tus datos personales fuera del EEE, garantizaremos un nivel de protección similar asegurando que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones: la Comisión Europea ha establecido que existe un nivel adecuado de protección en el país en cuestión;

existen normas corporativas vinculantes (BCR) en vigor (para las transferencias interempresas);

Cláusulas contractuales tipo («cláusulas modelo de la UE»); o

como excepción en situaciones especiales, como cuando es necesario para cumplir un contrato celebrado contigo o cuando has dado tu consentimiento para la transferencia en concreto.

SECCIÓN 3: COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES (“COOKIES”) Las cookies son pequeños archivos de datos que el navegador guarda en el equipo o dispositivo en el que se encuentra instalado. En sí, una cookie no contiene ni recopila información. Sin embargo, cuando un servidor la lee mediante un navegador web, puede permitir a un sitio web recordar las compras que el usuario ha realizado o la información de su cuenta y proporcionarle así un servicio más personalizado.

Para obtener más información sobre las cookies y cómo gestionarlas, lea nuestra [Política de cookies] completa[7] y la [Declaración sobre cookies][8], o haga clic en la configuración de cookies en LEGO.com o en el juego o la aplicación digital (cuando corresponda).

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Información para los padres: cómo gestiona The LEGO Group los datos personales de los niños Cómo garantizamos la seguridad en línea de los niños Nos preocupamos mucho por garantizar la seguridad en línea de los niños y contamos con procesos adicionales de privacidad para asegurarnos de que nuestros fans más jóvenes están a salvo cuando usan nuestros canales en línea. De hecho, algunas funciones tienen controles de edad para evitar que los niños las utilicen inadvertidamente. También tomamos todas las medidas razonables para asegurarnos de no recopilar, almacenar, usar o tratar deliberadamente información personal de los niños que puedan hacer uso de dichas funciones sin el consentimiento parental correspondiente. Nos hemos unido a un programa de seguridad infantil que audita nuestra empresa anualmente para asegurarse de que seguimos las normas en la forma en que interactuamos con los niños en línea. En lo que respecta a los datos personales, solicitamos el consentimiento paterno para cualquier persona menor de 16 años (o mayor, en las jurisdicciones donde así lo exijan las leyes locales). Para BrickLink®, los usuarios deben tener 18 años (o más, en las jurisdicciones donde así lo exijan las leyes locales) para registrarse como compradores o vendedores. Si tiene alguna pregunta o duda sobre nuestra Política de privacidad, póngase en contacto con nosotros.9. Cuando tratamos información personal de niños, adoptamos medidas adicionales para proteger su privacidad, entre ellas: asegurarnos de decirles a los padres qué información personal de sus peques recopilamos, almacenamos, usamos y tratamos, así como explicarles si compartimos dicha información;

cumplir con los requisitos legales al solicitar el consentimiento parental para recopilar, usar y tratar los datos de un niño, así como el consentimiento para enviar a los niños información sobre nuestros productos y servicios;

limitar la forma en que recopilamos, almacenamos, usamos y tratamos información personal de los niños con el fin de que solo se recopilen los datos razonablemente necesarios para que puedan participar en alguna actividad en línea;

proporcionar a los padres acceso o la posibilidad de solicitar acceso a la información personal del niño que hayamos recopilado (los padres también pueden solicitar que la información personal de sus hijos se modifique o elimine). Cómo recopilamos y usamos la información de los niños Si bien algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados teniendo en mente a familias con usuarios de todas las edades, otros lo están específicamente para el uso por los niños. Cuando recopilamos información personal de un niño, únicamente la conservamos durante el período de tiempo que sea necesario para proporcionar un servicio o durante el tiempo que legalmente pueda estar almacenada. Si bien los niños pueden elegir si desean compartir su información con nosotros, hay funciones en nuestros sitios web que no funcionarán si no cuentan con dicha información. En los casos en los que esta sea necesaria, únicamente solicitaremos aquella información que sea estrictamente necesaria para participar en la actividad. A continuación, presentamos algunos ejemplos de situaciones en las que recopilamos datos de niños: Cuando los niños se registran en línea. Los niños pueden registrarse en nuestros sitios web para acceder a una gama de servicios que incluye contenidos, juegos y concursos. Durante el registro, podríamos solicitar al niño que proporcione la dirección de correo electrónico de su padre/madre o tutor/a, su nombre, género y fecha de nacimiento, su nombre de usuario y su contraseña. Usamos esta información con fines de seguridad y notificación. Recomendamos encarecidamente a los niños que creen un nombre de usuario que excluya toda la información personal.

Los niños pueden registrarse en nuestros sitios web para acceder a una gama de servicios que incluye contenidos, juegos y concursos. Durante el registro, podríamos solicitar al niño que proporcione la dirección de correo electrónico de su padre/madre o tutor/a, su nombre, género y fecha de nacimiento, su nombre de usuario y su contraseña. Usamos esta información con fines de seguridad y notificación. Recomendamos encarecidamente a los niños que creen un nombre de usuario que excluya toda la información personal. Cuando comparten contenido creado por ellos mismos. Algunos de nuestros sitios web permiten a los menores crear contenido por ellos mismos o usarlo. Dado que solo algunas de estas funciones requieren información personal del niño, no todas las actividades exigen el consentimiento de su padre/madre o tutor/a. Siempre que una actividad pueda permitir que un niño comparta información personal, solicitaremos a su padre/madre o tutor/a su “consentimiento parental verificado” (un consentimiento parental de mayor nivel). Entre los ejemplos de datos personales se encuentran las historias, los campos de texto libre, los dibujos que permiten la introducción de texto o información a mano alzada, las fotos del niño, las secuencias de sonido, los archivos de vídeo o cualquier tipo de contenido u otros “identificadores persistentes” que identifiquen claramente al niño de alguna manera.

Algunos de nuestros sitios web permiten a los menores crear contenido por ellos mismos o usarlo. Dado que solo algunas de estas funciones requieren información personal del niño, no todas las actividades exigen el consentimiento de su padre/madre o tutor/a. Siempre que una actividad pueda permitir que un niño comparta información personal, solicitaremos a su padre/madre o tutor/a su “consentimiento parental verificado” (un consentimiento parental de mayor nivel). Entre los ejemplos de datos personales se encuentran las historias, los campos de texto libre, los dibujos que permiten la introducción de texto o información a mano alzada, las fotos del niño, las secuencias de sonido, los archivos de vídeo o cualquier tipo de contenido u otros “identificadores persistentes” que identifiquen claramente al niño de alguna manera. Cuando los niños participan en concursos y sorteos. Si un niño desea inscribirse en un concurso, pedimos la información personal que necesitamos para su participación. Normalmente, solo pedimos el nombre del niño (para poder diferenciar entre niños de la misma familia) y la dirección de correo electrónico del padre/madre o tutor/a (para cumplir con los requisitos legales de notificar al adulto responsable). Únicamente contactaremos con el padre/madre o tutor/a si el niño gana el concurso o sorteo y con el fin de que nos comunique el lugar de envío del premio. Si la competición pide al niño que cree contenido para participar, puede que necesitemos solicitar por correo electrónico y por anticipado el consentimiento paterno a fin de asegurarnos de que cumplimos los requisitos legales en referencia al contenido que los niños hayan creado (consulta el párrafo anterior sobre la creación de contenido por parte de los niños). Sin el consentimiento, los niños no podrán participar en nuestros concursos.

Si un niño desea inscribirse en un concurso, pedimos la información personal que necesitamos para su participación. Normalmente, solo pedimos el nombre del niño (para poder diferenciar entre niños de la misma familia) y la dirección de correo electrónico del padre/madre o tutor/a (para cumplir con los requisitos legales de notificar al adulto responsable). Únicamente contactaremos con el padre/madre o tutor/a si el niño gana el concurso o sorteo y con el fin de que nos comunique el lugar de envío del premio. Si la competición pide al niño que cree contenido para participar, puede que necesitemos solicitar por correo electrónico y por anticipado el consentimiento paterno a fin de asegurarnos de que cumplimos los requisitos legales en referencia al contenido que los niños hayan creado (consulta el párrafo anterior sobre la creación de contenido por parte de los niños). Sin el consentimiento, los niños no podrán participar en nuestros concursos. Cuando los niños reciban correos electrónicos por nuestra parte. Es posible que necesitemos solicitar los datos de contacto de un niño (incluida su dirección de correo electrónico) para poder responder a una pregunta que nos haya hecho. Si necesitamos contactar de nuevo con el niño, por ejemplo, para responder a preguntas adicionales, solicitamos una dirección de correo electrónico de su padre/madre o tutor/a. A partir de entonces, solo conservaremos la información de contacto en línea del niño durante el tiempo que necesitemos para satisfacer su solicitud y no usaremos la información para ningún otro fin. Si alguna vez necesitamos la información de contacto en línea de un niño para una comunicación continua, solicitamos la dirección de correo electrónico del padre/madre o tutor/a lo antes posible para poder mantener al adulto responsable informado de los datos que recopilemos y darle la opción de solicitarnos que dejemos de recopilar datos. Los padres o tutores pueden solicitar la baja de cualquier comunicación que mantengamos con el niño en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que hay en cada comunicación (si hay más de un tipo de comunicación, es posible que el adulto deba cancelar cada suscripción individualmente). Alternativamente, pueden contactar con el departamento de atención al cliente de LEGO ® .

Es posible que necesitemos solicitar los datos de contacto de un niño (incluida su dirección de correo electrónico) para poder responder a una pregunta que nos haya hecho. Si necesitamos contactar de nuevo con el niño, por ejemplo, para responder a preguntas adicionales, solicitamos una dirección de correo electrónico de su padre/madre o tutor/a. A partir de entonces, solo conservaremos la información de contacto en línea del niño durante el tiempo que necesitemos para satisfacer su solicitud y no usaremos la información para ningún otro fin. Si alguna vez necesitamos la información de contacto en línea de un niño para una comunicación continua, solicitamos la dirección de correo electrónico del padre/madre o tutor/a lo antes posible para poder mantener al adulto responsable informado de los datos que recopilemos y darle la opción de solicitarnos que dejemos de recopilar datos. Los padres o tutores pueden solicitar la baja de cualquier comunicación que mantengamos con el niño en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que hay en cada comunicación (si hay más de un tipo de comunicación, es posible que el adulto deba cancelar cada suscripción individualmente). Alternativamente, pueden contactar con el departamento de atención al cliente de . Cuando reciben notificaciones de apps. Muchas apps envían notificaciones a los teléfonos o dispositivos móviles de sus clientes para informarles sobre actualizaciones (algunas veces, incluso cuando la app no está en uso). Algunas de nuestras apps están diseñadas para ser usadas por niños. Pedimos a los niños que nos proporcionen la dirección de correo electrónico de su padre/madre o tutor/a para que podamos informar al adulto de la solicitud del niño antes de enviar a los niños notificaciones desde nuestras apps. No vinculamos el identificador del dispositivo con ninguna otra información personal sin el consentimiento parental. Si desea que su hijo deje de recibir notificaciones push de una de nuestras aplicaciones, puede cambiar la configuración del dispositivo que utiliza su hijo en cualquier momento.

Muchas apps envían notificaciones a los teléfonos o dispositivos móviles de sus clientes para informarles sobre actualizaciones (algunas veces, incluso cuando la app no está en uso). Algunas de nuestras apps están diseñadas para ser usadas por niños. Pedimos a los niños que nos proporcionen la dirección de correo electrónico de su padre/madre o tutor/a para que podamos informar al adulto de la solicitud del niño antes de enviar a los niños notificaciones desde nuestras apps. No vinculamos el identificador del dispositivo con ninguna otra información personal sin el consentimiento parental. Si desea que su hijo deje de recibir notificaciones push de una de nuestras aplicaciones, puede cambiar la configuración del dispositivo que utiliza su hijo en cualquier momento. Cuando recogemos información de ubicación. Algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados para niños. Solicitamos el consentimiento de un padre/madre o tutor/a por correo electrónico antes de recopilar información sobre el nombre de la calle, la dirección o las coordenadas de un niño. Esto lo hacemos porque tal información nos permitiría identificar a un niño en concreto. Por el contrario, no requerimos el consentimiento de los padres para recopilar información sobre la ciudad, el país o la región de un niño, siempre y cuando no esté vinculada directamente con ese niño en concreto. El motivo es que una información de naturaleza tan genérica no nos permitiría identificar a un niño en particular. Si quieres que dejemos de recopilar información de ubicación de este tipo, puedes cambiar los ajustes del dispositivo que usa el niño en cualquier momento. También puede ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente de LEGO ® .

Algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados para niños. Solicitamos el consentimiento de un padre/madre o tutor/a por correo electrónico antes de recopilar información sobre el nombre de la calle, la dirección o las coordenadas de un niño. Esto lo hacemos porque tal información nos permitiría identificar a un niño en concreto. Por el contrario, no requerimos el consentimiento de los padres para recopilar información sobre la ciudad, el país o la región de un niño, siempre y cuando no esté vinculada directamente con ese niño en concreto. El motivo es que una información de naturaleza tan genérica no nos permitiría identificar a un niño en particular. Si quieres que dejemos de recopilar información de ubicación de este tipo, puedes cambiar los ajustes del dispositivo que usa el niño en cualquier momento. También puede ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente de . Cuando recopilamos “identificadores persistentes”. Para ofrecer a los visitantes de nuestros canales en línea experiencias más personalizadas y de mayor interés, recopilamos información de otro tipo (por ejemplo, información sobre la dirección IP, identificadores del dispositivo móvil, navegadores, proveedores de servicios de Internet, páginas de referencia, páginas de salida, frecuencia de visita, sistemas operativos, marcas de fecha, marcas de tiempo y datos de secuencias de clics). Recopilamos esta información empleando tecnologías como cookies, píxeles, cookies Flash, balizas web y otros identificadores únicos (definidos en la sección sobre cookies de esta Política de Privacidad). Podemos recopilar esta información nosotros mismos o pedir a un tercero que trate los datos en nuestro nombre. Usamos estos datos para dar a los niños acceso a funciones y actividades en línea, personalizar el contenido, mejorar nuestros canales en línea, analizar el rendimiento de nuestros canales en línea y crear informes anónimos. Si alguna vez deseamos recopilar datos personales de niños por cualquier razón, nos pondremos en contacto con el padre/madre o tutor/a del niño para obtener su consentimiento con anticipación. En nuestra Política de cookies y en nuestra [Declaración sobre cookies].11. Solicitud de consentimiento parental Usamos distintos tipos de consentimiento parental en función del tipo de datos de los niños que vayamos a tratar y de los fines del tratamiento.





Solicitud de consentimiento parental por correo electrónico

Si necesitamos recopilar información personal de un niño para prestarle un servicio que nos ha solicitado, pediremos el consentimiento de los padres de acuerdo con los requisitos legales (por ejemplo, la COPPA en EE. UU. y el RGPD en la UE). Enviaremos al padre/madre o tutor/a del niño un correo electrónico en el que explicaremos qué información pretendemos recopilar y cómo tenemos previsto usarla, y le solicitaremos que nos otorgue o niegue su consentimiento. Si no recibimos el consentimiento parental en un tiempo razonable, eliminaremos toda la información que hayamos recopilado del niño, incluida la información de contacto del adulto que hayamos solicitado para pedir el consentimiento.





Solicitud de “consentimiento parental verificado”

Si un niño desea compartir información personal públicamente o con un tercero a través de alguno de nuestros sitios web o experiencias digitales, solicitaremos un consentimiento parental de mayor nivel que el correo electrónico descrito anteriormente. Podríamos solicitar la verificación mediante tarjeta de crédito u otro método de pago (que implica un cargo nominal) o revisar una identificación del padre/madre o tutor/a expedida por el Gobierno.





¿Qué sucede si no se ha contactado con el padre/madre o tutor/a para solicitar su consentimiento?

Si un niño menor de 16 años (o mayor, si así lo establece la ley de su país) accede a un canal en línea diseñado para niños usando un sistema de verificación de edad, enviaremos un correo electrónico a su padre/madre o tutor/a antes de recopilar cualquier información personal del niño. Si cree que su hijo está participando en una actividad en línea que recopila su información personal y usted u otro padre/tutor no ha recibido un correo electrónico solicitando su consentimiento, póngase en contacto con nosotros.12. No usaremos las direcciones de correo electrónico proporcionadas para fines de consentimiento parental con ninguna otra finalidad, a menos que un adulto haya dado su consentimiento a recibir mensajes de correo electrónico con contenido comercial o participado en una actividad que permita el contacto por correo electrónico. Elecciones y controles parentales En cualquier momento, los padres o tutores pueden negarse a que podamos usar y recopilar más información personal del niño. Los padres o tutores pueden pedirnos que eliminemos de nuestros registros la información personal que hayamos recopilado en relación con la cuenta del niño. Dado que algunos servicios requieren información personal, eliminar los registros de un niño puede dar lugar a que una cuenta, suscripción o servicio dejen de estar disponibles para el niño en el futuro.

Si un niño tiene una cuenta LEGO® registrada, los padres o tutores pueden acceder, modificar o eliminar la información personal que hemos recopilado de su hijo mediante: usando el nombre de usuario y contraseña del niño para iniciar sesión en su cuenta LEGO;

poniéndose en contacto con el departamento de atención al cliente de LEGO. Si prefiere ponerse en contacto con nosotros, indíquenos el nombre de usuario de su hijo, junto con su número de teléfono y dirección de correo electrónico. Necesitaremos confirmar tu identidad como padre/madre o tutor/a del niño antes de otorgarte acceso a su información personal. Responderemos a tu solicitud en un plazo razonable.