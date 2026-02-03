Declaración de Cookies
Fecha de la última modificación: 3 de febrero de 2026
Cookies y tecnologías similares configuradas en LEGO.com
A continuación encontrará la lista de cookies y tecnologías similares (“cookies”) configuradas en el dominio LEGO.com. Las cookies las establece LEGO System A/S o terceros seleccionados. Cuando un tercero actúe como corresponsable o responsable independiente del tratamiento, se indicará en la columna “Responsable del tratamiento”. Tenga en cuenta que en LEGO.com/kids y en el dominio LEGO.com solo se establecen las cookies estrictamente necesarias y pertinentes al iniciar sesión con una cuenta LEGO infantil.
Cookies e información personal
Para obtener más información sobre las cookies, visite nuestra Política de Cookies. Para obtener más información sobre su privacidad y cómo tener control de sus datos, visite nuestra Política de Privacidad.
La “vida útil” de todas las cookies de la aplicación LEGO Insiders corresponde al tiempo que la aplicación permanezca instalada en el teléfono del usuario. Al eliminar la aplicación, el usuario puede optar por borrar todos los datos almacenados en ella.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Supervisa el número de visitas del usuario al sitio para determinar el rendimiento de la aplicación.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
A un usuario de LEGO.com se le asigna un Id. único durante la sesión de procesamiento de pagos.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Transacciones de pago seguras.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders user identifier
Identifica al usuario para mostrarle los detalles de su cuenta de Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist (Oracle)
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points awarder
Identifica al usuario para que podamos recompensarlo por sus acciones.
LEGO System A/S
CrowdTwist (Oracle)
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
Identifica al usuario para mostrarle el contenido en su idioma preferido.
LEGO System A/S
CrowdTwist (Oracle)
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID – Recommendation Engine
Se instala como una cookie necesaria para el registro/estado del sitio y el despliegue de funciones. Cuando se da el consentimiento, ofrece la posibilidad de hacer recomendaciones basadas en la actividad de navegación “durante la sesión” (por ejemplo, productos/temas vistos y añadidos al carrito).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Captura y rastrea información sobre la huella digital para ayudar a proteger contra el fraude. Tiene lugar una toma de decisión automatizada con el fin de llevar a cabo las acciones estrictamente necesarias de prevención de fraudes en el dominio LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Sí, captura información del dispositivo utilizada para comprobar fraudes.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
Esta cookie, utilizada por el sistema contra la falsificación, forma parte de un sistema de seguridad que es necesario cuando se utiliza autenticación basada en cookies. También tiene lugar una toma de decisión automatizada con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias de prevención de fraudes en el dominio LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Account Session Identifier
Identificador de sesión necesario para gestionar las sesiones de usuario en el sistema de cuentas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Two-factor Authentication
Cookie utilizada para recordar al cliente cuando inicia sesión mediante autenticación de doble factor.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene el Id. de usuario público (PUID) y el sello de seguridad.
Persistent
|Both
|14 days
External Login Providers Authentication
Cookie de autenticación de proveedores de inicio de sesión externo (Google, Facebook y Twitter) para su cuenta LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sí, credencial de autenticación que incluye un claims principal [referencia a la información sobre el usuario que ha iniciado sesión].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
Identificador de sesión para “Flask”, un sistema de usuario/autenticación utilizado en LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
Si el usuario selecciona una edad inferior a 18 años, será considerado como menor de edad.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Entrada de edad
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Waiting room
Cookie establecida para habilitar la sala de espera en períodos de mucho tráfico para permitir el funcionamiento ininterrumpido de LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene agente de usuario
Cookie
|Both
|1 hour
Consent Unique Identifier
Se utiliza como identificador único para nuestra Plataforma de Gestión del Consentimiento.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Identificador único
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
Proporciona protección de seguridad para nuestra función de chat en tiempo real.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Garantiza que las solicitudes de los usuarios lleguen al mismo host proxy de Salesforce para recuperar temporalmente el contenido de la caché.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Captura un Id. seudónimo único para una sesión de navegador específica durante el chat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Recuerda las reglas establecidas por un administrador para ocultar un botón de invitación al chat una vez que un visitante lo acepta o lo rechaza. En ausencia de la cookie, el botón aparece repetidamente cuando se activa.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Correlaciona las líneas de registro del navegador en la subestructura para ayudar en la depuración.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identifica el idioma para componentes, encuestas y flujos personalizados que admiten varios idiomas.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
User ID
Se utiliza para identificar usuarios y rastrear su actividad en un dominio.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|2 years
Session ID
Se utiliza para identificar si el usuario está en una sesión activa en un sitio o si se trata de una nueva sesión (es decir, la cookie no existe o ha caducado).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side User ID
Almacena un identificador único generado por el recopilador del servidor para un usuario, el cual se envía con todos los eventos de seguimiento posteriores.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Se utiliza para recordar los datos ya cumplimentados en un comentario de usuario.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Se utiliza para proteger el sitio web de amenazas automatizadas, como ataques de bots, ayudando a distinguir a los usuarios reales de los bots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Se utiliza para limitar el tráfico cuando varios usuarios comparten la misma dirección IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie establecida para habilitar la sala de espera en períodos de mucho tráfico para permitir el funcionamiento ininterrumpido de LEGO.com.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
Una caché de la navegación por categorías para acelerar el rendimiento.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Recently viewed products
Se utiliza para rellenar la función de productos vistos recientemente. Una lista de identificadores de productos
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline User Data
Datos de usuarios limitados para admitir el modo sin conexión para el escaneo de códigos de barras en tienda sin conexión a Internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nombre del usuario, números de cuenta de Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding preferences
Avatar seleccionado durante la incorporación.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie consent settings
Se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento sobre las cookies.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Opt-out consent settings
Se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento para la desactivación.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature flags identifier
Id. único asignado a un usuario de LEGO.com para alternar funciones.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Se utiliza para vincular a todos los usuarios en el resto de productos de Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identifica visitantes únicos y diferencia cada una de sus visitas.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Registra qué cookies se han aceptado o rechazado para comprender el nivel de información visible frente a la realidad.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Registra el número de visualizaciones de las páginas para entender su nivel de popularidad.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – In session
Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Across sessions
Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Mejora el rendimiento del sitio minimizando el número de solicitudes.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
Nos indica qué plataforma y navegador está utilizando para mostrarle la información y el formato correctos (por ejemplo, idioma, tipo de dispositivo, etc.).
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Recuerda dónde ha estado usted para que no tenga que hacer una búsqueda para volver a una determinada página.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Simplifica la visita del usuario gestionando la cantidad de mensajes activados que ve.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Realiza un seguimiento de qué páginas ha visto un usuario en cada visita.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identifica su visita asignando un Id. de sesión.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Permite incluir a un usuario en un experimento de prueba A/B para probar nuevas funciones.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
Se utiliza para identificar la sesión del usuario durante una visita al sitio web.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
Se utiliza para mantener la información de la sesión del usuario a lo largo de las sesiones, hasta el final de la vida útil de la cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Almacena información del usuario generada durante la visita inicial del usuario a un sitio y la actualiza durante visitas futuras.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Se utiliza para determinar si un usuario se encuentra actualmente en una sesión activa en el sitio web o si se trata del inicio de una nueva sesión (por ejemplo, si la cookie falta o ha caducado).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Almacena un identificador único generado por el recopilador del servidor para un usuario, el cual se incluye con todos los eventos de seguimiento futuros.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Supervisa el número de visitas del usuario al sitio para determinar el rendimiento de la aplicación.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric Session ID
Se utiliza para recuperar el identificador de sesión de Quantum Metric.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric User ID
Se utiliza para recuperar el identificador de usuario de Quantum Metric.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|1 year
Quantum Metric Enabled
Se utiliza para deshabilitar las cookies de Quantum Metric si el usuario revoca el permiso.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Reconoce a un usuario y proporciona una experiencia personalizada, comenzando por pedir el consentimiento para las cookies.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Sí, contiene GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID – Recommendation Engine
Realiza recomendaciones basadas en la actividad de compra anterior.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Identificador único utilizado como número de referencia para el usuario.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identificador
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Dirección de correo electrónico del suscriptor.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Dirección de correo electrónico
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
El identificador del trabajo relacionado con el correo electrónico enviado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Identificador de lista del suscriptor.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Un identificador numérico del lote asociado con un correo electrónico desencadenado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Un identificador único para la URL individual de un envío.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Id. de unidad de negocio de Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
Permite la sincronización del Id. con sitios de terceros, como Adobe, Google y Facebook, para la segmentación de anuncios, como la resegmentación de supresión y la segmentación de audiencias similares.
LEGO System A/S
Adobe Analytics y Adobe Advertising
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Marca con la hora la visita de un usuario al sitio relacionado con la última búsqueda de publicidad.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Garantiza que los visitantes solo reciban anuncios relevantes y segmentados de Meta.
Meta
Meta
LEGO System A/S y Meta son responsables independientes del tratamiento. La API de conversiones (CAPI) de Meta permite a The LEGO Group realizar un seguimiento de su actividad en nuestro sitio web. Nos sirve para medir la eficacia de nuestros anuncios, comprender y definir nuestra audiencia para la segmentación de anuncios y analizar la eficacia de los canales de conversión de nuestro sitio web (por ejemplo, ¿se convierte una visita en una venta?). Meta actúa como encargado del tratamiento en nombre de LEGO System A/S para los servicios anteriores. Sin embargo, Meta también utilizará los datos recopilados a través de la CAPI para sus propios fines, y puede compilarlos a partir de los datos existentes que pueda tener sobre usted.
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags
Rastrea la actividad de los usuarios en LEGO.com para informar sobre la medición y la segmentación. Esto incluirá el modelado de eventos en LEGO.com para mejorar la precisión de la medición y la optimización. La segmentación incluirá supresión, audiencias similares y resegmentación.
LEGO System A/S y Google LLC son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Utiliza estos datos como un servicio de pago de Google LLC en LEGO.com que se recopilan previo consentimiento para mostrarle anuncios personalizados mientras utiliza sitios afiliados a Alphabet Inc. (como, por ejemplo, Google y YouTube) y servicios y cuando, posteriormente, entra o vuelve a entrar en LEGO.com. Google Inc.: Recopila y utiliza sus datos personales previo consentimiento para realizar un seguimiento de sus visitas a las páginas de LEGO.com; poder aplicarlos en mediciones, modelos de medición, segmentación de supresión, resegmentación de anuncios en sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc.; y ofrecer servicios de marketing a personas similares a usted.
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Recopilador de datos de la visita al sitio y del usuario
Almacena datos de la visita al sitio y del usuario.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Recopila y almacena su información personal (por ejemplo, datos técnicos, datos de cookies, información de uso y datos de geolocalización), que puede utilizarse para personalizar mejor sus propias experiencias en sus visitas de regreso a LEGO.com y/o a los sitios afiliados de Rakuten. Es posible que también usemos estos datos para identificar y atraer a nuevas audiencias que pudieran tener perfiles de datos similares a los suyos y pudieran acceder a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. Rakuten: Recopila y almacena su información personal (por ejemplo, datos técnicos, datos de cookies, información de uso y datos de geolocalización) para enviarle publicidad personalizada o basada en sus intereses. También se pueden utilizar estos datos para identificar y atraer a nuevas audiencias con perfiles de datos similares a los suyos. Para más información, visite la Política de Cookies de Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Rastreador de conversión de ventas
Rastrea la visita al sitio y los datos del usuario cuando se realiza una venta.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Utilizamos un identificador de clic de afiliado único, establecido por Rakuten y almacenado para cada nuevo visitante que accede a LEGO.com desde sitios afiliados a Rakuten y que acaba en una compra en LEGO.com. LEGO.com usa estos datos para reconciliar el pago por conversión de ventas directamente atribuidas a servicios de Rakuten. Rakuten: Establece un identificador único de clic de editor que se almacena y vincula a compras específicas del usuario en LEGO.com. Este procedimiento permite a Rakuten recibir una remuneración por las “nuevas” ventas derivadas del tráfico de sus afiliados.
Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
Identifica a los usuarios de Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Puede utilizar estos datos para identificar a usuarios de Rakuten provenientes de diversos sitios de la red de afiliados. LEGO.com puede utilizar estos datos previo consentimiento para servicios de análisis de datos y personalización. Rakuten: Almacena y utiliza sus datos previo consentimiento para rastrearle como usuario a través de varios sitios de redes afiliadas; para ello utiliza un Id. de red cruzada e Id. de búsqueda y clic. Estos datos se utilizan con fines de personalización de la publicidad y de análisis de datos.
Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Rastrea la actividad del sitio con fines de resegmentación en internet y en las actividades.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S y Microsoft son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S recopila y controla sus datos de usuario bajo su consentimiento para segmentar, dirigir y captar audiencias a través de comunicaciones de marketing en la red de MS, incluyendo tanto la búsqueda con Bing como la Microsoft Advertising Network para Display. Microsoft utiliza sus datos bajo su consentimiento para sus propios fines de marketing. Enlace a la política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase tag
La etiqueta de Demandbase recopila información para identificar qué empresas visitan el sitio web con fines de marketing B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase y LEGO System A/S
Dirección IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten first-party tracker
Id. de sitio único para rastrear “Ofertas especiales” (eventos de registro) y “Ofertas estándar” (eventos de pedido) para el pago de afiliados. Se establece cada vez que un usuario entra en la página de enlace de Rakuten utilizando un valor siteID= en la cadena de consulta.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
Id. de usuario generado al azar para realizar un seguimiento de un usuario entre sesiones. Ayuda a vincular eventos de píxeles para los recorridos de los usuarios.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
La última marca de tiempo de visualización activa en UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Los últimos parámetros UTM procedentes de los parámetros de búsqueda de la URL. La fuente de verdad son los parámetros de búsqueda de la URL => Parámetros UTM que han sido almacenados previamente.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
El último Id. de canal, establecido a nivel de widget de contenedor para tener en cuenta todos los tipos y diseños de widgets.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
El último Id. de vídeo codificado que ha visto un usuario.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
El último Id. de suscripción comercial con el que el usuario llegó a la página.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
El valor de sesión contiene una cadena con delimitador. La cadena consta de: fws2 – versión de sesión, fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – Id. de sesión, 3 – recuento de sesiones (número de sesiones que ha tenido este usuario), 1694441101864 – hora de inicio de la sesión
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Ayuda a identificar a los visitantes del sitio procedentes de anuncios de Snapchat y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S y Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Ayuda a identificar a los visitantes del sitio procedentes de anuncios de Pinterest y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S y Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias; incluye el seguimiento de las instalaciones de aplicaciones y la atribución del rendimiento de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para reconocer el dispositivo de un usuario en nuestras aplicaciones y servicios con fines analíticos y funcionales, por ejemplo para medir el uso de una aplicación y mejorar su rendimiento.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Un identificador de dispositivo único y reajustable proporcionado por Google para medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias; incluye el seguimiento de las instalaciones de aplicaciones y la atribución del rendimiento de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Un identificador específico del dispositivo proporcionado por el sistema operativo Android para admitir la funcionalidad y el análisis interno de aplicaciones, como garantizar la estabilidad técnica y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a