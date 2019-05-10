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Conformity statements
Conformity statements
LEGO-Conformity-Statement-North-America
LEGO-Conformity-Statement-Long-Statement
FSC-Certificate
LEGO SYSTEM ISO 9001/14001/45001 Certificate
LEGO System ISO 50001 certificate