Zásady ochrany osobních údajů včetně aktualizací zadaných údajů
Zásady ochrany osobních údajů
Poslední úprava: 25. května 2026
Obsah
ODDÍL 1: ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE DIGITÁLNÍ PRÁVA
Čeho se týkají tyto zásady?
Vítejte u našich zásad ochrany osobních údajů! Je skvělé, že se chcete dozvědět více o tom, jak chráníme vaše údaje. V těchto zásadách najdete informace o tom, jak spravujeme vaše osobní údaje, když navštívíte nebo použijete naše služby nebo naše aplikace. V zásadách ochrany osobních údajů také naleznete informace o svých právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás tento zákon chrání. A konečně, tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše on-line i off-line aktivity shromažďování údajů, včetně osobních údajů, které můžeme shromažďovat prostřednictvím našich různých kanálů, jako jsou webové stránky, aplikace, sociální sítě třetích stran, maloobchodní prodejny, prodejní místa a akce.
Toto jsou naše souhrnné zásady ochrany osobních údajů. Pro některé jurisdikce platí dodatečná ustanovení specifická pro zemi/stát. Pokud jste ze Spojených států, měli byste si také přečíst naše oznámení k Důležitým informacím pro obyvatele USA a dodatek Práva na ochranu soukromí v jednotlivých státech USA, kde najdete informace týkající se zákonů o ochraně osobních údajů v jednotlivých státech USA.
Jinými slovy, pokud hledáte více informací o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, jste na správném místě!
Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?
LEGO Group tvoří několik různých právních subjektů po celém světě. Další informace o LEGO Group najdete zde https://www.LEGO.com/aboutus.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vydávají jménem všech společností v LEGO Group, pro které je správcem údajů (odpovědným za údaje) společnost LEGO System A/S, nebo pokud poskytujete služby přímo místnímu subjektu skupiny LEGO Group, přičemž tento subjekt skupiny LEGO Group je správcem údajů výhradně v souvislosti s touto smlouvou. Pokud pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů používáme výrazy „my“, „nás“ nebo „naše“, mluvíme o společnosti LEGO System A/S a místním subjektu LEGO Group, kterému přímo poskytujete své služby.
Určili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“), který je odpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli otázky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás. Můžete také zaslat dopis pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dánsko
Att: DPO
Uveďte prosím své jméno a zemi, které se váš dotaz týká.
Obvykle odpovíme do 30 dnů, pokud zákon o ochraně osobních údajů platný ve vaší zemi nevyžaduje kratší lhůtu, kterou v takovém případě dodržíme.
Pokud změníme způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, provedeme aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny našich postupů a těchto zásad ochrany osobních údajů, proto se prosím často vracejte, abyste viděli jakékoli aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.
Vaše práva na soukromí
V souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme, máte jako subjekt údajů následující práva, která se liší podle vašeho bydliště:
– Požadovat přístup ke svým osobním údajům. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme. V mnoha případech vám tyto informace již dáváme k dispozici ve vašich on-line službách. Vaše právo na přístup však může být omezeno právními předpisy, ochranou osobních údajů jiných osob a zohledněním obchodních praktik, know-how, obchodních tajemství a interních hodnocení LEGO Group.
– Požadovat opravu nesprávných nebo neúplných údajů. Pokud jsou údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu údajů s omezeními, která vyplývají z právních předpisů.
– Požadovat výmaz. Máte právo požádat o vymazání svých údajů, pokud:
– osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
– odvoláte svůj souhlas se zpracováním a neexistuje žádný jiný oprávněný důvod pro zpracování;
– vznesete námitku proti zpracování a neexistuje žádný oprávněný důvod pro pokračování ve zpracování; nebo
– zpracování je protiprávní
Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností můžeme být požádáni, abychom uchovali některé z vašich osobních údajů poté, co jste požádali o výmaz, abychom splnili naše zákonné nebo smluvní povinnosti. Platné zákony nám také mohou povolit uchovávat některé vaše osobní údaje, abychom uspokojili naše obchodní potřeby.
– Omezení zpracování osobních údajů. Pokud zpochybníte správnost údajů, které jsme o vás zaregistrovali, nebo zákonnost zpracování, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování údajů v souladu s vaším právem vznést námitku, můžete nás požádat o omezení zpracování těchto údajů. Zpracování bude omezeno pouze na ukládání, dokud nebude možné zjistit správnost údajů nebo zkontrolovat, zda naše oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy. I když bylo zpracování vašich údajů omezeno, jak je popsáno výše, LEGO Group může vaše údaje zpracovávat jinými způsoby, pokud je to nezbytné pro vymáhání právního nároku nebo pro zpracování dříve shromážděných údajů, pokud jste předtím udělili svůj souhlas.
– Vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Vždy můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů o vás, které je založeno na oprávněném zájmu. Pokud zpracováváme vaše údaje pro přímý marketing a profilování v souvislosti s takovým marketingem, vaše námitka bude vždy trvalá. V případě námitek proti zpracování pro jiné účely provedeme test rovnováhy oprávněných zájmů a zvážíme, zda vaši námitku podpoříme.
– Přenositelnost údajů. Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje na osobní údaje zpracovávané pouze automatizovanými prostředky a na základě souhlasu nebo plnění smlouvy.
– Další práva. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u Dánského úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Dánského úřadu pro ochranu osobních údajů naleznete na adrese www.datatilsynet.dk. Pokud se nacházíte v jurisdikci mimo Dánsko, máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného orgánu v zemi vašeho bydliště. Pro více informací nás můžete kontaktovat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo chcete-li podat stížnost ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás.
Pokud jste obyvatelem USA, přečtěte si prosím náš dodatek o právech na ochranu soukromí v jednotlivých státech USA, kde se dozvíte o právech, která vám mohou náležet podle zákonů jednotlivých států USA na ochranu soukromí.
ODDÍL 2: OSOBNÍ ÚDAJE
Jaké osobní údaje LEGO Group shromažďuje?
Osobní údaje jsou jakékoli informace o osobě, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a předávat různé druhy osobních údajů o vás, které jsme seskupili následujícím způsobem:
– Údaje o totožnosti zahrnují křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný jedinečný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.
– Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla nebo podobné kontaktní údaje.
– Finanční údaje zahrnují údaje o bankovním účtu a platební kartě.
– Údaje o transakcích zahrnují údaje o platbách vám a od vás a další údaje o produktech a službách, které jste od nás zakoupili (nebo v případě www.bricklink.com od nás nebo jiných subjektů na platformě BrickLink ), službách, o které jste požádali, a odměnách a/nebo výhodách, o které jste požádali nebo které jste využili.
– Údaje o ověření prodejce (pokud jste se rozhodli účastnit se našeho online tržiště BrickLink) zahrnují doklady totožnosti vydané vládou a dokumenty o registraci společnosti, které jsou vyžadovány v rámci nového postupu ověření prodejce.
– Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze modulů plug-in prohlížeče, operační systém a platformu, ID uživatele, MAC ID a další technologie v zařízeních, která používáte pro přístup na tyto webové stránky, k aplikaci nebo digitálnímu zážitku.
– Údaje profilu zahrnují vaše uživatelské jméno, heslo a vaše zájmy.
– Údaje o používání zahrnují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty, služby a chybové zprávy.
– Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran, váš zájem o soutěže formou loterie a jiné soutěže o ceny a účast v nich a vaše komunikační preference.
– Údaje ze sociálních sítí zahrnují informace o vašich interakcích s námi na platformách sociálních sítí (například pokud naše příspěvky označíte jako „to se mi líbí“, okomentujete je nebo nás označíte v komentáři), jakož i o vaší zpětné vazbě a komentářích týkajících se naší značky, které zveřejňujete na veřejných stránkách na platformách sociálních sítí. Shromažďujeme také údaje z vašeho veřejně dostupného profilu na příslušné platformě sociálních sítí, jako je vaše uživatelské jméno, profilová fotografie a demografické údaje, jako je věk a pohlaví.
– Sledovací údaje zahrnují údaje o tom, které stránky jste navštívili před návštěvou našich webových stránek nebo na které stránky jste klikali po návštěvě našich webových stránek, a také o tom, jak jste nakládali s e-maily nebo jinými zprávami, které jste od nás obdrželi (např. zda jste e-mail smazali nebo otevřeli), nebo zda jste klikli na reklamu týkající se našich produktů či služeb na sociálních sítích nebo jiných platformách.
– Údaje z recenzí a zpětné vazby zahrnují veřejná hodnocení a recenze mezi 1) kupujícími a prodávajícími na tržišti BrickLink, které jsou spojeny s příslušnými účty a které jsou k dispozici ostatním návštěvníkům, 2) recenze a hodnocení produktů a služeb na stránkách LEGO.com a webových stránkách LEGOLAND Discovery Center a LEGO Discovery Center, které jsou k dispozici ostatním návštěvníkům, stejně jako 3) další údaje získané z diskusních fór, uživatelského průzkumu a akcí LEGO.
– Údaje o sporech zahrnují soukromé spory související s transakcemi mezi kupujícími a prodávajícími, včetně veškeré komunikace a záznamů o opatřeních týkajících se těchto sporů.
– Údaje z fór zahrnují informace zveřejněné v různých komunitách, jako jsou například síť Ambassador Network, fóra a galerie BrickLink, které jsou považovány za veřejné informace.
Také shromažďujeme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje, pro jakýkoli účel. Agregované údaje mohou být získány z vašich osobních údajů, ale nepovažují se za osobní údaje, protože tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalí vaši totožnost. Můžeme například agregovat vaše údaje o používání za účelem výpočtu procenta uživatelů, kteří přistupují ke konkrétní funkci webových stránek. Pokud však zkombinujeme nebo propojíme agregované údaje s vašimi osobními údaji tak, že vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, nakládáme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Používáme **pseudonymizované údaje, **abychom minimalizovali dopad na vaše soukromí.
Pseudonymizace je metoda, která v datovém souboru nahrazuje nebo odstraňuje informace, které identifikují jednotlivce, ale umožňuje správci údajů nebo třetí straně s přiměřeným úsilím osobní údaje znovu identifikovat. Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od anonymizace pseudonymizace neodstraňuje z údajů všechny identifikační informace, ale snižuje propojitelnost datového souboru s totožností jednotlivce.
Nikdy o vás aktivně neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (sem patří údaje o vašem rasovém nebo etnickém původu, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví, nebo genetické informace, biometrické údaje pro identifikační účely, nebo informace rozsudcích v trestních věcech nebo trestné činy). Pokud však navštívíte pobočky LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center nebo s námi při plánování návštěvy budete komunikovat, můžete se rozhodnout sdílet některé speciální typy osobních údajů, jako jsou stravovací požadavky nebo potřeby v oblasti přístupnosti, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zážitek.
Pokud nám neposkytnete nezbytné osobní údaje (budeme vás o tom informovat, například jasným sdělením v našich registračních formulářích), nemusíme být schopni vám poskytovat naše produkty nebo služby.
Jak LEGO Group vaše osobní údaje shromažďuje?
Osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:
– Webové stránky zahrnují jakékoli webové stránky provozované LEGO Group nebo pro ni, včetně stránek, které provozujeme pod vlastními doménami / adresami URL, a ministránek, které provozujeme na sociálních sítích třetích stran, jako je Facebook.
– Mobilní hry/aplikace zahrnují mobilní hry nebo aplikace provozované LEGO Group nebo pro ni, jako jsou aplikace pro chytré telefony.
– **Hračky spárované s aplikací ** zahrnují hračky, které lze bezdrátově či prostřednictvím kabelu vyrobeného společností LEGO Group nebo pro ni připojit k aplikaci.
– E-mailové, textové a jiné elektronické zprávy zahrnují elektronickou komunikaci mezi vámi a LEGO Group.
– Zákaznický servis zahrnuje telefonáty nebo on-line chaty s pracovníky našich zákaznických služeb.
– Maloobchodní prodejny, které zahrnují prodejny spravované LEGO Group nebo pro ni.
– Pobočky LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
– Online registrační formuláře zahrnují registraci účtu LEGO / LEGO Insiders, předplatné časopisu LEGO Magazine a postupy pro ověřování prodejců BrickLink.
– Off-line registrační formuláře zahrnují tištěné registrační a podobné formuláře, které shromažďujeme například prostřednictvím pošty, ukázek v obchodech, soutěží a dalších propagačních nebo jiných akcí.
– Online spotřebitelské soutěže, průzkumy a loterie.
– Náš program LEGO Insiders včetně vašich aktivit v rámci programu.
– Výzkum, kterého se můžete vy nebo vaše děti účastnit, a to jak osobně, tak on-line.
– Recenze a zpětná vazba na našich webových stránkách, fórech, v aplikacích nebo v našich obchodech či atrakcích, které jste se rozhodli vytvořit nebo se jich účastnit.
Osobní údaje, které může LEGO Group shromažďovat od třetích stran
Osobní údaje o vás můžeme získat od různých třetích stran a veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže:
– Technické údaje od následujících stran:
– poskytovatelé analytických služeb;
– reklamní sítě; a
– provozovatelé vyhledávacích služeb.
– Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb.
– Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů nebo agregátorů dat.
– Identifikační a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů.
– Identifikační, kontaktní a přihlašovací údaje od třetích stran, které mají od vás pokyn ke sdílení údajů s námi (například při přihlašování ke svému účtu LEGO při hraní hry nebo používání služby sociálních médií třetí strany, jako je Epic Games nebo Facebook).
– Identifikační, kontaktní údaje a údaje o transakci od maloobchodních a zábavních partnerů, jako jsou Merlin Entertainments, prodávající a kupující na tržišti BrickLink (včetně recenzí a zpětné vazby), pobočky LEGOLAND Discovery Center a LEGO Discovery Center a partneři certifikovaných prodejen LEGO.
– Sledování údajů z portálů třetích stran, jako jsou portály sociálních médií nebo vyhledávače, nebo z webových stránek, jako jsou partnerské weby nebo aplikace.
– Údaje ze sociálních sítí z platforem sociálních sítí. Tyto informace získáváme od našeho externího poskytovatele analytických údajů.
– Údaje z recenzí a zpětné vazby, které můžeme získat od syndikátů recenzí třetích stran nebo jiných třetích stran.
– Identifikační a kontaktní údaje rodinných příslušníků nebo zákonných zástupců.
Jak LEGO Group vaše osobní údaje používá?
Účely a právní základy zpracování
Aplikace LEGO, hračky spárované s aplikací a online kanály
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme / jak je používáme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Používání aplikace LEGO, hraček spárovaných s aplikací nebo online kanálů.
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Plnění objednávek
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Provedení objednávky u nás nebo u jiného prodejce na tržišti BrickLink.
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Zákaznická podpora
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Interagujete s našimi funkcemi zákaznické podpory nebo chatbotem
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Digitální marketingová sdělení (např. prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, push oznámení v oznámení aplikaci nebo podobný přímý elektronický marketing)
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
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Tištěné marketingové materiály, jako jsou katalogy, newslettery a jiné
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
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Účet LEGO Insiders / účet LEGO / správa, statistiky a informační přehledy
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Zaregistrovali jste si a používáte účet LEGO Insiders / účet LEGO.
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Personalizace a marketing účtu LEGO Insiders / účtu LEGO
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Používáte svůj účet LEGO Insiders / účet LEGO a zároveň jste nám poskytli svůj souhlas s poskytováním relevantního obsahu a zážitků.
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|Abychom mohli automaticky přizpůsobit náš marketing a možnosti vám a vašim osobním zájmům pomocí předvídání vašich preferencí na základě vašich osobních údajů, včetně informací týkajících se zůstatků bodů Insiders, historie uplatňování bodů LEGO Insiders, aktivity členů LEGO Insiders, historie nákupů, produktových preferencí, údajů o souborech cookie pro prohlížení on-line (pokud jste se k nim samostatně přihlásili), údajů o vaší poloze a jakýchkoli dalších informací spojených s vaším účtem LEGO Insiders.
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Soutěže, loterie, marketingové a jiné propagační akce
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Zúčastníte se soutěže nebo loterie nebo od nás dostáváte sdělení o soutěžích, loteriích, kampaních nebo propagačních akcích.
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Sociální sítě společnosti LEGO Group
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Komunikujete v rámci sociálních sítí LEGO Group (například skrze aplikaci LEGO Play, LEGO Insiders Club, komunitu LEGO Insiders, LEGO Ideas a včetně funkcí BrickLink , jako je program BrickLink Studio, série programů BrickLink Designer a diskusní fóra BrickLink a BrickLink Studio).
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Informace, které jste zpřístupnili a k nimž mohou patřit komentáře, obrázky, návrhy, reakce, sdílení příspěvků z našich účtů v sociálních médiích nebo jiný uživatelem vytvářený obsah pro ostatní uživatele BrickLink:
– Údaje z recenzí a zpětné vazby
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Sociální sítě třetích stran
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
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Interagujete s funkcemi sociálních sítí třetích stran, jako je funkce „To se mi líbí“.*
Komunikujete s námi nebo nám poskytujete zpětnou vazbu ohledně naší značky na sociálních sítích. Například komentováním našich příspěvků na sociálních sítích nebo když jiným způsobem poskytujete zpětnou vazbu týkající se produktů/aktivit LEGO na jiných veřejných stránkách nebo v příspěvcích.
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Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti s analyzováním a tvorbou sestav o zapojení uživatelů a výkonnosti příspěvků.
*Sociální sítě mohou na své platformě pro své vlastní účely používat osobní údaje ze sociální sítě LEGO Group dle jejich vlastních zásad ochrany osobních údajů.
Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, pokud je nezbytný pro získání přehledu o tom, jak je naše značka vnímána a jaké osoby s ní komunikují a poskytují zpětnou vazbu, a pro poskytování efektivnější zákaznické podpory v souladu s mediálním obrazem a hodnotami naší značky.
Živě streamované akce (v prodejnách a online)
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
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Přímo se účastníte nebo jste náhodně zachyceni v publiku nebo v pozadí živě streamované akce.*
*Oblasti budou jasně označeny a získáme souhlas od přímo zahrnutých osob.
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Živý videopřenos akce, který zahrnuje osoby v zaznamenané oblasti.
|
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Video monitoring a pořizování fotografií (v prodejnách a dalších relevantních lokalitách LEGO Group)
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Navštívíte naše prodejny LEGO nebo jiné veřejně přístupné zařízení LEGO Group. Navštívíte pobočky LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
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|Vyzkoušejte naši Mozaikovou sadu nebo Továrnu na minifigurky
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|Aby Mozaiková sada nebo Továrna na minifigurky mohly vytvořit obrázek nebo štítek požadovaný zákazníkem.
|Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, aby bylo možné poskytnout službu, o kterou spotřebitel výslovně požádal.
|Využíváte parkoviště u poboček LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
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|Některé z našich poboček LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center disponují automatickým systémem rozpoznávání registračních značek, který monitoruje vjezd do našich parkovišť.
|Oprávněné zájmy, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v souvislosti se správou záznamů o vozidlech v pobočkách LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
|Využíváte naše atrakce v pobočkách LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center.
|Obrazové údaje
|Některé atrakce nabízejí během vaší návštěvy fotografické služby, které si můžete zakoupit.
|Oprávněné zájmy, čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, v oblasti propagace a marketingu naší značky. Návštěvníci si na určitých atrakcích mohou zakoupit své fotografie. Místa, kde jsou fotografické služby poskytovány, jsou označena oznámením.
Obchodní partneři a obchodní vztahy
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Uzavíráte s námi obchodní vztah jako společnost nebo soukromá osoba.
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|Rozhodnete se stát se prodejcem na našem online tržišti BrickLink
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|Abychom mohli provádět automatizované hodnocení rizik pro transakce na tržišti.
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Výzkum
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
|Účast ve výzkumných průzkumech, tematických skupinách nebo jiném výzkumu.
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Interakce s pobočkami LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center
|Co děláte
|Co shromažďujeme
|Proč je shromažďujeme
|Právní základ v případě bydliště v EU/EHP
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|Abychom mohli splnit požadavky v oblasti zvláštních událostí, přístupnosti, stravovací požadavky a další speciální požadavky.
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Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude přiměřeně nezbytné pro splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně účelů splnění jakýchkoli právních, regulačních, daňových, účetních nebo oznamovacích požadavků. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat delší dobu v případě stížnosti nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje vyhlídka na soudní spor týkající se našeho vztahu s vámi.
Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní, regulační, daňové, účetní nebo jiné požadavky.
Použití nástrojů umělé inteligence
Za účelem zvýšení efektivity práce a pro analytické účely používáme nástroje umělé inteligence. Nástroje umělé inteligence jsou využívány:
– K analýze e-mailů/obsahu, které jste poskytli společnosti LEGO, například k návrhu odpovědi, které poskytujeme návštěvníkům, a pomoci s interní správou obsahu, například poskytováním souhrnu e-mailů. V případě použití může společnost LEGO na všechny odpovědi nahlédnout ještě před jejich odesláním. Osobní údaje jsou používány pouze v souladu s původními účely, pro které byly poskytnuty a/nebo zpracovány v souladu s tímto oznámením.
– K nasměrování vašich žádostí o podporu prostřednictvím počátečního kontaktu s chatbotem podpory – před zahájením komunikace vás budeme informovat, že komunikujete s chatbotem.
– Naším prověřeným dodavatelským řetězcem v nabídce jejich produktů a služeb.
– Abychom měli informace o vašich osobních preferencích, můžeme k analýze účinnosti reklam používat analytické nástroje umělé inteligence.
– K analýze a zpracování dat za účelem zvýšení efektivity procesů.
– K analýze údajů týkajících se obchodních výsledků a strategických iniciativ.
– K automatizaci procesů v rámci našich atrakcí za účelem zlepšení zkušenosti návštěvníků (ale pouze v souvislosti s pobočkami LEGO Discovery Center a LEGOLAND Discovery Center).
– K poskytování chatbota v rámci našeho zákaznického servisu.
#### Využití interních nástrojů umělé inteligence pro účely sumarizace
Používáme interní nástroje umělé inteligence (AI), které pomáhají našim zaměstnancům zákaznického servisu shrnout interakce se zákazníky po telefonu nebo chatu. V případě, že nahráváme hovory nebo chaty, tyto nástroje nezaznamenávají ani nezachycují hovory nebo chaty v reálném čase, ale po skončení hovoru nebo chatu mohou být nahrávky hovorů nebo texty chatů zadány do nástroje AI za účelem sumarizace. Nástroj AI se používá pouze k sumarizaci a analýze za účelem zlepšování kvality našich služeb, sledování výkonu a pomáhá dodržovat naše standardy. Nástroj AI nedělá žádná automatizovaná rozhodnutí s právními nebo podobně významnými účinky; všechna rozhodnutí dělají naši lidští poradci.
V případě telefonních hovorů na začátku každého hovoru ústně informujeme, že hovor může být nahráván a přepisován pomocí umělé inteligence. Souhlas můžete vyjádřit stisknutím tlačítka 1 nebo tím, že zůstanete na lince, odmítnout můžete stisknutím tlačítka 2. V případě chatových interakcí se na začátku relace zobrazí upozornění, že konverzace může být zaznamenána a přepsána pomocí umělé inteligence. Pokračováním v používání chatu s tímto zpracováním souhlasíte.
S kým bude LEGO Group sdílet osobní údaje?
Sdílení informací se společnostmi LEGO Group
Naše dceřiné společnosti (další společnosti v LEGO Group) mohou někdy potřebovat přístup k vašim informacím, aby vám mohly poskytovat služby naším nebo svým jménem. Potřebují vaše osobní údaje, abychom my nebo oni mohli provádět činnosti uvedené v tabulce výše, jako například:
– Poskytování vyžádaných produktů a služeb
– Kontakt ohledně účtů a transakcí
– Odesílání informací o našich webech, aplikacích a zásadách
– Zasílání zpráv v rámci přímého marketingu
– Zasílat vám produktové katalogy a dalších tištěné marketingové materiály
– Zpracovávat informace, které je dceřiná společnost formálně smluvně vázaná zpracovávat naším jménem, např. provést vaši nákupní objednávku, spravovat váš účet LEGO, aktivitu na účtu LEGO Insiders a/nebo spravovat vaše preference v našem centru preferencí na LEGO.com nebo v našem nastavení cookies
– Interní výzkum, analýzy a reporting
– Identifikovat, kontrolovat a ukončovat aktivity, které by mohly být porušováním našich zásad nebo zákona.
Předání společnostem LEGO Group mimo Evropský hospodářský prostor jsou založena na závazných podnikových pravidlech.
Sdílení informací s jinými společnostmi
Seznam kategorií důvěryhodných třetích stran, se kterými můžeme sdílet vaše informace, naleznete níže. Osobní údaje poskytujeme třetím stranám / dodavatelům v následujících kategoriích:
– Poskytovatelé IT služeb. Využíváme celosvětovou síť partnerů, kteří nám poskytují IT služby a služby správy systémů, včetně poskytovatelů platforem online tržišť – s ohledem jak na aktivity našich zákazníků, tak i partnerů, a rovněž naše interní IT systémy a systémy správy.
– Partneři, kteří jsou celosvětovými poskytovateli a zpracovateli plateb. Pomáhají nám při zajištění bezpečných a efektivních procesů plateb jak online, tak i v našich prodejnách, nebo prostřednictvím fakturace nebo peněžních převodů a transakcím na tržišti.
– Poskytovatelé cloudových úložišť. Naše i vaše údaje uchováváme v bezpečných datových centrech.
– Poskytovatelé CDN. K optimalizaci výkonu a zabezpečení našich webových stránek používáme síť pro doručování obsahu (CDN). CDN pomáhá efektivně distribuovat obsah skrze servery nacházející se v různých geografických lokalitách. To znamená, že když navštívíte naše webové stránky, některé vaše údaje (například IP adresa a informace o prohlížeči) mohou být zpracovány naším poskytovatelem CDN, aby bylo zajištěno rychlé a spolehlivé doručení našeho obsahu.
V rámci bezpečnostních opatření na našich webových stránkách využíváme také službu Cloudflare Turnstile, která je určena k prevenci zneužívání a automatizovaného zneužívání našich služeb tím, že rozlišuje lidské uživatele od botů. V této souvislosti může společnost Cloudflare zpracovávat určité technické a bezpečnostní údaje za účelem zajištění bezpečnosti a předcházení zneužití. Více informací o tom, jak společnost Cloudflare v této souvislosti zpracovává osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare týkajících se služby Turnstile: https://www.cloudflare.com/turnstile-privacy-policy/.
– Agentury a partneři pro zjišťování a prevenci podvodů. Pracují se společností LEGO Group, aby se LEGO Group nestala obětí podvodu a aby předcházeli podvodům na tržišti a jejich identifikaci.
– Partneři provádějící činnosti skladování, balení, dopravu a doručování. Pomáhají nám dostat naše produkty do rukou našich zákazníků a obchodních partnerů.
– Partneři pro tisk a zasílání katalogů a poštovní partneři. Pomáhají nám zajistit, aby se k vám dostaly katalogy, časopisy nebo jiné tištěné marketingové materiály.
– Partneři zajišťující zprostředkování a agregaci dat. Ti nám pomáhají oslovit potenciální nové zákazníky pomocí katalogů, časopisů a dalšího tištěného nebo online marketingu a reklamy. Také nám pomáhají zabránit tomu, abyste např. obdrželi současně více než jeden katalog LEGO.
– Marketingoví a reklamní partneři. Ti nám pomáhají v tom, abychom pro vás mohli poskytovat přizpůsobené reklamy, propagační akce, loterie, soutěže a kampaně, pokud jste v interakci s LEGO Group na on-line platformách, v sociálních médiích, v prodejnách nebo jinak. Také nám pomáhají najít nové potenciální zákazníky, kterým zobrazují marketingová sdělení (tzv. „look alike“), nebo nám pomáhají lépe zajistit, abychom neposkytovali marketingovou zprávu zákazníkům, kteří o daný produkt nebo službu nemají zájem (tzv. „potlačení“).
– B2B partneři včetně Merlin Entertainments a certifikovaných prodejen LEGO. Pomáhají nám provozovat propagační akce, loterie, soutěže a kampaně, včetně věrnostního programu LEGO Insiders nebo LEGO Family Club a také nám pomáhají poskytovat přizpůsobené reklamy a informační přehledy o zákaznících.
– Partneři pro sociální sítě a online vyhledávací platformy. Pomáhají nám být přítomni, umožňují vám komunikovat s LEGO Group na platformách, které využíváte, a umožňují nám poskytovat marketing našich produktů na míru a také nám poskytují širší pochopení toho, jak s námi naši zákazníci a spotřebitelé prostřednictvím těchto platforem a partnerů komunikují, jak je vnímána naše značka a jací jednotlivci interagují s naší značkou na platformách sociálních sítí a hodnotí ji.
– Poskytovatelé třetích stran, kteří nám pomáhají poskytovat zákaznickou podporu a získávat informace. Tyto nástroje nám pomáhají získávat údaje ze sociálních sítí, porozumět tomu, jak je vnímána naše značka, získávat informace o osobách, které s námi komunikují a poskytují zpětnou vazbu na naši značku na sociálních sítích, a také nám pomáhají poskytovat efektivnější zákaznickou podporu.
– Poskytovatelé průzkumů, dotazníků a recenzí produktů. Pomáhají nám získávat vaši důležitou zpětnou vazbu o zkušenostech s LEGO.
– Daňové a celní úřady, regulační a další orgány. Za určitých okolností vyžadují hlášení ohledně aktivit zpracovávání.
– Profesionální poradci. Patří sem právníci, bankéři, auditoři a pojišťovny po celém světě. Ti poskytují LEGO Group poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby, včetně partnerů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a ověřování totožnosti zákazníků. S těmito partnery sdílíme údaje za účelem provádění kontrol v oblasti praní špinavých peněz a ověřování totožnosti všech prodejců na platformě BrickLink , abychom zajistili dodržování finančních předpisů a zabránili podvodným činnostem.
– Partneři z herních platforem. Pomáhají nám být přítomni, umožňují vám komunikovat s LEGO Group a propojit váš účet LEGO s účtem na herní platformě, kde je tato funkce k dispozici.
– Partneři z online tržišt. Včetně externích prodejců a kupujících na platformě BrickLink, zpracovatelů plateb, služeb pro řešení sporů, moderátorů komunitních fór a služeb pro ověřování prodejců. Ti nám pomáhají provozovat tržiště a služby platformy BrickLink, zprostředkovávat transakce mezi kupujícími a prodávajícími, ověřovat totožnost prodávajících prostřednictvím ověřování dokumentů, řešit spory týkající se transakcí a udržovat bezpečnou komunitu.
– Kupující a prodejci na tržišti BrickLink . Vaše údaje sdílíme s prodejci za účelem vyřízení objednávky a stejně tak kupující mohou vidět kontaktní údaje prodejce.
– Uživatelé fóra. Pokud komunikujete na fórech BrickLink, budou všechny informace, které zveřejníte, dostupné všem uživatelům fóra, včetně veřejných uživatelů, kteří nejsou přihlášeni. Poskytovatel fotografických služeb. – Pokud se svezete na některé z našich atrakcí, využijeme služeb prověřeného poskytovatele fotografických služeb, který pořídí snímky vašeho zážitku.
Další použití a zveřejnění
Osobní údaje budeme také používat a zveřejňovat, pokud to budeme považovat za nezbytné nebo vhodné, abychom: (a) vyhověli platným zákonům (kam mohou patřit také zákony mimo zemi, ve které žijete); (b) reagovali na žádosti veřejných a vládních orgánů (které mohou zahrnovat orgány mimo zemi, ve které žijete); c) spolupracovali s donucovacími orgány; (d) chránili naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a práva, soukromí, bezpečnosti nebo majetek našich přidružených společností, vás nebo jiných osob.
Kromě toho použijeme, zveřejníme nebo předáme osobní údaje třetí straně v případě jakékoli případné nebo skutečné reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku nebo postoupení.
Předání do třetích zemí
Skupina LEGO působí na území celého světa a může předávat osobní údaje do míst mimo zemi, ve které bydlíte nebo ve které vám jsou poskytovány služby.
Skupina LEGO ukládá všechny osobní údaje na serverech nacházejících se v Evropském hospodářském prostoru („EHP“).
V případě nutnosti (např. za účelem poskytování služeb) mohou být osobní údaje předány do (nebo zpřístupněny z) míst, která mohou zahrnovat Spojené království, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Malajsii, Mexiko, Singapur, Jižní Koreu, Spojené státy americké a Hongkong. Ať už jsou vaše osobní údaje přenášeny kamkoli, zajistíme jim stejnou úroveň ochrany bez ohledu na to, kde jsou zpracovávány, a to zavedením vhodných smluvních, technických a/nebo organizačních bezpečnostních opatření.
Pokud vaše osobní údaje předáme mimo EHP, zajistíme jim podobnou úroveň ochrany tím, že se postaráme, aby byla splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
– Evropská komise rozhodla, že v dané zemi existuje odpovídající úroveň ochrany; nebo
– jsou zavedena závazná podniková pravidla (BCR) (pro převody mezi společnostmi); nebo
– Používají se standardní smluvní doložky (vzorové doložky EU); nebo
– Ve zvláštních situacích platí výjimky, jako je plnění smlouvy s vámi nebo váš souhlas s konkrétním předáním.
ODDÍL 3: SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE („COOKIE“)Soubory cookie jsou malé datové soubory, které prohlížeč umístí do vašeho počítače nebo zařízení. Samotný soubor cookie neobsahuje ani neshromažďuje informace. Pokud ho ale prostřednictvím webového prohlížeče přečte server, mohou webové stránky nabídnout uživatelsky přívětivější službu, např. si mohou zapamatovat předchozí nákupy či údaje o zákazníkovi.
Další informace o souborech cookie a o tom, jak je spravovat, naleznete v našich úplných [zásadách používání souborů cookie][7] a [Prohlášení o souborech cookie][8] nebo klikněte na nastavení souborů cookie na LEGO.com nebo v digitální hře nebo aplikaci (je-li to relevantní).
ODDÍL 4: INFORMACE PRO RODIČE
Informace pro rodiče: jak LEGO Group nakládá s osobními údaji dětí
Bezpečnost dětí on-line
Velmi nám záleží na tom, aby byly děti na internetu v bezpečí. Zavedli jsme dodatečné postupy ochrany soukromí, abychom zajistili, že jsou naši mladiství fanoušci při používání našich on-line kanálů v bezpečí. Některé funkce jsou omezeny na základě věku, aby děti nemohly tyto funkce použít nedopatřením. Také vynakládáme přiměřenou péči k zajištění toho, abychom vědomě neshromažďovali, neukládali, nepoužívali nebo nezpracovávali osobní údaje od dětí, které využily těchto funkcí bez náležitého souhlasu rodičů.
Přidali jsme se k digitálnímu programu ochrany dětí, který každoročně kontroluje naši společnost, abychom měli jistotu, že při naší on-line interakci s dětmi postupujeme podle pravidel.
Pokud jde o osobní údaje, u každé osoby mladší 16 let (nebo vyššího věku, v jurisdikcích, kde to vyžadují místní zákony) žádáme o souhlas rodičů. V případě platformy BrickLinkmusí být uživatelé starší 18 let (nebo starší v případě jurisdikcí, kde to vyžadují místní zákony), aby se mohli registrovat jako kupující nebo prodávající.
V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek k těmto zásadám ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat.
Když zpracováváme osobní údaje dětí, provádíme dodatečné kroky k ochraně jejich soukromí, mezi které patří:
– Informování rodičů, jaké osobní údaje od dětí shromažďujeme, ukládáme, používáme a zpracováváme, a vysvětlení, zda tyto informace sdílíme;
– Splnění právních požadavků požádáním o souhlas rodiče se shromažďováním, používáním a zpracováváním údajů dětí a požádáním o souhlas se zasíláním informací o produktech a službách dětem;
– Omezení způsobu, jakým shromažďujeme, ukládáme, používáme a zpracováváme osobní údaje od dětí, aby byly shromažďovány pouze údaje, které jsou nutné k tomu, aby se děti mohly účastnit on-line aktivit;
– Udělení přístupu rodičům nebo poskytnutí možnosti, aby rodiče mohli požádat o přístup k osobním údajům, které jsme od dětí shromáždili. Rodiče také mohou požádat, aby osobní údaje jejich dětí byly změněny nebo odstraněny.
Shromažďování a používání informací o dětech
Ačkoli jsou některé naše weby, kanály a aplikace určeny pro rodiny a uživatele každého věku, jiné jsou určeny především pro děti. Kdykoli získáme osobní údaje od dítěte, uchováváme je pouze po dobu nezbytnou pro poskytování služby, nebo po dobu vyžadovanou zákonem.
Ačkoli si děti můžou vybrat, zda s námi informace budou sdílet, na našich webových stránkách existují funkce, které nebudou fungovat, pokud nám své informace neposkytnou. U funkcí, které k fungování potřebují osobní údaje, budeme žádat pouze informace, které jsou nezbytně nutné k účasti na aktivitě.
Zde jsou některé příklady toho, kdy shromažďujeme údaje dětí:
– Když se děti registrují on-line. Děti se mohou na našich webech registrovat, aby mohly využívat různé funkce, včetně obsahu, her a soutěží. Během registrace můžeme děti požádat o zadání e-mailové adresy rodičů nebo opatrovníků a křestního jména, pohlaví, data narození, uživatelského jména a hesla dítěte. Tyto informace používáme z bezpečnostních důvodů a k zasílání upozornění. Důrazně dětem doporučujeme, aby si vytvořily uživatelské jméno, které nebude obsahovat žádné informace o jejich osobě.
– Když děti sdílejí jimi vytvořený obsah. Některé weby umožňují dětem vytvářet nebo používat vlastní obsah. Jelikož osobní údaje od dětí vyžadují jen některé z těchto funkcí, ne všechny aktivity vyžadují souhlas rodiče nebo opatrovníka. Ve všech případech, pokud by nějaká aktivita mohla dítěti umožnit sdílení osobních údajů, požádáme rodiče nebo opatrovníka o „ověřitelný souhlas rodičů“ (což je vyšší úroveň souhlasu rodičů). Mezi typy osobních údajů by mohly patřit příběhy, pole umožňující zadání textu, obrázky umožňující zadání textu a dalších informací, fotografie dítěte, zvukové záznamy, video a jiné typy obsahu nebo trvalé identifikátory, které nějakým způsobem dítě jasně identifikují.
– Když se děti přihlásí do soutěže nebo losování. Pokud se chce dítě zúčastnit soutěže, požádáme o osobní údaje, které potřebujeme, aby se dítě mohlo zúčastnit. Obvykle se ptáme pouze na křestní jméno dítěte (abychom mohli odlišit děti ze stejné rodiny) a e-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka (abychom splnili právní povinnost upozornit odpovědnou dospělou osobu). Rodiče budeme kontaktovat pouze v případě, že dítě soutěž nebo losování vyhraje, abychom zjistili, kam máme odeslat cenu. Pokud účast v soutěži vyžaduje od dítěte vytvoření obsahu, můžeme předem požádat o souhlas rodičů e-mailem, abychom splnili požadavky na soukromí, pokud jde o obsah, který děti sami vytvořily (informace o obsahu vytvořeném dětmi najdete výše). Bez tohoto souhlasu se děti nebudou moci soutěží zúčastnit.
– Když od nás děti dostávají e-maily. Může být nutné požádat o kontaktní údaje dítěte (včetně jeho e-mailové adresy), abychom mohli odpovědět na otázky, které nám položilo. Pokud se s dítětem potřebujeme opět spojit, například odpovědět na další otázky, vyžádáme si e-mailovou adresu od rodiče nebo opatrovníka. Poté uchováváme on-line kontaktní údaje dětí pouze po dobu nutnou k vyřízení jejich žádosti a nepoužijeme dané informace za žádným jiným účelem. Pokud bychom potřebovali on-line kontaktní údaje dětí pro probíhající komunikaci, požádáme při nejbližší příležitosti o e-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka, abychom informovali dospělé osoby o údajích, které shromažďujeme, a abychom rodičům poskytli možnost požádat nás o ukončení shromažďování údajů. Rodiče nebo opatrovníci se mohou kdykoli odhlásit z našich komunikací s jejich dětmi podle pokynů k odhlášení v daných komunikacích (pokud existuje více než jeden typ komunikace, může být nutné, aby dospělá osoba provedla odhlášení jednotlivě). Případně mohou kontaktovat náš tým zákaznických služeb LEGO.
– Když děti dostanou nabízené oznámení aplikace. Mnoho aplikací odesílá uživatelům nabízená oznámení na mobilní telefony či zařízení zákazníků, aby je informovaly o aktualizacích (někdy i v případech, že není aplikace používána). Některé naše aplikace jsou navrženy pro děti. Žádáme děti, aby poskytly e-mailové adresy rodičů nebo opatrovníků, abychom je mohli informovat o žádosti jejich dítěte před odesláním nabízených oznámení z našich aplikací. Bez svolení rodičů nespojujeme identifikátor zařízení s žádnými jinými osobními údaji. Pokud chcete, aby vaše dítě nabízená oznámení z některé z našich aplikací již nedostávalo, můžete kdykoli změnit nastavení zařízení, které vaše dítě používá.
– Když shromažďujeme informace o poloze. Některé naše webové stránky, kanály a aplikace jsou určeny pro děti. Před shromažďováním informací o názvu ulice, adrese nebo geografických souřadnicích místa dítěte vyžadujeme souhlas rodiče nebo opatrovníka e-mailem. Činíme tak proto, že takové informace nám umožňují identifikovat konkrétní dítě. Naopak nevyžadujeme souhlas rodičů při shromažďování informací o městě, zemi nebo regionu dítěte, pokud nejsou tyto informace přímo spojeny s konkrétním dítětem. Důvodem je to, že takto obecné informace nám neumožňují identifikovat konkrétní dítě. Pokud chcete, abychom přestali shromažďovat tento typ informací o poloze, můžete kdykoli změnit nastavení zařízení, které vaše dítě používá. Případně můžete kontaktovat náš tým zákaznických služeb LEGO.
– Když shromažďujeme „trvalé identifikátory“. Abychom mohli návštěvníkům našich on-line kanálů poskytovat relevantnější a přizpůsobené on-line zážitky, shromažďujeme určité typy informací (například informace o IP adresách, identifikátorech mobilního zařízení, prohlížečích, poskytovatelích internetových služeb, odkazujících stránkách, výstupních stránkách, četnosti návštěv, operačních systémech, datových razítkách, časových razítkách a datech o navštívených stránkách). Tyto informace shromažďujeme pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely, soubory Flash cookie, webové signály (beacons) a další jedinečné identifikátory (které jsou definované v části Soubory cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů). Tyto informace můžeme shromažďovat sami nebo požádat třetí stranu, aby je zpracovala naším jménem. Tyto údaje používáme, abychom dětem umožnili přístup k on-line funkcím a aktivitám, k přizpůsobení obsahu, k vylepšení našich on-line kanálů, k analýze výkonu našich on-line kanálů a k vytvoření anonymních hlášení. Pokud bychom kdykoli chtěli z nějakého důvodu shromažďovat osobní údaje dětí, budeme předem kontaktovat rodiče nebo opatrovníky dítěte a žádat o jejich souhlas. Seznam externích provozovatelů, kteří shromažďují trvalé identifikátory na našich webových stránkách a v aplikacích, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie a Prohlášení o souborech cookie.
Vyžádání souhlasu rodičů
Používáme různé typy souhlasu rodičů v závislosti na tom, jaký typ údajů o dětech zpracováváme a za jakým účelem.
Žádost o souhlas rodičů e-mailem
Pokud potřebujeme shromáždit osobní údaje dítěte, abychom mohli poskytovat službu požadovanou dítětem, požádáme o souhlas rodičů v souladu se zákonnými požadavky (např. COPPA pro USA a GDPR pro EU). Rodičům či opatrovníkům dětí zašleme e-mail s vysvětlením toho, jaké informace shromažďujeme a jak je plánujeme použít, a požádáme rodiče o udělení nebo odmítnutí souhlasu. Pokud v přiměřeném čase nezískáme souhlas rodičů, odstraníme všechny informace získané od dítěte, včetně kontaktních údajů dospělé osoby, které jsme si vyžádali, abychom mohli požádat o souhlas.
Žádost o „ověřený souhlas rodičů“
Pokud dítě chce sdílet osobní údaje veřejně nebo se třetí stranou prostřednictvím jedné z našich webových stránek nebo digitálních zážitků, vyžadujeme vyšší stupeň souhlasu rodičů, než ve výše popsané žádosti e-mailem. Můžeme požádat o ověření kreditní kartou nebo jinou platební metodou (s nominálním poplatkem) nebo o kontrolu státem vydaného průkazu totožnosti rodiče.
Co se stane v případě, že rodiče nebo opatrovníci nebyli požádáni o souhlas?
Pokud osoba mladší 16 let (nebo starší, s ohledem na zákony příslušné země) použije on-line kanál určený pro děti, protože používá omezení věku, před shromážděním osobních údajů od dítěte zašleme e-mail rodičům nebo opatrovníkům. Pokud se domníváte, že se vaše dítě účastní online aktivity, která shromažďuje jeho osobní údaje, přičemž vy ani jiný rodič/opatrovník jste neobdrželi e-mail žádající o souhlas, kontaktujte nás. E-mailové adresy poskytnuté za účelem souhlasu rodičů nebudeme používat za žádným jiným účelem, pokud se dospělá osoba výslovně nepřihlásí k odběru marketingových e-mailů nebo se nezúčastní aktivity, která umožňuje kontakt e-mailem.
Rodičovská nastavení a kontrola
Rodiče nebo opatrovníci mohou kdykoli odmítnout nám povolit používání a shromažďování dalších osobních údajů od jejich dětí. Rodiče nebo opatrovníci nás mohou požádat o odstranění osobních údajů, které jsme získali v souvislosti s účtem jejich dítěte, z našich záznamů. Protože některé naše služby vyžadují osobní údaje, odstranění záznamů dítěte může vést k budoucí nedostupnosti účtu, členství nebo služby.
Pokud má dítě registrovaný účet LEGO, rodiče nebo opatrovníci mohou následujícími způsoby zobrazovat, měnit nebo odstraňovat osobní údaje, které jsme získali od jejich dítěte:
– Přihlášením se k účtu LEGO dítěte s použitím uživatelského jména a hesla dítěte; nebo
– Kontaktováním týmu zákaznického servisu LEGO
Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, sdělte nám uživatelské jméno dítěte spolu s vaším telefonním číslem a e-mailovou adresou. Před udělením přístupu k osobním údajům dítěte musíme ověřit vaši identitu jako rodiče nebo opatrovníka dítěte. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené časové lhůtě.
ODDÍL 5: INFORMACE PRO DĚTI
Informace pro děti: Informace o ochraně osobních údajů přizpůsobené pro děti
Kdo jsme?
Jsme LEGO Group a chceme inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka. Vyrábíme spoustu produktů, jako jsou kostky a stavebnice LEGO nebo digitální aplikace a hry. Také provozujeme maloobchodní prodejny po celém světě a na internetu a provozujeme webové stránky LEGO.com.
Z těchto zásad ochrany osobních údajů se dozvíš, jak používáme tvoje osobní údaje, ať víš, co se s nimi stane, až je získáme.
Někdy jsou zde odkazy na jiné stránky. U nich možná budeš potřebovat pomoc dospělého, protože mohou být někdy matoucí.
Osobní údaje? Co to je?
Tvoje osobní údaje jsou cokoli, co lze použít ke zjištění toho, kdo jsi. Možná už víš, že to může být třeba tvoje jméno nebo tvoje fotografie, ale jsou to i takové věci, jako je tvoje e-mailová adresa nebo on-line uživatelské jméno.
LEGO Group používá mnoho osobních údajů. Jestli se o tom chceš dozvědět více, požádej nějakého dospělého, aby ti pomohl si přečíst celkové zásady ochrany osobních údajů.
Proč potřebujete moje osobní údaje?
Tím hlavním důvodem, proč potřebujeme používat tvoje osobní údaje, je to, abychom tě poznali.
Pokud se přihlásíš do některé z našich aplikací nebo her, slouží nám tvoje osobní údaje k tomu, abychom sledovali tvůj postup ve hře, pomohli ti zůstat ve spojení s přáteli v aplikaci nebo hře nebo abychom ti umožnili ukládat obsah, který nahráváš na svůj účet LEGO.
Někdy také používáme tvoje osobní údaje kvůli akci, které se účastníš, nebo soutěži, kterou pořádáme, abychom měli jistotu, že když vyhraješ, dostaneš svoji výhru.
Pokud tvoje osobní údaje nemáme, znamená to, že pro tebe nemusíme být schopni některé věci udělat. Možná si nebudeme moci vzpomenout, jak daleko ses v některé hře dostal(a), nebo tě nenecháme nahrát fotky a sdílet je s přáteli.
Jestli se chceš dozvědět více o tom, co s tvými osobními údaji děláme, můžeš požádat nějakého dospělého, aby s tebou pročetl celé zásady ochrany osobních údajů a pomohl ti pochopit podrobnosti.
Takže vy můžete moje osobní údaje použít k čemukoli?
Ne! Tvoje osobní údaje můžeme použít pouze z určitých důvodů.
Poskytujeme mnoho online služeb a existují určitá pravidla, která říkají, že potřebujeme tvoje osobní údaje používat, abychom mohli dělat svoji práci a poskytovat ti službu, a že tohle můžeme dělat, aniž bychom o to žádali tebe nebo tvého rodiče.
V jiných případech potřebujeme získat souhlas tvých rodičů. Pokud ty nebo tvoji rodiče (nebo opatrovníci) řeknete ne, nebudeme (a nemůžeme) tvoje osobní údaje používat.
Může moje osobní údaje vidět ještě někdo další?
Někdy potřebujeme sdílet tvoje osobní údaje, abychom mohli dělat svou práci. Jsme velmi opatrní v tom, jak to děláme, což znamená, že existují ještě další pravidla.
Možná budeme muset sdílet tvoje údaje s tvojí rodinou, pokud ti pomáhá. Také možná budeme potřebovat sdílet tvoje údaje s jinými lidmi. Požádej nějakého dospělého, aby ti pomohl přečíst naše úplné zásady ochrany osobních údajů, zásady používání souborů cookie a Prohlášení o souborech cookie.
Uchováváte moje osobní údaje napořád?
Tvoje osobní údaje můžeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme. V závislosti na okolnostech se tato doba může lišit.
Mohu nějak rozhodnout o tom, co se s mými osobními údaji stane?
Ano, můžeš. Když používáme tvoje údaje, máš to, čemu se říká „práva“. Jedním z nich je právo vědět, co s údaji děláme. Právě k tomu slouží tato stránka.
Můžeš nás požádat, abychom ti sdělili, jaké osobní údaje o tobě máme, nebo nás můžeš požádat, abychom je přestali používat nebo je vymazali. Pokud jsou tvoje osobní údaje nesprávné, můžeš nám to sdělit a my je opravíme.
Práva, která máš, závisí na tom, k čemu tvoje údaje používáme, a v těchto zásadách ochrany osobních údajů je mnohem více informací. Požádej nějakého dospělého, aby ti pomohl s jejich čtením.
Kdo se postará o to, abyste všechna ta pravidla dodržovali?
V LEGO Group máme člověka, kterému se říká pověřenec pro ochranu osobních údajů, a ten má na starost ochranu tvých údajů. To znamená, že se stará o to, abychom dodržovali všechna pravidla a tvoje údaje byly v bezpečí. Pokud vidí, že je něco špatně, řekne nám, jak to můžeme napravit.
Je pro nás velmi důležité, abychom uchovávali tvoje údaje v bezpečí a dodržovali všechna pravidla. Pokud tě zajímá, co děláme s tvými osobními údaji, kontaktuj nás.
Existují také vládní úřady, které se starají o to, aby společnosti jako my dodržovaly pravidla, a opravují nás, pokud něco děláme špatně. V Dánsku jim také můžeš poslat e-mail nebo dopis. Kontaktní údaje najdeš na www.datatilsynet.dk.
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